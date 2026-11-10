Seçim Tekirdağ Seçim Sonuçları - 2023 Genel Seçim Tekirdağ Oy Oranları | CANLI

Tekirdağ Seçim Sonuçları - 14 Mayıs 2023 Genel Seçim

Genel Seçim - Milletvekili Seçimi Tekirdağ Geneli Sonuçları

Genele Göre İttifaka Göre
  • Açılan sandık
  • 2.493 / 2.493
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • İyi Parti
  • MHP
  • Y.Sol Parti
  • Zafer
  • TİP
  • Y.Refah
  • Memleket
  • BBP
  • Adalet
  • Diğer
  • 4
  • 3
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %36,3
  • %30,7
  • %11,2
  • %6,5
  • %6,2
  • %2,3
  • %1,6
  • %1,6
  • %1,3
  • %0,5
  • %0,2
  • %1,7
  • %36,3
  • %30,7
  • %11,2
  • %6,5
  • %6,2
  • %2,3
  • %1,6
  • %1,6
  • %1,3
  • %0,5
  • %0,2
  • %1,7
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 3
  • 3
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • %38,2
  • %34,7
  • %11,7
  • %7,6
  • %6,6
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,2
  • %38,2
  • %34,7
  • %11,7
  • %7,6
  • %6,6
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,2
Tüm Partiler
Milletvekili Dağılımı
4 3 1
Kazanan Milletvekili Listesi
ÇKZ ÇRL HYR MAL MUR SRY ŞAR MRĞ SLP KAP ERG
ÇERKEZKÖY
yukleniyor
ÇORLU
yukleniyor
ERGENE
yukleniyor
HAYRABOLU
yukleniyor
KAPAKLI
yukleniyor
MALKARA
yukleniyor
MARMARAEREĞLİSİ
yukleniyor
MURATLI
yukleniyor
SARAY
yukleniyor
SÜLEYMANPAŞA
yukleniyor
ŞARKÖY
yukleniyor

  • AK Parti

  • MHP

  • CHP

  • İyi Parti

  • Memleket

  • Y.Sol Parti

  • BBP

  • Adalet

  • TİP

  • Y.Refah

  • Zafer

* 31 Mart 2023 Genel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

* Sonuçlar, yurtdışı oyları da dahil edilerek hesaplanmıştır.

* 24 Haz 2018 Yeşil Sol Parti verileri, 24 Haz 2018 HDP partisinin genel seçim sonuçlarına aittir.

Tekirdağ Milletvekilleri

  • CHP 4
  • AK Parti 3
  • İyi Parti 1
  • MHP 0
  • Y.Sol Parti 0
  • Zafer 0
  • TİP 0
  • Y.Refah 0
  • Memleket 0
  • BBP 0
  • Adalet 0

