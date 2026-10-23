Seçim Ankara İttifak Seçim Sonuçları - 2023 Ankara İttifak Oy Dağılımı

Ankara İttifak Seçim Sonuçları - 14 Mayıs 2023 Genel Seçim

Genel Seçim - Milletvekili Seçimi Ankara Geneli Sonuçları

Genele Göre İttifaka Göre
  • Açılan sandık
  • 12.275 / 12.275
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • İyi Parti
  • MHP
  • Zafer
  • Y.Sol Parti
  • Y.Refah
  • BBP
  • TİP
  • Memleket
  • Adalet
  • Diğer
  • 15
  • 13
  • 5
  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %32,5
  • %30,6
  • %12,8
  • %10,2
  • %3,3
  • %3,1
  • %2,7
  • %1,3
  • %1,2
  • %1
  • %0,2
  • %1
  • %32,5
  • %30,6
  • %12,8
  • %10,2
  • %3,3
  • %3,1
  • %2,7
  • %1,3
  • %1,2
  • %1
  • %0,2
  • %1
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 15
  • 10
  • 5
  • 5
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %40,4
  • %26,1
  • %12,1
  • %13,1
  • %0
  • %6,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,9
  • %40,4
  • %26,1
  • %12,1
  • %13,1
  • %0
  • %6,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,9
Tüm Partiler
Milletvekili Dağılımı
15 13 5 3
Kazanan Milletvekili Listesi
ALT AYŞ BAL BYP ÇML ÇAN ÇBK ELM GDL HYM KLC KIZ NLH POL ŞRF GÖL KEÇ MMK SNC YMH KZN AKY ETİ EVR PUR
AKYURT
yukleniyor
ALTINDAĞ
yukleniyor
AYAŞ
yukleniyor
BALA
yukleniyor
BEYPAZARI
yukleniyor
ÇAMLIDERE
yukleniyor
ÇANKAYA
yukleniyor
ÇUBUK
yukleniyor
ELMADAĞ
yukleniyor
ETİMESGUT
yukleniyor
EVREN
yukleniyor
GÖLBAŞI
yukleniyor
GÜDÜL
yukleniyor
HAYMANA
yukleniyor
KAHRAMANKAZAN
yukleniyor
KALECİK
yukleniyor
KEÇİÖREN
yukleniyor
KIZILCAHAMAM
yukleniyor
MAMAK
yukleniyor
NALLIHAN
yukleniyor
POLATLI
yukleniyor
PURSAKLAR
yukleniyor
SİNCAN
yukleniyor
ŞEREFLİKOÇHİSAR
yukleniyor
YENİMAHALLE
yukleniyor

  • AK Parti

  • MHP

  • CHP

  • İyi Parti

  • Memleket

  • Y.Sol Parti

  • BBP

  • Adalet

  • TİP

  • Y.Refah

  • Zafer

* 31 Mart 2023 Genel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

* Sonuçlar, yurtdışı oyları da dahil edilerek hesaplanmıştır.

* 24 Haz 2018 Yeşil Sol Parti verileri, 24 Haz 2018 HDP partisinin genel seçim sonuçlarına aittir.

Ankara Milletvekilleri

  • AK Parti 15
  • CHP 13
  • İyi Parti 5
  • MHP 3
  • Zafer 0
  • Y.Sol Parti 0
  • Y.Refah 0
  • BBP 0
  • TİP 0
  • Memleket 0
  • Adalet 0

