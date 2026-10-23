Ankara Seçim Sonuçları - 14 Mayıs 2023 Genel Seçim
Genel Seçim - Milletvekili Seçimi Ankara Geneli Sonuçları
- Açılan sandık
- 12.275 / 12.275
- %100
Milletvekili Dağılımı
Ankara Milletvekilleri
-
Yıldırım Tuğrul TürkeşANK 1/1
-
Vedat BilginANK 2/1
-
Fuat OktayANK 3/1
-
Jülide SarıeroğluANK 1/2
-
Lütfiye Selva ÇamANK 2/2
-
Leyla Şahin UstaANK 3/2
-
Murat AlparslanANK 1/3
-
Orhan YeginANK 2/3
-
Ömer İleriANK 3/3
-
Gamze TaşcıerANK 1/1
-
Murat EmirANK 2/1
-
Tekin BingölANK 3/1
-
Deniz DemirANK 1/2
-
İdris ŞahinANK 2/2
-
Umut AkdoğanANK 3/2
-
Okan KonuralpANK 1/3
-
Semra DinçerANK 2/3
-
Mesut DoğanANK 3/3
-
Koray AydınANK 1/1
-
Adnan BekerANK 2/1
-
Yüksel ArslanANK 3/1
-
Ahmet Eşref FakıbabaANK 1/2
-
Sedat AksakallıANK 2/2
-
Kürşad ZorluANK 3/2
-
Kevser OfluoğluANK 1/3
-
Uğurhan Ferudun Berat TiryakiANK 2/3
-
Fatih KocaANK 3/3
-
Mevlüt KarakayaANK 1/1
-
Sadir DurmazANK 2/1
-
Yaşar YıldırımANK 3/1
-
Önder KahveciANK 1/2
-
Özgür BayraktarANK 2/2
-
Erkan HaberalANK 3/2
-
Eyyup YıldızANK 1/3
-
Nevin TaşlıçayANK 2/3
-
Seçkin OdabaşıANK 3/3
-
Mehmet Ali ŞehirlioğluANK 1/1
-
Seyit YücelANK 2/1
-
Lütfü ŞahsuvaroğluANK 3/1
-
Aslan YamanANK 1/2
-
Hayati BiceANK 2/2
-
Koçak TükenmezANK 3/2
-
Semih DikkatliANK 1/3
-
Vedat ŞahanerANK 2/3
-
Hüseyin SolakANK 3/3
-
Emirali TürkmenANK 1/1
-
İhsan SeylanANK 2/1
-
Metin KılıçANK 3/1
-
Selma GürkanANK 1/2
-
Gülten KahramanANK 2/2
-
Alişan ŞahinANK 3/2
-
Ali ÖzkanANK 1/3
-
Evren ÇevikANK 2/3
-
Özlem Boyraz ÖzelANK 3/3
-
Cengiz ZorANK 1/1
-
Sacit GünbeyANK 2/1
-
Mehmet Fatih UğurluANK 3/1
-
Mehmet KaderliANK 1/2
-
Mehmet Fatih ÖztekANK 2/2
-
Selçuk GeyveliANK 3/2
-
Nureddin GülANK 1/3
-
Melih GünerANK 2/3
-
Bahattin SungurANK 3/3
-
Mikail ŞahanANK 1/1
-
Üzeyir TunçANK 2/1
-
Tevfik ErenANK 3/1
-
Hikmet KaracaANK 1/2
-
Aydın ÖksüzANK 2/2
-
Fuat AkkanANK 3/2
-
Adem KaracaANK 1/3
-
Hakan AyantaşANK 2/3
-
Hakan ÇelenANK 3/3
-
--
-
Özgür AybaşANK 2/1
-
Ozan BingölANK 3/1
-
--
-
Yelda Koçak UrfaANK 2/2
-
Misket Elif ÇongurANK 3/2
-
--
-
Bektaş Rıza HanedanANK 2/3
-
Tuğba GürsoyANK 3/3
-
İpek Özkal SayanANK 1/1
-
Hüseyin Avni AksoyANK 2/1
-
Yavuz Kayhan YüregirANK 3/1
-
Halil İlker ÇelikANK 1/2
-
Mehmet BerberANK 2/2
-
Mustafa ÇağlayanANK 3/2
-
Sibel AracıANK 1/3
-
Hakkı Erman EranılANK 2/3
-
Ali Evren EryıldızANK 3/3
-
Dilek ÖzANK 1/1
-
Kaan ŞahinANK 2/1
-
Nesimi ÖzgözANK 3/1
-
Hüsnü TanrıverdiANK 1/2
-
