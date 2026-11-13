Seçim Yurt Dışı Seçim Sonuçları 2023 - Ülkelere Göre Genel Seçim Oy Oranları

Seçim Sonuçları - 14 Mayıs 2023 Genel Seçim

Genel Seçim - Milletvekili Seçimi Yurt Dışı Geneli Sonuçları

Genele Göre İttifaka Göre
  • Açılan sandık
  • 9.593 / 9.593
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • Y.Sol Parti
  • İyi Parti
  • TİP
  • Y.Refah
  • Zafer
  • Memleket
  • BBP
  • Adalet
  • Diğer
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 600
  • %44,4
  • %23,5
  • %11,1
  • %9,9
  • %3,5
  • %2,9
  • %1,2
  • %1
  • %0,8
  • %0,5
  • %0,2
  • %1
  • %44,4
  • %23,5
  • %11,1
  • %9,9
  • %3,5
  • %2,9
  • %1,2
  • %1
  • %0,8
  • %0,5
  • %0,2
  • %1
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 600
  • %51,7
  • %17,8
  • %8
  • %17,3
  • %4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,1
  • %51,7
  • %17,8
  • %8
  • %17,3
  • %4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,1
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Amerika Birleşik Dev.
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Arnavutluk
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Avusturya
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Azerbaycan
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Bahreyn
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Belarus Cumhuriyeti
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Belçika
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Birleşik Arap Emir.
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Bosna-Hersek
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Brezilya Federatif Cumhuriyeti
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Bulgaristan
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Büyük Britanya
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Cezayir
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Çek Cumhuriyeti
yukleniyor
Çin Halk Cumhuriyeti
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Danimarka
yukleniyor
Estonya Cumhuriyeti
yukleniyor
Fas Krallığı
yukleniyor
Finlandiya
yukleniyor
Fransa
yukleniyor
Gümrük
yukleniyor
Güney Afrika
yukleniyor
Gürcistan
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Hollanda
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Irak Cumhuriyeti
yukleniyor
İran
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İrlanda
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İspanya
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İsrail
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İsveç
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İsviçre
yukleniyor
İtalya
yukleniyor
Japonya
yukleniyor
Kanada
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Karadağ
yukleniyor
Katar
yukleniyor
Kazakistan
yukleniyor
Kırgızistan
yukleniyor
Kore Cumhuriyeti
yukleniyor
Kosova
yukleniyor
Kuveyt
yukleniyor
Kuzey Kıbrıs Türk Cum.
yukleniyor
Kuzey Makedonya
yukleniyor
Libya Devleti
yukleniyor
Litvanya Cumhuriyeti
yukleniyor
Lübnan
yukleniyor
Lüksemburg Büyük Dükalığı
yukleniyor
Macaristan
yukleniyor
Malezya
yukleniyor
Malta Cumhuriyeti
yukleniyor
Mısır
yukleniyor
Moldova Cumhuriyeti
yukleniyor
Nijerya Federal Cumhuriyeti
yukleniyor
Norveç
yukleniyor
Özbekistan
yukleniyor
Pakistan İslam Cumhuriyeti
yukleniyor
Polonya
yukleniyor
Portekiz Cumhuriyeti
yukleniyor
Romanya
yukleniyor
Rusya Federasyonu
yukleniyor
Sırbistan Cumhuriyeti
yukleniyor
Singapur Cumhuriyeti
yukleniyor
Slovak Cumhuriyeti
yukleniyor
Suudi Arabistan
yukleniyor
Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti
yukleniyor
Tayland
yukleniyor
Türkiye
yukleniyor
Türkmenistan
yukleniyor
Ukrayna
yukleniyor
Umman
yukleniyor
Ürdün
yukleniyor
Yeni Zelanda
yukleniyor
Yunanistan
yukleniyor

  • AK Parti

  • MHP

  • CHP

  • İyi Parti

  • Memleket

  • Y.Sol Parti

  • BBP

  • Adalet

  • TİP

  • Y.Refah

  • Zafer

* 31 Mart 2023 Genel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

* Sonuçlar, sadece yurtdışı oylarını içermektedir.

* 24 Haz 2018 Yeşil Sol Parti verileri, 24 Haz 2018 HDP partisinin genel seçim sonuçlarına aittir.

  • Katılım oranı % 53,9
  • Toplam seçmen3.416.086
  • Kullanılan oy1.842.044
  • Geçerli oy1.814.553
  • 24 Haz 18 % 50,2
  • 24 Haz 183.032.206
  • 24 Haz 181.521.566
  • 24 Haz 181.502.140
Parti Listesi Yurt Dışı Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu
  • Açılan sandık
  • 9.593 / 9.593
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • Y.Refah
  • BBP
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %57,2
  • %44,4
  • %11,1
  • %1,2
  • %0,5
  • %57,2
  • %44,4
  • %11,1
  • %1,2
  • %0,5
  • MİLLET
  • CHP
  • İyi Parti
  • 0
  • 0
  • 0
  • %27,1
  • %23,5
  • %3,5
  • %27,1
  • %23,5
  • %3,5
  • EMEK VE ÖZG
  • Y.Sol Parti
  • TİP
  • 0
  • 0
  • 0
  • %12,8
  • %9,9
  • %2,9
  • %12,8
  • %9,9
  • %2,9
  • ATA
  • Zafer
  • Adalet
  • 0
  • 0
  • 0
  • %1,2
  • %1
  • %0,2
  • %1,2
  • %1
  • %0,2
  • Diğer
  • 600
  • %1,8
  • %1,8
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Amerika Birleşik Dev.
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Avustralya
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Avusturya
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Azerbaycan
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Bahreyn
yukleniyor
Belarus Cumhuriyeti
yukleniyor
Belçika
yukleniyor
Birleşik Arap Emir.
yukleniyor
Bosna-Hersek
yukleniyor
Brezilya Federatif Cumhuriyeti
yukleniyor
Bulgaristan
yukleniyor
Büyük Britanya
yukleniyor
Cezayir
yukleniyor
Çek Cumhuriyeti
yukleniyor
Çin Halk Cumhuriyeti
yukleniyor
Danimarka
yukleniyor
Estonya Cumhuriyeti
yukleniyor
Fas Krallığı
yukleniyor
Finlandiya
yukleniyor
Fransa
yukleniyor
Gümrük
yukleniyor
Güney Afrika
yukleniyor
Gürcistan
yukleniyor
Hollanda
yukleniyor
Irak Cumhuriyeti
yukleniyor
İran
yukleniyor
İrlanda
yukleniyor
İspanya
yukleniyor
İsrail
yukleniyor
İsveç
yukleniyor
İsviçre
yukleniyor
İtalya
yukleniyor
Japonya
yukleniyor
Kanada
yukleniyor
Karadağ
yukleniyor
Katar
yukleniyor
Kazakistan
yukleniyor
Kırgızistan
yukleniyor
Kore Cumhuriyeti
yukleniyor
Kosova
yukleniyor
Kuveyt
yukleniyor
Kuzey Kıbrıs Türk Cum.
yukleniyor
Kuzey Makedonya
yukleniyor
Libya Devleti
yukleniyor
Litvanya Cumhuriyeti
yukleniyor
Lübnan
yukleniyor
Lüksemburg Büyük Dükalığı
yukleniyor
Macaristan
yukleniyor
Malezya
yukleniyor
Malta Cumhuriyeti
yukleniyor
Mısır
yukleniyor
Moldova Cumhuriyeti
yukleniyor
Nijerya Federal Cumhuriyeti
yukleniyor
Norveç
yukleniyor
Özbekistan
yukleniyor
Pakistan İslam Cumhuriyeti
yukleniyor
Polonya
yukleniyor
Portekiz Cumhuriyeti
yukleniyor
Romanya
yukleniyor
Rusya Federasyonu
yukleniyor
Sırbistan Cumhuriyeti
yukleniyor
Singapur Cumhuriyeti
yukleniyor
Slovak Cumhuriyeti
yukleniyor
Suudi Arabistan
yukleniyor
Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti
yukleniyor
Tayland
yukleniyor
Türkiye
yukleniyor
Türkmenistan
yukleniyor
Ukrayna
yukleniyor
Umman
yukleniyor
Ürdün
yukleniyor
Yeni Zelanda
yukleniyor
Yunanistan
yukleniyor

  • CUMHUR

  • MİLLET

  • EMEK VE ÖZG

  • ATA

  • SOSYALİST G.B.

  • Diğer

* 31 Mart 2023 Genel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

* Sonuçlar, sadece yurtdışı oylarını içermektedir.

* 24 Haz 2018 Yeşil Sol Parti verileri, 24 Haz 2018 HDP partisinin genel seçim sonuçlarına aittir.

  • Katılım oranı % 53,9
  • Toplam seçmen3.416.086
  • Kullanılan oy1.842.044
  • Geçerli oy1.814.553
  • 24 Haz 18 % 50,2
  • 24 Haz 183.032.206
  • 24 Haz 181.521.566
  • 24 Haz 181.502.140
Parti Listesi Yurt Dışı Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu

Tüm Ülkeler

* Dünya Genelinde başkonsoluklar, büyükelçilikler, limanlar, hava alanları, gümrük kapılarındaki oy dağılımlarını özet olarak gösterir.

  • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
  • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

  • Almanya

     % 100 % 50,5 % 12,6 % 0,4 % 1,1 % 19,2 % 2,8 % 8,7 % 1,9 % 0,2 % 0,6 % 0,5 % 0,2 AB

  • Berlin Başkonsolosluğu

     % 100 % 38,7 % 8,1 % 0,8 % 1,1 % 30,2 % 3,1 % 11,1 % 3,9 % 0,2 % 0,6 % 0,6 % 0,4 GBP
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Berlin Başkonsolosluğu

       % 100 % 38,71 % 8,08 % 0,83 % 1,12 % 30,18 % 3,11 % 11,1 % 3,86 % 0,21 % 0,61 % 0,55 % 0,39 GBP
    • Berlin Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Düsseldorf Başkonsolosluğu

     % 100 % 53,9 % 15,1 % 0,4 % 1 % 16 % 2,9 % 6,8 % 1,4 % 0,2 % 0,6 % 0,4 % 0,2 Sol Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Düsseldorf Başkonsolosluğu

       % 100 % 53,93 % 15,05 % 0,35 % 1,02 % 16,05 % 2,86 % 6,76 % 1,43 % 0,21 % 0,65 % 0,4 % 0,17 Sol Parti
    • Düsseldorf Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Essen Başkonsolosluğu

     % 100 % 62,1 % 13,2 % 0,3 % 1 % 11,1 % 2,2 % 6,5 % 1 % 0,2 % 0,5 % 0,4 % 0,2 AB
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Essen Başkonsolosluğu

       % 100 % 62,09 % 13,23 % 0,34 % 1,03 % 11,13 % 2,2 % 6,52 % 0,97 % 0,22 % 0,5 % 0,43 % 0,16 AB
    • Essen Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Frankfurt Başkonsolosluğu

     % 100 % 44,5 % 13,5 % 0,4 % 1,1 % 21,9 % 2,7 % 10,9 % 2,2 % 0,1 % 0,6 % 0,5 % 0,2 GBP
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Frankfurt Başkonsolosluğu

       % 100 % 44,54 % 13,53 % 0,39 % 1,07 % 21,9 % 2,69 % 10,93 % 2,19 % 0,14 % 0,58 % 0,49 % 0,18 GBP
    • Frankfurt Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Hamburg Başkonsolosluğu

     % 100 % 46,3 % 10,6 % 0,4 % 1,2 % 21,9 % 2,7 % 11,8 % 2,2 % 0,2 % 0,6 % 0,4 % 0,2 HAK-PAR
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Hamburg Başkonsolosluğu

       % 100 % 46,29 % 10,64 % 0,42 % 1,2 % 21,93 % 2,72 % 11,84 % 2,21 % 0,18 % 0,58 % 0,44 % 0,18 HAK-PAR
    • Hamburg Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Hannover Başkonsolosluğu

     % 100 % 48,8 % 10,7 % 0,3 % 1,2 % 20,2 % 2,8 % 11,6 % 1,9 % 0,2 % 0,7 % 0,6 % 0,1 AB
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Hannover Başkonsolosluğu

       % 100 % 48,76 % 10,67 % 0,31 % 1,18 % 20,2 % 2,75 % 11,62 % 1,88 % 0,18 % 0,67 % 0,58 % 0,13 AB
    • Hannover Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Karlsruhe Başkonsolosluğu

     % 100 % 49,8 % 12,5 % 0,4 % 1,1 % 18,7 % 2,8 % 10,1 % 1,8 % 0,2 % 0,6 % 0,5 % 0,2 HKP
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Karlsruhe Başkonsolosluğu

       % 100 % 49,77 % 12,51 % 0,44 % 1,07 % 18,66 % 2,77 % 10,07 % 1,82 % 0,22 % 0,65 % 0,51 % 0,17 HKP
    • Karlsruhe Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Köln Başkonsolosluğu

     % 100 % 51,6 % 12,9 % 0,3 % 1,1 % 17,7 % 2,9 % 9,3 % 1,6 % 0,2 % 0,6 % 0,4 % 0,2 Sol Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Köln Başkonsolosluğu

       % 100 % 51,61 % 12,9 % 0,34 % 1,06 % 17,73 % 2,86 % 9,31 % 1,6 % 0,24 % 0,58 % 0,43 % 0,17 Sol Parti
    • Köln Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Mainz Başkonsolosluğu

     % 100 % 52,1 % 12,5 % 0,4 % 1,2 % 17,3 % 2,2 % 10,5 % 1,6 % 0,2 % 0,5 % 0,5 % 0,1 AB
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Mainz Başkonsolosluğu

       % 100 % 52,05 % 12,48 % 0,38 % 1,18 % 17,27 % 2,17 % 10,54 % 1,6 % 0,18 % 0,52 % 0,49 % 0,14 AB
    • Mainz Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Münih Başkonsolosluğu

     % 100 % 47,3 % 12,4 % 0,6 % 1,2 % 25,2 % 3,8 % 4 % 2,5 % 0,2 % 0,8 % 0,7 % 0,1 AB
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Münih Başkonsolosluğu

       % 100 % 47,34 % 12,38 % 0,57 % 1,23 % 25,22 % 3,75 % 4 % 2,52 % 0,2 % 0,82 % 0,71 % 0,11 AB
    • Münih Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Münster Başkonsolosluğu

     % 100 % 58,1 % 12,5 % 0,4 % 1,1 % 14,9 % 2,3 % 7,2 % 1,2 % 0,2 % 0,4 % 0,4 % 0,2 AB
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Münster Başkonsolosluğu

       % 100 % 58,09 % 12,47 % 0,38 % 1,07 % 14,9 % 2,29 % 7,16 % 1,16 % 0,2 % 0,41 % 0,43 % 0,19 AB
    • Münster Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Nürnberg Başkonsolosluğu

     % 100 % 44,7 % 13,1 % 0,4 % 1,1 % 25,4 % 3,6 % 6 % 2,2 % 0,2 % 0,8 % 0,8 % 0,2 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Nürnberg Başkonsolosluğu

       % 100 % 44,7 % 13,1 % 0,39 % 1,09 % 25,38 % 3,57 % 5,95 % 2,22 % 0,21 % 0,8 % 0,75 % 0,18 Genç Parti
    • Nürnberg Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Stuttgart Başkonsolosluğu

     % 100 % 52 % 15,1 % 0,4 % 1,3 % 15,8 % 2,7 % 8,4 % 1,5 % 0,2 % 0,6 % 0,5 % 0,4 AB
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Stuttgart Başkonsolosluğu

       % 100 % 51,96 % 15,12 % 0,41 % 1,25 % 15,81 % 2,71 % 8,41 % 1,48 % 0,17 % 0,64 % 0,47 % 0,39 AB
    • Stuttgart Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Kassel Başkonsolosluğu

     % 100 % 54,5 % 13 % 1,5 % 1,1 % 15 % 2,6 % 8,6 % 1,1 % 0,3 % 0,5 % 0,3 % 0,1 AB
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Kassel Başkonsolosluğu

       % 100 % 54,5 % 13 % 1,48 % 1,1 % 14,96 % 2,56 % 8,61 % 1,08 % 0,26 % 0,54 % 0,35 % 0,15 AB
    • Kassel Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Bremen

     % 100 % 50,8 % 8,5 % 0,3 % 1,2 % 18,5 % 2 % 14,3 % 1,9 % 0,2 % 0,3 % 0,4 % 0,2 AB
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Bremen

       % 100 % 50,83 % 8,48 % 0,34 % 1,23 % 18,52 % 2,02 % 14,32 % 1,94 % 0,15 % 0,32 % 0,41 % 0,17 AB
    • Bremen (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Regensburg

     % 100 % 53,7 % 13,9 % 0,3 % 1 % 18,6 % 2,8 % 5,1 % 1,8 % 0,1 % 0,7 % 0,7 % 0,2 AB
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Regensburg

       % 100 % 53,67 % 13,85 % 0,31 % 1,04 % 18,63 % 2,75 % 5,11 % 1,77 % 0,11 % 0,7 % 0,67 % 0,2 AB
    • Regensburg (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Aachen

     % 100 % 49,8 % 10,5 % 0,3 % 0,6 % 19,9 % 2,6 % 11,3 % 2,3 % 0,2 % 0,5 % 0,6 % 0,3 Sol Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Aachen

       % 100 % 49,75 % 10,46 % 0,27 % 0,57 % 19,86 % 2,64 % 11,28 % 2,25 % 0,22 % 0,49 % 0,62 % 0,26 Sol Parti
    • Aachen (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Amerika Birleşik Dev.

