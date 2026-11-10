Tekirdağ Seçim Sonuçları - 14 Mayıs 2023 Genel Seçim
Genel Seçim - Milletvekili Seçimi Tekirdağ Geneli Sonuçları
- Açılan sandık
- 2.493 / 2.493
- %100
Milletvekili Dağılımı
Tekirdağ Milletvekilleri
-
Faik Öztrak1
-
İlhami Özcan Aygun2
-
Cem Avşar3
-
Nurten Yontar4
-
Mustafa Ülkem Uruk5
-
İsmail Doğaroğlu6
-
Sema Kırkoyun Kinet7
-
İsmail Çelebi8
-
Mestan Özcan1
-
Gökhan Diktaş2
-
Çiğdem Koncagül3
-
Hakan Sunal4
-
Abdullah Öğe5
-
Akın Yılmaz6
-
Müge Yıldız Topak7
-
Defne Gezer8
-
Selcan Hamşıoğlu1
-
Sertaç Alkaya2
-
Hazim Tamer Dodurka3
-
Zeki Uzun4
-
Aynur Çeşmeliler5
-
Şerafetdin Terzi6
-
Mehmet İlker Atasever7
-
Özgen Keskiner Karakaya8
-
İlker Yücel1
-
Koray Önsel2
-
Murat Turna3
-
Gökhan Baylan4
-
Mustafa Süleyman Kurtar5
-
Filiz Orman Akın6
-
Hasan Memişoğlu7
-
Necmi Özgül8
-
Muazzez Orhan Işık1
-
Seyithan Kırmızı2
-
Gamze Kaya3
-
Nesrin Özel Unay4
-
Erkan Atalay5
-
Gülşen Daşdöğen6
-
Çetin Yılmaz7
-
Bedrettin Gözmen8
-
Fatih Altıntaş1
-
Naim Söylemezoğlu2
-
Burak Yılmaz3
-
İpek Gökçebel4
-
Tanya Mihrinaz Ünkaya5
-
Timuçin Güven6
-
Gürel Evirgen7
-
Tayfun Eker8
-
Bilge Seçkin Çetinkaya1
-
Mehmet Aytekin2
-
Emre Sevilmiş3
-
İsmail Öztok4
-
Betül Okuyan5
-
Gülenay Suna6
-
Kardelen Evcimen7
-
Erkan Özgür Mutlucan8
-
Mehmet Çakı1
-
Filtekin Şen2
-
Hamit Hamitoğlu3
-
Burak Çapkın4
-
Mehmet Sungur5
-
Şükrü Can Atagün6
-
Hasan Doğan7
-
Murat Karakan8
-
Şeref Albeniz1
-
Sadi Erduran2
-
Birkan Özer3
-
Harun Yılmaz4
-
Metin Demirtaş5
-
Mert Adalı6
-
Barış Tunca7
-
Damla Nur Salğar8
-
Turan Demircan1
-
Mesut Uçar2
-
Gökhan Acar3
-
Fatih Diler4
-
Ömer Çetinkaya5
-
Niyazi Güneş6
-
Rukiye Deveci7
-
Sündüz Erdoğan8
-
Giray Batı1
-
Tarık Orakçı2
-
Hüseyin Tuğsal3
-
Bilge Ataç4
-
Fatih Bilen5
-
Ayşe Ağca6
-
Tuncer Baştuğ7
-
Serkan Sulutay8
- Katılım oranı % 90,8
- Toplam seçmen884.528
- Kullanılan oy803.230
- Geçerli oy784.676
- 24 Haz 18 % 89,5
- 24 Haz 18756.497
- 24 Haz 18677.215
- 24 Haz 18664.389
- Açılan sandık
- 2.493 / 2.493
- %100
Milletvekili Dağılımı
Tekirdağ Milletvekilleri
-
Faik Öztrak1
-
İlhami Özcan Aygun2
-
Cem Avşar3
-
Nurten Yontar4
-
Mustafa Ülkem Uruk5
-
İsmail Doğaroğlu6
-
Sema Kırkoyun Kinet7
-
İsmail Çelebi8
-
Mestan Özcan1
-
Gökhan Diktaş2
-
Çiğdem Koncagül3
-
Hakan Sunal4
-
Abdullah Öğe5
-
Akın Yılmaz6
-
Müge Yıldız Topak7
-