Seray SantırcıoğluANK 2/2
-
Aydın SantırcıoğluANK 3/2
-
Heyecan Nazlı VeziroğluANK 1/3
-
Bülent KarslıANK 2/3
-
Levent GüngörANK 3/3
- Katılım oranı % 91,5
- Toplam seçmen4.416.747
- Kullanılan oy4.040.946
- Geçerli oy3.972.570
- 24 Haz 18 % 89,7
- 24 Haz 184.010.856
- 24 Haz 183.598.584
- 24 Haz 183.546.557
- Açılan sandık
- 12.275 / 12.275
- %100
Milletvekili Dağılımı
Ankara Milletvekilleri
-
Yıldırım Tuğrul TürkeşANK 1/1
-
Vedat BilginANK 2/1
-
Fuat OktayANK 3/1
-
Jülide SarıeroğluANK 1/2
-
Lütfiye Selva ÇamANK 2/2
-
Leyla Şahin UstaANK 3/2
-
Murat AlparslanANK 1/3
-
Orhan YeginANK 2/3
-
Ömer İleriANK 3/3
-
Gamze TaşcıerANK 1/1
-
Murat EmirANK 2/1
-
Tekin BingölANK 3/1
-
Deniz DemirANK 1/2
-
İdris ŞahinANK 2/2
-
Umut AkdoğanANK 3/2
-
Okan KonuralpANK 1/3
-
Semra DinçerANK 2/3
-
Mesut DoğanANK 3/3
-
Koray AydınANK 1/1
-
Adnan BekerANK 2/1
-
Yüksel ArslanANK 3/1
-
Ahmet Eşref FakıbabaANK 1/2
-
Sedat AksakallıANK 2/2
-
Kürşad ZorluANK 3/2
-
Kevser OfluoğluANK 1/3
-
Uğurhan Ferudun Berat TiryakiANK 2/3
-
Fatih KocaANK 3/3
-
Mevlüt KarakayaANK 1/1
-
Sadir DurmazANK 2/1
-
Yaşar YıldırımANK 3/1
-
Önder KahveciANK 1/2
-
Özgür BayraktarANK 2/2
-
Erkan HaberalANK 3/2
-
Eyyup YıldızANK 1/3
-
Nevin TaşlıçayANK 2/3
-
Seçkin OdabaşıANK 3/3
-
Mehmet Ali ŞehirlioğluANK 1/1
-
Seyit YücelANK 2/1
-
Lütfü ŞahsuvaroğluANK 3/1
-
Aslan YamanANK 1/2
-
Hayati BiceANK 2/2
-
Koçak TükenmezANK 3/2
-
Semih DikkatliANK 1/3
-
Vedat ŞahanerANK 2/3
-
Hüseyin SolakANK 3/3
-
Emirali TürkmenANK 1/1
-
İhsan SeylanANK 2/1
-
Metin KılıçANK 3/1
-
Selma GürkanANK 1/2
-
Gülten KahramanANK 2/2
-
Alişan ŞahinANK 3/2
-
Ali ÖzkanANK 1/3
-
Evren ÇevikANK 2/3
-
Özlem Boyraz ÖzelANK 3/3
-
Cengiz ZorANK 1/1
-
Sacit GünbeyANK 2/1
-
Mehmet Fatih UğurluANK 3/1
-
Mehmet KaderliANK 1/2
-
Mehmet Fatih ÖztekANK 2/2
-
Selçuk GeyveliANK 3/2
-
Nureddin GülANK 1/3
-
Melih GünerANK 2/3
-
Bahattin SungurANK 3/3
-
Mikail ŞahanANK 1/1
-
Üzeyir TunçANK 2/1
-
Tevfik ErenANK 3/1
-
Hikmet KaracaANK 1/2
-
Aydın ÖksüzANK 2/2
-
Fuat AkkanANK 3/2
-
Adem KaracaANK 1/3
-
Hakan AyantaşANK 2/3
-
Hakan ÇelenANK 3/3
-
--
-
Özgür AybaşANK 2/1
-
Ozan BingölANK 3/1
-
--
-
Yelda Koçak UrfaANK 2/2
-
Misket Elif ÇongurANK 3/2
-
--
-
Bektaş Rıza HanedanANK 2/3
-
Tuğba GürsoyANK 3/3
-
İpek Özkal SayanANK 1/1
-
Hüseyin Avni AksoyANK 2/1
-
Yavuz Kayhan YüregirANK 3/1
-
Halil İlker ÇelikANK 1/2
-
Mehmet BerberANK 2/2
-
Mustafa ÇağlayanANK 3/2
-
Sibel AracıANK 1/3
-
Hakkı Erman EranılANK 2/3
-
Ali Evren EryıldızANK 3/3
-
Dilek ÖzANK 1/1