     % 100 % 13,1 % 2,2 % 0,2 % 0,5 % 60,2 % 7,4 % 5,9 % 6,7 % 0,1 % 1,3 % 1,2 % 0,2 Genç Parti

  • Houston Başkonsolosluğu

     % 100 % 7,7 % 0,9 % 0,2 % 0,6 % 65,9 % 9 % 6,5 % 5,8 % 0 % 1,2 % 0,8 % 0,2 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Houston Başkonsolosluğu

       % 100 % 7,66 % 0,94 % 0,23 % 0,61 % 65,89 % 8,97 % 6,51 % 5,85 % 0,05 % 1,15 % 0,82 % 0,21 Genç Parti
    • Houston Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Los Angeles Başkonsolosluğu

     % 100 % 5,1 % 0,6 % 0 % 0,2 % 70,4 % 6,7 % 6 % 7,8 % 0 % 1,2 % 0,9 % 0,2 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Los Angeles Başkonsolosluğu

       % 100 % 5,05 % 0,63 % 0,03 % 0,24 % 70,37 % 6,7 % 6,01 % 7,82 % 0,04 % 1,21 % 0,94 % 0,16 Genç Parti
    • Los Angeles Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • New York Başkonsolosluğu

     % 100 % 11,5 % 2,3 % 0,2 % 0,5 % 60,2 % 7,7 % 6,8 % 6,9 % 0,2 % 1,3 % 1,2 % 0,2 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • New York Başkonsolosluğu

       % 100 % 11,53 % 2,25 % 0,17 % 0,49 % 60,22 % 7,7 % 6,83 % 6,87 % 0,16 % 1,31 % 1,16 % 0,2 Genç Parti
    • New York Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Şikago Başkonsolosluğu

     % 100 % 14 % 1,1 % 0,1 % 0,2 % 61,2 % 7 % 6,2 % 6,8 % 0,1 % 1,1 % 1,2 % 0,1 TKP
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Şikago Başkonsolosluğu

       % 100 % 13,97 % 1,14 % 0,14 % 0,2 % 61,25 % 7,05 % 6,16 % 6,79 % 0,06 % 1,06 % 1,16 % 0,12 TKP
    • Şikago Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Boston Başkonsolosluğu

     % 100 % 12 % 2,4 % 0,2 % 0,5 % 58,2 % 7,4 % 7,4 % 7,1 % 0,1 % 1,6 % 1,5 % 0,2 TKP
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Boston Başkonsolosluğu

       % 100 % 11,95 % 2,4 % 0,22 % 0,52 % 58,17 % 7,44 % 7,36 % 7,14 % 0,12 % 1,63 % 1,51 % 0,18 TKP
    • Boston Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Miami Başkonsolosluğu

     % 100 % 7,5 % 1,2 % 0,1 % 0,3 % 68,9 % 7,8 % 3,1 % 7,7 % 0 % 1,2 % 1,2 % 0,2 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Miami Başkonsolosluğu

       % 100 % 7,46 % 1,24 % 0,07 % 0,3 % 68,87 % 7,83 % 3,08 % 7,71 % 0,05 % 1,17 % 1,19 % 0,17 Genç Parti
    • Miami Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Washington Büyükelçiliği

     % 100 % 11 % 1,6 % 0,1 % 0,4 % 62,7 % 7,5 % 6,1 % 6,7 % 0 % 1,4 % 1,4 % 0,2 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Washington Büyükelçiliği

       % 100 % 11 % 1,58 % 0,11 % 0,43 % 62,69 % 7,53 % 6,08 % 6,74 % 0,05 % 1,36 % 1,36 % 0,17 Genç Parti
    • Washington Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Long Island

     % 100 % 29,9 % 7,2 % 0,1 % 1,1 % 42,1 % 6,4 % 2,1 % 5,5 % 0,5 % 1,3 % 1,8 % 0,2 ANAP
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Long Island

       % 100 % 29,9 % 7,24 % 0,14 % 1,14 % 42,1 % 6,37 % 2,09 % 5,46 % 0,5 % 1,32 % 1,82 % 0,23 ANAP
    • Long Island (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • South Jersey

     % 100 % 42,4 % 6,8 % 0,5 % 1,1 % 31,8 % 5,9 % 3,8 % 3,6 % 0,2 % 1,3 % 1,3 % 0,2 TKP
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • South Jersey

       % 100 % 42,39 % 6,78 % 0,48 % 1,14 % 31,81 % 5,87 % 3,76 % 3,56 % 0,23 % 1,28 % 1,28 % 0,2 TKP
    • South Jersey (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Arnavutluk

     % 100 % 25,8 % 4,8 % 0,2 % 1,6 % 37,5 % 14,7 % 4,6 % 6,3 % 0,3 % 1,6 % 1,4 % 0,2 HKP

  • Tiran Büyükelçiliği

     % 100 % 25,8 % 4,8 % 0,2 % 1,6 % 37,5 % 14,7 % 4,6 % 6,3 % 0,3 % 1,6 % 1,4 % 0,2 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Tiran Büyükelçiliği

       % 100 % 25,8 % 4,81 % 0,16 % 1,6 % 37,5 % 14,74 % 4,65 % 6,25 % 0,32 % 1,6 % 1,44 % 0,16 Genç Parti
    • Tiran Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Avustralya

     % 100 % 37,4 % 3,3 % 0,3 % 0,8 % 37,9 % 3,9 % 7,7 % 4,8 % 0,3 % 1,1 % 0,9 % 0,2 Vatan

  • Melburn Başkonsolosluğu

     % 100 % 43 % 3,5 % 0,3 % 0,9 % 33,7 % 3,5 % 6,9 % 4,4 % 0,3 % 1,2 % 0,7 % 0,2 Sol Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Melburn Başkonsolosluğu

       % 100 % 42,99 % 3,48 % 0,31 % 0,86 % 33,65 % 3,54 % 6,86 % 4,38 % 0,29 % 1,16 % 0,75 % 0,19 Sol Parti
    • Melburn Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Sidney Başkonsolosluğu

     % 100 % 31,3 % 3 % 0,3 % 0,7 % 42,4 % 4,3 % 8,8 % 5,4 % 0,2 % 0,9 % 1,1 % 0,2 TKP
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Sidney Başkonsolosluğu

       % 100 % 31,27 % 3,04 % 0,26 % 0,71 % 42,43 % 4,28 % 8,77 % 5,35 % 0,23 % 0,95 % 1,14 % 0,18 TKP
    • Sidney Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Kanberra Büyükelçiliği

     % 100 % 12,2 % 1,9 % 0 % 0,5 % 58,7 % 3,3 % 5,6 % 7 % 0,9 % 2,8 % 1,4 % 1,9 Vatan
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Kanberra Büyükelçiliği

       % 100 % 12,21 % 1,88 % 0 % 0,47 % 58,69 % 3,29 % 5,63 % 7,04 % 0,94 % 2,82 % 1,41 % 1,88 Vatan
    • Kanberra Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Avusturya

     % 100 % 54,8 % 14 % 0,4 % 1,6 % 14,4 % 2,4 % 7,4 % 2 % 0,2 % 0,8 % 0,5 % 0,2 AB

  • Bregenz Başkonsolosluğu

     % 100 % 54,9 % 16,1 % 0,3 % 1,4 % 13,8 % 2,7 % 6,6 % 1,5 % 0,2 % 0,6 % 0,5 % 0,2 ANAP
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Bregenz Başkonsolosluğu

       % 100 % 54,87 % 16,14 % 0,35 % 1,44 % 13,83 % 2,71 % 6,61 % 1,45 % 0,21 % 0,62 % 0,48 % 0,19 ANAP
    • Bregenz Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Salzburg Başkonsolosluğu

     % 100 % 58,5 % 13,1 % 0,5 % 1,6 % 12,6 % 3,4 % 4,5 % 1,8 % 0,3 % 1 % 1,1 % 0,2 AB
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Salzburg Başkonsolosluğu

       % 100 % 58,48 % 13,05 % 0,55 % 1,63 % 12,57 % 3,4 % 4,48 % 1,8 % 0,29 % 0,99 % 1,15 % 0,19 AB
    • Salzburg Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Viyana Başkonsolosluğu

     % 100 % 56 % 13,8 % 0,5 % 1,8 % 14,8 % 2,3 % 5,6 % 2,2 % 0,2 % 0,9 % 0,5 % 0,2 AB
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Viyana Başkonsolosluğu

       % 100 % 56,01 % 13,75 % 0,51 % 1,81 % 14,83 % 2,34 % 5,57 % 2,23 % 0,25 % 0,91 % 0,47 % 0,15 AB
    • Viyana Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Innsbruck

     % 100 % 48,1 % 14 % 0,2 % 1,8 % 20,3 % 2,2 % 8,1 % 2,8 % 0,2 % 0,4 % 0,3 % 0,2 Sol Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Innsbruck

       % 100 % 48,09 % 14 % 0,21 % 1,82 % 20,28 % 2,22 % 8,07 % 2,81 % 0,21 % 0,43 % 0,35 % 0,24 Sol Parti
    • Innsbruck (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Linz

     % 100 % 56,4 % 14,3 % 0,4 % 1,3 % 11 % 1,4 % 10 % 1,9 % 0,3 % 0,8 % 0,3 % 0,2 ANAP
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Linz

       % 100 % 56,45 % 14,27 % 0,38 % 1,3 % 10,99 % 1,4 % 10 % 1,94 % 0,34 % 0,77 % 0,34 % 0,22 ANAP
    • Linz (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Graz

     % 100 % 37,2 % 4,8 % 0 % 0,9 % 14,7 % 2,1 % 34,7 % 3,2 % 0,2 % 0,4 % 0,5 % 0,6 Sol Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Graz

       % 100 % 37,24 % 4,8 % 0,04 % 0,86 % 14,68 % 2,13 % 34,7 % 3,2 % 0,16 % 0,41 % 0,45 % 0,62 Sol Parti
    • Graz (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Azerbaycan

     % 100 % 35,1 % 11,3 % 0,5 % 2,2 % 24 % 7,8 % 9,8 % 2,7 % 0,2 % 3,2 % 1,9 % 0,3 Genç Parti

  • Nahçivan Başkonsolosluğu

     % 100 % 26,8 % 7,6 % 0,1 % 1 % 20,7 % 7,1 % 26,7 % 2,2 % 0,1 % 3,5 % 2,8 % 0,3 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Nahçivan Başkonsolosluğu

       % 100 % 26,84 % 7,64 % 0,1 % 0,98 % 20,67 % 7,15 % 26,74 % 2,15 % 0,1 % 3,53 % 2,84 % 0,29 Genç Parti
    • Nahçivan Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Gence Başkonsolosluğu

     % 100 % 41,6 % 20 % 0,9 % 4,1 % 15,9 % 5,1 % 4,2 % 0,7 % 0,4 % 3,6 % 2,2 % 0,5 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Gence Başkonsolosluğu

       % 100 % 41,61 % 19,97 % 0,87 % 4,07 % 15,9 % 5,08 % 4,21 % 0,73 % 0,36 % 3,56 % 2,18 % 0,51 Genç Parti
    • Gence Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Bakü Büyükelçiliği

     % 100 % 35 % 9,3 % 0,4 % 2 % 27,4 % 8,9 % 7,5 % 3,5 % 0,2 % 3 % 1,6 % 0,2 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Bakü Büyükelçiliği

       % 100 % 34,97 % 9,32 % 0,43 % 1,96 % 27,4 % 8,86 % 7,55 % 3,51 % 0,22 % 3,01 % 1,58 % 0,17 Genç Parti
    • Bakü Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Bahreyn

     % 100 % 20 % 1,5 % 0,1 % 0,8 % 49,8 % 6,9 % 1,7 % 15,6 % 0 % 1,6 % 0,1 % 0,3 TKP

  • Manama Büyükelçiliği

     % 100 % 20 % 1,5 % 0,1 % 0,8 % 49,8 % 6,9 % 1,7 % 15,6 % 0 % 1,6 % 0,1 % 0,3 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Manama Büyükelçiliği

       % 100 % 19,95 % 1,47 % 0,11 % 0,79 % 49,83 % 6,88 % 1,69 % 15,56 % 0 % 1,58 % 0,11 % 0,34 Genç Parti
    • Manama Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Belarus Cumhuriyeti

     % 100 % 16,9 % 4,3 % 0 % 0,8 % 45,1 % 10,2 % 7,1 % 5,5 % 0 % 4,3 % 2,7 % 0,8 Sol Parti

  • Minsk Büyükelçiliği

     % 100 % 16,9 % 4,3 % 0 % 0,8 % 45,1 % 10,2 % 7,1 % 5,5 % 0 % 4,3 % 2,7 % 0,8 Sol Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Minsk Büyükelçiliği

       % 100 % 16,86 % 4,31 % 0 % 0,78 % 45,1 % 10,2 % 7,06 % 5,49 % 0 % 4,31 % 2,75 % 0,78 Sol Parti
    • Minsk Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Belçika

     % 100 % 55 % 14,2 % 0,5 % 1,7 % 14,7 % 2,8 % 6 % 1,6 % 0,2 % 1,1 % 0,7 % 0,2 AB

  • Anvers Başkonsolosluğu

     % 100 % 58,6 % 14,9 % 0,4 % 2,2 % 11,4 % 2,5 % 5,2 % 1,5 % 0,2 % 1,1 % 0,7 % 0,1 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Anvers Başkonsolosluğu

       % 100 % 58,56 % 14,94 % 0,43 % 2,24 % 11,44 % 2,48 % 5,16 % 1,52 % 0,16 % 1,14 % 0,68 % 0,11 Genç Parti
    • Anvers Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Brüksel Başkonsolosluğu

     % 100 % 49,7 % 14 % 0,6 % 1,3 % 18,7 % 3,3 % 6,6 % 1,8 % 0,2 % 1,3 % 0,8 % 0,1 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Brüksel Başkonsolosluğu

       % 100 % 49,71 % 14,04 % 0,61 % 1,32 % 18,66 % 3,31 % 6,6 % 1,77 % 0,23 % 1,33 % 0,78 % 0,12 Genç Parti
    • Brüksel Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Hasselt

     % 100 % 61,5 % 11,7 % 0,3 % 1,3 % 11,7 % 1,9 % 6,9 % 1,1 % 0,2 % 0,4 % 0,6 % 0,8 AB
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Hasselt

       % 100 % 61,52 % 11,67 % 0,32 % 1,32 % 11,74 % 1,9 % 6,88 % 1,15 % 0,19 % 0,39 % 0,56 % 0,78 AB
    • Hasselt (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Birleşik Arap Emir.

     % 100 % 26,1 % 1,2 % 0,4 % 0,6 % 53,3 % 6,2 % 2,3 % 6,1 % 0,2 % 1,2 % 0,9 % 0,2 MİLLET

  • Dubai Başkonsolosluğu

     % 100 % 23,3 % 1,1 % 0,4 % 0,7 % 55,8 % 6,3 % 2,3 % 6,5 % 0,2 % 1,1 % 0,9 % 0,2 MİLLET
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Dubai Başkonsolosluğu

       % 100 % 23,29 % 1,05 % 0,4 % 0,67 % 55,83 % 6,27 % 2,34 % 6,46 % 0,15 % 1,13 % 0,85 % 0,23 MİLLET
    • Dubai Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Abu Dabi Büyükelçiliği

     % 100 % 45,9 % 2,6 % 0,4 % 0,2 % 34,9 % 5,7 % 2 % 3,7 % 0,4 % 1,6 % 1,1 % 0,3 ANAP
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Abu Dabi Büyükelçiliği

       % 100 % 45,88 % 2,56 % 0,45 % 0,22 % 34,86 % 5,68 % 2 % 3,67 % 0,45 % 1,56 % 1,11 % 0,33 ANAP
    • Abu Dabi Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Bosna-Hersek

     % 100 % 32,9 % 9,1 % 0,6 % 2,9 % 28,7 % 11,6 % 2,5 % 3,4 % 0,3 % 4,7 % 2,3 % 0,3 Genç Parti

  • Mostar Başkonsolosluğu

     % 100 % 22,7 % 5,5 % 0,8 % 0 % 53,1 % 7 % 0,8 % 4,7 % 0 % 3,9 % 0,8 % 0,8 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Mostar Başkonsolosluğu

       % 100 % 22,66 % 5,47 % 0,78 % 0 % 53,13 % 7,03 % 0,78 % 4,69 % 0 % 3,91 % 0,78 % 0,78 Genç Parti
    • Mostar Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Banja Luka Başkonsolusluğu

     % 100 % 27,3 % 10,2 % 0 % 5,7 % 27,3 % 11,4 % 8 % 3,4 % 2,3 % 0 % 2,3 % 1,1 MİLLET
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Banja Luka Başkonsolusluğu

       % 100 % 27,27 % 10,23 % 0 % 5,68 % 27,27 % 11,36 % 7,95 % 3,41 % 2,27 % 0 % 2,27 % 1,14 MİLLET
    • Banja Luka Başkonsolusluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Saraybosna Büyükelçiliği

     % 100 % 34,4 % 9,4 % 0,6 % 3,1 % 26,3 % 12,1 % 2,3 % 3,3 % 0,2 % 5,1 % 2,5 % 0,3 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Saraybosna Büyükelçiliği

       % 100 % 34,35 % 9,41 % 0,64 % 3,06 % 26,31 % 12,07 % 2,33 % 3,3 % 0,16 % 5,07 % 2,49 % 0,32 Genç Parti
    • Saraybosna Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Brezilya Federatif Cumhuriyeti

