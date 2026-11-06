Manisa İttifak Seçim Sonuçları - 14 Mayıs 2023 Genel Seçim
Genel Seçim - Milletvekili Seçimi Manisa Geneli Sonuçları
- Açılan sandık
- 3.578 / 3.578
- %100
Milletvekili Dağılımı
Manisa Milletvekilleri
-
Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu1
-
Murat Baybatur2
-
Tamer Akkal3
-
Ahmet Mücahit Arınç4
-
Mehmet Ali Özkan5
-
Ayşe Nevin Sert6
-
Mürşit Gedizli7
-
Fatih Katıöz8
-
Ahmet Palabıyık9
-
Özgür Özel1
-
Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu2
-
Bekir Başevirgen3
-
Selma Aliye Kavaf4
-
Musa Semih Balaban5
-
Neşe Zengin6
-
Aysun Helvacıoğlu7
-
Seçil Ege8
-
Şerif Akmeşe9
-
Erkan Akçay1
-
Ali Uçak2
-
Şehnaz Güvendik Arık3
-
Mustafa Ünveren4
-
Güngör Dincer5
-
Seval Başkesen6
-
Hüseyin Şahin Erturun7
-
Nadi Sarı8
-
Deniz Sevim9
-
Şenol Sunat1
-
Hasan Eryılmaz2
-
Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi3
-
Mehmet Koç4
-
Gürhan Özcan5
-
Orkun Şıktaşlı6
-
Aslı Öz7
-
Kazım Özsoy8
-
Birgül Bozkurt9
-
Habip Eksik1
-
Zübeyde Tarlabölen2
-
Gülsüm Çolak3
-
Evin Günsel4
-
Kerem Taylan5
-
Ayşe Karagöz6
-
Ayşe Gül7
-
Remziye Esen8
-
İsmail Terut9
-
Mevlüt Özer1
-
Mehmet Anıl Korkmaz2
-
Elmas Akay3
-
Ender Solhan4
-
Hakan Aksüt5
-
Alperen Terzioğlu6
-
Doğukan Dönmez7
-
Mustafa İlkay Biçer8
-
Kadirhan Öztinoğlu9
-
Hakan Lalebaş1
-
Doğan Tayyip Karakelle2
-
Adil Duru3
-
Tolga Yamaklı4
-
Muharrem Hüseyin Çipiloğlu5
-
Yalçın Çapanik6
-
Muhammet Emin Güler7
-
Sezen Karaboğa8
-
Ahmet Çakıl9
-
İsmail Hakkı Bakır1
-
Ahmet Mustafa Süzer2
-
Cengiz Apaydın3
-
Cihan Özcan4
-
Ramazan Duman5
-
Yasin Sarı6
-
Mustafa Aydemir7
-
Arif Uzunoğlu8
-
Abdullah Ergin9
-
Fidel Okan1
-
Lamiha Öztürk2
-
Gülnur Efe3
-
Kasım Utku Aktürk4
-
Nida Arıkan5
-
Burak Şengün6
-
Gökhan Duvan7
-
Egemen Güner8
-
Fatih Şahin9
-
Duygu Sağlam1
-
Buse Nur Taşkıran2
-
İsmail Acıkgöz3
-
Fatih Kuramaz4
-
Ramazan Altınkaya5
-
Deniz Oktay6
-
Zeliha Eriş7
-
Akif Kır8
-
Halim Kelebek9
- Katılım oranı % 92,2
- Toplam seçmen1.140.228
- Kullanılan oy1.051.418
- Geçerli oy1.020.629
- 24 Haz 18 % 91,5
- 24 Haz 181.073.362
- 24 Haz 18982.476
- 24 Haz 18958.932
- Açılan sandık
- 3.578 / 3.578
- %100
Milletvekili Dağılımı
Manisa Milletvekilleri
-
Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu1
-
Murat Baybatur2
-
Tamer Akkal3
-
Ahmet Mücahit Arınç4
-
Mehmet Ali Özkan5
-
Ayşe Nevin Sert6
-
Mürşit Gedizli7
-
Fatih Katıöz8
-
Ahmet Palabıyık9
-
Özgür Özel1
-
Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu2
-
Bekir Başevirgen3
-
Selma Aliye Kavaf4
-
Musa Semih Balaban5
-
Neşe Zengin6
-
Aysun Helvacıoğlu7
-
Seçil Ege8
-
Şerif Akmeşe9
-
Erkan Akçay1
-
Ali Uçak2
-
Şehnaz Güvendik Arık3
-
Mustafa Ünveren4
-
Güngör Dincer5
-
Seval Başkesen6
-
Hüseyin Şahin Erturun7
-
Nadi Sarı8
-
Deniz Sevim9
-
Şenol Sunat1
-
Hasan Eryılmaz2
-
Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi3
-
Mehmet Koç4
-
Gürhan Özcan5
-
Orkun Şıktaşlı6
-
Aslı Öz7
-
Kazım Özsoy8
-
Birgül Bozkurt9
-
Habip Eksik1
-
Zübeyde Tarlabölen2
-