-
Kaan ŞahinANK 2/1
-
Nesimi ÖzgözANK 3/1
-
Hüsnü TanrıverdiANK 1/2
-
Seray SantırcıoğluANK 2/2
-
Aydın SantırcıoğluANK 3/2
-
Heyecan Nazlı VeziroğluANK 1/3
-
Bülent KarslıANK 2/3
-
Levent GüngörANK 3/3
- Katılım oranı % 91,5
- Toplam seçmen4.416.747
- Kullanılan oy4.040.946
- Geçerli oy3.972.570
- 24 Haz 18 % 89,7
- 24 Haz 184.010.856
- 24 Haz 183.598.584
- 24 Haz 183.546.557
Ankara İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Ankara ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
1. Bölge% 100 % 25 4 % 8,2 1 % 0,9 % 1,9 % 41,6 6 % 13 2 % 4,2 % 0 % 0,2 % 3 % 0,9 % 0,3 TKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
1. Bölge% 100 % 25,01 4 % 8,23 1 % 0,86 % 1,95 % 41,58 6 % 12,95 2 % 4,16 % 0 % 0,19 % 2,97 % 0,95 % 0,26 TKP
- 1. Bölge (24 Haz 18) % 30,83 4 % 10,71 1 % 0 % 0 % 35,49 5 % 12,33 2 % 8,83 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,08 Bağımsız
-
BALA% 100 % 38,6 % 19,9 % 1,4 % 2,4 % 16 % 11 % 6,8 % 0 % 0,3 % 1,3 % 0,6 % 0,3 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
BALA% 100 % 38,56 % 19,92 % 1,43 % 2,42 % 15,96 % 11,04 % 6,79 % 0 % 0,27 % 1,34 % 0,65 % 0,33 ANAP
- BALA (24 Haz 18) % 45,83 % 23,71 % 0 % 0 % 11,59 % 9,35 % 8,35 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,02 Bağımsız
-
ÇANKAYA% 100 % 14 % 4,7 % 0,5 % 1,1 % 54,7 % 16 % 4 % 0 % 0,1 % 2,8 % 1 % 0,4 TKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
ÇANKAYA% 100 % 14 % 4,67 % 0,54 % 1,1 % 54,65 % 16,02 % 4,03 % 0 % 0,12 % 2,77 % 0,95 % 0,36 TKP
- ÇANKAYA (24 Haz 18) % 17,98 % 6,87 % 0 % 0 % 47,5 % 14,97 % 10,72 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,12 Bağımsız
-
ELMADAĞ% 100 % 34,4 % 10,6 % 1,1 % 2,1 % 30,9 % 11,8 % 3,9 % 0 % 0,3 % 2,7 % 0,9 % 0,2 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
ELMADAĞ% 100 % 34,45 % 10,65 % 1,13 % 2,05 % 30,86 % 11,81 % 3,9 % 0 % 0,29 % 2,74 % 0,91 % 0,2 Genç Parti
- ELMADAĞ (24 Haz 18) % 37,57 % 14,01 % 0 % 0 % 28,5 % 11,8 % 4,91 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,04 Bağımsız
-
EVREN% 100 % 43,8 % 13,9 % 0,9 % 1,5 % 20,2 % 13,6 % 0,9 % 0 % 0,7 % 1,5 % 0,7 % 0,5 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
EVREN% 100 % 43,81 % 13,92 % 0,93 % 1,55 % 20,15 % 13,61 % 0,93 % 0 % 0,67 % 1,55 % 0,72 % 0,46 ANAP
- EVREN (24 Haz 18) % 50,19 % 17,47 % 0 % 0 % 15,45 % 14,22 % 0,69 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,05 Bağımsız
-
GÖLBAŞI% 100 % 30,2 % 13,2 % 1,3 % 3,1 % 27,7 % 14,7 % 3,5 % 0 % 0,2 % 4,1 % 1,1 % 0,1 TKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
