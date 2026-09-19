Seçim Sonuçları - 24 Haziran 2018 Genel Seçim
Genel Seçim - Milletvekili Seçimi Türkiye Geneli Sonuçları
- Açılan sandık
- 188.080 / 188.080
- %100
Milletvekili Dağılımı
- Katılım oranı % 86,2
- Toplam seçmen59.354.840
- Kullanılan oy51.183.729
- Geçerli oy50.130.419
- 01 Kas 15 % 87,7
- 01 Kas 1555.368.970
- 01 Kas 1548.543.394
- 01 Kas 1547.858.311
- Açılan sandık
- 188.080 / 188.080
- %100
Milletvekili Dağılımı
- Katılım oranı % 86,2
- Toplam seçmen59.354.840
- Kullanılan oy51.183.729
- Geçerli oy50.130.419
- 01 Kas 15 % 87,7
- 01 Kas 1555.368.970
- 01 Kas 1548.543.394
- 01 Kas 1547.858.311
Tüm Şehirler
* Büyükşehir (81) sonuçlarını ve Milletvekili (600) dağılımını özet olarak gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
İstanbul% 100 % 42,7 43 % 8,3 8 % 26,4 27 % 8 8 % 1,5 % 12,7 12 % 0,2 % 0,2 % 0 Bağımsız
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
İstanbul% 100 % 42,69 43 % 8,26 8 % 26,45 27 % 7,99 8 % 1,49 % 12,67 12 % 0,22 % 0,19 % 0,04 Bağımsız
- İstanbul (01 Kas 15) % 48,92 46 % 8,55 7 % 30,06 28 % 0 % 0,75 % 10,27 7 % 0,27 % 0 % 0,75 SP
-
1. Bölge% 100 % 41,5 15 % 8,2 3 % 28,9 10 % 8,2 3 % 1,6 % 11,3 4 % 0,2 % 0,1 % 0,1 Bağımsız
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
1. Bölge% 100 % 41,47 15 % 8,19 3 % 28,89 10 % 8,16 3 % 1,55 % 11,31 4 % 0,23 % 0,15 % 0,06 Bağımsız
- 1. Bölge (01 Kas 15) % 47,76 16 % 8,59 2 % 32,57 11 % 0 % 0,73 % 8,87 2 % 0,32 % 0 % 0,73 SP
-
2. Bölge% 100 % 45,2 13 % 8,1 2 % 24,8 8 % 7,6 2 % 1,6 % 12,3 3 % 0,2 % 0,2 % 0 Bağımsız
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
2. Bölge% 100 % 45,22 13 % 8,11 2 % 24,77 8 % 7,58 2 % 1,57 % 12,29 3 % 0,2 % 0,21 % 0,04 Bağımsız
- 2. Bölge (01 Kas 15) % 51,34 14 % 8,01 2 % 28,27 8 % 0 % 0,88 % 10,09 2 % 0,24 % 0 % 0,88 SP
-
3. Bölge% 100 % 41,9 15 % 8,5 3 % 25,3 9 % 8,2 3 % 1,4 % 14,4 5 % 0,2 % 0,2 % 0 Bağımsız
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
3. Bölge% 100 % 41,9 15 % 8,46 3 % 25,26 9 % 8,15 3 % 1,37 % 14,4 5 % 0,21 % 0,22 % 0,03 Bağımsız
- 3. Bölge (01 Kas 15) % 48,07 16 % 8,98 3 % 28,93 9 % 0 % 0,66 % 11,92 3 % 0,24 % 0 % 0,66 SP
-
Ankara% 100 % 40,4 15 % 13,1 5 % 26,1 10 % 12,1 5 % 1,5 % 6,4 1 % 0,2 % 0,1 % 0 Bağımsız
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Ankara% 100 % 40,44 15 % 13,11 5 % 26,09 10 % 12,1 5 % 1,5 % 6,4 1 % 0,22 % 0,11 % 0,04 Bağımsız
- Ankara (01 Kas 15) % 48,98 16 % 14,01 4 % 30,42 11 % 0 % 0,43 % 4,43 1 % 0,32 % 0 % 0,72 BBP
-
1. Bölge% 100 % 30,8 4 % 10,7 1 % 35,5 5 % 12,3 2 % 1,4 % 8,8 1 % 0,3 % 0,1 % 0,1 Bağımsız
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
1. Bölge% 100 % 30,83 4 % 10,71 1 % 35,49 5 % 12,33 2 % 1,37 % 8,83 1 % 0,26 % 0,09 % 0,08 Bağımsız
- 1. Bölge (01 Kas 15) % 43,84 8 % 14,11 2 % 34,69 7 % 0 % 0,42 % 5,23 1 % 0,38 % 0 % 0,64 BBP
-
2. Bölge% 100 % 51,1 6 % 14,9 2 % 17,5 2 % 10,4 1 % 1,5 % 4,2 % 0,2 % 0,1 % 0
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
2. Bölge% 100 % 51,07 6 % 14,93 2 % 17,52 2 % 10,42 1 % 1,54 % 4,21 % 0,19 % 0,12 % 0
- 2. Bölge (01 Kas 15) % 55,53 8 % 13,88 2 % 24,98 4 % 0 % 0,44 % 3,42 % 0,24 % 0 % 0,82 BBP
-
3. Bölge% 100 % 41,1 5 % 14 2 % 23,8 3 % 13,3 2 % 1,6 % 5,8 % 0,2 % 0,1 % 0 Bağımsız
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
3. Bölge% 100 % 41,08 5 % 14,01 2 % 23,81 3 % 13,34 2 % 1,59 % 5,8 % 0,2 % 0,12 % 0,04 Bağımsız
- 3. Bölge (01 Kas 15) - - - - - - - - -
-
İzmir% 100 % 28,7 8 % 6,3 2 % 41,3 14 % 10,9 2 % 0,8 % 11,5 2 % 0,3 % 0,2 % 0,1 Bağımsız
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
İzmir% 100 % 28,7 8 % 6,29 2 % 41,3 14 % 10,88 2 % 0,8 % 11,49 2 % 0,32 % 0,17 % 0,07 Bağımsız
- İzmir (01 Kas 15) % 31,7 8 % 11,24 2 % 45,94 14 % 0 % 0,37 % 8,89 2 % 0,54 % 0 % 0,54 VP
-
1. Bölge% 100 % 28,7 4 % 5,9 1 % 41,1 7 % 10,5 1 % 0,8 % 12,5 1 % 0,3 % 0,2 % 0,1 Bağımsız
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
1. Bölge% 100 % 28,75 4 % 5,86 1 % 41,06 7 % 10,48 1 % 0,79 % 12,52 1 % 0,31 % 0,16 % 0,07 Bağımsız