     % 100 % 19,4 % 4,7 % 0 % 0,6 % 56,5 % 6,5 % 1,8 % 7,6 % 0 % 1,2 % 1,2 % 0,6 TKH

  • Sao Paulo Başkonsolosluğu

     % 100 % 18,2 % 3,6 % 0 % 0,7 % 59,1 % 5,1 % 2,2 % 7,3 % 0 % 1,5 % 1,5 % 0,7 TKH
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Sao Paulo Başkonsolosluğu

       % 100 % 18,25 % 3,65 % 0 % 0,73 % 59,12 % 5,11 % 2,19 % 7,3 % 0 % 1,46 % 1,46 % 0,73 TKH
    • Sao Paulo Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Brasilia Büyükelçiliği

     % 100 % 24,2 % 9,1 % 0 % 0 % 45,5 % 12,1 % 0 % 9,1 % 0 % 0 % 0 % 0 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Brasilia Büyükelçiliği

       % 100 % 24,24 % 9,09 % 0 % 0 % 45,45 % 12,12 % 0 % 9,09 % 0 % 0 % 0 % 0 Genç Parti
    • Brasilia Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Bulgaristan

     % 100 % 18,5 % 4,8 % 0,1 % 0,6 % 50,2 % 10,7 % 3,9 % 4,9 % 0,2 % 2,6 % 2,4 % 0,4 Genç Parti

  • Burgaz Başkonsolosluğu

     % 100 % 31,6 % 5,6 % 0 % 1,3 % 42 % 10,4 % 1,7 % 2,6 % 0,4 % 1,7 % 0,4 % 0,9 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Burgaz Başkonsolosluğu

       % 100 % 31,6 % 5,63 % 0 % 1,3 % 41,99 % 10,39 % 1,73 % 2,6 % 0,43 % 1,73 % 0,43 % 0,87 Genç Parti
    • Burgaz Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Filibe Başkonsolosluğu

     % 100 % 19,7 % 6,5 % 0 % 0,7 % 50,4 % 8,4 % 4,8 % 4,1 % 0,3 % 1,4 % 1,9 % 0,3 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Filibe Başkonsolosluğu

       % 100 % 19,73 % 6,52 % 0 % 0,69 % 50,43 % 8,4 % 4,8 % 4,12 % 0,34 % 1,37 % 1,89 % 0,34 Genç Parti
    • Filibe Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Sofya Büyükelçiliği

     % 100 % 15,1 % 3,7 % 0,2 % 0,4 % 51,7 % 12 % 3,9 % 5,8 % 0 % 3,4 % 3 % 0,4 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Sofya Büyükelçiliği

       % 100 % 15,15 % 3,68 % 0,18 % 0,35 % 51,66 % 12 % 3,94 % 5,78 % 0 % 3,42 % 2,98 % 0,35 Genç Parti
    • Sofya Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Büyük Britanya

     % 100 % 14 % 3,4 % 0,2 % 0,5 % 45,7 % 3,9 % 20,9 % 8,1 % 0,1 % 1,1 % 0,6 % 0,3 GBP

  • Londra Başkonsolosluğu

     % 100 % 13,3 % 3,3 % 0,2 % 0,4 % 46,1 % 3,6 % 21,8 % 8 % 0,1 % 1 % 0,6 % 0,4 GBP
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Londra Başkonsolosluğu

       % 100 % 13,33 % 3,27 % 0,24 % 0,44 % 46,08 % 3,62 % 21,81 % 7,98 % 0,08 % 1,04 % 0,56 % 0,36 GBP
    • Londra Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Edinburg Başkonsolosluğu

     % 100 % 14,5 % 3,2 % 0,2 % 0,7 % 45,4 % 4,6 % 19,8 % 8,3 % 0 % 1,1 % 0,9 % 0,3 Sol Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Edinburg Başkonsolosluğu

       % 100 % 14,54 % 3,18 % 0,19 % 0,67 % 45,41 % 4,59 % 19,84 % 8,33 % 0 % 1,15 % 0,89 % 0,3 Sol Parti
    • Edinburg Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Manchester Başkonsolosluğu

     % 100 % 19,9 % 5,2 % 0,2 % 0,7 % 41 % 5,6 % 15,3 % 8,5 % 0,1 % 1,2 % 0,9 % 0,2 Sol Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Manchester Başkonsolosluğu

       % 100 % 19,86 % 5,22 % 0,2 % 0,7 % 41,02 % 5,57 % 15,32 % 8,47 % 0,07 % 1,24 % 0,9 % 0,22 Sol Parti
    • Manchester Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Leicester

     % 100 % 18,1 % 3,6 % 0,1 % 1,1 % 45,9 % 5,2 % 13,2 % 9,6 % 0,1 % 1,1 % 0,7 % 0,4 Sol Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Leicester

       % 100 % 18,15 % 3,62 % 0,12 % 1,07 % 45,88 % 5,17 % 13,21 % 9,55 % 0,12 % 1,07 % 0,72 % 0,36 Sol Parti
    • Leicester (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Cezayir

     % 100 % 39,6 % 10,7 % 0,4 % 2,5 % 21,5 % 4,8 % 12,1 % 3,4 % 0,3 % 2,7 % 0,6 % 0,2 TKP

  • Cezayir Büyükelçiliği

     % 100 % 39,6 % 10,7 % 0,4 % 2,5 % 21,5 % 4,8 % 12,1 % 3,4 % 0,3 % 2,7 % 0,6 % 0,2 TKP
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Cezayir Büyükelçiliği

       % 100 % 39,59 % 10,67 % 0,43 % 2,45 % 21,45 % 4,8 % 12,06 % 3,42 % 0,32 % 2,67 % 0,64 % 0,21 TKP
    • Cezayir Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Çek Cumhuriyeti

     % 100 % 6,2 % 1,5 % 0 % 0,5 % 58,5 % 10,4 % 8,4 % 9,6 % 0 % 2,2 % 1,6 % 0,3 TKP

  • Prag Büyükelçiliği

     % 100 % 6,2 % 1,5 % 0 % 0,5 % 58,5 % 10,4 % 8,4 % 9,6 % 0 % 2,2 % 1,6 % 0,3 TKP
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Prag Büyükelçiliği

       % 100 % 6,15 % 1,54 % 0,05 % 0,55 % 58,46 % 10,42 % 8,44 % 9,63 % 0,05 % 2,23 % 1,59 % 0,35 TKP
    • Prag Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Çin Halk Cumhuriyeti

     % 100 % 18,8 % 2,4 % 0,4 % 1,1 % 50,5 % 8,6 % 4,5 % 5,9 % 0,3 % 4,1 % 0,9 % 1,8 Vatan

  • Hong Kong Başkonsolosluğu

     % 100 % 7,2 % 2,7 % 0,7 % 1,4 % 61,8 % 8,5 % 3,1 % 8,9 % 0 % 4,4 % 0,7 % 0,3 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Hong Kong Başkonsolosluğu

       % 100 % 7,17 % 2,73 % 0,68 % 1,37 % 61,77 % 8,53 % 3,07 % 8,87 % 0 % 4,44 % 0,68 % 0,34 Genç Parti
    • Hong Kong Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Şanghay Başkonsolosluğu

     % 100 % 21,2 % 0,3 % 0 % 1 % 50,3 % 6,7 % 5,4 % 7 % 0,3 % 3,9 % 0,8 % 2,1 Vatan
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Şanghay Başkonsolosluğu

       % 100 % 21,24 % 0,26 % 0 % 1,04 % 50,26 % 6,74 % 5,44 % 6,99 % 0,26 % 3,89 % 0,78 % 2,07 Vatan
    • Şanghay Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Guanco Başkonsolosluğu

     % 100 % 31,4 % 4,8 % 1 % 1,4 % 38,6 % 6,2 % 7,6 % 1,9 % 1 % 3,3 % 0,5 % 1,4 Vatan
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Guanco Başkonsolosluğu

       % 100 % 31,43 % 4,76 % 0,95 % 1,43 % 38,57 % 6,19 % 7,62 % 1,9 % 0,95 % 3,33 % 0,48 % 1,43 Vatan
    • Guanco Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Pekin Büyükelçiliği

     % 100 % 17,8 % 3,6 % 0 % 0,6 % 46,2 % 16 % 1,2 % 3 % 0 % 4,7 % 2,4 % 4,7 Vatan
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Pekin Büyükelçiliği

       % 100 % 17,75 % 3,55 % 0 % 0,59 % 46,15 % 15,98 % 1,18 % 2,96 % 0 % 4,73 % 2,37 % 4,73 Vatan
    • Pekin Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Danimarka

     % 100 % 47 % 8,9 % 0,7 % 0,9 % 19,1 % 2,7 % 15,5 % 2,5 % 0,2 % 0,8 % 0,4 % 0,2 Sol Parti

  • Kopenhag Büyükelçiliği

     % 100 % 45,6 % 8,3 % 0,6 % 0,8 % 18,9 % 2,8 % 17,6 % 2,6 % 0,2 % 0,8 % 0,4 % 0,2 Sol Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Kopenhag Büyükelçiliği

       % 100 % 45,57 % 8,35 % 0,62 % 0,78 % 18,87 % 2,82 % 17,63 % 2,56 % 0,21 % 0,8 % 0,38 % 0,25 Sol Parti
    • Kopenhag Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Aarhus

     % 100 % 52,1 % 11 % 0,8 % 1,4 % 19,8 % 2,2 % 7,7 % 2,4 % 0,3 % 0,6 % 0,6 % 0,3 AB
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Aarhus

       % 100 % 52,1 % 11,03 % 0,78 % 1,39 % 19,78 % 2,2 % 7,66 % 2,41 % 0,3 % 0,63 % 0,57 % 0,27 AB
    • Aarhus (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Estonya Cumhuriyeti

     % 100 % 3 % 0,9 % 0 % 0,2 % 61,7 % 14,8 % 3,5 % 10,7 % 0,2 % 3 % 1,5 % 0,3 TKP

  • Tallin Büyükelçiliği

     % 100 % 3 % 0,9 % 0 % 0,2 % 61,7 % 14,8 % 3,5 % 10,7 % 0,2 % 3 % 1,5 % 0,3 TKP
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Tallin Büyükelçiliği

       % 100 % 3,02 % 0,9 % 0 % 0,15 % 61,69 % 14,78 % 3,47 % 10,71 % 0,15 % 3,02 % 1,51 % 0,3 TKP
    • Tallin Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Fas Krallığı

     % 100 % 49 % 5,9 % 0,7 % 2,4 % 23,4 % 7,3 % 3,8 % 4,2 % 0 % 1,4 % 1,4 % 0 Genç Parti

  • Rabat Büyükelçiliği

     % 100 % 49 % 5,9 % 0,7 % 2,4 % 23,4 % 7,3 % 3,8 % 4,2 % 0 % 1,4 % 1,4 % 0 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Rabat Büyükelçiliği

       % 100 % 48,95 % 5,94 % 0,7 % 2,45 % 23,43 % 7,34 % 3,85 % 4,2 % 0 % 1,4 % 1,4 % 0 Genç Parti
    • Rabat Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Finlandiya

     % 100 % 18,2 % 3,6 % 0,1 % 0,7 % 31,9 % 4,8 % 28,4 % 7,9 % 0,1 % 1,8 % 1,1 % 0,6 Sol Parti

  • Helsinki Büyükelçiliği

     % 100 % 18,2 % 3,6 % 0,1 % 0,7 % 31,9 % 4,8 % 28,4 % 7,9 % 0,1 % 1,8 % 1,1 % 0,6 Sol Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Helsinki Büyükelçiliği

       % 100 % 18,2 % 3,65 % 0,15 % 0,66 % 31,91 % 4,75 % 28,35 % 7,89 % 0,09 % 1,82 % 1,14 % 0,6 Sol Parti
    • Helsinki Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Fransa

     % 100 % 48,2 % 13,9 % 0,7 % 1,2 % 12,7 % 1,6 % 17,9 % 1,5 % 0,1 % 0,5 % 0,4 % 0,3 Sol Parti

  • Lyon Başkonsolosluğu

     % 100 % 63,8 % 17,8 % 1,8 % 1,9 % 6,8 % 1,5 % 3,7 % 0,7 % 0,1 % 0,6 % 0,4 % 0,1 AB
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Lyon Başkonsolosluğu

       % 100 % 63,76 % 17,81 % 1,82 % 1,87 % 6,83 % 1,45 % 3,71 % 0,69 % 0,12 % 0,56 % 0,38 % 0,09 AB
    • Lyon Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Marsilya Başkonsolosluğu

     % 100 % 30,4 % 9,9 % 0,3 % 0,8 % 9,3 % 0,9 % 45,4 % 1,3 % 0,1 % 0,3 % 0,2 % 0,4 Sol Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Marsilya Başkonsolosluğu

       % 100 % 30,44 % 9,93 % 0,27 % 0,84 % 9,29 % 0,91 % 45,42 % 1,26 % 0,11 % 0,29 % 0,21 % 0,45 Sol Parti
    • Marsilya Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Paris Başkonsolosluğu

     % 100 % 37,2 % 12,2 % 0,3 % 0,8 % 16 % 1,8 % 27 % 2,1 % 0,1 % 0,5 % 0,4 % 0,4 Sol Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Paris Başkonsolosluğu

       % 100 % 37,22 % 12,22 % 0,3 % 0,8 % 15,98 % 1,81 % 26,96 % 2,09 % 0,14 % 0,53 % 0,37 % 0,38 Sol Parti
    • Paris Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Strazburg Başkonsolosluğu

     % 100 % 54,3 % 14,5 % 0,5 % 1,4 % 15,5 % 1,8 % 8,3 % 1,6 % 0,1 % 0,6 % 0,4 % 0,2 Sol Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Strazburg Başkonsolosluğu

       % 100 % 54,25 % 14,5 % 0,47 % 1,39 % 15,47 % 1,84 % 8,33 % 1,57 % 0,15 % 0,55 % 0,36 % 0,17 Sol Parti
    • Strazburg Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Bordeaux Başkonsolosluğu

     % 100 % 41,1 % 14,1 % 0,2 % 0,9 % 12,6 % 1,3 % 25,8 % 1,4 % 0,2 % 0,5 % 0,5 % 0,4 Sol Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Bordeaux Başkonsolosluğu

       % 100 % 41,11 % 14,14 % 0,25 % 0,91 % 12,58 % 1,33 % 25,75 % 1,4 % 0,16 % 0,48 % 0,47 % 0,39 Sol Parti
    • Bordeaux Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Nantes Başkonsolosluğu

     % 100 % 51,4 % 12,4 % 0,4 % 0,9 % 12,3 % 1,4 % 17,2 % 1,8 % 0,1 % 0,5 % 0,5 % 0,3 Sol Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Nantes Başkonsolosluğu

       % 100 % 51,4 % 12,42 % 0,35 % 0,89 % 12,27 % 1,37 % 17,19 % 1,76 % 0,1 % 0,49 % 0,46 % 0,3 Sol Parti
    • Nantes Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Orleans

     % 100 % 67,8 % 14,8 % 0,4 % 1,6 % 6,7 % 1 % 4,8 % 0,8 % 0,1 % 0,4 % 0,3 % 0,3 AB
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Orleans

       % 100 % 67,78 % 14,78 % 0,45 % 1,6 % 6,7 % 0,99 % 4,83 % 0,79 % 0,13 % 0,38 % 0,31 % 0,29 AB
    • Orleans (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Mulhouse

     % 100 % 48,3 % 13,6 % 0,8 % 1 % 14,8 % 1,2 % 16,6 % 1,5 % 0,2 % 0,3 % 0,2 % 0,3 Sol Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Mulhouse

       % 100 % 48,25 % 13,64 % 0,82 % 1,04 % 14,78 % 1,23 % 16,56 % 1,47 % 0,16 % 0,35 % 0,24 % 0,34 Sol Parti
    • Mulhouse (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Clermont-Ferrand

     % 100 % 70,5 % 16,6 % 1,4 % 1,4 % 4,5 % 1,6 % 1,7 % 0,2 % 0,1 % 0,5 % 0,3 % 0,2 AB
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Clermont-Ferrand

       % 100 % 70,47 % 16,63 % 1,37 % 1,42 % 4,47 % 1,64 % 1,71 % 0,16 % 0,11 % 0,47 % 0,34 % 0,2 AB
    • Clermont-Ferrand (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Gümrük

     % 100 % 41 % 11,5 % 0,6 % 1,7 % 25,9 % 5,3 % 5 % 2,9 % 0,3 % 2,1 % 2 % 0,2 AB

  • Kapıkule Karayolu Gümrük Kapısı Edirne Merkez 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 46,6 % 14,2 % 0,6 % 1,1 % 21,3 % 6 % 4,1 % 1,8 % 0,4 % 0,9 % 1,2 % 0,3 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Kapıkule Karayolu Gümrük Kapısı Edirne Merkez 1. Seçim Kurulu

       % 100 % 46,57 % 14,18 % 0,58 % 1,13 % 21,27 % 6,04 % 4,1 % 1,79 % 0,42 % 0,89 % 1,18 % 0,26 Genç Parti
    • Kapıkule Karayolu Gümrük Kapısı Edirne Merkez 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Kapıkule Karayolu Gümrük Kapısı Edirne Merkez 2. Seçim Kurulu

     % 100 % 46 % 13,9 % 0,5 % 2,1 % 19,3 % 5,8 % 6 % 2,9 % 0,3 % 0,5 % 0,8 % 0,5 AB
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Kapıkule Karayolu Gümrük Kapısı Edirne Merkez 2. Seçim Kurulu

       % 100 % 46,02 % 13,93 % 0,49 % 2,14 % 19,25 % 5,81 % 5,98 % 2,91 % 0,27 % 0,55 % 0,82 % 0,49 AB
    • Kapıkule Karayolu Gümrük Kapısı Edirne Merkez 2. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Kapıkule Karayolu Gümrük Kapısı Edirne Merkez 3. Seçim Kurulu

