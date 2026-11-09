Seçim Şanlıurfa Seçim Sonuçları - 2023 Genel Seçim Şanlıurfa Oy Oranları | CANLI

Şanlıurfa Seçim Sonuçları - 14 Mayıs 2023 Genel Seçim

Genel Seçim - Milletvekili Seçimi Şanlıurfa Geneli Sonuçları

Genele Göre İttifaka Göre
  • Açılan sandık
  • 4.089 / 4.089
  • %100
  • AK Parti
  • Y.Sol Parti
  • MHP
  • CHP
  • İyi Parti
  • Y.Refah
  • BBP
  • Memleket
  • Diğer
  • 8
  • 4
  • 1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %43
  • %24,8
  • %9,4
  • %8,1
  • %4,6
  • %2,9
  • %0,4
  • %0,4
  • %6,3
  • %43
  • %24,8
  • %9,4
  • %8,1
  • %4,6
  • %2,9
  • %0,4
  • %0,4
  • %6,3
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 8
  • 4
  • 1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %52,7
  • %28,9
  • %9,3
  • %3,9
  • %1,9
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3,4
  • %52,7
  • %28,9
  • %9,3
  • %3,9
  • %1,9
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3,4
Tüm Partiler
Milletvekili Dağılımı
8 4 1 1
Kazanan Milletvekili Listesi
AKÇ BİR BOZ CYL HAL HİL SİV SRÇ VİR HRR EYB HLL KRK
AKÇAKALE
yukleniyor
BİRECİK
yukleniyor
BOZOVA
yukleniyor
CEYLANPINAR
yukleniyor
EYYÜBİYE
yukleniyor
HALFETİ
yukleniyor
HALİLİYE
yukleniyor
HARRAN
yukleniyor
HİLVAN
yukleniyor
KARAKÖPRÜ
yukleniyor
SİVEREK
yukleniyor
SURUÇ
yukleniyor
VİRANŞEHİR
yukleniyor

  • AK Parti

  • MHP

  • CHP

  • İyi Parti

  • Memleket

  • Y.Sol Parti

  • BBP

  • Adalet

  • TİP

  • Y.Refah

  • Zafer

* 31 Mart 2023 Genel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

* Sonuçlar, yurtdışı oyları da dahil edilerek hesaplanmıştır.

* 24 Haz 2018 Yeşil Sol Parti verileri, 24 Haz 2018 HDP partisinin genel seçim sonuçlarına aittir.

Şanlıurfa Milletvekilleri

  • AK Parti 8
  • Y.Sol Parti 4
  • MHP 1
  • CHP 1
  • İyi Parti 0
  • Y.Refah 0
  • BBP 0
  • Memleket 0

