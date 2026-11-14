Seçim Seçim Sonuçları - Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Genel Tüm Seçimler
CHP'nin zulmüne kapı aralamak bir vebaldir

CHP'nin zulmüne kapı aralamak bir vebaldir

Büyük İstanbul Mitingi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rozet taktığı, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye geçen Milletvekili Suat Pamukçu, Pendik'te iftar programı katıldı. Pamukçu kendisine yönelik eleştirilere karşı, “Önümüzde bir seçim yok, önümüzde 2028'in provası var. Yeniden Refah Partili kardeşlerime de çağrıda bulunuyorum. Bu seçimi bir beka seçimi olarak düşünsünler ve oylarını ona göre kullansınlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin zulmüne bir kapı aralamak bir ve...
Türkiye'de işsiz Londra'da patron

Türkiye'de işsiz Londra'da patron

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kızı Çağlayan Yavaş’ın iş bulamadığı gerekçesiyle gittiği Londra’da Danışmanlık Şirketi kurduğu ortaya çıktı. Yavaş'ın ifadesi ile “Türkiye'de iş bulamadığı için İngiltere'ye giden” kızının işsiz ve parasız olduğu düşünülürse İngiltere'de hangi para ve kaynak ile iş kurduğu sorusu akıllara geldi.
Yeniden Refah Milli Görüş çizgisinden uzaklaştı

Yeniden Refah Milli Görüş çizgisinden uzaklaştı

Yeniden Refah Partisi’nden (YRP) istifa ettikten sonra AK Parti’ye katılan Suat Pamukçu, YRP'nin Milli Görüş çizgisinden uzaklaştığını ve Necmettin Erbakan siyasetine ters olduğunu dile getirdi. Pamukçu, “Bu seçim 2028’in provası olacak. Vatandaşımız oy verirken bir kez daha düşünsün” ifadelerini kullandı.
Bizi balya balya paralarla görmeyeceksiniz

Bizi balya balya paralarla görmeyeceksiniz

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, hiç kimsenin deprem endişesi yaşamadığı, yuvaların güvenli hale geldiği bir İstanbul hayal ettiklerini ve İstanbul'un hakkını İstanbullulara harcayacaklarını söyledi. Kurum, CHP'deki para kuleleri skandalına da atıfta bulunarak, "Bizi balya balya paralarla görmeyeceksiniz. Bizi çalışırken, İstanbul için üretirken göreceksiniz" ifadelerini kullandı.
İGDAŞ’taki vurgunun yeni boyutu: Günlüğü 38 bin liraya araç kiralanmış

İGDAŞ’taki vurgunun yeni boyutu: Günlüğü 38 bin liraya araç kiralanmış

CHP'nin Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı ve İGDAŞ Genel Müdürü Bülent Özmen’in yaptığı ihale yolsuzluğunu Yeni Şafak 'İGDAŞ'ta soygun' manşetiyle duyurmuştu. Ortaya çıkan belgelere göre, sadece bir araç için günde asgari ücretin 2,25 katı kiralama bedeli ödendiği belirlendi.
Emeklilere müjde: 15 Nisan'da 5 bin lira hesaplarda

Emeklilere müjde: 15 Nisan'da 5 bin lira hesaplarda

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) adayı Turgut Altınok 'Büyük Ankara Mitingi'nde vatandaşlara hitap etti. Turgut Altınok, emeklilere verilen bin liralık yardımı 5 bin TL'ye yükselteceklerini ve 15 Nisan'da da hesaplara yatıracaklarını açıkladı.
Seçim yaklaştıkça bana olan sevgisi artıyor

Seçim yaklaştıkça bana olan sevgisi artıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün İzmir'de düzenlediği basın toplantısında 10 kez adını telaffuz ettiğini belirterek, "Seçim yaklaştıkça sevgisi, muhabbeti, paniği artacak" dedi. Dağ, Çiğli’de CHP’li gençlerin duvarlara yazdığı yazı üzerinden kendisini hedef alan Özgür Özel’e de cevap verdi. Dağ, "Espriyle bakacağımız, gülüp geçeceğimiz işler. Sayın Özel 82. dakikada playstation oynarken siyasete atıldığı için bu işlerden çok fazla anlamaz" ifa...
Tam bir akıl tutulması!

