Seçim Denizli İttifak Seçim Sonuçları - 2023 Denizli İttifak Oy Dağılımı

Denizli İttifak Seçim Sonuçları - 14 Mayıs 2023 Genel Seçim

Genel Seçim - Milletvekili Seçimi Denizli Geneli Sonuçları

Genele Göre İttifaka Göre
  • Açılan sandık
  • 2.461 / 2.461
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • İyi Parti
  • MHP
  • Y.Sol Parti
  • Zafer
  • BBP
  • Memleket
  • Y.Refah
  • TİP
  • Diğer
  • 3
  • 3
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %34
  • %31,9
  • %14,1
  • %8,5
  • %2,6
  • %2,6
  • %1,4
  • %1,4
  • %1,4
  • %1,1
  • %1,2
  • %34
  • %31,9
  • %14,1
  • %8,5
  • %2,6
  • %2,6
  • %1,4
  • %1,4
  • %1,4
  • %1,1
  • %1,2
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 4
  • 3
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • -1
  • %40,7
  • %28,1
  • %16,5
  • %9,2
  • %4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,5
  • %40,7
  • %28,1
  • %16,5
  • %9,2
  • %4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,5
Tüm Partiler
Milletvekili Dağılımı
3 3 1
Kazanan Milletvekili Listesi
ACP BLD ÇAL ÇML ÇRD ÇİV GNY KLE SRY TVS BDĞ BEK HNZ SRN PMK BKL BYÇ BZK MRK
ACIPAYAM
yukleniyor
BABADAĞ
yukleniyor
BAKLAN
yukleniyor
BEKİLLİ
yukleniyor
BEYAĞAÇ
yukleniyor
BOZKURT
yukleniyor
BULDAN
yukleniyor
ÇAL
yukleniyor
ÇAMELİ
yukleniyor
ÇARDAK
yukleniyor
ÇİVRİL
yukleniyor
GÜNEY
yukleniyor
HONAZ
yukleniyor
KALE
yukleniyor
MERKEZEFENDİ
yukleniyor
PAMUKKALE
yukleniyor
SARAYKÖY
yukleniyor
SERİNHİSAR
yukleniyor
TAVAS
yukleniyor

  • AK Parti

  • MHP

  • CHP

  • İyi Parti

  • Memleket

  • Y.Sol Parti

  • BBP

  • Adalet

  • TİP

  • Y.Refah

  • Zafer

* 31 Mart 2023 Genel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

* Sonuçlar, yurtdışı oyları da dahil edilerek hesaplanmıştır.

* 24 Haz 2018 Yeşil Sol Parti verileri, 24 Haz 2018 HDP partisinin genel seçim sonuçlarına aittir.

Denizli Milletvekilleri

  • AK Parti 3
  • CHP 3
  • İyi Parti 1
  • MHP 0
  • Y.Sol Parti 0
  • Zafer 0
  • BBP 0
  • Memleket 0
  • Y.Refah 0
  • TİP 0

