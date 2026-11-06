Seçim Muğla Seçim Sonuçları - 2023 Genel Seçim Muğla Oy Oranları | CANLI

Muğla Seçim Sonuçları - 14 Mayıs 2023 Genel Seçim

Genel Seçim - Milletvekili Seçimi Muğla Geneli Sonuçları

Genele Göre İttifaka Göre
  • Açılan sandık
  • 2.439 / 2.439
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • İyi Parti
  • MHP
  • TİP
  • Y.Sol Parti
  • Zafer
  • Memleket
  • Y.Refah
  • Adalet
  • BBP
  • Diğer
  • 4
  • 2
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %37,6
  • %24,5
  • %17
  • %6,3
  • %5,6
  • %3,5
  • %1,7
  • %1,2
  • %0,6
  • %0,3
  • %0,3
  • %1,3
  • %37,6
  • %24,5
  • %17
  • %6,3
  • %5,6
  • %3,5
  • %1,7
  • %1,2
  • %0,6
  • %0,3
  • %0,3
  • %1,3
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 4
  • 2
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %40,9
  • %28,2
  • %16,5
  • %6,5
  • %0
  • %6,7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,3
  • %40,9
  • %28,2
  • %16,5
  • %6,5
  • %0
  • %6,7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,3
Tüm Partiler
Milletvekili Dağılımı
4 2 1
Kazanan Milletvekili Listesi
BOD DAT FET KÖY MAR MİL ULA YTĞ DAL ORT KVK MNT SYD
BODRUM
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DALAMAN
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DATÇA
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FETHİYE
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KAVAKLIDERE
yukleniyor
KÖYCEĞİZ
yukleniyor
MARMARİS
yukleniyor
MENTEŞE
yukleniyor
MİLAS
yukleniyor
ORTACA
yukleniyor
SEYDİKEMER
yukleniyor
ULA
yukleniyor
YATAĞAN
yukleniyor

  • AK Parti

  • MHP

  • CHP

  • İyi Parti

  • Memleket

  • Y.Sol Parti

  • BBP

  • Adalet

  • TİP

  • Y.Refah

  • Zafer

* 31 Mart 2023 Genel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

* Sonuçlar, yurtdışı oyları da dahil edilerek hesaplanmıştır.

* 24 Haz 2018 Yeşil Sol Parti verileri, 24 Haz 2018 HDP partisinin genel seçim sonuçlarına aittir.

Muğla Milletvekilleri

  • CHP 4
  • AK Parti 2
  • İyi Parti 1
  • MHP 0
  • TİP 0
  • Y.Sol Parti 0
  • Zafer 0
  • Memleket 0
  • Y.Refah 0
  • Adalet 0
  • BBP 0