     % 100 % 36,6 % 12,2 % 0 % 2,4 % 39 % 0 % 2,4 % 0 % 4,9 % 0 % 0 % 2,4 AB
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Kapıkule Karayolu Gümrük Kapısı Edirne Merkez 3. Seçim Kurulu

       % 100 % 36,59 % 12,2 % 0 % 2,44 % 39,02 % 0 % 2,44 % 0 % 4,88 % 0 % 0 % 2,44 AB
    • Kapıkule Karayolu Gümrük Kapısı Edirne Merkez 3. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Cilvegözü Gümrük Kapısı Reyhanlı 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 43,4 % 19,6 % 1,1 % 3,9 % 11,1 % 3,4 % 0,7 % 0,8 % 0,2 % 7,4 % 6,9 % 0,5 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Cilvegözü Gümrük Kapısı Reyhanlı 1. Seçim Kurulu

       % 100 % 43,38 % 19,64 % 1,13 % 3,87 % 11,14 % 3,41 % 0,67 % 0,82 % 0,18 % 7,44 % 6,88 % 0,52 Genç Parti
    • Cilvegözü Gümrük Kapısı Reyhanlı 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • İpsala Karayolu Gümrük Kapısı İpsala 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 28,8 % 6,7 % 0,2 % 1,1 % 40 % 10,3 % 5 % 3,8 % 0,2 % 0,8 % 1,2 % 0,3 ANAP
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • İpsala Karayolu Gümrük Kapısı İpsala 1. Seçim Kurulu

       % 100 % 28,84 % 6,74 % 0,22 % 1,1 % 40 % 10,28 % 4,97 % 3,76 % 0,22 % 0,77 % 1,22 % 0,33 ANAP
    • İpsala Karayolu Gümrük Kapısı İpsala 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Adnan Menderes Havalimanı Gümrük Kapısı Gaziemir 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 30,9 % 7,5 % 0,3 % 0,6 % 38,9 % 7,5 % 6 % 4,6 % 0,2 % 1 % 0,9 % 0,2 TKP
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Adnan Menderes Havalimanı Gümrük Kapısı Gaziemir 1. Seçim Kurulu

       % 100 % 30,89 % 7,53 % 0,35 % 0,6 % 38,89 % 7,55 % 5,98 % 4,58 % 0,22 % 1,04 % 0,89 % 0,2 TKP
    • Adnan Menderes Havalimanı Gümrük Kapısı Gaziemir 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Esenboğa Havalimanı Gümrük Kapısı Çubuk 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 40 % 11,8 % 0,5 % 1,3 % 28,5 % 6,4 % 4,3 % 3,3 % 0,3 % 1,3 % 0,9 % 0,2 TKP
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Esenboğa Havalimanı Gümrük Kapısı Çubuk 1. Seçim Kurulu

       % 100 % 40 % 11,82 % 0,49 % 1,34 % 28,54 % 6,42 % 4,29 % 3,25 % 0,34 % 1,34 % 0,89 % 0,23 TKP
    • Esenboğa Havalimanı Gümrük Kapısı Çubuk 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Habur Karayolu Gümrük Kapısı Silopi 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 47,4 % 17,9 % 1,2 % 2,4 % 9,8 % 2,7 % 1,9 % 0,3 % 0,6 % 6,9 % 7,4 % 0,9 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Habur Karayolu Gümrük Kapısı Silopi 1. Seçim Kurulu

       % 100 % 47,41 % 17,86 % 1,22 % 2,38 % 9,79 % 2,68 % 1,88 % 0,33 % 0,6 % 6,88 % 7,38 % 0,89 Genç Parti
    • Habur Karayolu Gümrük Kapısı Silopi 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Esenboğa Havalimanı Gümrük Kapısı Çubuk 2. Seçim Kurulu

     % 100 % 41 % 13,2 % 0,6 % 1,3 % 27,1 % 6,3 % 4 % 2,9 % 0,2 % 1,3 % 0,9 % 0,1 Sol Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Esenboğa Havalimanı Gümrük Kapısı Çubuk 2. Seçim Kurulu

       % 100 % 40,96 % 13,18 % 0,6 % 1,3 % 27,12 % 6,28 % 4,02 % 2,94 % 0,23 % 1,34 % 0,86 % 0,14 Sol Parti
    • Esenboğa Havalimanı Gümrük Kapısı Çubuk 2. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Şakirpaşa Havalimanı Gümrük Kapısı Seyhan 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 28,4 % 8,8 % 0,3 % 1,2 % 39,6 % 6,1 % 6,9 % 4,6 % 0,2 % 1,3 % 1,2 % 0,2 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Şakirpaşa Havalimanı Gümrük Kapısı Seyhan 1. Seçim Kurulu

       % 100 % 28,39 % 8,79 % 0,29 % 1,15 % 39,58 % 6,08 % 6,89 % 4,64 % 0,17 % 1,27 % 1,24 % 0,23 Genç Parti
    • Şakirpaşa Havalimanı Gümrük Kapısı Seyhan 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Erkilet Havalimanı Gümrük Kapısı Kocasinan 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 53,4 % 23,8 % 1,1 % 2 % 9,9 % 4,4 % 0,9 % 0,4 % 0,4 % 1 % 0,5 % 0,3 AB
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Erkilet Havalimanı Gümrük Kapısı Kocasinan 1. Seçim Kurulu

       % 100 % 53,38 % 23,77 % 1,07 % 1,95 % 9,86 % 4,42 % 0,92 % 0,39 % 0,4 % 1,05 % 0,46 % 0,26 AB
    • Erkilet Havalimanı Gümrük Kapısı Kocasinan 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Sarp Karayolu Gümrük Kapısı Hopa 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 45,4 % 11,2 % 0,7 % 1 % 26,3 % 5,9 % 2,3 % 1,6 % 0 % 2,3 % 1,3 % 0,7 GBP
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Sarp Karayolu Gümrük Kapısı Hopa 1. Seçim Kurulu

       % 100 % 45,39 % 11,18 % 0,66 % 0,99 % 26,32 % 5,92 % 2,3 % 1,64 % 0 % 2,3 % 1,32 % 0,66 GBP
    • Sarp Karayolu Gümrük Kapısı Hopa 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Taşucu Limanı Gümrük Kapısı Silifke 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 33,5 % 10,4 % 0,6 % 1 % 34,5 % 6,7 % 6 % 2,9 % 0,2 % 1 % 0,8 % 0,4 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Taşucu Limanı Gümrük Kapısı Silifke 1. Seçim Kurulu

       % 100 % 33,47 % 10,4 % 0,62 % 1,04 % 34,51 % 6,65 % 6,03 % 2,91 % 0,21 % 1,04 % 0,83 % 0,42 Genç Parti
    • Taşucu Limanı Gümrük Kapısı Silifke 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Çeşme Deniz Limanı Gümrük Kapısı Çeşme 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 9,3 % 2,8 % 0 % 0,3 % 61,1 % 6,8 % 5,2 % 7,7 % 1,5 % 1,2 % 1,9 % 0,6 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Çeşme Deniz Limanı Gümrük Kapısı Çeşme 1. Seçim Kurulu

       % 100 % 9,26 % 2,78 % 0 % 0,31 % 61,11 % 6,79 % 5,25 % 7,72 % 1,54 % 1,23 % 1,85 % 0,62 Genç Parti
    • Çeşme Deniz Limanı Gümrük Kapısı Çeşme 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Kapısı Pendik 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 42,3 % 10,2 % 1,1 % 1,6 % 25,8 % 4,8 % 5,8 % 4 % 0,3 % 1 % 1 % 0,4 AB
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Kapısı Pendik 1. Seçim Kurulu

       % 100 % 42,27 % 10,18 % 1,1 % 1,64 % 25,83 % 4,77 % 5,81 % 4,03 % 0,34 % 0,96 % 0,97 % 0,42 AB
    • Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Kapısı Pendik 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı Kilis Merkez İlçe 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 43 % 19,5 % 0,8 % 2,8 % 10,6 % 3 % 2,5 % 0,6 % 1 % 7,8 % 7,1 % 0,7 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı Kilis Merkez İlçe 1. Seçim Kurulu

       % 100 % 43,02 % 19,47 % 0,79 % 2,8 % 10,58 % 3,02 % 2,49 % 0,58 % 0,95 % 7,83 % 7,09 % 0,74 Genç Parti
    • Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı Kilis Merkez İlçe 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Akçakale Karayolu Gümrük Kapısı Akçakale Seçim Kurulu

     % 100 % 48,8 % 18,3 % 1,1 % 3,9 % 10 % 3,2 % 0,5 % 0,2 % 0,2 % 6,4 % 6,3 % 0,5 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Akçakale Karayolu Gümrük Kapısı Akçakale Seçim Kurulu

       % 100 % 48,83 % 18,31 % 1,09 % 3,85 % 9,97 % 3,22 % 0,47 % 0,22 % 0,16 % 6,42 % 6,34 % 0,47 Genç Parti
    • Akçakale Karayolu Gümrük Kapısı Akçakale Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Dalaman Havalimanı Gümrük Kapısı Dalaman 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 26 % 6,4 % 0,2 % 0,6 % 42,1 % 8 % 4,7 % 6,6 % 0,1 % 1,8 % 2,2 % 0,3 Sol Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Dalaman Havalimanı Gümrük Kapısı Dalaman 1. Seçim Kurulu

       % 100 % 26 % 6,41 % 0,2 % 0,61 % 42,13 % 8,04 % 4,73 % 6,62 % 0,14 % 1,76 % 2,16 % 0,27 Sol Parti
    • Dalaman Havalimanı Gümrük Kapısı Dalaman 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Antalya Havalimanı Gümrük Kapısı Muratpaşa 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 41,8 % 12,5 % 0,5 % 1,1 % 26,2 % 5,1 % 4,7 % 3,1 % 0,3 % 1,1 % 1,2 % 0,5 AB
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Antalya Havalimanı Gümrük Kapısı Muratpaşa 1. Seçim Kurulu

       % 100 % 41,8 % 12,51 % 0,53 % 1,06 % 26,24 % 5,14 % 4,73 % 3,13 % 0,34 % 1,09 % 1,16 % 0,53 AB
    • Antalya Havalimanı Gümrük Kapısı Muratpaşa 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Hamzabeyli Karayolu Gümrük Kapısı Lalapaşa 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 36,8 % 9,9 % 0,9 % 0,6 % 32,5 % 6,4 % 2,9 % 4,3 % 0,3 % 1,2 % 1,7 % 0,6 TKH
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Hamzabeyli Karayolu Gümrük Kapısı Lalapaşa 1. Seçim Kurulu

       % 100 % 36,81 % 9,86 % 0,87 % 0,58 % 32,46 % 6,38 % 2,9 % 4,35 % 0,29 % 1,16 % 1,74 % 0,58 TKH
    • Hamzabeyli Karayolu Gümrük Kapısı Lalapaşa 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Doğubeyazıt Gürbulak Gümrük Kapısı Doğubayazıt 1.Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu

     % 100 % 32,5 % 17,5 % 0 % 7,5 % 10 % 0 % 22,5 % 0 % 0 % 7,5 % 2,5 % 0 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Doğubeyazıt Gürbulak Gümrük Kapısı Doğubayazıt 1.Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu

       % 100 % 32,5 % 17,5 % 0 % 7,5 % 10 % 0 % 22,5 % 0 % 0 % 7,5 % 2,5 % 0 Genç Parti
    • Doğubeyazıt Gürbulak Gümrük Kapısı Doğubayazıt 1.Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Gaziantep Havalimanı Gümrük Kapısı Oğuzeli 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 35,1 % 7 % 0,3 % 1,7 % 23,8 % 2,2 % 24 % 1,8 % 0,1 % 1 % 1 % 0,5 Sol Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Gaziantep Havalimanı Gümrük Kapısı Oğuzeli 1. Seçim Kurulu

       % 100 % 35,11 % 7,01 % 0,33 % 1,69 % 23,76 % 2,19 % 23,97 % 1,82 % 0,08 % 1,03 % 1,03 % 0,45 Sol Parti
    • Gaziantep Havalimanı Gümrük Kapısı Oğuzeli 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Dereköy Karayolu Gümrük Kapısı Kırklareli Merkez İlçe 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 30,6 % 8,2 % 0 % 1,6 % 31 % 12,9 % 3,9 % 4,7 % 0 % 2 % 3,1 % 0,8 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Dereköy Karayolu Gümrük Kapısı Kırklareli Merkez İlçe 1. Seçim Kurulu

       % 100 % 30,59 % 8,24 % 0 % 1,57 % 30,98 % 12,94 % 3,92 % 4,71 % 0 % 1,96 % 3,14 % 0,78 Genç Parti
    • Dereköy Karayolu Gümrük Kapısı Kırklareli Merkez İlçe 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Bodrum-Milas Havalimanı Gümrük Kapısı Milas 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 17,8 % 5,1 % 0,1 % 0,1 % 53,8 % 6,9 % 6,8 % 7,2 % 0 % 0,1 % 0,9 % 0,4 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Bodrum-Milas Havalimanı Gümrük Kapısı Milas 1. Seçim Kurulu

       % 100 % 17,77 % 5,09 % 0,12 % 0,12 % 53,79 % 6,87 % 6,75 % 7,23 % 0 % 0,12 % 0,95 % 0,36 Genç Parti
    • Bodrum-Milas Havalimanı Gümrük Kapısı Milas 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Kapısı Pendik 2. Seçim Kurulu

     % 100 % 39,5 % 8,1 % 0,5 % 1,6 % 29,5 % 5,5 % 7,2 % 4,3 % 0,2 % 1,1 % 0,9 % 0,2 Sol Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Kapısı Pendik 2. Seçim Kurulu

       % 100 % 39,46 % 8,08 % 0,55 % 1,61 % 29,48 % 5,51 % 7,16 % 4,34 % 0,21 % 1,13 % 0,93 % 0,17 Sol Parti
    • Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Kapısı Pendik 2. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Hasan Polatkan Gümrük Kapısı Tepebaşı 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 56,7 % 13,9 % 0,6 % 1,1 % 16,6 % 5,2 % 0,8 % 1,1 % 0,1 % 1 % 0,6 % 0,3 ANAP
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Hasan Polatkan Gümrük Kapısı Tepebaşı 1. Seçim Kurulu

       % 100 % 56,7 % 13,91 % 0,57 % 1,13 % 16,61 % 5,22 % 0,82 % 1,07 % 0,06 % 1,01 % 0,57 % 0,25 ANAP
    • Hasan Polatkan Gümrük Kapısı Tepebaşı 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Samsun Çarşamba Havalimanı Gümrük Kapısı Çarşamba 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 59,5 % 11,8 % 0,5 % 2 % 16,6 % 3,9 % 0,5 % 0,9 % 0,5 % 0,3 % 1 % 0,3 ANAP
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Samsun Çarşamba Havalimanı Gümrük Kapısı Çarşamba 1. Seçim Kurulu

       % 100 % 59,45 % 11,81 % 0,55 % 1,97 % 16,64 % 3,88 % 0,51 % 0,88 % 0,55 % 0,33 % 0,95 % 0,26 ANAP
    • Samsun Çarşamba Havalimanı Gümrük Kapısı Çarşamba 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Kuşadası Limanı Gümrük Kapısı Kuşadası 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 18,2 % 3,5 % 0,5 % 0,1 % 54,7 % 7,4 % 8,7 % 2,8 % 0,3 % 0,4 % 0,5 % 0,4 Sol Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Kuşadası Limanı Gümrük Kapısı Kuşadası 1. Seçim Kurulu

       % 100 % 18,22 % 3,51 % 0,52 % 0,15 % 54,67 % 7,39 % 8,66 % 2,84 % 0,3 % 0,37 % 0,52 % 0,45 Sol Parti
    • Kuşadası Limanı Gümrük Kapısı Kuşadası 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Aktaş Karayolu Gümrük Kapısı Çıldır 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 6,3 % 6,3 % 6,3 % 0 % 37,5 % 12,5 % 25 % 6,3 % 0 % 0 % 0 % 0 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Aktaş Karayolu Gümrük Kapısı Çıldır 1. Seçim Kurulu

       % 100 % 6,25 % 6,25 % 6,25 % 0 % 37,5 % 12,5 % 25 % 6,25 % 0 % 0 % 0 % 0 Genç Parti
    • Aktaş Karayolu Gümrük Kapısı Çıldır 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Üzümlü Karayolu Gümrük Kapısı Çukurca 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 45,9 % 19,3 % 0,8 % 2,7 % 10,9 % 3,1 % 0,7 % 0,5 % 0,3 % 7,7 % 5,7 % 0,5 MİLLET
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Üzümlü Karayolu Gümrük Kapısı Çukurca 1. Seçim Kurulu

       % 100 % 45,89 % 19,32 % 0,82 % 2,67 % 10,89 % 3,08 % 0,68 % 0,48 % 0,27 % 7,74 % 5,68 % 0,48 MİLLET
    • Üzümlü Karayolu Gümrük Kapısı Çukurca 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Kumlu Karayolu Gümrük Kapısı Kumlu 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 44,2 % 18,8 % 0,8 % 3,7 % 10,9 % 2,9 % 0,7 % 1,1 % 0,1 % 5,8 % 9 % 1 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Kumlu Karayolu Gümrük Kapısı Kumlu 1. Seçim Kurulu