GÖLBAŞI% 100 % 30,16 % 13,23 % 1,29 % 3,13 % 27,69 % 14,72 % 3,46 % 0 % 0,2 % 4,07 % 1,05 % 0,14 TKP
- GÖLBAŞI (24 Haz 18) % 39,75 % 18,6 % 0 % 0 % 19,74 % 12,77 % 6,47 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,09 Bağımsız
-
HAYMANA% 100 % 41,8 % 12,1 % 0,8 % 7,7 % 14,4 % 6,9 % 12,3 % 0 % 0,4 % 1,5 % 0,5 % 0,4 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
HAYMANA% 100 % 41,76 % 12,14 % 0,76 % 7,67 % 14,44 % 6,86 % 12,25 % 0 % 0,37 % 1,45 % 0,45 % 0,4 Sol Parti
- HAYMANA (24 Haz 18) % 58,35 % 10,82 % 0 % 0 % 9,7 % 5,24 % 13,52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,02 Bağımsız
-
MAMAK% 100 % 33,4 % 10,5 % 1,1 % 2,6 % 34,2 % 9,4 % 3,3 % 0 % 0,2 % 3,3 % 0,9 % 0,2 TKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
MAMAK% 100 % 33,39 % 10,5 % 1,1 % 2,56 % 34,19 % 9,44 % 3,29 % 0 % 0,24 % 3,25 % 0,91 % 0,2 TKP
- MAMAK (24 Haz 18) % 40,8 % 13,22 % 0 % 0 % 29,27 % 8,91 % 6,43 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,05 Bağımsız
-
POLATLI% 100 % 36,7 % 11,1 % 1,6 % 3,1 % 22,6 % 12,9 % 5,4 % 0 % 0,3 % 3,7 % 1,2 % 0,3 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
POLATLI% 100 % 36,7 % 11,15 % 1,64 % 3,08 % 22,61 % 12,86 % 5,41 % 0 % 0,33 % 3,65 % 1,21 % 0,29 Genç Parti
- POLATLI (24 Haz 18) % 44,78 % 16,56 % 0 % 0 % 15,61 % 15 % 6,34 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,02 Bağımsız
-
ŞEREFLİKOÇHİSAR% 100 % 37,8 % 14,9 % 0,9 % 2 % 22,5 % 12,3 % 4,6 % 0 % 0,3 % 2,5 % 1,2 % 0,3 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
ŞEREFLİKOÇHİSAR% 100 % 37,76 % 14,9 % 0,88 % 1,99 % 22,45 % 12,31 % 4,64 % 0 % 0,28 % 2,48 % 1,18 % 0,29 ANAP
- ŞEREFLİKOÇHİSAR (24 Haz 18) % 46,22 % 15,23 % 0 % 0 % 17,51 % 14,36 % 5,02 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,04 Bağımsız
-
2. Bölge% 100 % 41,8 6 % 12 1 % 1,4 % 3,5 % 20,7 3 % 11,5 1 % 2,4 % 1,2 % 0,2 % 3,4 % 0,9 % 0,2 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
2. Bölge% 100 % 41,75 6 % 11,99 1 % 1,4 % 3,46 % 20,69 3 % 11,49 1 % 2,45 % 1,2 % 0,24 % 3,43 % 0,94 % 0,18 Genç Parti
- 2. Bölge (24 Haz 18) % 51,07 6 % 14,93 2 % 0 % 0 % 17,52 2 % 10,42 1 % 4,21 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
AKYURT% 100 % 50,9 % 14,4 % 3,6 % 3,5 % 10,4 % 10 % 1,9 % 0,5 % 0,2 % 2,7 % 0,9 % 0,2 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
AKYURT% 100 % 50,93 % 14,44 % 3,57 % 3,55 % 10,36 % 10 % 1,92 % 0,52 % 0,22 % 2,7 % 0,92 % 0,23 Genç Parti
