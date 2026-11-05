Seçim Malatya İttifak Seçim Sonuçları - 2023 Malatya İttifak Oy Dağılımı

Malatya İttifak Seçim Sonuçları - 14 Mayıs 2023 Genel Seçim

Genel Seçim - Milletvekili Seçimi Malatya Geneli Sonuçları

Genele Göre İttifaka Göre
  • Açılan sandık
  • 1.901 / 1.901
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • Y.Refah
  • İyi Parti
  • Y.Sol Parti
  • BBP
  • Zafer
  • Memleket
  • Diğer
  • 4
  • 1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %45,2
  • %21,6
  • %12,9
  • %9,2
  • %3,9
  • %3,2
  • %1,3
  • %1,1
  • %0,5
  • %1
  • %45,2
  • %21,6
  • %12,9
  • %9,2
  • %3,9
  • %3,2
  • %1,3
  • %1,1
  • %0,5
  • %1
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 4
  • 1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %53,9
  • %16,7
  • %16,1
  • %0
  • %4,3
  • %7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2
  • %53,9
  • %16,7
  • %16,1
  • %0
  • %4,3
  • %7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2
Tüm Partiler
Milletvekili Dağılımı
4 1 1
Kazanan Milletvekili Listesi
AKÇ ARP ARG DAR DŞH HKM PTR YŞL BTL DYL KAL KUL YZH
AKÇADAĞ
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ARAPGİR
yukleniyor
ARGUVAN
yukleniyor
BATTALGAZİ
yukleniyor
DARENDE
yukleniyor
DOĞANŞEHİR
yukleniyor
DOĞANYOL
yukleniyor
HEKİMHAN
yukleniyor
KALE
yukleniyor
KULUNCAK
yukleniyor
PÜTÜRGE
yukleniyor
YAZIHAN
yukleniyor
YEŞİLYURT
yukleniyor

  • AK Parti

  • MHP

  • CHP

  • İyi Parti

  • Memleket

  • Y.Sol Parti

  • BBP

  • Adalet

  • TİP

  • Y.Refah

  • Zafer

* 31 Mart 2023 Genel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

* Sonuçlar, yurtdışı oyları da dahil edilerek hesaplanmıştır.

* 24 Haz 2018 Yeşil Sol Parti verileri, 24 Haz 2018 HDP partisinin genel seçim sonuçlarına aittir.

Malatya Milletvekilleri

  • AK Parti 4
  • CHP 1
  • MHP 1
  • Y.Refah 0
  • İyi Parti 0
  • Y.Sol Parti 0
  • BBP 0
  • Zafer 0
  • Memleket 0

  • Bülent Tüfenkci

     1

  • İhsan Koca

     2

  • İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak

     3

  • Abdurrahman Babacan

     4

  • Vahit Atalan

     5

  • Ramazan Özcan

     6

  • Veli Ağbaba

     1

  • Enver Kiraz

     2

  • Battal Kanbay

     3

  • Ali İmran Marasalı

     4

  • Yusuf Kurşun

     5

  • Okay Demirhan

     6

  • Mehmet Celal Fendoğlu

     1

  • Ömer Ekici

     2

  • Mesut Samanlı

     3

  • Selma Çicek

     4

  • Muhsin Yiğit

     5

  • Uğur Sevim

     6

  • Bilal Yıldırım

     1

  • Ahmet Ateş

     2

  • Yılmaz Horoz

     3

  • Haci Yusuf Çınar

     4

  • Deniz Kar

     5

  • Oktay Çelik

     6

  • Şeyhmus Göçmez

     1

  • Atilla Şahin

     2

  • Elif Apohan

     3

  • Selçuk Han

     4

  • Metin Kapıdere

     5

  • Menije Nur Özcan

     6

  • Perihan Yücekaya

     1

  • Yusuf Bozkuş

     2

  • Tülay Şakar

     3

  • Hüseyin Kılınç

     4

  • Rozerin Ercan

     5

  • Gaffar Bayram

     6

  • Nihat Gürbüz

     1

  • Nevzat Şahin

     2

  • Özay Özcan

     3

  • Hüseyin Önal

     4

  • Abdulkadir Özaslan

     5

  • Gaffar Akkuş

     6

  • Turgut Şahin

     1

  • Gamze Yıldırım

     2

  • Ummahan Aka

     3

  • Altay Korhan Akçil

     4

  • Şahin Yıldırım

     5

  • Nesim Ayaz

     6

  • Burca Benay Turfanda Çinkılıç

     1

  • Samet Fırat Özkaş

     2

  • Okan Fidan

     3

  • Mehmed Onur İşim

     4

  • Özgül Olcan

     5

  • Kaan Gölesalan

     6
Tüm Liste
  • Katılım oranı % 82,2
  • Toplam seçmen545.628
  • Kullanılan oy448.348
  • Geçerli oy439.402
  • 24 Haz 18 % 88
  • 24 Haz 18570.134
  • 24 Haz 18501.905
  • 24 Haz 18493.428
Parti Listesi Milletvekili Aday Listesi Malatya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu
  • Açılan sandık
  • 1.901 / 1.901
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • Y.Refah
  • BBP
  • 5
  • 4
  • 1
  • 0
  • 0
  • %68,6
  • %45,2
  • %12,9
  • %9,2
  • %1,3
  • %68,6
  • %45,2
  • %12,9
  • %9,2
  • %1,3
  • MİLLET
  • CHP
  • İyi Parti
  • 1
  • 1
  • 0
  • %25,5
  • %21,6
  • %3,9
  • %25,5
  • %21,6
  • %3,9
  • EMEK VE ÖZG
  • Y.Sol Parti
  • 0
  • 0
  • %3,2
  • %3,2
  • %3,2
  • %3,2
  • ATA
  • Zafer
  • 0
  • 0
  • %1,1
  • %1,1
  • %1,1
  • %1,1
  • Diğer
  • 0
  • %1,5
  • %1,5
Tüm Partiler
Milletvekili Dağılımı
5 1
Kazanan Milletvekili Listesi
AKÇ ARP ARG DAR DŞH HKM PTR YŞL BTL DYL KAL KUL YZH
AKÇADAĞ
yukleniyor
ARAPGİR
yukleniyor
ARGUVAN
yukleniyor
BATTALGAZİ
yukleniyor
DARENDE
yukleniyor
DOĞANŞEHİR
yukleniyor
DOĞANYOL
yukleniyor
HEKİMHAN
yukleniyor
KALE
yukleniyor
KULUNCAK
yukleniyor
PÜTÜRGE
yukleniyor
YAZIHAN
yukleniyor
YEŞİLYURT
yukleniyor

  • CUMHUR

  • MİLLET

  • EMEK VE ÖZG

  • ATA

  • SOSYALİST G.B.

  • Diğer

* 31 Mart 2023 Genel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

* Sonuçlar, yurtdışı oyları da dahil edilerek hesaplanmıştır.

* 24 Haz 2018 Yeşil Sol Parti verileri, 24 Haz 2018 HDP partisinin genel seçim sonuçlarına aittir.

Malatya Milletvekilleri

  • AK Parti 4
  • CHP 1
  • MHP 1
  • Y.Refah 0
  • İyi Parti 0
  • Y.Sol Parti 0
  • BBP 0
  • Zafer 0
  • Memleket 0

