Denizli Seçim Sonuçları - 14 Mayıs 2023 Genel Seçim
Genel Seçim - Milletvekili Seçimi Denizli Geneli Sonuçları
- Açılan sandık
- 2.461 / 2.461
- %100
Milletvekili Dağılımı
Denizli Milletvekilleri
-
Cahit Özkan1
-
Şahin Tin2
-
Nilgün Ök3
-
Ekrem Başer4
-
Osman Yüceliş5
-
Birtan Şahan6
-
Feride Kabadayılar7
-
Gülizar Biçer Karaca1
-
Şeref Arpacı2
-
Sema Silkin Ün3
-
Adil Demir4
-
Sedat Demirci5
-
İlhan Özcan6
-
Ayşe Hazer7
-
Yasin Öztürk1
-
İbrahim Şenel2
-
Kadir Tatık3
-
Şebnem Bababalım Yağcı4
-
Uğur Çizmecioğlu5
-
Veysel Karaçor6
-
Nazlı Yaşatürk7
-
Ferudun Ünal1
-
Yusuf Garip2
-
Ebru Leman Kalkan3
-
Emre Erdoğan4
-
Mehmet Altıntaş5
-
Raşit Özdemir6
-
Hüseyin Yüklet7
-
Abdullah Koç1
-
Şenol Akyol2
-
Mahide Öztürk3
-
Murat Engiz4
-
Songül Akkoyun5
-
Elif Kavili6
-
Havva Meşe7
-
Neşet Doğan1
-
Hazan Kıratik2
-
Furkan Tokmakcıoğlu3
-
Hasan Hüseyin Halastar4
-
Osman Tercan5
-
Mesut Dinç6
-
Serhat Önal7
-
İsmail Karateke1
-
Ramazan Karahan2
-
Ali Genç3
-
Selman Aşık4
-
Şerife Tetik5
-
İbrahim Yurkunç6
-
Yusuf Dönmez7
-
Erhan Derici1
-
Osman Uluköy2
-
Doğan Erol3
-
Müjgan Köklü Sezmiş4
-
Hakan Karapınar5
-
Mehmet Doğukan Yaldız6
-
Deniz Karol7
-
Aziz Kalaycı1
-
İdris Oktay2
-
Bayram Ali Gedik3
-
Melahat Berk4
-
Ferit Çetin5
-
Uğur Karakaya6
-
Osman Kaçar7
-
Yağmur Yalçın1
-
Coşkun Çetin2
-
Pelin Şen3
-
Serdal Atlamış4
-
Serdar Aşçı5
-
İsmail Egemen Söylemez6
-
Hatice Kiriş7
- Katılım oranı % 91,9
- Toplam seçmen819.636
- Kullanılan oy753.258
- Geçerli oy733.405
- 24 Haz 18 % 91,5
- 24 Haz 18768.408
- 24 Haz 18703.171
- 24 Haz 18684.497
- Açılan sandık
- 2.461 / 2.461
- %100
Milletvekili Dağılımı
Denizli Milletvekilleri
-
Cahit Özkan1
-
Şahin Tin2
-
Nilgün Ök3
-
Ekrem Başer4
-
Osman Yüceliş5
-
Birtan Şahan6
-
Feride Kabadayılar7
-
Gülizar Biçer Karaca1
-
Şeref Arpacı2
-
Sema Silkin Ün3
-
Adil Demir4
-
Sedat Demirci5
-
İlhan Özcan6
-
Ayşe Hazer7
-
Yasin Öztürk1
-
İbrahim Şenel2
-
Kadir Tatık3
-
Şebnem Bababalım Yağcı4
-
Uğur Çizmecioğlu5
-
Veysel Karaçor6
-
Nazlı Yaşatürk7
-
Ferudun Ünal1
-
Yusuf Garip2
-
Ebru Leman Kalkan3
-
Emre Erdoğan4
-
Mehmet Altıntaş5
-
Raşit Özdemir6
-
Hüseyin Yüklet7
-
Abdullah Koç1
-
Şenol Akyol2
-
Mahide Öztürk3
-
Murat Engiz4
-
Songül Akkoyun5
-
Elif Kavili6
-
Havva Meşe7
-
Neşet Doğan1
-
Hazan Kıratik2
-
Furkan Tokmakcıoğlu3
-
Hasan Hüseyin Halastar4
-
Osman Tercan5
-
Mesut Dinç6
-
Serhat Önal7
-
İsmail Karateke1
-
Ramazan Karahan2
-
Ali Genç3
-
Selman Aşık4
-
Şerife Tetik5
-
İbrahim Yurkunç6
-
Yusuf Dönmez7
-
Erhan Derici1
-
Osman Uluköy2
-
Doğan Erol3
-
Müjgan Köklü Sezmiş4
-
Hakan Karapınar5
-
Mehmet Doğukan Yaldız6
-
Deniz Karol7
-
Aziz Kalaycı1
-
İdris Oktay2
-
Bayram Ali Gedik3
-
Melahat Berk4
-
Ferit Çetin5
-
Uğur Karakaya6
-
Osman Kaçar7
-
Yağmur Yalçın1
-
Coşkun Çetin2
-
Pelin Şen3
-
Serdal Atlamış4
-
Serdar Aşçı5
-
İsmail Egemen Söylemez6
-
Hatice Kiriş7
- Katılım oranı % 91,9
- Toplam seçmen819.636
- Kullanılan oy753.258
- Geçerli oy733.405
- 24 Haz 18 % 91,5
- 24 Haz 18768.408
- 24 Haz 18703.171
- 24 Haz 18684.497
Denizli İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Denizli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Denizli% 100 % 34 3 % 8,5 % 1,4 % 1,4 % 31,9 3 % 14,1 1 % 2,6 % 1,1 % 0 % 2,6 % 1,4 % 0,4 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Denizli% 100 % 33,99 3 % 8,46 % 1,43 % 1,36 % 31,9 3 % 14,06 1 % 2,62 % 1,08 % 0 % 2,56 % 1,38 % 0,39 Genç Parti
- Denizli (24 Haz 18) % 40,74 4 % 9,22 % 0 % 0 % 28,05 3 % 16,46 1 % 4,03 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,08 Bağımsız
-
ACIPAYAM% 100 % 41,9 % 9,5 % 1,6 % 2,2 % 27,4 % 12,1 % 0,2 % 0,8 % 0 % 2 % 1,1 % 0,3 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
ACIPAYAM% 100 % 41,94 % 9,46 % 1,61 % 2,23 % 27,4 % 12,08 % 0,22 % 0,76 % 0 % 2 % 1,12 % 0,3 Genç Parti
- ACIPAYAM (24 Haz 18) % 49,94 % 8,27 % 0 % 0 % 24,24 % 14,4 % 1,02 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,43 Bağımsız
-
BABADAĞ% 100 % 40,5 % 9,9 % 0,7 % 1,2 % 30,9 % 11,3 % 0,2 % 0,2 % 0 % 2,2 % 1,7 % 0,2 TKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
BABADAĞ% 100 % 40,49 % 9,91 % 0,65 % 1,17 % 30,94 % 11,29 % 0,2 % 0,25 % 0 % 2,25 % 1,69 % 0,2 TKP
- BABADAĞ (24 Haz 18) % 47,89 % 8,62 % 0 % 0 % 23,05 % 17,72 % 0,61 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Bağımsız
-
BAKLAN% 100 % 34,6 % 11,1 % 0,7 % 1,2 % 29,8 % 18,1 % 0,2 % 0,3 % 0 % 1,6 % 0,8 % 0,4 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
BAKLAN% 100 % 34,57 % 11,07 % 0,71 % 1,2 % 29,77 % 18,11 % 0,15 % 0,33 % 0 % 1,56 % 0,77 % 0,43 Sol Parti
- BAKLAN (24 Haz 18) % 43,66 % 6,97 % 0 % 0 % 24,26 % 22,79 % 0,72 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,18 Bağımsız
-
BEKİLLİ% 100 % 30,2 % 6,1 % 0,6 % 0,9 % 45,3 % 11,8 % 0,4 % 0,7 % 0 % 1,6 % 0,9 % 0,4 Vatan
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
BEKİLLİ% 100 % 30,15 % 6,06 % 0,59 % 0,86 % 45,32 % 11,79 % 0,4 % 0,65 % 0 % 1,62 % 0,92 % 0,4 Vatan
- BEKİLLİ (24 Haz 18) % 33 % 5,16 % 0 % 0 % 46,18 % 12,26 % 1,32 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,12 Bağımsız
-
BEYAĞAÇ% 100 % 37,7 % 12,6 % 0,4 % 1 % 24,1 % 20,5 % 0,1 % 0,5 % 0 % 1,2 % 0,4 % 0,3 Vatan
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
BEYAĞAÇ% 100 % 37,74 % 12,59 % 0,44 % 1 % 24,15 % 20,52 % 0,09 % 0,47 % 0 % 1,25 % 0,36 % 0,29 Vatan
- BEYAĞAÇ (24 Haz 18) % 46,79 % 8,63 % 0 % 0 % 24,46 % 17,6 % 0,73 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,09 Bağımsız
-
BOZKURT% 100 % 34,1 % 8,1 % 0,6 % 0,9 % 36,7 % 13,6 % 0,7 % 0,8 % 0 % 2,1 % 1,1 % 0,3 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
BOZKURT% 100 % 34,07 % 8,08 % 0,57 % 0,87 % 36,67 % 13,57 % 0,72 % 0,83 % 0 % 2,09 % 1,13 % 0,35 Genç Parti
- BOZKURT (24 Haz 18) % 42,66 % 5,27 % 0 % 0 % 34,51 % 14,95 % 1,33 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,08 Bağımsız
