Muğla İttifak Seçim Sonuçları - 14 Mayıs 2023 Genel Seçim
Genel Seçim - Milletvekili Seçimi Muğla Geneli Sonuçları
- Açılan sandık
- 2.439 / 2.439
- %100
Milletvekili Dağılımı
Muğla Milletvekilleri
-
Cumhur Uzun1
-
Gizem Özcan2
-
Süreyya Öneş Derici3
-
Selçuk Özdağ4
-
Mehmet Demir5
-
Fatma Gebeş Çimen6
-
Salih Nazmi Büyükdöğerlioğlu7
-
Kadem Mete1
-
Yakup Otgöz2
-
Eylem Tan3
-
Turgay Öztürk4
-
Ali Mete Karagöz5
-
Hakan Fevzi İlhan6
-
Ali Tekin7
-
Metin Ergun1
-
Behçet Saatcı2
-
Mehmet Tosun3
-
Gülgün Çolakoğlu4
-
Ayfer İlhan Öçer5
-
Tulgay Hasar6
-
Ömer Kaya7
-
Özlem Balcı1
-
Ertuğrul Avcı2
-
Mevlüt Kiriş3
-
Abdulkadir Tekin4
-
Şevket Tokur5
-
Hilmi Başpınar6
-
Neslihan Doğangül Önder7
-
Mehmet Aslantuğ1
-
Neşe Tuncer Güngüt2
-
Osman Gülgün3
-
Mehmet Yapıcı4
-
Yağmur Özgür Güven5
-
Füsun Ünlüsoy6
-
Neşet Karadağ7
-
Hasan Yıldırım1
-
İpek Mahmutoğlu2
-
İbrahim Haluk Koşar3
-
Nezir Yatkı4
-
Derya Hezer5
-
Sedat Yağcıoğlu6
-
İbrahim Çiftçioğlu7
-
Ünal Yiğit1
-
Tan Bilginer2
-
Aybike Ece Taşova3
-
Cem Ayber4
-
Mehmet Özdemir5
-
Müjgan Dikmen6
-
Oğuzhan Ordukan7
-
Süleyman Dinçberk1
-
İbrahim Şimşek2
-
Canan Karaosmanoğlu3
-
Osman Kurtuluş4
-
Buse Tokaç5
-
Ümit İftar6
-
Subutay Akça7
-
İsmail Baykal1
-
Kadir Gürsoy2
-
Ersin Toptaş3
-
Hasan Sefa Tursun4
-
Memet Nesim Polat5
-
Faruk Öğe6
-
Engin Kaya7
-
Serdar Kulmaç1
-
Cavit Gülşe2
-
Özge Aras3
-
Melek Berber4
-
Tuncay Gülşe5
-
Emel Urgancı6
-
Duygu Çetin7
-
Ahmet Tarık Sarı1
-
Ali Özden2
-
Hilal Çetinkaya3
-
Reyhan Yılmaz4
-
Mustafa Rüçhan Özer5
-
Hüseyin Çakır6
-
Ufuk Dönmez7
- Katılım oranı % 90,5
- Toplam seçmen830.841
- Kullanılan oy751.752
- Geçerli oy733.172
- 24 Haz 18 % 89
- 24 Haz 18744.325
- 24 Haz 18662.370
- 24 Haz 18647.902
- Açılan sandık
- 2.439 / 2.439
- %100
Milletvekili Dağılımı
Muğla Milletvekilleri
-
Cumhur Uzun1
-
Gizem Özcan2
-
Süreyya Öneş Derici3
-
Selçuk Özdağ4
-
Mehmet Demir5
-
Fatma Gebeş Çimen6
-
Salih Nazmi Büyükdöğerlioğlu7
-
Kadem Mete1
-
Yakup Otgöz2
-
Eylem Tan3
-
Turgay Öztürk4
-
Ali Mete Karagöz5
-
Hakan Fevzi İlhan6
-
Ali Tekin7
-
Metin Ergun1
-
Behçet Saatcı2
-
Mehmet Tosun3
-
Gülgün Çolakoğlu4
-
Ayfer İlhan Öçer5
-
Tulgay Hasar6
-
Ömer Kaya7
-
Özlem Balcı1
-
Ertuğrul Avcı2
-
Mevlüt Kiriş3
-
Abdulkadir Tekin4
-
Şevket Tokur5
-
Hilmi Başpınar6
-
Neslihan Doğangül Önder7
-
Mehmet Aslantuğ1
-
Neşe Tuncer Güngüt2
-
Osman Gülgün3
-
Mehmet Yapıcı4
-
Yağmur Özgür Güven5
-
Füsun Ünlüsoy6
-
Neşet Karadağ7
-
Hasan Yıldırım1
-
İpek Mahmutoğlu2
-
İbrahim Haluk Koşar3
-
Nezir Yatkı4
-
Derya Hezer5
-
Sedat Yağcıoğlu6
-
İbrahim Çiftçioğlu7
-
Ünal Yiğit1
-
Tan Bilginer2
-
Aybike Ece Taşova3
-
Cem Ayber4
-
Mehmet Özdemir5
-
Müjgan Dikmen6
-
Oğuzhan Ordukan7
-
Süleyman Dinçberk1
-
İbrahim Şimşek2
-
Canan Karaosmanoğlu3
-
Osman Kurtuluş4
-
Buse Tokaç5
-
Ümit İftar6
-
Subutay Akça7
-
İsmail Baykal1
-
Kadir Gürsoy2
-
