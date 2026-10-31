Hatay İttifak Seçim Sonuçları - 14 Mayıs 2023 Genel Seçim
Genel Seçim - Milletvekili Seçimi Hatay Geneli Sonuçları
- Açılan sandık
- 3.154 / 3.154
- %100
Milletvekili Dağılımı
Hatay Milletvekilleri
-
Adem Yeşildal1
-
Abdulkadir Özel2
-
Hüseyin Yayman3
-
Kemal Karahan4
-
Zehra Eren5
-
Cengiz Yıldız6
-
Filiz Özçörekçi7
-
Ahmet Alper Soylu8
-
Mehmet Hakan Yılmaz9
-
Mehmet Güzelmansur1
-
Nermin Yıldırım Kara2
-
Servet Mullaoğlu3
-
Necmettin Çalışkan4
-
Hikmet Hatunoğlu5
-
Mustafa6
-
Gökhan Özer7
-
Bekir Atahan8
-
Cemiyet Kışlıoğlu9
-
Lütfi Kaşıkçı1
-
İsmail Başar2
-
Mehmet Bilgili3
-
Hüseyin Zaroğlu4
-
Hüseyin Akgöl5
-
Ahmet Gedik6
-
Nigar Özer7
-
Uygar Polat8
-
Hasan Kendir9
-
Şerafettin Can Atalay1
-
Aylin Açıkgöz2
-
Mehmet Ali Gümüş3
-
Emrah Karaçay4
-
Hasan Aşkar5
-
Nurcan Ördek6
-
Cansu Daloğlu7
-
Barış Dağ8
-
Abdulhamit Yayar9
-
Adnan Şefik Çirkin1
-
Gökhan Zan2
-
Gülümser Ceylan Köle3
-
Sarper Davut4
-
İlyas Uygur5
-
Mehmet Oğuz Turan6
-
Aylin Anıl Arslan7
-
Osman Ağca8
-
Çağatay Karamanoğlu9
-
Kerem Nalbant1
-
Şirin Nur Vural2
-
Nihat Eraslan3
-
Mehtap Sert4
-
Yusuf Kimyon5
-
Mediha Öncel Muhamad6
-
Semih Aksakal7
-
Özgür Yaldız8
-
Mevlüt Bulgur9
-
Yusuf Metin1
-
Latif Çelik2
-
Abdullah Yıldız3
-
Mustafa Açıcı4
-
Mehmet Dinçer5
-
Mehmet Ezer6
-
Cumali Helvacı7
-
Yakup Doğru8
-
Enis Hacıosmanoğlu9
-
Ali Atvur1
-
Suphi Yıldız2
-
Soner Güney3
-
Minehan Akcan4
-
Şevval Gökşin Atataş5
-
Ayhan Bekler6
-
Süleyman Savaşır7
-
Mehmet Fatih Hanoğlu8
-
Fatih Şengül9
-
Ahmet Şanverdi1
-
Ahmet Kuşak2
-
Nazmi Kıymacı3
-
Mehmet Kurtul4
-
Ali Kemal Güder5
-
Atnan Yetiş6
-
Cemil Karabacak7
-
Mustafa Dolgun8
-
Mahmut Gök9
-
Mehmet Sorar1
-
Hüseyin Ata Kaşgöz2
-
Serdal Alkan3
-
Bilgin Fırıncıoğulları4
-
Münir Cem Dolapçıoğlu5
-
Ali Özgür Öksüzaşıkı6
-
Reşit Miçooğulları7
-
Enes Aysan Dadıcı8
-
Osman Köğçe9
- Katılım oranı % 83,6
- Toplam seçmen1.092.585
- Kullanılan oy913.508
- Geçerli oy894.424
- 24 Haz 18 % 89,2
- 24 Haz 181.069.226
- 24 Haz 18953.435
- 24 Haz 18939.438
- Açılan sandık
- 3.154 / 3.154
- %100
Milletvekili Dağılımı
Hatay Milletvekilleri
-
Adem Yeşildal1
-
Abdulkadir Özel2
-
Hüseyin Yayman3
-
Kemal Karahan4
-
Zehra Eren5
-
Cengiz Yıldız6
-
Filiz Özçörekçi7
-
Ahmet Alper Soylu8
-
Mehmet Hakan Yılmaz9
-
Mehmet Güzelmansur1
-
Nermin Yıldırım Kara2
-
Servet Mullaoğlu3
-
Necmettin Çalışkan4
-
Hikmet Hatunoğlu5
-
Mustafa6
-
Gökhan Özer7
-
Bekir Atahan8
-
Cemiyet Kışlıoğlu9
-
Lütfi Kaşıkçı1
-
İsmail Başar2
-
Mehmet Bilgili3
-
Hüseyin Zaroğlu4
-
Hüseyin Akgöl5
-
Ahmet Gedik6
-
Nigar Özer7
-
Uygar Polat8
-
Hasan Kendir9
-
Şerafettin Can Atalay1
-
Aylin Açıkgöz2
-
Mehmet Ali Gümüş3
-
Emrah Karaçay4
-
Hasan Aşkar5
-
Nurcan Ördek6
-
Cansu Daloğlu7
-
Barış Dağ8
-
Abdulhamit Yayar9
-
Adnan Şefik Çirkin1
-
Gökhan Zan2
-
Gülümser Ceylan Köle3
-
Sarper Davut4
-
İlyas Uygur5
-
Mehmet Oğuz Turan6
-
Aylin Anıl Arslan7
-
Osman Ağca8
-
Çağatay Karamanoğlu9
-
Kerem Nalbant1
-
Şirin Nur Vural2
-
Nihat Eraslan3
-
Mehtap Sert4
-
Yusuf Kimyon5
-
Mediha Öncel Muhamad6
-
Semih Aksakal7
-
Özgür Yaldız8
-
Mevlüt Bulgur9
-
Yusuf Metin1
-
Latif Çelik2
-
Abdullah Yıldız3
-
Mustafa Açıcı4
-
Mehmet Dinçer5
-
Mehmet Ezer6
-
Cumali Helvacı7
-
Yakup Doğru8
-
Enis Hacıosmanoğlu9
-
Ali Atvur1
-
Suphi Yıldız2
-
Soner Güney3
-
