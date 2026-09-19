Seçim Genel Seçim Sonuçları 2018 - Partilerin Oy Oranları - Milletvekili Dağılımı - Türkiye

Seçim Sonuçları - 24 Haziran 2018 Genel Seçim

Genel Seçim - Milletvekili Seçimi Türkiye Geneli Sonuçları

Genele Göre İttifaka Göre
  • Açılan sandık
  • 188.080 / 188.080
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • HDP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • HÜDA-PAR
  • VP
  • Diğer
  • 295
  • 146
  • 67
  • 49
  • 43
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %42,6
  • %22,6
  • %11,7
  • %11,1
  • %10
  • %1,3
  • %0,3
  • %0,2
  • %0,2
  • %42,6
  • %22,6
  • %11,7
  • %11,1
  • %10
  • %1,3
  • %0,3
  • %0,2
  • %0,2
  • 01 Kas 15
  • 01 Kas 15
  • 01 Kas 15
  • 01 Kas 15
  • 01 Kas 15
  • 01 Kas 15
  • 01 Kas 15
  • 01 Kas 15
  • 01 Kas 15
  • 317
  • 134
  • 59
  • 40
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 50
  • %49,5
  • %25,3
  • %10,8
  • %11,9
  • %0
  • %0,7
  • %0
  • %0,2
  • %1,6
  • %49,5
  • %25,3
  • %10,8
  • %11,9
  • %0
  • %0,7
  • %0
  • %0,2
  • %1,6
Tüm Partiler
Milletvekili Dağılımı
295 146 67 49 43
Kazanan Milletvekili Listesi
ADN ADY AFY AĞR AMS ANK ANT ART AYD BAL BİL BNG BTL BOL BUR BRS ÇNK ÇNK ÇRM DNZ DİY EDR ELĞ ERN ERM ESK GAZ GİR GMŞ HKR HTY ISP MER İST İST İZR KRS KAS KAY KRK KIR KCL KON KTH MLT MNS MRŞ MRD MUĞ MUŞ NEV NİĞ ORD RİZ SAK SMN SRT SNP SİV TEK TOK TRB TUN ŞAN UŞK VAN YZG ZNG AKS BAY KRM KRK BAT ŞRK BRT ARD IĞD YAL KRB KLS OSM DÜZ
Adana
yukleniyor
Adıyaman
yukleniyor
Afyonkarahisar
yukleniyor
Ağrı
yukleniyor
Aksaray
yukleniyor
Amasya
yukleniyor
Ankara
yukleniyor
Antalya
yukleniyor
Ardahan
yukleniyor
Artvin
yukleniyor
Aydın
yukleniyor
Balıkesir
yukleniyor
Bartın
yukleniyor
Batman
yukleniyor
Bayburt
yukleniyor
Bilecik
yukleniyor
Bingöl
yukleniyor
Bitlis
yukleniyor
Bolu
yukleniyor
Burdur
yukleniyor
Bursa
yukleniyor
Çanakkale
yukleniyor
Çankırı
yukleniyor
Çorum
yukleniyor
Denizli
yukleniyor
Diyarbakır
yukleniyor
Düzce
yukleniyor
Edirne
yukleniyor
Elazığ
yukleniyor
Erzincan
yukleniyor
Erzurum
yukleniyor
Eskişehir
yukleniyor
Gaziantep
yukleniyor
Giresun
yukleniyor
Gümüşhane
yukleniyor
Hakkari
yukleniyor
Hatay
yukleniyor
Iğdır
yukleniyor
Isparta
yukleniyor
İstanbul
yukleniyor
İzmir
yukleniyor
Kahramanmaraş
yukleniyor
Karabük
yukleniyor
Karaman
yukleniyor
Kars
yukleniyor
Kastamonu
yukleniyor
Kayseri
yukleniyor
Kırıkkale
yukleniyor
Kırklareli
yukleniyor
Kırşehir
yukleniyor
Kilis
yukleniyor
Kocaeli
yukleniyor
Konya
yukleniyor
Kütahya
yukleniyor
Malatya
yukleniyor
Manisa
yukleniyor
Mardin
yukleniyor
Mersin
yukleniyor
Muğla
yukleniyor
Muş
yukleniyor
Nevşehir
yukleniyor
Niğde
yukleniyor
Ordu
yukleniyor
Osmaniye
yukleniyor
Rize
yukleniyor
Sakarya
yukleniyor
Samsun
yukleniyor
Siirt
yukleniyor
Sinop
yukleniyor
Sivas
yukleniyor
Şanlıurfa
yukleniyor
Şırnak
yukleniyor
Tekirdağ
yukleniyor
Tokat
yukleniyor
Trabzon
yukleniyor
Tunceli
yukleniyor
Uşak
yukleniyor
Van
yukleniyor
Yalova
yukleniyor
Yozgat
yukleniyor
Zonguldak
yukleniyor

  • AK Parti

  • CHP

  • MHP

  • İYİ Parti

  • SP

  • HDP

  • VP

  • HÜDA-PAR

* 31 Mart 2018 Genel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

* Sonuçlar, yurtdışı oyları da dahil edilerek hesaplanmıştır.

  • Katılım oranı % 86,2
  • Toplam seçmen59.354.840
  • Kullanılan oy51.183.729
  • Geçerli oy50.130.419
  • 01 Kas 15 % 87,7
  • 01 Kas 1555.368.970
  • 01 Kas 1548.543.394
  • 01 Kas 1547.858.311
Parti Listesi Milletvekili Aday Listesi Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu
  • Açılan sandık
  • 188.080 / 188.080
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • 344
  • 295
  • 49
  • %53,7
  • %42,6
  • %11,1
  • %53,7
  • %42,6
  • %11,1
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • 189
  • 146
  • 43
  • 0
  • %33,9
  • %22,6
  • %10
  • %1,3
  • %33,9
  • %22,6
  • %10
  • %1,3
Tüm Partiler
Milletvekili Dağılımı
344 189 67
Kazanan Milletvekili Listesi
ADN ADY AFY AĞR AMS ANK ANT ART AYD BAL BİL BNG BTL BOL BUR BRS ÇNK ÇNK ÇRM DNZ DİY EDR ELĞ ERN ERM ESK GAZ GİR GMŞ HKR HTY ISP MER İST İST İZR KRS KAS KAY KRK KIR KCL KON KTH MLT MNS MRŞ MRD MUĞ MUŞ NEV NİĞ ORD RİZ SAK SMN SRT SNP SİV TEK TOK TRB TUN ŞAN UŞK VAN YZG ZNG AKS BAY KRM KRK BAT ŞRK BRT ARD IĞD YAL KRB KLS OSM DÜZ
Adana
yukleniyor
Adıyaman
yukleniyor
Afyonkarahisar
yukleniyor
Ağrı
yukleniyor
Aksaray
yukleniyor
Amasya
yukleniyor
Ankara
yukleniyor
Antalya
yukleniyor
Ardahan
yukleniyor
Artvin
yukleniyor
Aydın
yukleniyor
Balıkesir
yukleniyor
Bartın
yukleniyor
Batman
yukleniyor
Bayburt
yukleniyor
Bilecik
yukleniyor
Bingöl
yukleniyor
Bitlis
yukleniyor
Bolu
yukleniyor
Burdur
yukleniyor
Bursa
yukleniyor
Çanakkale
yukleniyor
Çankırı
yukleniyor
Çorum
yukleniyor
Denizli
yukleniyor
Diyarbakır
yukleniyor
Düzce
yukleniyor
Edirne
yukleniyor
Elazığ
yukleniyor
Erzincan
yukleniyor
Erzurum
yukleniyor
Eskişehir
yukleniyor
Gaziantep
yukleniyor
Giresun
yukleniyor
Gümüşhane
yukleniyor
Hakkari
yukleniyor
Hatay
yukleniyor
Iğdır
yukleniyor
Isparta
yukleniyor
İstanbul
yukleniyor
İzmir
yukleniyor
Kahramanmaraş
yukleniyor
Karabük
yukleniyor
Karaman
yukleniyor
Kars
yukleniyor
Kastamonu
yukleniyor
Kayseri
yukleniyor
Kırıkkale
yukleniyor
Kırklareli
yukleniyor
Kırşehir
yukleniyor
Kilis
yukleniyor
Kocaeli
yukleniyor
Konya
yukleniyor
Kütahya
yukleniyor
Malatya
yukleniyor
Manisa
yukleniyor
Mardin
yukleniyor
Mersin
yukleniyor
Muğla
yukleniyor
Muş
yukleniyor
Nevşehir
yukleniyor
Niğde
yukleniyor
Ordu
yukleniyor
Osmaniye
yukleniyor
Rize
yukleniyor
Sakarya
yukleniyor
Samsun
yukleniyor
Siirt
yukleniyor
Sinop
yukleniyor
Sivas
yukleniyor
Şanlıurfa
yukleniyor
Şırnak
yukleniyor
Tekirdağ
yukleniyor
Tokat
yukleniyor
Trabzon
yukleniyor
Tunceli
yukleniyor
Uşak
yukleniyor
Van
yukleniyor
Yalova
yukleniyor
Yozgat
yukleniyor
Zonguldak
yukleniyor

  • CUMHUR

  • MİLLET

  • Diğer

* 31 Mart 2018 Genel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

* Sonuçlar, yurtdışı oyları da dahil edilerek hesaplanmıştır.