Defne Gezer8
-
Selcan Hamşıoğlu1
-
Sertaç Alkaya2
-
Hazim Tamer Dodurka3
-
Zeki Uzun4
-
Aynur Çeşmeliler5
-
Şerafetdin Terzi6
-
Mehmet İlker Atasever7
-
Özgen Keskiner Karakaya8
-
İlker Yücel1
-
Koray Önsel2
-
Murat Turna3
-
Gökhan Baylan4
-
Mustafa Süleyman Kurtar5
-
Filiz Orman Akın6
-
Hasan Memişoğlu7
-
Necmi Özgül8
-
Muazzez Orhan Işık1
-
Seyithan Kırmızı2
-
Gamze Kaya3
-
Nesrin Özel Unay4
-
Erkan Atalay5
-
Gülşen Daşdöğen6
-
Çetin Yılmaz7
-
Bedrettin Gözmen8
-
Fatih Altıntaş1
-
Naim Söylemezoğlu2
-
Burak Yılmaz3
-
İpek Gökçebel4
-
Tanya Mihrinaz Ünkaya5
-
Timuçin Güven6
-
Gürel Evirgen7
-
Tayfun Eker8
-
Bilge Seçkin Çetinkaya1
-
Mehmet Aytekin2
-
Emre Sevilmiş3
-
İsmail Öztok4
-
Betül Okuyan5
-
Gülenay Suna6
-
Kardelen Evcimen7
-
Erkan Özgür Mutlucan8
-
Mehmet Çakı1
-
Filtekin Şen2
-
Hamit Hamitoğlu3
-
Burak Çapkın4
-
Mehmet Sungur5
-
Şükrü Can Atagün6
-
Hasan Doğan7
-
Murat Karakan8
-
Şeref Albeniz1
-
Sadi Erduran2
-
Birkan Özer3
-
Harun Yılmaz4
-
Metin Demirtaş5
-
Mert Adalı6
-
Barış Tunca7
-
Damla Nur Salğar8
-
Turan Demircan1
-
Mesut Uçar2
-
Gökhan Acar3
-
Fatih Diler4
-
Ömer Çetinkaya5
-
Niyazi Güneş6
-
Rukiye Deveci7
-
Sündüz Erdoğan8
-
Giray Batı1
-
Tarık Orakçı2
-
Hüseyin Tuğsal3
-
Bilge Ataç4
-
Fatih Bilen5
-
Ayşe Ağca6
-
Tuncer Baştuğ7
-
Serkan Sulutay8
- Katılım oranı % 90,8
- Toplam seçmen884.528
- Kullanılan oy803.230
- Geçerli oy784.676
- 24 Haz 18 % 89,5
- 24 Haz 18756.497
- 24 Haz 18677.215
- 24 Haz 18664.389
Tekirdağ İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Tekirdağ ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Tekirdağ% 100 % 30,7 3 % 6,5 % 0,5 % 1,6 % 36,3 4 % 11,2 1 % 6,2 % 1,6 % 0,2 % 2,3 % 1,3 % 0,5 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Tekirdağ% 100 % 30,73 3 % 6,45 % 0,54 % 1,58 % 36,25 4 % 11,17 1 % 6,2 % 1,6 % 0,24 % 2,28 % 1,27 % 0,51 Genç Parti
- Tekirdağ (24 Haz 18) % 34,73 3 % 7,56 % 0 % 0 % 38,18 3 % 11,74 1 % 6,58 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,03 Bağımsız
-
ÇERKEZKÖY% 100 % 34,8 % 8,3 % 0,9 % 2,9 % 25,7 % 7,3 % 12,8 % 1,7 % 0,2 % 2,9 % 1,2 % 0,5 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
ÇERKEZKÖY% 100 % 34,79 % 8,25 % 0,9 % 2,89 % 25,73 % 7,34 % 12,85 % 1,7 % 0,21 % 2,95 % 1,24 % 0,46 Genç Parti
- ÇERKEZKÖY (24 Haz 18) % 39,53 % 12,25 % 0 % 0 % 26,94 % 8,09 % 11,89 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,03 Bağımsız
-