- AKYURT (24 Haz 18) % 62,78 % 19,22 % 0 % 0 % 7,28 % 7,29 % 1,91 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
ALTINDAĞ% 100 % 44,6 % 10,8 % 1,3 % 3,7 % 20,6 % 9,9 % 2,7 % 1,1 % 0,2 % 3,4 % 0,9 % 0,2 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
ALTINDAĞ% 100 % 44,56 % 10,76 % 1,25 % 3,66 % 20,56 % 9,87 % 2,68 % 1,1 % 0,24 % 3,4 % 0,95 % 0,16 Genç Parti
- ALTINDAĞ (24 Haz 18) % 54,09 % 13,14 % 0 % 0 % 18,11 % 8,69 % 4,22 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
ÇAMLIDERE% 100 % 51,9 % 20 % 1,3 % 3,1 % 10,1 % 10,3 % 0 % 0,3 % 0,3 % 1,6 % 0,3 % 0,5 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
ÇAMLIDERE% 100 % 51,86 % 19,96 % 1,26 % 3,07 % 10,07 % 10,32 % 0,05 % 0,25 % 0,25 % 1,59 % 0,33 % 0,49 ANAP
- ÇAMLIDERE (24 Haz 18) % 64,53 % 21,52 % 0 % 0 % 7,12 % 5,47 % 0,19 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
ÇUBUK% 100 % 51,5 % 13,7 % 2,6 % 4,2 % 12,1 % 9,7 % 1,3 % 0,5 % 0,2 % 2,6 % 0,7 % 0,2 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
ÇUBUK% 100 % 51,53 % 13,68 % 2,57 % 4,2 % 12,11 % 9,71 % 1,3 % 0,45 % 0,23 % 2,57 % 0,71 % 0,19 ANAP
- ÇUBUK (24 Haz 18) % 61,13 % 18,5 % 0 % 0 % 9,61 % 7,27 % 1,74 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
GÜDÜL% 100 % 45,1 % 16,3 % 1,4 % 1,8 % 16,5 % 13,8 % 0,2 % 0,4 % 0,4 % 1,9 % 0,5 % 0,4 Vatan
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
GÜDÜL% 100 % 45,05 % 16,26 % 1,42 % 1,84 % 16,54 % 13,82 % 0,23 % 0,4 % 0,4 % 1,88 % 0,53 % 0,39 Vatan
- GÜDÜL (24 Haz 18) % 56,97 % 15,56 % 0 % 0 % 12,44 % 12,31 % 0,37 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
KAHRAMANKAZAN% 100 % 44,5 % 14,7 % 1,2 % 4,4 % 14,4 % 11,4 % 2,4 % 0,8 % 0,3 % 3,8 % 1,1 % 0,2 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
KAHRAMANKAZAN% 100 % 44,46 % 14,74 % 1,17 % 4,4 % 14,41 % 11,36 % 2,44 % 0,82 % 0,3 % 3,78 % 1,1 % 0,23 Genç Parti
- KAHRAMANKAZAN (24 Haz 18) % 54,93 % 19,37 % 0 % 0 % 9,51 % 11,92 % 2,53 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
KALECİK% 100 % 43,9 % 16,3 % 1,2 % 2 % 18,6 % 13 % 0,4 % 0,3 % 0,4 % 1,6 % 0,6 % 0,3 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
KALECİK% 100 % 43,87 % 16,32 % 1,22 % 2 % 18,65 % 13,01 % 0,39 % 0,34 % 0,42 % 1,63 % 0,6 % 0,27 ANAP
- KALECİK (24 Haz 18) % 54,83 % 15,49 % 0 % 0 % 16,11 % 10,94 % 1,03 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
KEÇİÖREN% 100 % 37,1 % 11,6 % 1,2 % 3,2 % 24,3 % 12,8 % 2,4 % 1,4 % 0,2 % 3,8 % 1 % 0,2 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
