Trabzon İttifak Seçim Sonuçları - 14 Mayıs 2023 Genel Seçim
Genel Seçim - Milletvekili Seçimi Trabzon Geneli Sonuçları
- Açılan sandık
- 2.158 / 2.158
- %100
Milletvekili Dağılımı
Trabzon Milletvekilleri
-
Adil Karaismailoğlu1
-
Mustafa Şen2
-
Yılmaz Büyükaydın3
-
Vehbi Koç4
-
Meryem Sürmen5
-
Zafer Ofluoğlu6
-
Sibel Suiçmez1
-
Ahmet Kaya2
-
Murat Özçilingir3
-
Musa Hacıoğlu4
-
İlker Akıncı5
-
Mustafa Erdi Çakır6
-
Yavuz Aydın1
-
Aslan Güner2
-
Serpil Akçay3
-
Tahsin Akyüz4
-
Akın Çelik5
-
Bülent Arslan6
-
Bekir Sıtkı Tarım1
-
Yavuz Tellioğlu2
-
Şener Pul3
-
Edanur Altıntaş4
-
Yusuf Çakmak5
-
Murat Aksoy6
-
Süleyman Pulat1
-
Mustafa Durmuş2
-
Abdulkerim Karaca3
-
Emin Menşur4
-
Gökhan Şahin5
-
Tuba Bilgin6
-
Buğra Çetinkaya1
-
Havva Lakutoğlu2
-
Atahan Tellioğlu3
-
Taha Eren Eyüpoğlu4
-
Bilal Malkoç5
-
Emin Yaşar6
-
Oktay Açar1
-
Mehmet Yazıcı2
-
Kağan Mumcu3
-
Nurgül Yılmaz4
-
Mehmet Üçüncü5
-
Ali Üzüm6
-
Erkan Armutcı1
-
Ayşe Durmuş2
-
Murat Yıldız3
-
Ahmet Üçüncü4
-
Doğan Emirzeoğlu5
-
Utku Arslan6
-
Fatma Biçer1
-
Abdul Özcan2
-
Hanife Sever3
-
İbrahim Baykan4
-
Nurettin Karadeniz5
-
İsmail Cavga6
-
Süleyman Hacıbektaşoğlu1
-
Yavuz Kaynar2
-
Ömür Özdemir3
-
Emine Spor4
-
Asil Madenli5
-
Kemal Bakırcı6
-
Soner Babuşcu1
-
Ünal Kavi2
-
Meryem Kuru3
-
Mevlüt Eren Bayraktar4
-
Pınar Olçay Ruhuşen5
-
Halil Demirok6
- Katılım oranı % 89,5
- Toplam seçmen630.486
- Kullanılan oy564.005
- Geçerli oy551.483
- 24 Haz 18 % 87,7
- 24 Haz 18598.561
- 24 Haz 18524.784
- 24 Haz 18513.198
- Açılan sandık
- 2.158 / 2.158
- %100
Milletvekili Dağılımı
Trabzon Milletvekilleri
-
Adil Karaismailoğlu1
-
Mustafa Şen2
-
Yılmaz Büyükaydın3
-
Vehbi Koç4
-
Meryem Sürmen5
-
Zafer Ofluoğlu6
-
Sibel Suiçmez1
-
Ahmet Kaya2
-
Murat Özçilingir3
-
Musa Hacıoğlu4
-
İlker Akıncı5
-
Mustafa Erdi Çakır6
-
Yavuz Aydın1
-
Aslan Güner2
-
Serpil Akçay3
-
Tahsin Akyüz4
-
Akın Çelik5
-
Bülent Arslan6
-
Bekir Sıtkı Tarım1
-
Yavuz Tellioğlu2
-
Şener Pul3
-
Edanur Altıntaş4
-
Yusuf Çakmak5
-
Murat Aksoy6
-
Süleyman Pulat1
-
Mustafa Durmuş2
-
Abdulkerim Karaca3
-
Emin Menşur4
-
Gökhan Şahin5
-
Tuba Bilgin6
-
Buğra Çetinkaya1
-
Havva Lakutoğlu2
-
Atahan Tellioğlu3
-
Taha Eren Eyüpoğlu4
-
Bilal Malkoç5
-
Emin Yaşar6
-
Oktay Açar1
-
Mehmet Yazıcı2
-
Kağan Mumcu3
-
Nurgül Yılmaz4
-
Mehmet Üçüncü5
-
Ali Üzüm6
-
Erkan Armutcı1
-
Ayşe Durmuş2
-
Murat Yıldız3
-
Ahmet Üçüncü4
-
Doğan Emirzeoğlu5
-
Utku Arslan6
-
Fatma Biçer1
-
Abdul Özcan2
-
Hanife Sever3
-
İbrahim Baykan4
-
Nurettin Karadeniz5
-
İsmail Cavga6
-
Süleyman Hacıbektaşoğlu1
-
Yavuz Kaynar2
-
Ömür Özdemir3
-
Emine Spor4
-
Asil Madenli5
-
Kemal Bakırcı6
-
Soner Babuşcu1
-
Ünal Kavi2
-
Meryem Kuru3
-
Mevlüt Eren Bayraktar4
-
Pınar Olçay Ruhuşen5
-
Halil Demirok6
- Katılım oranı % 89,5
- Toplam seçmen630.486
- Kullanılan oy564.005
