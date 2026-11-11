Seçim Van Seçim Sonuçları - 2023 Genel Seçim Van Oy Oranları | CANLI

Van Seçim Sonuçları - 14 Mayıs 2023 Genel Seçim

Genel Seçim - Milletvekili Seçimi Van Geneli Sonuçları

Genele Göre İttifaka Göre
  • Açılan sandık
  • 2.301 / 2.301
  • %100
  • Y.Sol Parti
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • Y.Refah
  • BBP
  • Zafer
  • Memleket
  • Diğer
  • 6
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %52,9
  • %26,1
  • %8,7
  • %5,1
  • %3,1
  • %0,8
  • %0,8
  • %0,5
  • %1,8
  • %52,9
  • %26,1
  • %8,7
  • %5,1
  • %3,1
  • %0,8
  • %0,8
  • %0,5
  • %1,8
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 5
  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %59,3
  • %31,8
  • %2,6
  • %3,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3,2
  • %59,3
  • %31,8
  • %2,6
  • %3,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3,2
Tüm Partiler
Milletvekili Dağılımı
6 2
Kazanan Milletvekili Listesi
BAŞ ÇTK ERC GVŞ GÜR MRD ÖZL BHÇ ÇAL EDR SRY TUŞ İPK
BAHÇESARAY
yukleniyor
BAŞKALE
yukleniyor
ÇALDIRAN
yukleniyor
ÇATAK
yukleniyor
EDREMİT
yukleniyor
ERCİŞ
yukleniyor
GEVAŞ
yukleniyor
GÜRPINAR
yukleniyor
İPEKYOLU
yukleniyor
MURADİYE
yukleniyor
ÖZALP
yukleniyor
SARAY
yukleniyor
TUŞBA
yukleniyor

  • AK Parti

  • MHP

  • CHP

  • İyi Parti

  • Memleket

  • Y.Sol Parti

  • BBP

  • Adalet

  • TİP

  • Y.Refah

  • Zafer

* 31 Mart 2023 Genel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

* Sonuçlar, yurtdışı oyları da dahil edilerek hesaplanmıştır.

* 24 Haz 2018 Yeşil Sol Parti verileri, 24 Haz 2018 HDP partisinin genel seçim sonuçlarına aittir.

Van Milletvekilleri

  • Y.Sol Parti 6
  • AK Parti 2
  • CHP 0
  • MHP 0
  • Y.Refah 0
  • BBP 0
  • Zafer 0
  • Memleket 0

