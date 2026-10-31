Seçim Hatay Seçim Sonuçları - 2023 Genel Seçim Hatay Oy Oranları | CANLI

Hatay Seçim Sonuçları - 14 Mayıs 2023 Genel Seçim

Genel Seçim - Milletvekili Seçimi Hatay Geneli Sonuçları

Genele Göre İttifaka Göre
  • Açılan sandık
  • 3.154 / 3.154
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • TİP
  • İyi Parti
  • Y.Sol Parti
  • Y.Refah
  • Zafer
  • BBP
  • Memleket
  • Diğer
  • 4
  • 4
  • 1
  • 1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %33,9
  • %28,4
  • %12,2
  • %8,6
  • %8
  • %3,3
  • %1,8
  • %1,3
  • %0,9
  • %0,5
  • %1,1
  • %33,9
  • %28,4
  • %12,2
  • %8,6
  • %8
  • %3,3
  • %1,8
  • %1,3
  • %0,9
  • %0,5
  • %1,1
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 5
  • 4
  • 1
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %36,2
  • %30,6
  • %14,4
  • %0
  • %6,5
  • %11
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,2
  • %36,2
  • %30,6
  • %14,4
  • %0
  • %6,5
  • %11
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,2
Tüm Partiler
Milletvekili Dağılımı
4 4 1 1 1
Kazanan Milletvekili Listesi
PYS DFN ARS ALT DRT HAS İSK KRK REY SAM YAY ERZ BLN KML ANT
ALTINÖZÜ
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ANTAKYA
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ARSUZ
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BELEN
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DEFNE
yukleniyor
DÖRTYOL
yukleniyor
ERZİN
yukleniyor
HASSA
yukleniyor
İSKENDERUN
yukleniyor
KIRIKHAN
yukleniyor
KUMLU
yukleniyor
PAYAS
yukleniyor
REYHANLI
yukleniyor
SAMANDAĞ
yukleniyor
YAYLADAĞI
yukleniyor

  • AK Parti

  • MHP

  • CHP

  • İyi Parti

  • Memleket

  • Y.Sol Parti

  • BBP

  • Adalet

  • TİP

  • Y.Refah

  • Zafer

* 31 Mart 2023 Genel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

* Sonuçlar, yurtdışı oyları da dahil edilerek hesaplanmıştır.

* 24 Haz 2018 Yeşil Sol Parti verileri, 24 Haz 2018 HDP partisinin genel seçim sonuçlarına aittir.

Hatay Milletvekilleri

  • AK Parti 4
  • CHP 4
  • MHP 1
  • TİP 1
  • İyi Parti 1
  • Y.Sol Parti 0
  • Y.Refah 0
  • Zafer 0
  • BBP 0
  • Memleket 0

