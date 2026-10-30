Seçim Seçim Sonuçları - 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Oy Oranları

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi - 14 Mayıs 2023

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Türkiye Geneli Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 201.807 / 201.807
  • %100
  • Erdoğan
  • Kılıçdaroğlu
  • Oğan
  • İnce
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • %49,5
    27.133.837 oy
  • %44,9
    24.594.932 oy
  • %5,2
    2.831.208 oy
  • %0,4
    236.097 oy
  • %49,5
    27.133.837 oy
  • %44,9
    24.594.932 oy
  • %5,2
    2.831.208 oy
  • %0,4
    236.097 oy
%50
ADN ADY AFY AĞR AMS ANK ANT ART AYD BAL BİL BNG BTL BOL BUR BRS ÇNK ÇNK ÇRM DNZ DİY EDR ELĞ ERN ERM ESK GAZ GİR GMŞ HKR HTY ISP MER İST İST İZR KRS KAS KAY KRK KIR KCL KON KTH MLT MNS MRŞ MRD MUĞ MUŞ NEV NİĞ ORD RİZ SAK SMN SRT SNP SİV TEK TOK TRB TUN ŞAN UŞK VAN YZG ZNG AKS BAY KRM KRK BAT ŞRK BRT ARD IĞD YAL KRB KLS OSM DÜZ
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  • Recep Tayyip Erdoğan

  • Muharrem İnce

  • Kemal Kılıçdaroğlu

  • Sinan Oğan

  • Seçim olmayan bölge

* 31 Mart 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

* Sonuçlar, yurtdışı oyları da dahil edilerek hesaplanmıştır.

  • Katılım oranı % 87
  • Toplam seçmen64.190.651
  • Kullanılan oy55.833.175
  • Geçerli oy54.796.074
Türkiye Genel Seçim Sonucu

Tüm Şehirler

* Tüm Şehirlerin (81) sonuçlarını ve oy dağılımını özet olarak gösterir.

  • Şehir Sandık R.Tayyip Erdoğan Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu Sinan Oğan

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

SEÇİM SONUÇLARI – 14 MAYIS 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve 28. Dönem TBMM Milletvekili seçim sonuçları güncel, hızlı ve interaktif CANLI olarak Yeni Şafak seçim sayfasında paylaşılacaktır.

14 MAYIS 2023 CUMHURBAŞKANI ADAYI KİMLER?

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylar, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan. Seçime 3 gün kala Muharrem İnce seçimden çekildiğini açıkladı. Fakat oy pusulalarında bu 4 cumhurbaşkanı adayının ismi yer alacak.

2023 CUMHURBAŞKANI SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

14 Mayıs 2023 Pazar günü 60 milyon seçmen, sabah 08.00’de oy kullanmaya başlayacak. 2023 seçimlerinde oy verme işlemi saat 17.00’de bitecek. Seçim sonuçları verileri, il ve ilçelerdeki oy verme işleminin bitmesi ve sandıkların açılmaya başlamasıyla güncellenecek.

2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP NASIL YAPILIR?

Yeni Şafak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları sayfasında il ve ilçe cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları, ittifak oy oranları, parti oy oranları ve milletvekili listeleri anlık olarak yer alır. Ayrıca yurt dışı ülke oy oranları da CANLI olarak yer alır. Ek olarak sonuç öğrenme sayfasında seçime katılım oranı, toplam seçmen, kullanılan oy, geçerli oy ve geçersiz oylar da canlı olarak yer alır.

Yeni Şafak Seçim sayfasında Türkiye Cumhuriyetinin seçim tarihi, yıllara göre seçim sonuçları, son dakika seçim haberleri de yer alır. Seçim haberleri kapsamında video, foto-galeri ve infografikler de yer alır.

2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, YSK tarafından açıklanan verilere göre açıklanır. 17.00’de oy verme işleminin sona ermesiyle sandıktaki oy pusulaları sayılmaya başlar.

Cumhurbaşkanı adayların aldığım toplam oy oranı ve toplam oy sayısı da bu verilere göre hesaplanır. Açılan sandık sayılarına göre cumhurbaşkanı adayların toplam oy sayısı ve oy oranları da interaktif olarak tabloda yer alacaktır.

Özetle, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları şehir, ülke, ilçe seçim merkezi tercihinde bulunarak seçtiğiniz yerdeki oy oranlarına ulaşabilirsiniz. Açılan sandık sonuçları, ittifak bazlı Cumhurbaşkanı adayların aldığı oy oranları, katılım oranları anlık olarak yenisafak.com’da yer alır.