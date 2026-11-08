Seçim Sonuçları - 14 Mayıs 2023 Genel Seçim
Genel Seçim - Milletvekili Seçimi Türkiye Geneli Sonuçları
- Açılan sandık
- 201.807 / 201.807
- %100
Milletvekili Dağılımı
- Katılım oranı % 87
- Toplam seçmen64.190.651
- Kullanılan oy55.836.055
- Geçerli oy54.442.419
- 24 Haz 18 % 86,2
- 24 Haz 1859.354.840
- 24 Haz 1851.183.729
- 24 Haz 1850.130.419
- Açılan sandık
- 201.807 / 201.807
- %100
Milletvekili Dağılımı
- Katılım oranı % 87
- Toplam seçmen64.190.651
- Kullanılan oy55.836.055
- Geçerli oy54.442.419
- 24 Haz 18 % 86,2
- 24 Haz 1859.354.840
- 24 Haz 1851.183.729
- 24 Haz 1850.130.419
Tüm Şehirler
* Büyükşehir (81) sonuçlarını ve Milletvekili (600) dağılımını özet olarak gösterir.
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
İstanbul% 100 % 36,1 40 % 6,2 5 % 0,8 % 3,3 3 % 28,3 31 % 8,1 8 % 8,2 8 % 4 3 % 0,1 % 2,8 % 1 % 0,2 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
İstanbul% 100 % 36,06 40 % 6,24 5 % 0,82 % 3,25 3 % 28,33 31 % 8,07 8 % 8,19 8 % 4,04 3 % 0,14 % 2,78 % 1 % 0,22 Genç Parti
- İstanbul (24 Haz 18) % 42,69 43 % 8,26 8 % 0 % 0 % 26,45 27 % 7,99 8 % 12,67 12 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,04 Bağımsız
-
1. Bölge% 100 % 34,7 14 % 6,2 2 % 1 % 3 1 % 31,6 12 % 7,7 3 % 6,4 2 % 4,6 1 % 0,2 % 2,7 % 1 % 0,2 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
1. Bölge% 100 % 34,68 14 % 6,21 2 % 1 % 2,96 1 % 31,59 12 % 7,75 3 % 6,36 2 % 4,61 1 % 0,2 % 2,68 % 1,01 % 0,19 Genç Parti
- 1. Bölge (24 Haz 18) % 41,47 15 % 8,19 3 % 0 % 0 % 28,89 10 % 8,16 3 % 11,31 4 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,06 Bağımsız
-
2. Bölge% 100 % 38,3 12 % 5,8 1 % 0,7 % 3,8 1 % 26,5 8 % 8,6 2 % 7,5 2 % 3,7 1 % 0,2 % 2,8 % 1 % 0,2 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
2. Bölge% 100 % 38,29 12 % 5,81 1 % 0,7 % 3,83 1 % 26,51 8 % 8,56 2 % 7,46 2 % 3,69 1 % 0,23 % 2,81 % 0,99 % 0,24 Genç Parti
- 2. Bölge (24 Haz 18) % 45,22 13 % 8,11 2 % 0 % 0 % 24,77 8 % 7,58 2 % 12,29 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,04 Bağımsız
-
3. Bölge% 100 % 35,8 14 % 6,6 2 % 0,7 % 3,1 1 % 26,3 11 % 8 3 % 10,7 4 % 3,7 1 % 0 % 2,9 % 1 % 0,2 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
3. Bölge% 100 % 35,79 14 % 6,63 2 % 0,72 % 3,11 1 % 26,29 11 % 8,02 3 % 10,67 4 % 3,7 1 % 0 % 2,86 % 1 % 0,24 Genç Parti
- 3. Bölge (24 Haz 18) % 41,9 15 % 8,46 3 % 0 % 0 % 25,26 9 % 8,15 3 % 14,4 5 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,03 Bağımsız
-
Ankara% 100 % 32,5 15 % 10,2 3 % 1,3 % 2,7 % 30,6 13 % 12,8 5 % 3,1 % 1,2 % 0,2 % 3,3 % 1 % 0,2 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Ankara% 100 % 32,53 15 % 10,25 3 % 1,27 % 2,67 % 30,56 13 % 12,8 5 % 3,15 % 1,22 % 0,22 % 3,33 % 0,98 % 0,17 Genç Parti
- Ankara (24 Haz 18) % 40,44 15 % 13,11 5 % 0 % 0 % 26,09 10 % 12,1 5 % 6,4 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,04 Bağımsız
-
1. Bölge% 100 % 25 4 % 8,2 1 % 0,9 % 1,9 % 41,6 6 % 13 2 % 4,2 % 0 % 0,2 % 3 % 0,9 % 0,3 TKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
1. Bölge% 100 % 25,01 4 % 8,23 1 % 0,86 % 1,95 % 41,58 6 % 12,95 2 % 4,16 % 0 % 0,19 % 2,97 % 0,95 % 0,26 TKP
- 1. Bölge (24 Haz 18) % 30,83 4 % 10,71 1 % 0 % 0 % 35,49 5 % 12,33 2 % 8,83 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,08 Bağımsız
-
2. Bölge% 100 % 41,8 6 % 12 1 % 1,4 % 3,5 % 20,7 3 % 11,5 1 % 2,4 % 1,2 % 0,2 % 3,4 % 0,9 % 0,2 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
2. Bölge% 100 % 41,75 6 % 11,99 1 % 1,4 % 3,46 % 20,69 3 % 11,49 1 % 2,45 % 1,2 % 0,24 % 3,43 % 0,94 % 0,18 Genç Parti
- 2. Bölge (24 Haz 18) % 51,07 6 % 14,93 2 % 0 % 0 % 17,52 2 % 10,42 1 % 4,21 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
3. Bölge% 100 % 32,2 5 % 10,8 1 % 1,6 % 2,7 % 27,8 4 % 13,8 2 % 2,7 % 2,5 % 0,2 % 3,6 % 1,1 % 0,2 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
3. Bölge% 100 % 32,25 5 % 10,81 1 % 1,56 % 2,72 % 27,83 4 % 13,79 2 % 2,72 % 2,47 % 0,24 % 3,61 % 1,06 % 0,19 Genç Parti
- 3. Bölge (24 Haz 18) % 41,08 5 % 14,01 2 % 0 % 0 % 23,81 3 % 13,34 2 % 5,8 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,04 Bağımsız
-
İzmir% 100 % 25,3 8 % 5,4 1 % 0,5 % 0,9 % 40,9 14 % 11,4 3 % 7,5 2 % 2,8 % 0,3 % 2,3 % 1,2 % 0,4 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
İzmir% 100 % 25,26 8 % 5,37 1 % 0,46 % 0,89 % 40,9 14 % 11,39 3 % 7,54 2 % 2,76 % 0,26 % 2,33 % 1,18 % 0,41 Genç Parti
- İzmir (24 Haz 18) % 28,7 8 % 6,29 2 % 0 % 0 % 41,3 14 % 10,88 2 % 11,49 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,07 Bağımsız
-
1. Bölge% 100 % 25,5 4 % 4,9 % 0,5 % 0,8 % 41,9 7 % 11,9 2 % 9,1 1 % 0 % 0,3 % 2,3 % 1,2 % 0,4 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
1. Bölge% 100 % 25,53 4 % 4,89 % 0,48 % 0,84 % 41,87 7 % 11,88 2 % 9,08 1 % 0 % 0,26 % 2,31 % 1,2 % 0,44 Genç Parti
- 1. Bölge (24 Haz 18) % 28,75 4 % 5,86 1 % 0 % 0 % 41,06 7 % 10,48 1 % 12,52 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,07 Bağımsız
-
2. Bölge% 100 % 25 4 % 5,8 1 % 0,4 % 0,9 % 40 7 % 10,9 1 % 6,1 1 % 5,4 % 0,3 % 2,3 % 1,2 % 0,4 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