  • Faik Öztrak

     1

  • İlhami Özcan Aygun

     2

  • Cem Avşar

     3

  • Nurten Yontar

     4

  • Mustafa Ülkem Uruk

     5

  • İsmail Doğaroğlu

     6

  • Sema Kırkoyun Kinet

     7

  • İsmail Çelebi

     8

  • Mestan Özcan

     1

  • Gökhan Diktaş

     2

  • Çiğdem Koncagül

     3

  • Hakan Sunal

     4

  • Abdullah Öğe

     5

  • Akın Yılmaz

     6

  • Müge Yıldız Topak

     7

  • Defne Gezer

     8

  • Selcan Hamşıoğlu

     1

  • Sertaç Alkaya

     2

  • Hazim Tamer Dodurka

     3

  • Zeki Uzun

     4

  • Aynur Çeşmeliler

     5

  • Şerafetdin Terzi

     6

  • Mehmet İlker Atasever

     7

  • Özgen Keskiner Karakaya

     8

  • İlker Yücel

     1

  • Koray Önsel

     2

  • Murat Turna

     3

  • Gökhan Baylan

     4

  • Mustafa Süleyman Kurtar

     5

  • Filiz Orman Akın

     6

  • Hasan Memişoğlu

     7

  • Necmi Özgül

     8

  • Muazzez Orhan Işık

     1

  • Seyithan Kırmızı

     2

  • Gamze Kaya

     3

  • Nesrin Özel Unay

     4

  • Erkan Atalay

     5

  • Gülşen Daşdöğen

     6

  • Çetin Yılmaz

     7

  • Bedrettin Gözmen

     8

  • Fatih Altıntaş

     1

  • Naim Söylemezoğlu

     2

  • Burak Yılmaz

     3

  • İpek Gökçebel

     4

  • Tanya Mihrinaz Ünkaya

     5

  • Timuçin Güven

     6

  • Gürel Evirgen

     7

  • Tayfun Eker

     8

  • Bilge Seçkin Çetinkaya

     1

  • Mehmet Aytekin

     2

  • Emre Sevilmiş

     3

  • İsmail Öztok

     4

  • Betül Okuyan

     5

  • Gülenay Suna

     6

  • Kardelen Evcimen

     7

  • Erkan Özgür Mutlucan

     8

  • Mehmet Çakı

     1

  • Filtekin Şen

     2

  • Hamit Hamitoğlu

     3

  • Burak Çapkın

     4

  • Mehmet Sungur

     5

  • Şükrü Can Atagün

     6

  • Hasan Doğan

     7

  • Murat Karakan

     8

  • Şeref Albeniz

     1

  • Sadi Erduran

     2

  • Birkan Özer

     3

  • Harun Yılmaz

     4

  • Metin Demirtaş

     5

  • Mert Adalı

     6

  • Barış Tunca

     7

  • Damla Nur Salğar

     8

  • Turan Demircan

     1

  • Mesut Uçar

     2

  • Gökhan Acar

     3

  • Fatih Diler

     4

  • Ömer Çetinkaya

     5

  • Niyazi Güneş

     6

  • Rukiye Deveci

     7

  • Sündüz Erdoğan

     8

  • Giray Batı

     1

  • Tarık Orakçı

     2

  • Hüseyin Tuğsal

     3

  • Bilge Ataç

     4

  • Fatih Bilen

     5

  • Ayşe Ağca

     6

  • Tuncer Baştuğ

     7

  • Serkan Sulutay

     8
Tüm Liste
  • Katılım oranı % 90,8
  • Toplam seçmen884.528
  • Kullanılan oy803.230
  • Geçerli oy784.676
  • 24 Haz 18 % 89,5
  • 24 Haz 18756.497
  • 24 Haz 18677.215
  • 24 Haz 18664.389
Parti Listesi Milletvekili Aday Listesi Tekirdağ Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu
  • Açılan sandık
  • 2.493 / 2.493
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • İyi Parti
  • 5
  • 4
  • 1
  • %47,4
  • %36,3
  • %11,2
  • %47,4
  • %36,3
  • %11,2
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • Y.Refah
  • BBP
  • 3
  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • %39,3
  • %30,7
  • %6,5
  • %1,6
  • %0,5
  • %39,3
  • %30,7
  • %6,5
  • %1,6
  • %0,5
  • EMEK VE ÖZG
  • Y.Sol Parti
  • TİP
  • 0
  • 0
  • 0
  • %7,8
  • %6,2
  • %1,6
  • %7,8
  • %6,2
  • %1,6
  • ATA
  • Zafer
  • Adalet
  • 0
  • 0
  • 0
  • %2,5
  • %2,3
  • %0,2
  • %2,5
  • %2,3
  • %0,2
  • Diğer
  • 0
  • %2,9
  • %2,9
Tüm Partiler
Milletvekili Dağılımı
5 3
Kazanan Milletvekili Listesi
ÇKZ ÇRL HYR MAL MUR SRY ŞAR MRĞ SLP KAP ERG
ÇERKEZKÖY
yukleniyor
ÇORLU
yukleniyor
ERGENE
yukleniyor
HAYRABOLU
yukleniyor
KAPAKLI
yukleniyor
MALKARA
yukleniyor
MARMARAEREĞLİSİ
yukleniyor
MURATLI
yukleniyor
SARAY
yukleniyor
SÜLEYMANPAŞA
yukleniyor
ŞARKÖY
yukleniyor

  • CUMHUR

  • MİLLET

  • EMEK VE ÖZG

  • ATA

  • SOSYALİST G.B.

  • Diğer

* 31 Mart 2023 Genel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

* Sonuçlar, yurtdışı oyları da dahil edilerek hesaplanmıştır.

* 24 Haz 2018 Yeşil Sol Parti verileri, 24 Haz 2018 HDP partisinin genel seçim sonuçlarına aittir.

Tekirdağ Milletvekilleri

  • CHP 4
  • AK Parti 3
  • İyi Parti 1
  • MHP 0
  • Y.Sol Parti 0
  • Zafer 0
  • TİP 0
  • Y.Refah 0
  • Memleket 0
  • BBP 0
  • Adalet 0