  • Yıldırım Tuğrul Türkeş

     ANK 1/1

  • Vedat Bilgin

     ANK 2/1

  • Fuat Oktay

     ANK 3/1

  • Jülide Sarıeroğlu

     ANK 1/2

  • Lütfiye Selva Çam

     ANK 2/2

  • Leyla Şahin Usta

     ANK 3/2

  • Murat Alparslan

     ANK 1/3

  • Orhan Yegin

     ANK 2/3

  • Ömer İleri

     ANK 3/3

  • Gamze Taşcıer

     ANK 1/1

  • Murat Emir

     ANK 2/1

  • Tekin Bingöl

     ANK 3/1

  • Deniz Demir

     ANK 1/2

  • İdris Şahin

     ANK 2/2

  • Umut Akdoğan

     ANK 3/2

  • Okan Konuralp

     ANK 1/3

  • Semra Dinçer

     ANK 2/3

  • Mesut Doğan

     ANK 3/3

  • Koray Aydın

     ANK 1/1

  • Adnan Beker

     ANK 2/1

  • Yüksel Arslan

     ANK 3/1

  • Ahmet Eşref Fakıbaba

     ANK 1/2

  • Sedat Aksakallı

     ANK 2/2

  • Kürşad Zorlu

     ANK 3/2

  • Kevser Ofluoğlu

     ANK 1/3

  • Uğurhan Ferudun Berat Tiryaki

     ANK 2/3

  • Fatih Koca

     ANK 3/3

  • Mevlüt Karakaya

     ANK 1/1

  • Sadir Durmaz

     ANK 2/1

  • Yaşar Yıldırım

     ANK 3/1

  • Önder Kahveci

     ANK 1/2

  • Özgür Bayraktar

     ANK 2/2

  • Erkan Haberal

     ANK 3/2

  • Eyyup Yıldız

     ANK 1/3

  • Nevin Taşlıçay

     ANK 2/3

  • Seçkin Odabaşı

     ANK 3/3

  • Mehmet Ali Şehirlioğlu

     ANK 1/1

  • Seyit Yücel

     ANK 2/1

  • Lütfü Şahsuvaroğlu

     ANK 3/1

  • Aslan Yaman

     ANK 1/2

  • Hayati Bice

     ANK 2/2

  • Koçak Tükenmez

     ANK 3/2

  • Semih Dikkatli

     ANK 1/3

  • Vedat Şahaner

     ANK 2/3

  • Hüseyin Solak

     ANK 3/3

  • Emirali Türkmen

     ANK 1/1

  • İhsan Seylan

     ANK 2/1

  • Metin Kılıç

     ANK 3/1

  • Selma Gürkan

     ANK 1/2

  • Gülten Kahraman

     ANK 2/2

  • Alişan Şahin

     ANK 3/2

  • Ali Özkan

     ANK 1/3

  • Evren Çevik

     ANK 2/3

  • Özlem Boyraz Özel

     ANK 3/3

  • Cengiz Zor

     ANK 1/1

  • Sacit Günbey

     ANK 2/1

  • Mehmet Fatih Uğurlu

     ANK 3/1

  • Mehmet Kaderli

     ANK 1/2

  • Mehmet Fatih Öztek

     ANK 2/2

  • Selçuk Geyveli

     ANK 3/2

  • Nureddin Gül

     ANK 1/3

  • Melih Güner

     ANK 2/3

  • Bahattin Sungur

     ANK 3/3

  • Mikail Şahan

     ANK 1/1

  • Üzeyir Tunç

     ANK 2/1

  • Tevfik Eren

     ANK 3/1

  • Hikmet Karaca

     ANK 1/2

  • Aydın Öksüz

     ANK 2/2

  • Fuat Akkan

     ANK 3/2

  • Adem Karaca

     ANK 1/3

  • Hakan Ayantaş

     ANK 2/3

  • Hakan Çelen

     ANK 3/3

  • -

     -

  • Özgür Aybaş

     ANK 2/1

  • Ozan Bingöl

     ANK 3/1

  • -

     -

  • Yelda Koçak Urfa

     ANK 2/2

  • Misket Elif Çongur

     ANK 3/2

  • -

     -