Tam bir akıl tutulması!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sokak çağrısı ve darbe iması yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Sn Özel’in gençlerimizi ‘darbe’ gibi uğursuz ve lanetli bir eylemle ile yan yana zikretmesi, aynı cümlede anması ve gençleri desteklemeyi, darbe ile özdeşleştirmesi tam bir akıl tutulmasıdır" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın kalesinde Erdoğan'ı boğdurmak istiyorlar

Erdoğan'ın kalesinde Erdoğan'ı boğdurmak istiyorlar

TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, “Şanlıurfa üzerinde oyun oynanacak, pusuya yatılacak hesap yapılacak Erdoğan'ı boğdurulacak il değildir. Şanlıurfa buna asla izin vermez. Ben hemşehrilerime oy oranımızı yükselterek ve kerametinden kendinden menkul olanların gücünün ne olduğunu ortaya koyarak Şanlıurfa'nın geleceğini daha aydınlık şekilde tayin edelim” dedi.
Özcan'ın ihracat hayali hurdalıkta bitti

Özcan'ın ihracat hayali hurdalıkta bitti

Bolu Belediyesi'ne bağlı Bolu Bel Aş. tarafından yapılan ve CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın Bolu halkına 'süper icraat' olarak tanıttığı LED ekranlar kurulduktan sadece 20 gün sonra arıza verdi. Tanju Özcan'ın "Çin’e ihracat yapacağız" dediği LED ekranların Bolu Belediyesi'nin hurdalığında çürümeye terk edildiği ortaya çıktı.
CHP'nin 'kopyala yapıştır vaadi' pes dedirtti

CHP'nin 'kopyala yapıştır vaadi' pes dedirtti

AK Parti'nin yapımı süren projelerine çökmesiyle sıkça gündeme gelen CHP'li belediyeler bu kez 'kopyala yapıştır' vaatle seçmeni kandırmaya kalkıştı. CHP Sinop Belediye Başkan adayı Metin Gürbüz vaat ettiği proje görselinde, AK Parti Çekmece Belediyesi'nin yapımı devam eden projesinin görselinin birebir aynını kullandı.
Oy pusulasına bağımsız rötuşu

Oy pusulasına bağımsız rötuşu

İstanbul'da 22 siyasi partinin ve 27 bağımsız adayın yarışacağı İBB Başkanlığı için basılan oy pusulası değişti. Yeni şablonda siyasi partilerle bağımsızlar arasındaki boşluk daha da belirginleşirken, araya “Bağımsız adaylar” ibaresi de eklendi.
Bir çuval parayı teslim aldı

Bir çuval parayı teslim aldı

2019 yılında Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmalarına destek veren, aynı zamanda askerlik arkadaşı da olan Atılgan Bayar, "Erdoğan ilk belediye başkanı olduğu dönemde benim lokantamda köfte yedi. Parasını almadım. Hayat boyu o borcu ödeyemeyecek." diyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert tepki gösterdi. Atılgan Bayar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2019 seçimleri sürecinde İmamoğlu'nun kampanyasına 'bir çuval bağış' yaptığını ve 'patlayan' çantayı Murat Ongun'un teslim aldığını ...
Tanju Özcan terörsevici aileye ihale yağdırmış

Tanju Özcan terörsevici aileye ihale yağdırmış

CHP'de Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın 'DEM Parti' çıkışı büyük kriz olurken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan da aynı tonda bir açıklama geldi. Tanju Özcan, "Ben DEM Parti ile işbirliği yapılmaması görüşündeyim. Bırakın işbirliğini aynı kaldırımda bile yürümemeyi tercih ediyorum" dedi. Ancak Tanju Özcan'ın DEM Parti'yi savunan hatta terör eylemlerinde bulunan ailelere ihaleleri peşkeş çektiği ortaya çıktı.
Kendine başka parti bulsun

Kendine başka parti bulsun

CHP Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal'ın 'Seçildiğimde belediyenin kapıları DEM Parti hariç her partiye açık olacak' sözlerine bir CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den sonra bir tepki de CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu, "Kendine başka bir iş ya da başka parti bulacak" diyerek Köksal'ı istifaya çağırdı.
Ablam dediğin İYİ Parti genel başkanını yolda görsen yolunu değiştiriyorsun