- Geçerli oy551.483
- 24 Haz 18 % 87,7
- 24 Haz 18598.561
- 24 Haz 18524.784
- 24 Haz 18513.198
Trabzon İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Trabzon ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Trabzon% 100 % 47,8 4 % 10,8 % 1,5 % 4,5 % 18 1 % 12,1 1 % 0,6 % 0,3 % 0,3 % 1,8 % 0,9 % 0,7 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Trabzon% 100 % 47,77 4 % 10,84 % 1,52 % 4,49 % 18,02 1 % 12,09 1 % 0,63 % 0,34 % 0,34 % 1,84 % 0,86 % 0,67 Bağımsız
- Trabzon (24 Haz 18) % 55,98 4 % 13,53 % 0 % 0 % 15,13 1 % 11,17 1 % 1,35 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,06 Bağımsız
-
AKÇAABAT% 100 % 50,3 % 10,7 % 0,8 % 4,6 % 16,9 % 12,1 % 0,1 % 0,2 % 0,3 % 1,7 % 0,9 % 0,7 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
AKÇAABAT% 100 % 50,32 % 10,68 % 0,78 % 4,62 % 16,9 % 12,11 % 0,13 % 0,21 % 0,31 % 1,74 % 0,92 % 0,73 Bağımsız
- AKÇAABAT (24 Haz 18) % 58,04 % 13,8 % 0 % 0 % 13,25 % 11,72 % 0,58 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,05 Bağımsız
-
ARAKLI% 100 % 58,8 % 14,4 % 1,5 % 6,1 % 9,7 % 5,6 % 0,4 % 0,1 % 0,3 % 1,6 % 0,8 % 0,3 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
ARAKLI% 100 % 58,82 % 14,35 % 1,53 % 6,11 % 9,71 % 5,65 % 0,35 % 0,12 % 0,3 % 1,62 % 0,77 % 0,26 Bağımsız
- ARAKLI (24 Haz 18) % 70,4 % 14,3 % 0 % 0 % 5,52 % 5,49 % 0,64 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,02 Bağımsız
-
ARSİN% 100 % 52,3 % 9,1 % 14,7 % 4,1 % 8,8 % 7,8 % 0,1 % 0,1 % 0,3 % 1,1 % 0,6 % 0,5 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
ARSİN% 100 % 52,29 % 9,06 % 14,69 % 4,15 % 8,8 % 7,76 % 0,09 % 0,14 % 0,29 % 1,12 % 0,57 % 0,49 Bağımsız
- ARSİN (24 Haz 18) % 67,12 % 15,08 % 0 % 0 % 6,95 % 7,38 % 0,33 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,03 Bağımsız
-
BEŞİKDÜZÜ% 100 % 28,6 % 7,9 % 0,3 % 1,3 % 18,6 % 39,4 % 0,2 % 0,3 % 0,4 % 1,5 % 0,6 % 0,2 MİLLET
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
BEŞİKDÜZÜ% 100 % 28,59 % 7,9 % 0,35 % 1,31 % 18,6 % 39,42 % 0,24 % 0,28 % 0,44 % 1,46 % 0,6 % 0,17 MİLLET
- BEŞİKDÜZÜ (24 Haz 18) % 37,01 % 9,9 % 0 % 0 % 30,09 % 19,88 % 1,11 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,06 Bağımsız
-
ÇARŞIBAŞI% 100 % 46,4 % 16,7 % 0,4 % 5,7 % 12,1 % 15,5 % 0,1 % 0,2 % 0,3 % 1,1 % 0,7 % 0,2 HAK-PAR
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
ÇARŞIBAŞI% 100 % 46,43 % 16,73 % 0,41 % 5,67 % 12,13 % 15,53 % 0,06 % 0,18 % 0,34 % 1,1 % 0,71 % 0,19 HAK-PAR
- ÇARŞIBAŞI (24 Haz 18) % 57,55 % 15,31 % 0 % 0 % 11,77 % 13,14 % 0,45 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,02 Bağımsız
-
ÇAYKARA% 100 % 56,3 % 13,1 % 1,3 % 4,3 % 13,6 % 6,9 % 0,1 % 0,2 % 0,5 % 1,5 % 0,7 % 0,3 HAK-PAR
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
ÇAYKARA% 100 % 56,26 % 13,12 % 1,28 % 4,31 % 13,61 % 6,95 % 0,13 % 0,24 % 0,51 % 1,5 % 0,74 % 0,33 HAK-PAR