Minehan Akcan4
-
Şevval Gökşin Atataş5
-
Ayhan Bekler6
-
Süleyman Savaşır7
-
Mehmet Fatih Hanoğlu8
-
Fatih Şengül9
-
Ahmet Şanverdi1
-
Ahmet Kuşak2
-
Nazmi Kıymacı3
-
Mehmet Kurtul4
-
Ali Kemal Güder5
-
Atnan Yetiş6
-
Cemil Karabacak7
-
Mustafa Dolgun8
-
Mahmut Gök9
-
Mehmet Sorar1
-
Hüseyin Ata Kaşgöz2
-
Serdal Alkan3
-
Bilgin Fırıncıoğulları4
-
Münir Cem Dolapçıoğlu5
-
Ali Özgür Öksüzaşıkı6
-
Reşit Miçooğulları7
-
Enes Aysan Dadıcı8
-
Osman Köğçe9
- Katılım oranı % 83,6
- Toplam seçmen1.092.585
- Kullanılan oy913.508
- Geçerli oy894.424
- 24 Haz 18 % 89,2
- 24 Haz 181.069.226
- 24 Haz 18953.435
- 24 Haz 18939.438
Hatay İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Hatay ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Hatay% 100 % 33,9 4 % 12,2 1 % 0,9 % 1,8 % 28,4 4 % 8 1 % 3,3 % 8,6 1 % 0 % 1,3 % 0,5 % 0,3 TKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Hatay% 100 % 33,91 4 % 12,2 1 % 0,89 % 1,83 % 28,39 4 % 8,02 1 % 3,25 % 8,56 1 % 0 % 1,32 % 0,51 % 0,28 TKP
- Hatay (24 Haz 18) % 36,2 5 % 14,44 1 % 0 % 0 % 30,58 4 % 6,53 % 11,02 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
ALTINÖZÜ% 100 % 62,1 % 19,3 % 0,8 % 2 % 8,3 % 4,3 % 0,2 % 1 % 0 % 0,7 % 0,5 % 0,1 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
ALTINÖZÜ% 100 % 62,14 % 19,34 % 0,82 % 2,03 % 8,28 % 4,31 % 0,23 % 0,96 % 0 % 0,73 % 0,53 % 0,14 Bağımsız
- ALTINÖZÜ (24 Haz 18) % 60,04 % 23,76 % 0 % 0 % 10,44 % 3,41 % 1,36 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
ANTAKYA% 100 % 39 % 12,3 % 0,6 % 2,2 % 27,1 % 7 % 1,3 % 7,7 % 0 % 1,4 % 0,4 % 0,2 TKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
ANTAKYA% 100 % 39,03 % 12,29 % 0,57 % 2,21 % 27,06 % 7 % 1,31 % 7,67 % 0 % 1,45 % 0,4 % 0,24 TKP
- ANTAKYA (24 Haz 18) % 45,18 % 12,59 % 0 % 0 % 27,36 % 6,05 % 7,51 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
ARSUZ% 100 % 14,9 % 7,3 % 0,1 % 0,5 % 49,2 % 9,8 % 1,6 % 14,6 % 0 % 0,6 % 0,3 % 0,3 TKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
ARSUZ% 100 % 14,86 % 7,33 % 0,15 % 0,54 % 49,23 % 9,79 % 1,6 % 14,62 % 0 % 0,64 % 0,32 % 0,28 TKP
- ARSUZ (24 Haz 18) % 15,89 % 9,15 % 0 % 0 % 58,74 % 4,06 % 11,58 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
BELEN% 100 % 41,6 % 21 % 0,8 % 1,9 % 16,5 % 11,6 % 0,7 % 2,4 % 0 % 1,9 % 0,6 % 0,2 MİLLET
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
BELEN% 100 % 41,6 % 21,03 % 0,84 % 1,91 % 16,51 % 11,55 % 0,68 % 2,41 % 0 % 1,95 % 0,59 % 0,19 MİLLET
- BELEN (24 Haz 18) % 43,63 % 24,9 % 0 % 0 % 15,22 % 12,59 % 1,94 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
DEFNE% 100 % 6 % 2 % 0,1 % 0,4 % 50,5 % 7 % 2,9 % 28,2 % 0 % 0,6 % 0,2 % 1,3 TKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
DEFNE% 100 % 5,96 % 2,01 % 0,1 % 0,41 % 50,48 % 6,97 % 2,86 % 28,2 % 0 % 0,56 % 0,18 % 1,34 TKP
- DEFNE (24 Haz 18) % 5,32 % 1,8 % 0 % 0 % 63,02 % 1,94 % 27,44 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
DÖRTYOL% 100 % 34,5 % 17,9 % 0,7 % 1,7 % 20,4 % 11,4 % 7,3 % 2 % 0 % 2,1 % 1,1 % 0,2 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
DÖRTYOL% 100 % 34,55 % 17,88 % 0,69 % 1,74 % 20,36 % 11,41 % 7,34 % 2 % 0 % 2,11 % 1,12 % 0,18 Sol Parti
- DÖRTYOL (24 Haz 18) % 35,93 % 22,47 % 0 % 0 % 18,02 % 12,17 % 9,63 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