- 1. Bölge (01 Kas 15) % 31,58 4 % 11,21 1 % 45,01 7 % 0 % 0,34 % 10,06 1 % 0,55 % 0 % 0,55 VP
-
2. Bölge% 100 % 28,6 4 % 6,7 1 % 41,5 7 % 11,3 1 % 0,8 % 10,5 1 % 0,3 % 0,2 % 0,1 Bağımsız
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
2. Bölge% 100 % 28,65 4 % 6,69 1 % 41,53 7 % 11,25 1 % 0,81 % 10,51 1 % 0,32 % 0,17 % 0,07 Bağımsız
- 2. Bölge (01 Kas 15) % 31,83 4 % 11,27 1 % 46,83 7 % 0 % 0,39 % 7,78 1 % 0,53 % 0 % 0,53 VP
-
Adana% 100 % 34,7 5 % 11,8 2 % 26,1 4 % 12,2 2 % 1,1 % 13,5 2 % 0,2 % 0,5 % 0 Bağımsız
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Adana% 100 % 34,69 5 % 11,76 2 % 26,06 4 % 12,15 2 % 1,06 % 13,53 2 % 0,19 % 0,53 % 0,03 Bağımsız
- Adana (01 Kas 15) % 37,31 6 % 19,27 3 % 29,42 4 % 0 % 0,63 % 11,92 1 % 0,23 % 0 % 0,63 SP
-
Adıyaman% 100 % 55,1 4 % 9,1 % 12,1 1 % 5,3 % 1,6 % 15,4 % 0,2 % 1,2 % 0
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Adıyaman% 100 % 55,1 4 % 9,15 % 12,05 1 % 5,27 % 1,62 % 15,41 % 0,17 % 1,23 % 0
- Adıyaman (01 Kas 15) % 69,1 4 % 3,07 % 11,39 % 0 % 0,64 % 14,31 1 % 0,11 % 0 % 0,64 SP
-
Afyonkarahisar% 100 % 55,4 3 % 14 1 % 14,5 1 % 13,4 1 % 1,1 % 1,3 % 0,3 % 0,2 % 0
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Afyonkarahisar% 100 % 55,38 3 % 13,95 1 % 14,46 1 % 13,38 1 % 1,11 % 1,25 % 0,25 % 0,22 % 0
- Afyonkarahisar (01 Kas 15) % 63,21 3 % 16,73 1 % 16,25 1 % 0 % 0,78 % 1,02 % 0,19 % 0 % 0,78 SP
-
Ağrı% 100 % 28,8 1 % 2,5 % 2,9 % 1,7 % 0,8 % 62,2 3 % 0,2 % 0,8 % 0,1 Bağımsız
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Ağrı% 100 % 28,81 1 % 2,51 % 2,91 % 1,66 % 0,82 % 62,23 3 % 0,18 % 0,75 % 0,12 Bağımsız
- Ağrı (01 Kas 15) % 27,71 1 % 1,68 % 1,71 % 0 % 0,32 % 66,8 3 % 0,05 % 0 % 0,65 BBP
-
Aksaray% 100 % 56,1 2 % 20,5 1 % 9,9 % 10,5 1 % 0,8 % 1,6 % 0,2 % 0,3 % 0
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Aksaray% 100 % 56,15 2 % 20,54 1 % 9,9 % 10,54 1 % 0,83 % 1,57 % 0,2 % 0,28 % 0
- Aksaray (01 Kas 15) % 71,21 3 % 17,77 % 7,62 % 0 % 0,41 % 1,25 % 0,1 % 0 % 0,59 BBP
-
Amasya% 100 % 47 2 % 12,4 % 24,7 1 % 12,1 % 1,1 % 2,3 % 0,2 % 0,2 % 0
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Amasya% 100 % 46,99 2 % 12,41 % 24,75 1 % 12,11 % 1,11 % 2,27 % 0,2 % 0,16 % 0
- Amasya (01 Kas 15) % 51,66 2 % 20,2 % 24,32 1 % 0 % 0,61 % 1,25 % 0,19 % 0 % 0,65 BBP
-
Ankara% 100 % 40,4 15 % 13,1 5 % 26,1 10 % 12,1 5 % 1,5 % 6,4 1 % 0,2 % 0,1 % 0 Bağımsız
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Ankara% 100 % 40,44 15 % 13,11 5 % 26,09 10 % 12,1 5 % 1,5 % 6,4 1 % 0,22 % 0,11 % 0,04 Bağımsız
- Ankara (01 Kas 15) % 48,98 16 % 14,01 4 % 30,42 11 % 0 % 0,43 % 4,43 1 % 0,32 % 0 % 0,72 BBP
-
1. Bölge% 100 % 30,8 4 % 10,7 1 % 35,5 5 % 12,3 2 % 1,4 % 8,8 1 % 0,3 % 0,1 % 0,1 Bağımsız
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
1. Bölge% 100 % 30,83 4 % 10,71 1 % 35,49 5 % 12,33 2 % 1,37 % 8,83 1 % 0,26 % 0,09 % 0,08 Bağımsız
- 1. Bölge (01 Kas 15) % 43,84 8 % 14,11 2 % 34,69 7 % 0 % 0,42 % 5,23 1 % 0,38 % 0 % 0,64 BBP
-
2. Bölge% 100 % 51,1 6 % 14,9 2 % 17,5 2 % 10,4 1 % 1,5 % 4,2 % 0,2 % 0,1 % 0
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
2. Bölge% 100 % 51,07 6 % 14,93 2 % 17,52 2 % 10,42 1 % 1,54 % 4,21 % 0,19 % 0,12 % 0
- 2. Bölge (01 Kas 15) % 55,53 8 % 13,88 2 % 24,98 4 % 0 % 0,44 % 3,42 % 0,24 % 0 % 0,82 BBP
-
3. Bölge% 100 % 41,1 5 % 14 2 % 23,8 3 % 13,3 2 % 1,6 % 5,8 % 0,2 % 0,1 % 0 Bağımsız
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
3. Bölge% 100 % 41,08 5 % 14,01 2 % 23,81 3 % 13,34 2 % 1,59 % 5,8 % 0,2 % 0,12 % 0,04 Bağımsız
- 3. Bölge (01 Kas 15) - - - - - - - - -
-
Antalya% 100 % 35 6 % 10,1 1 % 29,1 5 % 16,9 3 % 1 % 7,3 1 % 0,3 % 0,2 % 0,1 Bağımsız
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Antalya% 100 % 34,96 6 % 10,12 1 % 29,15 5 % 16,9 3 % 0,96 % 7,34 1 % 0,27 % 0,22 % 0,09 Bağımsız
- Antalya (01 Kas 15) % 41,72 7 % 17,31 2 % 32,85 5 % 0 % 0,46 % 5,89 % 0,31 % 0 % 0,47 BBP
-
Ardahan% 100 % 37,1 1 % 6,8 % 25,9 1 % 5,1 % 1 % 23,4 % 0,4 % 0,4 % 0
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Ardahan% 100 % 37,15 1 % 6,77 % 25,87 1 % 5,12 % 1 % 23,38 % 0,35 % 0,35 % 0
