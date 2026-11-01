Seçim 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yurt Dışı Sonuçları 2023 - Cumhurbaşkanlığı Yurt Dışı Seçim Sonuçları

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi - 14 Mayıs 2023

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yurt Dışı Geneli Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 9.593 / 9.593
  • %100
  • Erdoğan
  • Kılıçdaroğlu
  • Oğan
  • İnce
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • %57,5
    1.047.740 oy
  • %39,6
    721.427 oy
  • %1,9
    34.626 oy
  • %1,1
    19.313 oy
  • %57,5
    1.047.740 oy
  • %39,6
    721.427 oy
  • %1,9
    34.626 oy
  • %1,1
    19.313 oy
%50
TUR ABD TRM UKR RUS CZY AVS KZK ALM FNL FRA IRN KND ÇİN MSR ARB GÜA ISP ISV POL GKR MLZ MOL SLO EST LİB FAS TAN BEL LİT BRE PAK NİJ SIR POR IRK
Almanya
yukleniyor
Amerika Birleşik Dev.
yukleniyor
Arnavutluk
yukleniyor
Avustralya
yukleniyor
Avusturya
yukleniyor
Azerbaycan
yukleniyor
Bahreyn
yukleniyor
Belarus Cumhuriyeti
yukleniyor
Belçika
yukleniyor
Birleşik Arap Emir.
yukleniyor
Bosna-Hersek
yukleniyor
Brezilya Federatif Cumhuriyeti
yukleniyor
Bulgaristan
yukleniyor
Büyük Britanya
yukleniyor
Cezayir
yukleniyor
Çek Cumhuriyeti
yukleniyor
Çin Halk Cumhuriyeti
yukleniyor
Danimarka
yukleniyor
Estonya Cumhuriyeti
yukleniyor
Fas Krallığı
yukleniyor
Finlandiya
yukleniyor
Fransa
yukleniyor
Gümrük
yukleniyor
Güney Afrika
yukleniyor
Gürcistan
yukleniyor
Hollanda
yukleniyor
Irak Cumhuriyeti
yukleniyor
İran
yukleniyor
İrlanda
yukleniyor
İspanya
yukleniyor
İsrail
yukleniyor
İsveç
yukleniyor
İsviçre
yukleniyor
İtalya
yukleniyor
Japonya
yukleniyor
Kanada
yukleniyor
Karadağ
yukleniyor
Katar
yukleniyor
Kazakistan
yukleniyor
Kırgızistan
yukleniyor
Kore Cumhuriyeti
yukleniyor
Kosova
yukleniyor
Kuveyt
yukleniyor
Kuzey Kıbrıs Türk Cum.
yukleniyor
Kuzey Makedonya
yukleniyor
Libya Devleti
yukleniyor
Litvanya Cumhuriyeti
yukleniyor
Lübnan
yukleniyor
Lüksemburg Büyük Dükalığı
yukleniyor
Macaristan
yukleniyor
Malezya
yukleniyor
Malta Cumhuriyeti
yukleniyor
Mısır
yukleniyor
Moldova Cumhuriyeti
yukleniyor
Nijerya Federal Cumhuriyeti
yukleniyor
Norveç
yukleniyor
Özbekistan
yukleniyor
Pakistan İslam Cumhuriyeti
yukleniyor
Polonya
yukleniyor
Portekiz Cumhuriyeti
yukleniyor
Romanya
yukleniyor
Rusya Federasyonu
yukleniyor
Sırbistan Cumhuriyeti
yukleniyor
Singapur Cumhuriyeti
yukleniyor
Slovak Cumhuriyeti
yukleniyor
Suudi Arabistan
yukleniyor
Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti
yukleniyor
Tayland
yukleniyor
Türkiye
yukleniyor
Türkmenistan
yukleniyor
Ukrayna
yukleniyor
Umman
yukleniyor
Ürdün
yukleniyor
Yeni Zelanda
yukleniyor
Yunanistan
yukleniyor

  • Recep Tayyip Erdoğan

  • Muharrem İnce

  • Kemal Kılıçdaroğlu

  • Sinan Oğan

  • Seçim olmayan bölge

* 31 Mart 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

* Sonuçlar, sadece yurtdışı oylarını içermektedir.

  • Katılım oranı % 53,8
  • Toplam seçmen3.416.086
  • Kullanılan oy1.839.461
  • Geçerli oy1.823.106
Yurt Dışı Genel Seçim Sonucu

Tüm Ülkeler

* Dünya Genelinde başkonsoluklar, büyükelçilikler, limanlar, hava alanları, gümrük kapılarındaki oy dağılımlarını özet olarak gösterir.

