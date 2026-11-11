Seçim Trabzon Seçim Sonuçları - 2023 Genel Seçim Trabzon Oy Oranları | CANLI

Trabzon Seçim Sonuçları - 14 Mayıs 2023 Genel Seçim

Genel Seçim - Milletvekili Seçimi Trabzon Geneli Sonuçları

Genele Göre İttifaka Göre
  • Açılan sandık
  • 2.158 / 2.158
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • İyi Parti
  • MHP
  • Y.Refah
  • Zafer
  • BBP
  • Memleket
  • Y.Sol Parti
  • TİP
  • Adalet
  • Diğer
  • 4
  • 1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %47,8
  • %18
  • %12,1
  • %10,8
  • %4,5
  • %1,8
  • %1,5
  • %0,9
  • %0,6
  • %0,3
  • %0,3
  • %1,3
  • %47,8
  • %18
  • %12,1
  • %10,8
  • %4,5
  • %1,8
  • %1,5
  • %0,9
  • %0,6
  • %0,3
  • %0,3
  • %1,3
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 4
  • 1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %56
  • %15,1
  • %11,2
  • %13,5
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,4
  • %0
  • %0
  • %2,8
  • %56
  • %15,1
  • %11,2
  • %13,5
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,4
  • %0
  • %0
  • %2,8
Tüm Partiler
Milletvekili Dağılımı
4 1 1
Kazanan Milletvekili Listesi
AKÇ ARK ARS ÇYK MAÇ OF SÜR TON VKF YOM BŞD ŞLP ÇRŞ DRN DÜZ HYR KPR ORT
AKÇAABAT
yukleniyor
ARAKLI
yukleniyor
ARSİN
yukleniyor
BEŞİKDÜZÜ
yukleniyor
ÇARŞIBAŞI
yukleniyor
ÇAYKARA
yukleniyor
DERNEKPAZARI
yukleniyor
DÜZKÖY
yukleniyor
HAYRAT
yukleniyor
KÖPRÜBAŞI
yukleniyor
MAÇKA
yukleniyor
OF
yukleniyor
ORTAHİSAR
yukleniyor
SÜRMENE
yukleniyor
ŞALPAZARI
yukleniyor
TONYA
yukleniyor
VAKFIKEBİR
yukleniyor
YOMRA
yukleniyor

  • AK Parti

  • MHP

  • CHP

  • İyi Parti

  • Memleket

  • Y.Sol Parti

  • BBP

  • Adalet

  • TİP

  • Y.Refah

  • Zafer

* 31 Mart 2023 Genel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

* Sonuçlar, yurtdışı oyları da dahil edilerek hesaplanmıştır.

* 24 Haz 2018 Yeşil Sol Parti verileri, 24 Haz 2018 HDP partisinin genel seçim sonuçlarına aittir.

Trabzon Milletvekilleri

  • AK Parti 4
  • CHP 1
  • İyi Parti 1
  • MHP 0
  • Y.Refah 0
  • Zafer 0
  • BBP 0
  • Memleket 0
  • Y.Sol Parti 0
  • TİP 0
  • Adalet 0

