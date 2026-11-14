2023 Türkiye Genel Seçimleri Adayları
Tüm Partiler
- Ömer Çelik 1 Adana 15
- Muharrem Varlı 1 Adana 15
- Orhan Sümer 1 Adana 15
- Ayyüce Türkeş Taş 1 Adana 15
- Tarkan Kulak 1 Adana 15
- Tulay Hatımoğulları Oruç 1 Adana 15
- Selahattin Baysal 1 Adana 15
- Duygu Yılmaz 1 Adana 15
- Adem Boğa 1 Adana 15
- Ayşe Küçükosmanoğlu 1 Adana 15
- Ahmet Suseven 1 Adana 15
- Ahmet Şahin 1 Adana 15
- Gizem Gül Kürekçi 1 Adana 15
- Ayhan Dağtekin 1 Adana 15
- Ali Geçioğlu 1 Adana 15
- Süleyman Kart 1 Adana 15
- Umut Serçe 1 Adana 15
- Irmak Ildır 1 Adana 15
- Abdurrahman Bilir 1 Adana 15
- Salim Şengül 1 Adana 15
- Ahmet Zenbilci 2 Adana 15
- Ayşe Sibel Ersoy 2 Adana 15
- Müzeyyen Şevkin 2 Adana 15
- Bilal Bilici 2 Adana 15
- Ethem Eke 2 Adana 15
- Ferhat Kabaiş 2 Adana 15
- Erdem Gümüş 2 Adana 15
- Hatice Nesrin Kılıçay 2 Adana 15
- Osman Akmeşe 2 Adana 15
- Fisun Bozdoğan 2 Adana 15
- Seda Aşkın 2 Adana 15
- Gürdal Topal 2 Adana 15
- Başar Erdinç Kılınç 2 Adana 15
- Eyüp Civelek 2 Adana 15
- Mahir Mertcan Kızılırmak 2 Adana 15
- Seçil Özkara 2 Adana 15
- Bedri Böyük 2 Adana 15
- İdris Taşpınar 2 Adana 15
- Adem Ocak 2 Adana 15
- Ali Göçer 2 Adana 15
- Sunay Karamık 3 Adana 15
- Mustafa İzgioğlu 3 Adana 15
- Burhanettin Bulut 3 Adana 15
- Göktürk Boyvadaoğlu 3 Adana 15
- Celal Güven 3 Adana 15
- Rojbin Çelik 3 Adana 15
- Serdal Sündük 3 Adana 15
- Ahmet Faruk Ulaş 3 Adana 15
- Harun Aksoy 3 Adana 15
- Nazan Yabacı 3 Adana 15
- Banu Karahan 3 Adana 15
- Mehmet Şerif Dumrul 3 Adana 15
- Özge İpek 3 Adana 15
- Yusuf Arslan 3 Adana 15
- Mehmet Yıldız 3 Adana 15
- Resul Saydam 3 Adana 15
- Serhan Sadi Kocaman 3 Adana 15
- İbrahim Talha Türkan 3 Adana 15
- Ömer Faruk Cerit 3 Adana 15
- Ayhan Öztaşlar 3 Adana 15
- Abdullah Doğru 4 Adana 15
- Firdevs Cingözler 4 Adana 15
- Sadullah Kısacık 4 Adana 15
- Mehmet Sertaç Durak 4 Adana 15
- Beste Tuncel 4 Adana 15
- Mehmet Karakış 4 Adana 15
- Abdullah Abacı 4 Adana 15
- Rıza Beke 4 Adana 15
- İhsani Toprak 4 Adana 15
- Sanem Çiğdem Boğa 4 Adana 15
- Mesut Koyun 4 Adana 15
- İrfan Tekdemir 4 Adana 15
- Sebiha Özdemir 4 Adana 15
- Hayri Akgün 4 Adana 15
- Yusuf Erdem 4 Adana 15
- Şevval Soylu 4 Adana 15
- Meltem San 4 Adana 15
- Kazım Şen 4 Adana 15
- Şeref Yorgancı 4 Adana 15
- Fatih Gür 4 Adana 15
- Faruk Aytek 5 Adana 15
- Alev Ataş 5 Adana 15
- Ayhan Barut 5 Adana 15
- Şule Gök Tüdeş 5 Adana 15
- Murat Aravi 5 Adana 15
- Delal Mamuk 5 Adana 15
- Mustafa Bozkurt 5 Adana 15
- Utku Alemdaroğlu 5 Adana 15
- Mehmet Akyol 5 Adana 15
- Duran Koç 5 Adana 15
- Selver Kaplan 5 Adana 15
- Yunus Oğuz 5 Adana 15
- Berfin Tibili 5 Adana 15
- Yıldız Çakay 5 Adana 15
- Fahrettin Kapçı 5 Adana 15
- Cemre Bukan 5 Adana 15
- Mert Serçe 5 Adana 15
- Hilal Mut 5 Adana 15
- İsmail Hakkı Erdoğmuş 5 Adana 15
- Mustafa Yıldız 6 Adana 15