Seçim Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları - Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu

Kahramanmaraş 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi - 14 Mayıs 2023

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kahramanmaraş Geneli Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.405 / 2.405
  • %100
  • Erdoğan
  • Kılıçdaroğlu
  • Oğan
  • İnce
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • %71,9
    453.535 oy
  • %22,2
    140.066 oy
  • %5,5
    34.729 oy
  • %0,4
    2.655 oy
  • %71,9
    453.535 oy
  • %22,2
    140.066 oy
  • %5,5
    34.729 oy
  • %0,4
    2.655 oy
%50
AFŞ AND ELB GKS PZR TRK EKN NRH ÇĞL DUL OİŞ
AFŞİN
yukleniyor
ANDIRIN
yukleniyor
ÇAĞLAYANCERİT
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DULKADİROĞLU
yukleniyor
EKİNÖZÜ
yukleniyor
ELBİSTAN
yukleniyor
GÖKSUN
yukleniyor
NURHAK
yukleniyor
ONİKİŞUBAT
yukleniyor
PAZARCIK
yukleniyor
TÜRKOĞLU
yukleniyor

  • Recep Tayyip Erdoğan

  • Muharrem İnce

  • Kemal Kılıçdaroğlu

  • Sinan Oğan

  • Seçim olmayan bölge

* 31 Mart 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

* Sonuçlar, yurtdışı oyları da dahil edilerek hesaplanmıştır.

  • Katılım oranı % 85,4
  • Toplam seçmen753.538
  • Kullanılan oy643.603
  • Geçerli oy630.985
Kahramanmaraş Genel Seçim Sonucu

Kahramanmaraş İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kahramanmaraş ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • İlçe Sandık R.Tayyip Erdoğan Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu Sinan Oğan

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Tüm Şehirler

* Tüm Şehirlerin (81) sonuçlarını ve oy dağılımını özet olarak gösterir.

  • Şehir Sandık R.Tayyip Erdoğan Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu Sinan Oğan

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

KAHRAMANMARAŞ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI 2023

14 Mayıs 2023 Kahramanmaraş seçim sonuçları güncel, doğru ve en hızlı şekilde interaktif olarak yenisafak.com seçim 2023 sonuç sayfasında.

2023 CUMHURBAŞKANLIĞI Kahramanmaraş SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Türkiye’de 2023 yılında yurt içinde toplam yaklaşık 60 milyon seçmen oy kullanacak. İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 5.2 milyon kişi. Oy verme işlemi sabah saat 08.00’de başlayacak 17.00’de bitecek. Oy kullanma süresinin sona erip sandıkların açılması ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından oyların sayılmaya başlamasıyla Türkiye geneli ve Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklanmaya başlar.

Kahramanmaraş SEÇİM SONUÇLARI CANLI OLARAK NASIL TAKİP EDİLİR?

Yeni Şafak Cumhurbaşkanlığı Kahramanmaraş seçim sonuçları 2023 sayfasında toplam seçmen sayısı, kullanılan oy sayısı, seçime katılım oranı, geçerli oy sayısı anlık olarak güncellenecektir. Bununla birlikte ilçelerdeki sandık sayıları ve sandıktan Cumhurbaşkanları için çıkan oy oranları da anbean güncellenir.

2023 Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları sayfasında adayların oy oranları, ittifakların ve partilerin çıkardıkları milletvekili listeleri de yer alır. Ayrıca Kahramanmaraş seçim sonuçları sayfasında Türkiye’nin seçim tarihi, Kahramanmaraş son dakika seçim haberleri, foto-galeri, video haberler ve infografikler de yer alır.

Özetle, 14 Mayıs 2023 Türkiye Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları sayfasında toplam oy kullanan sayısı, geçerli ve geçersiz oy sayısı ve açılan sandık sayıları yer alır. Ayrıca adayların il ve ilçe bazlı aldıkları oy oranları, ittifakların ve partilerin aldıkları oy oranları ile parti ve ittifakların çıkardıkları milletvekili listeleri yer alır. Kahramanmaraş seçim sonuçları için hemen tıkla, sonucu gör.