  • Adil Karaismailoğlu

     1

  • Mustafa Şen

     2

  • Yılmaz Büyükaydın

     3

  • Vehbi Koç

     4

  • Meryem Sürmen

     5

  • Zafer Ofluoğlu

     6

  • Sibel Suiçmez

     1

  • Ahmet Kaya

     2

  • Murat Özçilingir

     3

  • Musa Hacıoğlu

     4

  • İlker Akıncı

     5

  • Mustafa Erdi Çakır

     6

  • Yavuz Aydın

     1

  • Aslan Güner

     2

  • Serpil Akçay

     3

  • Tahsin Akyüz

     4

  • Akın Çelik

     5

  • Bülent Arslan

     6

  • Bekir Sıtkı Tarım

     1

  • Yavuz Tellioğlu

     2

  • Şener Pul

     3

  • Edanur Altıntaş

     4

  • Yusuf Çakmak

     5

  • Murat Aksoy

     6

  • Süleyman Pulat

     1

  • Mustafa Durmuş

     2

  • Abdulkerim Karaca

     3

  • Emin Menşur

     4

  • Gökhan Şahin

     5

  • Tuba Bilgin

     6

  • Buğra Çetinkaya

     1

  • Havva Lakutoğlu

     2

  • Atahan Tellioğlu

     3

  • Taha Eren Eyüpoğlu

     4

  • Bilal Malkoç

     5

  • Emin Yaşar

     6

  • Oktay Açar

     1

  • Mehmet Yazıcı

     2

  • Kağan Mumcu

     3

  • Nurgül Yılmaz

     4

  • Mehmet Üçüncü

     5

  • Ali Üzüm

     6

  • Erkan Armutcı

     1

  • Ayşe Durmuş

     2

  • Murat Yıldız

     3

  • Ahmet Üçüncü

     4

  • Doğan Emirzeoğlu

     5

  • Utku Arslan

     6

  • Fatma Biçer

     1

  • Abdul Özcan

     2

  • Hanife Sever

     3

  • İbrahim Baykan

     4

  • Nurettin Karadeniz

     5

  • İsmail Cavga

     6

  • Süleyman Hacıbektaşoğlu

     1

  • Yavuz Kaynar

     2

  • Ömür Özdemir

     3

  • Emine Spor

     4

  • Asil Madenli

     5

  • Kemal Bakırcı

     6

  • Soner Babuşcu

     1

  • Ünal Kavi

     2

  • Meryem Kuru

     3

  • Mevlüt Eren Bayraktar

     4

  • Pınar Olçay Ruhuşen

     5

  • Halil Demirok

     6
Tüm Liste
  • Katılım oranı % 89,5
  • Toplam seçmen630.486
  • Kullanılan oy564.005
  • Geçerli oy551.483
  • 24 Haz 18 % 87,7
  • 24 Haz 18598.561
  • 24 Haz 18524.784
  • 24 Haz 18513.198
Parti Listesi Milletvekili Aday Listesi Trabzon Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu
  • Açılan sandık
  • 2.158 / 2.158
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • Y.Refah
  • BBP
  • 4
  • 4
  • 0
  • 0
  • 0
  • %64,6
  • %47,8
  • %10,8
  • %4,5
  • %1,5
  • %64,6
  • %47,8
  • %10,8
  • %4,5
  • %1,5
  • MİLLET
  • CHP
  • İyi Parti
  • 2
  • 1
  • 1
  • %30,1
  • %18
  • %12,1
  • %30,1
  • %18
  • %12,1
  • ATA
  • Zafer
  • Adalet
  • 0
  • 0
  • 0
  • %2,2
  • %1,8
  • %0,3
  • %2,2
  • %1,8
  • %0,3
  • EMEK VE ÖZG
  • Y.Sol Parti
  • TİP
  • 0
  • 0
  • 0
  • %1
  • %0,6
  • %0,3
  • %1
  • %0,6
  • %0,3
  • Diğer
  • 0
  • %2,1
  • %2,1
Tüm Partiler
Milletvekili Dağılımı
4 2
Kazanan Milletvekili Listesi
AKÇ ARK ARS ÇYK MAÇ OF SÜR TON VKF YOM BŞD ŞLP ÇRŞ DRN DÜZ HYR KPR ORT
AKÇAABAT
yukleniyor
ARAKLI
yukleniyor
ARSİN
yukleniyor
BEŞİKDÜZÜ
yukleniyor
ÇARŞIBAŞI
yukleniyor
ÇAYKARA
yukleniyor
DERNEKPAZARI
yukleniyor
DÜZKÖY
yukleniyor
HAYRAT
yukleniyor
KÖPRÜBAŞI
yukleniyor
MAÇKA
yukleniyor
OF
yukleniyor
ORTAHİSAR
yukleniyor
SÜRMENE
yukleniyor
ŞALPAZARI
yukleniyor
TONYA
yukleniyor
VAKFIKEBİR
yukleniyor
YOMRA
yukleniyor

  • CUMHUR

  • MİLLET

  • EMEK VE ÖZG

  • ATA

  • SOSYALİST G.B.

  • Diğer

* 31 Mart 2023 Genel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

* Sonuçlar, yurtdışı oyları da dahil edilerek hesaplanmıştır.

* 24 Haz 2018 Yeşil Sol Parti verileri, 24 Haz 2018 HDP partisinin genel seçim sonuçlarına aittir.

Trabzon Milletvekilleri

  • AK Parti 4
  • CHP 1
  • İyi Parti 1
  • MHP 0
  • Y.Refah 0
  • Zafer 0
  • BBP 0
  • Memleket 0
  • Y.Sol Parti 0
  • TİP 0
  • Adalet 0

  • Adil Karaismailoğlu

     1

  • Mustafa Şen

     2

  • Yılmaz Büyükaydın

     3

  • Vehbi Koç

     4

  • Meryem Sürmen

     5

  • Zafer Ofluoğlu

     6

  • Sibel Suiçmez

     1

  • Ahmet Kaya

     2

  • Murat Özçilingir

     3

  • Musa Hacıoğlu

     4

  • İlker Akıncı

     5

  • Mustafa Erdi Çakır

     6

  • Yavuz Aydın

     1

  • Aslan Güner

     2

  • Serpil Akçay

     3

  • Tahsin Akyüz

     4

  • Akın Çelik

     5

  • Bülent Arslan

     6

  • Bekir Sıtkı Tarım

     1

  • Yavuz Tellioğlu

     2

  • Şener Pul

     3

  • Edanur Altıntaş

     4

  • Yusuf Çakmak

     5

  • Murat Aksoy

     6

  • Süleyman Pulat

     1

  • Mustafa Durmuş

     2

  • Abdulkerim Karaca

     3

  • Emin Menşur

     4

  • Gökhan Şahin

     5

  • Tuba Bilgin

     6

  • Buğra Çetinkaya

     1

  • Havva Lakutoğlu

     2

  • Atahan Tellioğlu

     3

  • Taha Eren Eyüpoğlu

     4

  • Bilal Malkoç

     5

  • Emin Yaşar

     6

  • Oktay Açar

     1

  • Mehmet Yazıcı

     2

  • Kağan Mumcu

     3

  • Nurgül Yılmaz

     4

  • Mehmet Üçüncü

     5

  • Ali Üzüm

     6

  • Erkan Armutcı

     1

  • Ayşe Durmuş

     2

  • Murat Yıldız

     3

  • Ahmet Üçüncü

     4

  • Doğan Emirzeoğlu

     5

  • Utku Arslan

     6

  • Fatma Biçer

     1

  • Abdul Özcan

     2

  • Hanife Sever

     3

  • İbrahim Baykan

     4

  • Nurettin Karadeniz

     5

  • İsmail Cavga

     6

  • Süleyman Hacıbektaşoğlu

     1

  • Yavuz Kaynar

     2

  • Ömür Özdemir

     3

  • Emine Spor

     4

  • Asil Madenli

     5

  • Kemal Bakırcı

     6

  • Soner Babuşcu

     1

  • Ünal Kavi

     2

  • Meryem Kuru

     3

  • Mevlüt Eren Bayraktar

     4

  • Pınar Olçay Ruhuşen

     5

  • Halil Demirok

     6
Tüm Liste
  • Katılım oranı % 89,5
  • Toplam seçmen630.486
  • Kullanılan oy564.005
  • Geçerli oy551.483
  • 24 Haz 18 % 87,7
  • 24 Haz 18598.561
  • 24 Haz 18524.784
  • 24 Haz 18513.198
Parti Listesi Milletvekili Aday Listesi Trabzon Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu

Trabzon İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Trabzon ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
  • Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Trabzon Milletvekilleri

* Trabzon ilinde milletvekilliği kazanan adayları gösterir.