ERZİN% 100 % 29,1 % 17,8 % 0,4 % 1,2 % 25 % 10,3 % 11 % 1,7 % 0 % 1,9 % 0,8 % 0,2 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
ERZİN% 100 % 29,11 % 17,79 % 0,35 % 1,23 % 25 % 10,29 % 11,03 % 1,74 % 0 % 1,89 % 0,8 % 0,16 Genç Parti
- ERZİN (24 Haz 18) % 29,59 % 19,51 % 0 % 0 % 23,56 % 12,09 % 13,96 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
HASSA% 100 % 48,5 % 22,4 % 0,8 % 2,5 % 13,2 % 8,5 % 0,5 % 0,8 % 0 % 1,8 % 0,4 % 0,1 HKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
HASSA% 100 % 48,49 % 22,38 % 0,8 % 2,46 % 13,15 % 8,51 % 0,51 % 0,75 % 0 % 1,75 % 0,45 % 0,12 HKP
- HASSA (24 Haz 18) % 59,34 % 15,73 % 0 % 0 % 8,35 % 12,99 % 1,16 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
İSKENDERUN% 100 % 33,8 % 11,7 % 0,7 % 1,7 % 28,3 % 10,8 % 3,6 % 5,9 % 0 % 2 % 0,7 % 0,2 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
İSKENDERUN% 100 % 33,78 % 11,71 % 0,68 % 1,66 % 28,3 % 10,85 % 3,58 % 5,88 % 0 % 2 % 0,69 % 0,2 Genç Parti
- İSKENDERUN (24 Haz 18) % 34,52 % 16,28 % 0 % 0 % 30,55 % 8,65 % 8,62 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
KIRIKHAN% 100 % 53,4 % 19,6 % 1 % 2,3 % 12,1 % 6,7 % 1,1 % 1 % 0 % 1,3 % 0,4 % 0,2 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
KIRIKHAN% 100 % 53,43 % 19,63 % 1,04 % 2,33 % 12,09 % 6,74 % 1,13 % 1,04 % 0 % 1,27 % 0,43 % 0,16 Genç Parti
- KIRIKHAN (24 Haz 18) % 58,09 % 21,05 % 0 % 0 % 10,17 % 7,52 % 2,04 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
KUMLU% 100 % 50,2 % 18 % 3,1 % 1,8 % 15,2 % 7,8 % 0,2 % 1,2 % 0 % 1,5 % 0,4 % 0,2 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
KUMLU% 100 % 50,15 % 18,03 % 3,13 % 1,76 % 15,18 % 7,81 % 0,17 % 1,16 % 0 % 1,49 % 0,41 % 0,16 Bağımsız
- KUMLU (24 Haz 18) % 51,46 % 23,13 % 0 % 0 % 17,52 % 6,31 % 0,5 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
PAYAS% 100 % 42,3 % 16 % 0,6 % 2,1 % 18,7 % 8,6 % 5,9 % 2,2 % 0 % 1,9 % 0,9 % 0,3 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
PAYAS% 100 % 42,31 % 16,01 % 0,59 % 2,1 % 18,72 % 8,55 % 5,86 % 2,16 % 0 % 1,95 % 0,86 % 0,26 Genç Parti
- PAYAS (24 Haz 18) % 41,93 % 20,05 % 0 % 0 % 20,43 % 7,5 % 7,5 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
REYHANLI% 100 % 55,4 % 12,2 % 6,4 % 6,8 % 9,4 % 5 % 0,6 % 1,3 % 0 % 1 % 0,4 % 1,1 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
REYHANLI% 100 % 55,42 % 12,15 % 6,42 % 6,8 % 9,36 % 5,05 % 0,59 % 1,26 % 0 % 0,97 % 0,38 % 1,11 Bağımsız
- REYHANLI (24 Haz 18) % 50,75 % 29,49 % 0 % 0 % 12,67 % 4 % 1,71 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
SAMANDAĞ% 100 % 5 % 2,2 % 0,1 % 0,3 % 54,8 % 6,4 % 6 % 23,5 % 0 % 0,3 % 0,2 % 0,4 TKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
SAMANDAĞ% 100 % 5,03 % 2,18 % 0,06 % 0,27 % 54,84 % 6,37 % 6,02 % 23,46 % 0 % 0,29 % 0,23 % 0,42 TKP
- SAMANDAĞ (24 Haz 18) % 5,03 % 2,25 % 0 % 0 % 57,9 % 2,09 % 32,26 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
YAYLADAĞI% 100 % 58,6 % 17,8 % 1 % 1,8 % 9,5 % 5,2 % 0,9 % 1,4 % 0 % 1,3 % 0,3 % 1,3 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
YAYLADAĞI% 100 % 58,64 % 17,81 % 0,96 % 1,84 % 9,55 % 5,17 % 0,87 % 1,38 % 0 % 1,33 % 0,34 % 1,29 Bağımsız
- YAYLADAĞI (24 Haz 18) % 57,56 % 19,12 % 0 % 0 % 14,53 % 5,29 % 1,84 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Hatay Milletvekilleri
* Hatay ilinde milletvekilliği kazanan adayları gösterir.
- 4 AK Parti 4 CHP 1 MHP 1 TİP 1 İyi Parti
- Hatay
- 1
