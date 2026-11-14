Seçim Tüm Partilerin Türkiye Geneli Milletvekili Aday Listeleri | Seçim 2023

2023 Türkiye Genel Seçimleri Adayları

Tüm Partiler
  • AK Parti Ömer Çelik 1 Adana 15
  • MHP Muharrem Varlı 1 Adana 15
  • CHP Orhan Sümer 1 Adana 15
  • İyi Parti Ayyüce Türkeş Taş 1 Adana 15
  • Memleket Tarkan Kulak 1 Adana 15
  • Yeşil Sol Parti Tulay Hatımoğulları Oruç 1 Adana 15
  • Yeniden Refah Selahattin Baysal 1 Adana 15
  • TİP Duygu Yılmaz 1 Adana 15
  • AB Adem Boğa 1 Adana 15
  • HKP Ayşe Küçükosmanoğlu 1 Adana 15
  • Vatan Partisi Ahmet Suseven 1 Adana 15
  • BBP Ahmet Şahin 1 Adana 15
  • Sol Parti Gizem Gül Kürekçi 1 Adana 15
  • Gençparti Ayhan Dağtekin 1 Adana 15
  • Millet Ali Geçioğlu 1 Adana 15
  • HAK-PAR Süleyman Kart 1 Adana 15
  • TKP Umut Serçe 1 Adana 15
  • TKH Irmak Ildır 1 Adana 15
  • Zafer Partisi Abdurrahman Bilir 1 Adana 15
  • Bağımsız Salim Şengül 1 Adana 15
  • AK Parti Ahmet Zenbilci 2 Adana 15
  • MHP Ayşe Sibel Ersoy 2 Adana 15
  • CHP Müzeyyen Şevkin 2 Adana 15
  • İyi Parti Bilal Bilici 2 Adana 15
  • Memleket Ethem Eke 2 Adana 15
  • Yeşil Sol Parti Ferhat Kabaiş 2 Adana 15
  • Yeniden Refah Erdem Gümüş 2 Adana 15
  • Vatan Partisi Hatice Nesrin Kılıçay 2 Adana 15
  • HKP Osman Akmeşe 2 Adana 15
  • AB Fisun Bozdoğan 2 Adana 15
  • TİP Seda Aşkın 2 Adana 15
  • BBP Gürdal Topal 2 Adana 15
  • Gençparti Başar Erdinç Kılınç 2 Adana 15
  • Sol Parti Eyüp Civelek 2 Adana 15
  • TKH Mahir Mertcan Kızılırmak 2 Adana 15
  • TKP Seçil Özkara 2 Adana 15
  • HAK-PAR Bedri Böyük 2 Adana 15
  • Millet İdris Taşpınar 2 Adana 15
  • Zafer Partisi Adem Ocak 2 Adana 15
  • Bağımsız Ali Göçer 2 Adana 15
  • AK Parti Sunay Karamık 3 Adana 15
  • MHP Mustafa İzgioğlu 3 Adana 15
  • CHP Burhanettin Bulut 3 Adana 15
  • İyi Parti Göktürk Boyvadaoğlu 3 Adana 15
  • Memleket Celal Güven 3 Adana 15
  • Yeşil Sol Parti Rojbin Çelik 3 Adana 15
  • Yeniden Refah Serdal Sündük 3 Adana 15
  • TİP Ahmet Faruk Ulaş 3 Adana 15
  • AB Harun Aksoy 3 Adana 15
  • HKP Nazan Yabacı 3 Adana 15
  • Vatan Partisi Banu Karahan 3 Adana 15
  • BBP Mehmet Şerif Dumrul 3 Adana 15
  • Sol Parti Özge İpek 3 Adana 15
  • Gençparti Yusuf Arslan 3 Adana 15
  • Millet Mehmet Yıldız 3 Adana 15
  • HAK-PAR Resul Saydam 3 Adana 15
  • TKP Serhan Sadi Kocaman 3 Adana 15
  • TKH İbrahim Talha Türkan 3 Adana 15
  • Zafer Partisi Ömer Faruk Cerit 3 Adana 15
  • Bağımsız Ayhan Öztaşlar 3 Adana 15
  • AK Parti Abdullah Doğru 4 Adana 15
  • MHP Firdevs Cingözler 4 Adana 15
  • CHP Sadullah Kısacık 4 Adana 15
  • İyi Parti Mehmet Sertaç Durak 4 Adana 15
  • Memleket Beste Tuncel 4 Adana 15
  • Yeşil Sol Parti Mehmet Karakış 4 Adana 15
  • Yeniden Refah Abdullah Abacı 4 Adana 15
  • Vatan Partisi Rıza Beke 4 Adana 15
  • HKP İhsani Toprak 4 Adana 15
  • AB Sanem Çiğdem Boğa 4 Adana 15
  • TİP Mesut Koyun 4 Adana 15
  • BBP İrfan Tekdemir 4 Adana 15
  • Gençparti Sebiha Özdemir 4 Adana 15
  • Sol Parti Hayri Akgün 4 Adana 15
  • TKH Yusuf Erdem 4 Adana 15
  • TKP Şevval Soylu 4 Adana 15
  • HAK-PAR Meltem San 4 Adana 15
  • Millet Kazım Şen 4 Adana 15
  • Zafer Partisi Şeref Yorgancı 4 Adana 15
  • Bağımsız Fatih Gür 4 Adana 15
  • AK Parti Faruk Aytek 5 Adana 15
  • MHP Alev Ataş 5 Adana 15
  • CHP Ayhan Barut 5 Adana 15
  • İyi Parti Şule Gök Tüdeş 5 Adana 15
  • Memleket Murat Aravi 5 Adana 15
  • Yeşil Sol Parti Delal Mamuk 5 Adana 15
  • Yeniden Refah Mustafa Bozkurt 5 Adana 15
  • TİP Utku Alemdaroğlu 5 Adana 15
  • AB Mehmet Akyol 5 Adana 15
  • HKP Duran Koç 5 Adana 15
  • Vatan Partisi Selver Kaplan 5 Adana 15
  • BBP Yunus Oğuz 5 Adana 15
  • Sol Parti Berfin Tibili 5 Adana 15
  • Gençparti Yıldız Çakay 5 Adana 15
  • Millet Fahrettin Kapçı 5 Adana 15
  • HAK-PAR Cemre Bukan 5 Adana 15
  • TKP Mert Serçe 5 Adana 15
  • TKH Hilal Mut 5 Adana 15
  • Zafer Partisi İsmail Hakkı Erdoğmuş 5 Adana 15
  • AK Parti Mustafa Yıldız 6 Adana 15