  • 4 AK Parti 1 CHP 1 İyi Parti
  • Trabzon
  • 1

    Adil Karaismailoğlu

     +203668

    Sibel Suiçmez

     +39597

    Yavuz Aydın

     +6919
  • 2

    Mustafa Şen

     +143889

    Ahmet Kaya

     -32348

    Aslan Güner

     -65026
  • 3

    Yılmaz Büyükaydın

     +84110

    Murat Özçilingir

     -98209

    Serpil Akçay

     -130887
  • 4

    Vehbi Koç

     +24331

    Musa Hacıoğlu

     -164071

    Tahsin Akyüz

     -196749
  • 5

    Meryem Sürmen

     -70043

    İlker Akıncı

     -229933

    Akın Çelik

     -262611
  • 6

    Zafer Ofluoğlu

     -136741

    Mustafa Erdi Çakır

     -295794

    Bülent Arslan

     -328472

Trabzon Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.158 / 2.158
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • İyi Parti
  • MHP
  • Y.Refah
  • Zafer
  • BBP
  • 4
  • 1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %47,8
    263.447 oy
  • %18
    99.376 oy
  • %12,1
    66.698 oy
  • %10,8
    59.779 oy
  • %4,5
    24.770 oy
  • %1,8
    10.139 oy
  • %1,5
    8.396 oy
  • %47,8
    263.447 oy
  • %18
    99.376 oy
  • %12,1
    66.698 oy
  • %10,8
    59.779 oy
  • %4,5
    24.770 oy
  • %1,8
    10.139 oy
  • %1,5
    8.396 oy
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 4
  • 1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %56
    287.283 oy
  • %15,1
    77.652 oy
  • %11,2
    57.324 oy
  • %13,5
    69.419 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %56
    287.283 oy
  • %15,1
    77.652 oy
  • %11,2
    57.324 oy
  • %13,5
    69.419 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • Memleket
  • Y.Sol Parti
  • TİP
  • Adalet
  • HAK-PAR
  • Vatan
  • MİLLET
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0,9
    4.726 oy
  • %0,6
    3.471 oy
  • %0,3
    1.878 oy
  • %0,3
    1.860 oy
  • %0,1
    681 oy
  • %0,1
    603 oy
  • %0,1
    593 oy
  • %0,9
    4.726 oy
  • %0,6
    3.471 oy
  • %0,3
    1.878 oy
  • %0,3
    1.860 oy
  • %0,1
    681 oy
  • %0,1
    603 oy
  • %0,1
    593 oy
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    6.935 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    957 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %1,4
    6.935 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,2
    957 oy
  • %0
  • HKP
  • Sol Parti
  • TKP
  • YP
  • TKH
  • Bağımsız
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0,1
    406 oy
  • %0,1
    315 oy
  • %0,1
    307 oy
  • %0
    175 oy
  • %0
    149 oy
  • %0,7
    3.714 oy
  • %0,1
    406 oy
  • %0,1
    315 oy
  • %0,1
    307 oy
  • %0
    175 oy
  • %0
    149 oy
  • %0,7
    3.714 oy
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    287 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,1
    287 oy

TRABZON CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI 2023

14 Mayıs 2023 Trabzon 28. Dönem TBMM Milletvekili Genel Seçim sonuçları YSK verilerine göre hızlı ve interaktif olarak Yeni Şafak seçim 2023 sayfasında paylaşılacaktır. Yurt içinde yaklaşık 60 milyon seçmen oy kullanacak. Parti ve ittifakların aldıkları oy oranları illerde çıkaracakları milletvekili sayısını belirleyecek. TBMM’de 600 milletvekili yer alacak.

2023 SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Trabzon ilinde seçmenler YSK tarafından belirlenen sandıklarda sabah 08.00’de oy kullanmaya başlayacak. Oy verme işlemi ise 17.00’da sona erecek. Oy kullanma süresinin sona ermesiyle sandıklardan çıkan oy pusulaları sayılmaya başlayacak.

2023 SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP NASIL YAPILIR?

Yeni Şafak Trabzon seçim sayfasında Türkiye Cumhuriyetinin seçim tarihi, yıllara göre seçim sonuçları, referandumlar ve cumhurbaşkanlığı seçimleri son dakika seçim haberleri de yer alır. Son dakika Trabzon seçim video haberleri, foto-galeri ve infografikler de yer alır. 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları anbean CANLI olarak yayınlanacak.

2023 SEÇİMLERİNE KATILAN PARTİLER VE İTTİFAKLAR HANGİLERİ?

Yeni Şafak Trabzon genel seçim sonuçları 2023 sayfasında il ve ilçe cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları, ittifak oy oranları ve milletvekili listeleri anlık olarak yer alır. Ayrıca yurt dışı ülke oy oranları da güncel olarak eklenir. AK Parti, CHP, MHP, BBP, YSP, İP, TİP, YRP ve diğer tüm partilerin 2023 seçiminde aldıkları oy sayısı ve oy oranları anlık olarak 2023 seçim sonuçları sayfasında yer alır. Cumhur ittifakı, Millet İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ve ATA İttifakı oy oranları da anbean güncellenir. Bununla birlikte sonuç öğrenme sayfasında seçime Trabzon ilinde ve ilçelerinde katılım oranı, toplam seçmen sayısı, kullanılan oy sayısı, geçerli oy ve geçersiz oylar da anbean olarak yer alır.

Özetle, 14 Mayıs Trabzon genel seçim sonuçları bölge, şehir, ülke, ilçe merkezli CANLI olarak açılan sandık sayısı, geçerli oy sayısı, partilerin ve ittifakların aldıkları oy oranlarına ulaşabilirsiniz. 2023 Trabzon seçim sonuçları için hemen tıkla, öğren.