  • Faik Öztrak

     1

  • İlhami Özcan Aygun

     2

  • Cem Avşar

     3

  • Nurten Yontar

     4

  • Mustafa Ülkem Uruk

     5

  • İsmail Doğaroğlu

     6

  • Sema Kırkoyun Kinet

     7

  • İsmail Çelebi

     8

  • Mestan Özcan

     1

  • Gökhan Diktaş

     2

  • Çiğdem Koncagül

     3

  • Hakan Sunal

     4

  • Abdullah Öğe

     5

  • Akın Yılmaz

     6

  • Müge Yıldız Topak

     7

  • Defne Gezer

     8

  • Selcan Hamşıoğlu

     1

  • Sertaç Alkaya

     2

  • Hazim Tamer Dodurka

     3

  • Zeki Uzun

     4

  • Aynur Çeşmeliler

     5

  • Şerafetdin Terzi

     6

  • Mehmet İlker Atasever

     7

  • Özgen Keskiner Karakaya

     8

  • İlker Yücel

     1

  • Koray Önsel

     2

  • Murat Turna

     3

  • Gökhan Baylan

     4

  • Mustafa Süleyman Kurtar

     5

  • Filiz Orman Akın

     6

  • Hasan Memişoğlu

     7

  • Necmi Özgül

     8

  • Muazzez Orhan Işık

     1

  • Seyithan Kırmızı

     2

  • Gamze Kaya

     3

  • Nesrin Özel Unay

     4

  • Erkan Atalay

     5

  • Gülşen Daşdöğen

     6

  • Çetin Yılmaz

     7

  • Bedrettin Gözmen

     8

  • Fatih Altıntaş

     1

  • Naim Söylemezoğlu

     2

  • Burak Yılmaz

     3

  • İpek Gökçebel

     4

  • Tanya Mihrinaz Ünkaya

     5

  • Timuçin Güven

     6

  • Gürel Evirgen

     7

  • Tayfun Eker

     8

  • Bilge Seçkin Çetinkaya

     1

  • Mehmet Aytekin

     2

  • Emre Sevilmiş

     3

  • İsmail Öztok

     4

  • Betül Okuyan

     5

  • Gülenay Suna

     6

  • Kardelen Evcimen

     7

  • Erkan Özgür Mutlucan

     8

  • Mehmet Çakı

     1

  • Filtekin Şen

     2

  • Hamit Hamitoğlu

     3

  • Burak Çapkın

     4

  • Mehmet Sungur

     5

  • Şükrü Can Atagün

     6

  • Hasan Doğan

     7

  • Murat Karakan

     8

  • Şeref Albeniz

     1

  • Sadi Erduran

     2

  • Birkan Özer

     3

  • Harun Yılmaz

     4

  • Metin Demirtaş

     5

  • Mert Adalı

     6

  • Barış Tunca

     7

  • Damla Nur Salğar

     8

  • Turan Demircan

     1

  • Mesut Uçar

     2

  • Gökhan Acar

     3

  • Fatih Diler

     4

  • Ömer Çetinkaya

     5

  • Niyazi Güneş

     6

  • Rukiye Deveci

     7

  • Sündüz Erdoğan

     8

  • Giray Batı

     1

  • Tarık Orakçı

     2

  • Hüseyin Tuğsal

     3

  • Bilge Ataç

     4

  • Fatih Bilen

     5

  • Ayşe Ağca

     6

  • Tuncer Baştuğ

     7

  • Serkan Sulutay

     8
Tüm Liste
  • Katılım oranı % 90,8
  • Toplam seçmen884.528
  • Kullanılan oy803.230
  • Geçerli oy784.676
  • 24 Haz 18 % 89,5
  • 24 Haz 18756.497
  • 24 Haz 18677.215
  • 24 Haz 18664.389
Parti Listesi Milletvekili Aday Listesi Tekirdağ Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu

Tekirdağ İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Tekirdağ ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
  • Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Tekirdağ Milletvekilleri

* Tekirdağ ilinde milletvekilliği kazanan adayları gösterir.

