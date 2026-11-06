Seçim Manisa Seçim Sonuçları - 2023 Genel Seçim Manisa Oy Oranları | CANLI

Manisa Seçim Sonuçları - 14 Mayıs 2023 Genel Seçim

Genel Seçim - Milletvekili Seçimi Manisa Geneli Sonuçları

Genele Göre İttifaka Göre
  • Açılan sandık
  • 3.578 / 3.578
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İyi Parti
  • Y.Sol Parti
  • Zafer
  • Y.Refah
  • BBP
  • Memleket
  • Adalet
  • Diğer
  • 4
  • 4
  • 1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %31,8
  • %29,5
  • %14,1
  • %11,1
  • %5,8
  • %2,2
  • %1,6
  • %1,3
  • %1
  • %0,4
  • %1,3
  • %31,8
  • %29,5
  • %14,1
  • %11,1
  • %5,8
  • %2,2
  • %1,6
  • %1,3
  • %1
  • %0,4
  • %1,3
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 5
  • 3
  • 1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %40,2
  • %26,3
  • %11,5
  • %13,6
  • %7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,5
  • %40,2
  • %26,3
  • %11,5
  • %13,6
  • %7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,5
Tüm Partiler
Milletvekili Dağılımı
4 4 1 1
Kazanan Milletvekili Listesi
AKH ALŞ DMR GÖR KRK KUL SLH SRG SRH SLN SOM TUR AHM GLM KPR ŞHZ YNS
AHMETLİ
yukleniyor
AKHİSAR
yukleniyor
ALAŞEHİR
yukleniyor
DEMİRCİ
yukleniyor
GÖLMARMARA
yukleniyor
GÖRDES
yukleniyor
KIRKAĞAÇ
yukleniyor
KÖPRÜBAŞI
yukleniyor
KULA
yukleniyor
SALİHLİ
yukleniyor
SARIGÖL
yukleniyor
SARUHANLI
yukleniyor
SELENDİ
yukleniyor
SOMA
yukleniyor
ŞEHZADELER
yukleniyor
TURGUTLU
yukleniyor
YUNUSEMRE
yukleniyor

  • AK Parti

  • MHP

  • CHP

  • İyi Parti

  • Memleket

  • Y.Sol Parti

  • BBP

  • Adalet

  • TİP

  • Y.Refah

  • Zafer

* 31 Mart 2023 Genel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

* Sonuçlar, yurtdışı oyları da dahil edilerek hesaplanmıştır.

* 24 Haz 2018 Yeşil Sol Parti verileri, 24 Haz 2018 HDP partisinin genel seçim sonuçlarına aittir.

Manisa Milletvekilleri

  • AK Parti 4
  • CHP 4
  • MHP 1
  • İyi Parti 1
  • Y.Sol Parti 0
  • Zafer 0
  • Y.Refah 0
  • BBP 0
  • Memleket 0
  • Adalet 0

  • Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu

     1

  • Murat Baybatur

     2

  • Tamer Akkal

     3

  • Ahmet Mücahit Arınç

     4

  • Mehmet Ali Özkan

     5

  • Ayşe Nevin Sert

     6

  • Mürşit Gedizli

     7

  • Fatih Katıöz

     8

  • Ahmet Palabıyık

     9

  • Özgür Özel

     1

  • Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

     2

  • Bekir Başevirgen

     3

  • Selma Aliye Kavaf

     4

  • Musa Semih Balaban

     5

  • Neşe Zengin

     6

  • Aysun Helvacıoğlu

     7

  • Seçil Ege

     8

  • Şerif Akmeşe

     9

  • Erkan Akçay

     1

  • Ali Uçak

     2

  • Şehnaz Güvendik Arık

     3

  • Mustafa Ünveren

     4

  • Güngör Dincer

     5

  • Seval Başkesen

     6

  • Hüseyin Şahin Erturun

     7

  • Nadi Sarı

     8

  • Deniz Sevim

     9

  • Şenol Sunat

     1

  • Hasan Eryılmaz

     2

  • Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi

     3

  • Mehmet Koç

     4

  • Gürhan Özcan

     5

  • Orkun Şıktaşlı

     6

  • Aslı Öz

     7

  • Kazım Özsoy

     8

  • Birgül Bozkurt

     9

  • Habip Eksik

     1

  • Zübeyde Tarlabölen

     2

  • Gülsüm Çolak

     3

  • Evin Günsel

     4

  • Kerem Taylan

     5

  • Ayşe Karagöz

     6

  • Ayşe Gül

     7

  • Remziye Esen

     8

  • İsmail Terut

     9

  • Mevlüt Özer

     1

  • Mehmet Anıl Korkmaz

     2

  • Elmas Akay

     3

  • Ender Solhan

     4

  • Hakan Aksüt

     5

  • Alperen Terzioğlu

     6

  • Doğukan Dönmez

     7

  • Mustafa İlkay Biçer

     8

  • Kadirhan Öztinoğlu

     9

  • Hakan Lalebaş

     1

  • Doğan Tayyip Karakelle

     2

  • Adil Duru

     3

  • Tolga Yamaklı

     4

  • Muharrem Hüseyin Çipiloğlu

     5

  • Yalçın Çapanik

     6

  • Muhammet Emin Güler

     7

  • Sezen Karaboğa

     8

  • Ahmet Çakıl

     9

  • İsmail Hakkı Bakır

     1

  • Ahmet Mustafa Süzer

     2

  • Cengiz Apaydın

     3

  • Cihan Özcan

     4

  • Ramazan Duman

     5

  • Yasin Sarı

     6

  • Mustafa Aydemir

     7

  • Arif Uzunoğlu

     8

  • Abdullah Ergin

     9

  • Fidel Okan

     1

  • Lamiha Öztürk

     2

  • Gülnur Efe

     3

  • Kasım Utku Aktürk

     4

  • Nida Arıkan

     5

  • Burak Şengün

     6

  • Gökhan Duvan

     7

  • Egemen Güner

     8

  • Fatih Şahin

     9

  • Duygu Sağlam

     1

  • Buse Nur Taşkıran

     2

  • İsmail Acıkgöz

     3

  • Fatih Kuramaz

     4

  • Ramazan Altınkaya

     5

  • Deniz Oktay

     6

  • Zeliha Eriş

     7

  • Akif Kır

     8

  • Halim Kelebek

     9
Tüm Liste
  • Katılım oranı % 92,2
  • Toplam seçmen1.140.228
  • Kullanılan oy1.051.418
  • Geçerli oy1.020.629
  • 24 Haz 18 % 91,5
  • 24 Haz 181.073.362
  • 24 Haz 18982.476
  • 24 Haz 18958.932
Parti Listesi Milletvekili Aday Listesi Manisa Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu
  • Açılan sandık
  • 3.578 / 3.578
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • Y.Refah
  • BBP
  • 5
  • 4
  • 1
  • 0
  • 0
  • %48,8
  • %31,8
  • %14,1
  • %1,6
  • %1,3
  • %48,8
  • %31,8
  • %14,1
  • %1,6
  • %1,3
  • MİLLET
  • CHP
  • İyi Parti
  • 5
  • 4
  • 1
  • %40,5
  • %29,5
  • %11,1
  • %40,5
  • %29,5
  • %11,1
  • EMEK VE ÖZG
  • Y.Sol Parti
  • 0
  • 0
  • %5,8
  • %5,8
  • %5,8
  • %5,8
  • ATA
  • Zafer
  • Adalet
  • 0
  • 0
  • 0
  • %2,6
  • %2,2
  • %0,4
  • %2,6
  • %2,2
  • %0,4
  • Diğer
  • 0
  • %2,3
  • %2,3
Tüm Partiler
Milletvekili Dağılımı
5 5
Kazanan Milletvekili Listesi
AKH ALŞ DMR GÖR KRK KUL SLH SRG SRH SLN SOM TUR AHM GLM KPR ŞHZ YNS
AHMETLİ
yukleniyor
AKHİSAR
yukleniyor
ALAŞEHİR
yukleniyor
DEMİRCİ
yukleniyor
GÖLMARMARA
yukleniyor
GÖRDES
yukleniyor
KIRKAĞAÇ
yukleniyor
KÖPRÜBAŞI
yukleniyor
KULA
yukleniyor
SALİHLİ
yukleniyor
SARIGÖL
yukleniyor
SARUHANLI
yukleniyor
SELENDİ
yukleniyor
SOMA
yukleniyor
ŞEHZADELER
yukleniyor
TURGUTLU
yukleniyor
YUNUSEMRE
yukleniyor

