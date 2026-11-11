Van İttifak Seçim Sonuçları - 14 Mayıs 2023 Genel Seçim
Genel Seçim - Milletvekili Seçimi Van Geneli Sonuçları
- Açılan sandık
- 2.301 / 2.301
- %100
Milletvekili Dağılımı
Van Milletvekilleri
-
Pervin Buldan1
-
Zülküf Uçar2
-
Gülcan Kaçmaz Sayyiğit3
-
Sinan Çiftyürek4
-
Gülderen Varli5
-
Mahmut Dindar6
-
Havin Kiye7
-
Taylan Ertaş8
-
Burhan Kayatürk1
-
Kayhan Türkmenoğlu2
-
Abdulahat Arvas3
-
Azad Kartal4
-
Selma Biçek5
-
Muhammed Çalağan6
-
Ömer Faruk Karakurt7
-
Muhammed Affan Orhan8
-
Seracettin Bedirhanoğlu1
-
Ercan Çiçek2
-
Aziz Örek3
-
Muhlis Orhan4
-
Meral Ayhan5
-
Nurten Taş6
-
Süleyman Kuşman7
-
Mehmet Kaval8
-
Yahya Cancan1
-
Ayhan Kahraman2
-
Fatih Şahin3
-
Abdulselam Arvas4
-
Sunullah Keleş5
-
Abdulhakan Üçdal6
-
Abdulaziz Gülbay7
-
Serpil Alan Taşkıran8
-
Kamil Yavuzer1
-
Yakup Demir2
-
Ali Şahin3
-
Mehmet Şahin4
-
Aydın Çiçek5
-
Murat Ergin6
-
İzzet Başkurt7
-
Nevzat Ataş8
-
Muhammed Nur Kaya1
-
Metin Kaya2
-
Ümmügülsüm Tezel3
-
Kazım Varçin4
-
Turgut Güleşce5
-
Muhammed Elenür6
-
Volkan Ertosun7
-
Cebrail Kaya8
-
Fuat Yavrutürk1
-
Fatma Melike Karaaslan Yılmaz2
-
Cevriye Yavuz3
-
Mehmet Emin Özbey4
-
Mert Osman Sürmen5
-
Bünyamin Turna6
-
Utku Tunahan Nasırlıoğlu7
-
Mehmet Oğuz Turan8
-
Haluk Terzioğlu1
-
Mehmet Veysi Metin2
-
Hidayet Erdoğan3
-
Nevzat Koç4
-
Yunus Acar5
-
Azmi Ertek6
-
Cengiz Durğun7
-
Emircan Avcı8
- Katılım oranı % 79,1
- Toplam seçmen724.847
- Kullanılan oy573.603
- Geçerli oy546.604
- 24 Haz 18 % 83,5
- 24 Haz 18653.678
- 24 Haz 18545.600
- 24 Haz 18527.670
- Açılan sandık
- 2.301 / 2.301
- %100
Milletvekili Dağılımı
Van Milletvekilleri
-
Pervin Buldan1
-
Zülküf Uçar2
-
Gülcan Kaçmaz Sayyiğit3
-
Sinan Çiftyürek4
-
Gülderen Varli5
-
Mahmut Dindar6
-
Havin Kiye7
-
Taylan Ertaş8
-
Burhan Kayatürk1
-
Kayhan Türkmenoğlu2
-
Abdulahat Arvas3
-
Azad Kartal4
-
Selma Biçek5
-
Muhammed Çalağan6
-
Ömer Faruk Karakurt7
-
Muhammed Affan Orhan8
-
Seracettin Bedirhanoğlu1
-
Ercan Çiçek2
-
Aziz Örek3
-
Muhlis Orhan4
-
Meral Ayhan5
-
Nurten Taş6
-
Süleyman Kuşman7
-
Mehmet Kaval8
-
Yahya Cancan1
-
Ayhan Kahraman2
-
Fatih Şahin3
-
Abdulselam Arvas4
-
Sunullah Keleş5
-
Abdulhakan Üçdal6
-
Abdulaziz Gülbay7
-
Serpil Alan Taşkıran8
-
Kamil Yavuzer1
-
Yakup Demir2
-
Ali Şahin3
-
Mehmet Şahin4
-
Aydın Çiçek5
-
Murat Ergin6
-
İzzet Başkurt7
-
Nevzat Ataş8
-
Muhammed Nur Kaya1
-
Metin Kaya2
-
Ümmügülsüm Tezel3
-
Kazım Varçin4
-
Turgut Güleşce5
-
Muhammed Elenür6
-
Volkan Ertosun7
-
Cebrail Kaya8
-
Fuat Yavrutürk1
-
Fatma Melike Karaaslan Yılmaz2
-
Cevriye Yavuz3
-
Mehmet Emin Özbey4
-
Mert Osman Sürmen5
-
Bünyamin Turna6
-
Utku Tunahan Nasırlıoğlu7
-
Mehmet Oğuz Turan8
-
Haluk Terzioğlu1
-
Mehmet Veysi Metin2
-
Hidayet Erdoğan3
-
Nevzat Koç4
-
Yunus Acar5
-
Azmi Ertek6
-
Cengiz Durğun7
-
Emircan Avcı8
- Katılım oranı % 79,1
- Toplam seçmen724.847
- Kullanılan oy573.603
- Geçerli oy546.604
- 24 Haz 18 % 83,5