  • Bektaş Rıza Hanedan

     ANK 2/3

  • Tuğba Gürsoy

     ANK 3/3

  • İpek Özkal Sayan

     ANK 1/1

  • Hüseyin Avni Aksoy

     ANK 2/1

  • Yavuz Kayhan Yüregir

     ANK 3/1

  • Halil İlker Çelik

     ANK 1/2

  • Mehmet Berber

     ANK 2/2

  • Mustafa Çağlayan

     ANK 3/2

  • Sibel Aracı

     ANK 1/3

  • Hakkı Erman Eranıl

     ANK 2/3

  • Ali Evren Eryıldız

     ANK 3/3

  • Dilek Öz

     ANK 1/1

  • Kaan Şahin

     ANK 2/1

  • Nesimi Özgöz

     ANK 3/1

  • Hüsnü Tanrıverdi

     ANK 1/2

  • Seray Santırcıoğlu

     ANK 2/2

  • Aydın Santırcıoğlu

     ANK 3/2

  • Heyecan Nazlı Veziroğlu

     ANK 1/3

  • Bülent Karslı

     ANK 2/3

  • Levent Güngör

     ANK 3/3
Tüm Liste
  • Katılım oranı % 91,5
  • Toplam seçmen4.416.747
  • Kullanılan oy4.040.946
  • Geçerli oy3.972.570
  • 24 Haz 18 % 89,7
  • 24 Haz 184.010.856
  • 24 Haz 183.598.584
  • 24 Haz 183.546.557
Parti Listesi Milletvekili Aday Listesi Ankara Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu
  • Açılan sandık
  • 12.275 / 12.275
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • Y.Refah
  • BBP
  • 18
  • 15
  • 3
  • 0
  • 0
  • %46,7
  • %32,5
  • %10,2
  • %2,7
  • %1,3
  • %46,7
  • %32,5
  • %10,2
  • %2,7
  • %1,3
  • MİLLET
  • CHP
  • İyi Parti
  • 18
  • 13
  • 5
  • %43,4
  • %30,6
  • %12,8
  • %43,4
  • %30,6
  • %12,8
  • EMEK VE ÖZG
  • Y.Sol Parti
  • TİP
  • 0
  • 0
  • 0
  • %4,4
  • %3,1
  • %1,2
  • %4,4
  • %3,1
  • %1,2
  • ATA
  • Zafer
  • Adalet
  • 0
  • 0
  • 0
  • %3,6
  • %3,3
  • %0,2
  • %3,6
  • %3,3
  • %0,2
  • Diğer
  • 0
  • %2
  • %2
Tüm Partiler
Milletvekili Dağılımı
18 18
Kazanan Milletvekili Listesi
ALT AYŞ BAL BYP ÇML ÇAN ÇBK ELM GDL HYM KLC KIZ NLH POL ŞRF GÖL KEÇ MMK SNC YMH KZN AKY ETİ EVR PUR
AKYURT
yukleniyor
ALTINDAĞ
yukleniyor
AYAŞ
yukleniyor
BALA
yukleniyor
BEYPAZARI
yukleniyor
ÇAMLIDERE
yukleniyor
ÇANKAYA
yukleniyor
ÇUBUK
yukleniyor
ELMADAĞ
yukleniyor
ETİMESGUT
yukleniyor
EVREN
yukleniyor
GÖLBAŞI
yukleniyor
GÜDÜL
yukleniyor
HAYMANA
yukleniyor
KAHRAMANKAZAN
yukleniyor
KALECİK
yukleniyor
KEÇİÖREN
yukleniyor
KIZILCAHAMAM
yukleniyor
MAMAK
yukleniyor
NALLIHAN
yukleniyor
POLATLI
yukleniyor
PURSAKLAR
yukleniyor
SİNCAN
yukleniyor
ŞEREFLİKOÇHİSAR
yukleniyor
YENİMAHALLE
yukleniyor

  • CUMHUR

  • MİLLET

  • EMEK VE ÖZG

  • ATA

  • SOSYALİST G.B.

  • Diğer

* 31 Mart 2023 Genel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

* Sonuçlar, yurtdışı oyları da dahil edilerek hesaplanmıştır.

* 24 Haz 2018 Yeşil Sol Parti verileri, 24 Haz 2018 HDP partisinin genel seçim sonuçlarına aittir.

Ankara Milletvekilleri

  • AK Parti 15
  • CHP 13
  • İyi Parti 5
  • MHP 3
  • Zafer 0
  • Y.Sol Parti 0
  • Y.Refah 0
  • BBP 0
  • TİP 0
  • Memleket 0
  • Adalet 0

  • Yıldırım Tuğrul Türkeş

     ANK 1/1

  • Vedat Bilgin

     ANK 2/1

  • Fuat Oktay

     ANK 3/1

  • Jülide Sarıeroğlu

     ANK 1/2

  • Lütfiye Selva Çam

     ANK 2/2

  • Leyla Şahin Usta

     ANK 3/2

  • Murat Alparslan

     ANK 1/3

  • Orhan Yegin

     ANK 2/3

  • Ömer İleri

     ANK 3/3

  • Gamze Taşcıer

     ANK 1/1

  • Murat Emir

     ANK 2/1

  • Tekin Bingöl

     ANK 3/1

  • Deniz Demir

     ANK 1/2

  • İdris Şahin

     ANK 2/2

  • Umut Akdoğan

     ANK 3/2

  • Okan Konuralp

     ANK 1/3

  • Semra Dinçer

     ANK 2/3

  • Mesut Doğan

     ANK 3/3

  • Koray Aydın

     ANK 1/1

  • Adnan Beker

     ANK 2/1

  • Yüksel Arslan

     ANK 3/1

  • Ahmet Eşref Fakıbaba

     ANK 1/2

  • Sedat Aksakallı

     ANK 2/2

  • Kürşad Zorlu

     ANK 3/2

  • Kevser Ofluoğlu

     ANK 1/3

  • Uğurhan Ferudun Berat Tiryaki

     ANK 2/3

  • Fatih Koca

     ANK 3/3

  • Mevlüt Karakaya

     ANK 1/1

  • Sadir Durmaz

     ANK 2/1

  • Yaşar Yıldırım

     ANK 3/1

  • Önder Kahveci

     ANK 1/2

  • Özgür Bayraktar

     ANK 2/2

  • Erkan Haberal

     ANK 3/2

  • Eyyup Yıldız

     ANK 1/3

  • Nevin Taşlıçay

     ANK 2/3

  • Seçkin Odabaşı

     ANK 3/3

  • Mehmet Ali Şehirlioğlu

     ANK 1/1

  • Seyit Yücel

     ANK 2/1

  • Lütfü Şahsuvaroğlu

     ANK 3/1

  • Aslan Yaman

     ANK 1/2

  • Hayati Bice

     ANK 2/2

  • Koçak Tükenmez

     ANK 3/2

  • Semih Dikkatli

     ANK 1/3

  • Vedat Şahaner

     ANK 2/3

  • Hüseyin Solak

     ANK 3/3

  • Emirali Türkmen

     ANK 1/1

  • İhsan Seylan

     ANK 2/1

  • Metin Kılıç

     ANK 3/1

  • Selma Gürkan

     ANK 1/2

  • Gülten Kahraman

     ANK 2/2

  • Alişan Şahin

     ANK 3/2

  • Ali Özkan

     ANK 1/3

  • Evren Çevik

     ANK 2/3

  • Özlem Boyraz Özel

     ANK 3/3

  • Cengiz Zor

     ANK 1/1