ÇORLU% 100 % 27,1 % 4,1 % 0,4 % 1,2 % 41,4 % 11,4 % 5,7 % 2,1 % 0,2 % 2,4 % 1,3 % 1,5 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
ÇORLU% 100 % 27,14 % 4,09 % 0,42 % 1,2 % 41,36 % 11,43 % 5,75 % 2,05 % 0,21 % 2,4 % 1,34 % 1,49 Bağımsız
- ÇORLU (24 Haz 18) % 30,5 % 6,58 % 0 % 0 % 42,77 % 12,34 % 6,71 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,05 Bağımsız
-
ERGENE% 100 % 31,8 % 5,5 % 0,4 % 1,4 % 35,7 % 10,2 % 7,8 % 1,2 % 0,3 % 2 % 1,3 % 1 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
ERGENE% 100 % 31,81 % 5,47 % 0,41 % 1,43 % 35,69 % 10,15 % 7,84 % 1,22 % 0,27 % 2,02 % 1,28 % 1,01 Bağımsız
- ERGENE (24 Haz 18) % 33,2 % 6,81 % 0 % 0 % 39,44 % 11,93 % 7,58 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,04 Bağımsız
-
HAYRABOLU% 100 % 30,9 % 5,9 % 0,3 % 0,6 % 40,8 % 16,7 % 0,5 % 0,5 % 0,3 % 1,1 % 0,9 % 0,5 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
HAYRABOLU% 100 % 30,89 % 5,86 % 0,25 % 0,57 % 40,75 % 16,69 % 0,53 % 0,5 % 0,33 % 1,15 % 0,89 % 0,52 Genç Parti
- HAYRABOLU (24 Haz 18) % 32,26 % 4,32 % 0 % 0 % 44,04 % 17,11 % 0,97 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,04 Bağımsız
-
KAPAKLI% 100 % 39,4 % 8,6 % 0,8 % 3,1 % 25,4 % 8,2 % 7,1 % 1,3 % 0,3 % 3 % 1,5 % 0,6 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
KAPAKLI% 100 % 39,39 % 8,58 % 0,81 % 3,1 % 25,36 % 8,2 % 7,1 % 1,35 % 0,25 % 3,02 % 1,52 % 0,58 Genç Parti
- KAPAKLI (24 Haz 18) % 43,61 % 11,41 % 0 % 0 % 28,47 % 8,85 % 6,56 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,02 Bağımsız
-
MALKARA% 100 % 32,9 % 6,6 % 0,4 % 0,7 % 38,7 % 13,8 % 0,9 % 0,7 % 0,4 % 1,6 % 1,4 % 0,6 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
MALKARA% 100 % 32,88 % 6,59 % 0,38 % 0,73 % 38,67 % 13,82 % 0,95 % 0,75 % 0,38 % 1,63 % 1,44 % 0,59 Genç Parti
- MALKARA (24 Haz 18) % 35,81 % 6,07 % 0 % 0 % 40,48 % 14,87 % 1,28 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,02 Bağımsız
-
MARMARAEREĞLİSİ% 100 % 27,2 % 5,6 % 0,5 % 1,3 % 38,2 % 10,1 % 10,8 % 1,4 % 0,3 % 1,8 % 1,2 % 0,4 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
MARMARAEREĞLİSİ% 100 % 27,19 % 5,61 % 0,54 % 1,3 % 38,24 % 10,13 % 10,84 % 1,43 % 0,29 % 1,81 % 1,2 % 0,38 Genç Parti
- MARMARAEREĞLİSİ (24 Haz 18) % 29,56 % 6,81 % 0 % 0 % 39,05 % 10,38 % 13,06 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,03 Bağımsız
-