  • Adem Yeşildal

     1

  • Abdulkadir Özel

     2

  • Hüseyin Yayman

     3

  • Kemal Karahan

     4

  • Zehra Eren

     5

  • Cengiz Yıldız

     6

  • Filiz Özçörekçi

     7

  • Ahmet Alper Soylu

     8

  • Mehmet Hakan Yılmaz

     9

  • Mehmet Güzelmansur

     1

  • Nermin Yıldırım Kara

     2

  • Servet Mullaoğlu

     3

  • Necmettin Çalışkan

     4

  • Hikmet Hatunoğlu

     5

  • Mustafa

     6

  • Gökhan Özer

     7

  • Bekir Atahan

     8

  • Cemiyet Kışlıoğlu

     9

  • Lütfi Kaşıkçı

     1

  • İsmail Başar

     2

  • Mehmet Bilgili

     3

  • Hüseyin Zaroğlu

     4

  • Hüseyin Akgöl

     5

  • Ahmet Gedik

     6

  • Nigar Özer

     7

  • Uygar Polat

     8

  • Hasan Kendir

     9

  • Şerafettin Can Atalay

     1

  • Aylin Açıkgöz

     2

  • Mehmet Ali Gümüş

     3

  • Emrah Karaçay

     4

  • Hasan Aşkar

     5

  • Nurcan Ördek

     6

  • Cansu Daloğlu

     7

  • Barış Dağ

     8

  • Abdulhamit Yayar

     9

  • Adnan Şefik Çirkin

     1

  • Gökhan Zan

     2

  • Gülümser Ceylan Köle

     3

  • Sarper Davut

     4

  • İlyas Uygur

     5

  • Mehmet Oğuz Turan

     6

  • Aylin Anıl Arslan

     7

  • Osman Ağca

     8

  • Çağatay Karamanoğlu

     9

  • Kerem Nalbant

     1

  • Şirin Nur Vural

     2

  • Nihat Eraslan

     3

  • Mehtap Sert

     4

  • Yusuf Kimyon

     5

  • Mediha Öncel Muhamad

     6

  • Semih Aksakal

     7

  • Özgür Yaldız

     8

  • Mevlüt Bulgur

     9

  • Yusuf Metin

     1

  • Latif Çelik

     2

  • Abdullah Yıldız

     3

  • Mustafa Açıcı

     4

  • Mehmet Dinçer

     5

  • Mehmet Ezer

     6

  • Cumali Helvacı

     7

  • Yakup Doğru

     8

  • Enis Hacıosmanoğlu

     9

  • Ali Atvur

     1

  • Suphi Yıldız

     2

  • Soner Güney

     3

  • Minehan Akcan

     4

  • Şevval Gökşin Atataş

     5

  • Ayhan Bekler

     6

  • Süleyman Savaşır

     7

  • Mehmet Fatih Hanoğlu

     8

  • Fatih Şengül

     9

  • Ahmet Şanverdi

     1

  • Ahmet Kuşak

     2

  • Nazmi Kıymacı

     3

  • Mehmet Kurtul

     4

  • Ali Kemal Güder

     5

  • Atnan Yetiş

     6

  • Cemil Karabacak

     7

  • Mustafa Dolgun

     8

  • Mahmut Gök

     9

  • Mehmet Sorar

     1

  • Hüseyin Ata Kaşgöz

     2

  • Serdal Alkan

     3

  • Bilgin Fırıncıoğulları

     4

  • Münir Cem Dolapçıoğlu

     5

  • Ali Özgür Öksüzaşıkı

     6

  • Reşit Miçooğulları

     7

  • Enes Aysan Dadıcı

     8

  • Osman Köğçe

     9
Tüm Liste
  • Katılım oranı % 83,6
  • Toplam seçmen1.092.585
  • Kullanılan oy913.508
  • Geçerli oy894.424
  • 24 Haz 18 % 89,2
  • 24 Haz 181.069.226
  • 24 Haz 18953.435
  • 24 Haz 18939.438
Parti Listesi Milletvekili Aday Listesi Hatay Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu
  • Açılan sandık
  • 3.154 / 3.154
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • Y.Refah
  • BBP
  • 5
  • 4
  • 1
  • 0
  • 0
  • %48,8
  • %33,9
  • %12,2
  • %1,8
  • %0,9
  • %48,8
  • %33,9
  • %12,2
  • %1,8
  • %0,9
  • MİLLET
  • CHP
  • İyi Parti
  • 5
  • 4
  • 1
  • %36,4
  • %28,4
  • %8
  • %36,4
  • %28,4
  • %8
  • EMEK VE ÖZG
  • TİP
  • Y.Sol Parti
  • 1
  • 1
  • 0
  • %11,8
  • %8,6
  • %3,3
  • %11,8
  • %8,6
  • %3,3
  • ATA
  • Zafer
  • 0
  • 0
  • %1,3
  • %1,3
  • %1,3
  • %1,3
  • Diğer
  • 0
  • %1,6
  • %1,6
Tüm Partiler
Milletvekili Dağılımı
5 5 1
Kazanan Milletvekili Listesi
PYS DFN ARS ALT DRT HAS İSK KRK REY SAM YAY ERZ BLN KML ANT
ALTINÖZÜ
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ANTAKYA
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ARSUZ
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BELEN
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DEFNE
yukleniyor
DÖRTYOL
yukleniyor
ERZİN
yukleniyor
HASSA
yukleniyor
İSKENDERUN
yukleniyor
KIRIKHAN
yukleniyor
KUMLU
yukleniyor
PAYAS
yukleniyor
REYHANLI
yukleniyor
SAMANDAĞ
yukleniyor
YAYLADAĞI
yukleniyor

  • CUMHUR

  • MİLLET

  • EMEK VE ÖZG

  • ATA

  • SOSYALİST G.B.