  • Ülke Sandık R.Tayyip Erdoğan Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu Sinan Oğan

  • Almanya

     % 100 % 65,5 % 0,7 % 32,5 % 1,3

  • Berlin Başkonsolosluğu

     % 100 % 49,2 % 0,8 % 48,8 % 1,2

  • Düsseldorf Başkonsolosluğu

     % 100 % 71,1 % 0,6 % 26,9 % 1,4

  • Essen Başkonsolosluğu

     % 100 % 77,6 % 0,6 % 20,7 % 1,1

  • Frankfurt Başkonsolosluğu

     % 100 % 60,2 % 0,7 % 37,9 % 1,2

  • Hamburg Başkonsolosluğu

     % 100 % 59,2 % 0,7 % 38,9 % 1,2

  • Hannover Başkonsolosluğu

     % 100 % 61,7 % 0,8 % 36,2 % 1,4

  • Karlsruhe Başkonsolosluğu

     % 100 % 64,5 % 0,7 % 33,4 % 1,4

  • Köln Başkonsolosluğu

     % 100 % 66,8 % 0,7 % 31,2 % 1,3

  • Mainz Başkonsolosluğu

     % 100 % 66,8 % 0,6 % 31,5 % 1,1

  • Münih Başkonsolosluğu

     % 100 % 62,2 % 0,9 % 35,2 % 1,7

  • Münster Başkonsolosluğu

     % 100 % 73 % 0,6 % 25,5 % 0,9

  • Nürnberg Başkonsolosluğu

     % 100 % 60 % 1,1 % 37,3 % 1,7

  • Stuttgart Başkonsolosluğu

     % 100 % 69,7 % 0,6 % 28,3 % 1,3

  • Kassel Başkonsolosluğu

     % 100 % 71,3 % 0,6 % 26,8 % 1,3

  • Bremen

     % 100 % 61,7 % 0,7 % 36,8 % 0,8

  • Regensburg

     % 100 % 69,6 % 0,8 % 28,4 % 1,2

  • Aachen

     % 100 % 62,3 % 0,5 % 36,3 % 0,9

  • Amerika Birleşik Dev.