  • CUMHUR

  • MİLLET

  • EMEK VE ÖZG

  • ATA

  • SOSYALİST G.B.

  • Diğer

* 31 Mart 2023 Genel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

* Sonuçlar, yurtdışı oyları da dahil edilerek hesaplanmıştır.

* 24 Haz 2018 Yeşil Sol Parti verileri, 24 Haz 2018 HDP partisinin genel seçim sonuçlarına aittir.

Manisa Milletvekilleri

  • AK Parti 4
  • CHP 4
  • MHP 1
  • İyi Parti 1
  • Y.Sol Parti 0
  • Zafer 0
  • Y.Refah 0
  • BBP 0
  • Memleket 0
  • Adalet 0

  • Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu

     1

  • Murat Baybatur

     2

  • Tamer Akkal

     3

  • Ahmet Mücahit Arınç

     4

  • Mehmet Ali Özkan

     5

  • Ayşe Nevin Sert

     6

  • Mürşit Gedizli

     7

  • Fatih Katıöz

     8

  • Ahmet Palabıyık

     9

  • Özgür Özel

     1

  • Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

     2

  • Bekir Başevirgen

     3

  • Selma Aliye Kavaf

     4

  • Musa Semih Balaban

     5

  • Neşe Zengin

     6

  • Aysun Helvacıoğlu

     7

  • Seçil Ege

     8

  • Şerif Akmeşe

     9

  • Erkan Akçay

     1

  • Ali Uçak

     2

  • Şehnaz Güvendik Arık

     3

  • Mustafa Ünveren

     4

  • Güngör Dincer

     5

  • Seval Başkesen

     6

  • Hüseyin Şahin Erturun

     7

  • Nadi Sarı

     8

  • Deniz Sevim

     9

  • Şenol Sunat

     1

  • Hasan Eryılmaz

     2

  • Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi

     3

  • Mehmet Koç

     4

  • Gürhan Özcan

     5

  • Orkun Şıktaşlı

     6

  • Aslı Öz

     7

  • Kazım Özsoy

     8

  • Birgül Bozkurt

     9

  • Habip Eksik

     1

  • Zübeyde Tarlabölen

     2

  • Gülsüm Çolak

     3

  • Evin Günsel

     4

  • Kerem Taylan

     5

  • Ayşe Karagöz

     6

  • Ayşe Gül

     7

  • Remziye Esen

     8

  • İsmail Terut

     9

  • Mevlüt Özer

     1

  • Mehmet Anıl Korkmaz

     2

  • Elmas Akay

     3

  • Ender Solhan

     4

  • Hakan Aksüt

     5

  • Alperen Terzioğlu

     6

  • Doğukan Dönmez

     7

  • Mustafa İlkay Biçer

     8

  • Kadirhan Öztinoğlu

     9

  • Hakan Lalebaş

     1

  • Doğan Tayyip Karakelle

     2

  • Adil Duru

     3

  • Tolga Yamaklı

     4

  • Muharrem Hüseyin Çipiloğlu

     5

  • Yalçın Çapanik

     6

  • Muhammet Emin Güler

     7

  • Sezen Karaboğa

     8

  • Ahmet Çakıl

     9

  • İsmail Hakkı Bakır

     1

  • Ahmet Mustafa Süzer

     2

  • Cengiz Apaydın

     3

  • Cihan Özcan

     4

  • Ramazan Duman

     5

  • Yasin Sarı

     6

  • Mustafa Aydemir

     7

  • Arif Uzunoğlu

     8

  • Abdullah Ergin

     9

  • Fidel Okan

     1

  • Lamiha Öztürk

     2

  • Gülnur Efe

     3

  • Kasım Utku Aktürk

     4

  • Nida Arıkan

     5

  • Burak Şengün

     6

  • Gökhan Duvan

     7

  • Egemen Güner

     8

  • Fatih Şahin

     9

  • Duygu Sağlam

     1

  • Buse Nur Taşkıran

     2

  • İsmail Acıkgöz

     3

  • Fatih Kuramaz

     4

  • Ramazan Altınkaya

     5

  • Deniz Oktay

     6

  • Zeliha Eriş

     7

  • Akif Kır

     8

  • Halim Kelebek

     9
Tüm Liste
  • Katılım oranı % 92,2
  • Toplam seçmen1.140.228
  • Kullanılan oy1.051.418
  • Geçerli oy1.020.629
  • 24 Haz 18 % 91,5
  • 24 Haz 181.073.362
  • 24 Haz 18982.476
  • 24 Haz 18958.932
Parti Listesi Milletvekili Aday Listesi Manisa Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu

Manisa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Manisa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
  • Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Manisa Milletvekilleri

* Manisa ilinde milletvekilliği kazanan adayları gösterir.

  • 4 AK Parti 4 CHP 1 MHP 1 İyi Parti
  • Manisa
  • 1

    Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu

     +252409

    Özgür Özel

     +228588

    Erkan Akçay

     +79210

    Şenol Sunat

     +40853
  • 2

    Murat Baybatur

     +180358

    Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

     +156537

    Ali Uçak

     -6218

    Hasan Eryılmaz

     -37416
  • 3

    Tamer Akkal

     +108307

    Bekir Başevirgen

     +84486

    Şehnaz Güvendik Arık

     -81377

    Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi

     -112575
  • 4

    Ahmet Mücahit Arınç

     +36256

    Selma Aliye Kavaf

     +12435

    Mustafa Ünveren

     -156537

    Mehmet Koç

     -187735
  • 5

    Mehmet Ali Özkan

     -51339

    Musa Semih Balaban

     -104936

    Güngör Dincer

     -231697

    Gürhan Özcan

     -262895
  • 6

    Ayşe Nevin Sert

     -126499

    Neşe Zengin

     -186051

    Seval Başkesen

     -306856

    Orkun Şıktaşlı

     -338054
  • 7

    Mürşit Gedizli

     -201658

    Aysun Helvacıoğlu

     -267166

    Hüseyin Şahin Erturun

     -382016

    Aslı Öz

     -413214
  • 8

    Fatih Katıöz

     -276818

    Seçil Ege

     -348281

    Nadi Sarı

     -457176

    Kazım Özsoy

     -488374
  • 9

    Ahmet Palabıyık

     -351978

    Şerif Akmeşe

     -429396

    Deniz Sevim

     -532336

    Birgül Bozkurt

     -563534
  • 10

    Yaşar Demirel

     -427138

    İlksen Özalper

     -510511

    Öztürk Demir

     -607496

    Mehmet Doğan

     -638694

Manisa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.578 / 3.578
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İyi Parti
  • Y.Sol Parti
  • Zafer
  • Y.Refah
  • 4
  • 4
  • 1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • %31,8
    324.460 oy
  • %29,5
    300.639 oy
  • %14,1
    144.102 oy
  • %11,1
    112.904 oy
  • %5,8
    59.090 oy
  • %2,2
    22.541 oy
  • %1,6
    15.889 oy
  • %31,8
    324.460 oy
  • %29,5
    300.639 oy
  • %14,1
    144.102 oy
  • %11,1
    112.904 oy
  • %5,8
    59.090 oy
  • %2,2
    22.541 oy
  • %1,6
    15.889 oy
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 5
  • 3
  • 1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • %40,2
    385.041 oy
  • %26,3
    252.569 oy
  • %11,5
    109.803 oy
  • %13,6
    130.007 oy
  • %7
    67.173 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %40,2
    385.041 oy
  • %26,3
    252.569 oy
  • %11,5
    109.803 oy
  • %13,6
    130.007 oy
  • %7
    67.173 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • Memleket
  • Adalet
  • Genç Parti
  • Vatan
  • TKP
  • MİLLET
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %1,3
    13.479 oy
  • %1
    10.193 oy
  • %0,4
    3.829 oy
  • %0,3
    3.174 oy
  • %0,2
    1.603 oy
  • %0,2
    1.559 oy
  • %0,1
    1.289 oy
  • %1,3
    13.479 oy
  • %1
    10.193 oy
  • %0,4
    3.829 oy