  • Diğer

* 31 Mart 2023 Genel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

* Sonuçlar, yurtdışı oyları da dahil edilerek hesaplanmıştır.

* 24 Haz 2018 Yeşil Sol Parti verileri, 24 Haz 2018 HDP partisinin genel seçim sonuçlarına aittir.

Hatay Milletvekilleri

  • AK Parti 4
  • CHP 4
  • MHP 1
  • TİP 1
  • İyi Parti 1
  • Y.Sol Parti 0
  • Y.Refah 0
  • Zafer 0
  • BBP 0
  • Memleket 0

  • Adem Yeşildal

     1

  • Abdulkadir Özel

     2

  • Hüseyin Yayman

     3

  • Kemal Karahan

     4

  • Zehra Eren

     5

  • Cengiz Yıldız

     6

  • Filiz Özçörekçi

     7

  • Ahmet Alper Soylu

     8

  • Mehmet Hakan Yılmaz

     9

  • Mehmet Güzelmansur

     1

  • Nermin Yıldırım Kara

     2

  • Servet Mullaoğlu

     3

  • Necmettin Çalışkan

     4

  • Hikmet Hatunoğlu

     5

  • Mustafa

     6

  • Gökhan Özer

     7

  • Bekir Atahan

     8

  • Cemiyet Kışlıoğlu

     9

  • Lütfi Kaşıkçı

     1

  • İsmail Başar

     2

  • Mehmet Bilgili

     3

  • Hüseyin Zaroğlu

     4

  • Hüseyin Akgöl

     5

  • Ahmet Gedik

     6

  • Nigar Özer

     7

  • Uygar Polat

     8

  • Hasan Kendir

     9

  • Şerafettin Can Atalay

     1

  • Aylin Açıkgöz

     2

  • Mehmet Ali Gümüş

     3

  • Emrah Karaçay

     4

  • Hasan Aşkar

     5

  • Nurcan Ördek

     6

  • Cansu Daloğlu

     7

  • Barış Dağ

     8

  • Abdulhamit Yayar

     9

  • Adnan Şefik Çirkin

     1

  • Gökhan Zan

     2

  • Gülümser Ceylan Köle

     3

  • Sarper Davut

     4

  • İlyas Uygur

     5

  • Mehmet Oğuz Turan

     6

  • Aylin Anıl Arslan

     7

  • Osman Ağca

     8

  • Çağatay Karamanoğlu

     9

  • Kerem Nalbant

     1

  • Şirin Nur Vural

     2

  • Nihat Eraslan

     3

  • Mehtap Sert

     4

  • Yusuf Kimyon

     5

  • Mediha Öncel Muhamad

     6

  • Semih Aksakal

     7

  • Özgür Yaldız

     8

  • Mevlüt Bulgur

     9

  • Yusuf Metin

     1

  • Latif Çelik

     2

  • Abdullah Yıldız

     3

  • Mustafa Açıcı

     4

  • Mehmet Dinçer

     5

  • Mehmet Ezer

     6

  • Cumali Helvacı

     7

  • Yakup Doğru

     8

  • Enis Hacıosmanoğlu

     9

  • Ali Atvur

     1

  • Suphi Yıldız

     2

  • Soner Güney

     3

  • Minehan Akcan

     4

  • Şevval Gökşin Atataş

     5

  • Ayhan Bekler

     6

  • Süleyman Savaşır

     7

  • Mehmet Fatih Hanoğlu

     8

  • Fatih Şengül

     9

  • Ahmet Şanverdi

     1

  • Ahmet Kuşak

     2

  • Nazmi Kıymacı

     3

  • Mehmet Kurtul

     4

  • Ali Kemal Güder

     5

  • Atnan Yetiş

     6

  • Cemil Karabacak

     7

  • Mustafa Dolgun

     8

  • Mahmut Gök

     9

  • Mehmet Sorar

     1

  • Hüseyin Ata Kaşgöz

     2

  • Serdal Alkan

     3

  • Bilgin Fırıncıoğulları

     4

  • Münir Cem Dolapçıoğlu

     5

  • Ali Özgür Öksüzaşıkı

     6

  • Reşit Miçooğulları

     7

  • Enes Aysan Dadıcı

     8

  • Osman Köğçe

     9
Tüm Liste
  • Katılım oranı % 83,6
  • Toplam seçmen1.092.585
  • Kullanılan oy913.508
  • Geçerli oy894.424
  • 24 Haz 18 % 89,2
  • 24 Haz 181.069.226
  • 24 Haz 18953.435
  • 24 Haz 18939.438
Parti Listesi Milletvekili Aday Listesi Hatay Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu

Hatay İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Hatay ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
  • Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Hatay Milletvekilleri

* Hatay ilinde milletvekilliği kazanan adayları gösterir.

