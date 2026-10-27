Kahramanmaraş 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi - 14 Mayıs 2023
Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kahramanmaraş Geneli Sonuçları
- Açılan sandık
- 2.405 / 2.405
- %100
Kahramanmaraş İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Kahramanmaraş ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- İlçe Sandık R.Tayyip Erdoğan Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu Sinan Oğan
-
AFŞİN% 100 % 70,4 % 0,4 % 23,3 % 5,9
-
ANDIRIN% 100 % 66,2 % 0,7 % 29 % 4,2
-
ÇAĞLAYANCERİT% 100 % 63,5 % 0,5 % 32,4 % 3,6
-
DULKADİROĞLU% 100 % 79,9 % 0,4 % 14,9 % 4,8
-
EKİNÖZÜ% 100 % 64,2 % 0,6 % 31,4 % 3,8
-
ELBİSTAN% 100 % 62,9 % 0,3 % 29,6 % 7,2
-
GÖKSUN% 100 % 71,6 % 0,5 % 22,6 % 5,4
-
NURHAK% 100 % 34,4 % 0,4 % 59,9 % 5,2
-
ONİKİŞUBAT% 100 % 74,5 % 0,4 % 18,8 % 6,3
-
PAZARCIK% 100 % 53,6 % 0,3 % 43 % 3,1
-
TÜRKOĞLU% 100 % 78,7 % 0,5 % 17 % 3,8
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Tüm Şehirler
* Tüm Şehirlerin (81) sonuçlarını ve oy dağılımını özet olarak gösterir.
- Şehir Sandık R.Tayyip Erdoğan Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu Sinan Oğan
-
İstanbul% 100 % 46,7 % 0,3 % 48,6 % 4,5
-
Ankara% 100 % 46 % 0,3 % 47,3 % 6,4
-
İzmir% 100 % 31,5 % 0,4 % 63,3 % 4,8
-
Adana% 100 % 43,9 % 0,4 % 50,9 % 4,8
-
Adıyaman% 100 % 66,2 % 0,4 % 31,2 % 2,2
-
Afyonkarahisar% 100 % 63,9 % 0,6 % 28,9 % 6,7
-
Ağrı% 100 % 31,7 % 0,4 % 65,8 % 2,1
-
Aksaray% 100 % 71,5 % 0,4 % 22,4 % 5,6
-
Amasya% 100 % 56,3 % 0,4 % 38 % 5,3
-
Ankara% 100 % 46 % 0,3 % 47,3 % 6,4
-
Antalya% 100 % 39,8 % 0,6 % 53,1 % 6,4
-
Ardahan% 100 % 39,2 % 0,5 % 56,1 % 4,2
-
Artvin% 100 % 47,7 % 0,5 % 46,6 % 5,2
-
Aydın% 100 % 38,1 % 0,7 % 56 % 5,2
-
Balıkesir% 100 % 45,1 % 0,7 % 48,7 % 5,6
-
Bartın% 100 % 56,1 % 1 % 36,5 % 6,4
-
Batman% 100 % 30,9 % 0,3 % 67,6 % 1,2
-
Bayburt% 100 % 78,9 % 0,2 % 15,4 % 5,5
-
Bilecik% 100 % 49,9 % 0,7 % 41,3 % 8,1
-
Bingöl% 100 % 65,1 % 0,4 % 32,5 % 2
-
Bitlis% 100 % 46,4 % 0,4 % 50,9 % 2,3
-
Bolu% 100 % 60,9 % 0,6 % 31 % 7,5
-
Burdur% 100 % 51,7 % 0,8 % 40,9 % 6,6
-
Bursa% 100 % 51,5 % 0,5 % 40,6 % 7,5
-
Çanakkale% 100 % 39,5 % 0,7 % 54,6 % 5,2
-
Çankırı% 100 % 72,1 % 0,5 % 20,3 % 7,1
-
Çorum% 100 % 61,7 % 0,4 % 33,1 % 4,7
-
Denizli% 100 % 43,9 % 0,7 % 48,4 % 7,1