  • Pervin Buldan

     1

  • Zülküf Uçar

     2

  • Gülcan Kaçmaz Sayyiğit

     3

  • Sinan Çiftyürek

     4

  • Gülderen Varli

     5

  • Mahmut Dindar

     6

  • Havin Kiye

     7

  • Taylan Ertaş

     8

  • Burhan Kayatürk

     1

  • Kayhan Türkmenoğlu

     2

  • Abdulahat Arvas

     3

  • Azad Kartal

     4

  • Selma Biçek

     5

  • Muhammed Çalağan

     6

  • Ömer Faruk Karakurt

     7

  • Muhammed Affan Orhan

     8

  • Seracettin Bedirhanoğlu

     1

  • Ercan Çiçek

     2

  • Aziz Örek

     3

  • Muhlis Orhan

     4

  • Meral Ayhan

     5

  • Nurten Taş

     6

  • Süleyman Kuşman

     7

  • Mehmet Kaval

     8

  • Yahya Cancan

     1

  • Ayhan Kahraman

     2

  • Fatih Şahin

     3

  • Abdulselam Arvas

     4

  • Sunullah Keleş

     5

  • Abdulhakan Üçdal

     6

  • Abdulaziz Gülbay

     7

  • Serpil Alan Taşkıran

     8

  • Kamil Yavuzer

     1

  • Yakup Demir

     2

  • Ali Şahin

     3

  • Mehmet Şahin

     4

  • Aydın Çiçek

     5

  • Murat Ergin

     6

  • İzzet Başkurt

     7

  • Nevzat Ataş

     8

  • Muhammed Nur Kaya

     1

  • Metin Kaya

     2

  • Ümmügülsüm Tezel

     3

  • Kazım Varçin

     4

  • Turgut Güleşce

     5

  • Muhammed Elenür

     6

  • Volkan Ertosun

     7

  • Cebrail Kaya

     8

  • Fuat Yavrutürk

     1

  • Fatma Melike Karaaslan Yılmaz

     2

  • Cevriye Yavuz

     3

  • Mehmet Emin Özbey

     4

  • Mert Osman Sürmen

     5

  • Bünyamin Turna

     6

  • Utku Tunahan Nasırlıoğlu

     7

  • Mehmet Oğuz Turan

     8

  • Haluk Terzioğlu

     1

  • Mehmet Veysi Metin

     2

  • Hidayet Erdoğan

     3

  • Nevzat Koç

     4

  • Yunus Acar

     5

  • Azmi Ertek

     6

  • Cengiz Durğun

     7

  • Emircan Avcı

     8
Tüm Liste
  • Katılım oranı % 79,1
  • Toplam seçmen724.847
  • Kullanılan oy573.603
  • Geçerli oy546.604
  • 24 Haz 18 % 83,5
  • 24 Haz 18653.678
  • 24 Haz 18545.600
  • 24 Haz 18527.670
Parti Listesi Milletvekili Aday Listesi Van Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu
  • Açılan sandık
  • 2.301 / 2.301
  • %100
  • EMEK VE ÖZG
  • Y.Sol Parti
  • 6
  • 6
  • %52,9
  • %52,9
  • %52,9
  • %52,9
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • Y.Refah
  • BBP
  • 2
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • %35,2
  • %26,1
  • %5,1
  • %3,1
  • %0,8
  • %35,2
  • %26,1
  • %5,1
  • %3,1
  • %0,8
  • MİLLET
  • CHP
  • 0
  • 0
  • %8,7
  • %8,7
  • %8,7
  • %8,7
  • ATA
  • Zafer
  • 0
  • 0
  • %0,8
  • %0,8
  • %0,8
  • %0,8
  • Diğer
  • 0
  • %2,3
  • %2,3
Tüm Partiler
Milletvekili Dağılımı
6 2
Kazanan Milletvekili Listesi
BAŞ ÇTK ERC GVŞ GÜR MRD ÖZL BHÇ ÇAL EDR SRY TUŞ İPK
BAHÇESARAY
yukleniyor
BAŞKALE
yukleniyor
ÇALDIRAN
yukleniyor
ÇATAK
yukleniyor
EDREMİT
yukleniyor
ERCİŞ
yukleniyor
GEVAŞ
yukleniyor
GÜRPINAR
yukleniyor
İPEKYOLU
yukleniyor
MURADİYE
yukleniyor
ÖZALP
yukleniyor
SARAY
yukleniyor
TUŞBA
yukleniyor

  • CUMHUR

  • MİLLET

  • EMEK VE ÖZG

  • ATA

  • SOSYALİST G.B.

  • Diğer

* 31 Mart 2023 Genel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

* Sonuçlar, yurtdışı oyları da dahil edilerek hesaplanmıştır.

* 24 Haz 2018 Yeşil Sol Parti verileri, 24 Haz 2018 HDP partisinin genel seçim sonuçlarına aittir.

Van Milletvekilleri

  • Y.Sol Parti 6
  • AK Parti 2
  • CHP 0
  • MHP 0
  • Y.Refah 0
  • BBP 0
  • Zafer 0
  • Memleket 0