  • Bekir Bozdağ

     1

  • Abdulkadir Emin Önen

     2

  • Abdürrahim Dusak

     3

  • Mehmet Ali Cevheri

     4

  • Cevahir Asuman Yazmacı

     5

  • İbrahim Eyyüpoğlu

     6

  • Hikmet Başak

     7

  • Mehmet Faruk Pınarbaşı

     8

  • Mahmut Kaçar

     9

  • Mithat Sancar

     1

  • Ömer Öcalan

     2

  • Dilan Kunt Ayan

     3

  • Ferit Şenyaşar

     4

  • Aliye Kızıldamar

     5

  • Bülent Aşa

     6

  • Nergiz Çiğdem Karakeçili

     7

  • Remzi Gençdal

     8

  • Cemile Şahin

     9

  • İbrahim Özyavuz

     1

  • Halil Bakış

     2

  • Halit Yıldız

     3

  • Osman Mutlu

     4

  • Mehmet Arpaci

     5

  • Mahmut Polat

     6

  • Kemal Güneş

     7

  • Havva Birsen Deger

     8

  • İsmail Akçakaya

     9

  • Mahmut Tanal

     1

  • Müslüm Cengizhan Akalın

     2

  • Ahmet Tüysüz

     3

  • Abdullah Yeşil

     4

  • İbrahim Direk

     5

  • Süleyman Gök

     6

  • İbrahim Halil Yarış

     7

  • Abdullah Direk

     8

  • Müslüm Şikak

     9

  • Emin Yetim

     1

  • Muhammed Ali Arusoğlu

     2

  • Musa Mangal

     3

  • Mehmet Şahin Gülel

     4

  • Cem Karakeçili

     5

  • Mehmet Ganim Başar

     6

  • Mehmet Emin Güvenç

     7

  • Mustafa Dirier

     8

  • Hüseyin Sirhan Gökdoğan

     9

  • İsmail Yavuz

     1

  • Hacı Almas

     2

  • Sabih Dallı

     3

  • Osman Özmen

     4

  • Halit Toprak

     5

  • Halil Saçaklı

     6

  • Şaban Çulcu

     7

  • Mehmet Güneş

     8

  • Tahsin Bilbay

     9

  • Mehmet Karal

     1

  • Mustafa Çavcı

     2

  • Halil Şen

     3

  • Mehmet Altunboğa

     4

  • Fırat Akbaş

     5

  • Ömer Taşdan

     6

  • Halil Çakmaz

     7

  • Halit Özbek

     8

  • Ahmet Direk

     9

  • Mehmet Par

     1

  • Mehmet Polat

     2

  • Ahmet Metin Okay

     3

  • Bedir Kemal

     4

  • Minegül Gürses

     5

  • İsa Akdağ

     6

  • Furkan Çiftçi

     7

  • Osman Sabri Alpfidan

     8

  • Oğulcan İpek

     9
Tüm Liste
  • Katılım oranı % 82,3
  • Toplam seçmen1.253.232
  • Kullanılan oy1.031.125
  • Geçerli oy987.785
  • 24 Haz 18 % 81,9
  • 24 Haz 181.086.881
  • 24 Haz 18890.353
  • 24 Haz 18869.880
Parti Listesi Milletvekili Aday Listesi Şanlıurfa Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu
  • Açılan sandık
  • 4.089 / 4.089
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • Y.Refah
  • BBP
  • 9
  • 8
  • 1
  • 0
  • 0
  • %55,8
  • %43
  • %9,4
  • %2,9
  • %0,4
  • %55,8
  • %43
  • %9,4
  • %2,9
  • %0,4
  • EMEK VE ÖZG
  • Y.Sol Parti
  • 4
  • 4
  • %24,8
  • %24,8
  • %24,8
  • %24,8
  • MİLLET
  • CHP
  • İyi Parti
  • 1
  • 1
  • 0
  • %12,6
  • %8,1
  • %4,6
  • %12,6
  • %8,1
  • %4,6
  • ATA
  • 0
  • %0
  • %0
  • Diğer
  • 0
  • %6,7
  • %6,7
Tüm Partiler
Milletvekili Dağılımı
9 4 1
Kazanan Milletvekili Listesi
AKÇ BİR BOZ CYL HAL HİL SİV SRÇ VİR HRR EYB HLL KRK
AKÇAKALE
yukleniyor
BİRECİK
yukleniyor
BOZOVA
yukleniyor
CEYLANPINAR
yukleniyor
EYYÜBİYE
yukleniyor
HALFETİ
yukleniyor
HALİLİYE
yukleniyor
HARRAN
yukleniyor
HİLVAN
yukleniyor
KARAKÖPRÜ
yukleniyor
SİVEREK
yukleniyor
SURUÇ
yukleniyor
VİRANŞEHİR
yukleniyor

  • CUMHUR

  • MİLLET

  • EMEK VE ÖZG

  • ATA

  • SOSYALİST G.B.

  • Diğer

* 31 Mart 2023 Genel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

* Sonuçlar, yurtdışı oyları da dahil edilerek hesaplanmıştır.