- Ardahan (01 Kas 15) % 36,97 1 % 8,84 % 28,69 1 % 0 % 0,27 % 22,08 % 0,29 % 0 % 0,7 BBP
-
Artvin% 100 % 40,5 1 % 10,2 % 32 1 % 10,2 % 1,5 % 4,9 % 0,4 % 0,3 % 0
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Artvin% 100 % 40,51 1 % 10,2 % 32,03 1 % 10,24 % 1,45 % 4,92 % 0,37 % 0,28 % 0
- Artvin (01 Kas 15) % 45,49 1 % 13,32 % 34,86 1 % 0 % 0,91 % 2,49 % 0,3 % 0 % 0,91 SP
-
Aydın% 100 % 32,5 4 % 8,1 % 33,9 3 % 14,8 1 % 0,7 % 9,4 % 0,4 % 0,2 % 0
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Aydın% 100 % 32,51 4 % 8,09 % 33,93 3 % 14,77 1 % 0,71 % 9,37 % 0,36 % 0,25 % 0
- Aydın (01 Kas 15) % 34,45 3 % 15,53 1 % 40,15 3 % 0 % 0,34 % 7,3 % 0,43 % 0 % 0,47 BBP
-
Balıkesir% 100 % 41,4 5 % 7,6 % 30,4 3 % 14,7 1 % 1,2 % 4,3 % 0,3 % 0,2 % 0 Bağımsız
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Balıkesir% 100 % 41,4 5 % 7,56 % 30,37 3 % 14,71 1 % 1,17 % 4,25 % 0,33 % 0,18 % 0,03 Bağımsız
- Balıkesir (01 Kas 15) % 45,8 4 % 14,57 1 % 34,15 3 % 0 % 0,84 % 2,74 % 0,4 % 0 % 0,84 SP
-
Bartın% 100 % 47 1 % 17 % 25,5 1 % 5,8 % 2,1 % 1,7 % 0,5 % 0,3 % 0
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Bartın% 100 % 47,03 1 % 17,03 % 25,46 1 % 5,84 % 2,12 % 1,72 % 0,53 % 0,28 % 0
- Bartın (01 Kas 15) % 53,39 1 % 10,34 % 29,81 1 % 0 % 1,95 % 1,3 % 0,35 % 0 % 1,95 SP
-
Batman% 100 % 24,9 1 % 1,2 % 1,9 % 1,2 % 3,1 % 62,1 4 % 0,2 % 0 % 5,5 Bağımsız
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Batman% 100 % 24,91 1 % 1,22 % 1,87 % 1,2 % 3,12 % 62,07 4 % 0,15 % 0 % 5,46 Bağımsız
- Batman (01 Kas 15) % 29,13 1 % 0,81 % 1,6 % 0 % 0,55 % 66,81 3 % 0,03 % 0 % 0,55 SP
-
Bayburt% 100 % 57,5 1 % 27,4 % 4,3 % 6,1 % 3,2 % 1,2 % 0,1 % 0,2 % 0
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Bayburt% 100 % 57,45 1 % 27,41 % 4,27 % 6,15 % 3,24 % 1,21 % 0,1 % 0,16 % 0
- Bayburt (01 Kas 15) % 72,91 2 % 20,66 % 2,43 % 0 % 1,4 % 1,05 % 0,05 % 0 % 1,4 SP
-
Bilecik% 100 % 43,3 1 % 9,3 % 28,2 1 % 14,1 % 1,1 % 3,4 % 0,3 % 0,3 % 0
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Bilecik% 100 % 43,3 1 % 9,34 % 28,15 1 % 14,11 % 1,12 % 3,37 % 0,27 % 0,32 % 0
- Bilecik (01 Kas 15) % 46,58 1 % 13,86 % 33,35 1 % 0 % 0,91 % 2,85 % 0,29 % 0 % 0,91 SP
-
Bingöl% 100 % 55,3 2 % 5,9 % 2,3 % 4,1 % 1,1 % 26,8 1 % 0,2 % 4,4 % 0
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Bingöl% 100 % 55,28 2 % 5,87 % 2,29 % 4,08 % 1,08 % 26,81 1 % 0,24 % 4,35 % 0
- Bingöl (01 Kas 15) % 64,38 2 % 1,9 % 1,85 % 0 % 0,66 % 29,15 1 % 0,08 % 0 % 0,83 BBP
-
Bitlis% 100 % 44,8 2 % 4,1 % 2,7 % 3,3 % 1,1 % 42,5 1 % 0,3 % 1,1 % 0
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Bitlis% 100 % 44,82 2 % 4,08 % 2,73 % 3,28 % 1,11 % 42,54 1 % 0,33 % 1,1 % 0
- Bitlis (01 Kas 15) % 44,14 1 % 2,08 % 3,12 % 0 % 0,53 % 48,6 2 % 0,06 % 0 % 0,53 SP
-
Bolu% 100 % 52,1 2 % 14,9 % 20,3 1 % 8,5 % 1,5 % 2,1 % 0,3 % 0,2 % 0
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Bolu% 100 % 52,13 2 % 14,94 % 20,31 1 % 8,55 % 1,52 % 2,08 % 0,29 % 0,19 % 0
- Bolu (01 Kas 15) % 62,64 2 % 10,78 % 21,41 1 % 0 % 1,12 % 1,55 % 0,24 % 0 % 1,12 SP
-
Burdur% 100 % 43,1 2 % 12,5 % 20,2 1 % 19,9 % 1,5 % 1,9 % 0,4 % 0,3 % 0
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Burdur% 100 % 43,15 2 % 12,5 % 20,23 1 % 19,93 % 1,53 % 1,92 % 0,43 % 0,32 % 0
- Burdur (01 Kas 15) % 50,75 2 % 19,38 % 24,78 1 % 0 % 1,12 % 1,21 % 0,31 % 0 % 1,12 SP
-
Bursa% 100 % 46,2 11 % 10,7 2 % 22,7 5 % 12,4 2 % 1,7 % 5,7 % 0,2 % 0,2 % 0 Bağımsız
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Bursa% 100 % 46,18 11 % 10,73 2 % 22,71 5 % 12,45 2 % 1,72 % 5,69 % 0,24 % 0,23 % 0,05 Bağımsız
- Bursa (01 Kas 15) % 54,01 11 % 12,23 2 % 26,39 5 % 0 % 1,02 % 4,5 % 0,24 % 0 % 1,02 SP
-
1. Bölge% 100 % 43,2 5 % 9,9 1 % 25,8 3 % 14,2 1 % 1,6 % 4,8 % 0,2 % 0,2 % 0,1 Bağımsız
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
1. Bölge% 100 % 43,21 5 % 9,92 1 % 25,75 3 % 14,22 1 % 1,65 % 4,76 % 0,24 % 0,17 % 0,09 Bağımsız
- 1. Bölge (01 Kas 15) % 54,01 11 % 12,23 2 % 26,39 5 % 0 % 1,02 % 4,5 % 0,24 % 0 % 1,02 SP
-
2. Bölge% 100 % 49,3 6 % 11,6 1 % 19,5 2 % 10,6 1 % 1,8 % 6,7 % 0,2 % 0,3 % 0