2. Bölge% 100 % 25,01 4 % 5,83 1 % 0,45 % 0,94 % 39,97 7 % 10,92 1 % 6,07 1 % 5,4 % 0,27 % 2,34 % 1,16 % 0,37 Genç Parti
- 2. Bölge (24 Haz 18) % 28,65 4 % 6,69 1 % 0 % 0 % 41,53 7 % 11,25 1 % 10,51 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,07 Bağımsız
-
Adana% 100 % 30,8 5 % 11 2 % 0,9 % 1,8 % 28,6 5 % 10,7 2 % 9,7 1 % 2,3 % 0 % 2,1 % 0,8 % 0,3 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Adana% 100 % 30,84 5 % 11,03 2 % 0,93 % 1,79 % 28,63 5 % 10,74 2 % 9,73 1 % 2,3 % 0 % 2,1 % 0,78 % 0,29 Genç Parti
- Adana (24 Haz 18) % 34,69 5 % 11,76 2 % 0 % 0 % 26,06 4 % 12,15 2 % 13,53 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,03 Bağımsız
-
Adıyaman% 100 % 52,3 4 % 4,3 % 1 % 4,7 % 18,8 1 % 0 % 12 % 0 % 0 % 0,6 % 0,5 % 4,6 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Adıyaman% 100 % 52,33 4 % 4,35 % 0,99 % 4,74 % 18,75 1 % 0 % 12,01 % 0 % 0 % 0,63 % 0,46 % 4,55 Bağımsız
- Adıyaman (24 Haz 18) % 55,1 4 % 9,15 % 0 % 0 % 12,05 1 % 5,27 % 15,41 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Afyonkarahisar% 100 % 44,2 3 % 16,1 1 % 1,1 % 2,9 % 18,8 1 % 12,4 1 % 0,6 % 0,3 % 0 % 2,2 % 0,8 % 0,2 MİLLET
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Afyonkarahisar% 100 % 44,17 3 % 16,06 1 % 1,08 % 2,94 % 18,79 1 % 12,35 1 % 0,64 % 0,31 % 0 % 2,21 % 0,79 % 0,17 MİLLET
- Afyonkarahisar (24 Haz 18) % 55,38 3 % 13,95 1 % 0 % 0 % 14,46 1 % 13,38 1 % 1,25 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Ağrı% 100 % 25,4 1 % 2,6 % 0,3 % 2 % 11,2 % 1,7 % 54,5 3 % 0 % 0,2 % 0 % 0,7 % 0,6 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Ağrı% 100 % 25,37 1 % 2,58 % 0,29 % 1,97 % 11,16 % 1,71 % 54,46 3 % 0 % 0,22 % 0 % 0,74 % 0,63 Sol Parti
- Ağrı (24 Haz 18) % 28,81 1 % 2,51 % 0 % 0 % 2,91 % 1,66 % 62,23 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,12 Bağımsız
-
Aksaray% 100 % 44,1 2 % 21 1 % 2,1 % 2,6 % 0 % 24,7 1 % 0,9 % 0,3 % 0 % 1,3 % 0,7 % 1,2 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Aksaray% 100 % 44,13 2 % 21,01 1 % 2,1 % 2,58 % 0 % 24,69 1 % 0,91 % 0,34 % 0 % 1,35 % 0,7 % 1,17 Bağımsız
- Aksaray (24 Haz 18) % 56,15 2 % 20,54 1 % 0 % 0 % 9,9 % 10,54 1 % 1,57 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Amasya% 100 % 39,6 2 % 16,8 % 0,8 % 1,8 % 29,6 1 % 7,1 % 0,7 % 0,5 % 0,3 % 1,5 % 0,6 % 0,2 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Amasya% 100 % 39,58 2 % 16,76 % 0,83 % 1,79 % 29,6 1 % 7,12 % 0,66 % 0,45 % 0,32 % 1,5 % 0,57 % 0,18 ANAP
- Amasya (24 Haz 18) % 46,99 2 % 12,41 % 0 % 0 % 24,75 1 % 12,11 % 2,27 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Ankara% 100 % 32,5 15 % 10,2 3 % 1,3 % 2,7 % 30,6 13 % 12,8 5 % 3,1 % 1,2 % 0,2 % 3,3 % 1 % 0,2 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Ankara% 100 % 32,53 15 % 10,25 3 % 1,27 % 2,67 % 30,56 13 % 12,8 5 % 3,15 % 1,22 % 0,22 % 3,33 % 0,98 % 0,17 Genç Parti
- Ankara (24 Haz 18) % 40,44 15 % 13,11 5 % 0 % 0 % 26,09 10 % 12,1 5 % 6,4 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,04 Bağımsız
-
1. Bölge% 100 % 25 4 % 8,2 1 % 0,9 % 1,9 % 41,6 6 % 13 2 % 4,2 % 0 % 0,2 % 3 % 0,9 % 0,3 TKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
1. Bölge% 100 % 25,01 4 % 8,23 1 % 0,86 % 1,95 % 41,58 6 % 12,95 2 % 4,16 % 0 % 0,19 % 2,97 % 0,95 % 0,26 TKP
- 1. Bölge (24 Haz 18) % 30,83 4 % 10,71 1 % 0 % 0 % 35,49 5 % 12,33 2 % 8,83 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,08 Bağımsız
-
2. Bölge% 100 % 41,8 6 % 12 1 % 1,4 % 3,5 % 20,7 3 % 11,5 1 % 2,4 % 1,2 % 0,2 % 3,4 % 0,9 % 0,2 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
2. Bölge% 100 % 41,75 6 % 11,99 1 % 1,4 % 3,46 % 20,69 3 % 11,49 1 % 2,45 % 1,2 % 0,24 % 3,43 % 0,94 % 0,18 Genç Parti
- 2. Bölge (24 Haz 18) % 51,07 6 % 14,93 2 % 0 % 0 % 17,52 2 % 10,42 1 % 4,21 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
3. Bölge% 100 % 32,2 5 % 10,8 1 % 1,6 % 2,7 % 27,8 4 % 13,8 2 % 2,7 % 2,5 % 0,2 % 3,6 % 1,1 % 0,2 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
3. Bölge% 100 % 32,25 5 % 10,81 1 % 1,56 % 2,72 % 27,83 4 % 13,79 2 % 2,72 % 2,47 % 0,24 % 3,61 % 1,06 % 0,19 Genç Parti
- 3. Bölge (24 Haz 18) % 41,08 5 % 14,01 2 % 0 % 0 % 23,81 3 % 13,34 2 % 5,8 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,04 Bağımsız
-
Antalya% 100 % 29,1 6 % 10 2 % 0,7 % 1,3 % 32,3 6 % 11,3 2 % 4,9 1 % 4,6 % 0,3 % 2,8 % 1,3 % 0,3 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Antalya% 100 % 29,06 6 % 10,03 2 % 0,66 % 1,26 % 32,31 6 % 11,31 2 % 4,9 1 % 4,55 % 0,3 % 2,8 % 1,32 % 0,33 Genç Parti
- Antalya (24 Haz 18) % 34,96 6 % 10,12 1 % 0 % 0 % 29,15 5 % 16,9 3 % 7,34 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,09 Bağımsız
-
Ardahan% 100 % 35 1 % 3,3 % 0,4 % 1 % 29,7 1 % 4,9 % 21,4 % 0 % 0,4 % 1,1 % 0,5 % 0,7 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Ardahan% 100 % 34,98 1 % 3,25 % 0,35 % 1 % 29,75 1 % 4,87 % 21,42 % 0 % 0,35 % 1,07 % 0,46 % 0,69 Sol Parti
