2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi - 14 Mayıs 2023
Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yurt Dışı Geneli Sonuçları
- Açılan sandık
- 9.593 / 9.593
- %100
- Katılım oranı % 53,8
- Toplam seçmen3.416.086
- Kullanılan oy1.839.461
- Geçerli oy1.823.106
Tüm Ülkeler
* Dünya Genelinde başkonsoluklar, büyükelçilikler, limanlar, hava alanları, gümrük kapılarındaki oy dağılımlarını özet olarak gösterir.
- Ülke Sandık R.Tayyip Erdoğan Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu Sinan Oğan
-
Almanya% 100 % 65,5 % 0,7 % 32,5 % 1,3
-
Berlin Başkonsolosluğu% 100 % 49,2 % 0,8 % 48,8 % 1,2
-
Düsseldorf Başkonsolosluğu% 100 % 71,1 % 0,6 % 26,9 % 1,4
-
Essen Başkonsolosluğu% 100 % 77,6 % 0,6 % 20,7 % 1,1
-
Frankfurt Başkonsolosluğu% 100 % 60,2 % 0,7 % 37,9 % 1,2
-
Hamburg Başkonsolosluğu% 100 % 59,2 % 0,7 % 38,9 % 1,2
-
Hannover Başkonsolosluğu% 100 % 61,7 % 0,8 % 36,2 % 1,4
-
Karlsruhe Başkonsolosluğu% 100 % 64,5 % 0,7 % 33,4 % 1,4
-
Köln Başkonsolosluğu% 100 % 66,8 % 0,7 % 31,2 % 1,3
-
Mainz Başkonsolosluğu% 100 % 66,8 % 0,6 % 31,5 % 1,1
-
Münih Başkonsolosluğu% 100 % 62,2 % 0,9 % 35,2 % 1,7
-
Münster Başkonsolosluğu% 100 % 73 % 0,6 % 25,5 % 0,9
-
Nürnberg Başkonsolosluğu% 100 % 60 % 1,1 % 37,3 % 1,7
-
Stuttgart Başkonsolosluğu% 100 % 69,7 % 0,6 % 28,3 % 1,3
-
Kassel Başkonsolosluğu% 100 % 71,3 % 0,6 % 26,8 % 1,3
-
Bremen% 100 % 61,7 % 0,7 % 36,8 % 0,8
-
Regensburg% 100 % 69,6 % 0,8 % 28,4 % 1,2
-
Aachen% 100 % 62,3 % 0,5 % 36,3 % 0,9
-
Amerika Birleşik Dev.% 100 % 16,2 % 1,4 % 80,4 % 2
-
Houston Başkonsolosluğu% 100 % 9,2 % 1,2 % 87,8 % 1,8
-
Los Angeles Başkonsolosluğu% 100 % 5,9 % 1,1 % 91,2 % 1,8
-
New York Başkonsolosluğu% 100 % 14,7 % 1,3 % 81,9 % 2,1
-
Şikago Başkonsolosluğu% 100 % 16 % 1,4 % 81 % 1,6
-
Boston Başkonsolosluğu% 100 % 14,9 % 1,5 % 81,1 % 2,5
-
Miami Başkonsolosluğu% 100 % 9,1 % 1,3 % 87,8 % 1,8
-
Washington Büyükelçiliği% 100 % 13,1 % 1,6 % 83,2 % 2,1
-
Long Island% 100 % 39,1 % 2,4 % 56,4 % 2,1
-
South Jersey% 100 % 51,8 % 1,3 % 44,7 % 2,2
-
Arnavutluk% 100 % 32,5 % 1,3 % 62,6 % 3,7
-
Tiran Büyükelçiliği% 100 % 32,5 % 1,3 % 62,6 % 3,7
-
Avustralya% 100 % 42,6 % 1,3 % 54,5 % 1,6
-
Melburn Başkonsolosluğu% 100 % 48,7 % 1,1 % 48,6 % 1,7
-