  • Bülent Tüfenkci

     1

  • İhsan Koca

     2

  • İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak

     3

  • Abdurrahman Babacan

     4

  • Vahit Atalan

     5

  • Ramazan Özcan

     6

  • Veli Ağbaba

     1

  • Enver Kiraz

     2

  • Battal Kanbay

     3

  • Ali İmran Marasalı

     4

  • Yusuf Kurşun

     5

  • Okay Demirhan

     6

  • Mehmet Celal Fendoğlu

     1

  • Ömer Ekici

     2

  • Mesut Samanlı

     3

  • Selma Çicek

     4

  • Muhsin Yiğit

     5

  • Uğur Sevim

     6

  • Bilal Yıldırım

     1

  • Ahmet Ateş

     2

  • Yılmaz Horoz

     3

  • Haci Yusuf Çınar

     4

  • Deniz Kar

     5

  • Oktay Çelik

     6

  • Şeyhmus Göçmez

     1

  • Atilla Şahin

     2

  • Elif Apohan

     3

  • Selçuk Han

     4

  • Metin Kapıdere

     5

  • Menije Nur Özcan

     6

  • Perihan Yücekaya

     1

  • Yusuf Bozkuş

     2

  • Tülay Şakar

     3

  • Hüseyin Kılınç

     4

  • Rozerin Ercan

     5

  • Gaffar Bayram

     6

  • Nihat Gürbüz

     1

  • Nevzat Şahin

     2

  • Özay Özcan

     3

  • Hüseyin Önal

     4

  • Abdulkadir Özaslan

     5

  • Gaffar Akkuş

     6

  • Turgut Şahin

     1

  • Gamze Yıldırım

     2

  • Ummahan Aka

     3

  • Altay Korhan Akçil

     4

  • Şahin Yıldırım

     5

  • Nesim Ayaz

     6

  • Burca Benay Turfanda Çinkılıç

     1

  • Samet Fırat Özkaş

     2

  • Okan Fidan

     3

  • Mehmed Onur İşim

     4

  • Özgül Olcan

     5

  • Kaan Gölesalan

     6
Tüm Liste
  • Katılım oranı % 82,2
  • Toplam seçmen545.628
  • Kullanılan oy448.348
  • Geçerli oy439.402
  • 24 Haz 18 % 88
  • 24 Haz 18570.134
  • 24 Haz 18501.905
  • 24 Haz 18493.428
Parti Listesi Milletvekili Aday Listesi Malatya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu

Malatya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Malatya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
  • Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Malatya Milletvekilleri

* Malatya ilinde milletvekilliği kazanan adayları gösterir.

  • 4 AK Parti 1 CHP 1 MHP
  • Malatya
  • 1

    Bülent Tüfenkci

     +151102

    Veli Ağbaba

     +55205

    Mehmet Celal Fendoğlu

     +9304
  • 2

    İhsan Koca

     +103644

    Enver Kiraz

     -4364

    Ömer Ekici

     -42518
  • 3

    İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak

     +56186

    Battal Kanbay

     -54004

    Mesut Samanlı

     -92159
  • 4

    Abdurrahman Babacan

     +8727

    Ali İmran Marasalı

     -103644

    Selma Çicek

     -141799
  • 5

    Vahit Atalan

     -85249

    Yusuf Kurşun

     -153284

    Muhsin Yiğit

     -191439
  • 6

    Ramazan Özcan

     -142011

    Okay Demirhan

     -202924

    Uğur Sevim

     -241080

Malatya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 1.901 / 1.901
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • Y.Refah
  • İyi Parti
  • Y.Sol Parti
  • BBP
  • 4
  • 1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %45,2
    198.561 oy
  • %21,6
    94.917 oy
  • %12,9
    56.762 oy
  • %9,2
    40.450 oy
  • %3,9
    17.277 oy
  • %3,2
    14.170 oy
  • %1,3
    5.860 oy
  • %45,2
    198.561 oy
  • %21,6
    94.917 oy
  • %12,9
    56.762 oy
  • %9,2
    40.450 oy
  • %3,9
    17.277 oy
  • %3,2
    14.170 oy
  • %1,3
    5.860 oy
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 4
  • 1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %53,9
    265.805 oy
  • %16,7
    82.575 oy
  • %16,1
    79.553 oy
  • %0
    0 oy
  • %4,3
    21.063 oy
  • %7
    34.641 oy
  • %0
    0 oy
  • %53,9
    265.805 oy
  • %16,7
    82.575 oy
  • %16,1
    79.553 oy
  • %0
  • %4,3
    21.063 oy
  • %7
    34.641 oy
  • %0
  • Zafer
  • Memleket
  • ANAP
  • Sol Parti
  • TKP
  • Vatan
  • HAK-PAR
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %1,1
    4.950 oy
  • %0,5
    2.038 oy
  • %0,3
    1.133 oy
  • %0,1
    578 oy
  • %0,1
    381 oy
  • %0,1
    313 oy
  • %0,1
    259 oy
  • %1,1
    4.950 oy
  • %0,5
    2.038 oy
  • %0,3
    1.133 oy
  • %0,1
    578 oy
  • %0,1
    381 oy
  • %0,1
    313 oy
  • %0,1
    259 oy
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    726 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,1
    726 oy
  • %0
  • MİLLET
  • HKP
  • GBP
  • Milli Yol
  • TKH
  • Bağımsız
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0,1
    259 oy
  • %0,1
    247 oy
  • %0
    194 oy
  • %0
    140 oy
  • %0
    133 oy
  • %0,2
    780 oy
  • %0,1
    259 oy
  • %0,1
    247 oy
  • %0
    194 oy
  • %0
    140 oy
  • %0
    133 oy
  • %0,2
    780 oy
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Malatya Genel Seçim Sonuçları Mayıs 2023

Malatya Geneli Malatya İlçeleri Seçim Sonuçları Malatya Ayrıntılı Seçim Sonuçları Türkiye Ayrıntılı Seçim Sonuçları Malatya Milletvekilleri