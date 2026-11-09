Seçim İttifak Seçim Sonuçları 2023 - Cumhur - Milet - Ata İttifakı Oy Oranları

İttifak Seçim Sonuçları - 14 Mayıs 2023 Genel Seçim

Genel Seçim - Milletvekili Seçimi Türkiye Geneli Sonuçları

Genele Göre İttifaka Göre
  • Açılan sandık
  • 201.807 / 201.807
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İyi Parti
  • Y.Sol Parti
  • Y.Refah
  • Zafer
  • TİP
  • BBP
  • Memleket
  • Adalet
  • Diğer
  • 268
  • 169
  • 50
  • 43
  • 61
  • 5
  • 0
  • 4
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %35,6
  • %25,3
  • %10,1
  • %9,7
  • %8,8
  • %2,8
  • %2,2
  • %1,7
  • %1
  • %0,9
  • %0,2
  • %1,6
  • %35,6
  • %25,3
  • %10,1
  • %9,7
  • %8,8
  • %2,8
  • %2,2
  • %1,7
  • %1
  • %0,9
  • %0,2
  • %1,6
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 295
  • 146
  • 49
  • 43
  • 67
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %42,6
  • %22,6
  • %11,1
  • %10
  • %11,7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2
  • %42,6
  • %22,6
  • %11,1
  • %10
  • %11,7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2
Tüm Partiler
Milletvekili Dağılımı
268 169 50 43 61 5 4
Kazanan Milletvekili Listesi
ADN ADY AFY AĞR AMS ANK ANT ART AYD BAL BİL BNG BTL BOL BUR BRS ÇNK ÇNK ÇRM DNZ DİY EDR ELĞ ERN ERM ESK GAZ GİR GMŞ HKR HTY ISP MER İST İST İZR KRS KAS KAY KRK KIR KCL KON KTH MLT MNS MRŞ MRD MUĞ MUŞ NEV NİĞ ORD RİZ SAK SMN SRT SNP SİV TEK TOK TRB TUN ŞAN UŞK VAN YZG ZNG AKS BAY KRM KRK BAT ŞRK BRT ARD IĞD YAL KRB KLS OSM DÜZ
Adana
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Adıyaman
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Afyonkarahisar
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Ağrı
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Aksaray
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Amasya
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Ankara
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Antalya
yukleniyor
Ardahan
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Artvin
yukleniyor
Aydın
yukleniyor
Balıkesir
yukleniyor
Bartın
yukleniyor
Batman
yukleniyor
Bayburt
yukleniyor
Bilecik
yukleniyor
Bingöl
yukleniyor
Bitlis
yukleniyor
Bolu
yukleniyor
Burdur
yukleniyor
Bursa
yukleniyor
Çanakkale
yukleniyor
Çankırı
yukleniyor
Çorum
yukleniyor
Denizli
yukleniyor
Diyarbakır
yukleniyor
Düzce
yukleniyor
Edirne
yukleniyor
Elazığ
yukleniyor
Erzincan
yukleniyor
Erzurum
yukleniyor
Eskişehir
yukleniyor
Gaziantep
yukleniyor
Giresun
yukleniyor
Gümüşhane
yukleniyor
Hakkari
yukleniyor
Hatay
yukleniyor
Iğdır
yukleniyor
Isparta
yukleniyor
İstanbul
yukleniyor
İzmir
yukleniyor
Kahramanmaraş
yukleniyor
Karabük
yukleniyor
Karaman
yukleniyor
Kars
yukleniyor
Kastamonu
yukleniyor
Kayseri
yukleniyor
Kırıkkale
yukleniyor
Kırklareli
yukleniyor
Kırşehir
yukleniyor
Kilis
yukleniyor
Kocaeli
yukleniyor
Konya
yukleniyor
Kütahya
yukleniyor
Malatya
yukleniyor
Manisa
yukleniyor
Mardin
yukleniyor
Mersin
yukleniyor
Muğla
yukleniyor
Muş
yukleniyor
Nevşehir
yukleniyor
Niğde
yukleniyor
Ordu
yukleniyor
Osmaniye
yukleniyor
Rize
yukleniyor
Sakarya
yukleniyor
Samsun
yukleniyor
Siirt
yukleniyor
Sinop
yukleniyor
Sivas
yukleniyor
Şanlıurfa
yukleniyor
Şırnak
yukleniyor
Tekirdağ
yukleniyor
Tokat
yukleniyor
Trabzon
yukleniyor
Tunceli
yukleniyor
Uşak
yukleniyor
Van
yukleniyor
Yalova
yukleniyor
Yozgat
yukleniyor
Zonguldak
yukleniyor

  • AK Parti

  • MHP

  • CHP

  • İyi Parti

  • Memleket

  • Y.Sol Parti

  • BBP

  • Adalet

  • TİP

  • Y.Refah

  • Zafer

* 31 Mart 2023 Genel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

* Sonuçlar, yurtdışı oyları da dahil edilerek hesaplanmıştır.

* 24 Haz 2018 Yeşil Sol Parti verileri, 24 Haz 2018 HDP partisinin genel seçim sonuçlarına aittir.

  • Katılım oranı % 87
  • Toplam seçmen64.190.651
  • Kullanılan oy55.836.055
  • Geçerli oy54.442.419
  • 24 Haz 18 % 86,2
  • 24 Haz 1859.354.840
  • 24 Haz 1851.183.729
  • 24 Haz 1850.130.419
Parti Listesi Milletvekili Aday Listesi Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu
  • Açılan sandık
  • 201.807 / 201.807
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • Y.Refah
  • BBP
  • 323
  • 268
  • 50
  • 5
  • 0
  • %49,5
  • %35,6
  • %10,1
  • %2,8
  • %1
  • %49,5
  • %35,6
  • %10,1
  • %2,8
  • %1
  • MİLLET
  • CHP
  • İyi Parti
  • 212
  • 169
  • 43
  • %35
  • %25,3
  • %9,7
  • %35
  • %25,3
  • %9,7
  • EMEK VE ÖZG
  • Y.Sol Parti
  • TİP
  • 65
  • 61
  • 4
  • %10,6
  • %8,8
  • %1,7
  • %10,6
  • %8,8
  • %1,7
  • ATA
  • Zafer
  • Adalet
  • 0
  • 0
  • 0
  • %2,4
  • %2,2
  • %0,2
  • %2,4
  • %2,2
  • %0,2
  • Diğer
  • 0
  • %2,5
  • %2,5
Tüm Partiler
Milletvekili Dağılımı
323 212 65
Kazanan Milletvekili Listesi
ADN ADY AFY AĞR AMS ANK ANT ART AYD BAL BİL BNG BTL BOL BUR BRS ÇNK ÇNK ÇRM DNZ DİY EDR ELĞ ERN ERM ESK GAZ GİR GMŞ HKR HTY ISP MER İST İST İZR KRS KAS KAY KRK KIR KCL KON KTH MLT MNS MRŞ MRD MUĞ MUŞ NEV NİĞ ORD RİZ SAK SMN SRT SNP SİV TEK TOK TRB TUN ŞAN UŞK VAN YZG ZNG AKS BAY KRM KRK BAT ŞRK BRT ARD IĞD YAL KRB KLS OSM DÜZ
Adana
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Adıyaman
yukleniyor
Afyonkarahisar
yukleniyor
Ağrı
yukleniyor
Aksaray
yukleniyor
Amasya
yukleniyor
Ankara
yukleniyor
Antalya
yukleniyor
Ardahan
yukleniyor
Artvin
yukleniyor
Aydın
yukleniyor
Balıkesir
yukleniyor
Bartın
yukleniyor
Batman
yukleniyor
Bayburt
yukleniyor
Bilecik
yukleniyor
Bingöl
yukleniyor
Bitlis
yukleniyor
Bolu
yukleniyor
Burdur
yukleniyor
Bursa
yukleniyor
Çanakkale
yukleniyor
Çankırı
yukleniyor
Çorum
yukleniyor
Denizli
yukleniyor
Diyarbakır
yukleniyor
Düzce
yukleniyor
Edirne
yukleniyor
Elazığ
yukleniyor
Erzincan
yukleniyor
Erzurum
yukleniyor
Eskişehir
yukleniyor
Gaziantep
yukleniyor
Giresun
yukleniyor
Gümüşhane
yukleniyor
Hakkari
yukleniyor
Hatay
yukleniyor
Iğdır
yukleniyor
Isparta
yukleniyor
İstanbul
yukleniyor
İzmir
yukleniyor
Kahramanmaraş
yukleniyor
Karabük
yukleniyor
Karaman
yukleniyor
Kars
yukleniyor
Kastamonu
yukleniyor
Kayseri
yukleniyor
Kırıkkale
yukleniyor
Kırklareli
yukleniyor
Kırşehir
yukleniyor
Kilis
yukleniyor
Kocaeli
yukleniyor
Konya
yukleniyor
Kütahya
yukleniyor
Malatya
yukleniyor
Manisa
yukleniyor
Mardin
yukleniyor
Mersin
yukleniyor
Muğla
yukleniyor
Muş
yukleniyor
Nevşehir
yukleniyor
Niğde
yukleniyor
Ordu
yukleniyor
Osmaniye
yukleniyor
Rize
yukleniyor
Sakarya
yukleniyor
Samsun
yukleniyor
Siirt
yukleniyor
Sinop
yukleniyor
Sivas
yukleniyor
Şanlıurfa
yukleniyor
Şırnak
yukleniyor
Tekirdağ
yukleniyor
Tokat
yukleniyor
Trabzon
yukleniyor
Tunceli
yukleniyor
Uşak
yukleniyor
Van
yukleniyor
Yalova
yukleniyor
Yozgat
yukleniyor
Zonguldak
yukleniyor

  • CUMHUR

  • MİLLET

  • EMEK VE ÖZG

  • ATA

  • SOSYALİST G.B.

  • Diğer

* 31 Mart 2023 Genel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

* Sonuçlar, yurtdışı oyları da dahil edilerek hesaplanmıştır.

* 24 Haz 2018 Yeşil Sol Parti verileri, 24 Haz 2018 HDP partisinin genel seçim sonuçlarına aittir.

  • Katılım oranı % 87
  • Toplam seçmen64.190.651
  • Kullanılan oy55.836.055
  • Geçerli oy54.442.419
  • 24 Haz 18 % 86,2
  • 24 Haz 1859.354.840
  • 24 Haz 1851.183.729
  • 24 Haz 1850.130.419
Parti Listesi Milletvekili Aday Listesi Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu

Tüm Şehirler

* Büyükşehir (81) sonuçlarını ve Milletvekili (600) dağılımını özet olarak gösterir.

  • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
  • Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Türkiye Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 201.807 / 201.807
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • Y.Sol Parti
  • MHP
  • İyi Parti
  • Y.Refah
  • TİP
  • Zafer
  • BBP
  • 268
  • 169
  • 61
  • 50
  • 43
  • 5
  • 4
  • 0
  • 0
  • %35,6
    19.387.412 oy
  • %25,3
    13.791.299 oy
  • %8,8
    4.803.774 oy
  • %10,1
    5.484.515 oy
  • %9,7
    5.272.482 oy
  • %2,8
    1.529.119 oy
  • %1,7
    940.230 oy
  • %2,2
    1.215.264 oy
  • %1
    533.409 oy
  • %35,6
    19.387.412 oy
  • %25,3
    13.791.299 oy
  • %8,8
    4.803.774 oy
  • %10,1
    5.484.515 oy
  • %9,7
    5.272.482 oy
  • %2,8
    1.529.119 oy
  • %1,7
    940.230 oy
  • %2,2
    1.215.264 oy
  • %1
    533.409 oy
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 295
  • 146
  • 67
  • 49
  • 43
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %42,6
    21.335.579 oy
  • %22,6
    11.348.899 oy
  • %11,7
    5.866.309 oy
  • %11,1
    5.564.517 oy
  • %10
    4.990.710 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %42,6
    21.335.579 oy
  • %22,6
    11.348.899 oy
  • %11,7
    5.866.309 oy
  • %11,1
    5.564.517 oy
  • %10
    4.990.710 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • Memleket
  • Genç Parti
  • Adalet
  • Sol Parti
  • ANAP
  • TKP
  • Vatan
  • MİLLET
  • HAK-PAR
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0,9
    502.802 oy
  • %0,2
    112.732 oy
  • %0,2
    108.629 oy
  • %0,1
    78.032 oy
  • %0,1
    65.686 oy
  • %0,1
    63.509 oy
  • %0,1
    53.339 oy
  • %0,1
    52.382 oy
  • %0,1
    42.547 oy
  • %0,9
    502.802 oy
  • %0,2
    112.732 oy
  • %0,2
    108.629 oy
  • %0,1
    78.032 oy
  • %0,1
    65.686 oy
  • %0,1
    63.509 oy
  • %0,1
    53.339 oy
  • %0,1
    52.382 oy
  • %0,1
    42.547 oy
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    117.713 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,2
    117.713 oy
  • %0
  • %0
  • AB
  • HKP
  • GBP
  • TKH
  • Milli Yol
  • YP
  • Bağımsız
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0,1
    41.086 oy
  • %0,1
    31.928 oy
  • %0,1
    27.325 oy
  • %0
    17.864 oy
  • %0
    17.688 oy
  • %0
    11.164 oy
  • %0,4
    226.873 oy
  • %0,1
    41.086 oy
  • %0,1
    31.928 oy
  • %0,1
    27.325 oy
  • %0
    17.864 oy
  • %0
    17.688 oy
  • %0
    11.164 oy
  • %0,4
    226.873 oy
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    75.633 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,2
    75.633 oy

İttifak Genel Seçim Sonuçları Mayıs 2023

2023 Türkiye seçim sonuçları, İttifak seçim sonuçları, Milletvekili dağılımı, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, yurt dışı ayrıntılı seçim sonuçları Yeni Şafak seçim sayfasından CANLI olarak yayınlanacak. Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri 5 yılda bir yapılır. 600 üyeden oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) adaylar arasından seçilmekte ve üyeler birden fazla üyeden oluşan temsil sistemi ile seçilir. 16 Nisan 2017 referandumu ile kabul edilen anayasaya göre milletvekili sayısı 550'den 600'e yükseldi. Buna göre TBMM'de salt çoğunluk için 301 vekil aranacak. Anayasa değişikliğini referanduma götürebilmek için gereken ve Meclis üye tam sayısının 5'te 3'üne karşılık gelen vekil sayısı 360 olacak. Anayasa değişikliği için gereken ve Meclis üye tam sayısının 3'te 2'sine karşılık gelen vekil sayısı da 400 olacak.2023 genel seçiminde baraj yüzde 7 olarak uygulanacak. Bu baraj ittifakla seçime giren partilere ayrı ayrı uygulanmayacak.Yani ittifakın toplam oyu yüzde 7'yi geçtiğinde tüm partiler de barajı geçmiş olacak. Milletvekili çıkarmak içinse ittifakın toplam oyları değil partilerin tek tek aldığı oylar belirleyici olacak. 2023 Türkiye geneli seçim sonuçları, parti, aday ve ittifak bazında da gerçekleşecek. 2023 Türkiye seçim sonuçları YSK tarafından açıklanacak sonuçlara göre netleşecek.