- 24 Haz 18653.678
- 24 Haz 18545.600
- 24 Haz 18527.670
Van İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Van ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Van% 100 % 26,1 2 % 5,1 % 0,8 % 3,1 % 8,7 % 0 % 52,9 6 % 0 % 0 % 0,8 % 0,5 % 0,6 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Van% 100 % 26,15 2 % 5,12 % 0,84 % 3,14 % 8,73 % 0 % 52,92 6 % 0 % 0 % 0,78 % 0,49 % 0,61 Sol Parti
- Van (24 Haz 18) % 31,77 3 % 3,08 % 0 % 0 % 2,64 % 1,27 % 59,32 5 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,06 Bağımsız
-
BAHÇESARAY% 100 % 45,6 % 2,5 % 0,8 % 6,4 % 10,4 % 0 % 29,6 % 0 % 0 % 0,9 % 0,6 % 0,8 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
BAHÇESARAY% 100 % 45,64 % 2,54 % 0,78 % 6,41 % 10,42 % 0 % 29,61 % 0 % 0 % 0,92 % 0,55 % 0,78 Bağımsız
- BAHÇESARAY (24 Haz 18) % 49,62 % 2,86 % 0 % 0 % 1,67 % 1,76 % 40,15 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,79 Bağımsız
-
BAŞKALE% 100 % 16,1 % 2,3 % 0,2 % 1,1 % 6,1 % 0 % 70 % 0 % 0 % 1,8 % 0,7 % 0,7 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
BAŞKALE% 100 % 16,1 % 2,26 % 0,2 % 1,15 % 6,09 % 0 % 70,03 % 0 % 0 % 1,81 % 0,67 % 0,73 Sol Parti
- BAŞKALE (24 Haz 18) % 10,8 % 1,4 % 0 % 0 % 1,87 % 0,73 % 84,36 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,02 Bağımsız
-
ÇALDIRAN% 100 % 18,8 % 1,9 % 0,3 % 3,9 % 9,4 % 0 % 62,4 % 0 % 0 % 1 % 0,5 % 0,7 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
ÇALDIRAN% 100 % 18,82 % 1,85 % 0,27 % 3,95 % 9,38 % 0 % 62,44 % 0 % 0 % 1,01 % 0,49 % 0,69 Sol Parti
- ÇALDIRAN (24 Haz 18) % 20,13 % 1,53 % 0 % 0 % 1,87 % 1,04 % 74,1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,02 Bağımsız
-
ÇATAK% 100 % 28,3 % 2,7 % 0,4 % 4,4 % 8 % 0 % 52,6 % 0 % 0 % 0,8 % 0,7 % 0,8 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
ÇATAK% 100 % 28,35 % 2,65 % 0,43 % 4,37 % 7,96 % 0 % 52,6 % 0 % 0 % 0,81 % 0,72 % 0,85 Sol Parti
- ÇATAK (24 Haz 18) % 29,98 % 2,24 % 0 % 0 % 2,44 % 1,28 % 61,87 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,04 Bağımsız
-
EDREMİT% 100 % 25,1 % 4,4 % 0,5 % 3,9 % 7,2 % 0 % 55,8 % 0 % 0 % 1,1 % 0,4 % 0,6 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
EDREMİT% 100 % 25,15 % 4,35 % 0,47 % 3,95 % 7,19 % 0 % 55,8 % 0 % 0 % 1,08 % 0,44 % 0,6 Sol Parti
- EDREMİT (24 Haz 18) % 34,26 % 2,99 % 0 % 0 % 2,28 % 1,5 % 57,16 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,05 Bağımsız
-
ERCİŞ% 100 % 31 % 5,4 % 2 % 1,9 % 8,6 % 0 % 47,7 % 0 % 0 % 0,6 % 0,4 % 1,1 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
ERCİŞ% 100 % 31,01 % 5,4 % 2,04 % 1,88 % 8,62 % 0 % 47,68 % 0 % 0 % 0,64 % 0,36 % 1,09 Bağımsız
- ERCİŞ (24 Haz 18) % 34,68 % 4,14 % 0 % 0 % 1,86 % 1,58 % 56,28 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,02 Bağımsız
-
GEVAŞ% 100 % 38,6 % 3,6 % 0,3 % 5,4 % 6 % 0 % 43,3 % 0 % 0 % 0,4 % 0,5 % 0,9 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
GEVAŞ% 100 % 38,57 % 3,64 % 0,34 % 5,42 % 6,03 % 0 % 43,28 % 0 % 0 % 0,42 % 0,45 % 0,87 Sol Parti
