Şanlıurfa İttifak Seçim Sonuçları - 14 Mayıs 2023 Genel Seçim
Genel Seçim - Milletvekili Seçimi Şanlıurfa Geneli Sonuçları
- Açılan sandık
- 4.089 / 4.089
- %100
Milletvekili Dağılımı
Şanlıurfa Milletvekilleri
-
Bekir Bozdağ1
-
Abdulkadir Emin Önen2
-
Abdürrahim Dusak3
-
Mehmet Ali Cevheri4
-
Cevahir Asuman Yazmacı5
-
İbrahim Eyyüpoğlu6
-
Hikmet Başak7
-
Mehmet Faruk Pınarbaşı8
-
Mahmut Kaçar9
-
Mithat Sancar1
-
Ömer Öcalan2
-
Dilan Kunt Ayan3
-
Ferit Şenyaşar4
-
Aliye Kızıldamar5
-
Bülent Aşa6
-
Nergiz Çiğdem Karakeçili7
-
Remzi Gençdal8
-
Cemile Şahin9
-
İbrahim Özyavuz1
-
Halil Bakış2
-
Halit Yıldız3
-
Osman Mutlu4
-
Mehmet Arpaci5
-
Mahmut Polat6
-
Kemal Güneş7
-
Havva Birsen Deger8
-
İsmail Akçakaya9
-
Mahmut Tanal1
-
Müslüm Cengizhan Akalın2
-
Ahmet Tüysüz3
-
Abdullah Yeşil4
-
İbrahim Direk5
-
Süleyman Gök6
-
İbrahim Halil Yarış7
-
Abdullah Direk8
-
Müslüm Şikak9
-
Emin Yetim1
-
Muhammed Ali Arusoğlu2
-
Musa Mangal3
-
Mehmet Şahin Gülel4
-
Cem Karakeçili5
-
Mehmet Ganim Başar6
-
Mehmet Emin Güvenç7
-
Mustafa Dirier8
-
Hüseyin Sirhan Gökdoğan9
-
İsmail Yavuz1
-
Hacı Almas2
-
Sabih Dallı3
-
Osman Özmen4
-
Halit Toprak5
-
Halil Saçaklı6
-
Şaban Çulcu7
-
Mehmet Güneş8
-
Tahsin Bilbay9
-
Mehmet Karal1
-
Mustafa Çavcı2
-
Halil Şen3
-
Mehmet Altunboğa4
-
Fırat Akbaş5
-
Ömer Taşdan6
-
Halil Çakmaz7
-
Halit Özbek8
-
Ahmet Direk9
-
Mehmet Par1
-
Mehmet Polat2
-
Ahmet Metin Okay3
-
Bedir Kemal4
-
Minegül Gürses5
-
İsa Akdağ6
-
Furkan Çiftçi7
-
Osman Sabri Alpfidan8
-
Oğulcan İpek9
- Katılım oranı % 82,3
- Toplam seçmen1.253.232
- Kullanılan oy1.031.125
- Geçerli oy987.785
- 24 Haz 18 % 81,9
- 24 Haz 181.086.881
- 24 Haz 18890.353
- 24 Haz 18869.880
- Açılan sandık
- 4.089 / 4.089
- %100
Milletvekili Dağılımı
Şanlıurfa Milletvekilleri
-
Bekir Bozdağ1
-
Abdulkadir Emin Önen2
-
Abdürrahim Dusak3
-
Mehmet Ali Cevheri4
-
Cevahir Asuman Yazmacı5
-
İbrahim Eyyüpoğlu6
-
Hikmet Başak7
-
Mehmet Faruk Pınarbaşı8
-
Mahmut Kaçar9
-
Mithat Sancar1
-
Ömer Öcalan2
-
Dilan Kunt Ayan3
-
Ferit Şenyaşar4
-
Aliye Kızıldamar5
-
Bülent Aşa6
-
Nergiz Çiğdem Karakeçili7
-
Remzi Gençdal8
-
Cemile Şahin9
-
İbrahim Özyavuz1
-
Halil Bakış2
-
Halit Yıldız3
-
Osman Mutlu4
-
Mehmet Arpaci5
-
Mahmut Polat6
-
Kemal Güneş7
-
Havva Birsen Deger8
-
İsmail Akçakaya9
-
Mahmut Tanal1
-
Müslüm Cengizhan Akalın2
-
Ahmet Tüysüz3
-
Abdullah Yeşil4
-
İbrahim Direk5
-
Süleyman Gök6
-
İbrahim Halil Yarış7
-
Abdullah Direk8
-
Müslüm Şikak9
-
Emin Yetim1
-
Muhammed Ali Arusoğlu2
-
Musa Mangal3
-
Mehmet Şahin Gülel4
-
Cem Karakeçili5
-