Adem Yeşildal+248720
Mehmet Güzelmansur+199314
Lütfi Kaşıkçı+58366
Şerafettin Can Atalay+15922
Adnan Şefik Çirkin+17156
- 2
Abdulkadir Özel+194149
Nermin Yıldırım Kara+144743
İsmail Başar-12174
Aylin Açıkgöz-44737
Gökhan Zan-49589
- 3
Hüseyin Yayman+139578
Servet Mullaoğlu+90172
Mehmet Bilgili-72832
Mehmet Ali Gümüş-105395
Gülümser Ceylan Köle-110247
- 4
Kemal Karahan+85006
Necmettin Çalışkan+35600
Hüseyin Zaroğlu-133491
Emrah Karaçay-166054
Sarper Davut-170906
- 5
Zehra Eren+30435
Hikmet Hatunoğlu-49406
Hüseyin Akgöl-194149
Hasan Aşkar-226712
İlyas Uygur-231564
- 6
Cengiz Yıldız-77537
Mustafa-110064
Ahmet Gedik-254807
Nurcan Ördek-287370
Mehmet Oğuz Turan-292222
- 7
Filiz Özçörekçi-141008
Gökhan Özer-170723
Nigar Özer-315466
Cansu Daloğlu-348029
Aylin Anıl Arslan-352881
- 8
Ahmet Alper Soylu-204480
Bekir Atahan-231381
Uygar Polat-376124
Barış Dağ-408687
Osman Ağca-413539
- 9
Mehmet Hakan Yılmaz-267952
Cemiyet Kışlıoğlu-292040
Hasan Kendir-436783
Abdulhamit Yayar-469346
Çağatay Karamanoğlu-474198
- 10
Halil Ersen Doğan-331423
Tamer Apiş-352698
Yunus Türk-497441
Hüseyin Akgöl-530004
Muhammet Mustafa Balcı-534856
- 11
Necmiddin Çito-394894
Filiz Haksöz-413356
Mehmet Özgür Yıldırım-558099
Özlem Parlak-590662
Tuna Ebru Özdemir-595514
Hatay Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 3.154 / 3.154
- %100
-
2024 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2023 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2019 İstanbul Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2019 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
- Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- Haziran 2018 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2017 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- Kasım 2015 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- Haziran 2015 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2014 Yerel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2014 Cumhurbaşkanlığı Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2011 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2010 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2007 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2007 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2002 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1999 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1995 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1991 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1988 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1987 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1987 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1983 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1982 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1977 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1973 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1969 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1965 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1961 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1961 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1957 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1954 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1950 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1946 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi