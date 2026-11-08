SEÇİM SONUÇLARI 2023

14 Mayıs 2023 28. Dönem TBMM Milletvekili Genel Seçim sonuçları YSK verilerine göre güncel, hızlı ve interaktif olarak Yeni Şafak seçim 2023 sayfasında paylaşılacaktır. 2023 SEÇİM SONUÇLARI CANLI NASIL TAKİP EDİLİR? Yeni Şafak 28. Dönem Milletvekili Genel seçim sonuçları 2023 sayfasında il ve ilçe cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları, ittifak oy oranları ve milletvekili listeleri anlık olarak yer alır. Ayrıca yurt dışı ülke oy oranları da güncel olarak yer alır. Yeni Şafak Seçim sayfasında Türkiye Cumhuriyetinin seçim tarihi, yıllara göre seçim sonuçları ve seçimlerde öne çıkan başlıklar, son dakika seçim haberleri de yer alır. Son dakika seçim videoları, foto-galeri ve infografiklerde yer alır. 2023 SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Yurt içi ve yurt dışı toplam seçmen sayısı 65 milyon kişi. İlk kez oy kullanacak kişi sayısı 5.2 milyon. Seçmenler YSK tarafından belirlenen sandıklarda sabah 08.00’de oy kullanmaya başlayacak. Oy verme işlemi ise 17.00’da sona erecek. 2023 GENEL SEÇİME KATILACAK PARTİLER VE İTTİFAKLAR HANGİLERİ? AK Parti, CHP, MHP, BBP, YSP, İP, TİP, YRP ve diğer tüm partilerin aldıkları oy sayısı ve oy oranları anlık olarak 2023 seçim sonuçları sayfasında yer alır. Ek olarak sonuç öğrenme sayfasında Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Emek ve Özgürlük ve ATA ittifakı oy oranları, seçime katılım oranı, toplam seçmen, kullanılan oy, geçerli oy ve geçersiz oylar da canlı olarak yer alır. Özetle, 14 Mayıs genel seçim sonuçları bölge, şehir, ülke, ilçe merkezli CANLI olarak açılan sandık sayısı, geçerli oy sayısı, partilerin ve ittifakların aldıkları oy oranlarına ulaşabilirsiniz. 2023 seçim sonuçları için hemen tıkla öğren.