Mehmet Ganim Başar6
-
Mehmet Emin Güvenç7
-
Mustafa Dirier8
-
Hüseyin Sirhan Gökdoğan9
-
İsmail Yavuz1
-
Hacı Almas2
-
Sabih Dallı3
-
Osman Özmen4
-
Halit Toprak5
-
Halil Saçaklı6
-
Şaban Çulcu7
-
Mehmet Güneş8
-
Tahsin Bilbay9
-
Mehmet Karal1
-
Mustafa Çavcı2
-
Halil Şen3
-
Mehmet Altunboğa4
-
Fırat Akbaş5
-
Ömer Taşdan6
-
Halil Çakmaz7
-
Halit Özbek8
-
Ahmet Direk9
-
Mehmet Par1
-
Mehmet Polat2
-
Ahmet Metin Okay3
-
Bedir Kemal4
-
Minegül Gürses5
-
İsa Akdağ6
-
Furkan Çiftçi7
-
Osman Sabri Alpfidan8
-
Oğulcan İpek9
- Katılım oranı % 82,3
- Toplam seçmen1.253.232
- Kullanılan oy1.031.125
- Geçerli oy987.785
- 24 Haz 18 % 81,9
- 24 Haz 181.086.881
- 24 Haz 18890.353
- 24 Haz 18869.880
Şanlıurfa İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Şanlıurfa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Şanlıurfa% 100 % 43 8 % 9,4 1 % 0,4 % 2,9 % 8,1 1 % 4,6 % 24,8 4 % 0 % 0 % 0 % 0,4 % 5,2 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Şanlıurfa% 100 % 43,01 8 % 9,44 1 % 0,44 % 2,95 % 8,05 1 % 4,57 % 24,85 4 % 0 % 0 % 0 % 0,4 % 5,2 Bağımsız
- Şanlıurfa (24 Haz 18) % 52,67 8 % 9,28 1 % 0 % 0 % 3,88 1 % 1,86 % 28,93 4 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,4 Bağımsız
-
AKÇAKALE% 100 % 56,8 % 26,5 % 1 % 1,9 % 3,9 % 2,1 % 1,9 % 0 % 0 % 0 % 0,2 % 4,9 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
AKÇAKALE% 100 % 56,79 % 26,51 % 1 % 1,91 % 3,93 % 2,1 % 1,94 % 0 % 0 % 0 % 0,19 % 4,95 Bağımsız
- AKÇAKALE (24 Haz 18) % 67,49 % 25,85 % 0 % 0 % 0,99 % 0,96 % 2,48 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,32 Bağımsız
-
BİRECİK% 100 % 37,1 % 9,4 % 0,4 % 3,3 % 9,6 % 8,5 % 29,6 % 0 % 0 % 0 % 0,5 % 0,5 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
BİRECİK% 100 % 37,12 % 9,41 % 0,36 % 3,3 % 9,61 % 8,51 % 29,63 % 0 % 0 % 0 % 0,48 % 0,54 Sol Parti
- BİRECİK (24 Haz 18) % 47,02 % 6,05 % 0 % 0 % 6,17 % 2,75 % 34,05 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,02 Bağımsız
-
BOZOVA% 100 % 40,5 % 4,8 % 0,2 % 3,5 % 5 % 9,5 % 34,2 % 0 % 0 % 0 % 0,2 % 0,5 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
BOZOVA% 100 % 40,55 % 4,76 % 0,24 % 3,48 % 4,99 % 9,53 % 34,18 % 0 % 0 % 0 % 0,24 % 0,53 Sol Parti
- BOZOVA (24 Haz 18) % 50,43 % 4,67 % 0 % 0 % 2,11 % 1,7 % 38,04 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,04 Bağımsız
-
CEYLANPINAR% 100 % 28,9 % 12,4 % 0,6 % 2,4 % 7,6 % 2 % 37,8 % 0 % 0 % 0 % 0,3 % 6,7 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
CEYLANPINAR% 100 % 28,87 % 12,42 % 0,58 % 2,37 % 7,59 % 2,05 % 37,76 % 0 % 0 % 0 % 0,33 % 6,74 Bağımsız