- ÇAYKARA (24 Haz 18) % 67,86 % 10,72 % 0 % 0 % 10,74 % 6,48 % 0,63 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,08 Bağımsız
-
DERNEKPAZARI% 100 % 66 % 9,8 % 0,7 % 5,4 % 8,8 % 5,8 % 0,1 % 0 % 0,5 % 1,7 % 0,4 % 0,3 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
DERNEKPAZARI% 100 % 66,01 % 9,79 % 0,65 % 5,37 % 8,81 % 5,84 % 0,11 % 0,04 % 0,51 % 1,67 % 0,44 % 0,25 Bağımsız
- DERNEKPAZARI (24 Haz 18) % 74,72 % 7,87 % 0 % 0 % 6,04 % 5,93 % 0,11 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,04 Bağımsız
-
DÜZKÖY% 100 % 47,5 % 12,3 % 0,4 % 3,2 % 23,9 % 8 % 0,1 % 0,1 % 0,4 % 1,3 % 0,9 % 0,5 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
DÜZKÖY% 100 % 47,49 % 12,3 % 0,4 % 3,23 % 23,93 % 8 % 0,12 % 0,1 % 0,38 % 1,3 % 0,89 % 0,5 Sol Parti
- DÜZKÖY (24 Haz 18) % 55,18 % 13,27 % 0 % 0 % 21,66 % 7 % 0,95 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,03 Bağımsız
-
HAYRAT% 100 % 63,3 % 19,5 % 0,5 % 4 % 5,9 % 4,5 % 0,1 % 0,4 % 0,3 % 0,8 % 0,3 % 0,2 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
HAYRAT% 100 % 63,26 % 19,45 % 0,46 % 3,96 % 5,91 % 4,49 % 0,05 % 0,4 % 0,3 % 0,83 % 0,33 % 0,19 Bağımsız
- HAYRAT (24 Haz 18) % 75,1 % 13,79 % 0 % 0 % 4,73 % 3,03 % 0,16 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,92 Bağımsız
-
KÖPRÜBAŞI% 100 % 60,9 % 13,3 % 2,4 % 6,2 % 7,6 % 6,8 % 0 % 0,1 % 0,4 % 1,1 % 0,6 % 0,2 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
KÖPRÜBAŞI% 100 % 60,87 % 13,3 % 2,37 % 6,2 % 7,59 % 6,85 % 0 % 0,1 % 0,39 % 1,1 % 0,55 % 0,16 Bağımsız
- KÖPRÜBAŞI (24 Haz 18) % 73,15 % 12,07 % 0 % 0 % 4,84 % 6 % 0,23 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Bağımsız
-
MAÇKA% 100 % 52,1 % 11,8 % 1 % 3,3 % 20,1 % 7,3 % 0,1 % 0,2 % 0,4 % 1,4 % 0,7 % 0,4 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
MAÇKA% 100 % 52,09 % 11,8 % 1,02 % 3,34 % 20,14 % 7,28 % 0,14 % 0,24 % 0,45 % 1,37 % 0,72 % 0,43 Bağımsız
- MAÇKA (24 Haz 18) % 59,84 % 11,71 % 0 % 0 % 18,51 % 6,74 % 0,46 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,04 Bağımsız
-
OF% 100 % 57,3 % 16,8 % 0,6 % 6,9 % 9,1 % 5,4 % 0,4 % 0,2 % 0,3 % 1,6 % 0,7 % 0,2 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
OF% 100 % 57,29 % 16,84 % 0,58 % 6,88 % 9,11 % 5,43 % 0,42 % 0,2 % 0,29 % 1,61 % 0,68 % 0,19 Bağımsız
- OF (24 Haz 18) % 68,26 % 15,58 % 0 % 0 % 6,87 % 4,27 % 0,63 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,07 Bağımsız
-
ORTAHİSAR% 100 % 43,1 % 9,3 % 1,1 % 4,1 % 22,8 % 13,6 % 0,5 % 0,3 % 0,3 % 2,3 % 1 % 1,1 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
ORTAHİSAR% 100 % 43,09 % 9,34 % 1,07 % 4,13 % 22,8 % 13,64 % 0,49 % 0,31 % 0,32 % 2,26 % 0,98 % 1,1 Bağımsız
- ORTAHİSAR (24 Haz 18) % 49,05 % 14,06 % 0 % 0 % 18,6 % 14,39 % 1,2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,06 Bağımsız