MURATLI% 100 % 26,7 % 4,4 % 0,4 % 1 % 45,1 % 13,7 % 3,2 % 1,2 % 0,3 % 1,6 % 1 % 0,5 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
MURATLI% 100 % 26,67 % 4,42 % 0,37 % 1,02 % 45,12 % 13,73 % 3,18 % 1,19 % 0,26 % 1,59 % 1,03 % 0,53 Genç Parti
- MURATLI (24 Haz 18) % 27,06 % 5,9 % 0 % 0 % 50,3 % 12,55 % 3,07 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,03 Bağımsız
-
SARAY% 100 % 24,9 % 5 % 0,3 % 1,2 % 45,4 % 14,5 % 2,4 % 1,4 % 0,3 % 2,1 % 1,1 % 0,5 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
SARAY% 100 % 24,88 % 4,98 % 0,32 % 1,19 % 45,42 % 14,54 % 2,41 % 1,39 % 0,3 % 2,08 % 1,06 % 0,53 Genç Parti
- SARAY (24 Haz 18) % 27,55 % 5,67 % 0 % 0 % 49,55 % 13,01 % 2,74 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,04 Bağımsız
-
SÜLEYMANPAŞA% 100 % 26,6 % 7,1 % 0,4 % 0,9 % 41,1 % 14,8 % 2,7 % 1,5 % 0,2 % 2,1 % 1,3 % 0,5 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
SÜLEYMANPAŞA% 100 % 26,56 % 7,12 % 0,44 % 0,89 % 41,13 % 14,82 % 2,74 % 1,51 % 0,23 % 2,1 % 1,25 % 0,52 Genç Parti
- SÜLEYMANPAŞA (24 Haz 18) % 34,42 % 5,88 % 0 % 0 % 39,86 % 14,34 % 4,23 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,04 Bağımsız
-
ŞARKÖY% 100 % 26,8 % 5,9 % 0,6 % 0,6 % 45,1 % 12,8 % 2,8 % 1,4 % 0,3 % 1,3 % 1,1 % 0,3 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
ŞARKÖY% 100 % 26,82 % 5,87 % 0,57 % 0,61 % 45,07 % 12,79 % 2,78 % 1,36 % 0,3 % 1,34 % 1,08 % 0,32 Genç Parti
- ŞARKÖY (24 Haz 18) % 30,59 % 5,02 % 0 % 0 % 48,57 % 10,63 % 4,08 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,02 Bağımsız
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Tekirdağ Milletvekilleri
* Tekirdağ ilinde milletvekilliği kazanan adayları gösterir.
- 4 CHP 3 AK Parti 1 İyi Parti
- Tekirdağ
- 1
Faik Öztrak+224189
Mestan Özcan+184263
Selcan Hamşıoğlu+27354
- 2
İlhami Özcan Aygun+163900
Gökhan Diktaş+127367
Sertaç Alkaya-54596
- 3
Cem Avşar+103610
Çiğdem Koncagül+70472
Hazim Tamer Dodurka-125715
- 4
Nurten Yontar+43320
Hakan Sunal-43320
Zeki Uzun-196835
- 5
Mustafa Ülkem Uruk-117453
Abdullah Öğe-114440
Aynur Çeşmeliler-267955
- 6
İsmail Doğaroğlu-197839
Akın Yılmaz-185560
Şerafetdin Terzi-339074
- 7
Sema Kırkoyun Kinet-278225
Müge Yıldız Topak-256679
Mehmet İlker Atasever-410194
- 8
İsmail Çelebi-358612
Defne Gezer-327799
Özgen Keskiner Karakaya-481314
Tekirdağ Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 2.493 / 2.493
- %100
-
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