Ablam dediğin İYİ Parti genel başkanını yolda görsen yolunu değiştiriyorsun

Bağcılar'da düzenlenen Yozgatlılar Buluşması'nda konuşan Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum "İstanbul'un sorunlarına odaklanıyoruz. İstanbul'un problemlerini çözmek için liyakatli kadrolarımızla geliyoruz" dedi. İmamoğlu'na da göndermede bulunan Kurum,, “Beraber yol yürüdüğün ve yoldaşım dediğin il başkanını ve genel başkanını arkasından hançerledin. Ablam dediğin İYİ Parti genel başkanını yolda görsen yolunu değiştiriyorsun. Hani yoldaşındı bunlar? Burada tamamen kötü niyet var” ifa...
Risksiz İstanbul: 5 yılda 650 bin konut

Risksiz İstanbul: 5 yılda 650 bin konut

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, “Risksiz İstanbul” projelerinin detaylarını anlattı. 5 yılda 650 bin konut yapacaklarını belirten Kurum, “İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar durmayacağız, dinlenmeyeceğiz” dedi.
Türk siyasetinde bu şekilde bir cıvıklık asla olmadı

Türk siyasetinde bu şekilde bir cıvıklık asla olmadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, başta İstanbul ve Ankara'da olmak üzere Meral Akşener'e bir kez daha 'adaylarını çek' çağrısı yapması İyi Parti Lideri'ni sinirlendirdi. Özel'e sert çıkan Akşener "Türk siyasetinde bu şekilde bir cıvıklık, ayıp asla olmamıştır." ifadelerini kullandı.
Saadet Partisi'nden sonra sıra Yeniden Refah'ta

Saadet Partisi'nden sonra sıra Yeniden Refah'ta

31 Mart seçimlerine ittifaksız girme kararı alan ancak pere arkasında başta İstanbul olmak üzere Cumhur İttifakı adaylarına kaybettirme politikası izleyen Yeniden Refah Partisi'ne yönelik tepkiler dinmiyor. Saadet Partisi'nden umduklarını bulamayanların yeni hedeflerinin Yeniden Refah Partisi olduğunu dile getiren Yeni Şafak yazarı ve GENAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş, ''Gül ağacına sarılan karanfil gibi Saadet Partisinin kanını kuruttular. Simdi sıra YRP'ye geldi. Hocam...
AK Parti’nin zamanı geri saran filmi duygulandırdı

AK Parti’nin zamanı geri saran filmi duygulandırdı

AK Parti yerel seçimlere sayılı günler kala yayınladığı reklam filmiyle izleyenleri duygulandırdı. 2024 yılında şehir hastanesinde mutluluk içerisinde gözlerini hayata açan bir bebeğin ailesinin, Recep Tayyip Erdoğan öncesi Türkiye'de yaşadığı zorluklara vurgu yapılan videoda, Gülden Karaböcek'in 'Bir Gün Gitsen Bile Hatıran Yeter' şarkısı yer aldı. Klipte bu şarkıya yer verilmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bu benim son seçimim." açıklamasını yeniden gündeme getirdi.
İzmir'in hizmete ihtiyacı var

İzmir'in hizmete ihtiyacı var

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, “İnşallah 30 ilçenin tamamında ve büyükşehir de, İzmirli hemşehrilerimizin bu sefer daha çok hizmet edecek olandan yöne bir tercihte bulunacağını düşünüyorum. Çünkü İzmir'in yerel yönetim anlamında hizmete ihtiyacı var” dedi.
İstanbul'un kaynaklarını kendi için harcıyor

İstanbul'un kaynaklarını kendi için harcıyor

CHP'li İBB yönetiminin Sultangazi'ye son 5 yılda bir çivi bile çakmadığını ifade eden Murat Kurum, "İş bilmez mevcut İBB yönetimi İstanbul'un kaynaklarını kendi geleceği için harcıyor. İstanbulluların sorunlarını çözmek bir yana kendi partisini dizayn etmek için 80 ilde miting miting geziyor" dedi.
1 Nisan'da idari izinli sayılacaklar

1 Nisan'da idari izinli sayılacaklar

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandık kurullarında görev alan kamu personeli, 1 Nisan Pazartesi idari izinli olacak. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, konuya ilişkin kararı, sosyal medya hesabından duyurdu.
Fransa’da eski Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi
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Fransa’da eski Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi

Fransa’da “Libya davası” kapsamında suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapse mahkum edilen eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, başkent Paris’teki La Sante Cezaevi’ne girdi. Sarkozy, tek kişilik, 11 metrekarelik pencereli bir hücrede tutulacak. Karara itiraz etmiş olsa da, mahkeme temyiz süreci tamamlanmadan hapse girmesi gerektiğine hükmetti. 2007-2012 yılları arasında Fransa Cumhurbaşkanlığı yapan Sarkozy, 2007 seçim kampanyasında dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi’den yasa dışı maddi destek almakla ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bitti demeden bitmez
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bitti demeden bitmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimler sonrası AK Parti'nin ilk TBMM grup toplantısında konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Şimdi bakıyorum AK Parti'nin oy oranları üzerinden bir taraf sevinç çığlıkları atıyor bir taraf olumsuz tablo çizip teşkilatlarımızın moralini bozmaya dönük kampanya yürütüyor. Bunlar AK Parti'nin nasıl bir parti olduğunu anlamamış. Bu hareketin kökleri çok değinde hareket olduğunu kavrayamamış. Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez, bitmeyecektir. Bu ülkenin en din...
Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us CHP’li Bozbey’in mazbata töreninde amigoluk yaptı
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Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us CHP’li Bozbey’in mazbata töreninde amigoluk yaptı

31 Mart Yerel seçimleri geride kalırken, Bursa'da CHP'li Mustafa Bozbey'in mazbata töreninde ilginç anlar yaşandı. Seçimleri tarafsızlıkla yönetmesi beklenen Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us, CHP’li Bozbey’in mazbata töreninde amigoluk yaptı. Mehmet Us'un Bozbey'e yönelik "Canla başla çalıştınız, Mustafa Bozbey başkanınız Alkışlarınız bu kadar mı millet? Bu kadar mı beklediniz? Biraz daha lütfen." sözleri Bursa'daki seçimlerin tarafsızlığını ve güvenilirliğini bir kez daha sorgulattı.
Besmeleyle görevine başlayan CHP'li başkanın ilk işi orta şekerli kahve söylemek oldu
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Besmeleyle görevine başlayan CHP'li başkanın ilk işi orta şekerli kahve söylemek oldu

İzmir Foça Belediye Başkanı olan CHP'li Saniye Bora Fıçı mazbatasını alır almaz koltuğuna oturup orta şekerli bir kahve istedi. Besmele çekerek alkışlar eşliğinde koltuğuna oturduğu görülen başkanın, Ramazan ayında kahve istemesi hem çevresindekilerin hem de görüntüleri izleyenlerin şaşırmasına sebep oldu.
CHP'li Datça Belediyesi'nin devir teslim töreninde skandal sözler: MHP'li faşist birisine 'başkanım' demesini sindiremiyorum
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CHP'li Datça Belediyesi'nin devir teslim töreninde skandal sözler: MHP'li faşist birisine 'başkanım' demesini sindiremiyorum

CHP ‘li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, 31 Mart'ta seçimleri kazanan CHP'li yeni başkan Aytaç Kurt'a görevi devrederken MHP'lilere ve ülkücülere kin kustu. Uçar, MHP Datça Belediye Başkan Adayı Feyzullah Gülada'yı kastederek “MHP li faşist birisine belediyeye aldığımız CHP'li işçilerin ‘başkanım’ demesini içime sindiremiyorum" dedi.
Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu mazbatasını aldı: Devir teslim töreni Türkiye’ye ders niteliğinde gerçekleştirildi
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Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu mazbatasını aldı: Devir teslim töreni Türkiye’ye ders niteliğinde gerçekleştirildi

MHP'den Tokat Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, mazbatasını alarak göreve başladı. Yazıcıoğlu'na mazbatasını, adliye binasında Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Tuğba Koyun ve İlçe Seçim Kurulu üyeleri verdi. Yazıcıoğlu daha sonra, partililerle belediye binasına giderek görevi Eyüp Eroğlu'ndan devraldı. Başkan Yazıcıoğlu, burada yaptığı konuşmada, kendisini destekleyen herkese teşekkür etti. Eroğlu'na hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Yazıcıoğlu, babası merhum Vali Recep Yazıcıo...
Gaziosmanpaşa’da CHP’nin oy hırsızlığını sayımı takip eden çocuk fark etti
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Gaziosmanpaşa’da CHP’nin oy hırsızlığını sayımı takip eden çocuk fark etti

AK Parti'nin sonuçlara itiraz ettiği İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde, 31 Mart akşamı kaydedilen görüntüler CHP'nin oy hırsızlığını gözler önüne serdi. CHP'li sandık görevlisi, AK Parti'ye mühür basılmış oy pusulasını havaya kaldırarak "CHP" diye okudu. O sırada müşahitler arasında sayımı takip eden küçük çocuk, dikkati sayesinde oy hırsızlığına müsaade etmedi. Çocuk, CHP'li sandık görevlisini "hayır AK Parti" şeklinde uyardı. CHP'li sandık görevlisi, uyarının ardından "ben yanlış söyledim. A...
CHP'nin DEM'li Abdullah Zeydan'a destek çıkması sonrası Ecevit'in sözleri tekrar gündem oldu
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CHP'nin DEM'li Abdullah Zeydan'a destek çıkması sonrası Ecevit'in sözleri tekrar gündem oldu

Van seçimlerinini önde tamamlayan Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmaması sebebiyle YSK, DEM Partili isme mazbatasını vermemiş, ardından PKK'nın 'sokaklara inin' çağrısı üzerine binlerce PKK sempatizanı Van, Hakkari, Batman olmak üzere sokakları yakıp yıkmıştı. Olayların ardından CHP'nin DEM Partiye arka çıkması, eski başbakan Bülent Ecevit’in günümüz CHP’sine mesaj niteliğindeki sözlerini akıllara getirdi. Abdullah Zeydan, 2015 yılındaki bir konuşmasında sarf etiği “PKK sizi tükürüğüyle...
CHP oyları saydırmıyor
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CHP oyları saydırmıyor

Gaziosmanpaşa’da AK Parti'nin itirazıyla oyların yeniden sayılması talebinin kabul edilmesine rağmen, CHP liler yeniden sayım işlemini engellemeye çalıştılar.AK Parti İstanbul Milletvekili Av.Adem Yıldırım seçim kurulundan yaptığı açıklamada; ''Gaziosmanpaşa’da ilçe seçim kurulunun ve itiraz üzerine verilen il seçim kurulu kararının saat 10:00 da uygulanmasına karar verilmiş olup saat 11:15 olmasına rağmen CHP li partililerin hakime ve kurula baskı yaparak sayım işlemini engellemeye çalışmakt...
DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak PKK ağzıyla konuştu: Dersim Kürdistan'dır
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DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak PKK ağzıyla konuştu: Dersim Kürdistan'dır

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Kandil'in siyasi uzantısı DEM Parti'den Tunceli Belediye Başkanı seçilen Cevdet Konak'ın "Dersim Kürdistan'dır, Kürdistan Dersim'dir" sözleri büyük tepki çekti.
DEM'in kazandığı Şanlıurfa Halfeti'de AK Parti'ye mühür basılmış oyların yakıldığı ortaya çıktı
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DEM'in kazandığı Şanlıurfa Halfeti'de AK Parti'ye mühür basılmış oyların yakıldığı ortaya çıktı

Resmi olmayan sonuçlara göre DEM Partisi'nin kazandığı Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, AK Partiye mühür basılmış oy pusulalarının yakıldığı ortaya çıktı. Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak'ın paylaştığı görüntülerde pusulaların hala yanmakta olduğu görülürken, Özmüş köyünde kaydedilen bir başka görüntüde ise oy sayımının bitmesine rağmen AK Parti'ye verilmiş oy pusulaların sayılmayarak saklandığı ortaya çıktı. Saat 19.59'da kayda alınan görüntüler sonrası YSK'nın ilçedeki seçimle ilgili na...
Sancaktepe'deki DEM ve CHP'lilerin kutlamasında Selo'ya özgürlük sloganları atıldı
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Sancaktepe'deki DEM ve CHP'lilerin kutlamasında "Selo'ya özgürlük" sloganları atıldı

Dem Parti, Sancaktepe'de ciddi bir oy potansiyeline sahip olmasına rağmen CHP ile arasındaki "Kent uzlaşısı" kapsamında ilçede aday çıkarmamış ve CHP'nin adayı Alper Yeğin'i desteklemişti. Resmi olmayan sonuçlara göre CHP adayının yarışı önde tamamlaması sonrasında sokaklara dökülen CHP ve DEM'li vatandaşlar "Selo'ya özgürlük" sloganlarıyla ilçede kutlamalar yaptı.
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