Sidney Başkonsolosluğu% 100 % 35,9 % 1,6 % 61,1 % 1,4
-
Kanberra Büyükelçiliği% 100 % 19,2 % 0,9 % 74,4 % 5,5
-
Avusturya% 100 % 72 % 0,7 % 25,9 % 1,5
-
Bregenz Başkonsolosluğu% 100 % 73,6 % 0,6 % 24,5 % 1,3
-
Salzburg Başkonsolosluğu% 100 % 75,1 % 1,2 % 21,5 % 2,2
-
Viyana Başkonsolosluğu% 100 % 73,2 % 0,6 % 24,6 % 1,5
-
Innsbruck% 100 % 65,3 % 0,4 % 33,5 % 0,8
-
Linz% 100 % 73,9 % 0,7 % 23,9 % 1,6
-
Graz% 100 % 44,8 % 0,9 % 53,4 % 1
-
Azerbaycan% 100 % 49,4 % 2,2 % 41,9 % 6,4
-
Nahçivan Başkonsolosluğu% 100 % 33,5 % 2,9 % 55,3 % 8,4
-
Gence Başkonsolosluğu% 100 % 66,8 % 2,8 % 23,4 % 7
-
Bakü Büyükelçiliği% 100 % 47,6 % 1,9 % 44,8 % 5,8
-
Bahreyn% 100 % 24,2 % 0,6 % 72,8 % 2,3
-
Manama Büyükelçiliği% 100 % 24,2 % 0,6 % 72,8 % 2,3
-
Belarus Cumhuriyeti% 100 % 24,6 % 3,1 % 68 % 4,3
-
Minsk Büyükelçiliği% 100 % 24,6 % 3,1 % 68 % 4,3
-
Belçika% 100 % 72,3 % 0,9 % 24,7 % 2,2
-
Anvers Başkonsolosluğu% 100 % 77,1 % 0,9 % 19,9 % 2,1
-
Brüksel Başkonsolosluğu% 100 % 66,4 % 1 % 30,1 % 2,5
-
Hasselt% 100 % 76,1 % 0,6 % 22,3 % 0,9
-
Birleşik Arap Emir.% 100 % 30,1 % 1,3 % 66,6 % 2,1
-
Dubai Başkonsolosluğu% 100 % 27,2 % 1 % 69,8 % 2
-
Abu Dabi Büyükelçiliği% 100 % 50,8 % 3,3 % 43,6 % 2,3
-
Bosna-Hersek% 100 % 45,9 % 2,7 % 43,4 % 8
-
Mostar Başkonsolosluğu% 100 % 29,7 % 0,8 % 66,4 % 3,1
-
Banja Luka Başkonsolusluğu% 100 % 47,1 % 1,1 % 49,4 % 2,3
-
Saraybosna Büyükelçiliği% 100 % 47,5 % 3,1 % 40,6 % 8,9
-
Brezilya Federatif Cumhuriyeti% 100 % 23,3 % 2,3 % 70,9 % 3,5
-
Sao Paulo Başkonsolosluğu% 100 % 22,3 % 2,2 % 72,7 % 2,9
-
Brasilia Büyükelçiliği% 100 % 27,3 % 3 % 63,6 % 6,1
-
Bulgaristan% 100 % 24,3 % 2,8 % 69,2 % 3,8
-
Burgaz Başkonsolosluğu% 100 % 37,8 % 0,9 % 57,8 % 3,5
-
Filibe Başkonsolosluğu% 100 % 28,6 % 2,2 % 67 % 2,2
-
Sofya Büyükelçiliği% 100 % 19,4 % 3,4 % 72,6 % 4,6
-
Büyük Britanya% 100 % 18,3 % 1,4 % 79 % 1,3
-
Londra Başkonsolosluğu% 100 % 17,3 % 1,4 % 80 % 1,2
-
Edinburg Başkonsolosluğu% 100 % 18,2 % 1,4 % 77,9 % 2,4
-
Manchester Başkonsolosluğu% 100 % 26,4 % 1,1 % 70,4 % 2
-
Leicester% 100 % 23 % 0,8 % 74,9 % 1,3
-
Cezayir% 100 % 54,6 % 0,6 % 41,4 % 3,4
-
Cezayir Büyükelçiliği% 100 % 54,6 % 0,6 % 41,4 % 3,4
-
Çek Cumhuriyeti% 100 % 7,7 % 1,6 % 87,3 % 3,4
-
Prag Büyükelçiliği% 100 % 7,7 % 1,6 % 87,3 % 3,4
-