  • Cumhur Uzun

     1

  • Gizem Özcan

     2

  • Süreyya Öneş Derici

     3

  • Selçuk Özdağ

     4

  • Mehmet Demir

     5

  • Fatma Gebeş Çimen

     6

  • Salih Nazmi Büyükdöğerlioğlu

     7

  • Kadem Mete

     1

  • Yakup Otgöz

     2

  • Eylem Tan

     3

  • Turgay Öztürk

     4

  • Ali Mete Karagöz

     5

  • Hakan Fevzi İlhan

     6

  • Ali Tekin

     7

  • Metin Ergun

     1

  • Behçet Saatcı

     2

  • Mehmet Tosun

     3

  • Gülgün Çolakoğlu

     4

  • Ayfer İlhan Öçer

     5

  • Tulgay Hasar

     6

  • Ömer Kaya

     7

  • Özlem Balcı

     1

  • Ertuğrul Avcı

     2

  • Mevlüt Kiriş

     3

  • Abdulkadir Tekin

     4

  • Şevket Tokur

     5

  • Hilmi Başpınar

     6

  • Neslihan Doğangül Önder

     7

  • Mehmet Aslantuğ

     1

  • Neşe Tuncer Güngüt

     2

  • Osman Gülgün

     3

  • Mehmet Yapıcı

     4

  • Yağmur Özgür Güven

     5

  • Füsun Ünlüsoy

     6

  • Neşet Karadağ

     7

  • Hasan Yıldırım

     1

  • İpek Mahmutoğlu

     2

  • İbrahim Haluk Koşar

     3

  • Nezir Yatkı

     4

  • Derya Hezer

     5

  • Sedat Yağcıoğlu

     6

  • İbrahim Çiftçioğlu

     7

  • Ünal Yiğit

     1

  • Tan Bilginer

     2

  • Aybike Ece Taşova

     3

  • Cem Ayber

     4

  • Mehmet Özdemir

     5

  • Müjgan Dikmen

     6

  • Oğuzhan Ordukan

     7

  • Süleyman Dinçberk

     1

  • İbrahim Şimşek

     2

  • Canan Karaosmanoğlu

     3

  • Osman Kurtuluş

     4

  • Buse Tokaç

     5

  • Ümit İftar

     6

  • Subutay Akça

     7

  • İsmail Baykal

     1

  • Kadir Gürsoy

     2

  • Ersin Toptaş

     3

  • Hasan Sefa Tursun

     4

  • Memet Nesim Polat

     5

  • Faruk Öğe

     6

  • Engin Kaya

     7

  • Serdar Kulmaç

     1

  • Cavit Gülşe

     2

  • Özge Aras

     3

  • Melek Berber

     4

  • Tuncay Gülşe

     5

  • Emel Urgancı

     6

  • Duygu Çetin

     7

  • Ahmet Tarık Sarı

     1

  • Ali Özden

     2

  • Hilal Çetinkaya

     3

  • Reyhan Yılmaz

     4

  • Mustafa Rüçhan Özer

     5

  • Hüseyin Çakır

     6

  • Ufuk Dönmez

     7
Tüm Liste
  • Katılım oranı % 90,5
  • Toplam seçmen830.841
  • Kullanılan oy751.752
  • Geçerli oy733.172
  • 24 Haz 18 % 89
  • 24 Haz 18744.325
  • 24 Haz 18662.370
  • 24 Haz 18647.902
Parti Listesi Milletvekili Aday Listesi Muğla Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu
  • Açılan sandık
  • 2.439 / 2.439
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • İyi Parti
  • 5
  • 4
  • 1
  • %54,6
  • %37,6
  • %17
  • %54,6
  • %37,6
  • %17
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • Y.Refah
  • BBP
  • 2
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • %31,7
  • %24,5
  • %6,3
  • %0,6
  • %0,3
  • %31,7
  • %24,5
  • %6,3
  • %0,6
  • %0,3
  • EMEK VE ÖZG
  • TİP
  • Y.Sol Parti
  • 0
  • 0
  • 0
  • %9,2
  • %5,6
  • %3,5
  • %9,2
  • %5,6
  • %3,5
  • ATA
  • Zafer
  • Adalet
  • 0
  • 0
  • 0
  • %2
  • %1,7
  • %0,3
  • %2
  • %1,7
  • %0,3
  • Diğer
  • 0
  • %2,5
  • %2,5
Tüm Partiler
Milletvekili Dağılımı
5 2
Kazanan Milletvekili Listesi
BOD DAT FET KÖY MAR MİL ULA YTĞ DAL ORT KVK MNT SYD
BODRUM
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DALAMAN
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DATÇA
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FETHİYE
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KAVAKLIDERE
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KÖYCEĞİZ
yukleniyor
MARMARİS
yukleniyor
MENTEŞE
yukleniyor
MİLAS
yukleniyor
ORTACA
yukleniyor
SEYDİKEMER
yukleniyor
ULA
yukleniyor
YATAĞAN
yukleniyor

  • CUMHUR

  • MİLLET

  • EMEK VE ÖZG

  • ATA

  • SOSYALİST G.B.

  • Diğer

* 31 Mart 2023 Genel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

* Sonuçlar, yurtdışı oyları da dahil edilerek hesaplanmıştır.

* 24 Haz 2018 Yeşil Sol Parti verileri, 24 Haz 2018 HDP partisinin genel seçim sonuçlarına aittir.

Muğla Milletvekilleri

  • CHP 4
  • AK Parti 2
  • İyi Parti 1
  • MHP 0
  • TİP 0
  • Y.Sol Parti 0
  • Zafer 0
  • Memleket 0
  • Y.Refah 0
  • Adalet 0
  • BBP 0