Ersin Toptaş3
-
Hasan Sefa Tursun4
-
Memet Nesim Polat5
-
Faruk Öğe6
-
Engin Kaya7
-
Serdar Kulmaç1
-
Cavit Gülşe2
-
Özge Aras3
-
Melek Berber4
-
Tuncay Gülşe5
-
Emel Urgancı6
-
Duygu Çetin7
-
Ahmet Tarık Sarı1
-
Ali Özden2
-
Hilal Çetinkaya3
-
Reyhan Yılmaz4
-
Mustafa Rüçhan Özer5
-
Hüseyin Çakır6
-
Ufuk Dönmez7
- Katılım oranı % 90,5
- Toplam seçmen830.841
- Kullanılan oy751.752
- Geçerli oy733.172
- 24 Haz 18 % 89
- 24 Haz 18744.325
- 24 Haz 18662.370
- 24 Haz 18647.902
Muğla İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Muğla ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Muğla% 100 % 24,5 2 % 6,3 % 0,3 % 0,6 % 37,6 4 % 17 1 % 3,5 % 5,6 % 0,3 % 1,7 % 1,2 % 0,3 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Muğla% 100 % 24,5 2 % 6,26 % 0,28 % 0,63 % 37,59 4 % 17,04 1 % 3,55 % 5,62 % 0,32 % 1,67 % 1,22 % 0,31 Genç Parti
- Muğla (24 Haz 18) % 28,18 2 % 6,49 % 0 % 0 % 40,86 4 % 16,48 1 % 6,74 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
BODRUM% 100 % 14,4 % 4,2 % 0,2 % 0,4 % 45,1 % 16,3 % 7,3 % 8,4 % 0,2 % 1,4 % 1,2 % 0,3 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
BODRUM% 100 % 14,38 % 4,17 % 0,18 % 0,4 % 45,05 % 16,29 % 7,3 % 8,42 % 0,18 % 1,38 % 1,17 % 0,3 Genç Parti
- BODRUM (24 Haz 18) % 16,51 % 5,1 % 0 % 0 % 51,25 % 14,01 % 12,23 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
DALAMAN% 100 % 26,9 % 7,5 % 0,4 % 1 % 33,1 % 19,9 % 2,5 % 3,6 % 0,4 % 2,2 % 1,3 % 0,3 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
DALAMAN% 100 % 26,94 % 7,53 % 0,38 % 0,98 % 33,13 % 19,87 % 2,54 % 3,57 % 0,39 % 2,2 % 1,3 % 0,33 Genç Parti
- DALAMAN (24 Haz 18) % 34,13 % 8,75 % 0 % 0 % 33,16 % 18,44 % 4,03 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
DATÇA% 100 % 14,1 % 7,6 % 0,3 % 0,4 % 48,7 % 11,1 % 6,3 % 8,1 % 0,2 % 1,2 % 0,9 % 0,3 Vatan
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
DATÇA% 100 % 14,09 % 7,61 % 0,29 % 0,39 % 48,67 % 11,09 % 6,35 % 8,07 % 0,18 % 1,23 % 0,88 % 0,31 Vatan
- DATÇA (24 Haz 18) % 15,31 % 6,44 % 0 % 0 % 51,24 % 13,02 % 12,91 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
FETHİYE% 100 % 28,3 % 5,6 % 0,3 % 0,6 % 32,1 % 21,9 % 1,3 % 5,6 % 0,3 % 1,7 % 1 % 0,3 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
FETHİYE% 100 % 28,35 % 5,64 % 0,28 % 0,62 % 32,15 % 21,86 % 1,34 % 5,58 % 0,32 % 1,67 % 0,97 % 0,29 Genç Parti
- FETHİYE (24 Haz 18) % 32,68 % 7,19 % 0 % 0 % 34,38 % 20,32 % 4,12 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
KAVAKLIDERE% 100 % 41,5 % 14,7 % 0,4 % 0,7 % 21,2 % 15,9 % 0,2 % 1 % 0,4 % 1,6 % 0,8 % 0,5 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
KAVAKLIDERE% 100 % 41,47 % 14,74 % 0,35 % 0,71 % 21,2 % 15,94 % 0,17 % 1,02 % 0,43 % 1,59 % 0,83 % 0,46 ANAP
- KAVAKLIDERE (24 Haz 18) % 47,67 % 8,69 % 0 % 0 % 24,73 % 16,91 % 0,49 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