- Ardahan (24 Haz 18) % 37,15 1 % 6,77 % 0 % 0 % 25,87 1 % 5,12 % 23,38 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Artvin% 100 % 37,2 1 % 9,7 % 0,4 % 2,3 % 29,9 1 % 13 % 1,2 % 1,6 % 0,4 % 1,2 % 1,1 % 0,4 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Artvin% 100 % 37,17 1 % 9,66 % 0,39 % 2,35 % 29,88 1 % 13,04 % 1,16 % 1,55 % 0,38 % 1,18 % 1,15 % 0,4 Sol Parti
- Artvin (24 Haz 18) % 40,51 1 % 10,2 % 0 % 0 % 32,03 1 % 10,24 % 4,92 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Aydın% 100 % 28,7 3 % 8,6 % 0,9 % 0,7 % 35,6 4 % 12,9 1 % 7,3 % 0 % 0,3 % 2,2 % 1,1 % 0,3 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Aydın% 100 % 28,71 3 % 8,65 % 0,85 % 0,75 % 35,59 4 % 12,95 1 % 7,32 % 0 % 0,27 % 2,22 % 1,14 % 0,32 Genç Parti
- Aydın (24 Haz 18) % 32,51 4 % 8,09 % 0 % 0 % 33,93 3 % 14,77 1 % 9,37 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Balıkesir% 100 % 34,7 4 % 8,2 1 % 0,7 % 2,1 % 31,5 3 % 14,6 1 % 2,3 % 1,3 % 0,4 % 2,1 % 1,2 % 0,3 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Balıkesir% 100 % 34,67 4 % 8,2 1 % 0,69 % 2,07 % 31,47 3 % 14,6 1 % 2,27 % 1,27 % 0,36 % 2,05 % 1,21 % 0,27 Genç Parti
- Balıkesir (24 Haz 18) % 41,4 5 % 7,56 % 0 % 0 % 30,37 3 % 14,71 1 % 4,25 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,03 Bağımsız
-
Bartın% 100 % 37 1 % 23,5 % 0,5 % 1,8 % 31,4 1 % 0 % 0,6 % 0 % 0,5 % 1,5 % 0,9 % 0,4 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Bartın% 100 % 36,96 1 % 23,49 % 0,46 % 1,78 % 31,45 1 % 0 % 0,64 % 0 % 0,51 % 1,45 % 0,9 % 0,38 ANAP
- Bartın (24 Haz 18) % 47,03 1 % 17,03 % 0 % 0 % 25,46 1 % 5,84 % 1,72 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Batman% 100 % 29,2 2 % 1,5 % 0,3 % 1,1 % 8,5 % 0 % 57,8 3 % 0 % 0,1 % 0 % 0,4 % 0,6 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Batman% 100 % 29,22 2 % 1,47 % 0,31 % 1,07 % 8,46 % 0 % 57,79 3 % 0 % 0,15 % 0 % 0,36 % 0,58 Sol Parti
- Batman (24 Haz 18) % 24,91 1 % 1,22 % 0 % 0 % 1,87 % 1,2 % 62,07 4 % 0 % 0 % 0 % 0 % 5,46 Bağımsız
-
Bayburt% 100 % 59,9 1 % 16,6 % 0,7 % 2,9 % 0 % 16 % 0,7 % 0,3 % 0,1 % 1,4 % 0,4 % 0,2 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Bayburt% 100 % 59,95 1 % 16,61 % 0,73 % 2,95 % 0 % 15,97 % 0,75 % 0,29 % 0,13 % 1,37 % 0,41 % 0,21 ANAP
- Bayburt (24 Haz 18) % 57,45 1 % 27,41 % 0 % 0 % 4,27 % 6,15 % 1,21 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Bilecik% 100 % 37,2 1 % 10,3 % 0,9 % 3,3 % 26,7 1 % 12,2 % 2,9 % 0,9 % 0,4 % 2,2 % 1,2 % 0,5 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Bilecik% 100 % 37,22 1 % 10,29 % 0,86 % 3,32 % 26,71 1 % 12,16 % 2,9 % 0,9 % 0,35 % 2,23 % 1,23 % 0,5 Bağımsız
- Bilecik (24 Haz 18) % 43,3 1 % 9,34 % 0 % 0 % 28,15 1 % 14,11 % 3,37 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Bingöl% 100 % 39,2 2 % 13,6 % 0,5 % 10 % 5,8 % 2 % 24 1 % 0 % 0,2 % 0 % 0,4 % 2,8 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Bingöl% 100 % 39,21 2 % 13,6 % 0,55 % 9,97 % 5,82 % 2,02 % 23,95 1 % 0 % 0,23 % 0 % 0,38 % 2,82 Bağımsız
- Bingöl (24 Haz 18) % 55,28 2 % 5,87 % 0 % 0 % 2,29 % 4,08 % 26,81 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Bitlis% 100 % 37,7 1 % 3,9 % 0,3 % 2,1 % 0 % 13 % 40,2 2 % 0 % 0,2 % 0 % 0,6 % 0,6 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Bitlis% 100 % 37,71 1 % 3,87 % 0,33 % 2,1 % 0 % 13,01 % 40,17 2 % 0 % 0,18 % 0 % 0,62 % 0,58 Sol Parti
- Bitlis (24 Haz 18) % 44,82 2 % 4,08 % 0 % 0 % 2,73 % 3,28 % 42,54 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Bolu% 100 % 37 1 % 23,3 1 % 0,8 % 3,2 % 21,9 1 % 7,4 % 1,1 % 0,6 % 0,4 % 1,9 % 1 % 0,3 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Bolu% 100 % 37,01 1 % 23,26 1 % 0,76 % 3,22 % 21,88 1 % 7,43 % 1,12 % 0,62 % 0,38 % 1,91 % 0,99 % 0,32 ANAP
- Bolu (24 Haz 18) % 52,13 2 % 14,94 % 0 % 0 % 20,31 1 % 8,55 % 2,08 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Burdur% 100 % 36,6 2 % 14 % 0,7 % 1,2 % 31,1 1 % 11,4 % 0,9 % 0 % 0,4 % 1,4 % 0,8 % 0,2 AB
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Burdur% 100 % 36,61 2 % 14,03 % 0,69 % 1,22 % 31,07 1 % 11,38 % 0,93 % 0 % 0,43 % 1,44 % 0,76 % 0,24 AB
- Burdur (24 Haz 18) % 43,15 2 % 12,5 % 0 % 0 % 20,23 1 % 19,93 % 1,92 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Bursa% 100 % 39 10 % 8,6 2 % 0,8 % 3,6 % 24,4 6 % 11,9 2 % 4,5 % 0,7 % 0,3 % 3,6 % 1,3 % 0,3 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Bursa% 100 % 39,01 10 % 8,62 2 % 0,79 % 3,57 % 24,38 6 % 11,9 2 % 4,46 % 0,73 % 0,29 % 3,63 % 1,32 % 0,33 Genç Parti
- Bursa (24 Haz 18) % 46,18 11 % 10,73 2 % 0 % 0 % 22,71 5 % 12,45 2 % 5,69 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,05 Bağımsız
-
1. Bölge% 100 % 35,8 5 % 8 1 % 0,9 % 3,2 % 27,1 3 % 13,6 1 % 3,3 % 1,4 % 0,3 % 3,8 % 1,4 % 0,4 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
1. Bölge% 100 % 35,81 5 % 8,04 1 % 0,88 % 3,16 % 27,11 3 % 13,56 1 % 3,29 % 1,4 % 0,29 % 3,76 % 1,38 % 0,38 Genç Parti
- 1. Bölge (24 Haz 18) % 43,21 5 % 9,92 1 % 0 % 0 % 25,75 3 % 14,22 1 % 4,76 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,09 Bağımsız
-
2. Bölge% 100 % 42,5 5 % 9,2 1 % 0,7 % 4 % 21,4 3 % 10,1 1 % 5,7 % 0 % 0,3 % 3,5 % 1,3 % 0,3 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
2. Bölge% 100 % 42,46 5 % 9,25 1 % 0,69 % 4,02 % 21,43 3 % 10,11 1 % 5,73 % 0 % 0,3 % 3,49 % 1,26 % 0,27 Genç Parti
- 2. Bölge (24 Haz 18) % 49,33 6 % 11,58 1 % 0 % 0 % 19,5 2 % 10,58 1 % 6,68 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Çanakkale% 100 % 32,1 1 % 6,6 % 0,4 % 1 % 35,3 2 % 16,3 1 % 2,2 % 1,3 % 0,3 % 2 % 1 % 0,3 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Çanakkale% 100 % 32,07 1 % 6,62 % 0,44 % 0,98 % 35,25 2 % 16,3 1 % 2,19 % 1,29 % 0,33 % 1,99 % 1,04 % 0,3 Genç Parti
- Çanakkale (24 Haz 18) % 37,37 2 % 6,93 % 0 % 0 % 33,82 2 % 16,77 % 3,75 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,07 Bağımsız
-
Çankırı% 100 % 42,7 1 % 31,1 1 % 1 % 3 % 0 % 17,7 % 0,6 % 0,3 % 0,3 % 1,5 % 0,5 % 0,2 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Çankırı% 100 % 42,73 1 % 31,15 1 % 1,02 % 3,01 % 0 % 17,71 % 0,62 % 0,33 % 0,28 % 1,54 % 0,48 % 0,22 ANAP
- Çankırı (24 Haz 18) % 59,21 2 % 19,62 % 0 % 0 % 6,7 % 11,87 % 1,11 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Çorum% 100 % 40,3 2 % 20,2 1 % 0,8 % 3,3 % 30,8 1 % 0 % 0,7 % 0,4 % 0,4 % 1,5 % 0,6 % 0,2 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Çorum% 100 % 40,31 2 % 20,16 1 % 0,78 % 3,27 % 30,78 1 % 0 % 0,72 % 0,44 % 0,38 % 1,52 % 0,56 % 0,2 ANAP
- Çorum (24 Haz 18) % 52,01 3 % 14,03 % 0 % 0 % 20,33 1 % 8,41 % 3,64 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Denizli% 100 % 34 3 % 8,5 % 1,4 % 1,4 % 31,9 3 % 14,1 1 % 2,6 % 1,1 % 0 % 2,6 % 1,4 % 0,4 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Denizli% 100 % 33,99 3 % 8,46 % 1,43 % 1,36 % 31,9 3 % 14,06 1 % 2,62 % 1,08 % 0 % 2,56 % 1,38 % 0,39 Genç Parti
- Denizli (24 Haz 18) % 40,74 4 % 9,22 % 0 % 0 % 28,05 3 % 16,46 1 % 4,03 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,08 Bağımsız
-
Diyarbakır% 100 % 23,2 3 % 1,5 % 0,2 % 1,6 % 8,2 1 % 2,3 % 60,9 8 % 0 % 0 % 0 % 0,4 % 0,6 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Diyarbakır% 100 % 23,22 3 % 1,48 % 0,23 % 1,55 % 8,24 1 % 2,28 % 60,93 8 % 0 % 0 % 0 % 0,44 % 0,57 Sol Parti
- Diyarbakır (24 Haz 18) % 21,46 3 % 1,41 % 0 % 0 % 2,5 % 2,79 % 65,54 9 % 0 % 0 % 0 % 0 % 4,43 Bağımsız
-
Düzce% 100 % 49,6 2 % 16,1 % 0,9 % 3,8 % 22,6 1 % 0 % 1,3 % 0,5 % 0,4 % 2,1 % 1,1 % 0,3 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Düzce% 100 % 49,58 2 % 16,13 % 0,9 % 3,83 % 22,64 1 % 0 % 1,26 % 0,52 % 0,37 % 2,14 % 1,1 % 0,31 ANAP
- Düzce (24 Haz 18) % 56,11 2 % 18,71 1 % 0 % 0 % 14,53 % 6,74 % 2,04 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Edirne% 100 % 23,8 1 % 7,7 % 0,2 % 0,7 % 39,4 2 % 20,5 1 % 2,1 % 1,1 % 0,3 % 1,5 % 0,9 % 0,6 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Edirne% 100 % 23,83 1 % 7,73 % 0,24 % 0,69 % 39,38 2 % 20,46 1 % 2,05 % 1,11 % 0,25 % 1,49 % 0,89 % 0,55 Genç Parti
- Edirne (24 Haz 18) % 28,58 1 % 5,05 % 0 % 0 % 45,4 2 % 15,64 1 % 3,68 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,08 Bağımsız
-
Elazığ% 100 % 40,4 3 % 11,5 1 % 0,4 % 3,6 % 20,7 1 % 2,4 % 7,1 % 0 % 0 % 0,6 % 0,2 % 12,1 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Elazığ% 100 % 40,43 3 % 11,48 1 % 0,4 % 3,62 % 20,73 1 % 2,41 % 7,14 % 0 % 0 % 0,56 % 0,24 % 12,14 Bağımsız
- Elazığ (24 Haz 18) % 54,58 4 % 13,54 % 0 % 0 % 10,74 1 % 7,67 % 10,05 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Diğer
-
Erzincan% 100 % 38,7 1 % 19,6 % 0,4 % 1,4 % 35,9 1 % 0 % 1,3 % 0,3 % 0,2 % 1 % 0,3 % 0,2 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Erzincan% 100 % 38,67 1 % 19,64 % 0,37 % 1,45 % 35,93 1 % 0 % 1,33 % 0,33 % 0,21 % 0,98 % 0,3 % 0,2 ANAP
- Erzincan (24 Haz 18) % 44,76 2 % 18,62 % 0 % 0 % 25,5 % 4,17 % 5,65 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Erzurum% 100 % 43,3 4 % 16,7 1 % 1,7 % 4,9 % 7 % 9,5 % 9,9 1 % 0 % 0,2 % 2,4 % 0,5 % 3 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Erzurum% 100 % 43,32 4 % 16,67 1 % 1,73 % 4,92 % 7,04 % 9,5 % 9,9 1 % 0 % 0,23 % 2,36 % 0,51 % 2,97 Bağımsız
- Erzurum (24 Haz 18) % 54,81 4 % 18,53 1 % 0 % 0 % 4,42 % 8,15 1 % 11,96 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Eskişehir% 100 % 33,2 2 % 7,3 % 1,1 % 1,4 % 34,1 3 % 13,8 1 % 2,2 % 1,7 % 0 % 3 % 1,3 % 0,3 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Eskişehir% 100 % 33,15 2 % 7,31 % 1,1 % 1,42 % 34,06 3 % 13,81 1 % 2,23 % 1,66 % 0 % 2,96 % 1,27 % 0,32 Genç Parti
- Eskişehir (24 Haz 18) % 38,78 3 % 9,93 1 % 0 % 0 % 32,26 2 % 13,2 1 % 4,28 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,05 Bağımsız
-
Gaziantep% 100 % 44,9 8 % 9,7 1 % 0,7 % 4,1 % 20,4 3 % 5,4 1 % 9,1 1 % 0 % 0,2 % 3,2 % 0,7 % 0,4 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Gaziantep% 100 % 44,91 8 % 9,72 1 % 0,69 % 4,08 % 20,35 3 % 5,41 1 % 9,13 1 % 0 % 0,22 % 3,24 % 0,75 % 0,37 Bağımsız
- Gaziantep (24 Haz 18) % 51,44 8 % 12,67 2 % 0 % 0 % 15,11 2 % 6,68 1 % 11,88 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Giresun% 100 % 43,1 2 % 15,6 1 % 0,6 % 2,5 % 20,7 1 % 12,7 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % 1,5 % 0,8 % 0,2 HAK-PAR
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Giresun% 100 % 43,13 2 % 15,61 1 % 0,59 % 2,46 % 20,66 1 % 12,71 % 0,56 % 0,52 % 0,47 % 1,53 % 0,8 % 0,19 HAK-PAR
- Giresun (24 Haz 18) % 53,57 3 % 10,9 % 0 % 0 % 17,77 1 % 14,38 % 1,54 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Gümüşhane% 100 % 47,8 1 % 26,4 1 % 0,8 % 2,7 % 0 % 18,3 % 0,6 % 0,4 % 0,2 % 1,1 % 0,5 % 0,3 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Gümüşhane% 100 % 47,78 1 % 26,44 1 % 0,83 % 2,68 % 0 % 18,31 % 0,63 % 0,36 % 0,18 % 1,11 % 0,53 % 0,25 ANAP
- Gümüşhane (24 Haz 18) % 56,86 2 % 20,56 % 0 % 0 % 7,45 % 11,34 % 1,32 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Hakkari% 100 % 20,6 % 3 % 0,3 % 2 % 7,2 % 0 % 62,4 3 % 0 % 0,2 % 0 % 0,8 % 1,9 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Hakkari% 100 % 20,63 % 2,99 % 0,31 % 1,97 % 7,25 % 0 % 62,45 3 % 0 % 0,23 % 0 % 0,76 % 1,88 Bağımsız
- Hakkari (24 Haz 18) % 20,07 1 % 3,7 % 0 % 0 % 3,46 % 1,31 % 70,17 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Hatay% 100 % 33,9 4 % 12,2 1 % 0,9 % 1,8 % 28,4 4 % 8 1 % 3,3 % 8,6 1 % 0 % 1,3 % 0,5 % 0,3 TKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Hatay% 100 % 33,91 4 % 12,2 1 % 0,89 % 1,83 % 28,39 4 % 8,02 1 % 3,25 % 8,56 1 % 0 % 1,32 % 0,51 % 0,28 TKP
- Hatay (24 Haz 18) % 36,2 5 % 14,44 1 % 0 % 0 % 30,58 4 % 6,53 % 11,02 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Iğdır% 100 % 35,3 1 % 4,8 % 0,2 % 0,5 % 6,6 % 6,6 % 43,5 1 % 0 % 0,2 % 0 % 0,4 % 0,6 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Iğdır% 100 % 35,25 1 % 4,76 % 0,21 % 0,48 % 6,58 % 6,58 % 43,55 1 % 0 % 0,22 % 0 % 0,42 % 0,56 Sol Parti
- Iğdır (24 Haz 18) % 20,72 % 23,9 1 % 0 % 0 % 2,84 % 5,87 % 44,23 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Isparta% 100 % 32,7 2 % 20,4 1 % 0,5 % 1,8 % 22,3 1 % 16,3 % 1 % 0,4 % 0,4 % 1,9 % 0,9 % 0,4 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Isparta% 100 % 32,7 2 % 20,39 1 % 0,54 % 1,82 % 22,26 1 % 16,33 % 1 % 0,4 % 0,39 % 1,93 % 0,87 % 0,44 Bağımsız
- Isparta (24 Haz 18) % 47,79 3 % 13,11 % 0 % 0 % 16,51 % 18,39 1 % 2,12 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
İstanbul% 100 % 36,1 40 % 6,2 5 % 0,8 % 3,3 3 % 28,3 31 % 8,1 8 % 8,2 8 % 4 3 % 0,1 % 2,8 % 1 % 0,2 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
İstanbul% 100 % 36,06 40 % 6,24 5 % 0,82 % 3,25 3 % 28,33 31 % 8,07 8 % 8,19 8 % 4,04 3 % 0,14 % 2,78 % 1 % 0,22 Genç Parti
- İstanbul (24 Haz 18) % 42,69 43 % 8,26 8 % 0 % 0 % 26,45 27 % 7,99 8 % 12,67 12 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,04 Bağımsız
-
1. Bölge% 100 % 34,7 14 % 6,2 2 % 1 % 3 1 % 31,6 12 % 7,7 3 % 6,4 2 % 4,6 1 % 0,2 % 2,7 % 1 % 0,2 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
1. Bölge% 100 % 34,68 14 % 6,21 2 % 1 % 2,96 1 % 31,59 12 % 7,75 3 % 6,36 2 % 4,61 1 % 0,2 % 2,68 % 1,01 % 0,19 Genç Parti
- 1. Bölge (24 Haz 18) % 41,47 15 % 8,19 3 % 0 % 0 % 28,89 10 % 8,16 3 % 11,31 4 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,06 Bağımsız
-
2. Bölge% 100 % 38,3 12 % 5,8 1 % 0,7 % 3,8 1 % 26,5 8 % 8,6 2 % 7,5 2 % 3,7 1 % 0,2 % 2,8 % 1 % 0,2 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
2. Bölge% 100 % 38,29 12 % 5,81 1 % 0,7 % 3,83 1 % 26,51 8 % 8,56 2 % 7,46 2 % 3,69 1 % 0,23 % 2,81 % 0,99 % 0,24 Genç Parti
- 2. Bölge (24 Haz 18) % 45,22 13 % 8,11 2 % 0 % 0 % 24,77 8 % 7,58 2 % 12,29 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,04 Bağımsız
-
3. Bölge% 100 % 35,8 14 % 6,6 2 % 0,7 % 3,1 1 % 26,3 11 % 8 3 % 10,7 4 % 3,7 1 % 0 % 2,9 % 1 % 0,2 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
3. Bölge% 100 % 35,79 14 % 6,63 2 % 0,72 % 3,11 1 % 26,29 11 % 8,02 3 % 10,67 4 % 3,7 1 % 0 % 2,86 % 1 % 0,24 Genç Parti
- 3. Bölge (24 Haz 18) % 41,9 15 % 8,46 3 % 0 % 0 % 25,26 9 % 8,15 3 % 14,4 5 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,03 Bağımsız
-
İzmir% 100 % 25,3 8 % 5,4 1 % 0,5 % 0,9 % 40,9 14 % 11,4 3 % 7,5 2 % 2,8 % 0,3 % 2,3 % 1,2 % 0,4 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
İzmir% 100 % 25,26 8 % 5,37 1 % 0,46 % 0,89 % 40,9 14 % 11,39 3 % 7,54 2 % 2,76 % 0,26 % 2,33 % 1,18 % 0,41 Genç Parti
- İzmir (24 Haz 18) % 28,7 8 % 6,29 2 % 0 % 0 % 41,3 14 % 10,88 2 % 11,49 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,07 Bağımsız
-
1. Bölge% 100 % 25,5 4 % 4,9 % 0,5 % 0,8 % 41,9 7 % 11,9 2 % 9,1 1 % 0 % 0,3 % 2,3 % 1,2 % 0,4 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
1. Bölge% 100 % 25,53 4 % 4,89 % 0,48 % 0,84 % 41,87 7 % 11,88 2 % 9,08 1 % 0 % 0,26 % 2,31 % 1,2 % 0,44 Genç Parti
- 1. Bölge (24 Haz 18) % 28,75 4 % 5,86 1 % 0 % 0 % 41,06 7 % 10,48 1 % 12,52 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,07 Bağımsız
-
2. Bölge% 100 % 25 4 % 5,8 1 % 0,4 % 0,9 % 40 7 % 10,9 1 % 6,1 1 % 5,4 % 0,3 % 2,3 % 1,2 % 0,4 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
2. Bölge% 100 % 25,01 4 % 5,83 1 % 0,45 % 0,94 % 39,97 7 % 10,92 1 % 6,07 1 % 5,4 % 0,27 % 2,34 % 1,16 % 0,37 Genç Parti
- 2. Bölge (24 Haz 18) % 28,65 4 % 6,69 1 % 0 % 0 % 41,53 7 % 11,25 1 % 10,51 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,07 Bağımsız
-
Kahramanmaraş% 100 % 47,7 5 % 16,2 1 % 1,6 % 5,4 % 16,3 2 % 7 % 1,5 % 0 % 0,3 % 1,7 % 0,7 % 0,6 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Kahramanmaraş% 100 % 47,72 5 % 16,17 1 % 1,56 % 5,42 % 16,3 2 % 7,05 % 1,45 % 0 % 0,25 % 1,71 % 0,73 % 0,57 Bağımsız
- Kahramanmaraş (24 Haz 18) % 58,46 6 % 16,33 1 % 0 % 0 % 9,76 1 % 9,63 % 3,85 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Karabük% 100 % 37,7 2 % 16 % 0,4 % 8,2 % 22 1 % 9,6 % 0,7 % 0,4 % 0,5 % 2,1 % 1 % 0,2 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Karabük% 100 % 37,67 2 % 15,95 % 0,43 % 8,2 % 21,96 1 % 9,65 % 0,72 % 0,41 % 0,45 % 2,07 % 1,03 % 0,24 ANAP
- Karabük (24 Haz 18) % 53,81 2 % 13,58 % 0 % 0 % 16,66 1 % 12,17 % 1,48 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Karaman% 100 % 41 2 % 18,1 % 2,7 % 2,4 % 19,3 1 % 10,9 % 0,8 % 0,4 % 0,3 % 1,9 % 0,9 % 0,3 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Karaman% 100 % 40,98 2 % 18,06 % 2,67 % 2,36 % 19,3 1 % 10,85 % 0,8 % 0,36 % 0,34 % 1,86 % 0,93 % 0,27 Bağımsız
- Karaman (24 Haz 18) % 53,52 2 % 14,98 % 0 % 0 % 16,24 1 % 11,54 % 1,58 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Kars% 100 % 25,8 1 % 9,7 % 0,6 % 2 % 16,5 1 % 14,9 % 27,9 1 % 0 % 0,3 % 0 % 0,5 % 0,5 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Kars% 100 % 25,81 1 % 9,74 % 0,6 % 1,96 % 16,51 1 % 14,89 % 27,9 1 % 0 % 0,27 % 0 % 0,54 % 0,52 Sol Parti
- Kars (24 Haz 18) % 37,91 2 % 7,23 % 0 % 0 % 14,33 % 7,36 % 31,9 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Kastamonu% 100 % 45,5 2 % 15 % 0,9 % 4 % 21,8 1 % 7,6 % 0,5 % 0 % 0,5 % 1,7 % 0,8 % 0,4 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Kastamonu% 100 % 45,49 2 % 15,03 % 0,9 % 4,04 % 21,78 1 % 7,62 % 0,54 % 0 % 0,53 % 1,75 % 0,77 % 0,44 ANAP
- Kastamonu (24 Haz 18) % 52,23 2 % 20,08 % 0 % 0 % 15,55 1 % 9,32 % 1,13 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Kayseri% 100 % 40,7 5 % 19 2 % 1,9 % 3,5 % 17,2 2 % 10 1 % 1,1 % 0,5 % 0 % 3,2 % 0,9 % 1,3 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Kayseri% 100 % 40,72 5 % 19,01 2 % 1,88 % 3,49 % 17,25 2 % 9,98 1 % 1,14 % 0,47 % 0 % 3,18 % 0,91 % 1,3 Bağımsız
- Kayseri (24 Haz 18) % 50,63 6 % 21,48 2 % 0 % 0 % 12,37 1 % 11,01 1 % 2,37 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,09 Bağımsız
-
Kırıkkale% 100 % 35,7 1 % 21,2 1 % 0,7 % 1,8 % 26,6 1 % 10,1 % 0,6 % 0 % 0,3 % 1,5 % 0,5 % 0,3 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Kırıkkale% 100 % 35,67 1 % 21,23 1 % 0,66 % 1,83 % 26,61 1 % 10,1 % 0,62 % 0 % 0,25 % 1,53 % 0,48 % 0,26 ANAP
- Kırıkkale (24 Haz 18) % 43,69 1 % 24,23 1 % 0 % 0 % 15,28 1 % 13,66 % 1,59 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Kırklareli% 100 % 25,3 1 % 4,9 % 0,5 % 0,7 % 45,4 2 % 15,2 % 2 % 1,8 % 0,3 % 1,5 % 0,9 % 0,4 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Kırklareli% 100 % 25,27 1 % 4,87 % 0,5 % 0,68 % 45,44 2 % 15,22 % 1,98 % 1,79 % 0,27 % 1,55 % 0,9 % 0,41 Genç Parti
- Kırklareli (24 Haz 18) % 26,88 1 % 4,87 % 0 % 0 % 47,49 2 % 16,32 % 3,38 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,02 Bağımsız
-
Kırşehir% 100 % 38,8 1 % 14,9 % 1 % 1,6 % 29,2 1 % 7,2 % 2,7 % 0,5 % 0,4 % 1,9 % 0,8 % 0,3 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Kırşehir% 100 % 38,84 1 % 14,85 % 0,99 % 1,6 % 29,2 1 % 7,21 % 2,73 % 0,48 % 0,36 % 1,93 % 0,75 % 0,26 ANAP
- Kırşehir (24 Haz 18) % 41,23 1 % 16,93 % 0 % 0 % 25,56 1 % 10,13 % 4,7 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,07 Bağımsız
-
Kilis% 100 % 39,7 1 % 26,8 1 % 0,4 % 2,3 % 20,2 % 5,7 % 1,2 % 0 % 0,2 % 1,9 % 0,7 % 0,2 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Kilis% 100 % 39,68 1 % 26,76 1 % 0,44 % 2,34 % 20,2 % 5,75 % 1,16 % 0 % 0,17 % 1,88 % 0,7 % 0,16 Genç Parti
- Kilis (24 Haz 18) % 50,83 2 % 20,35 % 0 % 0 % 14,6 % 10,16 % 2,3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Kocaeli% 100 % 39,7 6 % 8,4 1 % 1,1 % 5,7 1 % 24 4 % 9,5 1 % 5,8 1 % 0 % 0,3 % 3,1 % 1,2 % 0,3 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Kocaeli% 100 % 39,7 6 % 8,43 1 % 1,11 % 5,74 1 % 23,97 4 % 9,5 1 % 5,82 1 % 0 % 0,29 % 3,11 % 1,22 % 0,28 Genç Parti
- Kocaeli (24 Haz 18) % 48,29 7 % 11,36 1 % 0 % 0 % 20,1 3 % 10,31 1 % 7,37 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,04 Bağımsız
-
Konya% 100 % 47,9 9 % 14,3 2 % 2 % 5,1 1 % 13,7 2 % 8,7 1 % 2,8 % 0,4 % 0,4 % 2,9 % 0,9 % 0,2 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Konya% 100 % 47,95 9 % 14,31 2 % 2 % 5,07 1 % 13,68 2 % 8,66 1 % 2,81 % 0,41 % 0,35 % 2,94 % 0,89 % 0,24 Bağımsız
- Konya (24 Haz 18) % 59,42 10 % 15,49 2 % 0 % 0 % 9,67 2 % 8,96 1 % 3,71 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,04 Bağımsız
-
Kütahya% 100 % 46,6 3 % 13 1 % 1,2 % 7 % 16,8 1 % 10,5 % 0,6 % 0,3 % 0,4 % 1,7 % 0,8 % 0,3 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Kütahya% 100 % 46,64 3 % 13,02 1 % 1,17 % 7,04 % 16,81 1 % 10,48 % 0,59 % 0,34 % 0,38 % 1,71 % 0,77 % 0,26 ANAP
- Kütahya (24 Haz 18) % 54,82 3 % 18,46 1 % 0 % 0 % 12,65 1 % 10,61 % 1,21 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Malatya% 100 % 45,2 4 % 12,9 1 % 1,3 % 9,2 % 21,6 1 % 3,9 % 3,2 % 0 % 0 % 1,1 % 0,5 % 0,3 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Malatya% 100 % 45,19 4 % 12,92 1 % 1,33 % 9,21 % 21,6 1 % 3,93 % 3,22 % 0 % 0 % 1,13 % 0,46 % 0,26 ANAP
- Malatya (24 Haz 18) % 53,87 4 % 16,12 1 % 0 % 0 % 16,73 1 % 4,27 % 7,02 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Manisa% 100 % 31,8 4 % 14,1 1 % 1,3 % 1,6 % 29,5 4 % 11,1 1 % 5,8 % 0 % 0,4 % 2,2 % 1 % 0,3 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Manisa% 100 % 31,79 4 % 14,12 1 % 1,32 % 1,56 % 29,46 4 % 11,06 1 % 5,79 % 0 % 0,38 % 2,21 % 1 % 0,31 Genç Parti
- Manisa (24 Haz 18) % 40,15 5 % 11,45 1 % 0 % 0 % 26,34 3 % 13,56 1 % 7 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Mardin% 100 % 25,2 2 % 3,5 % 0,2 % 1,1 % 7,2 % 1,2 % 54,6 4 % 0 % 0 % 0,5 % 0,3 % 5 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Mardin% 100 % 25,2 2 % 3,49 % 0,17 % 1,13 % 7,15 % 1,2 % 54,63 4 % 0 % 0 % 0,5 % 0,28 % 5 Bağımsız
- Mardin (24 Haz 18) % 30,42 2 % 2,62 % 0 % 0 % 3,31 % 1,13 % 59,28 4 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,09 Bağımsız
-
Mersin% 100 % 25 4 % 12 1 % 0,5 % 0,9 % 30,9 5 % 11,8 1 % 13,2 2 % 2 % 0,2 % 1,8 % 0,7 % 0,2 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Mersin% 100 % 24,96 4 % 11,99 1 % 0,45 % 0,92 % 30,89 5 % 11,84 1 % 13,23 2 % 2,02 % 0,21 % 1,81 % 0,71 % 0,21 Genç Parti
- Mersin (24 Haz 18) % 28,64 4 % 12,76 2 % 0 % 0 % 26,76 3 % 13,56 2 % 16,94 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,03 Bağımsız
-
Muğla% 100 % 24,5 2 % 6,3 % 0,3 % 0,6 % 37,6 4 % 17 1 % 3,5 % 5,6 % 0,3 % 1,7 % 1,2 % 0,3 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Muğla% 100 % 24,5 2 % 6,26 % 0,28 % 0,63 % 37,59 4 % 17,04 1 % 3,55 % 5,62 % 0,32 % 1,67 % 1,22 % 0,31 Genç Parti
- Muğla (24 Haz 18) % 28,18 2 % 6,49 % 0 % 0 % 40,86 4 % 16,48 1 % 6,74 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Muş% 100 % 21,5 1 % 16,6 % 0,4 % 2,9 % 0 % 5,5 % 50,6 2 % 0 % 0,2 % 0 % 0,4 % 0,6 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Muş% 100 % 21,51 1 % 16,6 % 0,4 % 2,88 % 0 % 5,54 % 50,57 2 % 0 % 0,17 % 0 % 0,38 % 0,65 Sol Parti
- Muş (24 Haz 18) % 32,4 1 % 3,74 % 0 % 0 % 2,47 % 4,31 % 54,48 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Nevşehir% 100 % 39,5 2 % 20,3 1 % 0,9 % 2 % 17,5 % 15,7 % 0,8 % 0,5 % 0,3 % 1,3 % 0,5 % 0,2 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Nevşehir% 100 % 39,46 2 % 20,27 1 % 0,89 % 2 % 17,5 % 15,72 % 0,81 % 0,47 % 0,31 % 1,27 % 0,51 % 0,21 ANAP
- Nevşehir (24 Haz 18) % 53,14 2 % 17,85 % 0 % 0 % 16,59 1 % 9 % 1,74 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Niğde% 100 % 33,9 1 % 22,4 1 % 0,6 % 2,6 % 24,1 1 % 12,2 % 0,8 % 0,3 % 0,3 % 1,5 % 0,6 % 0,1 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Niğde% 100 % 33,88 1 % 22,36 1 % 0,56 % 2,62 % 24,14 1 % 12,16 % 0,77 % 0,3 % 0,27 % 1,46 % 0,63 % 0,15 ANAP
- Niğde (24 Haz 18) % 43,83 2 % 20,75 % 0 % 0 % 20,21 1 % 11,84 % 1,66 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Ordu% 100 % 45,2 3 % 12,7 1 % 0,8 % 2,3 % 24,2 2 % 9,8 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % 1,4 % 0,8 % 0,4 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Ordu% 100 % 45,25 3 % 12,73 1 % 0,81 % 2,29 % 24,22 2 % 9,78 % 0,52 % 0,43 % 0,42 % 1,41 % 0,78 % 0,43 ANAP
- Ordu (24 Haz 18) % 48,77 3 % 16,85 1 % 0 % 0 % 22,74 2 % 8,47 % 1,4 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Osmaniye% 100 % 33,2 2 % 28,5 1 % 0,6 % 2 % 17,3 1 % 12,6 % 2,3 % 0,4 % 0 % 1,7 % 0,6 % 0,2 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Osmaniye% 100 % 33,19 2 % 28,45 1 % 0,59 % 1,97 % 17,33 1 % 12,56 % 2,27 % 0,37 % 0 % 1,7 % 0,62 % 0,19 Genç Parti
- Osmaniye (24 Haz 18) % 36,27 2 % 31,68 1 % 0 % 0 % 13,54 1 % 13,35 % 3,59 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Rize% 100 % 53,4 2 % 13 % 1,6 % 5 % 21,5 1 % 0 % 0,6 % 0,4 % 0,4 % 1,7 % 1 % 0,6 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Rize% 100 % 53,4 2 % 12,98 % 1,56 % 5,04 % 21,46 1 % 0 % 0,63 % 0,38 % 0,4 % 1,74 % 1,02 % 0,59 ANAP
- Rize (24 Haz 18) % 64,85 3 % 12,41 % 0 % 0 % 13,04 % 6,01 % 1,43 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,12 Bağımsız
-
Sakarya% 100 % 47,3 5 % 12 1 % 0,9 % 5 % 16,4 1 % 10,9 1 % 1,7 % 0,6 % 0,3 % 2,6 % 1 % 0,6 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Sakarya% 100 % 47,33 5 % 12,02 1 % 0,91 % 4,95 % 16,39 1 % 10,92 1 % 1,74 % 0,61 % 0,33 % 2,62 % 1,01 % 0,56 Genç Parti
- Sakarya (24 Haz 18) % 58,18 4 % 13,64 1 % 0 % 0 % 13,71 1 % 9,39 1 % 2,7 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Samsun% 100 % 42,4 5 % 14,2 1 % 1,4 % 4 % 19,8 2 % 12,1 1 % 0,6 % 0,7 % 0 % 2,2 % 1,1 % 0,4 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Samsun% 100 % 42,45 5 % 14,24 1 % 1,38 % 3,97 % 19,76 2 % 12,06 1 % 0,6 % 0,71 % 0 % 2,15 % 1,07 % 0,36 Bağımsız
- Samsun (24 Haz 18) % 51,97 5 % 16,23 1 % 0 % 0 % 17,28 2 % 10,88 1 % 1,77 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,08 Bağımsız
-
Siirt% 100 % 36 1 % 3,9 % 0,3 % 1,2 % 7,8 % 1,5 % 46,7 2 % 0 % 0,1 % 0 % 0,5 % 0,8 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Siirt% 100 % 35,98 1 % 3,9 % 0,28 % 1,18 % 7,76 % 1,5 % 46,68 2 % 0 % 0,15 % 0 % 0,47 % 0,77 Bağımsız
- Siirt (24 Haz 18) % 38,97 1 % 3,52 % 0 % 0 % 2,55 % 1,59 % 51,07 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Sinop% 100 % 42,7 1 % 9,1 % 4,4 % 2,2 % 25,7 1 % 9,4 % 0,7 % 0,8 % 0,6 % 1,5 % 0,9 % 0,3 HAK-PAR
