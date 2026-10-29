Seçim Mardin Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları - Mardin Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu

Mardin 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi - 14 Mayıs 2023

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Mardin Geneli Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 1.846 / 1.846
  • %100
  • Kılıçdaroğlu
  • Erdoğan
  • Oğan
  • İnce
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • %66,1
    289.109 oy
  • %32,3
    141.234 oy
  • %1,4
    5.959 oy
  • %0,2
    1.038 oy
  • %66,1
    289.109 oy
  • %32,3
    141.234 oy
  • %1,4
    5.959 oy
  • %0,2
    1.038 oy
%50
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MİDYAT
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NUSAYBİN
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ÖMERLİ
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SAVUR
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YEŞİLLİ
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  • Recep Tayyip Erdoğan

  • Muharrem İnce

  • Kemal Kılıçdaroğlu

  • Sinan Oğan

  • Seçim olmayan bölge

* 31 Mart 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

* Sonuçlar, yurtdışı oyları da dahil edilerek hesaplanmıştır.

  • Katılım oranı % 82,8
  • Toplam seçmen542.046
  • Kullanılan oy448.616
  • Geçerli oy437.340
Mardin Genel Seçim Sonucu

Mardin İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Mardin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • İlçe Sandık R.Tayyip Erdoğan Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu Sinan Oğan

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Tüm Şehirler

* Tüm Şehirlerin (81) sonuçlarını ve oy dağılımını özet olarak gösterir.

  • Şehir Sandık R.Tayyip Erdoğan Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu Sinan Oğan

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

MARDİN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI 2023

14 Mayıs 2023 Mardin seçim sonuçları güncel, doğru ve en hızlı şekilde interaktif olarak yenisafak.com seçim 2023 sonuç sayfasında.

2023 CUMHURBAŞKANLIĞI Mardin SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Türkiye’de 2023 yılında yurt içinde toplam yaklaşık 60 milyon seçmen oy kullanacak. İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 5.2 milyon kişi. Oy verme işlemi sabah saat 08.00’de başlayacak 17.00’de bitecek. Oy kullanma süresinin sona erip sandıkların açılması ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından oyların sayılmaya başlamasıyla Türkiye geneli ve Mardin Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklanmaya başlar.

Mardin SEÇİM SONUÇLARI CANLI OLARAK NASIL TAKİP EDİLİR?

Yeni Şafak Cumhurbaşkanlığı Mardin seçim sonuçları 2023 sayfasında toplam seçmen sayısı, kullanılan oy sayısı, seçime katılım oranı, geçerli oy sayısı anlık olarak güncellenecektir. Bununla birlikte ilçelerdeki sandık sayıları ve sandıktan Cumhurbaşkanları için çıkan oy oranları da anbean güncellenir.

2023 Mardin Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları sayfasında adayların oy oranları, ittifakların ve partilerin çıkardıkları milletvekili listeleri de yer alır. Ayrıca Mardin seçim sonuçları sayfasında Türkiye’nin seçim tarihi, Mardin son dakika seçim haberleri, foto-galeri, video haberler ve infografikler de yer alır.

Özetle, 14 Mayıs 2023 Türkiye Mardin Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları sayfasında toplam oy kullanan sayısı, geçerli ve geçersiz oy sayısı ve açılan sandık sayıları yer alır. Ayrıca adayların il ve ilçe bazlı aldıkları oy oranları, ittifakların ve partilerin aldıkları oy oranları ile parti ve ittifakların çıkardıkları milletvekili listeleri yer alır. Mardin seçim sonuçları için hemen tıkla, sonucu gör.