     % 100 % 16,2 % 1,4 % 80,4 % 2

  • Houston Başkonsolosluğu

     % 100 % 9,2 % 1,2 % 87,8 % 1,8

  • Los Angeles Başkonsolosluğu

     % 100 % 5,9 % 1,1 % 91,2 % 1,8

  • New York Başkonsolosluğu

     % 100 % 14,7 % 1,3 % 81,9 % 2,1

  • Şikago Başkonsolosluğu

     % 100 % 16 % 1,4 % 81 % 1,6

  • Boston Başkonsolosluğu

     % 100 % 14,9 % 1,5 % 81,1 % 2,5

  • Miami Başkonsolosluğu

     % 100 % 9,1 % 1,3 % 87,8 % 1,8

  • Washington Büyükelçiliği

     % 100 % 13,1 % 1,6 % 83,2 % 2,1

  • Long Island

     % 100 % 39,1 % 2,4 % 56,4 % 2,1

  • South Jersey

     % 100 % 51,8 % 1,3 % 44,7 % 2,2

  • Arnavutluk

     % 100 % 32,5 % 1,3 % 62,6 % 3,7

  • Tiran Büyükelçiliği

     % 100 % 32,5 % 1,3 % 62,6 % 3,7

  • Avustralya

     % 100 % 42,6 % 1,3 % 54,5 % 1,6

  • Melburn Başkonsolosluğu

     % 100 % 48,7 % 1,1 % 48,6 % 1,7

  • Sidney Başkonsolosluğu

     % 100 % 35,9 % 1,6 % 61,1 % 1,4

  • Kanberra Büyükelçiliği

     % 100 % 19,2 % 0,9 % 74,4 % 5,5

  • Avusturya

     % 100 % 72 % 0,7 % 25,9 % 1,5

  • Bregenz Başkonsolosluğu

     % 100 % 73,6 % 0,6 % 24,5 % 1,3

  • Salzburg Başkonsolosluğu

     % 100 % 75,1 % 1,2 % 21,5 % 2,2

  • Viyana Başkonsolosluğu

     % 100 % 73,2 % 0,6 % 24,6 % 1,5

  • Innsbruck

     % 100 % 65,3 % 0,4 % 33,5 % 0,8

  • Linz

     % 100 % 73,9 % 0,7 % 23,9 % 1,6

  • Graz

     % 100 % 44,8 % 0,9 % 53,4 % 1

  • Azerbaycan

     % 100 % 49,4 % 2,2 % 41,9 % 6,4

  • Nahçivan Başkonsolosluğu

     % 100 % 33,5 % 2,9 % 55,3 % 8,4

  • Gence Başkonsolosluğu

     % 100 % 66,8 % 2,8 % 23,4 % 7

  • Bakü Büyükelçiliği

     % 100 % 47,6 % 1,9 % 44,8 % 5,8

  • Bahreyn

     % 100 % 24,2 % 0,6 % 72,8 % 2,3

  • Manama Büyükelçiliği

     % 100 % 24,2 % 0,6 % 72,8 % 2,3

  • Belarus Cumhuriyeti

     % 100 % 24,6 % 3,1 % 68 % 4,3

  • Minsk Büyükelçiliği

     % 100 % 24,6 % 3,1 % 68 % 4,3

  • Belçika

     % 100 % 72,3 % 0,9 % 24,7 % 2,2

  • Anvers Başkonsolosluğu

     % 100 % 77,1 % 0,9 % 19,9 % 2,1

  • Brüksel Başkonsolosluğu

     % 100 % 66,4 % 1 % 30,1 % 2,5

  • Hasselt

     % 100 % 76,1 % 0,6 % 22,3 % 0,9

  • Birleşik Arap Emir.