  • Katılım oranı % 86,2
  • Toplam seçmen59.354.840
  • Kullanılan oy51.183.729
  • Geçerli oy50.130.419
  • 01 Kas 15 % 87,7
  • 01 Kas 1555.368.970
  • 01 Kas 1548.543.394
  • 01 Kas 1547.858.311
Parti Listesi Milletvekili Aday Listesi Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu

Tüm Şehirler

* Büyükşehir (81) sonuçlarını ve Milletvekili (600) dağılımını özet olarak gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Türkiye Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 188.080 / 188.080
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • HDP
  • MHP
  • 295
  • 146
  • 67
  • 49
  • %42,6
    21.335.579 oy
  • %22,6
    11.348.899 oy
  • %11,7
    5.866.309 oy
  • %11,1
    5.564.517 oy
  • %42,6
    21.335.579 oy
  • %22,6
    11.348.899 oy
  • %11,7
    5.866.309 oy
  • %11,1
    5.564.517 oy
  • 01 Kas 15
  • 01 Kas 15
  • 01 Kas 15
  • 01 Kas 15
  • 317
  • 134
  • 59
  • 40
  • %49,5
    23.686.880 oy
  • %25,3
    12.112.530 oy
  • %10,8
    5.147.360 oy
  • %11,9
    5.693.293 oy
  • %49,5
    23.686.880 oy
  • %25,3
    12.112.530 oy
  • %10,8
    5.147.360 oy
  • %11,9
    5.693.293 oy
  • İYİ Parti
  • SP
  • HÜDA-PAR
  • VP
  • 43
  • 0
  • 0
  • 0
  • %10
    4.990.710 oy
  • %1,3
    673.731 oy
  • %0,3
    157.324 oy
  • %0,2
    117.713 oy
  • %10
    4.990.710 oy
  • %1,3
    673.731 oy
  • %0,3
    157.324 oy
  • %0,2
    117.713 oy
  • 01 Kas 15
  • 01 Kas 15
  • 01 Kas 15
  • 01 Kas 15
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    326.050 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    119.239 oy
  • %0
  • %0,7
    326.050 oy
  • %0
  • %0,2
    119.239 oy
  • Bağımsız
  • Diğer
  • 0
  • 0
  • %0,2
    75.633 oy
  • %0
    4 oy
  • %0,2
    75.633 oy
  • %0
  • 01 Kas 15
  • 01 Kas 15
  • 0
  • 0
  • %0,1
    51.210 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    51.210 oy
  • %0

Genel Seçim Sonuçları Haziran 2018

2023 Türkiye seçim sonuçları, İttifak seçim sonuçları, Milletvekili dağılımı, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, yurt dışı ayrıntılı seçim sonuçları Yeni Şafak seçim sayfasından CANLI olarak yayınlanacak. Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri 5 yılda bir yapılır. 600 üyeden oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) adaylar arasından seçilmekte ve üyeler birden fazla üyeden oluşan temsil sistemi ile seçilir. 16 Nisan 2017 referandumu ile kabul edilen anayasaya göre milletvekili sayısı 550'den 600'e yükseldi. Buna göre TBMM'de salt çoğunluk için 301 vekil aranacak. Anayasa değişikliğini referanduma götürebilmek için gereken ve Meclis üye tam sayısının 5'te 3'üne karşılık gelen vekil sayısı 360 olacak. Anayasa değişikliği için gereken ve Meclis üye tam sayısının 3'te 2'sine karşılık gelen vekil sayısı da 400 olacak.2023 genel seçiminde baraj yüzde 7 olarak uygulanacak. Bu baraj ittifakla seçime giren partilere ayrı ayrı uygulanmayacak.Yani ittifakın toplam oyu yüzde 7'yi geçtiğinde tüm partiler de barajı geçmiş olacak. Milletvekili çıkarmak içinse ittifakın toplam oyları değil partilerin tek tek aldığı oylar belirleyici olacak. 2023 Türkiye geneli seçim sonuçları, parti, aday ve ittifak bazında da gerçekleşecek. 2023 Türkiye seçim sonuçları YSK tarafından açıklanacak sonuçlara göre netleşecek.