Malatya Seçim Sonuçları - 14 Mayıs 2023 Genel Seçim
Genel Seçim - Milletvekili Seçimi Malatya Geneli Sonuçları
- Açılan sandık
- 1.901 / 1.901
- %100
Milletvekili Dağılımı
Malatya Milletvekilleri
-
Bülent Tüfenkci1
-
İhsan Koca2
-
İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak3
-
Abdurrahman Babacan4
-
Vahit Atalan5
-
Ramazan Özcan6
-
Veli Ağbaba1
-
Enver Kiraz2
-
Battal Kanbay3
-
Ali İmran Marasalı4
-
Yusuf Kurşun5
-
Okay Demirhan6
-
Mehmet Celal Fendoğlu1
-
Ömer Ekici2
-
Mesut Samanlı3
-
Selma Çicek4
-
Muhsin Yiğit5
-
Uğur Sevim6
-
Bilal Yıldırım1
-
Ahmet Ateş2
-
Yılmaz Horoz3
-
Haci Yusuf Çınar4
-
Deniz Kar5
-
Oktay Çelik6
-
Şeyhmus Göçmez1
-
Atilla Şahin2
-
Elif Apohan3
-
Selçuk Han4
-
Metin Kapıdere5
-
Menije Nur Özcan6
-
Perihan Yücekaya1
-
Yusuf Bozkuş2
-
Tülay Şakar3
-
Hüseyin Kılınç4
-
Rozerin Ercan5
-
Gaffar Bayram6
-
Nihat Gürbüz1
-
Nevzat Şahin2
-
Özay Özcan3
-
Hüseyin Önal4
-
Abdulkadir Özaslan5
-
Gaffar Akkuş6
-
Turgut Şahin1
-
Gamze Yıldırım2
-
Ummahan Aka3
-
Altay Korhan Akçil4
-
Şahin Yıldırım5
-
Nesim Ayaz6
-
Burca Benay Turfanda Çinkılıç1
-
Samet Fırat Özkaş2
-
Okan Fidan3
-
Mehmed Onur İşim4
-
Özgül Olcan5
-
Kaan Gölesalan6
- Katılım oranı % 82,2
- Toplam seçmen545.628
- Kullanılan oy448.348
- Geçerli oy439.402
- 24 Haz 18 % 88
- 24 Haz 18570.134
- 24 Haz 18501.905
- 24 Haz 18493.428
- Açılan sandık
- 1.901 / 1.901
- %100
Milletvekili Dağılımı
Malatya Milletvekilleri
-
Bülent Tüfenkci1
-
İhsan Koca2
-
İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak3
-
Abdurrahman Babacan4
-
Vahit Atalan5
-
Ramazan Özcan6
-
Veli Ağbaba1
-
Enver Kiraz2
-
Battal Kanbay3
-
Ali İmran Marasalı4
-
Yusuf Kurşun5
-
Okay Demirhan6
-
Mehmet Celal Fendoğlu1
-
Ömer Ekici2
-
Mesut Samanlı3
-
Selma Çicek4
-
Muhsin Yiğit5
-
Uğur Sevim6
-
Bilal Yıldırım1
-
Ahmet Ateş2
-
Yılmaz Horoz3
-
Haci Yusuf Çınar4
-
Deniz Kar5
-
Oktay Çelik6
-
Şeyhmus Göçmez1
-
Atilla Şahin2
-
Elif Apohan3
-
Selçuk Han4
-
Metin Kapıdere5
-
Menije Nur Özcan6
-
Perihan Yücekaya1
-
Yusuf Bozkuş2
-
Tülay Şakar3
-
Hüseyin Kılınç4
-
Rozerin Ercan5
-
Gaffar Bayram6
-
Nihat Gürbüz1
-
Nevzat Şahin2
-
Özay Özcan3
-
Hüseyin Önal4
-
Abdulkadir Özaslan5
-
Gaffar Akkuş6
-
Turgut Şahin1
-
Gamze Yıldırım2
-
Ummahan Aka3
-
Altay Korhan Akçil4
-
Şahin Yıldırım5
-
Nesim Ayaz6
-
Burca Benay Turfanda Çinkılıç1
-
Samet Fırat Özkaş2
-
Okan Fidan3
-
Mehmed Onur İşim4
-
Özgül Olcan5
-
Kaan Gölesalan6
- Katılım oranı % 82,2
- Toplam seçmen545.628
- Kullanılan oy448.348
- Geçerli oy439.402
- 24 Haz 18 % 88
- 24 Haz 18570.134
- 24 Haz 18501.905
- 24 Haz 18493.428
Malatya İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Malatya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Malatya% 100 % 45,2 4 % 12,9 1 % 1,3 % 9,2 % 21,6 1 % 3,9 % 3,2 % 0 % 0 % 1,1 % 0,5 % 0,3 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Malatya% 100 % 45,19 4 % 12,92 1 % 1,33 % 9,21 % 21,6 1 % 3,93 % 3,22 % 0 % 0 % 1,13 % 0,46 % 0,26 ANAP