Gülsüm Çolak3
-
Evin Günsel4
-
Kerem Taylan5
-
Ayşe Karagöz6
-
Ayşe Gül7
-
Remziye Esen8
-
İsmail Terut9
-
Mevlüt Özer1
-
Mehmet Anıl Korkmaz2
-
Elmas Akay3
-
Ender Solhan4
-
Hakan Aksüt5
-
Alperen Terzioğlu6
-
Doğukan Dönmez7
-
Mustafa İlkay Biçer8
-
Kadirhan Öztinoğlu9
-
Hakan Lalebaş1
-
Doğan Tayyip Karakelle2
-
Adil Duru3
-
Tolga Yamaklı4
-
Muharrem Hüseyin Çipiloğlu5
-
Yalçın Çapanik6
-
Muhammet Emin Güler7
-
Sezen Karaboğa8
-
Ahmet Çakıl9
-
İsmail Hakkı Bakır1
-
Ahmet Mustafa Süzer2
-
Cengiz Apaydın3
-
Cihan Özcan4
-
Ramazan Duman5
-
Yasin Sarı6
-
Mustafa Aydemir7
-
Arif Uzunoğlu8
-
Abdullah Ergin9
-
Fidel Okan1
-
Lamiha Öztürk2
-
Gülnur Efe3
-
Kasım Utku Aktürk4
-
Nida Arıkan5
-
Burak Şengün6
-
Gökhan Duvan7
-
Egemen Güner8
-
Fatih Şahin9
-
Duygu Sağlam1
-
Buse Nur Taşkıran2
-
İsmail Acıkgöz3
-
Fatih Kuramaz4
-
Ramazan Altınkaya5
-
Deniz Oktay6
-
Zeliha Eriş7
-
Akif Kır8
-
Halim Kelebek9
- Katılım oranı % 92,2
- Toplam seçmen1.140.228
- Kullanılan oy1.051.418
- Geçerli oy1.020.629
- 24 Haz 18 % 91,5
- 24 Haz 181.073.362
- 24 Haz 18982.476
- 24 Haz 18958.932
Manisa İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Manisa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Manisa% 100 % 31,8 4 % 14,1 1 % 1,3 % 1,6 % 29,5 4 % 11,1 1 % 5,8 % 0 % 0,4 % 2,2 % 1 % 0,3 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Manisa% 100 % 31,79 4 % 14,12 1 % 1,32 % 1,56 % 29,46 4 % 11,06 1 % 5,79 % 0 % 0,38 % 2,21 % 1 % 0,31 Genç Parti
- Manisa (24 Haz 18) % 40,15 5 % 11,45 1 % 0 % 0 % 26,34 3 % 13,56 1 % 7 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
AHMETLİ% 100 % 35,4 % 13,8 % 0,4 % 1,9 % 27,6 % 11,5 % 5,1 % 0 % 0,5 % 1,8 % 1 % 0,2 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
AHMETLİ% 100 % 35,4 % 13,75 % 0,38 % 1,85 % 27,61 % 11,47 % 5,14 % 0 % 0,48 % 1,84 % 1,02 % 0,22 Genç Parti
- AHMETLİ (24 Haz 18) % 44,45 % 10,1 % 0 % 0 % 23,4 % 14,92 % 5,59 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
AKHİSAR% 100 % 33,8 % 10,1 % 0,6 % 1,3 % 37,3 % 10 % 2,3 % 0 % 0,3 % 2 % 1 % 0,4 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
AKHİSAR% 100 % 33,79 % 10,09 % 0,61 % 1,26 % 37,27 % 10,04 % 2,26 % 0 % 0,33 % 2,01 % 1,03 % 0,36 Genç Parti
- AKHİSAR (24 Haz 18) % 38,19 % 9,43 % 0 % 0 % 35,79 % 11,21 % 3,77 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
ALAŞEHİR% 100 % 18,3 % 32,7 % 0,4 % 1 % 30,1 % 8,8 % 4,5 % 0 % 0,3 % 1,8 % 0,8 % 0,3 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
ALAŞEHİR% 100 % 18,3 % 32,72 % 0,38 % 1 % 30,12 % 8,81 % 4,51 % 0 % 0,31 % 1,77 % 0,81 % 0,25 Genç Parti
- ALAŞEHİR (24 Haz 18) % 35,91 % 11,88 % 0 % 0 % 29,35 % 15,6 % 5,39 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
DEMİRCİ% 100 % 44,2 % 23,3 % 0,7 % 1,2 % 16,4 % 10,3 % 0,2 % 0 % 0,5 % 1,4 % 0,7 % 0,2 Vatan
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
DEMİRCİ% 100 % 44,17 % 23,32 % 0,73 % 1,25 % 16,44 % 10,25 % 0,22 % 0 % 0,51 % 1,36 % 0,71 % 0,17 Vatan
- DEMİRCİ (24 Haz 18) % 58,78 % 11,99 % 0 % 0 % 13,18 % 12,88 % 0,66 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