  • 4 CHP 3 AK Parti 1 İyi Parti
  • Tekirdağ
  • 1

    Faik Öztrak

     +224189

    Mestan Özcan

     +184263

    Selcan Hamşıoğlu

     +27354
  • 2

    İlhami Özcan Aygun

     +163900

    Gökhan Diktaş

     +127367

    Sertaç Alkaya

     -54596
  • 3

    Cem Avşar

     +103610

    Çiğdem Koncagül

     +70472

    Hazim Tamer Dodurka

     -125715
  • 4

    Nurten Yontar

     +43320

    Hakan Sunal

     -43320

    Zeki Uzun

     -196835
  • 5

    Mustafa Ülkem Uruk

     -117453

    Abdullah Öğe

     -114440

    Aynur Çeşmeliler

     -267955
  • 6

    İsmail Doğaroğlu

     -197839

    Akın Yılmaz

     -185560

    Şerafetdin Terzi

     -339074
  • 7

    Sema Kırkoyun Kinet

     -278225

    Müge Yıldız Topak

     -256679

    Mehmet İlker Atasever

     -410194
  • 8

    İsmail Çelebi

     -358612

    Defne Gezer

     -327799

    Özgen Keskiner Karakaya

     -481314

Tekirdağ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.493 / 2.493
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • İyi Parti
  • MHP
  • Y.Sol Parti
  • Zafer
  • TİP
  • 4
  • 3
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %36,3
    284.479 oy
  • %30,7
    241.159 oy
  • %11,2
    87.644 oy
  • %6,5
    50.635 oy
  • %6,2
    48.679 oy
  • %2,3
    17.876 oy
  • %1,6
    12.558 oy
  • %36,3
    284.479 oy
  • %30,7
    241.159 oy
  • %11,2
    87.644 oy
  • %6,5
    50.635 oy
  • %6,2
    48.679 oy
  • %2,3
    17.876 oy
  • %1,6
    12.558 oy
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 3
  • 3
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %38,2
    253.669 oy
  • %34,7
    230.744 oy
  • %11,7
    77.979 oy
  • %7,6
    50.253 oy
  • %6,6
    43.706 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %38,2
    253.669 oy
  • %34,7
    230.744 oy
  • %11,7
    77.979 oy
  • %7,6
    50.253 oy
  • %6,6
    43.706 oy
  • %0
  • %0
  • Y.Refah
  • Memleket
  • BBP
  • Genç Parti
  • Adalet
  • Vatan
  • Sol Parti
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %1,6
    12.415 oy
  • %1,3
    9.945 oy
  • %0,5
    4.244 oy
  • %0,5
    3.980 oy
  • %0,2
    1.899 oy
  • %0,2
    1.189 oy
  • %0,1
    807 oy
  • %1,6
    12.415 oy
  • %1,3
    9.945 oy
  • %0,5
    4.244 oy
  • %0,5
    3.980 oy
  • %0,2
    1.899 oy
  • %0,2
    1.189 oy
  • %0,1
    807 oy
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.643 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,2
    1.643 oy
  • %0
  • MİLLET
  • TKP
  • HAK-PAR
  • AB
  • HKP
  • TKH
  • Bağımsız
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0,1
    778 oy
  • %0,1
    695 oy
  • %0,1
    671 oy
  • %0,1
    601 oy
  • %0,1
    520 oy
  • %0
    216 oy
  • %0,5
    3.686 oy
  • %0,1
    778 oy
  • %0,1
    695 oy
  • %0,1
    671 oy
  • %0,1
    601 oy
  • %0,1
    520 oy
  • %0
    216 oy
  • %0,5
    3.686 oy
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
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TEKİRDAĞ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI 2023

14 Mayıs 2023 Tekirdağ 28. Dönem TBMM Milletvekili Genel Seçim sonuçları YSK verilerine göre hızlı ve interaktif olarak Yeni Şafak seçim 2023 sayfasında paylaşılacaktır. Yurt içinde yaklaşık 60 milyon seçmen oy kullanacak. Parti ve ittifakların aldıkları oy oranları illerde çıkaracakları milletvekili sayısını belirleyecek. TBMM’de 600 milletvekili yer alacak.

2023 SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tekirdağ ilinde seçmenler YSK tarafından belirlenen sandıklarda sabah 08.00’de oy kullanmaya başlayacak. Oy verme işlemi ise 17.00’da sona erecek. Oy kullanma süresinin sona ermesiyle sandıklardan çıkan oy pusulaları sayılmaya başlayacak.

2023 SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP NASIL YAPILIR?

Yeni Şafak Tekirdağ seçim sayfasında Türkiye Cumhuriyetinin seçim tarihi, yıllara göre seçim sonuçları, referandumlar ve cumhurbaşkanlığı seçimleri son dakika seçim haberleri de yer alır. Son dakika Tekirdağ seçim video haberleri, foto-galeri ve infografikler de yer alır. 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları anbean CANLI olarak yayınlanacak.

2023 SEÇİMLERİNE KATILAN PARTİLER VE İTTİFAKLAR HANGİLERİ?

Yeni Şafak Tekirdağ genel seçim sonuçları 2023 sayfasında il ve ilçe cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları, ittifak oy oranları ve milletvekili listeleri anlık olarak yer alır. Ayrıca yurt dışı ülke oy oranları da güncel olarak eklenir. AK Parti, CHP, MHP, BBP, YSP, İP, TİP, YRP ve diğer tüm partilerin 2023 seçiminde aldıkları oy sayısı ve oy oranları anlık olarak 2023 seçim sonuçları sayfasında yer alır. Cumhur ittifakı, Millet İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ve ATA İttifakı oy oranları da anbean güncellenir. Bununla birlikte sonuç öğrenme sayfasında seçime Tekirdağ ilinde ve ilçelerinde katılım oranı, toplam seçmen sayısı, kullanılan oy sayısı, geçerli oy ve geçersiz oylar da anbean olarak yer alır.

Özetle, 14 Mayıs Tekirdağ genel seçim sonuçları bölge, şehir, ülke, ilçe merkezli CANLI olarak açılan sandık sayısı, geçerli oy sayısı, partilerin ve ittifakların aldıkları oy oranlarına ulaşabilirsiniz. 2023 Tekirdağ seçim sonuçları için hemen tıkla, öğren.