  • 4 AK Parti 4 CHP 1 MHP 1 TİP 1 İyi Parti
  • Hatay
  • 1

    Adem Yeşildal

     +248720

    Mehmet Güzelmansur

     +199314

    Lütfi Kaşıkçı

     +58366

    Şerafettin Can Atalay

     +15922

    Adnan Şefik Çirkin

     +17156
  • 2

    Abdulkadir Özel

     +194149

    Nermin Yıldırım Kara

     +144743

    İsmail Başar

     -12174

    Aylin Açıkgöz

     -44737

    Gökhan Zan

     -49589
  • 3

    Hüseyin Yayman

     +139578

    Servet Mullaoğlu

     +90172

    Mehmet Bilgili

     -72832

    Mehmet Ali Gümüş

     -105395

    Gülümser Ceylan Köle

     -110247
  • 4

    Kemal Karahan

     +85006

    Necmettin Çalışkan

     +35600

    Hüseyin Zaroğlu

     -133491

    Emrah Karaçay

     -166054

    Sarper Davut

     -170906
  • 5

    Zehra Eren

     +30435

    Hikmet Hatunoğlu

     -49406

    Hüseyin Akgöl

     -194149

    Hasan Aşkar

     -226712

    İlyas Uygur

     -231564
  • 6

    Cengiz Yıldız

     -77537

    Mustafa

     -110064

    Ahmet Gedik

     -254807

    Nurcan Ördek

     -287370

    Mehmet Oğuz Turan

     -292222
  • 7

    Filiz Özçörekçi

     -141008

    Gökhan Özer

     -170723

    Nigar Özer

     -315466

    Cansu Daloğlu

     -348029

    Aylin Anıl Arslan

     -352881
  • 8

    Ahmet Alper Soylu

     -204480

    Bekir Atahan

     -231381

    Uygar Polat

     -376124

    Barış Dağ

     -408687

    Osman Ağca

     -413539
  • 9

    Mehmet Hakan Yılmaz

     -267952

    Cemiyet Kışlıoğlu

     -292040

    Hasan Kendir

     -436783

    Abdulhamit Yayar

     -469346

    Çağatay Karamanoğlu

     -474198
  • 10

    Halil Ersen Doğan

     -331423

    Tamer Apiş

     -352698

    Yunus Türk

     -497441

    Hüseyin Akgöl

     -530004

    Muhammet Mustafa Balcı

     -534856
  • 11

    Necmiddin Çito

     -394894

    Filiz Haksöz

     -413356

    Mehmet Özgür Yıldırım

     -558099

    Özlem Parlak

     -590662

    Tuna Ebru Özdemir

     -595514

Hatay Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.154 / 3.154
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • TİP
  • İyi Parti
  • Y.Sol Parti
  • Y.Refah
  • 4
  • 4
  • 1
  • 1
  • 1
  • 0
  • 0
  • %33,9
    303.292 oy
  • %28,4
    253.886 oy
  • %12,2
    109.143 oy
  • %8,6
    76.580 oy
  • %8
    71.728 oy
  • %3,3
    29.075 oy
  • %1,8
    16.391 oy
  • %33,9
    303.292 oy
  • %28,4
    253.886 oy
  • %12,2
    109.143 oy
  • %8,6
    76.580 oy
  • %8
    71.728 oy
  • %3,3
    29.075 oy
  • %1,8
    16.391 oy
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 5
  • 4
  • 1
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
  • %36,2
    340.048 oy
  • %30,6
    287.322 oy
  • %14,4
    135.685 oy
  • %0
    0 oy
  • %6,5
    61.317 oy
  • %11
    103.523 oy
  • %0
    0 oy
  • %36,2
    340.048 oy
  • %30,6
    287.322 oy
  • %14,4
    135.685 oy
  • %0
  • %6,5
    61.317 oy
  • %11
    103.523 oy