       % 100 % 44,23 % 18,75 % 0,84 % 3,73 % 10,94 % 2,88 % 0,72 % 1,08 % 0,12 % 5,77 % 9,01 % 0,96 Genç Parti
    • Kumlu Karayolu Gümrük Kapısı Kumlu 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Diyarbakır Havalimanı Gümrük Kapısı Bağlar 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 25,6 % 5 % 0,2 % 1,6 % 7 % 2,4 % 54,5 % 0,2 % 0 % 0,8 % 1,6 % 0,6 Sol Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Diyarbakır Havalimanı Gümrük Kapısı Bağlar 1. Seçim Kurulu

       % 100 % 25,65 % 4,97 % 0,2 % 1,59 % 6,96 % 2,39 % 54,47 % 0,2 % 0 % 0,8 % 1,59 % 0,6 Sol Parti
    • Diyarbakır Havalimanı Gümrük Kapısı Bağlar 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Süleyman Demirel Havalimanı Gümrük Kapısı Isparta 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 44,1 % 15,1 % 0,7 % 0,7 % 20,6 % 11,4 % 0 % 1,8 % 0 % 1,8 % 1,1 % 0,7 MİLLET
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Süleyman Demirel Havalimanı Gümrük Kapısı Isparta 1. Seçim Kurulu

       % 100 % 44,12 % 15,07 % 0,74 % 0,74 % 20,59 % 11,4 % 0 % 1,84 % 0 % 1,84 % 1,1 % 0,74 MİLLET
    • Süleyman Demirel Havalimanı Gümrük Kapısı Isparta 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Zonguldak Çaycuma Havalimanı Gümrük Kapısı Çaycuma 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 69,2 % 8,7 % 0,4 % 1,2 % 13,4 % 3 % 0,1 % 0,2 % 1 % 0,2 % 0,6 % 0,4 AB
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Zonguldak Çaycuma Havalimanı Gümrük Kapısı Çaycuma 1. Seçim Kurulu

       % 100 % 69,21 % 8,66 % 0,39 % 1,23 % 13,43 % 3,05 % 0,1 % 0,25 % 0,98 % 0,25 % 0,59 % 0,39 AB
    • Zonguldak Çaycuma Havalimanı Gümrük Kapısı Çaycuma 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Mersin Liman Gümrük Kapısı Akdeniz 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 22,7 % 4,3 % 0,4 % 0 % 44,9 % 6,7 % 13,7 % 3,9 % 0,2 % 0,6 % 1 % 0,4 Vatan
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Mersin Liman Gümrük Kapısı Akdeniz 1. Seçim Kurulu

       % 100 % 22,75 % 4,31 % 0,39 % 0 % 44,9 % 6,67 % 13,73 % 3,92 % 0,2 % 0,59 % 0,98 % 0,39 Vatan
    • Mersin Liman Gümrük Kapısı Akdeniz 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Türkgözü Karayolu Gümrük Kapısı Posof 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 53,8 % 15,4 % 0 % 7,7 % 23,1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Türkgözü Karayolu Gümrük Kapısı Posof 1. Seçim Kurulu

       % 100 % 53,85 % 15,38 % 0 % 7,69 % 23,08 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Genç Parti
    • Türkgözü Karayolu Gümrük Kapısı Posof 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Derince Limanı Gümrük Kapısı Derince 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 62,6 % 10,5 % 0,9 % 1,8 % 11,4 % 5,9 % 2 % 1,4 % 0,9 % 1,2 % 0,9 % 0,4 MİLLET
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Derince Limanı Gümrük Kapısı Derince 1. Seçim Kurulu

       % 100 % 62,57 % 10,52 % 0,89 % 1,78 % 11,41 % 5,88 % 1,96 % 1,43 % 0,89 % 1,25 % 0,89 % 0,36 MİLLET
    • Derince Limanı Gümrük Kapısı Derince 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Bodrum Limanı Gümrük Kapısı Bodrum 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 5,1 % 1,3 % 0 % 0,3 % 73,4 % 6,1 % 4,5 % 7,1 % 0 % 0,6 % 0 % 0,6 Vatan
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Bodrum Limanı Gümrük Kapısı Bodrum 1. Seçim Kurulu

       % 100 % 5,13 % 1,28 % 0 % 0,32 % 73,4 % 6,09 % 4,49 % 7,05 % 0 % 0,64 % 0 % 0,64 Vatan
    • Bodrum Limanı Gümrük Kapısı Bodrum 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Elazığ Havalimanı Gümrük Kapısı Elazığ Merkez İlçe 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 36,8 % 4,7 % 0,3 % 1,3 % 16,5 % 1,3 % 34,8 % 0,9 % 0,2 % 0,8 % 0,6 % 1,1 Sol Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Elazığ Havalimanı Gümrük Kapısı Elazığ Merkez İlçe 1. Seçim Kurulu

       % 100 % 36,81 % 4,69 % 0,28 % 1,31 % 16,53 % 1,31 % 34,84 % 0,94 % 0,19 % 0,75 % 0,56 % 1,13 Sol Parti
    • Elazığ Havalimanı Gümrük Kapısı Elazığ Merkez İlçe 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Konya Havalimanı Gümrük Kapısı Selçuklu 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 66,1 % 13,3 % 0,9 % 1,9 % 6 % 2,8 % 5,5 % 0,6 % 0,2 % 0,6 % 0,8 % 0,2 AB
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Konya Havalimanı Gümrük Kapısı Selçuklu 1. Seçim Kurulu

       % 100 % 66,1 % 13,33 % 0,92 % 1,94 % 6 % 2,81 % 5,54 % 0,55 % 0,23 % 0,55 % 0,78 % 0,23 AB
    • Konya Havalimanı Gümrük Kapısı Selçuklu 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Kapıköy Karayolu Gümrük Kapısı Saray 1.Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu

     % 100 % 21,1 % 26,3 % 0 % 0 % 15,8 % 5,3 % 26,3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 5,3 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Kapıköy Karayolu Gümrük Kapısı Saray 1.Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu

       % 100 % 21,05 % 26,32 % 0 % 0 % 15,79 % 5,26 % 26,32 % 0 % 0 % 0 % 0 % 5,26 Genç Parti
    • Kapıköy Karayolu Gümrük Kapısı Saray 1.Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Samsun Limanı Gümrük Kapısı İlkadım 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 51,8 % 9,5 % 0,7 % 2,2 % 23,1 % 6,3 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 1,5 % 1 % 0,5 ANAP
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Samsun Limanı Gümrük Kapısı İlkadım 1. Seçim Kurulu

       % 100 % 51,82 % 9,49 % 0,73 % 2,19 % 23,11 % 6,33 % 0,73 % 0,73 % 0,73 % 1,46 % 0,97 % 0,49 ANAP
    • Samsun Limanı Gümrük Kapısı İlkadım 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Trabzon Havalimanı Gümrük Kapısı Ortahisar 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 66,6 % 12,4 % 0,4 % 1,7 % 8,9 % 4,5 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % 0,7 % 0,5 % 1 AB
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Trabzon Havalimanı Gümrük Kapısı Ortahisar 1. Seçim Kurulu

       % 100 % 66,63 % 12,43 % 0,4 % 1,66 % 8,86 % 4,53 % 0,45 % 0,55 % 0,6 % 0,65 % 0,45 % 0,96 AB
    • Trabzon Havalimanı Gümrük Kapısı Ortahisar 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Adnan Menderes Havalimanı Gümrük Kapısı Gaziemir 2. Seçim Kurulu

     % 100 % 31,3 % 8,4 % 0,4 % 0,8 % 39,1 % 6,4 % 5,2 % 3,7 % 0,3 % 0,9 % 0,7 % 0,9 AB
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Adnan Menderes Havalimanı Gümrük Kapısı Gaziemir 2. Seçim Kurulu

       % 100 % 31,33 % 8,36 % 0,43 % 0,79 % 39,07 % 6,37 % 5,16 % 3,72 % 0,32 % 0,93 % 0,72 % 0,92 AB
    • Adnan Menderes Havalimanı Gümrük Kapısı Gaziemir 2. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Pazarkule Karayolu Geçici Gümrük Kapısı Edirne Merkez 4. Seçim Kurulu

     % 100 % 27,7 % 6,4 % 0 % 0 % 48,2 % 9,9 % 3,5 % 2,1 % 1,4 % 0 % 0 % 0,7 HKP
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Pazarkule Karayolu Geçici Gümrük Kapısı Edirne Merkez 4. Seçim Kurulu

       % 100 % 27,66 % 6,38 % 0 % 0 % 48,23 % 9,93 % 3,55 % 2,13 % 1,42 % 0 % 0 % 0,71 HKP
    • Pazarkule Karayolu Geçici Gümrük Kapısı Edirne Merkez 4. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Ayvalık Limanı Gümrük Kapısı Ayvalık 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 20,8 % 4,2 % 0,5 % 0,4 % 55,1 % 7 % 5,6 % 3,1 % 0,3 % 0,5 % 0,2 % 0,2 GBP
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Ayvalık Limanı Gümrük Kapısı Ayvalık 1. Seçim Kurulu

       % 100 % 20,83 % 4,21 % 0,48 % 0,4 % 55,09 % 7 % 5,56 % 3,1 % 0,32 % 0,48 % 0,24 % 0,24 GBP
    • Ayvalık Limanı Gümrük Kapısı Ayvalık 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Çardak Havalimanı Gümrük Kapısı Çardak 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 54,3 % 11,3 % 0,6 % 1,3 % 20,3 % 5,3 % 0,4 % 1,9 % 0,1 % 1,6 % 0,5 % 0,4 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Çardak Havalimanı Gümrük Kapısı Çardak 1. Seçim Kurulu

       % 100 % 54,32 % 11,26 % 0,63 % 1,25 % 20,28 % 5,26 % 0,38 % 1,88 % 0,13 % 1,63 % 0,5 % 0,38 Genç Parti
    • Çardak Havalimanı Gümrük Kapısı Çardak 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Çobanbey Karayolu Gümrük Kapısı Elbeyli 1. Seçim Kurulu

    % 100 % 41,3 % 19,3 % 0,7 % 3,9 % 12,2 % 4,3 % 0,5 % 0,4 % 0,2 % 6,6 % 9,3 % 0,4 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Çobanbey Karayolu Gümrük Kapısı Elbeyli 1. Seçim Kurulu

      % 100 % 41,31 % 19,28 % 0,74 % 3,91 % 12,16 % 4,3 % 0,45 % 0,42 % 0,16 % 6,63 % 9,25 % 0,42 Genç Parti
    • Çobanbey Karayolu Gümrük Kapısı Elbeyli 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Yüksekova Esendere Gümrük Kapisi Yüksekova 1. Geçici İlçe Seçim Kurulu Başkanliği

     % 100 % 44,3 % 16,9 % 1,2 % 2,5 % 13,2 % 3,4 % 1,3 % 0,5 % 0,1 % 8,5 % 6,8 % 0,5 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Yüksekova Esendere Gümrük Kapisi Yüksekova 1. Geçici İlçe Seçim Kurulu Başkanliği

       % 100 % 44,31 % 16,86 % 1,18 % 2,48 % 13,2 % 3,4 % 1,31 % 0,52 % 0,13 % 8,5 % 6,8 % 0,52 Genç Parti
    • Yüksekova Esendere Gümrük Kapisi Yüksekova 1. Geçici İlçe Seçim Kurulu Başkanliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Karkamış Karayolu Gümrük Kapısı Karkamış 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 38,7 % 24,3 % 0,6 % 3,8 % 8,9 % 2,6 % 0,6 % 0 % 0,3 % 9,6 % 9,9 % 0,3 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Karkamış Karayolu Gümrük Kapısı Karkamış 1. Seçim Kurulu

       % 100 % 38,66 % 24,28 % 0,64 % 3,83 % 8,95 % 2,56 % 0,64 % 0 % 0,32 % 9,58 % 9,9 % 0,32 Genç Parti
    • Karkamış Karayolu Gümrük Kapısı Karkamış 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • İstanbul Havalimani Gümrük Kapisi Arnavutköy 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 34,7 % 6,3 % 0,4 % 1,3 % 36,7 % 6,6 % 5,8 % 4,6 % 0 % 1,4 % 0,9 % 0,1 TKP
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • İstanbul Havalimani Gümrük Kapisi Arnavutköy 1. Seçim Kurulu

       % 100 % 34,66 % 6,26 % 0,41 % 1,34 % 36,72 % 6,56 % 5,77 % 4,64 % 0,04 % 1,38 % 0,87 % 0,14 TKP
    • İstanbul Havalimani Gümrük Kapisi Arnavutköy 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • İstanbul Havalimanı Gümrük Kapısı Arnavutköy 3. Seçim Kurulu

     % 100 % 35,7 % 6,9 % 0,4 % 1,9 % 34,5 % 6,5 % 5,9 % 4,4 % 0,2 % 1,4 % 0,8 % 0,1 Vatan
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • İstanbul Havalimanı Gümrük Kapısı Arnavutköy 3. Seçim Kurulu

       % 100 % 35,7 % 6,89 % 0,4 % 1,88 % 34,53 % 6,54 % 5,93 % 4,36 % 0,21 % 1,39 % 0,8 % 0,11 Vatan
    • İstanbul Havalimanı Gümrük Kapısı Arnavutköy 3. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • İstanbul Havalimanı Gümrük Kapısı Arnavutköy 2. Seçim Kurulu

     % 100 % 35,3 % 6,1 % 0,5 % 1,6 % 36,2 % 6,8 % 5,1 % 4,6 % 0,2 % 1 % 1 % 0,1 ANAP
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • İstanbul Havalimanı Gümrük Kapısı Arnavutköy 2. Seçim Kurulu

       % 100 % 35,34 % 6,14 % 0,53 % 1,62 % 36,21 % 6,79 % 5,14 % 4,64 % 0,2 % 1,03 % 1,01 % 0,12 ANAP
    • İstanbul Havalimanı Gümrük Kapısı Arnavutköy 2. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Güney Afrika

     % 100 % 19,9 % 1,8 % 0,4 % 0,9 % 51,8 % 7,3 % 8,6 % 3,9 % 0,1 % 2,2 % 0,9 % 1,2 MİLLET

  • Cape Town Başkonsolosluğu

     % 100 % 16,1 % 0,6 % 0 % 0,6 % 56,5 % 5 % 9,3 % 3,1 % 0 % 2,5 % 1,2 % 3,7 MİLLET
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Cape Town Başkonsolosluğu

       % 100 % 16,15 % 0,62 % 0 % 0,62 % 56,52 % 4,97 % 9,32 % 3,11 % 0 % 2,48 % 1,24 % 3,73 MİLLET
    • Cape Town Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Pretorya Büyükelçiliği

     % 100 % 21,1 % 2,1 % 0,6 % 1 % 50,3 % 8 % 8,4 % 4,1 % 0,2 % 2,1 % 0,8 % 0,4 MİLLET
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Pretorya Büyükelçiliği

       % 100 % 21,05 % 2,14 % 0,58 % 0,97 % 50,29 % 7,99 % 8,38 % 4,09 % 0,19 % 2,14 % 0,78 % 0,39 MİLLET
    • Pretorya Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Gürcistan

     % 100 % 22,2 % 5,5 % 0,6 % 1,9 % 43,1 % 9,2 % 6,9 % 5,2 % 0,3 % 2,6 % 1,3 % 0,3 AB

  • Batum Başkonsolosluğu

     % 100 % 25,4 % 6,8 % 1,1 % 1,9 % 38,6 % 9,4 % 7,2 % 3,6 % 0,2 % 3,6 % 1,3 % 0,2 ANAP
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Batum Başkonsolosluğu

       % 100 % 25,37 % 6,82 % 1,07 % 1,92 % 38,59 % 9,38 % 7,25 % 3,62 % 0,21 % 3,62 % 1,28 % 0,21 ANAP
    • Batum Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Tiflis Büyükelçiliği

     % 100 % 19,5 % 4,3 % 0,2 % 1,9 % 47 % 9 % 6,6 % 6,6 % 0,4 % 1,7 % 1,3 % 0,6 AB
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Tiflis Büyükelçiliği

       % 100 % 19,48 % 4,31 % 0,19 % 1,87 % 47 % 8,99 % 6,55 % 6,55 % 0,37 % 1,69 % 1,31 % 0,56 AB
    • Tiflis Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Hollanda

     % 100 % 53,4 % 13 % 0,4 % 1,3 % 18,9 % 3,2 % 4,6 % 2,5 % 0,2 % 0,9 % 0,6 % 0,2 AB

  • Deventer Başkonsolosluğu

     % 100 % 53,7 % 14,2 % 0,5 % 1,2 % 18 % 3,1 % 4,6 % 2,1 % 0,1 % 1 % 0,6 % 0,1 AB
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Deventer Başkonsolosluğu

       % 100 % 53,74 % 14,24 % 0,46 % 1,15 % 18 % 3,09 % 4,59 % 2,11 % 0,1 % 1,04 % 0,55 % 0,14 AB
    • Deventer Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Rotterdam Başkonsolosluğu

     % 100 % 54,8 % 13,5 % 0,3 % 1,3 % 16,1 % 2,8 % 6,1 % 2 % 0,2 % 1 % 0,5 % 0,2 AB
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Rotterdam Başkonsolosluğu

       % 100 % 54,81 % 13,52 % 0,35 % 1,34 % 16,1 % 2,83 % 6,15 % 2,03 % 0,18 % 1 % 0,5 % 0,22 AB
    • Rotterdam Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Amsterdam Başkonsolosluğu

     % 100 % 52,3 % 12,1 % 0,6 % 1,3 % 21,4 % 3,4 % 3,1 % 3,1 % 0,2 % 0,8 % 0,6 % 0,1 GBP
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Amsterdam Başkonsolosluğu