  • Sacit Günbey

     ANK 2/1

  • Mehmet Fatih Uğurlu

     ANK 3/1

  • Mehmet Kaderli

     ANK 1/2

  • Mehmet Fatih Öztek

     ANK 2/2

  • Selçuk Geyveli

     ANK 3/2

  • Nureddin Gül

     ANK 1/3

  • Melih Güner

     ANK 2/3

  • Bahattin Sungur

     ANK 3/3

  • Mikail Şahan

     ANK 1/1

  • Üzeyir Tunç

     ANK 2/1

  • Tevfik Eren

     ANK 3/1

  • Hikmet Karaca

     ANK 1/2

  • Aydın Öksüz

     ANK 2/2

  • Fuat Akkan

     ANK 3/2

  • Adem Karaca

     ANK 1/3

  • Hakan Ayantaş

     ANK 2/3

  • Hakan Çelen

     ANK 3/3

  • -

     -

  • Özgür Aybaş

     ANK 2/1

  • Ozan Bingöl

     ANK 3/1

  • -

     -

  • Yelda Koçak Urfa

     ANK 2/2

  • Misket Elif Çongur

     ANK 3/2

  • -

     -

  • Bektaş Rıza Hanedan

     ANK 2/3

  • Tuğba Gürsoy

     ANK 3/3

  • İpek Özkal Sayan

     ANK 1/1

  • Hüseyin Avni Aksoy

     ANK 2/1

  • Yavuz Kayhan Yüregir

     ANK 3/1

  • Halil İlker Çelik

     ANK 1/2

  • Mehmet Berber

     ANK 2/2

  • Mustafa Çağlayan

     ANK 3/2

  • Sibel Aracı

     ANK 1/3

  • Hakkı Erman Eranıl

     ANK 2/3

  • Ali Evren Eryıldız

     ANK 3/3

  • Dilek Öz

     ANK 1/1

  • Kaan Şahin

     ANK 2/1

  • Nesimi Özgöz

     ANK 3/1

  • Hüsnü Tanrıverdi

     ANK 1/2

  • Seray Santırcıoğlu

     ANK 2/2

  • Aydın Santırcıoğlu

     ANK 3/2

  • Heyecan Nazlı Veziroğlu

     ANK 1/3

  • Bülent Karslı

     ANK 2/3

  • Levent Güngör

     ANK 3/3
Tüm Liste
  • Katılım oranı % 91,5
  • Toplam seçmen4.416.747
  • Kullanılan oy4.040.946
  • Geçerli oy3.972.570
  • 24 Haz 18 % 89,7
  • 24 Haz 184.010.856
  • 24 Haz 183.598.584
  • 24 Haz 183.546.557
Parti Listesi Milletvekili Aday Listesi Ankara Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu

Ankara İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ankara ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
  • Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ankara Milletvekilleri

* Ankara ilinde milletvekilliği kazanan adayları gösterir.

