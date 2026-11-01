Seçim Van Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları - Van Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu

Van 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi - 14 Mayıs 2023

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Van Geneli Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.301 / 2.301
  • %100
  • Kılıçdaroğlu
  • Erdoğan
  • Oğan
  • İnce
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • %62,3
    334.192 oy
  • %35,6
    191.106 oy
  • %1,8
    9.554 oy
  • %0,4
    1.887 oy
  • %62,3
    334.192 oy
  • %35,6
    191.106 oy
  • %1,8
    9.554 oy
  • %0,4
    1.887 oy
%50
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EDREMİT
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ERCİŞ
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GEVAŞ
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GÜRPINAR
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İPEKYOLU
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MURADİYE
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ÖZALP
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SARAY
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TUŞBA
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  • Recep Tayyip Erdoğan

  • Muharrem İnce

  • Kemal Kılıçdaroğlu

  • Sinan Oğan

  • Seçim olmayan bölge

* 31 Mart 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

* Sonuçlar, yurtdışı oyları da dahil edilerek hesaplanmıştır.

  • Katılım oranı % 78,6
  • Toplam seçmen707.861
  • Kullanılan oy556.549
  • Geçerli oy536.739
Van Genel Seçim Sonucu

Van İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Van ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • İlçe Sandık R.Tayyip Erdoğan Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu Sinan Oğan

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Tüm Şehirler

* Tüm Şehirlerin (81) sonuçlarını ve oy dağılımını özet olarak gösterir.

  • Şehir Sandık R.Tayyip Erdoğan Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu Sinan Oğan

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

VAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI 2023

14 Mayıs 2023 Van seçim sonuçları güncel, doğru ve en hızlı şekilde interaktif olarak yenisafak.com seçim 2023 sonuç sayfasında.

2023 CUMHURBAŞKANLIĞI Van SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Türkiye’de 2023 yılında yurt içinde toplam yaklaşık 60 milyon seçmen oy kullanacak. İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 5.2 milyon kişi. Oy verme işlemi sabah saat 08.00’de başlayacak 17.00’de bitecek. Oy kullanma süresinin sona erip sandıkların açılması ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından oyların sayılmaya başlamasıyla Türkiye geneli ve Van Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklanmaya başlar.

Van SEÇİM SONUÇLARI CANLI OLARAK NASIL TAKİP EDİLİR?

Yeni Şafak Cumhurbaşkanlığı Van seçim sonuçları 2023 sayfasında toplam seçmen sayısı, kullanılan oy sayısı, seçime katılım oranı, geçerli oy sayısı anlık olarak güncellenecektir. Bununla birlikte ilçelerdeki sandık sayıları ve sandıktan Cumhurbaşkanları için çıkan oy oranları da anbean güncellenir.

2023 Van Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları sayfasında adayların oy oranları, ittifakların ve partilerin çıkardıkları milletvekili listeleri de yer alır. Ayrıca Van seçim sonuçları sayfasında Türkiye’nin seçim tarihi, Van son dakika seçim haberleri, foto-galeri, video haberler ve infografikler de yer alır.

Özetle, 14 Mayıs 2023 Türkiye Van Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları sayfasında toplam oy kullanan sayısı, geçerli ve geçersiz oy sayısı ve açılan sandık sayıları yer alır. Ayrıca adayların il ve ilçe bazlı aldıkları oy oranları, ittifakların ve partilerin aldıkları oy oranları ile parti ve ittifakların çıkardıkları milletvekili listeleri yer alır. Van seçim sonuçları için hemen tıkla, sonucu gör.