Çin Halk Cumhuriyeti% 100 % 24,1 % 1,4 % 69,3 % 5,2
-
Hong Kong Başkonsolosluğu% 100 % 11,6 % 1 % 83 % 4,4
-
Şanghay Başkonsolosluğu% 100 % 23,5 % 1,6 % 70,5 % 4,4
-
Guanco Başkonsolosluğu% 100 % 41,7 % 0,9 % 52,6 % 4,7
-
Pekin Büyükelçiliği% 100 % 25,1 % 2,4 % 63,5 % 9
-
Danimarka% 100 % 58,2 % 0,7 % 39,7 % 1,4
-
Kopenhag Büyükelçiliği% 100 % 56,1 % 0,7 % 41,8 % 1,5
-
Aarhus% 100 % 66,1 % 0,6 % 32 % 1,3
-
Estonya Cumhuriyeti% 100 % 3,8 % 1,5 % 91,5 % 3,2
-
Tallin Büyükelçiliği% 100 % 3,8 % 1,5 % 91,5 % 3,2
-
Fas Krallığı% 100 % 57,2 % 0,7 % 38,9 % 3,2
-
Rabat Büyükelçiliği% 100 % 57,2 % 0,7 % 38,9 % 3,2
-
Finlandiya% 100 % 23,2 % 1,1 % 72,9 % 2,9
-
Helsinki Büyükelçiliği% 100 % 23,2 % 1,1 % 72,9 % 2,9
-
Fransa% 100 % 64,8 % 0,5 % 33,6 % 1,1
-
Lyon Başkonsolosluğu% 100 % 86,3 % 0,5 % 11,9 % 1,4
-
Marsilya Başkonsolosluğu% 100 % 42,8 % 0,3 % 56,3 % 0,6
-
Paris Başkonsolosluğu% 100 % 51,2 % 0,5 % 47,2 % 1
-
Strazburg Başkonsolosluğu% 100 % 70,9 % 0,5 % 27,3 % 1,3
-
Bordeaux Başkonsolosluğu% 100 % 57,3 % 0,6 % 40,9 % 1,2
-
Nantes Başkonsolosluğu% 100 % 65,7 % 0,5 % 32,8 % 1
-
Orleans% 100 % 85,8 % 0,5 % 13 % 0,7
-
Mulhouse% 100 % 65,8 % 0,4 % 33,1 % 0,8
-
Clermont-Ferrand% 100 % 90,9 % 0,7 % 7,3 % 1,1
-
Gümrük% 100 % 54,9 % 2,4 % 38,4 % 4,4
-
Kapıkule Karayolu Gümrük Kapısı Edirne Merkez 1. Seçim Kurulu% 100 % 63,4 % 1,5 % 33,1 % 2
-
Kapıkule Karayolu Gümrük Kapısı Edirne Merkez 2. Seçim Kurulu% 100 % 63,1 % 1,1 % 33,6 % 2,2
-
Kapıkule Karayolu Gümrük Kapısı Edirne Merkez 3. Seçim Kurulu% 100 % 58,1 % 0 % 41,9 % 0
-
Cilvegözü Gümrük Kapısı Reyhanlı 1. Seçim Kurulu% 100 % 62,8 % 8,3 % 14,3 % 14,6
-
İpsala Karayolu Gümrük Kapısı İpsala 1. Seçim Kurulu% 100 % 38 % 1,8 % 57,6 % 2,6
-
Adnan Menderes Havalimanı Gümrük Kapısı Gaziemir 1. Seçim Kurulu% 100 % 40 % 1 % 57 % 2
-
Esenboğa Havalimanı Gümrük Kapısı Çubuk 1. Seçim Kurulu% 100 % 54,4 % 1,2 % 41,5 % 2,8
-
Habur Karayolu Gümrük Kapısı Silopi 1. Seçim Kurulu% 100 % 62 % 8,6 % 13,5 % 15,9
-
Esenboğa Havalimanı Gümrük Kapısı Çubuk 2. Seçim Kurulu% 100 % 56,9 % 1 % 38,9 % 3,3
-
Şakirpaşa Havalimanı Gümrük Kapısı Seyhan 1. Seçim Kurulu% 100 % 39,2 % 1,9 % 56,1 % 2,7
-
Erkilet Havalimanı Gümrük Kapısı Kocasinan 1. Seçim Kurulu% 100 % 81,9 % 0,6 % 14,9 % 2,5
-
Sarp Karayolu Gümrük Kapısı Hopa 1. Seçim Kurulu% 100 % 57,8 % 1,6 % 37,3 % 3,3
-
Taşucu Limanı Gümrük Kapısı Silifke 1. Seçim Kurulu% 100 % 47,5 % 0,8 % 49,2 % 2,5
-
Çeşme Deniz Limanı Gümrük Kapısı Çeşme 1. Seçim Kurulu% 100 % 12,9 % 0,3 % 84,6 % 2,2
-
Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Kapısı Pendik 1. Seçim Kurulu% 100 % 56,2 % 1,2 % 40,2 % 2,3
-
Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı Kilis Merkez İlçe 1. Seçim Kurulu% 100 % 63,6 % 8,2 % 12,7 % 15,5
-
Akçakale Karayolu Gümrük Kapısı Akçakale Seçim Kurulu% 100 % 68,2 % 7,8 % 12,4 % 11,7
-
Dalaman Havalimanı Gümrük Kapısı Dalaman 1. Seçim Kurulu% 100 % 33,2 % 3,1 % 60,7 % 3
-
Antalya Havalimanı Gümrük Kapısı Muratpaşa 1. Seçim Kurulu% 100 % 57,3 % 1,8 % 38,3 % 2,7
-
Hamzabeyli Karayolu Gümrük Kapısı Lalapaşa 1. Seçim Kurulu% 100 % 49 % 2,9 % 46,1 % 2
-
Doğubeyazıt Gürbulak Gümrük Kapısı Doğubayazıt 1.Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu% 100 % 53,8 % 0 % 33,3 % 12,8
-
Gaziantep Havalimanı Gümrük Kapısı Oğuzeli 1. Seçim Kurulu% 100 % 45,1 % 1,3 % 52 % 1,6
-
Dereköy Karayolu Gümrük Kapısı Kırklareli Merkez İlçe 1. Seçim Kurulu% 100 % 41 % 1,2 % 54,7 % 3,1
-
Bodrum-Milas Havalimanı Gümrük Kapısı Milas 1. Seçim Kurulu% 100 % 22,9 % 1,6 % 74,3 % 1,2
-
Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Kapısı Pendik 2. Seçim Kurulu% 100 % 50,5 % 1,1 % 46,2 % 2,3
-
Hasan Polatkan Gümrük Kapısı Tepebaşı 1. Seçim Kurulu% 100 % 74 % 1,1 % 23,3 % 1,7
-
Samsun Çarşamba Havalimanı Gümrük Kapısı Çarşamba 1. Seçim Kurulu% 100 % 76,3 % 1 % 21,4 % 1,3
-
Kuşadası Limanı Gümrük Kapısı Kuşadası 1. Seçim Kurulu% 100 % 23,3 % 0,7 % 74,9 % 1,1
-
Aktaş Karayolu Gümrük Kapısı Çıldır 1. Seçim Kurulu% 100 % 18,8 % 0 % 81,3 % 0
-
Üzümlü Karayolu Gümrük Kapısı Çukurca 1. Seçim Kurulu% 100 % 62,9 % 6,7 % 13,8 % 16,6
-
Kumlu Karayolu Gümrük Kapısı Kumlu 1. Seçim Kurulu% 100 % 63,4 % 11,6 % 13,7 % 11,3
-
Diyarbakır Havalimanı Gümrük Kapısı Bağlar 1. Seçim Kurulu% 100 % 30,7 % 1,4 % 64,6 % 3,3
-
Süleyman Demirel Havalimanı Gümrük Kapısı Isparta 1. Seçim Kurulu% 100 % 64,6 % 1,4 % 31 % 2,9
-
Zonguldak Çaycuma Havalimanı Gümrük Kapısı Çaycuma 1. Seçim Kurulu% 100 % 82,6 % 0,6 % 15,8 % 1
-
Mersin Liman Gümrük Kapısı Akdeniz 1. Seçim Kurulu% 100 % 27,6 % 0,8 % 69,7 % 1,9
-
Türkgözü Karayolu Gümrük Kapısı Posof 1. Seçim Kurulu% 100 % 76,9 % 0 % 23,1 % 0
-
Derince Limanı Gümrük Kapısı Derince 1. Seçim Kurulu% 100 % 77,4 % 0,7 % 19,5 % 2,4
-
Bodrum Limanı Gümrük Kapısı Bodrum 1. Seçim Kurulu% 100 % 6,7 % 0 % 92,4 % 0,9
-
Elazığ Havalimanı Gümrük Kapısı Elazığ Merkez İlçe 1. Seçim Kurulu% 100 % 44,8 % 0,7 % 53,6 % 0,9
-
Konya Havalimanı Gümrük Kapısı Selçuklu 1. Seçim Kurulu% 100 % 83,8 % 0,6 % 14,3 % 1,3
-
Kapıköy Karayolu Gümrük Kapısı Saray 1.Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu% 100 % 55 % 0 % 45 % 0
-
Samsun Limanı Gümrük Kapısı İlkadım 1. Seçim Kurulu% 100 % 63,6 % 0,7 % 31,1 % 4,6
-
Trabzon Havalimanı Gümrük Kapısı Ortahisar 1. Seçim Kurulu% 100 % 84,5 % 0,8 % 13,1 % 1,5
-
Adnan Menderes Havalimanı Gümrük Kapısı Gaziemir 2. Seçim Kurulu% 100 % 42,8 % 1,4 % 53,6 % 2,2
-
Pazarkule Karayolu Geçici Gümrük Kapısı Edirne Merkez 4. Seçim Kurulu% 100 % 36,4 % 0 % 62,2 % 1,4
-
Ayvalık Limanı Gümrük Kapısı Ayvalık 1. Seçim Kurulu% 100 % 27,1 % 0,3 % 71,3 % 1,3
-
Çardak Havalimanı Gümrük Kapısı Çardak 1. Seçim Kurulu% 100 % 69,2 % 1 % 27,7 % 2,1
-
Çobanbey Karayolu Gümrük Kapısı Elbeyli 1. Seçim Kurulu% 100 % 59,7 % 10,2 % 14,6 % 15,4
-
Yüksekova Esendere Gümrük Kapisi Yüksekova 1. Geçici Ilçe Seçim Kurulu Başkanliği% 100 % 57,8 % 8,9 % 16,4 % 16,9
-
Karkamış Karayolu Gümrük Kapısı Karkamış 1. Seçim Kurulu% 100 % 62,7 % 8,2 % 14,2 % 14,9
-
İstanbul Havalimanı Gümrük Kapısı Arnavutköy 1. Seçim Kurulu% 100 % 43,3 % 0,8 % 53,5 % 2,4
-
İstanbul Havalimanı Gümrük Kapısı Arnavutköy 3. Seçim Kurulu% 100 % 45,6 % 0,8 % 51,3 % 2,3
-
İstanbul Havalimanı Gümrük Kapısı Arnavutköy 2. Seçim Kurulu% 100 % 44,2 % 0,9 % 52,7 % 2,2
-
Güney Afrika% 100 % 24 % 0,7 % 72 % 3,3
-
Cape Town Başkonsolosluğu% 100 % 18,6 % 1,9 % 75,2 % 4,3
-
Pretorya Büyükelçiliği% 100 % 25,7 % 0,4 % 71 % 2,9
-
Gürcistan% 100 % 31,3 % 1,2 % 63,6 % 3,9
-
Batum Başkonsolosluğu% 100 % 36,1 % 1,5 % 57,7 % 4,7
-
Tiflis Büyükelçiliği% 100 % 27,2 % 0,9 % 68,7 % 3,2
-
Hollanda% 100 % 68,4 % 0,8 % 28,8 % 2
-
Deventer Başkonsolosluğu% 100 % 69,6 % 0,7 % 27,5 % 2,2
-
Rotterdam Başkonsolosluğu% 100 % 70,6 % 0,7 % 26,6 % 2,1
-
Amsterdam Başkonsolosluğu% 100 % 66,5 % 0,8 % 30,9 % 1,7
-
Eindhoven% 100 % 61,4 % 1 % 35,7 % 1,9
-