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
2. Bölge% 100 % 49,33 6 % 11,58 1 % 19,5 2 % 10,58 1 % 1,79 % 6,68 % 0,25 % 0,29 % 0
- 2. Bölge (01 Kas 15) - - - - - - - - -
-
Çanakkale% 100 % 37,4 2 % 6,9 % 33,8 2 % 16,8 % 0,8 % 3,7 % 0,3 % 0,2 % 0,1 Bağımsız
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Çanakkale% 100 % 37,37 2 % 6,93 % 33,82 2 % 16,77 % 0,77 % 3,75 % 0,33 % 0,19 % 0,07 Bağımsız
- Çanakkale (01 Kas 15) % 40,19 2 % 15,37 % 38,94 2 % 0 % 0,43 % 2,51 % 0,44 % 0 % 0,49 HAK-PAR
-
Çankırı% 100 % 59,2 2 % 19,6 % 6,7 % 11,9 % 1,1 % 1,1 % 0,2 % 0,2 % 0
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Çankırı% 100 % 59,21 2 % 19,62 % 6,7 % 11,87 % 1,1 % 1,11 % 0,21 % 0,17 % 0
- Çankırı (01 Kas 15) % 68,75 2 % 21,21 % 6,18 % 0 % 0,74 % 0,9 % 0,11 % 0 % 0,86 BBP
-
Çorum% 100 % 52 3 % 14 % 20,3 1 % 8,4 % 1,1 % 3,6 % 0,2 % 0,2 % 0
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Çorum% 100 % 52,01 3 % 14,03 % 20,33 1 % 8,41 % 1,09 % 3,64 % 0,24 % 0,24 % 0
- Çorum (01 Kas 15) % 61,16 3 % 12,21 % 21,92 1 % 0 % 0,57 % 1,95 % 0,19 % 0 % 0,8 BBP
-
Denizli% 100 % 40,7 4 % 9,2 % 28,1 3 % 16,5 1 % 0,8 % 4 % 0,3 % 0,3 % 0,1 Bağımsız
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Denizli% 100 % 40,74 4 % 9,22 % 28,05 3 % 16,46 1 % 0,84 % 4,03 % 0,32 % 0,25 % 0,08 Bağımsız
- Denizli (01 Kas 15) % 45,76 4 % 14,52 1 % 33,84 2 % 0 % 0,39 % 3,08 % 0,34 % 0 % 0,72 BBP
-
Diyarbakır% 100 % 21,5 3 % 1,4 % 2,5 % 2,8 % 1,7 % 65,5 9 % 0,2 % 0 % 4,4 Bağımsız
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Diyarbakır% 100 % 21,46 3 % 1,41 % 2,5 % 2,79 % 1,69 % 65,54 9 % 0,18 % 0 % 4,43 Bağımsız
- Diyarbakır (01 Kas 15) % 22,31 2 % 0,81 % 1,96 % 0 % 0,27 % 71,32 9 % 0,04 % 0 % 2,24 Bağımsız
-
Düzce% 100 % 56,1 2 % 18,7 1 % 14,5 % 6,7 % 1,5 % 2 % 0,3 % 0,1 % 0
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Düzce% 100 % 56,11 2 % 18,71 1 % 14,53 % 6,74 % 1,49 % 2,04 % 0,26 % 0,13 % 0
- Düzce (01 Kas 15) % 70,41 3 % 8,38 % 16,38 % 0 % 1,12 % 1,58 % 0,24 % 0 % 1,12 SP
-
Edirne% 100 % 28,6 1 % 5 % 45,4 2 % 15,6 1 % 1 % 3,7 % 0,3 % 0,2 % 0,1 Bağımsız
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Edirne% 100 % 28,58 1 % 5,05 % 45,4 2 % 15,64 1 % 1,03 % 3,68 % 0,32 % 0,22 % 0,08 Bağımsız
- Edirne (01 Kas 15) % 27,76 1 % 10,58 % 55,91 2 % 0 % 0,75 % 2,5 % 0,49 % 0 % 0,75 SP
-
Elazığ% 100 % 54,6 4 % 13,5 % 10,7 1 % 7,7 % 1,8 % 10,1 % 0,2 % 1,5 % 0 Diğer
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Elazığ% 100 % 54,58 4 % 13,54 % 10,74 1 % 7,67 % 1,76 % 10,05 % 0,17 % 1,48 % 0 Diğer
- Elazığ (01 Kas 15) % 66,53 4 % 13,27 % 6,29 % 0 % 1,15 % 11,17 % 0,09 % 0 % 1,15 SP
-
Erzincan% 100 % 44,8 2 % 18,6 % 25,5 % 4,2 % 1,1 % 5,6 % 0,1 % 0,1 % 0
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Erzincan% 100 % 44,76 2 % 18,62 % 25,5 % 4,17 % 1,1 % 5,65 % 0,11 % 0,1 % 0
- Erzincan (01 Kas 15) % 56,74 2 % 10,05 % 27,52 % 0 % 0,56 % 3,49 % 0,19 % 0 % 0,67 BBP
-
Erzurum% 100 % 54,8 4 % 18,5 1 % 4,4 % 8,1 1 % 1,8 % 12 % 0,2 % 0,2 % 0
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Erzurum% 100 % 54,81 4 % 18,53 1 % 4,42 % 8,15 1 % 1,76 % 11,96 % 0,16 % 0,19 % 0
- Erzurum (01 Kas 15) % 67,76 5 % 14,14 1 % 3,34 % 0 % 0,79 % 12,32 % 0,06 % 0 % 0,79 SP
-
Eskişehir% 100 % 38,8 3 % 9,9 1 % 32,3 2 % 13,2 1 % 1,1 % 4,3 % 0,2 % 0,1 % 0 Bağımsız
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Eskişehir% 100 % 38,78 3 % 9,93 1 % 32,26 2 % 13,2 1 % 1,11 % 4,28 % 0,25 % 0,13 % 0,05 Bağımsız
- Eskişehir (01 Kas 15) % 43,48 3 % 12,57 % 38,1 3 % 0 % 0,64 % 2,99 % 0,3 % 0 % 0,77 BBP
-
Gaziantep% 100 % 51,4 8 % 12,7 2 % 15,1 2 % 6,7 1 % 1,2 % 11,9 1 % 0,2 % 0,8 % 0
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Gaziantep% 100 % 51,44 8 % 12,67 2 % 15,11 2 % 6,68 1 % 1,2 % 11,88 1 % 0,19 % 0,83 % 0
- Gaziantep (01 Kas 15) % 61,42 8 % 9,5 1 % 16,25 2 % 0 % 0,62 % 10,66 1 % 0,13 % 0 % 0,62 SP
-
Giresun% 100 % 53,6 3 % 10,9 % 17,8 1 % 14,4 % 1,3 % 1,5 % 0,3 % 0,3 % 0
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Giresun% 100 % 53,57 3 % 10,9 % 17,77 1 % 14,38 % 1,26 % 1,54 % 0,29 % 0,29 % 0