* 24 Haz 2018 Yeşil Sol Parti verileri, 24 Haz 2018 HDP partisinin genel seçim sonuçlarına aittir.

Şanlıurfa Milletvekilleri

  • AK Parti 8
  • Y.Sol Parti 4
  • MHP 1
  • CHP 1
  • İyi Parti 0
  • Y.Refah 0
  • BBP 0
  • Memleket 0

  • Bekir Bozdağ

     1

  • Abdulkadir Emin Önen

     2

  • Abdürrahim Dusak

     3

  • Mehmet Ali Cevheri

     4

  • Cevahir Asuman Yazmacı

     5

  • İbrahim Eyyüpoğlu

     6

  • Hikmet Başak

     7

  • Mehmet Faruk Pınarbaşı

     8

  • Mahmut Kaçar

     9

  • Mithat Sancar

     1

  • Ömer Öcalan

     2

  • Dilan Kunt Ayan

     3

  • Ferit Şenyaşar

     4

  • Aliye Kızıldamar

     5

  • Bülent Aşa

     6

  • Nergiz Çiğdem Karakeçili

     7

  • Remzi Gençdal

     8

  • Cemile Şahin

     9

  • İbrahim Özyavuz

     1

  • Halil Bakış

     2

  • Halit Yıldız

     3

  • Osman Mutlu

     4

  • Mehmet Arpaci

     5

  • Mahmut Polat

     6

  • Kemal Güneş

     7

  • Havva Birsen Deger

     8

  • İsmail Akçakaya

     9

  • Mahmut Tanal

     1

  • Müslüm Cengizhan Akalın

     2

  • Ahmet Tüysüz

     3

  • Abdullah Yeşil

     4

  • İbrahim Direk

     5

  • Süleyman Gök

     6

  • İbrahim Halil Yarış

     7

  • Abdullah Direk

     8

  • Müslüm Şikak

     9

  • Emin Yetim

     1

  • Muhammed Ali Arusoğlu

     2

  • Musa Mangal

     3

  • Mehmet Şahin Gülel

     4

  • Cem Karakeçili

     5

  • Mehmet Ganim Başar

     6

  • Mehmet Emin Güvenç

     7

  • Mustafa Dirier

     8

  • Hüseyin Sirhan Gökdoğan

     9

  • İsmail Yavuz

     1

  • Hacı Almas

     2

  • Sabih Dallı

     3

  • Osman Özmen

     4

  • Halit Toprak

     5

  • Halil Saçaklı

     6

  • Şaban Çulcu

     7

  • Mehmet Güneş

     8

  • Tahsin Bilbay

     9

  • Mehmet Karal

     1

  • Mustafa Çavcı

     2

  • Halil Şen

     3

  • Mehmet Altunboğa

     4

  • Fırat Akbaş

     5

  • Ömer Taşdan

     6

  • Halil Çakmaz

     7

  • Halit Özbek

     8

  • Ahmet Direk

     9

  • Mehmet Par

     1

  • Mehmet Polat

     2

  • Ahmet Metin Okay

     3

  • Bedir Kemal

     4

  • Minegül Gürses

     5

  • İsa Akdağ

     6

  • Furkan Çiftçi

     7

  • Osman Sabri Alpfidan

     8

  • Oğulcan İpek

     9
Tüm Liste
  • Katılım oranı % 82,3
  • Toplam seçmen1.253.232
  • Kullanılan oy1.031.125
  • Geçerli oy987.785
  • 24 Haz 18 % 81,9
  • 24 Haz 181.086.881
  • 24 Haz 18890.353
  • 24 Haz 18869.880
Parti Listesi Milletvekili Aday Listesi Şanlıurfa Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu

Şanlıurfa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Şanlıurfa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
  • Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Şanlıurfa Milletvekilleri

* Şanlıurfa ilinde milletvekilliği kazanan adayları gösterir.

