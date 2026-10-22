Seçim Ankara Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları - Ankara Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu

Ankara 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi - 14 Mayıs 2023

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Ankara Geneli Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 12.275 / 12.275
  • %100
  • Kılıçdaroğlu
  • Erdoğan
  • Oğan
  • İnce
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • %47,3
    1.824.023 oy
  • %46
    1.772.846 oy
  • %6,4
    246.395 oy
  • %0,3
    11.143 oy
  • %47,3
    1.824.023 oy
  • %46
    1.772.846 oy
  • %6,4
    246.395 oy
  • %0,3
    11.143 oy
%50
ALT AYŞ BAL BYP ÇML ÇAN ÇBK ELM GDL HYM KLC KIZ NLH POL ŞRF GÖL KEÇ MMK SNC YMH KZN AKY ETİ EVR PUR
AKYURT
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ALTINDAĞ
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AYAŞ
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BALA
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BEYPAZARI
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ÇAMLIDERE
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ÇANKAYA
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ÇUBUK
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ELMADAĞ
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ETİMESGUT
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EVREN
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GÖLBAŞI
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GÜDÜL
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HAYMANA
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KAHRAMANKAZAN
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KALECİK
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KEÇİÖREN
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KIZILCAHAMAM
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MAMAK
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NALLIHAN
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POLATLI
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PURSAKLAR
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SİNCAN
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ŞEREFLİKOÇHİSAR
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YENİMAHALLE
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  • Recep Tayyip Erdoğan

  • Muharrem İnce

  • Kemal Kılıçdaroğlu

  • Sinan Oğan

  • Seçim olmayan bölge

* 31 Mart 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

* Sonuçlar, yurtdışı oyları da dahil edilerek hesaplanmıştır.

  • Katılım oranı % 91,2
  • Toplam seçmen4.285.644
  • Kullanılan oy3.909.821
  • Geçerli oy3.854.407
Ankara Genel Seçim Sonucu

Ankara İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ankara ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • İlçe Sandık R.Tayyip Erdoğan Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu Sinan Oğan

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Tüm Şehirler

* Tüm Şehirlerin (81) sonuçlarını ve oy dağılımını özet olarak gösterir.

  • Şehir Sandık R.Tayyip Erdoğan Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu Sinan Oğan

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

ANKARA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI 2023

14 Mayıs 2023 Ankara seçim sonuçları güncel, doğru ve en hızlı şekilde interaktif olarak yenisafak.com seçim 2023 sonuç sayfasında.

2023 CUMHURBAŞKANLIĞI Ankara SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Türkiye’de 2023 yılında yurt içinde toplam yaklaşık 60 milyon seçmen oy kullanacak. İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 5.2 milyon kişi. Oy verme işlemi sabah saat 08.00’de başlayacak 17.00’de bitecek. Oy kullanma süresinin sona erip sandıkların açılması ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından oyların sayılmaya başlamasıyla Türkiye geneli ve Ankara Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklanmaya başlar.

Ankara SEÇİM SONUÇLARI CANLI OLARAK NASIL TAKİP EDİLİR?

Yeni Şafak Cumhurbaşkanlığı Ankara seçim sonuçları 2023 sayfasında toplam seçmen sayısı, kullanılan oy sayısı, seçime katılım oranı, geçerli oy sayısı anlık olarak güncellenecektir. Bununla birlikte ilçelerdeki sandık sayıları ve sandıktan Cumhurbaşkanları için çıkan oy oranları da anbean güncellenir.

2023 Ankara Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları sayfasında adayların oy oranları, ittifakların ve partilerin çıkardıkları milletvekili listeleri de yer alır. Ayrıca Ankara seçim sonuçları sayfasında Türkiye’nin seçim tarihi, Ankara son dakika seçim haberleri, foto-galeri, video haberler ve infografikler de yer alır.

Özetle, 14 Mayıs 2023 Türkiye Ankara Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları sayfasında toplam oy kullanan sayısı, geçerli ve geçersiz oy sayısı ve açılan sandık sayıları yer alır. Ayrıca adayların il ve ilçe bazlı aldıkları oy oranları, ittifakların ve partilerin aldıkları oy oranları ile parti ve ittifakların çıkardıkları milletvekili listeleri yer alır. Ankara seçim sonuçları için hemen tıkla, sonucu gör.