Irak Cumhuriyeti% 100 % 55,1 % 0,8 % 39,5 % 4,6
-
Basra Başkonsolosluğu% 100 % 63,5 % 0 % 25,7 % 10,8
-
Erbil Başkonsolosluğu% 100 % 47,9 % 0,8 % 46,8 % 4,4
-
Bağdat Büyükelçiliği% 100 % 71,4 % 1 % 23,8 % 3,9
-
İran% 100 % 52,8 % 1,2 % 43,1 % 3
-
Tebriz Başkonsolosluğu% 100 % 32,6 % 2,3 % 61,4 % 3,8
-
Meşhed Başkonsolosluğu% 100 % 85,2 % 2,3 % 11,4 % 1,1
-
Tahran Büyükelçiliği% 100 % 51,9 % 0 % 44,9 % 3,3
-
İrlanda% 100 % 7,5 % 1,6 % 86,7 % 4,2
-
Dublin Büyükelçiliği% 100 % 7,5 % 1,6 % 86,7 % 4,2
-
İspanya% 100 % 16,1 % 0,7 % 82,1 % 1,2
-
Barselona Başkonsolosluğu% 100 % 21,6 % 0,7 % 76,8 % 0,9
-
Madrid Büyükelçiliği% 100 % 6 % 0,5 % 91,8 % 1,8
-
İsrail% 100 % 25 % 0,8 % 62,9 % 11,3
-
Telaviv Büyükelçiliği% 100 % 25 % 0,8 % 62,9 % 11,3
-
İsveç% 100 % 44,2 % 0,8 % 53,4 % 1,5
-
Stokholm Büyükelçiliği% 100 % 44,2 % 0,8 % 53,4 % 1,5
-
İsviçre% 100 % 40,3 % 0,7 % 57,6 % 1,4
-
Cenevre Başkonsolosluğu% 100 % 58,7 % 0,7 % 39,3 % 1,2
-
Zürih Başkonsolosluğu% 100 % 35,5 % 0,7 % 62,4 % 1,4
-
Bern Büyükelçiliği% 100 % 33,6 % 0,7 % 64,3 % 1,4
-
İtalya% 100 % 24 % 0,9 % 73,8 % 1,3
-
Milano Başkonsolosluğu% 100 % 27,8 % 0,8 % 70,2 % 1,2
-
Roma Büyükelçiliği% 100 % 7,4 % 1,4 % 89,4 % 1,7
-
Japonya% 100 % 33,1 % 2 % 61,7 % 3,2
-
Tokyo Büyükelçiliği% 100 % 17,7 % 1,1 % 79 % 2,2
-
Nagoya Başkonsolosluğu% 100 % 60,9 % 3,7 % 30,4 % 5
-
Kanada% 100 % 17,7 % 1,1 % 79,7 % 1,6
-
Toronto Başkonsolosluğu% 100 % 16 % 1 % 81,4 % 1,5
-
Montreal Başkonsolosluğu% 100 % 31,2 % 0,8 % 66,8 % 1,1
-
Vancouver Başkonsolosluğu% 100 % 8,8 % 1,6 % 87,6 % 2,1
-
Ottava Büyükelçiliği% 100 % 16,6 % 1,2 % 80,2 % 2
-
Karadağ% 100 % 12,9 % 2,9 % 79,7 % 4,5
-
Podgoritsa Büyükelçiliği% 100 % 12,9 % 2,9 % 79,7 % 4,5
-
Katar% 100 % 61,8 % 1,5 % 33,8 % 2,9
-
Doha Büyükelçiliği% 100 % 61,8 % 1,5 % 33,8 % 2,9
-
Kazakistan% 100 % 43,1 % 1,9 % 49,3 % 5,6
-
Almatı Başkonsolosluğu% 100 % 42,9 % 1,7 % 49,6 % 5,8
-
Aktau Başkonsolosluğu% 100 % 36,1 % 0 % 56,3 % 7,6
-
Nur-Sultan Büyükelçiliği% 100 % 45 % 3 % 47,1 % 4,9
-
Kırgızistan% 100 % 65,4 % 1,1 % 27,2 % 6,3
-
Bişkek Büyükelçiliği% 100 % 65,4 % 1,1 % 27,2 % 6,3
-
Kore Cumhuriyeti% 100 % 17,3 % 2,7 % 75,5 % 4,6
-
Seul Büyükelçiliği% 100 % 17,3 % 2,7 % 75,5 % 4,6
-
Kosova% 100 % 48,8 % 2,1 % 42,8 % 6,3
-
Prizren Başkonsolosluğu% 100 % 60,2 % 2,8 % 30,5 % 6,5