       % 100 % 52,26 % 12,12 % 0,57 % 1,31 % 21,44 % 3,38 % 3,08 % 3,14 % 0,15 % 0,79 % 0,62 % 0,13 GBP
    • Amsterdam Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Eindhoven

     % 100 % 49,3 % 10,3 % 0,3 % 0,7 % 25,1 % 4,1 % 3,2 % 3,9 % 0,2 % 0,9 % 0,8 % 0,1 AB
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Eindhoven

       % 100 % 49,29 % 10,33 % 0,32 % 0,72 % 25,12 % 4,11 % 3,16 % 3,94 % 0,24 % 0,89 % 0,79 % 0,11 AB
    • Eindhoven (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Irak Cumhuriyeti

     % 100 % 44,6 % 6,7 % 0,7 % 1,6 % 15,9 % 4,6 % 19,3 % 2,1 % 0,3 % 2,2 % 0,9 % 0,4 Genç Parti

  • Basra Başkonsolosluğu

     % 100 % 56,8 % 6,8 % 0 % 4,1 % 20,3 % 4,1 % 1,4 % 0 % 0 % 6,8 % 0 % 0 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Basra Başkonsolosluğu

       % 100 % 56,76 % 6,76 % 0 % 4,05 % 20,27 % 4,05 % 1,35 % 0 % 0 % 6,76 % 0 % 0 Genç Parti
    • Basra Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Erbil Başkonsolosluğu

     % 100 % 39,1 % 5,2 % 0,4 % 1,3 % 14,9 % 4,4 % 27,7 % 2,6 % 0,3 % 1,8 % 1 % 0,5 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Erbil Başkonsolosluğu

       % 100 % 39,11 % 5,25 % 0,4 % 1,29 % 14,85 % 4,36 % 27,72 % 2,57 % 0,3 % 1,78 % 0,99 % 0,5 Genç Parti
    • Erbil Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Bağdat Büyükelçiliği

     % 100 % 55,9 % 10,2 % 1,5 % 1,9 % 17,7 % 5,3 % 1,9 % 1,2 % 0,2 % 2,4 % 0,7 % 0,2 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Bağdat Büyükelçiliği

       % 100 % 55,93 % 10,17 % 1,45 % 1,94 % 17,68 % 5,33 % 1,94 % 1,21 % 0,24 % 2,42 % 0,73 % 0,24 Genç Parti
    • Bağdat Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • İran

     % 100 % 35,1 % 5 % 0,9 % 3,8 % 30,4 % 7,1 % 4,5 % 0,2 % 0,9 % 1,9 % 0,9 % 1,2 Vatan

  • Tebriz Başkonsolosluğu

     % 100 % 25,6 % 0 % 0,8 % 3,9 % 44,2 % 12,4 % 1,6 % 0 % 0,8 % 2,3 % 1,6 % 0,8 HAK-PAR
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Tebriz Başkonsolosluğu

       % 100 % 25,58 % 0 % 0,78 % 3,88 % 44,19 % 12,4 % 1,55 % 0 % 0,78 % 2,33 % 1,55 % 0,78 HAK-PAR
    • Tebriz Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Meşhed Başkonsolosluğu

     % 100 % 60,5 % 1,2 % 2,3 % 1,2 % 12,8 % 2,3 % 1,2 % 0 % 2,3 % 3,5 % 2,3 % 3,5 HKP
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Meşhed Başkonsolosluğu

       % 100 % 60,47 % 1,16 % 2,33 % 1,16 % 12,79 % 2,33 % 1,16 % 0 % 2,33 % 3,49 % 2,33 % 3,49 HKP
    • Meşhed Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Tahran Büyükelçiliği

     % 100 % 30,6 % 9,6 % 0,5 % 4,8 % 29,2 % 5,7 % 7,7 % 0,5 % 0,5 % 1 % 0 % 1,4 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Tahran Büyükelçiliği

       % 100 % 30,62 % 9,57 % 0,48 % 4,78 % 29,19 % 5,74 % 7,66 % 0,48 % 0,48 % 0,96 % 0 % 1,44 Genç Parti
    • Tahran Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • İrlanda

     % 100 % 5,6 % 1,6 % 0,1 % 0,4 % 55,9 % 11,5 % 7,1 % 11,7 % 0,1 % 3,2 % 1,6 % 0,3 TKP

  • Dublin Büyükelçiliği

     % 100 % 5,6 % 1,6 % 0,1 % 0,4 % 55,9 % 11,5 % 7,1 % 11,7 % 0,1 % 3,2 % 1,6 % 0,3 TKP
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Dublin Büyükelçiliği

       % 100 % 5,57 % 1,59 % 0,09 % 0,43 % 55,94 % 11,54 % 7,1 % 11,71 % 0,09 % 3,23 % 1,64 % 0,3 TKP
    • Dublin Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • İspanya

     % 100 % 11,8 % 3,4 % 0,3 % 0,3 % 57,2 % 5,1 % 8,7 % 10,7 % 0,1 % 0,7 % 0,5 % 0,3 Sol Parti

  • Barselona Başkonsolosluğu

     % 100 % 15,6 % 4,7 % 0,3 % 0,5 % 54,9 % 4,4 % 7,3 % 9,9 % 0 % 0,6 % 0,4 % 0,3 Sol Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Barselona Başkonsolosluğu

       % 100 % 15,65 % 4,7 % 0,31 % 0,48 % 54,95 % 4,4 % 7,34 % 9,89 % 0 % 0,62 % 0,44 % 0,26 Sol Parti
    • Barselona Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Madrid Büyükelçiliği

     % 100 % 4,6 % 0,9 % 0,3 % 0,1 % 61,2 % 6,5 % 11,2 % 12,3 % 0,2 % 0,9 % 0,6 % 0,2 Sol Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Madrid Büyükelçiliği

       % 100 % 4,62 % 0,89 % 0,32 % 0,08 % 61,21 % 6,48 % 11,17 % 12,31 % 0,16 % 0,89 % 0,65 % 0,24 Sol Parti
    • Madrid Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • İsrail

     % 100 % 18,6 % 3,9 % 0,1 % 0,4 % 60,1 % 4,2 % 3,3 % 5,3 % 0,2 % 0,5 % 0,9 % 0,4 Genç Parti

  • Telaviv Büyükelçiliği

     % 100 % 18,6 % 3,9 % 0,1 % 0,4 % 60,1 % 4,2 % 3,3 % 5,3 % 0,2 % 0,5 % 0,9 % 0,4 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Telaviv Büyükelçiliği

       % 100 % 18,57 % 3,92 % 0,1 % 0,4 % 60,14 % 4,22 % 3,31 % 5,32 % 0,2 % 0,5 % 0,9 % 0,4 Genç Parti
    • Telaviv Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • İsveç

     % 100 % 32,5 % 10,4 % 0,2 % 0,7 % 21,7 % 3,8 % 24,9 % 3,3 % 0,1 % 0,8 % 0,6 % 0,3 Sol Parti

  • Stokholm Büyükelçiliği

     % 100 % 32,5 % 10,4 % 0,2 % 0,7 % 21,7 % 3,8 % 24,9 % 3,3 % 0,1 % 0,8 % 0,6 % 0,3 Sol Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Stokholm Büyükelçiliği

       % 100 % 32,47 % 10,36 % 0,18 % 0,69 % 21,69 % 3,77 % 24,89 % 3,26 % 0,1 % 0,83 % 0,58 % 0,25 Sol Parti
    • Stokholm Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • İsviçre

     % 100 % 30,2 % 8,5 % 0,3 % 1,1 % 26,2 % 2,5 % 25,1 % 3,5 % 0,1 % 0,6 % 0,5 % 0,3 Sol Parti

  • Cenevre Başkonsolosluğu

     % 100 % 42 % 14,6 % 0,3 % 1,2 % 19,9 % 2 % 15,3 % 2,2 % 0,1 % 0,7 % 0,5 % 0,2 Sol Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Cenevre Başkonsolosluğu

       % 100 % 41,97 % 14,57 % 0,33 % 1,22 % 19,94 % 1,97 % 15,32 % 2,25 % 0,11 % 0,66 % 0,53 % 0,17 Sol Parti
    • Cenevre Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Zürih Başkonsolosluğu

     % 100 % 27,1 % 6,9 % 0,3 % 1,1 % 28,3 % 2,6 % 27,3 % 3,8 % 0,1 % 0,6 % 0,6 % 0,3 Sol Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Zürih Başkonsolosluğu

       % 100 % 27,13 % 6,87 % 0,32 % 1,09 % 28,3 % 2,63 % 27,34 % 3,77 % 0,13 % 0,59 % 0,59 % 0,32 Sol Parti
    • Zürih Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Bern Büyükelçiliği

     % 100 % 25,7 % 6,2 % 0,4 % 1 % 27,3 % 2,7 % 29,8 % 4,2 % 0,1 % 0,8 % 0,4 % 0,4 Sol Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Bern Büyükelçiliği

       % 100 % 25,66 % 6,18 % 0,41 % 0,99 % 27,27 % 2,69 % 29,83 % 4,22 % 0,09 % 0,78 % 0,44 % 0,38 Sol Parti
    • Bern Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • İtalya

     % 100 % 18 % 3,8 % 1,6 % 0,8 % 47,7 % 5,6 % 13,7 % 5,9 % 0,1 % 1 % 0,6 % 0,2 Sol Parti

  • Milano Başkonsolosluğu

     % 100 % 20,8 % 4,5 % 1,9 % 1 % 46,4 % 5,3 % 12,4 % 5,2 % 0,2 % 0,8 % 0,6 % 0,2 Sol Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Milano Başkonsolosluğu

       % 100 % 20,84 % 4,5 % 1,92 % 0,97 % 46,39 % 5,28 % 12,39 % 5,2 % 0,16 % 0,84 % 0,56 % 0,17 Sol Parti
    • Milano Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Roma Büyükelçiliği

     % 100 % 5,9 % 1 % 0 % 0,2 % 53,5 % 7,1 % 19,5 % 8,7 % 0 % 1,8 % 0,9 % 0,2 TKP
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Roma Büyükelçiliği

       % 100 % 5,92 % 1,05 % 0 % 0,16 % 53,48 % 7,07 % 19,54 % 8,75 % 0 % 1,83 % 0,94 % 0,21 TKP
    • Roma Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Japonya

     % 100 % 26,7 % 4,7 % 0,3 % 1,4 % 24,5 % 3,2 % 31 % 3,5 % 0,1 % 2 % 1,6 % 0,2 Sol Parti

  • Tokyo Büyükelçiliği

     % 100 % 14,1 % 2,7 % 0,2 % 0,7 % 26,8 % 3,1 % 45 % 3,8 % 0,1 % 1,5 % 0,9 % 0,4 Sol Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Tokyo Büyükelçiliği

       % 100 % 14,09 % 2,66 % 0,16 % 0,69 % 26,85 % 3,14 % 45,03 % 3,77 % 0,05 % 1,49 % 0,85 % 0,37 Sol Parti
    • Tokyo Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Nagoya Başkonsolosluğu

     % 100 % 49,6 % 8,4 % 0,5 % 2,7 % 20,2 % 3,3 % 5,5 % 2,9 % 0,2 % 2,9 % 3,1 % 0,2 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Nagoya Başkonsolosluğu

       % 100 % 49,61 % 8,4 % 0,48 % 2,7 % 20,17 % 3,28 % 5,5 % 2,9 % 0,19 % 2,9 % 3,09 % 0,19 Genç Parti
    • Nagoya Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Kanada

     % 100 % 14,3 % 2 % 0,1 % 0,5 % 52,3 % 5,1 % 13,9 % 8,1 % 0,3 % 1 % 0,9 % 0,2 AB

  • Toronto Başkonsolosluğu

     % 100 % 12,6 % 2 % 0,2 % 0,5 % 51,6 % 4,8 % 16,3 % 8,5 % 0,6 % 1 % 0,7 % 0,4 AB
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Toronto Başkonsolosluğu

       % 100 % 12,6 % 2,02 % 0,17 % 0,5 % 51,56 % 4,8 % 16,26 % 8,47 % 0,56 % 0,97 % 0,73 % 0,38 AB
    • Toronto Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Montreal Başkonsolosluğu

     % 100 % 26,7 % 3,1 % 0,2 % 0,6 % 39,8 % 3,1 % 18,5 % 5,1 % 0,1 % 0,7 % 0,6 % 0,4 Sol Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Montreal Başkonsolosluğu

       % 100 % 26,67 % 3,11 % 0,17 % 0,59 % 39,83 % 3,11 % 18,53 % 5,06 % 0,15 % 0,68 % 0,61 % 0,39 Sol Parti
    • Montreal Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Vancouver Başkonsolosluğu

     % 100 % 7,4 % 0,9 % 0 % 0,3 % 64,6 % 7,2 % 5,7 % 9,8 % 0 % 1,5 % 1,3 % 0,2 TKP
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Vancouver Başkonsolosluğu

       % 100 % 7,39 % 0,95 % 0,02 % 0,31 % 64,55 % 7,25 % 5,71 % 9,78 % 0,05 % 1,47 % 1,35 % 0,24 TKP
    • Vancouver Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Ottava Büyükelçiliği

     % 100 % 13,7 % 2,4 % 0,1 % 0,2 % 58,2 % 6,2 % 6,1 % 8,7 % 0,1 % 1,4 % 1,2 % 0,5 TKP
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Ottava Büyükelçiliği

       % 100 % 13,7 % 2,39 % 0,07 % 0,2 % 58,21 % 6,2 % 6,07 % 8,73 % 0,07 % 1,43 % 1,16 % 0,48 TKP
    • Ottava Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Karadağ

     % 100 % 9,2 % 3 % 0,2 % 0,9 % 50,6 % 8 % 7,2 % 13,8 % 0,1 % 3,3 % 2,3 % 0,8 Genç Parti

  • Podgoritsa Büyükelçiliği

     % 100 % 9,2 % 3 % 0,2 % 0,9 % 50,6 % 8 % 7,2 % 13,8 % 0,1 % 3,3 % 2,3 % 0,8 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Podgoritsa Büyükelçiliği

       % 100 % 9,2 % 3 % 0,19 % 0,94 % 50,61 % 7,98 % 7,23 % 13,8 % 0,09 % 3,29 % 2,25 % 0,75 Genç Parti
    • Podgoritsa Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Katar

     % 100 % 54,7 % 3,8 % 0,6 % 1,6 % 24,3 % 4,6 % 1,5 % 4,3 % 0,3 % 1,5 % 1,3 % 0,2 Genç Parti

  • Doha Büyükelçiliği

     % 100 % 54,7 % 3,8 % 0,6 % 1,6 % 24,3 % 4,6 % 1,5 % 4,3 % 0,3 % 1,5 % 1,3 % 0,2 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Doha Büyükelçiliği

       % 100 % 54,67 % 3,78 % 0,6 % 1,62 % 24,33 % 4,57 % 1,49 % 4,28 % 0,32 % 1,55 % 1,32 % 0,24 Genç Parti
    • Doha Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Kazakistan

     % 100 % 31,5 % 9,7 % 0,6 % 1,3 % 31,2 % 7,3 % 6,7 % 5,2 % 0,1 % 3 % 1,7 % 0,6 Genç Parti

  • Almatı Başkonsolosluğu

     % 100 % 32,2 % 9,3 % 0,5 % 1,3 % 30,7 % 7,4 % 7,3 % 5,1 % 0,1 % 3,1 % 1,3 % 0,6 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Almatı Başkonsolosluğu

       % 100 % 32,2 % 9,32 % 0,51 % 1,35 % 30,72 % 7,39 % 7,33 % 5,14 % 0,13 % 3,08 % 1,35 % 0,58 Genç Parti
    • Almatı Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Aktau Başkonsolosluğu

     % 100 % 28,2 % 6,8 % 0,9 % 0,9 % 37,6 % 6 % 5,1 % 8,5 % 0 % 4,3 % 0 % 0,9 ANAP
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Aktau Başkonsolosluğu

       % 100 % 28,21 % 6,84 % 0,85 % 0,85 % 37,61 % 5,98 % 5,13 % 8,55 % 0 % 4,27 % 0 % 0,85 ANAP
    • Aktau Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Nur-Sultan Büyükelçiliği

     % 100 % 30,5 % 11,4 % 0,8 % 1,3 % 31,3 % 7,4 % 5,6 % 4,7 % 0 % 2,5 % 2,9 % 0,8 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Nur-Sultan Büyükelçiliği

       % 100 % 30,47 % 11,45 % 0,84 % 1,35 % 31,31 % 7,41 % 5,56 % 4,71 % 0 % 2,53 % 2,86 % 0,84 Genç Parti
    • Nur-Sultan Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Kırgızistan

     % 100 % 51,2 % 10,2 % 0,6 % 2,2 % 15,4 % 7 % 4 % 2,6 % 0,2 % 4 % 1 % 0,4 MİLLET

  • Bişkek Büyükelçiliği

     % 100 % 51,2 % 10,2 % 0,6 % 2,2 % 15,4 % 7 % 4 % 2,6 % 0,2 % 4 % 1 % 0,4 MİLLET
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Bişkek Büyükelçiliği

       % 100 % 51,25 % 10,25 % 0,64 % 2,24 % 15,44 % 7,05 % 3,97 % 2,63 % 0,19 % 3,97 % 1,02 % 0,38 MİLLET
    • Bişkek Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Kore Cumhuriyeti

     % 100 % 14,4 % 1,9 % 0,4 % 1,5 % 55,4 % 10,1 % 2,1 % 6,1 % 0 % 3,4 % 2,7 % 0,4 Genç Parti

  • Seul Büyükelçiliği

     % 100 % 14,4 % 1,9 % 0,4 % 1,5 % 55,4 % 10,1 % 2,1 % 6,1 % 0 % 3,4 % 2,7 % 0,4 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Seul Büyükelçiliği

       % 100 % 14,42 % 1,9 % 0,38 % 1,52 % 55,41 % 10,06 % 2,09 % 6,07 % 0 % 3,42 % 2,66 % 0,38 Genç Parti
    • Seul Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Kosova

     % 100 % 36,8 % 8,5 % 0,7 % 2,7 % 27,7 % 11,7 % 1,2 % 3,6 % 0,4 % 2,9 % 2,4 % 0,3 HKP

  • Prizren Başkonsolosluğu

     % 100 % 47,6 % 7 % 1,3 % 3,5 % 17,9 % 12,7 % 0,7 % 0,9 % 0,4 % 2,8 % 3,1 % 0,4 HAK-PAR
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Prizren Başkonsolosluğu

       % 100 % 47,6 % 6,99 % 1,31 % 3,49 % 17,9 % 12,66 % 0,66 % 0,87 % 0,44 % 2,84 % 3,06 % 0,44 HAK-PAR
    • Prizren Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Priştine Büyükelçiliği

     % 100 % 28,4 % 9,7 % 0,2 % 2 % 35,3 % 10,9 % 1,7 % 5,8 % 0,3 % 2,9 % 1,9 % 0,3 HKP
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Priştine Büyükelçiliği

       % 100 % 28,35 % 9,68 % 0,17 % 2,04 % 35,31 % 10,87 % 1,7 % 5,77 % 0,34 % 2,89 % 1,87 % 0,34 HKP
    • Priştine Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Kuveyt

     % 100 % 52,3 % 8,1 % 0,6 % 2 % 21,5 % 4,1 % 1,9 % 6 % 0,5 % 0,8 % 0,6 % 0,2 Genç Parti

  • Kuveyt Büyükelçiliği

     % 100 % 52,3 % 8,1 % 0,6 % 2 % 21,5 % 4,1 % 1,9 % 6 % 0,5 % 0,8 % 0,6 % 0,2 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Kuveyt Büyükelçiliği

       % 100 % 52,31 % 8,06 % 0,59 % 2 % 21,53 % 4,06 % 1,9 % 6,03 % 0,46 % 0,75 % 0,56 % 0,23 Genç Parti
    • Kuveyt Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Kuzey Kıbrıs Türk Cum.

     % 100 % 30,1 % 7,3 % 0,4 % 1,1 % 35,2 % 7 % 6,8 % 4,8 % 0,3 % 2,1 % 2,9 % 0,4 Genç Parti

  • Lefkoşa Büyükelçiliği

     % 100 % 28,9 % 7,1 % 0,4 % 1,2 % 36,3 % 6,9 % 7,1 % 5,2 % 0,2 % 2,1 % 2,8 % 0,4 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Lefkoşa Büyükelçiliği

       % 100 % 28,95 % 7,08 % 0,37 % 1,17 % 36,27 % 6,92 % 7,05 % 5,22 % 0,25 % 2,12 % 2,76 % 0,4 Genç Parti
    • Lefkoşa Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Gazimağusa Başkonsolosluğu

     % 100 % 33,6 % 8,2 % 0,4 % 0,9 % 32,4 % 7 % 5,9 % 3,9 % 0,4 % 2 % 2,9 % 0,3 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Gazimağusa Başkonsolosluğu

       % 100 % 33,57 % 8,24 % 0,42 % 0,9 % 32,45 % 7,02 % 5,86 % 3,92 % 0,41 % 2,02 % 2,91 % 0,34 Genç Parti
    • Gazimağusa Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • GÜZELYURT

     % 100 % 27,4 % 5,9 % 0,4 % 1 % 36,1 % 7,7 % 7,9 % 4,2 % 0,3 % 2,7 % 4,7 % 0,2 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • GÜZELYURT

       % 100 % 27,37 % 5,93 % 0,37 % 1,02 % 36,06 % 7,69 % 7,91 % 4,19 % 0,29 % 2,74 % 4,7 % 0,2 Genç Parti
    • GÜZELYURT (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Kuzey Makedonya

     % 100 % 28,4 % 6,7 % 0,6 % 3,2 % 32,2 % 10,5 % 6,3 % 4,1 % 0,1 % 3 % 3 % 0,6 Genç Parti

  • Üsküp Büyükelçiliği

     % 100 % 28,4 % 6,7 % 0,6 % 3,2 % 32,2 % 10,5 % 6,3 % 4,1 % 0,1 % 3 % 3 % 0,6 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Üsküp Büyükelçiliği

       % 100 % 28,39 % 6,67 % 0,57 % 3,16 % 32,24 % 10,52 % 6,32 % 4,14 % 0,11 % 3,05 % 2,99 % 0,63 Genç Parti
    • Üsküp Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Libya Devleti

     % 100 % 37,9 % 16,4 % 0,7 % 4,1 % 18,1 % 9,2 % 0,8 % 0,4 % 0,2 % 7,6 % 3,6 % 0,4 Genç Parti

  • Misurata Başkonsolosluğu

     % 100 % 40,5 % 14,5 % 0,5 % 4,6 % 18,2 % 8 % 0,7 % 0,8 % 0,1 % 6 % 5,3 % 0,4 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Misurata Başkonsolosluğu

       % 100 % 40,49 % 14,54 % 0,54 % 4,62 % 18,21 % 8,02 % 0,68 % 0,82 % 0,14 % 5,98 % 5,3 % 0,41 Genç Parti
    • Misurata Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Trablus Büyükelçiliği

     % 100 % 36,5 % 17,5 % 0,8 % 3,8 % 18 % 9,8 % 0,9 % 0,2 % 0,3 % 8,4 % 2,7 % 0,4 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Trablus Büyükelçiliği

       % 100 % 36,52 % 17,47 % 0,75 % 3,77 % 18 % 9,79 % 0,9 % 0,15 % 0,3 % 8,43 % 2,71 % 0,38 Genç Parti
    • Trablus Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Litvanya Cumhuriyeti

     % 100 % 9 % 2,2 % 0 % 0,5 % 51,3 % 14,3 % 4,8 % 9,5 % 0 % 4,1 % 2,9 % 0,3 Vatan

  • Vilnius Büyükelçiliği

     % 100 % 9 % 2,2 % 0 % 0,5 % 51,3 % 14,3 % 4,8 % 9,5 % 0 % 4,1 % 2,9 % 0,3 TKP
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Vilnius Büyükelçiliği

       % 100 % 8,98 % 2,25 % 0 % 0,52 % 51,3 % 14,34 % 4,84 % 9,5 % 0 % 4,15 % 2,94 % 0,35 TKP
    • Vilnius Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Lübnan

     % 100 % 93,4 % 0,4 % 0,5 % 0,2 % 3 % 0,7 % 0,3 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0 % 0,3 Genç Parti

  • Beyrut Büyükelçiliği

     % 100 % 93,4 % 0,4 % 0,5 % 0,2 % 3 % 0,7 % 0,3 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0 % 0,3 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Beyrut Büyükelçiliği

       % 100 % 93,36 % 0,38 % 0,51 % 0,24 % 2,98 % 0,72 % 0,34 % 0,17 % 0,14 % 0,1 % 0 % 0,27 Genç Parti
    • Beyrut Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Lüksemburg Büyük Dükalığı

     % 100 % 45 % 12,3 % 0,3 % 1,1 % 20,5 % 2,2 % 14,2 % 2,1 % 0,1 % 0,8 % 0,4 % 0,2 Sol Parti

  • Lüksemburg Büyükelçiliği

     % 100 % 45 % 12,3 % 0,3 % 1,1 % 20,5 % 2,2 % 14,2 % 2,1 % 0,1 % 0,8 % 0,4 % 0,2 Sol Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Lüksemburg Büyükelçiliği

       % 100 % 44,97 % 12,29 % 0,31 % 1,13 % 20,45 % 2,24 % 14,2 % 2,14 % 0,12 % 0,81 % 0,38 % 0,22 Sol Parti
    • Lüksemburg Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Macaristan

     % 100 % 14,7 % 4,7 % 0,5 % 0,8 % 49,1 % 9,9 % 8,1 % 6,5 % 0 % 3 % 1,5 % 0,4 TKP

  • Budapeşte Büyükelçiliği

     % 100 % 14,7 % 4,7 % 0,5 % 0,8 % 49,1 % 9,9 % 8,1 % 6,5 % 0 % 3 % 1,5 % 0,4 TKP
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Budapeşte Büyükelçiliği

       % 100 % 14,7 % 4,72 % 0,5 % 0,84 % 49,06 % 9,85 % 8,14 % 6,51 % 0,04 % 2,96 % 1,5 % 0,38 TKP
    • Budapeşte Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Malezya

     % 100 % 45,2 % 2,1 % 0,5 % 3,4 % 32,6 % 7,6 % 1 % 3,4 % 0,3 % 1,8 % 0,8 % 0,3 TKH

  • Kuala Lumpur Büyükelçiliği

     % 100 % 45,2 % 2,1 % 0,5 % 3,4 % 32,6 % 7,6 % 1 % 3,4 % 0,3 % 1,8 % 0,8 % 0,3 TKH
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Kuala Lumpur Büyükelçiliği

       % 100 % 45,17 % 2,09 % 0,52 % 3,39 % 32,64 % 7,57 % 1,04 % 3,39 % 0,26 % 1,83 % 0,78 % 0,26 TKH
    • Kuala Lumpur Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Malta Cumhuriyeti

     % 100 % 14,9 % 4,8 % 0,7 % 0,7 % 49,7 % 8 % 5,8 % 10,6 % 0,1 % 1,8 % 1,5 % 0,2 Genç Parti

  • Valetta Büyükelçiliği

     % 100 % 14,9 % 4,8 % 0,7 % 0,7 % 49,7 % 8 % 5,8 % 10,6 % 0,1 % 1,8 % 1,5 % 0,2 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Valetta Büyükelçiliği

       % 100 % 14,9 % 4,76 % 0,74 % 0,74 % 49,66 % 8,04 % 5,81 % 10,64 % 0,06 % 1,79 % 1,48 % 0,25 Genç Parti
    • Valetta Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Mısır

     % 100 % 66 % 3,3 % 0,1 % 2,6 % 15,1 % 5,3 % 1,4 % 1,4 % 0,3 % 0,9 % 0,8 % 0,3 Genç Parti

  • İskenderiye Başkonsolosluğu

     % 100 % 62,4 % 4,7 % 0 % 0,6 % 17,1 % 7,6 % 0 % 3,5 % 0,6 % 0 % 1,8 % 0,6 TKP
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • İskenderiye Başkonsolosluğu

       % 100 % 62,35 % 4,71 % 0 % 0,59 % 17,06 % 7,65 % 0 % 3,53 % 0,59 % 0 % 1,76 % 0,59 TKP
    • İskenderiye Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Kahire Büyükelçiliği

     % 100 % 66,9 % 2,9 % 0,2 % 3,2 % 14,5 % 4,6 % 1,8 % 0,8 % 0,2 % 1,1 % 0,5 % 0,3 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Kahire Büyükelçiliği

       % 100 % 66,93 % 2,88 % 0,16 % 3,19 % 14,54 % 4,63 % 1,76 % 0,8 % 0,16 % 1,12 % 0,48 % 0,32 Genç Parti
    • Kahire Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Moldova Cumhuriyeti

     % 100 % 30,7 % 6,7 % 0,3 % 2,1 % 38,2 % 8,3 % 4,8 % 4 % 0 % 1,1 % 2,7 % 0,3 Genç Parti

  • Kişinev Büyükelçiliği

     % 100 % 30,7 % 7,4 % 0,4 % 2,1 % 38,2 % 6,4 % 6 % 4,6 % 0 % 0,7 % 3,5 % 0 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Kişinev Büyükelçiliği

       % 100 % 30,74 % 7,42 % 0,35 % 2,12 % 38,16 % 6,36 % 6,01 % 4,59 % 0 % 0,71 % 3,53 % 0 Genç Parti
    • Kişinev Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Komrat Başkonsolosluğu

     % 100 % 30,8 % 4,4 % 0 % 2,2 % 38,5 % 14,3 % 1,1 % 2,2 % 0 % 2,2 % 0 % 1,1 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Komrat Başkonsolosluğu

       % 100 % 30,77 % 4,4 % 0 % 2,2 % 38,46 % 14,29 % 1,1 % 2,2 % 0 % 2,2 % 0 % 1,1 Genç Parti
    • Komrat Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Nijerya Federal Cumhuriyeti

     % 100 % 40,5 % 2,4 % 0 % 2,4 % 31 % 13,1 % 3,6 % 6 % 0 % 0 % 1,2 % 0 Genç Parti

  • Abuja Büyükelçiliği

     % 100 % 40,5 % 2,4 % 0 % 2,4 % 31 % 13,1 % 3,6 % 6 % 0 % 0 % 1,2 % 0 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Abuja Büyükelçiliği

       % 100 % 40,48 % 2,38 % 0 % 2,38 % 30,95 % 13,1 % 3,57 % 5,95 % 0 % 0 % 1,19 % 0 Genç Parti
    • Abuja Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Norveç

     % 100 % 43,2 % 7,2 % 0,4 % 1,3 % 25,1 % 5,4 % 11,2 % 3,1 % 0,1 % 0,8 % 0,8 % 0,3 TKP

  • Oslo Büyükelçiliği

     % 100 % 43,2 % 7,2 % 0,4 % 1,3 % 25,1 % 5,4 % 11,2 % 3,1 % 0,1 % 0,8 % 0,8 % 0,3 TKP
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Oslo Büyükelçiliği

       % 100 % 43,19 % 7,24 % 0,38 % 1,29 % 25,06 % 5,41 % 11,23 % 3,14 % 0,14 % 0,85 % 0,83 % 0,3 TKP
    • Oslo Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Özbekistan

     % 100 % 37 % 11,2 % 1,5 % 2,9 % 26,5 % 7 % 4,8 % 4,3 % 0,3 % 2,6 % 0,7 % 0,4 MİLLET

  • Semerkant Başkonsolosluğu

     % 100 % 47,7 % 16,7 % 0,9 % 3,7 % 15,7 % 6,5 % 2,8 % 1,4 % 0,5 % 1,4 % 1,4 % 0,9 Milli Yol
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Semerkant Başkonsolosluğu

       % 100 % 47,69 % 16,67 % 0,93 % 3,7 % 15,74 % 6,48 % 2,78 % 1,39 % 0,46 % 1,39 % 1,39 % 0,93 Milli Yol
    • Semerkant Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Taşkent Büyükelçiliği

     % 100 % 35,5 % 10,5 % 1,6 % 2,8 % 28 % 7,1 % 5,1 % 4,7 % 0,3 % 2,7 % 0,6 % 0,5 MİLLET
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Taşkent Büyükelçiliği

       % 100 % 35,49 % 10,47 % 1,55 % 2,78 % 27,99 % 7,11 % 5,11 % 4,65 % 0,32 % 2,71 % 0,65 % 0,45 MİLLET
    • Taşkent Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Pakistan İslam Cumhuriyeti

     % 100 % 56,4 % 4,7 % 0,5 % 5 % 20,9 % 4,4 % 0,5 % 2,3 % 0 % 2,3 % 0,8 % 0,5 TKP

  • Karaçi Başkonsolosluğu

     % 100 % 50,5 % 10,9 % 0 % 3 % 19,8 % 2 % 0 % 5,9 % 0 % 5 % 1 % 2 TKP
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Karaçi Başkonsolosluğu

       % 100 % 50,5 % 10,89 % 0 % 2,97 % 19,8 % 1,98 % 0 % 5,94 % 0 % 4,95 % 0,99 % 1,98 TKP
    • Karaçi Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Lahor Başkonsolosluğu

     % 100 % 72 % 0,8 % 0,8 % 4,8 % 12,8 % 4,8 % 1,6 % 0,8 % 0 % 0 % 0 % 0,8 TKH
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Lahor Başkonsolosluğu

       % 100 % 72 % 0,8 % 0,8 % 4,8 % 12,8 % 4,8 % 1,6 % 0,8 % 0 % 0 % 0 % 0,8 TKH
    • Lahor Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • İslamabad Büyükelçiliği

     % 100 % 47,8 % 3,8 % 0,6 % 6,4 % 28 % 5,7 % 0 % 1,3 % 0 % 2,5 % 1,3 % 0,6 Vatan
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • İslamabad Büyükelçiliği

       % 100 % 47,77 % 3,82 % 0,64 % 6,37 % 28,03 % 5,73 % 0 % 1,27 % 0 % 2,55 % 1,27 % 0,64 Vatan
    • İslamabad Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Polonya

     % 100 % 6,7 % 1,3 % 0,2 % 0,3 % 54,8 % 14,2 % 8,3 % 7,1 % 0,2 % 3,9 % 2,2 % 0,3 Genç Parti

  • Varşova Büyükelçiliği

     % 100 % 6,7 % 1,3 % 0,2 % 0,3 % 54,8 % 14,2 % 8,3 % 7,1 % 0,2 % 3,9 % 2,2 % 0,3 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Varşova Büyükelçiliği

       % 100 % 6,69 % 1,34 % 0,16 % 0,3 % 54,78 % 14,16 % 8,29 % 7,08 % 0,18 % 3,91 % 2,23 % 0,26 Genç Parti
    • Varşova Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Portekiz Cumhuriyeti

     % 100 % 2,9 % 0,9 % 0,3 % 0 % 62,4 % 8 % 7 % 13,5 % 0,1 % 1,6 % 1,4 % 0,5 TKP

  • Lizbon Büyükelçiliği

     % 100 % 2,9 % 0,9 % 0,3 % 0 % 62,4 % 8 % 7 % 13,5 % 0,1 % 1,6 % 1,4 % 0,5 TKP
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Lizbon Büyükelçiliği

       % 100 % 2,91 % 0,93 % 0,35 % 0 % 62,4 % 8,03 % 6,98 % 13,5 % 0,12 % 1,63 % 1,4 % 0,47 TKP
    • Lizbon Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Romanya

     % 100 % 28,4 % 6,8 % 0,4 % 1,1 % 35 % 6,6 % 12,9 % 4,3 % 0,1 % 1,9 % 1,4 % 0,2 TKP

  • Köstence Başkonsolosluğu

     % 100 % 34,4 % 8,5 % 0,5 % 0,8 % 31,1 % 6,2 % 12,5 % 2,7 % 0,2 % 1,2 % 0,9 % 0,3 TKP
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Köstence Başkonsolosluğu

       % 100 % 34,44 % 8,46 % 0,45 % 0,76 % 31,12 % 6,19 % 12,54 % 2,72 % 0,15 % 1,21 % 0,91 % 0,3 TKP
    • Köstence Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Bükreş Büyükelçiliği

     % 100 % 27,3 % 6,5 % 0,4 % 1,1 % 35,6 % 6,7 % 13 % 4,6 % 0,1 % 2 % 1,5 % 0,1 ANAP
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Bükreş Büyükelçiliği

       % 100 % 27,33 % 6,5 % 0,42 % 1,13 % 35,64 % 6,68 % 12,97 % 4,63 % 0,08 % 1,97 % 1,53 % 0,13 ANAP
    • Bükreş Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Rusya Federasyonu

     % 100 % 28,3 % 6,1 % 0,5 % 1,4 % 36,7 % 6,3 % 7,8 % 6 % 0,1 % 2,7 % 2,6 % 0,4 Genç Parti

  • Kazan Başkonsolosluğu

     % 100 % 32,3 % 14,2 % 0,9 % 1,3 % 29,3 % 5 % 3,9 % 3,9 % 0 % 4,5 % 3 % 0,4 TKP
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Kazan Başkonsolosluğu

       % 100 % 32,33 % 14,22 % 0,86 % 1,29 % 29,31 % 4,96 % 3,88 % 3,88 % 0 % 4,53 % 3,02 % 0,43 TKP
    • Kazan Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Novorossisk Başkonsolosluğu

     % 100 % 77 % 6,3 % 1,4 % 0,7 % 5,4 % 1,7 % 3 % 1,9 % 0 % 0,2 % 0,3 % 0,5 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Novorossisk Başkonsolosluğu

       % 100 % 76,96 % 6,28 % 1,4 % 0,7 % 5,41 % 1,75 % 2,97 % 1,92 % 0 % 0,17 % 0,35 % 0,52 Genç Parti
    • Novorossisk Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • St. Petersburg Başkonsolosluğu

     % 100 % 22,6 % 4,7 % 0,2 % 1,4 % 42,5 % 9,1 % 5,7 % 5,8 % 0,2 % 2,7 % 3,5 % 0,8 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • St. Petersburg Başkonsolosluğu

       % 100 % 22,64 % 4,72 % 0,16 % 1,42 % 42,45 % 9,12 % 5,66 % 5,82 % 0,16 % 2,67 % 3,46 % 0,79 Genç Parti
    • St. Petersburg Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Moskova Büyükelçiliği

     % 100 % 20 % 5,2 % 0,3 % 1,5 % 42,3 % 6,7 % 9,7 % 7,2 % 0,2 % 2,8 % 2,8 % 0,3 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Moskova Büyükelçiliği

       % 100 % 19,96 % 5,22 % 0,29 % 1,53 % 42,27 % 6,75 % 9,74 % 7,16 % 0,16 % 2,83 % 2,8 % 0,25 Genç Parti
    • Moskova Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Sırbistan Cumhuriyeti

     % 100 % 30,5 % 12,7 % 0,7 % 2 % 30,3 % 7,7 % 5,7 % 5,8 % 0,2 % 2,3 % 0,7 % 0,5 Genç Parti

  • Yeni Pazar Başkonsolosluğu

     % 100 % 40,7 % 14,3 % 1,4 % 4,6 % 21,6 % 7,8 % 5,3 % 0,9 % 0,5 % 1,6 % 0 % 0,9 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Yeni Pazar Başkonsolosluğu

       % 100 % 40,69 % 14,25 % 1,38 % 4,6 % 21,61 % 7,82 % 5,29 % 0,92 % 0,46 % 1,61 % 0 % 0,92 Genç Parti
    • Yeni Pazar Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Belgrad Büyükelçiliği

     % 100 % 25 % 11,9 % 0,4 % 0,6 % 35 % 7,7 % 5,9 % 8,4 % 0 % 2,6 % 1,1 % 0,7 TKP
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Belgrad Büyükelçiliği

       % 100 % 25 % 11,88 % 0,37 % 0,62 % 35,02 % 7,67 % 5,94 % 8,42 % 0 % 2,6 % 1,11 % 0,74 TKP
    • Belgrad Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Singapur Cumhuriyeti

     % 100 % 9,1 % 0,4 % 0 % 0,2 % 64,3 % 8,9 % 4,9 % 7,2 % 0 % 2,1 % 1,1 % 0,4 Vatan

  • Singapur Büyükelçiliği

     % 100 % 9,1 % 0,4 % 0 % 0,2 % 64,3 % 8,9 % 4,9 % 7,2 % 0 % 2,1 % 1,1 % 0,4 Vatan
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Singapur Büyükelçiliği

       % 100 % 9,11 % 0,35 % 0 % 0,18 % 64,27 % 8,93 % 4,9 % 7,18 % 0 % 2,1 % 1,05 % 0,35 Vatan
    • Singapur Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Slovak Cumhuriyeti

     % 100 % 11,4 % 4,2 % 0,3 % 0 % 49,1 % 13 % 6,2 % 9,6 % 0 % 2,6 % 1,8 % 0,5 Genç Parti

  • Bratislava Büyükelçiliği

     % 100 % 11,4 % 4,2 % 0,3 % 0 % 49,1 % 13 % 6,2 % 9,6 % 0 % 2,6 % 1,8 % 0,5 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Bratislava Büyükelçiliği

       % 100 % 11,43 % 4,16 % 0,26 % 0 % 49,09 % 12,99 % 6,23 % 9,61 % 0 % 2,6 % 1,82 % 0,52 Genç Parti
    • Bratislava Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Suudi Arabistan

     % 100 % 67,3 % 2 % 0,6 % 1,1 % 18,7 % 2,1 % 1,3 % 4,2 % 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,3 AB

  • Cidde Başkonsolosluğu

     % 100 % 74,9 % 2,3 % 0,7 % 1,3 % 12,4 % 1,8 % 1,3 % 2,3 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,4 AB
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Cidde Başkonsolosluğu

       % 100 % 74,92 % 2,34 % 0,69 % 1,29 % 12,43 % 1,79 % 1,31 % 2,31 % 0,29 % 0,28 % 0,19 % 0,38 AB
    • Cidde Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Riyad Büyükelçiliği

     % 100 % 56,1 % 1,5 % 0,5 % 0,7 % 27,8 % 2,5 % 1,3 % 7 % 0,5 % 0,3 % 0,3 % 0,3 AB
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Riyad Büyükelçiliği

       % 100 % 56,07 % 1,46 % 0,45 % 0,73 % 27,82 % 2,5 % 1,31 % 7,01 % 0,48 % 0,33 % 0,28 % 0,3 AB
    • Riyad Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti

     % 100 % 33,8 % 7,1 % 0,6 % 3,9 % 28,8 % 10,4 % 3,3 % 7,1 % 0 % 2,1 % 2,1 % 0,3 Genç Parti

  • Darüsselam Büyükelçiliği

     % 100 % 33,8 % 7,1 % 0,6 % 3,9 % 28,8 % 10,4 % 3,3 % 7,1 % 0 % 2,1 % 2,1 % 0,3 HAK-PAR
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Darüsselam Büyükelçiliği

       % 100 % 33,83 % 7,12 % 0,59 % 3,86 % 28,78 % 10,39 % 3,26 % 7,12 % 0 % 2,08 % 2,08 % 0,3 HAK-PAR
    • Darüsselam Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Tayland

     % 100 % 7,6 % 3,8 % 0,2 % 0,6 % 56,8 % 9,5 % 3,2 % 9,9 % 0,2 % 3,4 % 2,7 % 0,6 Vatan

  • Bangkok Büyükelçiliği

     % 100 % 7,6 % 3,8 % 0,2 % 0,6 % 56,8 % 9,5 % 3,2 % 9,9 % 0,2 % 3,4 % 2,7 % 0,6 Vatan
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Bangkok Büyükelçiliği

       % 100 % 7,59 % 3,8 % 0,21 % 0,63 % 56,75 % 9,49 % 3,16 % 9,92 % 0,21 % 3,38 % 2,74 % 0,63 Vatan
    • Bangkok Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Türkiye

     % 100 % 35,6 268 % 10,1 50 % 1 % 2,8 5 % 25,3 169 % 9,7 43 % 8,8 61 % 1,7 4 % 0,2 % 2,2 % 0,9 % 0,4 Bağımsız

  • Türkmenistan

     % 100 % 28 % 11,7 % 1,5 % 1,2 % 32,1 % 11,1 % 6,4 % 2 % 0 % 2,9 % 1,7 % 0,6 TKP

  • Aşkabat Büyükelçiliği

     % 100 % 28 % 11,7 % 1,5 % 1,2 % 32,1 % 11,1 % 6,4 % 2 % 0 % 2,9 % 1,7 % 0,6 TKP
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Aşkabat Büyükelçiliği

       % 100 % 27,99 % 11,66 % 1,46 % 1,17 % 32,07 % 11,08 % 6,41 % 2,04 % 0 % 2,92 % 1,75 % 0,58 TKP
    • Aşkabat Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Ukrayna

     % 100 % 23 % 8,4 % 0 % 1,1 % 40,1 % 7,9 % 11,1 % 4,6 % 0 % 1,6 % 1,4 % 0,3 ANAP

  • Odessa Başkonsolosluğu

     % 100 % 23 % 9,8 % 0 % 1,1 % 38,5 % 2,9 % 15,5 % 5,7 % 0 % 1,1 % 1,7 % 0,6 Sol Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Odessa Başkonsolosluğu

       % 100 % 22,99 % 9,77 % 0 % 1,15 % 38,51 % 2,87 % 15,52 % 5,75 % 0 % 1,15 % 1,72 % 0,57 Sol Parti
    • Odessa Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Kiev Büyükelçiliği

     % 100 % 23,1 % 7,2 % 0 % 1 % 41,5 % 12,3 % 7,2 % 3,6 % 0 % 2,1 % 1 % 0,5 Genç Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Kiev Büyükelçiliği

       % 100 % 23,08 % 7,18 % 0 % 1,03 % 41,54 % 12,31 % 7,18 % 3,59 % 0 % 2,05 % 1,03 % 0,51 Genç Parti
    • Kiev Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Umman

     % 100 % 26,6 % 1,4 % 0 % 1,9 % 52,4 % 4 % 1,9 % 7,9 % 0 % 1,7 % 1,1 % 0,3 TKP

  • Muskat Büyükelçiliği

     % 100 % 26,6 % 1,4 % 0 % 1,9 % 52,4 % 4 % 1,9 % 7,9 % 0 % 1,7 % 1,1 % 0,3 TKP
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Muskat Büyükelçiliği

       % 100 % 26,58 % 1,42 % 0 % 1,9 % 52,37 % 3,96 % 1,9 % 7,91 % 0 % 1,74 % 1,11 % 0,32 TKP
    • Muskat Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Ürdün

     % 100 % 80,5 % 2 % 0,8 % 2 % 7,2 % 2 % 0,8 % 0,8 % 1,1 % 0,3 % 0,1 % 0,4 MİLLET

  • Amman Büyükelçiliği

     % 100 % 80,5 % 2 % 0,8 % 2 % 7,2 % 2 % 0,8 % 0,8 % 1,1 % 0,3 % 0,1 % 0,4 AB
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Amman Büyükelçiliği

       % 100 % 80,48 % 2 % 0,82 % 2 % 7,2 % 2 % 0,82 % 0,82 % 1,11 % 0,3 % 0,15 % 0,37 AB
    • Amman Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Yeni Zelanda

     % 100 % 10,1 % 1,3 % 0 % 1,9 % 56,2 % 4,1 % 11 % 12,3 % 0 % 1,3 % 0,3 % 0,9 TKP

  • Wellington Büyükelçiliği

     % 100 % 10,1 % 1,3 % 0 % 1,9 % 56,2 % 4,1 % 11 % 12,3 % 0 % 1,3 % 0,3 % 0,9 TKP
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Wellington Büyükelçiliği

       % 100 % 10,09 % 1,26 % 0 % 1,89 % 56,15 % 4,1 % 11,04 % 12,3 % 0 % 1,26 % 0,32 % 0,95 TKP
    • Wellington Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Yunanistan

     % 100 % 11,9 % 2,1 % 0,4 % 0,2 % 49,7 % 6,1 % 10,9 % 11,9 % 0,3 % 1,7 % 1,2 % 0,8 TKP

  • Atina-Pire Başkonsolosluğu

     % 100 % 8,6 % 1,1 % 0,3 % 0,2 % 52,1 % 4,8 % 12,4 % 14,6 % 0,1 % 1,2 % 0,9 % 0,8 TKP
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Atina-Pire Başkonsolosluğu

       % 100 % 8,6 % 1,15 % 0,29 % 0,19 % 52,15 % 4,78 % 12,42 % 14,61 % 0,1 % 1,24 % 0,86 % 0,76 TKP
    • Atina-Pire Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Gümülcine Başkonsolosluğu

     % 100 % 40,1 % 8,8 % 0 % 0,7 % 35 % 8 % 0,7 % 1,5 % 0 % 2,2 % 1,5 % 1,5 TKP
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Gümülcine Başkonsolosluğu

       % 100 % 40,15 % 8,76 % 0 % 0,73 % 35,04 % 8,03 % 0,73 % 1,46 % 0 % 2,19 % 1,46 % 1,46 TKP
    • Gümülcine Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Rodos Başkonsolosluğu

     % 100 % 23,9 % 6 % 3 % 0 % 38,8 % 7,5 % 1,5 % 7,5 % 1,5 % 6 % 0 % 1,5 Sol Parti
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Rodos Başkonsolosluğu

       % 100 % 23,88 % 5,97 % 2,99 % 0 % 38,81 % 7,46 % 1,49 % 7,46 % 1,49 % 5,97 % 0 % 1,49 Sol Parti
    • Rodos Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

  • Selanik Başkonsolosluğu

     % 100 % 6,5 % 1,4 % 0,5 % 0 % 50,5 % 10,7 % 12,6 % 7 % 0,9 % 2,3 % 3,3 % 0,9 TKH
    • 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
    • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
    • Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

    • Selanik Başkonsolosluğu

       % 100 % 6,54 % 1,4 % 0,47 % 0 % 50,47 % 10,75 % 12,62 % 7,01 % 0,93 % 2,34 % 3,27 % 0,93 TKH
    • Selanik Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Yurtdışı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 9.593 / 9.593
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • Y.Sol Parti
  • İyi Parti
  • TİP
  • Y.Refah
  • Zafer
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %44,4
    805.873 oy
  • %23,5
    427.243 oy
  • %11,1
    201.450 oy
  • %9,9
    179.797 oy
  • %3,5
    64.311 oy
  • %2,9
    52.342 oy
  • %1,2
    21.504 oy
  • %1
    17.940 oy
  • %44,4
    805.873 oy
  • %23,5
    427.243 oy
  • %11,1
    201.450 oy
  • %9,9
    179.797 oy
  • %3,5
    64.311 oy
  • %2,9
    52.342 oy
  • %1,2
    21.504 oy
  • %1
    17.940 oy
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %51,7
    777.012 oy
  • %17,8
    266.835 oy
  • %8
    120.134 oy
  • %17,3
    260.070 oy
  • %4
    60.836 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %51,7
    777.012 oy
  • %17,8
    266.835 oy
  • %8
    120.134 oy
  • %17,3
    260.070 oy
  • %4
    60.836 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • Memleket
  • BBP
  • Adalet
  • Sol Parti
  • AB
  • Genç Parti
  • TKP
  • ANAP
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0,8
    14.763 oy
  • %0,5
    8.444 oy
  • %0,2
    3.505 oy
  • %0,2
    2.805 oy
  • %0,1
    2.520 oy
  • %0,1
    1.974 oy
  • %0,1
    1.710 oy
  • %0,1
    1.520 oy
  • %0,8
    14.763 oy
  • %0,5
    8.444 oy
  • %0,2
    3.505 oy
  • %0,2
    2.805 oy
  • %0,1
    2.520 oy
  • %0,1
    1.974 oy
  • %0,1
    1.710 oy
  • %0,1
    1.520 oy
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • HAK-PAR
  • GBP
  • Vatan
  • MİLLET
  • HKP
  • TKH
  • Milli Yol
  • YP
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0,1
    1.302 oy
  • %0,1
    1.285 oy
  • %0,1
    1.222 oy
  • %0,1
    1.194 oy
  • %0
    861 oy
  • %0
    543 oy
  • %0
    281 oy
  • %0
    164 oy
  • %0,1
    1.302 oy
  • %0,1
    1.285 oy
  • %0,1
    1.222 oy
  • %0,1
    1.194 oy
  • %0
    861 oy
  • %0
    543 oy
  • %0
    281 oy
  • %0
    164 oy
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    4.017 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,3
    4.017 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

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