KÖYCEĞİZ% 100 % 31,1 % 7,5 % 0,4 % 0,7 % 34,6 % 15,4 % 1,3 % 3,8 % 0,6 % 1,6 % 1,3 % 0,4 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
KÖYCEĞİZ% 100 % 31,07 % 7,55 % 0,37 % 0,72 % 34,62 % 15,43 % 1,34 % 3,82 % 0,56 % 1,6 % 1,29 % 0,37 Genç Parti
- KÖYCEĞİZ (24 Haz 18) % 36,49 % 6,14 % 0 % 0 % 39,39 % 13,37 % 3,25 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
MARMARİS% 100 % 20 % 4,9 % 0,3 % 0,5 % 42,3 % 14,8 % 4,5 % 7,3 % 0,2 % 2,2 % 1,6 % 0,4 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
MARMARİS% 100 % 20,03 % 4,94 % 0,31 % 0,48 % 42,3 % 14,82 % 4,46 % 7,28 % 0,23 % 2,18 % 1,6 % 0,42 Genç Parti
- MARMARİS (24 Haz 18) % 22,16 % 6,24 % 0 % 0 % 48,24 % 14,19 % 8,23 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
MENTEŞE% 100 % 21,6 % 5,8 % 0,2 % 0,6 % 40,2 % 16,7 % 1,7 % 7,6 % 0,3 % 2,4 % 1,6 % 0,3 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
MENTEŞE% 100 % 21,62 % 5,79 % 0,25 % 0,64 % 40,22 % 16,68 % 1,72 % 7,56 % 0,29 % 2,37 % 1,56 % 0,3 Genç Parti
- MENTEŞE (24 Haz 18) % 25,87 % 6,47 % 0 % 0 % 43,21 % 17,73 % 5,48 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
MİLAS% 100 % 22,6 % 6,2 % 0,3 % 0,6 % 39,2 % 17,8 % 4,1 % 4,5 % 0,3 % 1,7 % 1,2 % 0,4 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
MİLAS% 100 % 22,57 % 6,16 % 0,27 % 0,64 % 39,2 % 17,82 % 4,11 % 4,47 % 0,33 % 1,71 % 1,25 % 0,39 Genç Parti
- MİLAS (24 Haz 18) % 25,93 % 5,72 % 0 % 0 % 43,19 % 17,43 % 6,42 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
ORTACA% 100 % 22,7 % 7,1 % 0,3 % 0,6 % 39,8 % 18,4 % 2,4 % 4,2 % 0,4 % 1,6 % 1,1 % 0,3 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
ORTACA% 100 % 22,7 % 7,11 % 0,31 % 0,62 % 39,84 % 18,42 % 2,36 % 4,15 % 0,4 % 1,6 % 1,1 % 0,28 Genç Parti
- ORTACA (24 Haz 18) % 27,13 % 7,98 % 0 % 0 % 41,97 % 16,79 % 4,77 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
SEYDİKEMER% 100 % 45 % 9,4 % 0,4 % 0,7 % 20,5 % 18,2 % 0,4 % 0,9 % 0,8 % 1 % 0,8 % 0,4 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
SEYDİKEMER% 100 % 45,04 % 9,4 % 0,4 % 0,72 % 20,48 % 18,2 % 0,4 % 0,89 % 0,77 % 0,97 % 0,82 % 0,36 ANAP
- SEYDİKEMER (24 Haz 18) % 48,48 % 8,52 % 0 % 0 % 21,93 % 17,93 % 1,32 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
ULA% 100 % 26,3 % 5,7 % 0,3 % 0,9 % 40 % 13,2 % 1,9 % 6,8 % 0,3 % 1,5 % 1,3 % 0,4 TKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
ULA% 100 % 26,31 % 5,75 % 0,33 % 0,93 % 40,02 % 13,23 % 1,88 % 6,8 % 0,32 % 1,51 % 1,32 % 0,36 TKP
- ULA (24 Haz 18) % 30,84 % 4,86 % 0 % 0 % 43,22 % 14,46 % 5,17 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
YATAĞAN% 100 % 26,8 % 7,3 % 0,3 % 0,7 % 39 % 17,3 % 1 % 2,7 % 0,3 % 1,5 % 1,6 % 0,4 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
YATAĞAN% 100 % 26,81 % 7,32 % 0,3 % 0,7 % 39,03 % 17,28 % 0,96 % 2,69 % 0,34 % 1,46 % 1,64 % 0,35 Genç Parti