  • Cahit Özkan

     1

  • Şahin Tin

     2

  • Nilgün Ök

     3

  • Ekrem Başer

     4

  • Osman Yüceliş

     5

  • Birtan Şahan

     6

  • Feride Kabadayılar

     7

  • Gülizar Biçer Karaca

     1

  • Şeref Arpacı

     2

  • Sema Silkin Ün

     3

  • Adil Demir

     4

  • Sedat Demirci

     5

  • İlhan Özcan

     6

  • Ayşe Hazer

     7

  • Yasin Öztürk

     1

  • İbrahim Şenel

     2

  • Kadir Tatık

     3

  • Şebnem Bababalım Yağcı

     4

  • Uğur Çizmecioğlu

     5

  • Veysel Karaçor

     6

  • Nazlı Yaşatürk

     7

  • Ferudun Ünal

     1

  • Yusuf Garip

     2

  • Ebru Leman Kalkan

     3

  • Emre Erdoğan

     4

  • Mehmet Altıntaş

     5

  • Raşit Özdemir

     6

  • Hüseyin Yüklet

     7

  • Abdullah Koç

     1

  • Şenol Akyol

     2

  • Mahide Öztürk

     3

  • Murat Engiz

     4

  • Songül Akkoyun

     5

  • Elif Kavili

     6

  • Havva Meşe

     7

  • Neşet Doğan

     1

  • Hazan Kıratik

     2

  • Furkan Tokmakcıoğlu

     3

  • Hasan Hüseyin Halastar

     4

  • Osman Tercan

     5

  • Mesut Dinç

     6

  • Serhat Önal

     7

  • İsmail Karateke

     1

  • Ramazan Karahan

     2

  • Ali Genç

     3

  • Selman Aşık

     4

  • Şerife Tetik

     5

  • İbrahim Yurkunç

     6

  • Yusuf Dönmez

     7

  • Erhan Derici

     1

  • Osman Uluköy

     2

  • Doğan Erol

     3

  • Müjgan Köklü Sezmiş

     4

  • Hakan Karapınar

     5

  • Mehmet Doğukan Yaldız

     6

  • Deniz Karol

     7

  • Aziz Kalaycı

     1

  • İdris Oktay

     2

  • Bayram Ali Gedik

     3

  • Melahat Berk

     4

  • Ferit Çetin

     5

  • Uğur Karakaya

     6

  • Osman Kaçar

     7

  • Yağmur Yalçın

     1

  • Coşkun Çetin

     2

  • Pelin Şen

     3

  • Serdal Atlamış

     4

  • Serdar Aşçı

     5

  • İsmail Egemen Söylemez

     6

  • Hatice Kiriş

     7
Tüm Liste
  • Katılım oranı % 91,9
  • Toplam seçmen819.636
  • Kullanılan oy753.258
  • Geçerli oy733.405
  • 24 Haz 18 % 91,5
  • 24 Haz 18768.408
  • 24 Haz 18703.171
  • 24 Haz 18684.497
Parti Listesi Milletvekili Aday Listesi Denizli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu
  • Açılan sandık
  • 2.461 / 2.461
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • İyi Parti
  • 4
  • 3
  • 1
  • %46
  • %31,9
  • %14,1
  • %46
  • %31,9
  • %14,1
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • BBP
  • Y.Refah
  • 3
  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • %45,2
  • %34
  • %8,5
  • %1,4
  • %1,4
  • %45,2
  • %34
  • %8,5
  • %1,4
  • %1,4
  • EMEK VE ÖZG
  • Y.Sol Parti
  • TİP
  • 0
  • 0
  • 0
  • %3,7
  • %2,6
  • %1,1
  • %3,7
  • %2,6
  • %1,1
  • ATA
  • Zafer
  • 0
  • 0
  • %2,6
  • %2,6
  • %2,6
  • %2,6
  • Diğer
  • 0
  • %2,6
  • %2,6
Tüm Partiler
Milletvekili Dağılımı
4 3
Kazanan Milletvekili Listesi
ACP BLD ÇAL ÇML ÇRD ÇİV GNY KLE SRY TVS BDĞ BEK HNZ SRN PMK BKL BYÇ BZK MRK
ACIPAYAM
yukleniyor
BABADAĞ
yukleniyor
BAKLAN
yukleniyor
BEKİLLİ
yukleniyor
BEYAĞAÇ
yukleniyor
BOZKURT
yukleniyor
BULDAN
yukleniyor
ÇAL
yukleniyor
ÇAMELİ
yukleniyor
ÇARDAK
yukleniyor
ÇİVRİL
yukleniyor
GÜNEY
yukleniyor
HONAZ
yukleniyor
KALE
yukleniyor
MERKEZEFENDİ
yukleniyor
PAMUKKALE
yukleniyor
SARAYKÖY
yukleniyor
SERİNHİSAR
yukleniyor
TAVAS
yukleniyor

  • CUMHUR

  • MİLLET

  • EMEK VE ÖZG

  • ATA

  • SOSYALİST G.B.

  • Diğer

* 31 Mart 2023 Genel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

* Sonuçlar, yurtdışı oyları da dahil edilerek hesaplanmıştır.

* 24 Haz 2018 Yeşil Sol Parti verileri, 24 Haz 2018 HDP partisinin genel seçim sonuçlarına aittir.

Denizli Milletvekilleri

  • AK Parti 3
  • CHP 3
  • İyi Parti 1
  • MHP 0
  • Y.Sol Parti 0
  • Zafer 0
  • BBP 0
  • Memleket 0
  • Y.Refah 0
  • TİP 0