- Giresun (01 Kas 15) % 61,63 3 % 14,13 % 19,91 1 % 0 % 0,84 % 1,03 % 0,23 % 0 % 0,84 SP
-
Gümüşhane% 100 % 56,9 2 % 20,6 % 7,5 % 11,3 % 2 % 1,3 % 0,2 % 0,3 % 0
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Gümüşhane% 100 % 56,86 2 % 20,56 % 7,45 % 11,34 % 1,97 % 1,32 % 0,23 % 0,27 % 0
- Gümüşhane (01 Kas 15) % 68,01 2 % 22,55 % 5,09 % 0 % 1,05 % 1,21 % 0,09 % 0 % 1,05 SP
-
Hakkari% 100 % 20,1 1 % 3,7 % 3,5 % 1,3 % 0,5 % 70,2 2 % 0,2 % 0,6 % 0
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Hakkari% 100 % 20,07 1 % 3,7 % 3,46 % 1,31 % 0,53 % 70,17 2 % 0,2 % 0,57 % 0
- Hakkari (01 Kas 15) % 13,79 % 1,59 % 1,62 % 0 % 0,13 % 81,96 3 % 0,03 % 0 % 0,28 HKP
-
Hatay% 100 % 36,2 5 % 14,4 1 % 30,6 4 % 6,5 % 0,9 % 11 1 % 0,1 % 0,2 % 0
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Hatay% 100 % 36,2 5 % 14,44 1 % 30,58 4 % 6,53 % 0,91 % 11,02 1 % 0,15 % 0,17 % 0
- Hatay (01 Kas 15) % 43,53 5 % 12,17 1 % 35,59 4 % 0 % 0,45 % 7,06 % 0,19 % 0 % 0,45 SP
-
Iğdır% 100 % 20,7 % 23,9 1 % 2,8 % 5,9 % 2 % 44,2 1 % 0,2 % 0,2 % 0
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Iğdır% 100 % 20,72 % 23,9 1 % 2,84 % 5,87 % 2 % 44,23 1 % 0,22 % 0,22 % 0
- Iğdır (01 Kas 15) % 31,65 1 % 12,52 % 2,13 % 0 % 0,18 % 51,72 1 % 0,06 % 0 % 0,53 HKP
-
Isparta% 100 % 47,8 3 % 13,1 % 16,5 % 18,4 1 % 1,5 % 2,1 % 0,3 % 0,3 % 0
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Isparta% 100 % 47,79 3 % 13,11 % 16,51 % 18,39 1 % 1,5 % 2,12 % 0,33 % 0,26 % 0
- Isparta (01 Kas 15) % 53,28 2 % 20,08 1 % 21,24 1 % 0 % 1,01 % 1,6 % 0,25 % 0 % 1,01 SP
-
İstanbul% 100 % 42,7 43 % 8,3 8 % 26,4 27 % 8 8 % 1,5 % 12,7 12 % 0,2 % 0,2 % 0 Bağımsız
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
İstanbul% 100 % 42,69 43 % 8,26 8 % 26,45 27 % 7,99 8 % 1,49 % 12,67 12 % 0,22 % 0,19 % 0,04 Bağımsız
- İstanbul (01 Kas 15) % 48,92 46 % 8,55 7 % 30,06 28 % 0 % 0,75 % 10,27 7 % 0,27 % 0 % 0,75 SP
-
1. Bölge% 100 % 41,5 15 % 8,2 3 % 28,9 10 % 8,2 3 % 1,6 % 11,3 4 % 0,2 % 0,1 % 0,1 Bağımsız
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
1. Bölge% 100 % 41,47 15 % 8,19 3 % 28,89 10 % 8,16 3 % 1,55 % 11,31 4 % 0,23 % 0,15 % 0,06 Bağımsız
- 1. Bölge (01 Kas 15) % 47,76 16 % 8,59 2 % 32,57 11 % 0 % 0,73 % 8,87 2 % 0,32 % 0 % 0,73 SP
-
2. Bölge% 100 % 45,2 13 % 8,1 2 % 24,8 8 % 7,6 2 % 1,6 % 12,3 3 % 0,2 % 0,2 % 0 Bağımsız
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
2. Bölge% 100 % 45,22 13 % 8,11 2 % 24,77 8 % 7,58 2 % 1,57 % 12,29 3 % 0,2 % 0,21 % 0,04 Bağımsız
- 2. Bölge (01 Kas 15) % 51,34 14 % 8,01 2 % 28,27 8 % 0 % 0,88 % 10,09 2 % 0,24 % 0 % 0,88 SP
-
3. Bölge% 100 % 41,9 15 % 8,5 3 % 25,3 9 % 8,2 3 % 1,4 % 14,4 5 % 0,2 % 0,2 % 0 Bağımsız
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
3. Bölge% 100 % 41,9 15 % 8,46 3 % 25,26 9 % 8,15 3 % 1,37 % 14,4 5 % 0,21 % 0,22 % 0,03 Bağımsız
- 3. Bölge (01 Kas 15) % 48,07 16 % 8,98 3 % 28,93 9 % 0 % 0,66 % 11,92 3 % 0,24 % 0 % 0,66 SP
-
İzmir% 100 % 28,7 8 % 6,3 2 % 41,3 14 % 10,9 2 % 0,8 % 11,5 2 % 0,3 % 0,2 % 0,1 Bağımsız
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
İzmir% 100 % 28,7 8 % 6,29 2 % 41,3 14 % 10,88 2 % 0,8 % 11,49 2 % 0,32 % 0,17 % 0,07 Bağımsız
- İzmir (01 Kas 15) % 31,7 8 % 11,24 2 % 45,94 14 % 0 % 0,37 % 8,89 2 % 0,54 % 0 % 0,54 VP
-
1. Bölge% 100 % 28,7 4 % 5,9 1 % 41,1 7 % 10,5 1 % 0,8 % 12,5 1 % 0,3 % 0,2 % 0,1 Bağımsız
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
1. Bölge% 100 % 28,75 4 % 5,86 1 % 41,06 7 % 10,48 1 % 0,79 % 12,52 1 % 0,31 % 0,16 % 0,07 Bağımsız
- 1. Bölge (01 Kas 15) % 31,58 4 % 11,21 1 % 45,01 7 % 0 % 0,34 % 10,06 1 % 0,55 % 0 % 0,55 VP
-
2. Bölge% 100 % 28,6 4 % 6,7 1 % 41,5 7 % 11,3 1 % 0,8 % 10,5 1 % 0,3 % 0,2 % 0,1 Bağımsız
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
2. Bölge% 100 % 28,65 4 % 6,69 1 % 41,53 7 % 11,25 1 % 0,81 % 10,51 1 % 0,32 % 0,17 % 0,07 Bağımsız
- 2. Bölge (01 Kas 15) % 31,83 4 % 11,27 1 % 46,83 7 % 0 % 0,39 % 7,78 1 % 0,53 % 0 % 0,53 VP
-
Kahramanmaraş% 100 % 58,5 6 % 16,3 1 % 9,8 1 % 9,6 % 1,5 % 3,8 % 0,2 % 0,3 % 0