-
Priştine Büyükelçiliği% 100 % 40 % 1,5 % 52,3 % 6,2
-
Kuveyt% 100 % 65,2 % 0,5 % 33 % 1,4
-
Kuveyt Büyükelçiliği% 100 % 65,2 % 0,5 % 33 % 1,4
-
Kuzey Kıbrıs Türk Cum.% 100 % 39,4 % 3,4 % 53,5 % 3,7
-
Lefkoşa Büyükelçiliği% 100 % 37,9 % 3,3 % 55,1 % 3,7
-
Gazimağusa Başkonsolosluğu% 100 % 44,2 % 3,4 % 48,9 % 3,4
-
GÜZELYURT% 100 % 35 % 5,1 % 55,7 % 4,1
-
Kuzey Makedonya% 100 % 38,8 % 2,9 % 52,2 % 6
-
Üsküp Büyükelçiliği% 100 % 38,8 % 2,9 % 52,2 % 6
-
Libya Devleti% 100 % 55,5 % 4,4 % 26 % 14,1
-
Misurata Başkonsolosluğu% 100 % 55,9 % 7,8 % 24,3 % 12
-
Trablus Büyükelçiliği% 100 % 55,3 % 2,5 % 26,9 % 15,3
-
Litvanya Cumhuriyeti% 100 % 11,7 % 2,8 % 80,9 % 4,7
-
Vilnius Büyükelçiliği% 100 % 11,7 % 2,8 % 80,9 % 4,7
-
Lübnan% 100 % 95,4 % 0,3 % 4 % 0,2
-
Beyrut Büyükelçiliği% 100 % 95,4 % 0,3 % 4 % 0,2
-
Lüksemburg Büyük Dükalığı% 100 % 59,2 % 0,4 % 38,9 % 1,5
-
Lüksemburg Büyükelçiliği% 100 % 59,2 % 0,4 % 38,9 % 1,5
-
Macaristan% 100 % 20,7 % 1,5 % 72,7 % 5
-
Budapeşte Büyükelçiliği% 100 % 20,7 % 1,5 % 72,7 % 5
-
Malezya% 100 % 50,9 % 0,5 % 44,9 % 3,7
-
Kuala Lumpur Büyükelçiliği% 100 % 50,9 % 0,5 % 44,9 % 3,7
-
Malta Cumhuriyeti% 100 % 21,2 % 2 % 73,1 % 3,6
-
Valetta Büyükelçiliği% 100 % 21,2 % 2 % 73,1 % 3,6
-
Mısır% 100 % 76,2 % 0,5 % 21,8 % 1,5
-
Iskenderiye Başkonsolosluğu% 100 % 71,9 % 0,6 % 26,3 % 1,2
-
Kahire Büyükelçiliği% 100 % 77,3 % 0,5 % 20,6 % 1,6
-
Moldova Cumhuriyeti% 100 % 40,2 % 2,7 % 55 % 2,1
-
Kişinev Büyükelçiliği% 100 % 39,7 % 3,5 % 54,6 % 2,1
-
Komrat Başkonsolosluğu% 100 % 41,8 % 0 % 56 % 2,2
-
Nijerya Federal Cumhuriyeti% 100 % 44,2 % 1,2 % 48,8 % 5,8
-
Abuja Büyükelçiliği% 100 % 44,2 % 1,2 % 48,8 % 5,8
-
Norveç% 100 % 52,5 % 1,3 % 44,4 % 1,8
-
Oslo Büyükelçiliği% 100 % 52,5 % 1,3 % 44,4 % 1,8
-
Özbekistan% 100 % 52,6 % 1,2 % 40,9 % 5,3
-
Semerkant Başkonsolosluğu% 100 % 67,3 % 1,8 % 26,3 % 4,6
-
Taşkent Büyükelçiliği% 100 % 50,5 % 1,2 % 42,9 % 5,4
-
Pakistan İslam Cumhuriyeti% 100 % 67,6 % 1,6 % 26,4 % 4,4
-
Karaçi Başkonsolosluğu% 100 % 63,4 % 3 % 25,7 % 7,9
-
Lahor Başkonsolosluğu% 100 % 79,7 % 0 % 19,5 % 0,8
-
Islamabad Büyükelçiliği% 100 % 60,5 % 1,9 % 32,5 % 5,1
-
Polonya% 100 % 8,6 % 1,8 % 85,3 % 4,3
-
Varşova Büyükelçiliği% 100 % 8,6 % 1,8 % 85,3 % 4,3
-