  • Cahit Özkan

     1

  • Şahin Tin

     2

  • Nilgün Ök

     3

  • Ekrem Başer

     4

  • Osman Yüceliş

     5

  • Birtan Şahan

     6

  • Feride Kabadayılar

     7

  • Gülizar Biçer Karaca

     1

  • Şeref Arpacı

     2

  • Sema Silkin Ün

     3

  • Adil Demir

     4

  • Sedat Demirci

     5

  • İlhan Özcan

     6

  • Ayşe Hazer

     7

  • Yasin Öztürk

     1

  • İbrahim Şenel

     2

  • Kadir Tatık

     3

  • Şebnem Bababalım Yağcı

     4

  • Uğur Çizmecioğlu

     5

  • Veysel Karaçor

     6

  • Nazlı Yaşatürk

     7

  • Ferudun Ünal

     1

  • Yusuf Garip

     2

  • Ebru Leman Kalkan

     3

  • Emre Erdoğan

     4

  • Mehmet Altıntaş

     5

  • Raşit Özdemir

     6

  • Hüseyin Yüklet

     7

  • Abdullah Koç

     1

  • Şenol Akyol

     2

  • Mahide Öztürk

     3

  • Murat Engiz

     4

  • Songül Akkoyun

     5

  • Elif Kavili

     6

  • Havva Meşe

     7

  • Neşet Doğan

     1

  • Hazan Kıratik

     2

  • Furkan Tokmakcıoğlu

     3

  • Hasan Hüseyin Halastar

     4

  • Osman Tercan

     5

  • Mesut Dinç

     6

  • Serhat Önal

     7

  • İsmail Karateke

     1

  • Ramazan Karahan

     2

  • Ali Genç

     3

  • Selman Aşık

     4

  • Şerife Tetik

     5

  • İbrahim Yurkunç

     6

  • Yusuf Dönmez

     7

  • Erhan Derici

     1

  • Osman Uluköy

     2

  • Doğan Erol

     3

  • Müjgan Köklü Sezmiş

     4

  • Hakan Karapınar

     5

  • Mehmet Doğukan Yaldız

     6

  • Deniz Karol

     7

  • Aziz Kalaycı

     1

  • İdris Oktay

     2

  • Bayram Ali Gedik

     3

  • Melahat Berk

     4

  • Ferit Çetin

     5

  • Uğur Karakaya

     6

  • Osman Kaçar

     7

  • Yağmur Yalçın

     1

  • Coşkun Çetin

     2

  • Pelin Şen

     3

  • Serdal Atlamış

     4

  • Serdar Aşçı

     5

  • İsmail Egemen Söylemez

     6

  • Hatice Kiriş

     7
Tüm Liste
  • Katılım oranı % 91,9
  • Toplam seçmen819.636
  • Kullanılan oy753.258
  • Geçerli oy733.405
  • 24 Haz 18 % 91,5
  • 24 Haz 18768.408
  • 24 Haz 18703.171
  • 24 Haz 18684.497
Parti Listesi Milletvekili Aday Listesi Denizli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu

Denizli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Denizli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
  • Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Denizli Milletvekilleri

* Denizli ilinde milletvekilliği kazanan adayları gösterir.

  • 3 AK Parti 3 CHP 1 İyi Parti
  • Denizli
  • 1

    Cahit Özkan

     +187210

    Gülizar Biçer Karaca

     +171662

    Yasin Öztürk

     +40800
  • 2

    Şahin Tin

     +125149

    Şeref Arpacı

     +109344

    İbrahim Şenel

     -52869
  • 3

    Nilgün Ök

     +63088

    Sema Silkin Ün

     +47027

    Kadir Tatık

     -130862
  • 4

    Ekrem Başer

     -62702

    Adil Demir

     -98381

    Şebnem Bababalım Yağcı

     -208855
  • 5

    Osman Yüceliş

     -140696

    Sedat Demirci

     -181472

    Uğur Çizmecioğlu

     -286849
  • 6

    Birtan Şahan

     -218689

    İlhan Özcan

     -264562

    Veysel Karaçor

     -364842
  • 7

    Feride Kabadayılar

     -296682

    Ayşe Hazer

     -347652

    Nazlı Yaşatürk

     -442835

Denizli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.461 / 2.461
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • İyi Parti
  • MHP
  • Y.Sol Parti
  • Zafer
  • BBP
  • 3
  • 3
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %34
    249.271 oy
  • %31,9
    233.980 oy
  • %14,1
    103.118 oy
  • %8,5
    62.061 oy
  • %2,6
    19.190 oy
  • %2,6
    18.747 oy
  • %1,4
    10.457 oy
  • %34
    249.271 oy
  • %31,9
    233.980 oy
  • %14,1
    103.118 oy
  • %8,5
    62.061 oy
  • %2,6
    19.190 oy
  • %2,6
    18.747 oy
  • %1,4
    10.457 oy
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 4
  • 3
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %40,7
    278.894 oy
  • %28,1
    192.006 oy
  • %16,5
    112.671 oy
  • %9,2
    63.098 oy
  • %4
    27.580 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %40,7
    278.894 oy
  • %28,1
    192.006 oy
  • %16,5
    112.671 oy
  • %9,2
    63.098 oy
  • %4
    27.580 oy
  • %0
  • %0
  • Memleket
  • Y.Refah
  • TİP
  • Genç Parti
  • Vatan
  • MİLLET
  • Sol Parti
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %1,4
    10.091 oy
  • %1,4
    9.949 oy
  • %1,1
    7.885 oy
  • %0,4
    2.841 oy
  • %0,1
    1.061 oy
  • %0,1
    1.042 oy
  • %0,1
    660 oy
  • %1,4
    10.091 oy
  • %1,4
    9.949 oy
  • %1,1
    7.885 oy
  • %0,4
    2.841 oy
  • %0,1
    1.061 oy
  • %0,1
    1.042 oy
  • %0,1
    660 oy
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.176 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,3
    2.176 oy
  • %0
  • %0
  • GBP
  • HAK-PAR
  • TKP
  • HKP
  • YP
  • TKH
  • Bağımsız
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0,1
    643 oy
  • %0,1
    628 oy
  • %0,1
    542 oy
  • %0,1
    491 oy
  • %0
    273 oy
  • %0
    208 oy
  • %0
    267 oy
  • %0,1
    643 oy
  • %0,1
    628 oy
  • %0,1
    542 oy
  • %0,1
    491 oy
  • %0
    273 oy
  • %0
    208 oy
  • %0
    267 oy
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    573 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,1
    573 oy

Denizli Genel Seçim Sonuçları Mayıs 2023

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