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Sinop% 100 % 42,75 1 % 9,15 % 4,4 % 2,25 % 25,7 1 % 9,41 % 0,66 % 0,84 % 0,65 % 1,49 % 0,94 % 0,3 HAK-PAR
- Sinop (24 Haz 18) % 55,27 1 % 7,21 % 0 % 0 % 24,23 1 % 9,29 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Sivas% 100 % 40,6 3 % 18 1 % 10 % 3,4 % 16,4 1 % 7,2 % 0,7 % 0,5 % 0 % 1,8 % 0,5 % 0,2 Milli Yol
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Sivas% 100 % 40,63 3 % 18,02 1 % 9,97 % 3,42 % 16,37 1 % 7,25 % 0,75 % 0,46 % 0 % 1,78 % 0,52 % 0,23 Milli Yol
- Sivas (24 Haz 18) % 54,69 3 % 18,99 1 % 0 % 0 % 15,22 1 % 6,81 % 2,18 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,07 Bağımsız
-
Şanlıurfa% 100 % 43 8 % 9,4 1 % 0,4 % 2,9 % 8,1 1 % 4,6 % 24,8 4 % 0 % 0 % 0 % 0,4 % 5,2 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Şanlıurfa% 100 % 43,01 8 % 9,44 1 % 0,44 % 2,95 % 8,05 1 % 4,57 % 24,85 4 % 0 % 0 % 0 % 0,4 % 5,2 Bağımsız
- Şanlıurfa (24 Haz 18) % 52,67 8 % 9,28 1 % 0 % 0 % 3,88 1 % 1,86 % 28,93 4 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,4 Bağımsız
-
Şırnak% 100 % 21,4 1 % 2,5 % 0,2 % 0,6 % 8,7 % 1,2 % 62,7 3 % 0 % 0,1 % 1,1 % 0,4 % 0,4 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Şırnak% 100 % 21,45 1 % 2,46 % 0,15 % 0,6 % 8,7 % 1,16 % 62,67 3 % 0 % 0,08 % 1,14 % 0,37 % 0,43 Sol Parti
- Şırnak (24 Haz 18) % 18,19 1 % 4,01 % 0 % 0 % 2,72 % 1,98 % 70,24 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,17 Bağımsız
-
Tekirdağ% 100 % 30,7 3 % 6,5 % 0,5 % 1,6 % 36,3 4 % 11,2 1 % 6,2 % 1,6 % 0,2 % 2,3 % 1,3 % 0,5 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Tekirdağ% 100 % 30,73 3 % 6,45 % 0,54 % 1,58 % 36,25 4 % 11,17 1 % 6,2 % 1,6 % 0,24 % 2,28 % 1,27 % 0,51 Genç Parti
- Tekirdağ (24 Haz 18) % 34,73 3 % 7,56 % 0 % 0 % 38,18 3 % 11,74 1 % 6,58 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,03 Bağımsız
-
Tokat% 100 % 37,4 3 % 22,1 1 % 2,8 % 2,3 % 20,7 1 % 11 % 0,6 % 0,4 % 0 % 1,4 % 0,5 % 0,2 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Tokat% 100 % 37,4 3 % 22,07 1 % 2,8 % 2,31 % 20,69 1 % 11,04 % 0,63 % 0,4 % 0 % 1,38 % 0,54 % 0,2 ANAP
- Tokat (24 Haz 18) % 49,91 3 % 16,4 1 % 0 % 0 % 20,66 1 % 9,34 % 2,07 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Trabzon% 100 % 47,8 4 % 10,8 % 1,5 % 4,5 % 18 1 % 12,1 1 % 0,6 % 0,3 % 0,3 % 1,8 % 0,9 % 0,7 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Trabzon% 100 % 47,77 4 % 10,84 % 1,52 % 4,49 % 18,02 1 % 12,09 1 % 0,63 % 0,34 % 0,34 % 1,84 % 0,86 % 0,67 Bağımsız
- Trabzon (24 Haz 18) % 55,98 4 % 13,53 % 0 % 0 % 15,13 1 % 11,17 1 % 1,35 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,06 Bağımsız
-
Tunceli% 100 % 13,2 % 5,6 % 0,3 % 1 % 32 % 2,3 % 42,8 1 % 0 % 0,1 % 0 % 0,5 % 1,2 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Tunceli% 100 % 13,22 % 5,6 % 0,3 % 0,99 % 32 % 2,26 % 42,79 1 % 0 % 0,11 % 0 % 0,48 % 1,22 Sol Parti
- Tunceli (24 Haz 18) % 14,7 % 5,73 % 0 % 0 % 26,32 1 % 1,65 % 51,03 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,03 Bağımsız
-
Uşak% 100 % 36 2 % 9,4 % 0,7 % 1,4 % 29,1 1 % 17,4 % 1,6 % 0,4 % 0,3 % 1,6 % 0,9 % 0,2 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Uşak% 100 % 36,04 2 % 9,36 % 0,65 % 1,42 % 29,05 1 % 17,39 % 1,59 % 0,43 % 0,35 % 1,61 % 0,88 % 0,25 Genç Parti
- Uşak (24 Haz 18) % 43,47 2 % 10,55 % 0 % 0 % 28,19 1 % 12,7 % 3,12 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Van% 100 % 26,1 2 % 5,1 % 0,8 % 3,1 % 8,7 % 0 % 52,9 6 % 0 % 0 % 0,8 % 0,5 % 0,6 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Van% 100 % 26,15 2 % 5,12 % 0,84 % 3,14 % 8,73 % 0 % 52,92 6 % 0 % 0 % 0,78 % 0,49 % 0,61 Sol Parti
- Van (24 Haz 18) % 31,77 3 % 3,08 % 0 % 0 % 2,64 % 1,27 % 59,32 5 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,06 Bağımsız
-
Yalova% 100 % 34,3 2 % 11,4 % 0,6 % 2,1 % 28,7 1 % 9,5 % 5,8 % 1,1 % 0,3 % 2,3 % 2,8 % 0,2 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Yalova% 100 % 34,25 2 % 11,37 % 0,64 % 2,1 % 28,74 1 % 9,52 % 5,77 % 1,08 % 0,29 % 2,28 % 2,75 % 0,24 Genç Parti
- Yalova (24 Haz 18) % 44,13 2 % 7,79 % 0 % 0 % 28,62 1 % 9,79 % 7,97 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Yozgat% 100 % 43,9 2 % 23,2 1 % 1,6 % 4,4 % 0 % 22,9 1 % 0,7 % 0,3 % 0 % 1,3 % 0,5 % 0,4 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Yozgat% 100 % 43,9 2 % 23,2 1 % 1,64 % 4,39 % 0 % 22,91 1 % 0,67 % 0,28 % 0 % 1,3 % 0,52 % 0,37 ANAP
- Yozgat (24 Haz 18) % 53,39 2 % 24,72 1 % 0 % 0 % 11,64 1 % 7,4 % 1,33 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Zonguldak% 100 % 40 3 % 8,4 % 0,8 % 2,5 % 32,1 2 % 10 % 0,7 % 0,5 % 0,5 % 1,8 % 0,9 % 0,3 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Zonguldak% 100 % 40,02 3 % 8,44 % 0,85 % 2,52 % 32,07 2 % 9,96 % 0,66 % 0,54 % 0,52 % 1,79 % 0,9 % 0,31 ANAP
- Zonguldak (24 Haz 18) % 45,97 3 % 10,87 % 0 % 0 % 30,77 2 % 7,81 % 1,9 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,31 Bağımsız
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Türkiye Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 201.807 / 201.807
- %100
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