- GEVAŞ (24 Haz 18) % 44,32 % 4,09 % 0 % 0 % 1,72 % 1,2 % 45,55 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,05 Bağımsız
-
GÜRPINAR% 100 % 32,3 % 3,2 % 0,2 % 3 % 6,2 % 0 % 52 % 0 % 0 % 0,6 % 0,5 % 0,8 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
GÜRPINAR% 100 % 32,29 % 3,24 % 0,24 % 3,02 % 6,21 % 0 % 52,04 % 0 % 0 % 0,64 % 0,5 % 0,77 Sol Parti
- GÜRPINAR (24 Haz 18) % 35,31 % 1,9 % 0 % 0 % 1,55 % 1,12 % 56,61 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,01 Bağımsız
-
İPEKYOLU% 100 % 25,5 % 5,5 % 0,7 % 3,9 % 8,3 % 0 % 53,1 % 0 % 0 % 0,7 % 0,5 % 0,6 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
İPEKYOLU% 100 % 25,45 % 5,54 % 0,71 % 3,85 % 8,35 % 0 % 53,08 % 0 % 0 % 0,71 % 0,53 % 0,56 Bağımsız
- İPEKYOLU (24 Haz 18) % 35,23 % 2,72 % 0 % 0 % 2,65 % 1,09 % 56,15 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,1 Bağımsız
-
MURADİYE% 100 % 22,9 % 1,3 % 0,4 % 1,9 % 20,4 % 0 % 50,4 % 0 % 0 % 0,9 % 0,4 % 0,8 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
MURADİYE% 100 % 22,85 % 1,28 % 0,36 % 1,94 % 20,37 % 0 % 50,42 % 0 % 0 % 0,87 % 0,36 % 0,77 Sol Parti
- MURADİYE (24 Haz 18) % 25,1 % 1,5 % 0 % 0 % 2,22 % 1,09 % 67,21 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,02 Bağımsız
-
ÖZALP% 100 % 13,8 % 2,1 % 0,5 % 1,1 % 5 % 0 % 74,6 % 0 % 0 % 0,7 % 0,6 % 0,7 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
ÖZALP% 100 % 13,76 % 2,06 % 0,5 % 1,05 % 5,04 % 0 % 74,57 % 0 % 0 % 0,74 % 0,59 % 0,69 Sol Parti
- ÖZALP (24 Haz 18) % 10,92 % 1,22 % 0 % 0 % 1,42 % 0,66 % 84,98 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,02 Bağımsız
-
SARAY% 100 % 17 % 4,5 % 1,7 % 1,4 % 5 % 0 % 67 % 0 % 0 % 0,9 % 0,4 % 0,7 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
SARAY% 100 % 16,95 % 4,48 % 1,69 % 1,41 % 5,02 % 0 % 66,96 % 0 % 0 % 0,89 % 0,43 % 0,66 Sol Parti
- SARAY (24 Haz 18) % 16,03 % 2,86 % 0 % 0 % 1,49 % 0,99 % 77,58 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,03 Bağımsız
-
TUŞBA% 100 % 24,3 % 7,9 % 1,1 % 3 % 7,5 % 0 % 53,3 % 0 % 0 % 0,5 % 0,4 % 0,7 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
TUŞBA% 100 % 24,3 % 7,93 % 1,15 % 2,96 % 7,51 % 0 % 53,3 % 0 % 0 % 0,5 % 0,45 % 0,69 Sol Parti
- TUŞBA (24 Haz 18) % 33,42 % 4,23 % 0 % 0 % 2,17 % 1,12 % 56,84 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,05 Bağımsız
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Van Milletvekilleri
* Van ilinde milletvekilliği kazanan adayları gösterir.
- 6 Y.Sol Parti 2 AK Parti
- Van
- 1
Pervin Buldan+241497
Burhan Kayatürk+95188
- 2
Zülküf Uçar+193755
Kayhan Türkmenoğlu+47446
- 3
Gülcan Kaçmaz Sayyiğit+146013
Abdulahat Arvas-1689
- 4
Sinan Çiftyürek+98271
Azad Kartal-49896
- 5
Gülderen Varli+50529
Selma Biçek-98102
- 6
Mahmut Dindar+2787
Muhammed Çalağan-146309
- 7
Havin Kiye-211016
Ömer Faruk Karakurt-194516
- 8
Taylan Ertaş-282481
Muhammed Affan Orhan-242722
Van Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 2.301 / 2.301
- %100
-
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