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Kahramanmaraş% 100 % 58,46 6 % 16,33 1 % 9,76 1 % 9,63 % 1,5 % 3,85 % 0,21 % 0,27 % 0
- Kahramanmaraş (01 Kas 15) % 71,37 7 % 12,77 1 % 9,71 % 0 % 0,64 % 3,8 % 0,12 % 0 % 0,86 BBP
-
Karabük% 100 % 53,8 2 % 13,6 % 16,7 1 % 12,2 % 1,7 % 1,5 % 0,4 % 0,2 % 0
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Karabük% 100 % 53,81 2 % 13,58 % 16,66 1 % 12,17 % 1,72 % 1,48 % 0,36 % 0,21 % 0
- Karabük (01 Kas 15) % 60,42 2 % 19,42 % 15,28 % 0 % 1,23 % 1,12 % 0,22 % 0 % 1,23 SP
-
Karaman% 100 % 53,5 2 % 15 % 16,2 1 % 11,5 % 1,6 % 1,6 % 0,3 % 0,2 % 0
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Karaman% 100 % 53,52 2 % 14,98 % 16,24 1 % 11,54 % 1,57 % 1,58 % 0,34 % 0,23 % 0
- Karaman (01 Kas 15) % 64,39 2 % 15,99 % 15,17 % 0 % 0,96 % 1,29 % 0,24 % 0 % 0,96 SP
-
Kars% 100 % 37,9 2 % 7,2 % 14,3 % 7,4 % 0,7 % 31,9 1 % 0,3 % 0,3 % 0
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Kars% 100 % 37,91 2 % 7,23 % 14,33 % 7,36 % 0,69 % 31,9 1 % 0,29 % 0,29 % 0
- Kars (01 Kas 15) % 36,19 2 % 12,32 % 15,15 % 0 % 0,29 % 34,02 1 % 0,15 % 0 % 0,51 HKP
-
Kastamonu% 100 % 52,2 2 % 20,1 % 15,6 1 % 9,3 % 0,9 % 1,1 % 0,4 % 0,3 % 0
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Kastamonu% 100 % 52,23 2 % 20,08 % 15,55 1 % 9,32 % 0,94 % 1,13 % 0,44 % 0,3 % 0
- Kastamonu (01 Kas 15) % 59,9 3 % 18,56 % 16,96 % 0 % 0,61 % 0,85 % 0,24 % 0 % 0,74 BBP
-
Kayseri% 100 % 50,6 6 % 21,5 2 % 12,4 1 % 11 1 % 1,7 % 2,4 % 0,2 % 0,2 % 0,1 Bağımsız
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Kayseri% 100 % 50,63 6 % 21,48 2 % 12,37 1 % 11,01 1 % 1,72 % 2,37 % 0,15 % 0,17 % 0,09 Bağımsız
- Kayseri (01 Kas 15) % 65,32 7 % 18,06 1 % 12,35 1 % 0 % 0,74 % 1,74 % 0,12 % 0 % 0,88 BBP
-
Kırıkkale% 100 % 43,7 1 % 24,2 1 % 15,3 1 % 13,7 % 1,2 % 1,6 % 0,2 % 0,2 % 0
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Kırıkkale% 100 % 43,69 1 % 24,23 1 % 15,28 1 % 13,66 % 1,2 % 1,59 % 0,18 % 0,17 % 0
- Kırıkkale (01 Kas 15) % 62,17 3 % 20,5 % 13,71 % 0 % 0,72 % 1,13 % 0,14 % 0 % 0,77 BBP
-
Kırklareli% 100 % 26,9 1 % 4,9 % 47,5 2 % 16,3 % 0,6 % 3,4 % 0,3 % 0,1 % 0 Bağımsız
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Kırklareli% 100 % 26,88 1 % 4,87 % 47,49 2 % 16,32 % 0,6 % 3,38 % 0,28 % 0,15 % 0,02 Bağımsız
- Kırklareli (01 Kas 15) % 28,44 1 % 12,25 % 54,67 2 % 0 % 0,34 % 2,25 % 0,52 % 0 % 0,52 VP
-
Kırşehir% 100 % 41,2 1 % 16,9 % 25,6 1 % 10,1 % 1 % 4,7 % 0,2 % 0,2 % 0,1 Bağımsız
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Kırşehir% 100 % 41,23 1 % 16,93 % 25,56 1 % 10,13 % 1 % 4,7 % 0,2 % 0,18 % 0,07 Bağımsız
- Kırşehir (01 Kas 15) % 50,81 2 % 23,82 % 17,85 % 0 % 0,52 % 5,03 % 0,19 % 0 % 0,69 BBP
-
Kilis% 100 % 50,8 2 % 20,4 % 14,6 % 10,2 % 1,3 % 2,3 % 0,2 % 0,2 % 0
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Kilis% 100 % 50,83 2 % 20,35 % 14,6 % 10,16 % 1,35 % 2,3 % 0,17 % 0,24 % 0
- Kilis (01 Kas 15) % 65,34 2 % 18,06 % 12,28 % 0 % 0,5 % 2 % 0,13 % 0 % 0,52 BBP
-
Kocaeli% 100 % 48,3 7 % 11,4 1 % 20,1 3 % 10,3 1 % 2,2 % 7,4 1 % 0,2 % 0,2 % 0 Bağımsız
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Kocaeli% 100 % 48,29 7 % 11,36 1 % 20,1 3 % 10,31 1 % 2,19 % 7,37 1 % 0,18 % 0,16 % 0,04 Bağımsız
- Kocaeli (01 Kas 15) % 56,49 7 % 11,13 1 % 23,24 3 % 0 % 1,6 % 5,86 % 0,2 % 0 % 1,6 SP
-
Konya% 100 % 59,4 10 % 15,5 2 % 9,7 2 % 9 1 % 2,3 % 3,7 % 0,2 % 0,2 % 0 Bağımsız
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Konya% 100 % 59,42 10 % 15,49 2 % 9,67 2 % 8,96 1 % 2,33 % 3,71 % 0,16 % 0,21 % 0,04 Bağımsız
- Konya (01 Kas 15) % 73,94 12 % 11,28 1 % 9,36 1 % 0 % 0,89 % 3,1 % 0,1 % 0 % 0,89 SP
-
Kütahya% 100 % 54,8 3 % 18,5 1 % 12,7 1 % 10,6 % 1,8 % 1,2 % 0,2 % 0,2 % 0
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Kütahya% 100 % 54,82 3 % 18,46 1 % 12,65 1 % 10,61 % 1,79 % 1,21 % 0,24 % 0,21 % 0
- Kütahya (01 Kas 15) % 67,3 4 % 15,59 % 12,48 % 0 % 1,28 % 0,95 % 0,16 % 0 % 1,28 SP
-
Malatya% 100 % 53,9 4 % 16,1 1 % 16,7 1 % 4,3 % 1,5 % 7 % 0,1 % 0,3 % 0
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Malatya% 100 % 53,87 4 % 16,12 1 % 16,73 1 % 4,27 % 1,51 % 7,02 % 0,15 % 0,33 % 0