-
SÜRMENE% 100 % 51,1 % 11,6 % 1,2 % 8,7 % 14 % 8,7 % 0,2 % 0,2 % 0,4 % 2 % 0,9 % 0,3 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
SÜRMENE% 100 % 51,06 % 11,56 % 1,17 % 8,68 % 14,01 % 8,73 % 0,17 % 0,22 % 0,41 % 2 % 0,92 % 0,32 Bağımsız
- SÜRMENE (24 Haz 18) % 64,48 % 12,78 % 0 % 0 % 11 % 7,04 % 0,58 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,03 Bağımsız
-
ŞALPAZARI% 100 % 53,9 % 12 % 0,5 % 2,9 % 11 % 17 % 0 % 0,1 % 0,6 % 0,7 % 0,5 % 0,3 HAK-PAR
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
ŞALPAZARI% 100 % 53,87 % 11,95 % 0,52 % 2,94 % 10,97 % 17,04 % 0,01 % 0,14 % 0,58 % 0,72 % 0,48 % 0,31 HAK-PAR
- ŞALPAZARI (24 Haz 18) % 64,07 % 9,28 % 0 % 0 % 12,66 % 10,92 % 0,3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,06 Bağımsız
-
TONYA% 100 % 45,3 % 6,5 % 0,8 % 4,1 % 23,7 % 14,5 % 0,1 % 0,4 % 0,6 % 1,3 % 0,8 % 0,4 HAK-PAR
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
TONYA% 100 % 45,27 % 6,54 % 0,79 % 4,05 % 23,69 % 14,52 % 0,14 % 0,4 % 0,63 % 1,3 % 0,81 % 0,39 HAK-PAR
- TONYA (24 Haz 18) % 54,96 % 7,43 % 0 % 0 % 24,53 % 7,64 % 2,05 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,05 Bağımsız
-
VAKFIKEBİR% 100 % 46 % 12,4 % 0,5 % 6,6 % 13,9 % 16,9 % 0,1 % 0,2 % 0,4 % 1,5 % 0,7 % 0,2 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
VAKFIKEBİR% 100 % 46 % 12,41 % 0,52 % 6,56 % 13,9 % 16,9 % 0,13 % 0,2 % 0,39 % 1,45 % 0,67 % 0,21 Bağımsız
- VAKFIKEBİR (24 Haz 18) % 56,09 % 14,97 % 0 % 0 % 14,56 % 11,17 % 0,47 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,02 Bağımsız
-
YOMRA% 100 % 49,9 % 9 % 2,7 % 4 % 16,4 % 12,2 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 2,4 % 0,9 % 0,8 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
YOMRA% 100 % 49,95 % 8,96 % 2,74 % 3,98 % 16,41 % 12,22 % 0,29 % 0,32 % 0,34 % 2,44 % 0,94 % 0,78 Bağımsız
- YOMRA (24 Haz 18) % 57,06 % 15,37 % 0 % 0 % 11,92 % 12,71 % 0,67 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,01 Bağımsız
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Trabzon Milletvekilleri
* Trabzon ilinde milletvekilliği kazanan adayları gösterir.
- 4 AK Parti 1 CHP 1 İyi Parti
- Trabzon
- 1
Adil Karaismailoğlu+203668
Sibel Suiçmez+39597
Yavuz Aydın+6919
- 2
Mustafa Şen+143889
Ahmet Kaya-32348
Aslan Güner-65026
- 3
Yılmaz Büyükaydın+84110
Murat Özçilingir-98209
Serpil Akçay-130887
- 4
Vehbi Koç+24331
Musa Hacıoğlu-164071
Tahsin Akyüz-196749
- 5
Meryem Sürmen-70043
İlker Akıncı-229933
Akın Çelik-262611
- 6
Zafer Ofluoğlu-136741
Mustafa Erdi Çakır-295794
Bülent Arslan-328472
Trabzon Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 2.158 / 2.158
- %100
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2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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