  • %0,3
    3.174 oy
  • %0,2
    1.603 oy
  • %0,2
    1.559 oy
  • %0,1
    1.289 oy
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.816 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,3
    2.816 oy
  • %0
  • %0
  • HAK-PAR
  • Sol Parti
  • HKP
  • Milli Yol
  • TKH
  • YP
  • Bağımsız
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0,1
    1.137 oy
  • %0,1
    1.123 oy
  • %0,1
    888 oy
  • %0,1
    752 oy
  • %0
    445 oy
  • %0
    367 oy
  • %0,1
    1.166 oy
  • %0,1
    1.137 oy
  • %0,1
    1.123 oy
  • %0,1
    888 oy
  • %0,1
    752 oy
  • %0
    445 oy
  • %0
    367 oy
  • %0,1
    1.166 oy
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

MANİSA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI 2023

14 Mayıs 2023 Manisa 28. Dönem TBMM Milletvekili Genel Seçim sonuçları YSK verilerine göre hızlı ve interaktif olarak Yeni Şafak seçim 2023 sayfasında paylaşılacaktır. Yurt içinde yaklaşık 60 milyon seçmen oy kullanacak. Parti ve ittifakların aldıkları oy oranları illerde çıkaracakları milletvekili sayısını belirleyecek. TBMM’de 600 milletvekili yer alacak.

2023 SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Manisa ilinde seçmenler YSK tarafından belirlenen sandıklarda sabah 08.00’de oy kullanmaya başlayacak. Oy verme işlemi ise 17.00’da sona erecek. Oy kullanma süresinin sona ermesiyle sandıklardan çıkan oy pusulaları sayılmaya başlayacak.

2023 SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP NASIL YAPILIR?

Yeni Şafak Manisa seçim sayfasında Türkiye Cumhuriyetinin seçim tarihi, yıllara göre seçim sonuçları, referandumlar ve cumhurbaşkanlığı seçimleri son dakika seçim haberleri de yer alır. Son dakika Manisa seçim video haberleri, foto-galeri ve infografikler de yer alır. 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları anbean CANLI olarak yayınlanacak.

2023 SEÇİMLERİNE KATILAN PARTİLER VE İTTİFAKLAR HANGİLERİ?

Yeni Şafak Manisa genel seçim sonuçları 2023 sayfasında il ve ilçe cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları, ittifak oy oranları ve milletvekili listeleri anlık olarak yer alır. Ayrıca yurt dışı ülke oy oranları da güncel olarak eklenir. AK Parti, CHP, MHP, BBP, YSP, İP, TİP, YRP ve diğer tüm partilerin 2023 seçiminde aldıkları oy sayısı ve oy oranları anlık olarak 2023 seçim sonuçları sayfasında yer alır. Cumhur ittifakı, Millet İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ve ATA İttifakı oy oranları da anbean güncellenir. Bununla birlikte sonuç öğrenme sayfasında seçime Manisa ilinde ve ilçelerinde katılım oranı, toplam seçmen sayısı, kullanılan oy sayısı, geçerli oy ve geçersiz oylar da anbean olarak yer alır.

Özetle, 14 Mayıs Manisa genel seçim sonuçları bölge, şehir, ülke, ilçe merkezli CANLI olarak açılan sandık sayısı, geçerli oy sayısı, partilerin ve ittifakların aldıkları oy oranlarına ulaşabilirsiniz. 2023 Manisa seçim sonuçları için hemen tıkla, öğren.