- Malatya (24 Haz 18) % 53,87 4 % 16,12 1 % 0 % 0 % 16,73 1 % 4,27 % 7,02 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
AKÇADAĞ% 100 % 35 % 16,9 % 1,2 % 5,3 % 28,4 % 3,1 % 7,8 % 0 % 0 % 0,7 % 0,2 % 0,4 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
AKÇADAĞ% 100 % 35,04 % 16,9 % 1,25 % 5,27 % 28,44 % 3,12 % 7,84 % 0 % 0 % 0,68 % 0,24 % 0,37 Sol Parti
- AKÇADAĞ (24 Haz 18) % 39,51 % 19,23 % 0 % 0 % 20,64 % 3,16 % 16,34 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
ARAPGİR% 100 % 38,1 % 12,5 % 1,1 % 2,9 % 35 % 5 % 2,8 % 0 % 0 % 1,1 % 0,5 % 0,4 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
ARAPGİR% 100 % 38,11 % 12,53 % 1,07 % 2,85 % 35,02 % 4,99 % 2,77 % 0 % 0 % 1,11 % 0,51 % 0,42 ANAP
- ARAPGİR (24 Haz 18) % 42,72 % 13,23 % 0 % 0 % 30,55 % 5,52 % 6,26 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
ARGUVAN% 100 % 14,4 % 3,5 % 0,3 % 2,4 % 56 % 2 % 19 % 0 % 0 % 0,2 % 0,4 % 1 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
ARGUVAN% 100 % 14,35 % 3,52 % 0,33 % 2,4 % 56,01 % 2,03 % 18,95 % 0 % 0 % 0,23 % 0,39 % 0,97 Sol Parti
- ARGUVAN (24 Haz 18) % 15,59 % 3,34 % 0 % 0 % 52,51 % 0,96 % 26,63 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
BATTALGAZİ% 100 % 52,2 % 11 % 1,3 % 11,9 % 15,9 % 3 % 2,3 % 0 % 0 % 1,1 % 0,5 % 0,3 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
BATTALGAZİ% 100 % 52,16 % 10,96 % 1,31 % 11,86 % 15,87 % 3,04 % 2,3 % 0 % 0 % 1,08 % 0,48 % 0,26 ANAP
- BATTALGAZİ (24 Haz 18) % 61,11 % 15,86 % 0 % 0 % 12,11 % 3,54 % 5,26 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
DARENDE% 100 % 50,6 % 18,5 % 1,4 % 8,9 % 12,9 % 4 % 0,9 % 0 % 0 % 0,9 % 0,4 % 0,6 Vatan
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
DARENDE% 100 % 50,62 % 18,52 % 1,39 % 8,89 % 12,9 % 4 % 0,88 % 0 % 0 % 0,9 % 0,38 % 0,62 Vatan
- DARENDE (24 Haz 18) % 66,95 % 16,65 % 0 % 0 % 8 % 4,11 % 2,57 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
DOĞANŞEHİR% 100 % 32,4 % 18,7 % 1,3 % 4,1 % 30,4 % 5,2 % 5,3 % 0 % 0 % 0,9 % 0,3 % 0,3 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
DOĞANŞEHİR% 100 % 32,35 % 18,74 % 1,28 % 4,1 % 30,43 % 5,16 % 5,33 % 0 % 0 % 0,85 % 0,33 % 0,3 Sol Parti
- DOĞANŞEHİR (24 Haz 18) % 39,33 % 16,78 % 0 % 0 % 22,79 % 6,61 % 12,55 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
DOĞANYOL% 100 % 54,4 % 11,7 % 0,7 % 9,3 % 15,9 % 4,1 % 1 % 0 % 0 % 1,2 % 0,2 % 0,3 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
DOĞANYOL% 100 % 54,43 % 11,72 % 0,7 % 9,28 % 15,95 % 4,1 % 0,95 % 0 % 0 % 1,16 % 0,21 % 0,29 Bağımsız
- DOĞANYOL (24 Haz 18) % 64,85 % 15,98 % 0 % 0 % 10,44 % 4,45 % 1,75 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
HEKİMHAN% 100 % 25,1 % 14,5 % 0,5 % 2,6 % 45,1 % 7,3 % 2,5 % 0 % 0 % 0,8 % 0,4 % 0,4 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
HEKİMHAN% 100 % 25,05 % 14,46 % 0,54 % 2,61 % 45,12 % 7,28 % 2,49 % 0 % 0 % 0,75 % 0,43 % 0,35 ANAP
- HEKİMHAN (24 Haz 18) % 31,54 % 10,82 % 0 % 0 % 43 % 5,87 % 6,09 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
KALE% 100 % 68,7 % 9,3 % 2,3 % 6,8 % 7,8 % 2,1 % 1,4 % 0 % 0 % 0,5 % 0,1 % 0,4 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
KALE% 100 % 68,68 % 9,25 % 2,27 % 6,83 % 7,81 % 2,12 % 1,39 % 0 % 0 % 0,46 % 0,15 % 0,37 Bağımsız
- KALE (24 Haz 18) % 76,92 % 12,37 % 0 % 0 % 6,31 % 1,77 % 1,19 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
KULUNCAK% 100 % 34 % 25,6 % 1,4 % 4,1 % 26 % 5,8 % 1 % 0 % 0 % 1 % 0,1 % 0,3 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
KULUNCAK% 100 % 34,01 % 25,57 % 1,37 % 4,1 % 25,95 % 5,75 % 1 % 0 % 0 % 1,03 % 0,1 % 0,34 ANAP
- KULUNCAK (24 Haz 18) % 47,8 % 17,93 % 0 % 0 % 23,31 % 5,47 % 4,26 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
PÜTÜRGE% 100 % 60,8 % 8 % 0,6 % 11 % 12,6 % 2,3 % 2,6 % 0 % 0 % 0,6 % 0,4 % 0,5 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
PÜTÜRGE% 100 % 60,78 % 8,01 % 0,64 % 10,99 % 12,61 % 2,27 % 2,57 % 0 % 0 % 0,62 % 0,38 % 0,46 ANAP
- PÜTÜRGE (24 Haz 18) % 75,98 % 9,25 % 0 % 0 % 8,37 % 2,13 % 2,31 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
YAZIHAN% 100 % 39,1 % 12,1 % 1,7 % 9,5 % 23,9 % 2,6 % 9,1 % 0 % 0 % 0,5 % 0,3 % 0,4 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
YAZIHAN% 100 % 39,1 % 12,11 % 1,65 % 9,49 % 23,91 % 2,64 % 9,13 % 0 % 0 % 0,51 % 0,33 % 0,36 ANAP
- YAZIHAN (24 Haz 18) % 48,61 % 15,13 % 0 % 0 % 19,57 % 2,34 % 12,73 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
YEŞİLYURT% 100 % 42,7 % 13,3 % 1,5 % 9,6 % 23 % 4,6 % 2,4 % 0 % 0 % 1,4 % 0,5 % 0,2 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
YEŞİLYURT% 100 % 42,75 % 13,32 % 1,54 % 9,61 % 22,97 % 4,61 % 2,4 % 0 % 0 % 1,41 % 0,5 % 0,23 Bağımsız
- YEŞİLYURT (24 Haz 18) % 50,99 % 17,86 % 0 % 0 % 17,71 % 4,95 % 6,42 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Malatya Milletvekilleri
* Malatya ilinde milletvekilliği kazanan adayları gösterir.
- 4 AK Parti 1 CHP 1 MHP
- Malatya
- 1
Bülent Tüfenkci+151102
Veli Ağbaba+55205
Mehmet Celal Fendoğlu+9304
- 2
İhsan Koca+103644
Enver Kiraz-4364
Ömer Ekici-42518
- 3
İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak+56186
Battal Kanbay-54004
Mesut Samanlı-92159
- 4
Abdurrahman Babacan+8727
Ali İmran Marasalı-103644
Selma Çicek-141799
- 5
Vahit Atalan-85249
Yusuf Kurşun-153284
Muhsin Yiğit-191439
- 6
Ramazan Özcan-142011
Okay Demirhan-202924
Uğur Sevim-241080
Malatya Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 1.901 / 1.901
- %100
-
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