-
BULDAN% 100 % 32,4 % 9,4 % 1,3 % 0,8 % 32,2 % 17,1 % 0,5 % 0,7 % 0 % 2,6 % 1,5 % 0,3 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
BULDAN% 100 % 32,37 % 9,4 % 1,34 % 0,8 % 32,24 % 17,15 % 0,52 % 0,65 % 0 % 2,61 % 1,47 % 0,35 Genç Parti
- BULDAN (24 Haz 18) % 37,29 % 10,13 % 0 % 0 % 26,73 % 23,14 % 1,09 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,03 Bağımsız
-
ÇAL% 100 % 30,2 % 10,1 % 0,9 % 1,1 % 37,2 % 16,1 % 0,2 % 0,5 % 0 % 1,6 % 1 % 0,2 Vatan
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
ÇAL% 100 % 30,17 % 10,08 % 0,92 % 1,06 % 37,18 % 16,14 % 0,23 % 0,47 % 0 % 1,63 % 1,02 % 0,21 Vatan
- ÇAL (24 Haz 18) % 34,79 % 8 % 0 % 0 % 35,52 % 18,37 % 1,47 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,07 Bağımsız
-
ÇAMELİ% 100 % 54 % 10,7 % 0,7 % 1,2 % 19,4 % 8,6 % 0,2 % 0,5 % 0 % 1,5 % 1,3 % 0,3 HAK-PAR
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
ÇAMELİ% 100 % 54 % 10,71 % 0,71 % 1,23 % 19,43 % 8,58 % 0,15 % 0,45 % 0 % 1,51 % 1,26 % 0,33 HAK-PAR
- ÇAMELİ (24 Haz 18) % 63,25 % 6,26 % 0 % 0 % 15,85 % 11,98 % 0,65 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,2 Bağımsız
-
ÇARDAK% 100 % 33,8 % 6,7 % 1,4 % 1,4 % 36,4 % 14,9 % 0,3 % 0,5 % 0 % 2,4 % 1 % 0,4 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
ÇARDAK% 100 % 33,81 % 6,68 % 1,39 % 1,36 % 36,37 % 14,92 % 0,29 % 0,51 % 0 % 2,43 % 1 % 0,39 Genç Parti
- ÇARDAK (24 Haz 18) % 40,37 % 7,51 % 0 % 0 % 32,19 % 17,76 % 0,62 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,05 Bağımsız
-
ÇİVRİL% 100 % 32,7 % 12,2 % 1,6 % 1,1 % 31,3 % 15,9 % 1 % 0,4 % 0 % 1,7 % 1 % 0,2 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
ÇİVRİL% 100 % 32,74 % 12,18 % 1,61 % 1,05 % 31,28 % 15,87 % 1,01 % 0,41 % 0 % 1,72 % 1,03 % 0,25 Genç Parti
- ÇİVRİL (24 Haz 18) % 40,66 % 7,69 % 0 % 0 % 32,21 % 16,42 % 1,28 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,06 Bağımsız
-
GÜNEY% 100 % 32,8 % 10,1 % 0,5 % 0,6 % 38,9 % 12,9 % 0,2 % 0,6 % 0 % 1,1 % 0,9 % 0,3 HAK-PAR
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
GÜNEY% 100 % 32,84 % 10,13 % 0,53 % 0,57 % 38,92 % 12,89 % 0,24 % 0,59 % 0 % 1,11 % 0,91 % 0,33 HAK-PAR
- GÜNEY (24 Haz 18) % 37,13 % 6,37 % 0 % 0 % 41 % 12,98 % 0,88 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,08 Bağımsız
-
HONAZ% 100 % 32,9 % 6,8 % 4,3 % 1,3 % 31,6 % 14,2 % 2,6 % 0,7 % 0 % 2,6 % 1,5 % 0,5 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
HONAZ% 100 % 32,87 % 6,84 % 4,28 % 1,3 % 31,59 % 14,22 % 2,58 % 0,75 % 0 % 2,57 % 1,51 % 0,46 Genç Parti
- HONAZ (24 Haz 18) % 37,27 % 8,94 % 0 % 0 % 29,44 % 18,21 % 4,51 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,05 Bağımsız
-
KALE% 100 % 39,9 % 18,6 % 2,8 % 1,5 % 20,4 % 12,2 % 0,2 % 0,3 % 0 % 1,7 % 1,2 % 0,3 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
KALE% 100 % 39,89 % 18,56 % 2,76 % 1,46 % 20,4 % 12,19 % 0,18 % 0,32 % 0 % 1,74 % 1,22 % 0,26 Genç Parti