  • 15 AK Parti 13 CHP 5 İyi Parti 3 MHP
  • Ankara 1. Bölge
  • 1

    Yıldırım Tuğrul Türkeş

     +268280

    Gamze Taşcıer

     +514584

    Koray Aydın

     +98645

    Mevlüt Karakaya

     +32251
  • 2

    Jülide Sarıeroğlu

     +184716

    Deniz Demir

     +444215

    Ahmet Eşref Fakıbaba

     +15081

    Önder Kahveci

     -60106
  • 3

    Murat Alparslan

     +101151

    Okan Konuralp

     +373846

    Kevser Ofluoğlu

     -81674

    Eyyup Yıldız

     -148068
  • 4

    Zehranur Aydemir

     +17586

    Sadullah Ergin

     +303477

    Yetkin Öztürk

     -169635

    İbrahim Çiftçi

     -236029
  • 5

    Mustafa Hasgül

     -103680

    Mustafa Nedim Yamalı

     +233108

    Mine Baş

     -257596

    Oğuz Yılmaz

     -323990
  • 6

    Ebru Kurban Yaldız

     -194785

    Aliye Timisi Ersever

     +162739

    Burçin Çiçek

     -345558

    Levent Çağlancı

     -411952
  • 7

    Muhammed Abdullah Özer

     -285890

    Deniz Çakır

     -30776

    Metehan Erdem

     -433519

    Şeniz Sezgin

     -499913
  • 8

    Osman Karaaslan

     -376995

    Kemal Akkurt

     -118737

    Osman Topal

     -521480

    Yiğit Yılmaz

     -587874
  • 9

    Hasan Erçelebi

     -468100

    Aysun Palalı Köktaş

     -206698

    Onur Hondoroğlu

     -609441

    Sultan Polat

     -675835
  • 10

    Eyüp Gökhan Özekin

     -559205

    Elif Topkaya Sevinç

     -294660

    Ece Özen Akan

     -697402

    Funda Gülerer

     -763796
  • 11

    Edibe Sinem Ersoy

     -650310

    Hüseyin Can Güner

     -382621

    Ahmet Altıparmak

     -785364

    Murat Karakurt

     -851758
  • 12

    İlhami Teke

     -741415

    Aycan Koçtürk

     -470582

    Ahmet Erenoğlu

     -873325

    Ahmet Karagöz

     -939719
  • 13

    Muhammet Tarık Kuyrukcu

     -832520

    Armağan Erdoğan

     -558543

    Muhammet Ecel

     -961286

    Adnan Yirik

     -1027680
  • Ankara 2. Bölge
  • 1

    Vedat Bilgin

     +425064

    Murat Emir

     +174660

    Adnan Beker

     +65314

    Sadir Durmaz

     +71601
  • 2

    Lütfiye Selva Çam

     +353812

    İdris Şahin

     +103409

    Sedat Aksakallı

     -27376

    Özgür Bayraktar

     -21438
  • 3

    Orhan Yegin

     +282560

    Semra Dinçer

     +32158

    Uğurhan Ferudun Berat Tiryaki

     -109347

    Nevin Taşlıçay

     -103409
  • 4

    Zeynep Yıldız

     +211309

    İrem Yaman

     -84965

    Fatma Özkan

     -191318

    Ahmet Selim Yurdakul

     -185380
  • 5

    Osman Gökçek

     +140058

    Orkun Kanber

     -167684

    Muharrem Beşir

     -273288

    Cengiz Şahin

     -267350
  • 6

    Kurtcan Çelebi

     +68806

    Alirıza Erbay

     -250403

    Ramazan Değerli

     -355259

    Tarkan Toper

     -349321
  • 7

    Abdulvahap Şahin

     -77480

    Erdal Kiziroğlu

     -333122

    Erdoğan Yıldırım

     -437230

    Emine Güven Öztürk

     -431292
  • 8

    Cihan Ankara

     -159450

    Özkan Oktan

     -415841

    Fatma Gülümser Birol

     -519200

    İlkay Uyar Kaba

     -513262
  • 9

    Ejder Onursal

     -241421

    Funda Cengiz

     -498561

    Nadir Çetinkaya

     -601171

    Ümmühani Coşkun

     -595233
  • 10

    Servet Türkayık

     -323392

    Erol Tosun

     -581280

    Özcan Dağgeç

     -683142

    Yusuf Tanık

     -677204
  • 11

    Burcu Gökalp

     -405362

    Nursel Öcal

     -663999

    Elmas Yağmur

     -765112

    Levent Uğurlu

     -759174
  • Ankara 3. Bölge
  • 1

    Fuat Oktay

     +367373

    Tekin Bingöl

     +308866

    Yüksel Arslan

     +113161

    Yaşar Yıldırım

     +72175
  • 2

    Leyla Şahin Usta

     +290716

    Umut Akdoğan

     +234451

    Kürşad Zorlu

     +36504

    Erkan Haberal

     -28781
  • 3

    Ömer İleri

     +214060

    Mesut Doğan

     +160036

    Fatih Koca

     -76600

    Seçkin Odabaşı

     -117586
  • 4

    Asuman Erdoğan

     +137403

    Aylin Yaman

     +85620

    Sevin Çağlayan

     -165406

    Fatih Çetinkaya

     -206392
  • 5

    Ahmet Fethan Baykoç

     +60747

    Ahmet Ersen Özsoy

     -60747

    Tamer Kayaalp

     -254212

    Özmen Alp Giray Erdemir

     -295198
  • 6

    Remzi Albasan

     -125422

    Mehmet Akyürek

     -149553

    Serdar Sargın

     -343018

    Hayriye Aydın

     -384004
  • 7

    Halise Çiftci

     -220331

    Mehtap Yücel

     -238359

    Mehmet Arslan

     -431824

    Erdinç Ölmez

     -472810
  • 8

    Ahmet Çotuk

     -315239

    Memet Yula

     -327164

    Kadriye Ünler

     -520629

    Yaşar Yukarıkır

     -561615
  • 9

    Ahmet Gül

     -410148

    Zeynep Esra Özdemir

     -415970

    Berna Şahin

     -609435

    Bahri Batuhan Kurban

     -650421
  • 10

    Ertunç Güngör

     -505056

    Ömer Yılmaz

     -504776

    Sevgi Yalav

     -698241

    Hüseyin Yılmaz

     -739227
  • 11

    Halil Hotaman

     -599964

    Elmas Kübra Karaca

     -593582

    Mustafa Tolga Öztürk

     -787047

    Uğur Sadık

     -828033
  • 12

    Cansın Yılmaz Yaşar

     -694873

    Hasan Cem Yılmaz

     -682388

    Mehtap Demirhan Özdemir

     -875853

    Öznur Özen

     -916839

Ankara Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 12.275 / 12.275
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • İyi Parti
  • MHP
  • Zafer
  • Y.Sol Parti
  • Y.Refah
  • BBP
  • TİP
  • 15
  • 13
  • 5
  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %32,5
    1.292.189 oy
  • %30,6
    1.214.147 oy
  • %12,8
    508.592 oy
  • %10,2
    407.150 oy
  • %3,3
    132.220 oy
  • %3,1
    125.024 oy
  • %2,7
    106.014 oy
  • %1,3
    50.275 oy
  • %1,2
    48.267 oy
  • %32,5
    1.292.189 oy
  • %30,6
    1.214.147 oy
  • %12,8
    508.592 oy
  • %10,2
    407.150 oy
  • %3,3
    132.220 oy
  • %3,1
    125.024 oy
  • %2,7
    106.014 oy
  • %1,3
    50.275 oy
  • %1,2
    48.267 oy
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 15
  • 10
  • 5
  • 5
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • %40,4
    1.434.061 oy
  • %26,1
    925.159 oy
  • %12,1
    429.079 oy
  • %13,1
    464.934 oy
  • %0
    0 oy
  • %6,4
    227.129 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %40,4
    1.434.061 oy
  • %26,1
    925.159 oy
  • %12,1
    429.079 oy
  • %13,1
    464.934 oy
  • %0
  • %6,4
    227.129 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • Memleket
  • Adalet
  • Genç Parti
  • TKP
  • ANAP
  • MİLLET
  • AB
  • Sol Parti
  • Vatan
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %1
    39.081 oy
  • %0,2
    8.808 oy
  • %0,2
    6.769 oy
  • %0,1
    5.837 oy
  • %0,1
    5.635 oy
  • %0,1
    3.709 oy
  • %0,1
    3.481 oy
  • %0,1
    3.203 oy
  • %0,1
    2.996 oy
  • %1
    39.081 oy
  • %0,2
    8.808 oy
  • %0,2
    6.769 oy
  • %0,1
    5.837 oy
  • %0,1
    5.635 oy
  • %0,1
    3.709 oy
  • %0,1
    3.481 oy
  • %0,1
    3.203 oy
  • %0,1
    2.996 oy
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    7.782 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,2
    7.782 oy
  • GBP
  • Milli Yol
  • HAK-PAR
  • HKP
  • TKH
  • YP
  • Bağımsız
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0,1
    2.098 oy
  • %0
    1.933 oy
  • %0
    1.413 oy
  • %0
    1.284 oy
  • %0
    1.125 oy
  • %0
    340 oy
  • %0
    980 oy
  • %0,1
    2.098 oy
  • %0
    1.933 oy
  • %0
    1.413 oy
  • %0
    1.284 oy
  • %0
    1.125 oy
  • %0
    340 oy
  • %0
    980 oy
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    1.494 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
    1.494 oy

Ankara Genel Seçim Sonuçları Mayıs 2023

Ankara Geneli Ankara İlçeleri Seçim Sonuçları Ankara Ayrıntılı Seçim Sonuçları Türkiye Ayrıntılı Seçim Sonuçları Ankara Milletvekilleri