  • 8 AK Parti 4 Y.Sol Parti 1 MHP 1 CHP
  • Şanlıurfa
  • 1

    Bekir Bozdağ

     +375714

    Mithat Sancar

     +198224

    İbrahim Özyavuz

     +44192

    Mahmut Tanal

     +30446
  • 2

    Abdulkadir Emin Önen

     +326629

    Ömer Öcalan

     +151024

    Halil Bakış

     -12923

    Müslüm Cengizhan Akalın

     -26669
  • 3

    Abdürrahim Dusak

     +277545

    Dilan Kunt Ayan

     +103824

    Halit Yıldız

     -66023

    Ahmet Tüysüz

     -79769
  • 4

    Mehmet Ali Cevheri

     +228460

    Ferit Şenyaşar

     +56624

    Osman Mutlu

     -119122

    Abdullah Yeşil

     -132868
  • 5

    Cevahir Asuman Yazmacı

     +179375

    Aliye Kızıldamar

     -20075

    Mehmet Arpaci

     -172222

    İbrahim Direk

     -185968
  • 6

    İbrahim Eyyüpoğlu

     +130290

    Bülent Aşa

     -73175

    Mahmut Polat

     -225322

    Süleyman Gök

     -239068
  • 7

    Hikmet Başak

     +81205

    Nergiz Çiğdem Karakeçili

     -126275

    Kemal Güneş

     -278422

    İbrahim Halil Yarış

     -292168
  • 8

    Mehmet Faruk Pınarbaşı

     +32121

    Remzi Gençdal

     -179375

    Havva Birsen Deger

     -331522

    Abdullah Direk

     -345268
  • 9

    Mahmut Kaçar

     -127405

    Cemile Şahin

     -232475

    İsmail Akçakaya

     -384622

    Müslüm Şikak

     -398368
  • 10

    Nihat Kılıç

     -188761

    Baver Gül

     -285575

    Mustafa Ayğırcı

     -437722

    Berivan Veysanoğlu Düşme

     -451468
  • 11

    Emre Karaçizmeli

     -250117

    Ayşe Tutku

     -338675

    Ali Kurt

     -490822

    Abdulkadir Çetin

     -504568
  • 12

    Mehmet İlhami Günbegi

     -311473

    Halil Çay

     -391774

    Ahmet Ergün

     -543922

    Vehbi Vural

     -557668
  • 13

    Abdullah Aksak

     -372829

    Mızgin Albayrak

     -444874

    Hasan Koruk

     -597021

    İsa Ekinci

     -610767
  • 14

    Abdurrahim Toru

     -434185

    Ferat Beyaz

     -497974

    Hakkı Kaya

     -650121

    Aziz Babacan

     -663867

Şanlıurfa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.089 / 4.089
  • %100
  • AK Parti
  • Y.Sol Parti
  • MHP
  • CHP
  • İyi Parti
  • Y.Refah
  • BBP
  • 8
  • 4
  • 1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • %43
    424.799 oy
  • %24,8
    245.424 oy
  • %9,4
    93.277 oy
  • %8,1
    79.531 oy
  • %4,6
    45.097 oy
  • %2,9
    29.091 oy
  • %0,4
    4.353 oy
  • %43
    424.799 oy
  • %24,8
    245.424 oy
  • %9,4
    93.277 oy
  • %8,1
    79.531 oy
  • %4,6
    45.097 oy
  • %2,9
    29.091 oy
  • %0,4
    4.353 oy
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 8
  • 4
  • 1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • %52,7
    458.206 oy
  • %28,9
    251.630 oy
  • %9,3
    80.738 oy
  • %3,9
    33.763 oy
  • %1,9
    16.165 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %52,7
    458.206 oy
  • %28,9
    251.630 oy
  • %9,3
    80.738 oy
  • %3,9
    33.763 oy
  • %1,9
    16.165 oy
  • %0
  • %0
  • Memleket
  • Sol Parti
  • AB
  • ANAP
  • HAK-PAR
  • Milli Yol
  • TKP
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0,4
    3.982 oy
  • %0,3
    3.373 oy
  • %0,1
    1.420 oy
  • %0,1
    1.120 oy
  • %0,1
    829 oy
  • %0,1
    742 oy
  • %0,1
    739 oy
  • %0,4
    3.982 oy
  • %0,3
    3.373 oy
  • %0,1
    1.420 oy
  • %0,1
    1.120 oy
  • %0,1
    829 oy
  • %0,1
    742 oy
  • %0,1
    739 oy
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • GBP
  • MİLLET
  • Vatan
  • HKP
  • TKH
  • Bağımsız
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0,1
    667 oy
  • %0,1
    660 oy
  • %0,1
    546 oy
  • %0
    459 oy
  • %0
    277 oy
  • %5,2
    51.399 oy
  • %0,1
    667 oy
  • %0,1
    660 oy
  • %0,1
    546 oy
  • %0
    459 oy
  • %0
    277 oy
  • %5,2
    51.399 oy
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.168 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.447 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    1.168 oy
  • %0
  • %0
  • %0,4
    3.447 oy