KEÇİÖREN% 100 % 37,09 % 11,56 % 1,24 % 3,16 % 24,34 % 12,82 % 2,4 % 1,42 % 0,23 % 3,79 % 0,98 % 0,2 Genç Parti
- KEÇİÖREN (24 Haz 18) % 46,07 % 14,78 % 0 % 0 % 20,75 % 11,98 % 4,51 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
KIZILCAHAMAM% 100 % 45,5 % 16,4 % 2 % 3,8 % 12,6 % 14,7 % 0,4 % 0,3 % 0,4 % 2,1 % 0,7 % 0,5 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
KIZILCAHAMAM% 100 % 45,45 % 16,39 % 2,03 % 3,82 % 12,64 % 14,66 % 0,39 % 0,34 % 0,39 % 2,14 % 0,67 % 0,47 ANAP
- KIZILCAHAMAM (24 Haz 18) % 56,76 % 18,57 % 0 % 0 % 9,38 % 12,07 % 0,69 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
PURSAKLAR% 100 % 50,4 % 13,3 % 1,9 % 5 % 11,1 % 11,3 % 1 % 0,6 % 0,3 % 3,5 % 0,9 % 0,2 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
PURSAKLAR% 100 % 50,45 % 13,27 % 1,86 % 4,98 % 11,08 % 11,3 % 0,98 % 0,61 % 0,27 % 3,45 % 0,94 % 0,16 Genç Parti
- PURSAKLAR (24 Haz 18) % 62,75 % 16,79 % 0 % 0 % 7,81 % 8,91 % 1,78 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
3. Bölge% 100 % 32,2 5 % 10,8 1 % 1,6 % 2,7 % 27,8 4 % 13,8 2 % 2,7 % 2,5 % 0,2 % 3,6 % 1,1 % 0,2 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
3. Bölge% 100 % 32,25 5 % 10,81 1 % 1,56 % 2,72 % 27,83 4 % 13,79 2 % 2,72 % 2,47 % 0,24 % 3,61 % 1,06 % 0,19 Genç Parti
- 3. Bölge (24 Haz 18) % 41,08 5 % 14,01 2 % 0 % 0 % 23,81 3 % 13,34 2 % 5,8 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,04 Bağımsız
-
AYAŞ% 100 % 33,8 % 10,5 % 9,6 % 2 % 18,8 % 18,1 % 2,4 % 0,7 % 0,5 % 1,8 % 0,7 % 0,3 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
AYAŞ% 100 % 33,82 % 10,48 % 9,56 % 1,98 % 18,82 % 18,09 % 2,39 % 0,7 % 0,51 % 1,78 % 0,67 % 0,26 ANAP
- AYAŞ (24 Haz 18) % 42,39 % 12,43 % 0 % 0 % 30,79 % 9,67 % 3,13 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,02 Bağımsız
-
BEYPAZARI% 100 % 35,3 % 15,2 % 0,8 % 2,3 % 10,8 % 28,9 % 1,9 % 0,5 % 0,3 % 2,2 % 0,7 % 0,3 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
BEYPAZARI% 100 % 35,32 % 15,21 % 0,82 % 2,26 % 10,82 % 28,87 % 1,9 % 0,48 % 0,35 % 2,2 % 0,68 % 0,35 ANAP
- BEYPAZARI (24 Haz 18) % 47,28 % 21,74 % 0 % 0 % 11,05 % 16,47 % 1,79 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,02 Bağımsız
-
ETİMESGUT% 100 % 26,8 % 10,4 % 1,3 % 2,6 % 31,9 % 15,5 % 2,3 % 2,9 % 0,2 % 3,9 % 1,2 % 0,2 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
ETİMESGUT% 100 % 26,8 % 10,43 % 1,29 % 2,65 % 31,92 % 15,51 % 2,32 % 2,94 % 0,22 % 3,91 % 1,16 % 0,17 Genç Parti