  • Cumhur Uzun

     1

  • Gizem Özcan

     2

  • Süreyya Öneş Derici

     3

  • Selçuk Özdağ

     4

  • Mehmet Demir

     5

  • Fatma Gebeş Çimen

     6

  • Salih Nazmi Büyükdöğerlioğlu

     7

  • Kadem Mete

     1

  • Yakup Otgöz

     2

  • Eylem Tan

     3

  • Turgay Öztürk

     4

  • Ali Mete Karagöz

     5

  • Hakan Fevzi İlhan

     6

  • Ali Tekin

     7

  • Metin Ergun

     1

  • Behçet Saatcı

     2

  • Mehmet Tosun

     3

  • Gülgün Çolakoğlu

     4

  • Ayfer İlhan Öçer

     5

  • Tulgay Hasar

     6

  • Ömer Kaya

     7

  • Özlem Balcı

     1

  • Ertuğrul Avcı

     2

  • Mevlüt Kiriş

     3

  • Abdulkadir Tekin

     4

  • Şevket Tokur

     5

  • Hilmi Başpınar

     6

  • Neslihan Doğangül Önder

     7

  • Mehmet Aslantuğ

     1

  • Neşe Tuncer Güngüt

     2

  • Osman Gülgün

     3

  • Mehmet Yapıcı

     4

  • Yağmur Özgür Güven

     5

  • Füsun Ünlüsoy

     6

  • Neşet Karadağ

     7

  • Hasan Yıldırım

     1

  • İpek Mahmutoğlu

     2

  • İbrahim Haluk Koşar

     3

  • Nezir Yatkı

     4

  • Derya Hezer

     5

  • Sedat Yağcıoğlu

     6

  • İbrahim Çiftçioğlu

     7

  • Ünal Yiğit

     1

  • Tan Bilginer

     2

  • Aybike Ece Taşova

     3

  • Cem Ayber

     4

  • Mehmet Özdemir

     5

  • Müjgan Dikmen

     6

  • Oğuzhan Ordukan

     7

  • Süleyman Dinçberk

     1

  • İbrahim Şimşek

     2

  • Canan Karaosmanoğlu

     3

  • Osman Kurtuluş

     4

  • Buse Tokaç

     5

  • Ümit İftar

     6

  • Subutay Akça

     7

  • İsmail Baykal

     1

  • Kadir Gürsoy

     2

  • Ersin Toptaş

     3

  • Hasan Sefa Tursun

     4

  • Memet Nesim Polat

     5

  • Faruk Öğe

     6

  • Engin Kaya

     7

  • Serdar Kulmaç

     1

  • Cavit Gülşe

     2

  • Özge Aras

     3

  • Melek Berber

     4

  • Tuncay Gülşe

     5

  • Emel Urgancı

     6

  • Duygu Çetin

     7

  • Ahmet Tarık Sarı

     1

  • Ali Özden

     2

  • Hilal Çetinkaya

     3

  • Reyhan Yılmaz

     4

  • Mustafa Rüçhan Özer

     5

  • Hüseyin Çakır

     6

  • Ufuk Dönmez

     7
Tüm Liste
  • Katılım oranı % 90,5
  • Toplam seçmen830.841
  • Kullanılan oy751.752
  • Geçerli oy733.172
  • 24 Haz 18 % 89
  • 24 Haz 18744.325
  • 24 Haz 18662.370
  • 24 Haz 18647.902
Parti Listesi Milletvekili Aday Listesi Muğla Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu

Muğla İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Muğla ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
  • Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Muğla Milletvekilleri

* Muğla ilinde milletvekilliği kazanan adayları gösterir.