- CEYLANPINAR (24 Haz 18) % 40,43 % 7,3 % 0 % 0 % 5,4 % 1,07 % 40,18 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,32 Bağımsız
-
EYYÜBİYE% 100 % 53,9 % 12,4 % 0,5 % 3 % 4,1 % 4,7 % 16,3 % 0 % 0 % 0 % 0,3 % 3,7 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
EYYÜBİYE% 100 % 53,9 % 12,44 % 0,49 % 3,01 % 4,07 % 4,74 % 16,35 % 0 % 0 % 0 % 0,28 % 3,74 Bağımsız
- EYYÜBİYE (24 Haz 18) % 65,14 % 8,9 % 0 % 0 % 1,73 % 1,36 % 19,48 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,86 Bağımsız
-
HALFETİ% 100 % 30,3 % 3,7 % 1,1 % 2 % 11,5 % 2,6 % 46,1 % 0 % 0 % 0 % 0,5 % 0,8 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
HALFETİ% 100 % 30,34 % 3,65 % 1,07 % 2,03 % 11,51 % 2,63 % 46,08 % 0 % 0 % 0 % 0,48 % 0,82 Sol Parti
- HALFETİ (24 Haz 18) % 35,32 % 2,37 % 0 % 0 % 6,1 % 1,9 % 52,94 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,02 Bağımsız
-
HALİLİYE% 100 % 50,4 % 7,6 % 0,4 % 4 % 9,1 % 5,9 % 17,7 % 0 % 0 % 0 % 0,4 % 3,6 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
HALİLİYE% 100 % 50,35 % 7,6 % 0,38 % 4 % 9,07 % 5,93 % 17,67 % 0 % 0 % 0 % 0,44 % 3,57 Bağımsız
- HALİLİYE (24 Haz 18) % 59,36 % 9,41 % 0 % 0 % 4,27 % 1,93 % 21,1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,84 Bağımsız
-
HARRAN% 100 % 42,2 % 50,6 % 0,5 % 0,8 % 2,1 % 1 % 0,2 % 0 % 0 % 0 % 0,1 % 2,3 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
HARRAN% 100 % 42,23 % 50,6 % 0,5 % 0,83 % 2,06 % 0,96 % 0,24 % 0 % 0 % 0 % 0,1 % 2,25 Bağımsız
- HARRAN (24 Haz 18) % 48,85 % 48,88 % 0 % 0 % 0,63 % 0,75 % 0,35 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,1 Bağımsız
-
HİLVAN% 100 % 35,2 % 2,5 % 0,4 % 3,3 % 10,6 % 2,3 % 28,5 % 0 % 0 % 0 % 0,3 % 15,8 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
HİLVAN% 100 % 35,2 % 2,46 % 0,37 % 3,27 % 10,59 % 2,26 % 28,54 % 0 % 0 % 0 % 0,3 % 15,78 Bağımsız
- HİLVAN (24 Haz 18) % 41,81 % 2,95 % 0 % 0 % 10,66 % 2,21 % 34,59 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,04 Bağımsız
-
KARAKÖPRÜ% 100 % 44,8 % 4,7 % 0,4 % 5,1 % 13,1 % 8,4 % 19,6 % 0 % 0 % 0 % 0,6 % 2,3 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
KARAKÖPRÜ% 100 % 44,8 % 4,67 % 0,45 % 5,07 % 13,14 % 8,4 % 19,61 % 0 % 0 % 0 % 0,61 % 2,27 Bağımsız
- KARAKÖPRÜ (24 Haz 18) % 55,18 % 7,49 % 0 % 0 % 5,3 % 3,62 % 24,11 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,21 Bağımsız
-
SİVEREK% 100 % 31,5 % 1,3 % 0,2 % 1,7 % 6,7 % 2,1 % 31,3 % 0 % 0 % 0 % 0,5 % 23,1 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