- ETİMESGUT (24 Haz 18) % 35,73 % 13,75 % 0 % 0 % 26,82 % 15,6 % 6,02 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,05 Bağımsız
-
NALLIHAN% 100 % 38,9 % 12,4 % 0,7 % 2,6 % 20,3 % 18,6 % 0,3 % 0,6 % 0,6 % 2,3 % 1 % 0,4 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
NALLIHAN% 100 % 38,92 % 12,39 % 0,68 % 2,58 % 20,31 % 18,59 % 0,28 % 0,55 % 0,64 % 2,32 % 1 % 0,41 Genç Parti
- NALLIHAN (24 Haz 18) % 46,51 % 15,66 % 0 % 0 % 18,84 % 16,74 % 0,73 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,05 Bağımsız
-
SİNCAN% 100 % 42,5 % 13,5 % 2,6 % 3,5 % 16,6 % 10,9 % 2,9 % 1,1 % 0,3 % 3,9 % 1,1 % 0,3 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
SİNCAN% 100 % 42,51 % 13,48 % 2,57 % 3,54 % 16,64 % 10,93 % 2,9 % 1,12 % 0,28 % 3,91 % 1,1 % 0,25 Genç Parti
- SİNCAN (24 Haz 18) % 53,12 % 17,36 % 0 % 0 % 13,29 % 10,64 % 3,82 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,02 Bağımsız
-
YENİMAHALLE% 100 % 27,5 % 8,7 % 1,1 % 2,4 % 34,9 % 14,1 % 2,4 % 3,3 % 0,2 % 3,6 % 1 % 0,1 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
YENİMAHALLE% 100 % 27,47 % 8,71 % 1,06 % 2,36 % 34,9 % 14,13 % 2,39 % 3,31 % 0,2 % 3,55 % 1 % 0,15 Genç Parti
- YENİMAHALLE (24 Haz 18) % 34,89 % 11,62 % 0 % 0 % 30,72 % 13,96 % 6,72 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,05 Bağımsız
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Ankara Milletvekilleri
* Ankara ilinde milletvekilliği kazanan adayları gösterir.
- 15 AK Parti 13 CHP 5 İyi Parti 3 MHP
- Ankara 1. Bölge
- 1
Yıldırım Tuğrul Türkeş+268280
Gamze Taşcıer+514584
Koray Aydın+98645
Mevlüt Karakaya+32251
- 2
Jülide Sarıeroğlu+184716
Deniz Demir+444215
Ahmet Eşref Fakıbaba+15081
Önder Kahveci-60106
- 3
Murat Alparslan+101151
Okan Konuralp+373846
Kevser Ofluoğlu-81674
Eyyup Yıldız-148068
- 4
Zehranur Aydemir+17586
Sadullah Ergin+303477
Yetkin Öztürk-169635
İbrahim Çiftçi-236029
- 5
Mustafa Hasgül-103680
Mustafa Nedim Yamalı+233108
Mine Baş-257596
Oğuz Yılmaz-323990
- 6
Ebru Kurban Yaldız-194785
Aliye Timisi Ersever+162739
Burçin Çiçek-345558
Levent Çağlancı-411952
- 7
Muhammed Abdullah Özer-285890
Deniz Çakır-30776
Metehan Erdem-433519
Şeniz Sezgin-499913
- 8
Osman Karaaslan-376995
Kemal Akkurt-118737
Osman Topal-521480
Yiğit Yılmaz-587874
- 9
Hasan Erçelebi-468100
Aysun Palalı Köktaş-206698
Onur Hondoroğlu-609441
Sultan Polat-675835
- 10
Eyüp Gökhan Özekin-559205
Elif Topkaya Sevinç-294660
Ece Özen Akan-697402
Funda Gülerer-763796
- 11
Edibe Sinem Ersoy-650310
Hüseyin Can Güner-382621