     % 100 % 30,1 % 1,3 % 66,6 % 2,1

  • Dubai Başkonsolosluğu

     % 100 % 27,2 % 1 % 69,8 % 2

  • Abu Dabi Büyükelçiliği

     % 100 % 50,8 % 3,3 % 43,6 % 2,3

  • Bosna-Hersek

     % 100 % 45,9 % 2,7 % 43,4 % 8

  • Mostar Başkonsolosluğu

     % 100 % 29,7 % 0,8 % 66,4 % 3,1

  • Banja Luka Başkonsolusluğu

     % 100 % 47,1 % 1,1 % 49,4 % 2,3

  • Saraybosna Büyükelçiliği

     % 100 % 47,5 % 3,1 % 40,6 % 8,9

  • Brezilya Federatif Cumhuriyeti

     % 100 % 23,3 % 2,3 % 70,9 % 3,5

  • Sao Paulo Başkonsolosluğu

     % 100 % 22,3 % 2,2 % 72,7 % 2,9

  • Brasilia Büyükelçiliği

     % 100 % 27,3 % 3 % 63,6 % 6,1

  • Bulgaristan

     % 100 % 24,3 % 2,8 % 69,2 % 3,8

  • Burgaz Başkonsolosluğu

     % 100 % 37,8 % 0,9 % 57,8 % 3,5

  • Filibe Başkonsolosluğu

     % 100 % 28,6 % 2,2 % 67 % 2,2

  • Sofya Büyükelçiliği

     % 100 % 19,4 % 3,4 % 72,6 % 4,6

  • Büyük Britanya

     % 100 % 18,3 % 1,4 % 79 % 1,3

  • Londra Başkonsolosluğu

     % 100 % 17,3 % 1,4 % 80 % 1,2

  • Edinburg Başkonsolosluğu

     % 100 % 18,2 % 1,4 % 77,9 % 2,4

  • Manchester Başkonsolosluğu

     % 100 % 26,4 % 1,1 % 70,4 % 2

  • Leicester

     % 100 % 23 % 0,8 % 74,9 % 1,3

  • Cezayir

     % 100 % 54,6 % 0,6 % 41,4 % 3,4

  • Cezayir Büyükelçiliği

     % 100 % 54,6 % 0,6 % 41,4 % 3,4

  • Çek Cumhuriyeti

     % 100 % 7,7 % 1,6 % 87,3 % 3,4

  • Prag Büyükelçiliği

     % 100 % 7,7 % 1,6 % 87,3 % 3,4

  • Çin Halk Cumhuriyeti

     % 100 % 24,1 % 1,4 % 69,3 % 5,2

  • Hong Kong Başkonsolosluğu

     % 100 % 11,6 % 1 % 83 % 4,4

  • Şanghay Başkonsolosluğu

     % 100 % 23,5 % 1,6 % 70,5 % 4,4

  • Guanco Başkonsolosluğu

     % 100 % 41,7 % 0,9 % 52,6 % 4,7

  • Pekin Büyükelçiliği

     % 100 % 25,1 % 2,4 % 63,5 % 9

  • Danimarka

     % 100 % 58,2 % 0,7 % 39,7 % 1,4

  • Kopenhag Büyükelçiliği

     % 100 % 56,1 % 0,7 % 41,8 % 1,5

  • Aarhus

     % 100 % 66,1 % 0,6 % 32 % 1,3

  • Estonya Cumhuriyeti

     % 100 % 3,8 % 1,5 % 91,5 % 3,2

  • Tallin Büyükelçiliği

     % 100 % 3,8 % 1,5 % 91,5 % 3,2

  • Fas Krallığı

     % 100 % 57,2 % 0,7 % 38,9 % 3,2

  • Rabat Büyükelçiliği

     % 100 % 57,2 % 0,7 % 38,9 % 3,2

  • Finlandiya

     % 100 % 23,2 % 1,1 % 72,9 % 2,9

  • Helsinki Büyükelçiliği

     % 100 % 23,2 % 1,1 % 72,9 % 2,9

  • Fransa

     % 100 % 64,8 % 0,5 % 33,6 % 1,1

  • Lyon Başkonsolosluğu

     % 100 % 86,3 % 0,5 % 11,9 % 1,4

  • Marsilya Başkonsolosluğu

     % 100 % 42,8 % 0,3 % 56,3 % 0,6

  • Paris Başkonsolosluğu

     % 100 % 51,2 % 0,5 % 47,2 % 1

  • Strazburg Başkonsolosluğu

     % 100 % 70,9 % 0,5 % 27,3 % 1,3

  • Bordeaux Başkonsolosluğu

     % 100 % 57,3 % 0,6 % 40,9 % 1,2

  • Nantes Başkonsolosluğu

     % 100 % 65,7 % 0,5 % 32,8 % 1

  • Orleans

     % 100 % 85,8 % 0,5 % 13 % 0,7

  • Mulhouse

     % 100 % 65,8 % 0,4 % 33,1 % 0,8

  • Clermont-Ferrand

     % 100 % 90,9 % 0,7 % 7,3 % 1,1

  • Gümrük

     % 100 % 54,9 % 2,4 % 38,4 % 4,4

  • Kapıkule Karayolu Gümrük Kapısı Edirne Merkez 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 63,4 % 1,5 % 33,1 % 2

  • Kapıkule Karayolu Gümrük Kapısı Edirne Merkez 2. Seçim Kurulu

     % 100 % 63,1 % 1,1 % 33,6 % 2,2

  • Kapıkule Karayolu Gümrük Kapısı Edirne Merkez 3. Seçim Kurulu

     % 100 % 58,1 % 0 % 41,9 % 0

  • Cilvegözü Gümrük Kapısı Reyhanlı 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 62,8 % 8,3 % 14,3 % 14,6

  • İpsala Karayolu Gümrük Kapısı İpsala 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 38 % 1,8 % 57,6 % 2,6

  • Adnan Menderes Havalimanı Gümrük Kapısı Gaziemir 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 40 % 1 % 57 % 2

  • Esenboğa Havalimanı Gümrük Kapısı Çubuk 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 54,4 % 1,2 % 41,5 % 2,8

  • Habur Karayolu Gümrük Kapısı Silopi 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 62 % 8,6 % 13,5 % 15,9

  • Esenboğa Havalimanı Gümrük Kapısı Çubuk 2. Seçim Kurulu

     % 100 % 56,9 % 1 % 38,9 % 3,3

  • Şakirpaşa Havalimanı Gümrük Kapısı Seyhan 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 39,2 % 1,9 % 56,1 % 2,7

  • Erkilet Havalimanı Gümrük Kapısı Kocasinan 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 81,9 % 0,6 % 14,9 % 2,5

  • Sarp Karayolu Gümrük Kapısı Hopa 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 57,8 % 1,6 % 37,3 % 3,3

  • Taşucu Limanı Gümrük Kapısı Silifke 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 47,5 % 0,8 % 49,2 % 2,5

  • Çeşme Deniz Limanı Gümrük Kapısı Çeşme 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 12,9 % 0,3 % 84,6 % 2,2

  • Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Kapısı Pendik 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 56,2 % 1,2 % 40,2 % 2,3

  • Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı Kilis Merkez İlçe 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 63,6 % 8,2 % 12,7 % 15,5

  • Akçakale Karayolu Gümrük Kapısı Akçakale Seçim Kurulu

     % 100 % 68,2 % 7,8 % 12,4 % 11,7

  • Dalaman Havalimanı Gümrük Kapısı Dalaman 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 33,2 % 3,1 % 60,7 % 3

  • Antalya Havalimanı Gümrük Kapısı Muratpaşa 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 57,3 % 1,8 % 38,3 % 2,7

  • Hamzabeyli Karayolu Gümrük Kapısı Lalapaşa 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 49 % 2,9 % 46,1 % 2

  • Doğubeyazıt Gürbulak Gümrük Kapısı Doğubayazıt 1.Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu

     % 100 % 53,8 % 0 % 33,3 % 12,8

  • Gaziantep Havalimanı Gümrük Kapısı Oğuzeli 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 45,1 % 1,3 % 52 % 1,6

  • Dereköy Karayolu Gümrük Kapısı Kırklareli Merkez İlçe 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 41 % 1,2 % 54,7 % 3,1

  • Bodrum-Milas Havalimanı Gümrük Kapısı Milas 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 22,9 % 1,6 % 74,3 % 1,2

  • Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Kapısı Pendik 2. Seçim Kurulu

     % 100 % 50,5 % 1,1 % 46,2 % 2,3

  • Hasan Polatkan Gümrük Kapısı Tepebaşı 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 74 % 1,1 % 23,3 % 1,7

