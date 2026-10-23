Seçim Balıkesir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları - Balıkesir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu

Balıkesir 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi - 14 Mayıs 2023

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Balıkesir Geneli Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.322 / 3.322
  • %100
  • Kılıçdaroğlu
  • Erdoğan
  • Oğan
  • İnce
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • %48,7
    431.015 oy
  • %45,1
    399.145 oy
  • %5,6
    49.463 oy
  • %0,7
    5.996 oy
  • %48,7
    431.015 oy
  • %45,1
    399.145 oy
  • %5,6
    49.463 oy
  • %0,7
    5.996 oy
%50
AYV BLY BND BİG BUR DRS EDR ERD GNN HAV İVR KEP MNY SAV SIN SSR MAR GÖM KRS ALT
ALTIEYLÜL
yukleniyor
AYVALIK
yukleniyor
BALYA
yukleniyor
BANDIRMA
yukleniyor
BİGADİÇ
yukleniyor
BURHANİYE
yukleniyor
DURSUNBEY
yukleniyor
EDREMİT
yukleniyor
ERDEK
yukleniyor
GÖMEÇ
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GÖNEN
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HAVRAN
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İVRİNDİ
yukleniyor
KARESİ
yukleniyor
KEPSUT
yukleniyor
MANYAS
yukleniyor
MARMARA
yukleniyor
SAVAŞTEPE
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SINDIRGI
yukleniyor
SUSURLUK
yukleniyor

  • Recep Tayyip Erdoğan

  • Muharrem İnce

  • Kemal Kılıçdaroğlu

  • Sinan Oğan

  • Seçim olmayan bölge

* 31 Mart 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

* Sonuçlar, yurtdışı oyları da dahil edilerek hesaplanmıştır.

  • Katılım oranı % 91,2
  • Toplam seçmen990.605
  • Kullanılan oy903.251
  • Geçerli oy885.619
Balıkesir Genel Seçim Sonucu

Balıkesir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Balıkesir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • İlçe Sandık R.Tayyip Erdoğan Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu Sinan Oğan

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Tüm Şehirler

* Tüm Şehirlerin (81) sonuçlarını ve oy dağılımını özet olarak gösterir.

  • Şehir Sandık R.Tayyip Erdoğan Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu Sinan Oğan

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

BALIKESİR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI 2023

14 Mayıs 2023 Balıkesir seçim sonuçları güncel, doğru ve en hızlı şekilde interaktif olarak yenisafak.com seçim 2023 sonuç sayfasında.

2023 CUMHURBAŞKANLIĞI Balıkesir SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Türkiye’de 2023 yılında yurt içinde toplam yaklaşık 60 milyon seçmen oy kullanacak. İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 5.2 milyon kişi. Oy verme işlemi sabah saat 08.00’de başlayacak 17.00’de bitecek. Oy kullanma süresinin sona erip sandıkların açılması ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından oyların sayılmaya başlamasıyla Türkiye geneli ve Balıkesir Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklanmaya başlar.

Balıkesir SEÇİM SONUÇLARI CANLI OLARAK NASIL TAKİP EDİLİR?

Yeni Şafak Cumhurbaşkanlığı Balıkesir seçim sonuçları 2023 sayfasında toplam seçmen sayısı, kullanılan oy sayısı, seçime katılım oranı, geçerli oy sayısı anlık olarak güncellenecektir. Bununla birlikte ilçelerdeki sandık sayıları ve sandıktan Cumhurbaşkanları için çıkan oy oranları da anbean güncellenir.

2023 Balıkesir Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları sayfasında adayların oy oranları, ittifakların ve partilerin çıkardıkları milletvekili listeleri de yer alır. Ayrıca Balıkesir seçim sonuçları sayfasında Türkiye’nin seçim tarihi, Balıkesir son dakika seçim haberleri, foto-galeri, video haberler ve infografikler de yer alır.

Özetle, 14 Mayıs 2023 Türkiye Balıkesir Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları sayfasında toplam oy kullanan sayısı, geçerli ve geçersiz oy sayısı ve açılan sandık sayıları yer alır. Ayrıca adayların il ve ilçe bazlı aldıkları oy oranları, ittifakların ve partilerin aldıkları oy oranları ile parti ve ittifakların çıkardıkları milletvekili listeleri yer alır. Balıkesir seçim sonuçları için hemen tıkla, sonucu gör.