  • %0
  • Zafer
  • BBP
  • Memleket
  • TKP
  • Genç Parti
  • Sol Parti
  • GBP
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %1,3
    11.816 oy
  • %0,9
    7.986 oy
  • %0,5
    4.586 oy
  • %0,3
    2.527 oy
  • %0,1
    1.293 oy
  • %0,1
    1.245 oy
  • %0,1
    659 oy
  • %1,3
    11.816 oy
  • %0,9
    7.986 oy
  • %0,5
    4.586 oy
  • %0,3
    2.527 oy
  • %0,1
    1.293 oy
  • %0,1
    1.245 oy
  • %0,1
    659 oy
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
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  • 24 Haz 18
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  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
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HATAY CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI 2023

14 Mayıs 2023 Hatay 28. Dönem TBMM Milletvekili Genel Seçim sonuçları YSK verilerine göre hızlı ve interaktif olarak Yeni Şafak seçim 2023 sayfasında paylaşılacaktır. Yurt içinde yaklaşık 60 milyon seçmen oy kullanacak. Parti ve ittifakların aldıkları oy oranları illerde çıkaracakları milletvekili sayısını belirleyecek. TBMM’de 600 milletvekili yer alacak.

2023 SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hatay ilinde seçmenler YSK tarafından belirlenen sandıklarda sabah 08.00’de oy kullanmaya başlayacak. Oy verme işlemi ise 17.00’da sona erecek. Oy kullanma süresinin sona ermesiyle sandıklardan çıkan oy pusulaları sayılmaya başlayacak.

2023 SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP NASIL YAPILIR?

Yeni Şafak Hatay seçim sayfasında Türkiye Cumhuriyetinin seçim tarihi, yıllara göre seçim sonuçları, referandumlar ve cumhurbaşkanlığı seçimleri son dakika seçim haberleri de yer alır. Son dakika Hatay seçim video haberleri, foto-galeri ve infografikler de yer alır. 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları anbean CANLI olarak yayınlanacak.

2023 SEÇİMLERİNE KATILAN PARTİLER VE İTTİFAKLAR HANGİLERİ?

Yeni Şafak Hatay genel seçim sonuçları 2023 sayfasında il ve ilçe cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları, ittifak oy oranları ve milletvekili listeleri anlık olarak yer alır. Ayrıca yurt dışı ülke oy oranları da güncel olarak eklenir. AK Parti, CHP, MHP, BBP, YSP, İP, TİP, YRP ve diğer tüm partilerin 2023 seçiminde aldıkları oy sayısı ve oy oranları anlık olarak 2023 seçim sonuçları sayfasında yer alır. Cumhur ittifakı, Millet İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ve ATA İttifakı oy oranları da anbean güncellenir. Bununla birlikte sonuç öğrenme sayfasında seçime Hatay ilinde ve ilçelerinde katılım oranı, toplam seçmen sayısı, kullanılan oy sayısı, geçerli oy ve geçersiz oylar da anbean olarak yer alır.

Özetle, 14 Mayıs Hatay genel seçim sonuçları bölge, şehir, ülke, ilçe merkezli CANLI olarak açılan sandık sayısı, geçerli oy sayısı, partilerin ve ittifakların aldıkları oy oranlarına ulaşabilirsiniz. 2023 Hatay seçim sonuçları için hemen tıkla, öğren.