  • Samsun Çarşamba Havalimanı Gümrük Kapısı Çarşamba 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 76,3 % 1 % 21,4 % 1,3

  • Kuşadası Limanı Gümrük Kapısı Kuşadası 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 23,3 % 0,7 % 74,9 % 1,1

  • Aktaş Karayolu Gümrük Kapısı Çıldır 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 18,8 % 0 % 81,3 % 0

  • Üzümlü Karayolu Gümrük Kapısı Çukurca 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 62,9 % 6,7 % 13,8 % 16,6

  • Kumlu Karayolu Gümrük Kapısı Kumlu 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 63,4 % 11,6 % 13,7 % 11,3

  • Diyarbakır Havalimanı Gümrük Kapısı Bağlar 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 30,7 % 1,4 % 64,6 % 3,3

  • Süleyman Demirel Havalimanı Gümrük Kapısı Isparta 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 64,6 % 1,4 % 31 % 2,9

  • Zonguldak Çaycuma Havalimanı Gümrük Kapısı Çaycuma 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 82,6 % 0,6 % 15,8 % 1

  • Mersin Liman Gümrük Kapısı Akdeniz 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 27,6 % 0,8 % 69,7 % 1,9

  • Türkgözü Karayolu Gümrük Kapısı Posof 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 76,9 % 0 % 23,1 % 0

  • Derince Limanı Gümrük Kapısı Derince 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 77,4 % 0,7 % 19,5 % 2,4

  • Bodrum Limanı Gümrük Kapısı Bodrum 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 6,7 % 0 % 92,4 % 0,9

  • Elazığ Havalimanı Gümrük Kapısı Elazığ Merkez İlçe 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 44,8 % 0,7 % 53,6 % 0,9

  • Konya Havalimanı Gümrük Kapısı Selçuklu 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 83,8 % 0,6 % 14,3 % 1,3

  • Kapıköy Karayolu Gümrük Kapısı Saray 1.Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu

     % 100 % 55 % 0 % 45 % 0

  • Samsun Limanı Gümrük Kapısı İlkadım 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 63,6 % 0,7 % 31,1 % 4,6

  • Trabzon Havalimanı Gümrük Kapısı Ortahisar 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 84,5 % 0,8 % 13,1 % 1,5

  • Adnan Menderes Havalimanı Gümrük Kapısı Gaziemir 2. Seçim Kurulu

     % 100 % 42,8 % 1,4 % 53,6 % 2,2

  • Pazarkule Karayolu Geçici Gümrük Kapısı Edirne Merkez 4. Seçim Kurulu

     % 100 % 36,4 % 0 % 62,2 % 1,4

  • Ayvalık Limanı Gümrük Kapısı Ayvalık 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 27,1 % 0,3 % 71,3 % 1,3

  • Çardak Havalimanı Gümrük Kapısı Çardak 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 69,2 % 1 % 27,7 % 2,1

  • Çobanbey Karayolu Gümrük Kapısı Elbeyli 1. Seçim Kurulu

    % 100 % 59,7 % 10,2 % 14,6 % 15,4

  • Yüksekova Esendere Gümrük Kapisi Yüksekova 1. Geçici Ilçe Seçim Kurulu Başkanliği

     % 100 % 57,8 % 8,9 % 16,4 % 16,9

  • Karkamış Karayolu Gümrük Kapısı Karkamış 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 62,7 % 8,2 % 14,2 % 14,9

  • İstanbul Havalimanı Gümrük Kapısı Arnavutköy 1. Seçim Kurulu

     % 100 % 43,3 % 0,8 % 53,5 % 2,4

  • İstanbul Havalimanı Gümrük Kapısı Arnavutköy 3. Seçim Kurulu

     % 100 % 45,6 % 0,8 % 51,3 % 2,3

  • İstanbul Havalimanı Gümrük Kapısı Arnavutköy 2. Seçim Kurulu

     % 100 % 44,2 % 0,9 % 52,7 % 2,2

  • Güney Afrika

     % 100 % 24 % 0,7 % 72 % 3,3

  • Cape Town Başkonsolosluğu

     % 100 % 18,6 % 1,9 % 75,2 % 4,3

  • Pretorya Büyükelçiliği

     % 100 % 25,7 % 0,4 % 71 % 2,9

  • Gürcistan

     % 100 % 31,3 % 1,2 % 63,6 % 3,9

  • Batum Başkonsolosluğu

     % 100 % 36,1 % 1,5 % 57,7 % 4,7

  • Tiflis Büyükelçiliği

     % 100 % 27,2 % 0,9 % 68,7 % 3,2

  • Hollanda

     % 100 % 68,4 % 0,8 % 28,8 % 2

  • Deventer Başkonsolosluğu

     % 100 % 69,6 % 0,7 % 27,5 % 2,2

  • Rotterdam Başkonsolosluğu

     % 100 % 70,6 % 0,7 % 26,6 % 2,1

  • Amsterdam Başkonsolosluğu

     % 100 % 66,5 % 0,8 % 30,9 % 1,7

  • Eindhoven

     % 100 % 61,4 % 1 % 35,7 % 1,9

  • Irak Cumhuriyeti

     % 100 % 55,1 % 0,8 % 39,5 % 4,6

  • Basra Başkonsolosluğu

     % 100 % 63,5 % 0 % 25,7 % 10,8

  • Erbil Başkonsolosluğu

     % 100 % 47,9 % 0,8 % 46,8 % 4,4

  • Bağdat Büyükelçiliği

     % 100 % 71,4 % 1 % 23,8 % 3,9

  • İran

     % 100 % 52,8 % 1,2 % 43,1 % 3

  • Tebriz Başkonsolosluğu

     % 100 % 32,6 % 2,3 % 61,4 % 3,8

  • Meşhed Başkonsolosluğu

     % 100 % 85,2 % 2,3 % 11,4 % 1,1

  • Tahran Büyükelçiliği

     % 100 % 51,9 % 0 % 44,9 % 3,3

  • İrlanda

     % 100 % 7,5 % 1,6 % 86,7 % 4,2

  • Dublin Büyükelçiliği

     % 100 % 7,5 % 1,6 % 86,7 % 4,2

  • İspanya

     % 100 % 16,1 % 0,7 % 82,1 % 1,2

  • Barselona Başkonsolosluğu

     % 100 % 21,6 % 0,7 % 76,8 % 0,9

  • Madrid Büyükelçiliği

     % 100 % 6 % 0,5 % 91,8 % 1,8

  • İsrail

     % 100 % 25 % 0,8 % 62,9 % 11,3

  • Telaviv Büyükelçiliği

     % 100 % 25 % 0,8 % 62,9 % 11,3

  • İsveç

     % 100 % 44,2 % 0,8 % 53,4 % 1,5

  • Stokholm Büyükelçiliği

     % 100 % 44,2 % 0,8 % 53,4 % 1,5

  • İsviçre

     % 100 % 40,3 % 0,7 % 57,6 % 1,4

  • Cenevre Başkonsolosluğu

     % 100 % 58,7 % 0,7 % 39,3 % 1,2

  • Zürih Başkonsolosluğu

     % 100 % 35,5 % 0,7 % 62,4 % 1,4

  • Bern Büyükelçiliği

     % 100 % 33,6 % 0,7 % 64,3 % 1,4

  • İtalya

     % 100 % 24 % 0,9 % 73,8 % 1,3

  • Milano Başkonsolosluğu

     % 100 % 27,8 % 0,8 % 70,2 % 1,2

  • Roma Büyükelçiliği

     % 100 % 7,4 % 1,4 % 89,4 % 1,7

  • Japonya

     % 100 % 33,1 % 2 % 61,7 % 3,2

  • Tokyo Büyükelçiliği

     % 100 % 17,7 % 1,1 % 79 % 2,2

  • Nagoya Başkonsolosluğu

     % 100 % 60,9 % 3,7 % 30,4 % 5

  • Kanada

     % 100 % 17,7 % 1,1 % 79,7 % 1,6

  • Toronto Başkonsolosluğu

     % 100 % 16 % 1 % 81,4 % 1,5

  • Montreal Başkonsolosluğu

     % 100 % 31,2 % 0,8 % 66,8 % 1,1

  • Vancouver Başkonsolosluğu

     % 100 % 8,8 % 1,6 % 87,6 % 2,1

  • Ottava Büyükelçiliği

     % 100 % 16,6 % 1,2 % 80,2 % 2

  • Karadağ

     % 100 % 12,9 % 2,9 % 79,7 % 4,5

  • Podgoritsa Büyükelçiliği

     % 100 % 12,9 % 2,9 % 79,7 % 4,5

  • Katar

     % 100 % 61,8 % 1,5 % 33,8 % 2,9

  • Doha Büyükelçiliği

     % 100 % 61,8 % 1,5 % 33,8 % 2,9

  • Kazakistan

     % 100 % 43,1 % 1,9 % 49,3 % 5,6

  • Almatı Başkonsolosluğu

     % 100 % 42,9 % 1,7 % 49,6 % 5,8

  • Aktau Başkonsolosluğu

     % 100 % 36,1 % 0 % 56,3 % 7,6

  • Nur-Sultan Büyükelçiliği

     % 100 % 45 % 3 % 47,1 % 4,9

  • Kırgızistan

     % 100 % 65,4 % 1,1 % 27,2 % 6,3

  • Bişkek Büyükelçiliği

     % 100 % 65,4 % 1,1 % 27,2 % 6,3

  • Kore Cumhuriyeti

     % 100 % 17,3 % 2,7 % 75,5 % 4,6

  • Seul Büyükelçiliği

     % 100 % 17,3 % 2,7 % 75,5 % 4,6

  • Kosova

     % 100 % 48,8 % 2,1 % 42,8 % 6,3

  • Prizren Başkonsolosluğu

     % 100 % 60,2 % 2,8 % 30,5 % 6,5

  • Priştine Büyükelçiliği

     % 100 % 40 % 1,5 % 52,3 % 6,2

  • Kuveyt

     % 100 % 65,2 % 0,5 % 33 % 1,4

  • Kuveyt Büyükelçiliği

     % 100 % 65,2 % 0,5 % 33 % 1,4

  • Kuzey Kıbrıs Türk Cum.

     % 100 % 39,4 % 3,4 % 53,5 % 3,7

  • Lefkoşa Büyükelçiliği

     % 100 % 37,9 % 3,3 % 55,1 % 3,7

  • Gazimağusa Başkonsolosluğu

     % 100 % 44,2 % 3,4 % 48,9 % 3,4

  • GÜZELYURT

     % 100 % 35 % 5,1 % 55,7 % 4,1

  • Kuzey Makedonya

     % 100 % 38,8 % 2,9 % 52,2 % 6

  • Üsküp Büyükelçiliği

     % 100 % 38,8 % 2,9 % 52,2 % 6

  • Libya Devleti

     % 100 % 55,5 % 4,4 % 26 % 14,1

  • Misurata Başkonsolosluğu

     % 100 % 55,9 % 7,8 % 24,3 % 12

  • Trablus Büyükelçiliği

     % 100 % 55,3 % 2,5 % 26,9 % 15,3

  • Litvanya Cumhuriyeti

     % 100 % 11,7 % 2,8 % 80,9 % 4,7

  • Vilnius Büyükelçiliği

     % 100 % 11,7 % 2,8 % 80,9 % 4,7

  • Lübnan

     % 100 % 95,4 % 0,3 % 4 % 0,2

  • Beyrut Büyükelçiliği

     % 100 % 95,4 % 0,3 % 4 % 0,2

  • Lüksemburg Büyük Dükalığı

     % 100 % 59,2 % 0,4 % 38,9 % 1,5

  • Lüksemburg Büyükelçiliği

     % 100 % 59,2 % 0,4 % 38,9 % 1,5

  • Macaristan

     % 100 % 20,7 % 1,5 % 72,7 % 5

  • Budapeşte Büyükelçiliği

     % 100 % 20,7 % 1,5 % 72,7 % 5

  • Malezya

     % 100 % 50,9 % 0,5 % 44,9 % 3,7

  • Kuala Lumpur Büyükelçiliği

     % 100 % 50,9 % 0,5 % 44,9 % 3,7

  • Malta Cumhuriyeti

     % 100 % 21,2 % 2 % 73,1 % 3,6

  • Valetta Büyükelçiliği

     % 100 % 21,2 % 2 % 73,1 % 3,6

  • Mısır

     % 100 % 76,2 % 0,5 % 21,8 % 1,5

  • Iskenderiye Başkonsolosluğu

     % 100 % 71,9 % 0,6 % 26,3 % 1,2

  • Kahire Büyükelçiliği

     % 100 % 77,3 % 0,5 % 20,6 % 1,6

  • Moldova Cumhuriyeti

     % 100 % 40,2 % 2,7 % 55 % 2,1

  • Kişinev Büyükelçiliği

     % 100 % 39,7 % 3,5 % 54,6 % 2,1

  • Komrat Başkonsolosluğu

     % 100 % 41,8 % 0 % 56 % 2,2

  • Nijerya Federal Cumhuriyeti

     % 100 % 44,2 % 1,2 % 48,8 % 5,8

  • Abuja Büyükelçiliği

     % 100 % 44,2 % 1,2 % 48,8 % 5,8

  • Norveç

     % 100 % 52,5 % 1,3 % 44,4 % 1,8

  • Oslo Büyükelçiliği

     % 100 % 52,5 % 1,3 % 44,4 % 1,8

  • Özbekistan

     % 100 % 52,6 % 1,2 % 40,9 % 5,3

  • Semerkant Başkonsolosluğu

     % 100 % 67,3 % 1,8 % 26,3 % 4,6

  • Taşkent Büyükelçiliği

     % 100 % 50,5 % 1,2 % 42,9 % 5,4

  • Pakistan İslam Cumhuriyeti

     % 100 % 67,6 % 1,6 % 26,4 % 4,4

  • Karaçi Başkonsolosluğu

     % 100 % 63,4 % 3 % 25,7 % 7,9

  • Lahor Başkonsolosluğu

     % 100 % 79,7 % 0 % 19,5 % 0,8

  • Islamabad Büyükelçiliği

     % 100 % 60,5 % 1,9 % 32,5 % 5,1

  • Polonya

     % 100 % 8,6 % 1,8 % 85,3 % 4,3

  • Varşova Büyükelçiliği

     % 100 % 8,6 % 1,8 % 85,3 % 4,3

  • Portekiz Cumhuriyeti

     % 100 % 4,4 % 1,5 % 91,4 % 2,7

  • Lizbon Büyükelçiliği

     % 100 % 4,4 % 1,5 % 91,4 % 2,7

  • Romanya

     % 100 % 37,8 % 1,4 % 57,8 % 3

  • Köstence Başkonsolosluğu

     % 100 % 45,6 % 1,4 % 50,5 % 2,6

  • Bükreş Büyükelçiliği

     % 100 % 36,4 % 1,5 % 59 % 3

  • Rusya Federasyonu

     % 100 % 37,7 % 3 % 55 % 4,3

  • Kazan Başkonsolosluğu

     % 100 % 49,9 % 2,4 % 42,6 % 5,2

  • Novorossisk Başkonsolosluğu

     % 100 % 88,4 % 0,7 % 10 % 0,9

  • St. Petersburg Başkonsolosluğu

     % 100 % 29,5 % 3,9 % 59,7 % 6,9

  • Moskova Büyükelçiliği

     % 100 % 28,2 % 3,4 % 64,1 % 4,3

  • Sırbistan Cumhuriyeti

     % 100 % 45,4 % 1,5 % 48,2 % 4,8

  • Yeni Pazar Başkonsolosluğu

     % 100 % 59,6 % 0,2 % 36,5 % 3,7

  • Belgrad Büyükelçiliği

     % 100 % 37,7 % 2,2 % 54,6 % 5,4

  • Singapur Cumhuriyeti

     % 100 % 10,6 % 1 % 85,9 % 2,4

  • Singapur Büyükelçiliği

     % 100 % 10,6 % 1 % 85,9 % 2,4

  • Slovak Cumhuriyeti

     % 100 % 15,1 % 1,8 % 78,6 % 4,4

  • Bratislava Büyükelçiliği

     % 100 % 15,1 % 1,8 % 78,6 % 4,4

  • Suudi Arabistan

     % 100 % 73,6 % 0,3 % 25,6 % 0,5

  • Cidde Başkonsolosluğu

     % 100 % 82,2 % 0,2 % 17,3 % 0,4

  • Riyad Büyükelçiliği

     % 100 % 61 % 0,4 % 37,9 % 0,6

  • Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti

     % 100 % 44,8 % 1,5 % 48,4 % 5,3

  • Darüsselam Büyükelçiliği

     % 100 % 44,8 % 1,5 % 48,4 % 5,3

  • Tayland

     % 100 % 13,2 % 2,7 % 79,9 % 4,2

  • Bangkok Büyükelçiliği

     % 100 % 13,2 % 2,7 % 79,9 % 4,2

  • Türkiye

     % 100 % 49,5 % 0,4 % 44,9 % 5,2

  • Türkmenistan

     % 100 % 43,5 % 1,7 % 49,3 % 5,5

  • Aşkabat Büyükelçiliği

     % 100 % 43,5 % 1,7 % 49,3 % 5,5

  • Ukrayna

     % 100 % 35,3 % 2,2 % 59,3 % 3,2

  • Odessa Başkonsolosluğu

     % 100 % 34,1 % 1,7 % 62,4 % 1,7

  • Kiev Büyükelçiliği

     % 100 % 36,4 % 2,5 % 56,6 % 4,5

  • Umman

     % 100 % 30,8 % 1,6 % 65,3 % 2,3

  • Muskat Büyükelçiliği

     % 100 % 30,8 % 1,6 % 65,3 % 2,3

  • Ürdün

     % 100 % 88,6 % 0,4 % 10,2 % 0,7

  • Amman Büyükelçiliği

     % 100 % 88,6 % 0,4 % 10,2 % 0,7

  • Yeni Zelanda

     % 100 % 14 % 1 % 84,1 % 1

  • Wellington Büyükelçiliği

     % 100 % 14 % 1 % 84,1 % 1

  • Yunanistan

     % 100 % 17 % 3,9 % 75,9 % 3,2

  • Atina-Pire Başkonsolosluğu

     % 100 % 13,4 % 2,1 % 82,7 % 1,8

  • Gümülcine Başkonsolosluğu

     % 100 % 47,8 % 3 % 41,8 % 7,5

  • Rodos Başkonsolosluğu

     % 100 % 35,3 % 0 % 58,8 % 5,9

  • Selanik Başkonsolosluğu

     % 100 % 9,7 % 14,8 % 69 % 6,5

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Yurt Dışı Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları Mayıs 2023

Dünya Geneli Seçim Sonuçları, Yurtdışı Ayrıntılı Seçim Sonuçları Türkiye Ayrıntılı Seçim Sonuçları