  • Pervin Buldan

     1

  • Zülküf Uçar

     2

  • Gülcan Kaçmaz Sayyiğit

     3

  • Sinan Çiftyürek

     4

  • Gülderen Varli

     5

  • Mahmut Dindar

     6

  • Havin Kiye

     7

  • Taylan Ertaş

     8

  • Burhan Kayatürk

     1

  • Kayhan Türkmenoğlu

     2

  • Abdulahat Arvas

     3

  • Azad Kartal

     4

  • Selma Biçek

     5

  • Muhammed Çalağan

     6

  • Ömer Faruk Karakurt

     7

  • Muhammed Affan Orhan

     8

  • Seracettin Bedirhanoğlu

     1

  • Ercan Çiçek

     2

  • Aziz Örek

     3

  • Muhlis Orhan

     4

  • Meral Ayhan

     5

  • Nurten Taş

     6

  • Süleyman Kuşman

     7

  • Mehmet Kaval

     8

  • Yahya Cancan

     1

  • Ayhan Kahraman

     2

  • Fatih Şahin

     3

  • Abdulselam Arvas

     4

  • Sunullah Keleş

     5

  • Abdulhakan Üçdal

     6

  • Abdulaziz Gülbay

     7

  • Serpil Alan Taşkıran

     8

  • Kamil Yavuzer

     1

  • Yakup Demir

     2

  • Ali Şahin

     3

  • Mehmet Şahin

     4

  • Aydın Çiçek

     5

  • Murat Ergin

     6

  • İzzet Başkurt

     7

  • Nevzat Ataş

     8

  • Muhammed Nur Kaya

     1

  • Metin Kaya

     2

  • Ümmügülsüm Tezel

     3

  • Kazım Varçin

     4

  • Turgut Güleşce

     5

  • Muhammed Elenür

     6

  • Volkan Ertosun

     7

  • Cebrail Kaya

     8

  • Fuat Yavrutürk

     1

  • Fatma Melike Karaaslan Yılmaz

     2

  • Cevriye Yavuz

     3

  • Mehmet Emin Özbey

     4

  • Mert Osman Sürmen

     5

  • Bünyamin Turna

     6

  • Utku Tunahan Nasırlıoğlu

     7

  • Mehmet Oğuz Turan

     8

  • Haluk Terzioğlu

     1

  • Mehmet Veysi Metin

     2

  • Hidayet Erdoğan

     3

  • Nevzat Koç

     4

  • Yunus Acar

     5

  • Azmi Ertek

     6

  • Cengiz Durğun

     7

  • Emircan Avcı

     8
Tüm Liste
  • Katılım oranı % 79,1
  • Toplam seçmen724.847
  • Kullanılan oy573.603
  • Geçerli oy546.604
  • 24 Haz 18 % 83,5
  • 24 Haz 18653.678
  • 24 Haz 18545.600
  • 24 Haz 18527.670
Parti Listesi Milletvekili Aday Listesi Van Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu

Van İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Van ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
  • Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Van Milletvekilleri

* Van ilinde milletvekilliği kazanan adayları gösterir.

  • 6 Y.Sol Parti 2 AK Parti
  • Van
  • 1

    Pervin Buldan

     +241497

    Burhan Kayatürk

     +95188
  • 2

    Zülküf Uçar

     +193755

    Kayhan Türkmenoğlu

     +47446
  • 3

    Gülcan Kaçmaz Sayyiğit

     +146013

    Abdulahat Arvas

     -1689
  • 4

    Sinan Çiftyürek

     +98271

    Azad Kartal

     -49896
  • 5

    Gülderen Varli

     +50529

    Selma Biçek

     -98102
  • 6

    Mahmut Dindar

     +2787

    Muhammed Çalağan

     -146309
  • 7

    Havin Kiye

     -211016

    Ömer Faruk Karakurt

     -194516
  • 8

    Taylan Ertaş

     -282481

    Muhammed Affan Orhan

     -242722

Van Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.301 / 2.301
  • %100
  • Y.Sol Parti
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • Y.Refah
  • BBP
  • 6
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %52,9
    289.239 oy
  • %26,1
    142.930 oy
  • %8,7
    47.742 oy
  • %5,1
    27.966 oy
  • %3,1
    17.143 oy
  • %0,8
    4.591 oy
  • %52,9
    289.239 oy
  • %26,1
    142.930 oy
  • %8,7
    47.742 oy
  • %5,1
    27.966 oy
  • %3,1
    17.143 oy
  • %0,8
    4.591 oy
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 5
  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %59,3
    313.010 oy
  • %31,8
    167.647 oy
  • %2,6
    13.910 oy
  • %3,1
    16.240 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %59,3
    313.010 oy
  • %31,8
    167.647 oy
  • %2,6
    13.910 oy
  • %3,1
    16.240 oy
  • %0
  • %0
  • Zafer
  • Sol Parti
  • Memleket
  • HKP
  • HAK-PAR
  • TKP
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0,8
    4.275 oy
  • %0,6
    3.312 oy
  • %0,5
    2.702 oy
  • %0,2
    1.050 oy
  • %0,2
    879 oy
  • %0,1
    777 oy
  • %0,8
    4.275 oy
  • %0,6
    3.312 oy
  • %0,5
    2.702 oy
  • %0,2
    1.050 oy
  • %0,2
    879 oy
  • %0,1
    777 oy
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • Vatan
  • MİLLET
  • TKH
  • Milli Yol
  • Bağımsız
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0,1
    575 oy
  • %0,1
    290 oy
  • %0,1
    289 oy
  • %0,1
    279 oy
  • %0,5
    2.565 oy
  • %0,1
    575 oy
  • %0,1
    290 oy
  • %0,1
    289 oy
  • %0,1
    279 oy
  • %0,5
    2.565 oy
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0,2
    850 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    314 oy
  • %0,2
    850 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,1
    314 oy

VAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI 2023

14 Mayıs 2023 Van 28. Dönem TBMM Milletvekili Genel Seçim sonuçları YSK verilerine göre hızlı ve interaktif olarak Yeni Şafak seçim 2023 sayfasında paylaşılacaktır. Yurt içinde yaklaşık 60 milyon seçmen oy kullanacak. Parti ve ittifakların aldıkları oy oranları illerde çıkaracakları milletvekili sayısını belirleyecek. TBMM’de 600 milletvekili yer alacak.

2023 SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Van ilinde seçmenler YSK tarafından belirlenen sandıklarda sabah 08.00’de oy kullanmaya başlayacak. Oy verme işlemi ise 17.00’da sona erecek. Oy kullanma süresinin sona ermesiyle sandıklardan çıkan oy pusulaları sayılmaya başlayacak.

2023 SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP NASIL YAPILIR?

Yeni Şafak Van seçim sayfasında Türkiye Cumhuriyetinin seçim tarihi, yıllara göre seçim sonuçları, referandumlar ve cumhurbaşkanlığı seçimleri son dakika seçim haberleri de yer alır. Son dakika Van seçim video haberleri, foto-galeri ve infografikler de yer alır. 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları anbean CANLI olarak yayınlanacak.

2023 SEÇİMLERİNE KATILAN PARTİLER VE İTTİFAKLAR HANGİLERİ?

Yeni Şafak Van genel seçim sonuçları 2023 sayfasında il ve ilçe cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları, ittifak oy oranları ve milletvekili listeleri anlık olarak yer alır. Ayrıca yurt dışı ülke oy oranları da güncel olarak eklenir. AK Parti, CHP, MHP, BBP, YSP, İP, TİP, YRP ve diğer tüm partilerin 2023 seçiminde aldıkları oy sayısı ve oy oranları anlık olarak 2023 seçim sonuçları sayfasında yer alır. Cumhur ittifakı, Millet İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ve ATA İttifakı oy oranları da anbean güncellenir. Bununla birlikte sonuç öğrenme sayfasında seçime Van ilinde ve ilçelerinde katılım oranı, toplam seçmen sayısı, kullanılan oy sayısı, geçerli oy ve geçersiz oylar da anbean olarak yer alır.

Özetle, 14 Mayıs Van genel seçim sonuçları bölge, şehir, ülke, ilçe merkezli CANLI olarak açılan sandık sayısı, geçerli oy sayısı, partilerin ve ittifakların aldıkları oy oranlarına ulaşabilirsiniz. 2023 Van seçim sonuçları için hemen tıkla, öğren.