ŞANLIURFA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI 2023

14 Mayıs 2023 Şanlıurfa 28. Dönem TBMM Milletvekili Genel Seçim sonuçları YSK verilerine göre hızlı ve interaktif olarak Yeni Şafak seçim 2023 sayfasında paylaşılacaktır. Yurt içinde yaklaşık 60 milyon seçmen oy kullanacak. Parti ve ittifakların aldıkları oy oranları illerde çıkaracakları milletvekili sayısını belirleyecek. TBMM’de 600 milletvekili yer alacak.

2023 SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şanlıurfa ilinde seçmenler YSK tarafından belirlenen sandıklarda sabah 08.00’de oy kullanmaya başlayacak. Oy verme işlemi ise 17.00’da sona erecek. Oy kullanma süresinin sona ermesiyle sandıklardan çıkan oy pusulaları sayılmaya başlayacak.

2023 SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP NASIL YAPILIR?

Yeni Şafak Şanlıurfa seçim sayfasında Türkiye Cumhuriyetinin seçim tarihi, yıllara göre seçim sonuçları, referandumlar ve cumhurbaşkanlığı seçimleri son dakika seçim haberleri de yer alır. Son dakika Şanlıurfa seçim video haberleri, foto-galeri ve infografikler de yer alır. 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları anbean CANLI olarak yayınlanacak.

2023 SEÇİMLERİNE KATILAN PARTİLER VE İTTİFAKLAR HANGİLERİ?

Yeni Şafak Şanlıurfa genel seçim sonuçları 2023 sayfasında il ve ilçe cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları, ittifak oy oranları ve milletvekili listeleri anlık olarak yer alır. Ayrıca yurt dışı ülke oy oranları da güncel olarak eklenir. AK Parti, CHP, MHP, BBP, YSP, İP, TİP, YRP ve diğer tüm partilerin 2023 seçiminde aldıkları oy sayısı ve oy oranları anlık olarak 2023 seçim sonuçları sayfasında yer alır. Cumhur ittifakı, Millet İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ve ATA İttifakı oy oranları da anbean güncellenir. Bununla birlikte sonuç öğrenme sayfasında seçime Şanlıurfa ilinde ve ilçelerinde katılım oranı, toplam seçmen sayısı, kullanılan oy sayısı, geçerli oy ve geçersiz oylar da anbean olarak yer alır.

Özetle, 14 Mayıs Şanlıurfa genel seçim sonuçları bölge, şehir, ülke, ilçe merkezli CANLI olarak açılan sandık sayısı, geçerli oy sayısı, partilerin ve ittifakların aldıkları oy oranlarına ulaşabilirsiniz. 2023 Şanlıurfa seçim sonuçları için hemen tıkla, öğren.