- Malatya (01 Kas 15) % 67,41 5 % 9,18 % 15,34 1 % 0 % 0,57 % 5,94 % 0,12 % 0 % 0,63 BBP
-
Manisa% 100 % 40,2 5 % 11,5 1 % 26,3 3 % 13,6 1 % 0,9 % 7 % 0,3 % 0,3 % 0
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Manisa% 100 % 40,15 5 % 11,45 1 % 26,34 3 % 13,56 1 % 0,93 % 7 % 0,29 % 0,27 % 0
- Manisa (01 Kas 15) % 44,32 5 % 17,67 1 % 29,35 3 % 0 % 0,54 % 5,73 % 0,27 % 0 % 0,6 BBP
-
Mardin% 100 % 30,4 2 % 2,6 % 3,3 % 1,1 % 0,8 % 59,3 4 % 0,2 % 2,1 % 0,1 Bağımsız
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Mardin% 100 % 30,42 2 % 2,62 % 3,31 % 1,13 % 0,83 % 59,28 4 % 0,24 % 2,08 % 0,09 Bağımsız
- Mardin (01 Kas 15) % 29,27 2 % 0,95 % 1,75 % 0 % 0,22 % 67,02 4 % 0,03 % 0 % 0,27 BBP
-
Mersin% 100 % 28,6 4 % 12,8 2 % 26,8 3 % 13,6 2 % 0,7 % 16,9 2 % 0,2 % 0,4 % 0 Bağımsız
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Mersin% 100 % 28,64 4 % 12,76 2 % 26,76 3 % 13,56 2 % 0,69 % 16,94 2 % 0,23 % 0,4 % 0,03 Bağımsız
- Mersin (01 Kas 15) % 31,71 4 % 20,98 2 % 30,1 4 % 0 % 0,36 % 15,04 1 % 0,27 % 0 % 0,43 BBP
-
Muğla% 100 % 28,2 2 % 6,5 % 40,9 4 % 16,5 1 % 0,6 % 6,7 % 0,4 % 0,2 % 0
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Muğla% 100 % 28,18 2 % 6,49 % 40,86 4 % 16,48 1 % 0,62 % 6,74 % 0,41 % 0,22 % 0
- Muğla (01 Kas 15) % 30,61 2 % 14,74 1 % 47,51 3 % 0 % 0,26 % 4,43 % 0,55 % 0 % 0,55 VP
-
Muş% 100 % 32,4 1 % 3,7 % 2,5 % 4,3 % 0,9 % 54,5 3 % 0,2 % 1,5 % 0
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Muş% 100 % 32,4 1 % 3,74 % 2,47 % 4,31 % 0,91 % 54,48 3 % 0,21 % 1,48 % 0
- Muş (01 Kas 15) % 34,46 1 % 1,44 % 1,73 % 0 % 0,49 % 60,63 2 % 0,04 % 0 % 0,55 BBP
-
Nevşehir% 100 % 53,1 2 % 17,9 % 16,6 1 % 9 % 1,2 % 1,7 % 0,2 % 0,3 % 0
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Nevşehir% 100 % 53,14 2 % 17,85 % 16,59 1 % 9 % 1,17 % 1,74 % 0,23 % 0,29 % 0
- Nevşehir (01 Kas 15) % 62,58 3 % 18,05 % 15,21 % 0 % 0,71 % 1,38 % 0,22 % 0 % 0,78 BBP
-
Niğde% 100 % 43,8 2 % 20,8 % 20,2 1 % 11,8 % 1,2 % 1,7 % 0,3 % 0,2 % 0
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Niğde% 100 % 43,83 2 % 20,75 % 20,21 1 % 11,84 % 1,2 % 1,66 % 0,3 % 0,21 % 0
- Niğde (01 Kas 15) % 57,12 2 % 18,49 % 20,29 1 % 0 % 0,76 % 1,19 % 0,24 % 0 % 0,76 SP
-
Ordu% 100 % 48,8 3 % 16,9 1 % 22,7 2 % 8,5 % 1,1 % 1,4 % 0,4 % 0,3 % 0
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Ordu% 100 % 48,77 3 % 16,85 1 % 22,74 2 % 8,47 % 1,14 % 1,4 % 0,37 % 0,26 % 0
- Ordu (01 Kas 15) % 63,1 4 % 9,36 % 24,28 1 % 0 % 0,72 % 0,9 % 0,24 % 0 % 0,72 SP
-
Osmaniye% 100 % 36,3 2 % 31,7 1 % 13,5 1 % 13,3 % 1 % 3,6 % 0,2 % 0,4 % 0
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Osmaniye% 100 % 36,27 2 % 31,68 1 % 13,54 1 % 13,35 % 0,98 % 3,59 % 0,22 % 0,37 % 0
- Osmaniye (01 Kas 15) % 47 2 % 33,85 2 % 13,63 % 0 % 0,5 % 3,08 % 0,14 % 0 % 0,59 BBP
-
Rize% 100 % 64,8 3 % 12,4 % 13 % 6 % 1,9 % 1,4 % 0,2 % 0,1 % 0,1 Bağımsız
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Rize% 100 % 64,85 3 % 12,41 % 13,04 % 6,01 % 1,87 % 1,43 % 0,17 % 0,11 % 0,12 Bağımsız
- Rize (01 Kas 15) % 75,35 3 % 5,41 % 14,91 % 0 % 1,46 % 1,04 % 0,18 % 0 % 1,46 SP
-
Sakarya% 100 % 58,2 4 % 13,6 1 % 13,7 1 % 9,4 1 % 2,1 % 2,7 % 0,2 % 0,1 % 0
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Sakarya% 100 % 58,18 4 % 13,64 1 % 13,71 1 % 9,39 1 % 2,05 % 2,7 % 0,19 % 0,14 % 0
- Sakarya (01 Kas 15) % 67,28 5 % 12,1 1 % 15,41 1 % 0 % 1,31 % 2,12 % 0,15 % 0 % 1,31 SP
-
Samsun% 100 % 52 5 % 16,2 1 % 17,3 2 % 10,9 1 % 1,4 % 1,8 % 0,2 % 0,2 % 0,1 Bağımsız
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Samsun% 100 % 51,97 5 % 16,23 1 % 17,28 2 % 10,88 1 % 1,42 % 1,77 % 0,21 % 0,15 % 0,08 Bağımsız
- Samsun (01 Kas 15) % 63,49 6 % 12,34 1 % 20,32 2 % 0 % 0,91 % 1,11 % 0,19 % 0 % 0,91 SP
-
Siirt% 100 % 39 1 % 3,5 % 2,5 % 1,6 % 0,9 % 51,1 2 % 0,2 % 1,2 % 0
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Siirt% 100 % 38,97 1 % 3,52 % 2,55 % 1,59 % 0,94 % 51,07 2 % 0,19 % 1,18 % 0
- Siirt (01 Kas 15) % 37,2 1 % 1,65 % 2,05 % 0 % 0,48 % 57,2 2 % 0,06 % 0 % 0,53 BBP
-
Sinop% 100 % 55,3 1 % 7,2 % 24,2 1 % 9,3 % 1,1 % 2 % 0,6 % 0,3 % 0