- YATAĞAN (24 Haz 18) % 30,34 % 6 % 0 % 0 % 38,54 % 21,01 % 2,43 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Muğla Milletvekilleri
* Muğla ilinde milletvekilliği kazanan adayları gösterir.
- 4 CHP 2 AK Parti 1 İyi Parti
- Muğla
- 1
Cumhur Uzun+213117
Kadem Mete+117213
Metin Ergun+65012
- 2
Gizem Özcan+150667
Yakup Otgöz+54763
Behçet Saatcı-12884
- 3
Süreyya Öneş Derici+88217
Eylem Tan-27012
Mehmet Tosun-81775
- 4
Selçuk Özdağ+25767
Turgay Öztürk-95904
Gülgün Çolakoğlu-150667
- 5
Mehmet Demir-173590
Ali Mete Karagöz-164796
Ayfer İlhan Öçer-219559
- 6
Fatma Gebeş Çimen-263422
Hakan Fevzi İlhan-233688
Tulgay Hasar-288450
- 7
Salih Nazmi Büyükdöğerlioğlu-353254
Ali Tekin-302579
Ömer Kaya-357342
Muğla Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 2.439 / 2.439
- %100
-
2024 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2023 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2019 İstanbul Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2019 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
- Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- Haziran 2018 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2017 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- Kasım 2015 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- Haziran 2015 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2014 Yerel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2014 Cumhurbaşkanlığı Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2011 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2010 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2007 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2007 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2002 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1999 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1995 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1991 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1988 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1987 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1987 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1983 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1982 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1977 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1973 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1969 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1965 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1961 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1961 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1957 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1954 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1950 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1946 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi