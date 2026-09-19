Genel Seçim Sonuçları Haziran 2018 2023 Türkiye seçim sonuçları, İttifak seçim sonuçları, Milletvekili dağılımı, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, yurt dışı ayrıntılı seçim sonuçları Yeni Şafak seçim sayfasından CANLI olarak yayınlanacak. Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri 5 yılda bir yapılır. 600 üyeden oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) adaylar arasından seçilmekte ve üyeler birden fazla üyeden oluşan temsil sistemi ile seçilir. 16 Nisan 2017 referandumu ile kabul edilen anayasaya göre milletvekili sayısı 550'den 600'e yükseldi. Buna göre TBMM'de salt çoğunluk için 301 vekil aranacak. Anayasa değişikliğini referanduma götürebilmek için gereken ve Meclis üye tam sayısının 5'te 3'üne karşılık gelen vekil sayısı 360 olacak. Anayasa değişikliği için gereken ve Meclis üye tam sayısının 3'te 2'sine karşılık gelen vekil sayısı da 400 olacak.2023 genel seçiminde baraj yüzde 7 olarak uygulanacak. Bu baraj ittifakla seçime giren partilere ayrı ayrı uygulanmayacak.Yani ittifakın toplam oyu yüzde 7'yi geçtiğinde tüm partiler de barajı geçmiş olacak. Milletvekili çıkarmak içinse ittifakın toplam oyları değil partilerin tek tek aldığı oylar belirleyici olacak. 2023 Türkiye geneli seçim sonuçları, parti, aday ve ittifak bazında da gerçekleşecek. 2023 Türkiye seçim sonuçları YSK tarafından açıklanacak sonuçlara göre netleşecek.