GÖLMARMARA% 100 % 26,5 % 12,7 % 0,5 % 0,8 % 28,1 % 10,2 % 18,2 % 0 % 0,2 % 1,2 % 0,5 % 0,3 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
GÖLMARMARA% 100 % 26,53 % 12,71 % 0,48 % 0,77 % 28,15 % 10,15 % 18,22 % 0 % 0,21 % 1,17 % 0,47 % 0,34 Sol Parti
- GÖLMARMARA (24 Haz 18) % 31,05 % 10,13 % 0 % 0 % 30,64 % 7,67 % 19,64 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
GÖRDES% 100 % 43,4 % 16,8 % 0,7 % 1,7 % 20,8 % 11,9 % 0,3 % 0 % 0,5 % 1,5 % 0,8 % 0,4 HAK-PAR
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
GÖRDES% 100 % 43,35 % 16,83 % 0,69 % 1,75 % 20,79 % 11,94 % 0,32 % 0 % 0,51 % 1,53 % 0,83 % 0,37 HAK-PAR
- GÖRDES (24 Haz 18) % 52,57 % 13,63 % 0 % 0 % 17,01 % 13,93 % 0,76 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
KIRKAĞAÇ% 100 % 47,5 % 14 % 2,7 % 2,6 % 18,8 % 8,8 % 0,6 % 0 % 0,4 % 2,3 % 1,1 % 0,2 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
KIRKAĞAÇ% 100 % 47,49 % 13,98 % 2,7 % 2,56 % 18,83 % 8,83 % 0,58 % 0 % 0,38 % 2,33 % 1,13 % 0,24 Genç Parti
- KIRKAĞAÇ (24 Haz 18) % 58,9 % 9,03 % 0 % 0 % 16,77 % 12,26 % 1,19 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
KÖPRÜBAŞI% 100 % 35,8 % 19,1 % 0,5 % 1 % 24,6 % 14,7 % 0,4 % 0 % 0,4 % 1,4 % 0,8 % 0,2 HAK-PAR
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
KÖPRÜBAŞI% 100 % 35,79 % 19,11 % 0,51 % 1,05 % 24,58 % 14,72 % 0,4 % 0 % 0,4 % 1,37 % 0,85 % 0,24 HAK-PAR
- KÖPRÜBAŞI (24 Haz 18) % 47,12 % 10,49 % 0 % 0 % 21,95 % 17,66 % 1,08 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
KULA% 100 % 37,1 % 19,8 % 2,2 % 1,1 % 24 % 10,5 % 0,6 % 0 % 0,5 % 1,8 % 1 % 0,3 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
KULA% 100 % 37,06 % 19,77 % 2,21 % 1,12 % 24 % 10,51 % 0,61 % 0 % 0,48 % 1,75 % 1,02 % 0,3 Genç Parti
- KULA (24 Haz 18) % 46,73 % 14,68 % 0 % 0 % 20,44 % 15,19 % 1,19 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
SALİHLİ% 100 % 24,9 % 14,6 % 0,4 % 0,7 % 36,7 % 12 % 6 % 0 % 0,3 % 2,1 % 0,8 % 0,3 TKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
SALİHLİ% 100 % 24,93 % 14,59 % 0,42 % 0,75 % 36,75 % 12,02 % 6 % 0 % 0,32 % 2,12 % 0,84 % 0,3 TKP
- SALİHLİ (24 Haz 18) % 30,73 % 12,27 % 0 % 0 % 34,03 % 14,27 % 7,48 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
SARIGÖL% 100 % 21,5 % 20,6 % 0,4 % 1,1 % 37,8 % 12,3 % 2,6 % 0 % 0,4 % 1,3 % 0,6 % 0,3 Vatan
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
SARIGÖL% 100 % 21,48 % 20,56 % 0,39 % 1,11 % 37,8 % 12,31 % 2,58 % 0 % 0,43 % 1,25 % 0,65 % 0,27 Vatan
- SARIGÖL (24 Haz 18) % 28,02 % 9,96 % 0 % 0 % 37,2 % 19,68 % 3,39 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
SARUHANLI% 100 % 32 % 10 % 0,4 % 0,9 % 33,1 % 11,6 % 7,2 % 0 % 0,5 % 1,9 % 0,9 % 0,4 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
SARUHANLI% 100 % 31,97 % 10,05 % 0,43 % 0,88 % 33,07 % 11,61 % 7,22 % 0 % 0,47 % 1,89 % 0,93 % 0,43 Bağımsız
- SARUHANLI (24 Haz 18) % 35,8 % 8,79 % 0 % 0 % 32,22 % 14,44 % 7,5 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
SELENDİ% 100 % 39 % 23,8 % 0,6 % 1,1 % 21,4 % 9,5 % 0,3 % 0 % 0,6 % 1,2 % 0,8 % 0,4 HAK-PAR
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
SELENDİ% 100 % 39,02 % 23,8 % 0,64 % 1,07 % 21,43 % 9,5 % 0,34 % 0 % 0,58 % 1,17 % 0,84 % 0,39 HAK-PAR
- SELENDİ (24 Haz 18) % 38,94 % 32,99 % 0 % 0 % 16,42 % 8,81 % 0,9 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
SOMA% 100 % 35,5 % 7,1 % 9,5 % 3,2 % 27,6 % 10,2 % 1,8 % 0 % 0,4 % 2,1 % 1,3 % 0,5 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
SOMA% 100 % 35,5 % 7,1 % 9,51 % 3,21 % 27,59 % 10,16 % 1,8 % 0 % 0,37 % 2,14 % 1,26 % 0,46 Genç Parti
- SOMA (24 Haz 18) % 48,43 % 11,23 % 0 % 0 % 23,68 % 12,11 % 2,79 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
ŞEHZADELER% 100 % 31,4 % 11,2 % 0,5 % 2,1 % 28,5 % 12,8 % 7,8 % 0 % 0,4 % 2,6 % 1,1 % 0,4 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
ŞEHZADELER% 100 % 31,4 % 11,24 % 0,55 % 2,05 % 28,45 % 12,79 % 7,78 % 0 % 0,4 % 2,61 % 1,1 % 0,44 Bağımsız
- ŞEHZADELER (24 Haz 18) % 39,21 % 11,25 % 0 % 0 % 24,11 % 15,26 % 8,99 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
TURGUTLU% 100 % 32,4 % 14 % 0,6 % 1,4 % 24,4 % 10,8 % 11,1 % 0 % 0,4 % 2,7 % 0,9 % 0,3 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
TURGUTLU% 100 % 32,45 % 14,04 % 0,61 % 1,38 % 24,4 % 10,81 % 11,06 % 0 % 0,36 % 2,71 % 0,94 % 0,31 Genç Parti
- TURGUTLU (24 Haz 18) % 39,41 % 11,06 % 0 % 0 % 22,01 % 14,18 % 11,89 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
YUNUSEMRE% 100 % 30 % 11,1 % 0,7 % 1,9 % 29,2 % 13,1 % 8,2 % 0 % 0,4 % 2,9 % 1,2 % 0,4 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
YUNUSEMRE% 100 % 29,96 % 11,06 % 0,66 % 1,93 % 29,17 % 13,11 % 8,22 % 0 % 0,4 % 2,95 % 1,21 % 0,37 Genç Parti
- YUNUSEMRE (24 Haz 18) % 38,94 % 11,98 % 0 % 0 % 23,71 % 14,03 % 10,1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Manisa Milletvekilleri
* Manisa ilinde milletvekilliği kazanan adayları gösterir.
- 4 AK Parti 4 CHP 1 MHP 1 İyi Parti
- Manisa
- 1
Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu+252409
Özgür Özel+228588
Erkan Akçay+79210
Şenol Sunat+40853
- 2
Murat Baybatur+180358
Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu+156537
Ali Uçak-6218
Hasan Eryılmaz-37416
- 3
Tamer Akkal+108307
Bekir Başevirgen+84486
Şehnaz Güvendik Arık-81377
Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi-112575
- 4
Ahmet Mücahit Arınç+36256
Selma Aliye Kavaf+12435
Mustafa Ünveren-156537
Mehmet Koç-187735
- 5
Mehmet Ali Özkan-51339
Musa Semih Balaban-104936
Güngör Dincer-231697
Gürhan Özcan-262895
- 6
Ayşe Nevin Sert-126499
Neşe Zengin-186051
Seval Başkesen-306856
Orkun Şıktaşlı-338054
- 7
Mürşit Gedizli-201658
Aysun Helvacıoğlu-267166
Hüseyin Şahin Erturun-382016
Aslı Öz-413214
- 8
Fatih Katıöz-276818
Seçil Ege-348281
Nadi Sarı-457176
Kazım Özsoy-488374
- 9
Ahmet Palabıyık-351978
Şerif Akmeşe-429396
Deniz Sevim-532336
Birgül Bozkurt-563534
- 10
Yaşar Demirel-427138
İlksen Özalper-510511
Öztürk Demir-607496
Mehmet Doğan-638694
Manisa Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 3.578 / 3.578
- %100
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