  • 4 CHP 2 AK Parti 1 İyi Parti
  • Muğla
  • 1

    Cumhur Uzun

     +213117

    Kadem Mete

     +117213

    Metin Ergun

     +65012
  • 2

    Gizem Özcan

     +150667

    Yakup Otgöz

     +54763

    Behçet Saatcı

     -12884
  • 3

    Süreyya Öneş Derici

     +88217

    Eylem Tan

     -27012

    Mehmet Tosun

     -81775
  • 4

    Selçuk Özdağ

     +25767

    Turgay Öztürk

     -95904

    Gülgün Çolakoğlu

     -150667
  • 5

    Mehmet Demir

     -173590

    Ali Mete Karagöz

     -164796

    Ayfer İlhan Öçer

     -219559
  • 6

    Fatma Gebeş Çimen

     -263422

    Hakan Fevzi İlhan

     -233688

    Tulgay Hasar

     -288450
  • 7

    Salih Nazmi Büyükdöğerlioğlu

     -353254

    Ali Tekin

     -302579

    Ömer Kaya

     -357342

Muğla Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.439 / 2.439
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • İyi Parti
  • MHP
  • TİP
  • Y.Sol Parti
  • Zafer
  • Memleket
  • 4
  • 2
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %37,6
    275.567 oy
  • %24,5
    179.663 oy
  • %17
    124.900 oy
  • %6,3
    45.891 oy
  • %5,6
    41.198 oy
  • %3,5
    26.021 oy
  • %1,7
    12.254 oy
  • %1,2
    8.935 oy
  • %37,6
    275.567 oy
  • %24,5
    179.663 oy
  • %17
    124.900 oy
  • %6,3
    45.891 oy
  • %5,6
    41.198 oy
  • %3,5
    26.021 oy
  • %1,7
    12.254 oy
  • %1,2
    8.935 oy
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 4
  • 2
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %40,9
    264.712 oy
  • %28,2
    182.589 oy
  • %16,5
    106.787 oy
  • %6,5
    42.025 oy
  • %0
    0 oy
  • %6,7
    43.679 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %40,9
    264.712 oy
  • %28,2
    182.589 oy
  • %16,5
    106.787 oy
  • %6,5
    42.025 oy
  • %0
  • %6,7
    43.679 oy
  • %0
  • %0
  • Y.Refah
  • Adalet
  • Genç Parti
  • BBP
  • Vatan
  • TKP
  • ANAP
  • Sol Parti
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0,6
    4.588 oy
  • %0,3
    2.365 oy
  • %0,3
    2.300 oy
  • %0,3
    2.087 oy
  • %0,2
    1.513 oy
  • %0,2
    1.195 oy
  • %0,2
    1.143 oy
  • %0,1
    832 oy
  • %0,6
    4.588 oy
  • %0,3
    2.365 oy
  • %0,3
    2.300 oy
  • %0,3
    2.087 oy
  • %0,2
    1.513 oy
  • %0,2
    1.195 oy
  • %0,2
    1.143 oy
  • %0,1
    832 oy
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.666 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,4
    2.666 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • MİLLET
  • HAK-PAR
  • HKP
  • TKH
  • Milli Yol
  • YP
  • Bağımsız
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0,1
    741 oy
  • %0,1
    627 oy
  • %0,1
    479 oy
  • %0
    261 oy
  • %0
    258 oy
  • %0
    183 oy
  • %0
    171 oy
  • %0,1
    741 oy
  • %0,1
    627 oy
  • %0,1
    479 oy
  • %0
    261 oy
  • %0
    258 oy
  • %0
    183 oy
  • %0
    171 oy
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
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  • %0
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MUĞLA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI 2023

14 Mayıs 2023 Muğla 28. Dönem TBMM Milletvekili Genel Seçim sonuçları YSK verilerine göre hızlı ve interaktif olarak Yeni Şafak seçim 2023 sayfasında paylaşılacaktır. Yurt içinde yaklaşık 60 milyon seçmen oy kullanacak. Parti ve ittifakların aldıkları oy oranları illerde çıkaracakları milletvekili sayısını belirleyecek. TBMM’de 600 milletvekili yer alacak.

2023 SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Muğla ilinde seçmenler YSK tarafından belirlenen sandıklarda sabah 08.00’de oy kullanmaya başlayacak. Oy verme işlemi ise 17.00’da sona erecek. Oy kullanma süresinin sona ermesiyle sandıklardan çıkan oy pusulaları sayılmaya başlayacak.

2023 SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP NASIL YAPILIR?

Yeni Şafak Muğla seçim sayfasında Türkiye Cumhuriyetinin seçim tarihi, yıllara göre seçim sonuçları, referandumlar ve cumhurbaşkanlığı seçimleri son dakika seçim haberleri de yer alır. Son dakika Muğla seçim video haberleri, foto-galeri ve infografikler de yer alır. 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları anbean CANLI olarak yayınlanacak.

2023 SEÇİMLERİNE KATILAN PARTİLER VE İTTİFAKLAR HANGİLERİ?

Yeni Şafak Muğla genel seçim sonuçları 2023 sayfasında il ve ilçe cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları, ittifak oy oranları ve milletvekili listeleri anlık olarak yer alır. Ayrıca yurt dışı ülke oy oranları da güncel olarak eklenir. AK Parti, CHP, MHP, BBP, YSP, İP, TİP, YRP ve diğer tüm partilerin 2023 seçiminde aldıkları oy sayısı ve oy oranları anlık olarak 2023 seçim sonuçları sayfasında yer alır. Cumhur ittifakı, Millet İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ve ATA İttifakı oy oranları da anbean güncellenir. Bununla birlikte sonuç öğrenme sayfasında seçime Muğla ilinde ve ilçelerinde katılım oranı, toplam seçmen sayısı, kullanılan oy sayısı, geçerli oy ve geçersiz oylar da anbean olarak yer alır.

Özetle, 14 Mayıs Muğla genel seçim sonuçları bölge, şehir, ülke, ilçe merkezli CANLI olarak açılan sandık sayısı, geçerli oy sayısı, partilerin ve ittifakların aldıkları oy oranlarına ulaşabilirsiniz. 2023 Muğla seçim sonuçları için hemen tıkla, öğren.