- KALE (24 Haz 18) % 50,33 % 13,27 % 0 % 0 % 16,42 % 16,84 % 0,97 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,06 Bağımsız
-
MERKEZEFENDİ% 100 % 30,9 % 7 % 1,2 % 1,4 % 34 % 14,8 % 4,2 % 1,2 % 0 % 2,8 % 1,4 % 0,4 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
MERKEZEFENDİ% 100 % 30,89 % 7,01 % 1,17 % 1,43 % 33,97 % 14,83 % 4,19 % 1,24 % 0 % 2,84 % 1,42 % 0,37 Genç Parti
- MERKEZEFENDİ (24 Haz 18) % 36,89 % 9,29 % 0 % 0 % 29,05 % 17,12 % 6,21 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,06 Bağımsız
-
PAMUKKALE% 100 % 33,6 % 7,7 % 1,4 % 1,5 % 32,4 % 14,1 % 1,9 % 1,3 % 0 % 3,2 % 1,7 % 0,5 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
PAMUKKALE% 100 % 33,57 % 7,74 % 1,39 % 1,46 % 32,4 % 14,11 % 1,92 % 1,26 % 0 % 3,15 % 1,7 % 0,54 Genç Parti
- PAMUKKALE (24 Haz 18) % 40,41 % 10 % 0 % 0 % 28,01 % 16,89 % 3,37 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,07 Bağımsız
-
SARAYKÖY% 100 % 26,8 % 6,3 % 0,5 % 0,8 % 39,6 % 13,8 % 6,7 % 0,9 % 0 % 2,1 % 1 % 0,4 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
SARAYKÖY% 100 % 26,77 % 6,3 % 0,52 % 0,78 % 39,64 % 13,83 % 6,74 % 0,89 % 0 % 2,13 % 1,04 % 0,43 Genç Parti
- SARAYKÖY (24 Haz 18) % 30,24 % 8,53 % 0 % 0 % 36,14 % 16,11 % 7,74 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,02 Bağımsız
-
SERİNHİSAR% 100 % 33,5 % 12,8 % 8,7 % 1,1 % 26,8 % 12,9 % 0,2 % 0,8 % 0 % 1,6 % 0,9 % 0,1 MİLLET
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
SERİNHİSAR% 100 % 33,49 % 12,8 % 8,69 % 1,06 % 26,83 % 12,87 % 0,19 % 0,83 % 0 % 1,65 % 0,92 % 0,12 MİLLET
- SERİNHİSAR (24 Haz 18) % 44,38 % 10,49 % 0 % 0 % 26,43 % 16,66 % 0,83 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,07 Bağımsız
-
TAVAS% 100 % 40,7 % 10,4 % 1,1 % 0,9 % 25,6 % 16,8 % 0,4 % 0,4 % 0 % 1,7 % 0,9 % 0,2 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
TAVAS% 100 % 40,67 % 10,37 % 1,11 % 0,92 % 25,64 % 16,78 % 0,4 % 0,44 % 0 % 1,73 % 0,86 % 0,2 Genç Parti
- TAVAS (24 Haz 18) % 47,7 % 10,11 % 0 % 0 % 23,25 % 16,5 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,08 Bağımsız
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Denizli Milletvekilleri
* Denizli ilinde milletvekilliği kazanan adayları gösterir.
- 3 AK Parti 3 CHP 1 İyi Parti
- Denizli
- 1
Cahit Özkan+187210
Gülizar Biçer Karaca+171662
Yasin Öztürk+40800
- 2
Şahin Tin+125149
Şeref Arpacı+109344
İbrahim Şenel-52869
- 3
Nilgün Ök+63088
Sema Silkin Ün+47027
Kadir Tatık-130862
- 4
Ekrem Başer-62702
Adil Demir-98381
Şebnem Bababalım Yağcı-208855
- 5
Osman Yüceliş-140696
Sedat Demirci-181472
Uğur Çizmecioğlu-286849
- 6
Birtan Şahan-218689
İlhan Özcan-264562
Veysel Karaçor-364842
- 7
Feride Kabadayılar-296682
Ayşe Hazer-347652
Nazlı Yaşatürk-442835
Denizli Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 2.461 / 2.461
- %100
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