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Sinop% 100 % 55,27 1 % 7,21 % 24,23 1 % 9,29 % 1,12 % 2 % 0,57 % 0,32 % 0
- Sinop (01 Kas 15) % 56,27 1 % 8,65 % 29,4 1 % 0 % 0,83 % 1,28 % 0,47 % 0 % 0,88 HAK-PAR
-
Sivas% 100 % 54,7 3 % 19 1 % 15,2 1 % 6,8 % 1,8 % 2,2 % 0,2 % 0,1 % 0,1 Bağımsız
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Sivas% 100 % 54,69 3 % 18,99 1 % 15,22 1 % 6,81 % 1,75 % 2,18 % 0,16 % 0,13 % 0,07 Bağımsız
- Sivas (01 Kas 15) % 68,35 4 % 11,71 % 14,81 1 % 0 % 0,84 % 1,38 % 0,13 % 0 % 2 BBP
-
Şanlıurfa% 100 % 52,7 8 % 9,3 1 % 3,9 1 % 1,9 % 1,3 % 28,9 4 % 0,1 % 1,6 % 0,4 Bağımsız
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Şanlıurfa% 100 % 52,67 8 % 9,28 1 % 3,88 1 % 1,86 % 1,29 % 28,93 4 % 0,13 % 1,56 % 0,4 Bağımsız
- Şanlıurfa (01 Kas 15) % 64,33 9 % 2,86 % 3,07 % 0 % 0,37 % 28,18 3 % 0,05 % 0 % 0,41 BBP
-
Şırnak% 100 % 18,2 1 % 4 % 2,7 % 2 % 0,5 % 70,2 3 % 0,2 % 2,1 % 0,2 Bağımsız
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Şırnak% 100 % 18,19 1 % 4,01 % 2,72 % 1,98 % 0,46 % 70,24 3 % 0,16 % 2,08 % 0,17 Bağımsız
- Şırnak (01 Kas 15) % 12,33 % 1,4 % 1,49 % 0 % 0,13 % 83,73 4 % 0,03 % 0 % 0,29 HKP
-
Tekirdağ% 100 % 34,7 3 % 7,6 % 38,2 3 % 11,7 1 % 0,8 % 6,6 % 0,2 % 0,1 % 0 Bağımsız
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Tekirdağ% 100 % 34,73 3 % 7,56 % 38,18 3 % 11,74 1 % 0,79 % 6,58 % 0,25 % 0,14 % 0,03 Bağımsız
- Tekirdağ (01 Kas 15) % 37,65 3 % 10,17 % 44,89 3 % 0 % 0,49 % 4,72 % 0,4 % 0 % 0,49 SP
-
Tokat% 100 % 49,9 3 % 16,4 1 % 20,7 1 % 9,3 % 1,3 % 2,1 % 0,2 % 0,2 % 0
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Tokat% 100 % 49,91 3 % 16,4 1 % 20,66 1 % 9,34 % 1,28 % 2,07 % 0,18 % 0,16 % 0
- Tokat (01 Kas 15) % 59,46 4 % 14,66 % 22,04 1 % 0 % 0,91 % 1,19 % 0,16 % 0 % 0,91 SP
-
Trabzon% 100 % 56 4 % 13,5 % 15,1 1 % 11,2 1 % 2,5 % 1,4 % 0,2 % 0,1 % 0,1 Bağımsız
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Trabzon% 100 % 55,98 4 % 13,53 % 15,13 1 % 11,17 1 % 2,48 % 1,35 % 0,19 % 0,12 % 0,06 Bağımsız
- Trabzon (01 Kas 15) % 66,53 5 % 12,9 % 16,37 1 % 0 % 1,39 % 0,99 % 0,17 % 0 % 1,39 SP
-
Tunceli% 100 % 14,7 % 5,7 % 26,3 1 % 1,6 % 0,3 % 51 1 % 0,1 % 0,1 % 0 Bağımsız
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Tunceli% 100 % 14,7 % 5,73 % 26,32 1 % 1,65 % 0,32 % 51,03 1 % 0,12 % 0,11 % 0,03 Bağımsız
- Tunceli (01 Kas 15) % 12,89 % 2,71 % 27,92 1 % 0 % 0,13 % 54,85 1 % 0,14 % 0 % 0,44 BBP
-
Uşak% 100 % 43,5 2 % 10,5 % 28,2 1 % 12,7 % 1,4 % 3,1 % 0,3 % 0,3 % 0
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Uşak% 100 % 43,47 2 % 10,55 % 28,19 1 % 12,7 % 1,4 % 3,12 % 0,31 % 0,25 % 0
- Uşak (01 Kas 15) % 46,83 2 % 17,88 % 30,02 1 % 0 % 0,73 % 2,2 % 0,27 % 0 % 0,73 SP
-
Van% 100 % 31,8 3 % 3,1 % 2,6 % 1,3 % 0,8 % 59,3 5 % 0,2 % 0,9 % 0,1 Bağımsız
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Van% 100 % 31,77 3 % 3,08 % 2,64 % 1,27 % 0,8 % 59,32 5 % 0,16 % 0,9 % 0,06 Bağımsız
- Van (01 Kas 15) % 30,74 2 % 1,3 % 1,87 % 0 % 0,45 % 64,26 6 % 0,05 % 0 % 0,47 BBP
-
Yalova% 100 % 44,1 2 % 7,8 % 28,6 1 % 9,8 % 1,3 % 8 % 0,2 % 0,2 % 0
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Yalova% 100 % 44,13 2 % 7,79 % 28,62 1 % 9,79 % 1,3 % 7,97 % 0,21 % 0,19 % 0
- Yalova (01 Kas 15) % 49,2 1 % 9,82 % 31,27 1 % 0 % 0,84 % 6,69 % 0,36 % 0 % 0,84 SP
-
Yozgat% 100 % 53,4 2 % 24,7 1 % 11,6 1 % 7,4 % 1,2 % 1,3 % 0,2 % 0,2 % 0
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Yozgat% 100 % 53,39 2 % 24,72 1 % 11,64 1 % 7,4 % 1,18 % 1,33 % 0,17 % 0,17 % 0
- Yozgat (01 Kas 15) % 64,6 4 % 12,35 % 7,61 % 0 % 0,52 % 0,97 % 0,13 % 0 % 11,47 Bağımsız
-
Zonguldak% 100 % 46 3 % 10,9 % 30,8 2 % 7,8 % 1,8 % 1,9 % 0,4 % 0,2 % 0,3 Bağımsız
- Kasım 2015 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti SP HDP VP HÜDA-PAR Diğer
-
Zonguldak% 100 % 45,97 3 % 10,87 % 30,77 2 % 7,81 % 1,76 % 1,9 % 0,4 % 0,21 % 0,31 Bağımsız
- Zonguldak (01 Kas 15) % 49,54 3 % 9,46 % 35,88 2 % 0 % 1,38 % 1,25 % 0,39 % 0 % 1,38 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Türkiye Ayrıntılı Seçim Sonuçları
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