SİVEREK% 100 % 31,53 % 1,26 % 0,24 % 1,73 % 6,7 % 2,06 % 31,27 % 0 % 0 % 0 % 0,5 % 23,08 Bağımsız
- SİVEREK (24 Haz 18) % 47,74 % 4,18 % 0 % 0 % 3,66 % 2,16 % 38,64 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,04 Bağımsız
-
SURUÇ% 100 % 22,1 % 1 % 0,2 % 0,9 % 5,8 % 1,8 % 66,3 % 0 % 0 % 0 % 0,3 % 0,7 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
SURUÇ% 100 % 22,13 % 1,05 % 0,18 % 0,86 % 5,8 % 1,76 % 66,34 % 0 % 0 % 0 % 0,35 % 0,66 Sol Parti
- SURUÇ (24 Haz 18) % 30,51 % 0,88 % 0 % 0 % 1,77 % 0,72 % 64,09 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,02 Bağımsız
-
VİRANŞEHİR% 100 % 36 % 4,9 % 0,4 % 1,9 % 5,5 % 1,8 % 46,8 % 0 % 0 % 0 % 0,3 % 1,6 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
VİRANŞEHİR% 100 % 35,98 % 4,89 % 0,41 % 1,88 % 5,46 % 1,76 % 46,78 % 0 % 0 % 0 % 0,26 % 1,6 Bağımsız
- VİRANŞEHİR (24 Haz 18) % 41,4 % 3,72 % 0 % 0 % 1,64 % 0,98 % 50,02 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,28 Bağımsız
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Şanlıurfa Milletvekilleri
* Şanlıurfa ilinde milletvekilliği kazanan adayları gösterir.
- 8 AK Parti 4 Y.Sol Parti 1 MHP 1 CHP
- Şanlıurfa
- 1
Bekir Bozdağ+375714
Mithat Sancar+198224
İbrahim Özyavuz+44192
Mahmut Tanal+30446
- 2
Abdulkadir Emin Önen+326629
Ömer Öcalan+151024
Halil Bakış-12923
Müslüm Cengizhan Akalın-26669
- 3
Abdürrahim Dusak+277545
Dilan Kunt Ayan+103824
Halit Yıldız-66023
Ahmet Tüysüz-79769
- 4
Mehmet Ali Cevheri+228460
Ferit Şenyaşar+56624
Osman Mutlu-119122
Abdullah Yeşil-132868
- 5
Cevahir Asuman Yazmacı+179375
Aliye Kızıldamar-20075
Mehmet Arpaci-172222
İbrahim Direk-185968
- 6
İbrahim Eyyüpoğlu+130290
Bülent Aşa-73175
Mahmut Polat-225322
Süleyman Gök-239068
- 7
Hikmet Başak+81205
Nergiz Çiğdem Karakeçili-126275
Kemal Güneş-278422
İbrahim Halil Yarış-292168
- 8
Mehmet Faruk Pınarbaşı+32121
Remzi Gençdal-179375
Havva Birsen Deger-331522
Abdullah Direk-345268
- 9
Mahmut Kaçar-127405
Cemile Şahin-232475
İsmail Akçakaya-384622
Müslüm Şikak-398368
- 10
Nihat Kılıç-188761
Baver Gül-285575
Mustafa Ayğırcı-437722
Berivan Veysanoğlu Düşme-451468
- 11
Emre Karaçizmeli-250117
Ayşe Tutku-338675
Ali Kurt-490822
Abdulkadir Çetin-504568
- 12
Mehmet İlhami Günbegi-311473
Halil Çay-391774
Ahmet Ergün-543922
Vehbi Vural-557668
- 13
Abdullah Aksak-372829
Mızgin Albayrak-444874
Hasan Koruk-597021
İsa Ekinci-610767
- 14
Abdurrahim Toru-434185
Ferat Beyaz-497974
Hakkı Kaya-650121
Aziz Babacan-663867
Şanlıurfa Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 4.089 / 4.089
- %100
-
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