Portekiz Cumhuriyeti% 100 % 4,4 % 1,5 % 91,4 % 2,7
-
Lizbon Büyükelçiliği% 100 % 4,4 % 1,5 % 91,4 % 2,7
-
Romanya% 100 % 37,8 % 1,4 % 57,8 % 3
-
Köstence Başkonsolosluğu% 100 % 45,6 % 1,4 % 50,5 % 2,6
-
Bükreş Büyükelçiliği% 100 % 36,4 % 1,5 % 59 % 3
-
Rusya Federasyonu% 100 % 37,7 % 3 % 55 % 4,3
-
Kazan Başkonsolosluğu% 100 % 49,9 % 2,4 % 42,6 % 5,2
-
Novorossisk Başkonsolosluğu% 100 % 88,4 % 0,7 % 10 % 0,9
-
St. Petersburg Başkonsolosluğu% 100 % 29,5 % 3,9 % 59,7 % 6,9
-
Moskova Büyükelçiliği% 100 % 28,2 % 3,4 % 64,1 % 4,3
-
Sırbistan Cumhuriyeti% 100 % 45,4 % 1,5 % 48,2 % 4,8
-
Yeni Pazar Başkonsolosluğu% 100 % 59,6 % 0,2 % 36,5 % 3,7
-
Belgrad Büyükelçiliği% 100 % 37,7 % 2,2 % 54,6 % 5,4
-
Singapur Cumhuriyeti% 100 % 10,6 % 1 % 85,9 % 2,4
-
Singapur Büyükelçiliği% 100 % 10,6 % 1 % 85,9 % 2,4
-
Slovak Cumhuriyeti% 100 % 15,1 % 1,8 % 78,6 % 4,4
-
Bratislava Büyükelçiliği% 100 % 15,1 % 1,8 % 78,6 % 4,4
-
Suudi Arabistan% 100 % 73,6 % 0,3 % 25,6 % 0,5
-
Cidde Başkonsolosluğu% 100 % 82,2 % 0,2 % 17,3 % 0,4
-
Riyad Büyükelçiliği% 100 % 61 % 0,4 % 37,9 % 0,6
-
Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti% 100 % 44,8 % 1,5 % 48,4 % 5,3
-
Darüsselam Büyükelçiliği% 100 % 44,8 % 1,5 % 48,4 % 5,3
-
Tayland% 100 % 13,2 % 2,7 % 79,9 % 4,2
-
Bangkok Büyükelçiliği% 100 % 13,2 % 2,7 % 79,9 % 4,2
-
Türkiye% 100 % 49,5 % 0,4 % 44,9 % 5,2
-
Türkmenistan% 100 % 43,5 % 1,7 % 49,3 % 5,5
-
Aşkabat Büyükelçiliği% 100 % 43,5 % 1,7 % 49,3 % 5,5
-
Ukrayna% 100 % 35,3 % 2,2 % 59,3 % 3,2
-
Odessa Başkonsolosluğu% 100 % 34,1 % 1,7 % 62,4 % 1,7
-
Kiev Büyükelçiliği% 100 % 36,4 % 2,5 % 56,6 % 4,5
-
Umman% 100 % 30,8 % 1,6 % 65,3 % 2,3
-
Muskat Büyükelçiliği% 100 % 30,8 % 1,6 % 65,3 % 2,3
-
Ürdün% 100 % 88,6 % 0,4 % 10,2 % 0,7
-
Amman Büyükelçiliği% 100 % 88,6 % 0,4 % 10,2 % 0,7
-
Yeni Zelanda% 100 % 14 % 1 % 84,1 % 1
-
Wellington Büyükelçiliği% 100 % 14 % 1 % 84,1 % 1
-
Yunanistan% 100 % 17 % 3,9 % 75,9 % 3,2
-
Atina-Pire Başkonsolosluğu% 100 % 13,4 % 2,1 % 82,7 % 1,8
-
Gümülcine Başkonsolosluğu% 100 % 47,8 % 3 % 41,8 % 7,5
-
Rodos Başkonsolosluğu% 100 % 35,3 % 0 % 58,8 % 5,9
-
Selanik Başkonsolosluğu% 100 % 9,7 % 14,8 % 69 % 6,5
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
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