-
Diyarbakır% 100 % 26,5 % 0,3 % 72 % 1,3
-
Düzce% 100 % 68,6 % 0,4 % 24,9 % 6,1
-
Edirne% 100 % 32,1 % 0,6 % 63,5 % 3,8
-
Elazığ% 100 % 67,2 % 0,3 % 28,2 % 4,3
-
Erzincan% 100 % 59,3 % 0,2 % 35,7 % 4,8
-
Erzurum% 100 % 68,6 % 0,3 % 24,6 % 6,6
-
Eskişehir% 100 % 41,8 % 0,5 % 50,4 % 7,3
-
Gaziantep% 100 % 59,8 % 0,4 % 34,6 % 5,2
-
Giresun% 100 % 61 % 0,6 % 32,9 % 5,5
-
Gümüşhane% 100 % 74,4 % 0,3 % 19,9 % 5,3
-
Hakkari% 100 % 24,6 % 0,3 % 72,3 % 2,7
-
Hatay% 100 % 48 % 0,3 % 48,1 % 3,6
-
Iğdır% 100 % 25,3 % 0,3 % 62,5 % 11,9
-
Isparta% 100 % 53,7 % 0,6 % 38,2 % 7,5
-
İstanbul% 100 % 46,7 % 0,3 % 48,6 % 4,5
-
İzmir% 100 % 31,5 % 0,4 % 63,3 % 4,8
-
Kahramanmaraş% 100 % 71,9 % 0,4 % 22,2 % 5,5
-
Karabük% 100 % 59,4 % 0,6 % 32,1 % 7,9
-
Karaman% 100 % 61,3 % 0,6 % 30,2 % 7,9
-
Kars% 100 % 39,4 % 0,5 % 54,6 % 5,6
-
Kastamonu% 100 % 65,5 % 0,8 % 26,6 % 7,2
-
Kayseri% 100 % 63,3 % 0,4 % 27,5 % 8,8
-
Kırıkkale% 100 % 59,7 % 0,4 % 33,1 % 6,8
-
Kırklareli% 100 % 30,5 % 0,5 % 65 % 4
-
Kırşehir% 100 % 54,1 % 0,4 % 38,8 % 6,7
-
Kilis% 100 % 65,6 % 0,6 % 27 % 6,8
-
Kocaeli% 100 % 54,3 % 0,4 % 38,7 % 6,6
-
Konya% 100 % 68,9 % 0,4 % 23,9 % 6,8
-
Kütahya% 100 % 66,3 % 0,6 % 26,4 % 6,7
-
Malatya% 100 % 69,4 % 0,2 % 27,1 % 3,3
-
Manisa% 100 % 47,1 % 0,7 % 46,1 % 6,1
-
Mardin% 100 % 32,3 % 0,2 % 66,1 % 1,4
-
Mersin% 100 % 37,6 % 0,4 % 57,2 % 4,8
-
Muğla% 100 % 31,7 % 0,7 % 62,9 % 4,8
-
Muş% 100 % 39,1 % 0,3 % 58,9 % 1,7
-
Nevşehir% 100 % 62,9 % 0,4 % 30,6 % 6,1
-
Niğde% 100 % 58,5 % 0,5 % 34,9 % 6,1
-
Ordu% 100 % 62,2 % 0,6 % 32,4 % 4,8
-
Osmaniye% 100 % 62,3 % 0,5 % 30,7 % 6,4
-
Rize% 100 % 72,8 % 0,3 % 22 % 4,8
-
Sakarya% 100 % 64,7 % 0,4 % 27,9 % 7
-
Samsun% 100 % 62 % 0,5 % 31,5 % 6
-
Siirt% 100 % 41,5 % 0,4 % 56,3 % 1,8
-
Sinop% 100 % 58,5 % 0,8 % 35,5 % 5,2
-
Sivas% 100 % 69,4 % 0,2 % 24,3 % 6,1
-
Şanlıurfa% 100 % 62 % 0,3 % 36,1 % 1,6
-
Şırnak% 100 % 21,4 % 0,3 % 75,9 % 2,4
-
Tekirdağ% 100 % 39 % 0,5 % 55,4 % 5
-
Tokat% 100 % 63,2 % 0,3 % 31,4 % 5,1
-
Trabzon% 100 % 65,3 % 0,4 % 28,3 % 6
-
Tunceli% 100 % 16,2 % 0,1 % 80,3 % 3,4
-
Uşak% 100 % 47,6 % 0,7 % 45,1 % 6,5
-
Van% 100 % 35,6 % 0,4 % 62,3 % 1,8
-
Yalova% 100 % 47,7 % 0,6 % 45,4 % 6,2
-
Yozgat% 100 % 72,7 % 0,4 % 21,3 % 5,6
-
Zonguldak% 100 % 51,9 % 0,7 % 41,6 % 5,8
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
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