Ahmet Altıparmak-785364
Murat Karakurt-851758
- 12
İlhami Teke-741415
Aycan Koçtürk-470582
Ahmet Erenoğlu-873325
Ahmet Karagöz-939719
- 13
Muhammet Tarık Kuyrukcu-832520
Armağan Erdoğan-558543
Muhammet Ecel-961286
Adnan Yirik-1027680
- Ankara 2. Bölge
- 1
Vedat Bilgin+425064
Murat Emir+174660
Adnan Beker+65314
Sadir Durmaz+71601
- 2
Lütfiye Selva Çam+353812
İdris Şahin+103409
Sedat Aksakallı-27376
Özgür Bayraktar-21438
- 3
Orhan Yegin+282560
Semra Dinçer+32158
Uğurhan Ferudun Berat Tiryaki-109347
Nevin Taşlıçay-103409
- 4
Zeynep Yıldız+211309
İrem Yaman-84965
Fatma Özkan-191318
Ahmet Selim Yurdakul-185380
- 5
Osman Gökçek+140058
Orkun Kanber-167684
Muharrem Beşir-273288
Cengiz Şahin-267350
- 6
Kurtcan Çelebi+68806
Alirıza Erbay-250403
Ramazan Değerli-355259
Tarkan Toper-349321
- 7
Abdulvahap Şahin-77480
Erdal Kiziroğlu-333122
Erdoğan Yıldırım-437230
Emine Güven Öztürk-431292
- 8
Cihan Ankara-159450
Özkan Oktan-415841
Fatma Gülümser Birol-519200
İlkay Uyar Kaba-513262
- 9
Ejder Onursal-241421
Funda Cengiz-498561
Nadir Çetinkaya-601171
Ümmühani Coşkun-595233
- 10
Servet Türkayık-323392
Erol Tosun-581280
Özcan Dağgeç-683142
Yusuf Tanık-677204
- 11
Burcu Gökalp-405362
Nursel Öcal-663999
Elmas Yağmur-765112
Levent Uğurlu-759174
- Ankara 3. Bölge
- 1
Fuat Oktay+367373
Tekin Bingöl+308866
Yüksel Arslan+113161
Yaşar Yıldırım+72175
- 2
Leyla Şahin Usta+290716
Umut Akdoğan+234451
Kürşad Zorlu+36504
Erkan Haberal-28781
- 3
Ömer İleri+214060
Mesut Doğan+160036
Fatih Koca-76600
Seçkin Odabaşı-117586
- 4
Asuman Erdoğan+137403
Aylin Yaman+85620
Sevin Çağlayan-165406
Fatih Çetinkaya-206392
- 5
Ahmet Fethan Baykoç+60747
Ahmet Ersen Özsoy-60747
Tamer Kayaalp-254212
Özmen Alp Giray Erdemir-295198
- 6
Remzi Albasan-125422
Mehmet Akyürek-149553
Serdar Sargın-343018
Hayriye Aydın-384004
- 7
Halise Çiftci-220331
Mehtap Yücel-238359
Mehmet Arslan-431824
Erdinç Ölmez-472810
- 8
Ahmet Çotuk-315239
Memet Yula-327164
Kadriye Ünler-520629
Yaşar Yukarıkır-561615
- 9
Ahmet Gül-410148
Zeynep Esra Özdemir-415970
Berna Şahin-609435
Bahri Batuhan Kurban-650421
- 10
Ertunç Güngör-505056
Ömer Yılmaz-504776
Sevgi Yalav-698241
Hüseyin Yılmaz-739227
- 11
Halil Hotaman-599964
Elmas Kübra Karaca-593582
Mustafa Tolga Öztürk-787047
Uğur Sadık-828033
- 12
Cansın Yılmaz Yaşar-694873
Hasan Cem Yılmaz-682388
Mehtap Demirhan Özdemir-875853
Öznur Özen-916839
Ankara Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 12.275 / 12.275
- %100
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