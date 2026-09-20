Türkiye Geneli Meclis Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Türkiye Geneli
- Açılan sandık
- 194.678 / 194.678
- %100
Türkiye Geneli Meclis Dağılımı
- Katılım oranı % 84,5
- Toplam seçmen57.093.410
- Kullanılan oy48.271.542
- Geçerli oy46.259.116
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1452.695.832
- 30 Mar 1446.883.686
- 30 Mar 1444.834.121
- Açılan sandık
- 194.678 / 194.678
- %100
Türkiye Geneli Meclis Dağılımı
- Katılım oranı % 84,5
- Toplam seçmen57.093.410
- Kullanılan oy48.271.542
- Geçerli oy46.259.116
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1452.695.832
- 30 Mar 1446.883.686
- 30 Mar 1444.834.121
Tüm Şehirler
* İl (81) sonuçlarını özet olarak gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
İstanbul% 100 % 45,6 % 2,2 % 38,5 % 3,5 % 4 % 2,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İSTANBUL % 100 % 45,58 % 2,16 % 38,54 % 3,47 % 4,01 % 2,63 SP
- İstanbul (30 Mar 2014) % 44,99 % 7,42 % 36,5 % 0 % 0 % 5,07 Bağımsız
-
Ankara% 100 % 41 % 7,1 % 37,9 % 7,2 % 1,1 % 2,1 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ANKARA % 100 % 41,01 % 7,13 % 37,87 % 7,23 % 1,12 % 2,1 BBP
- Ankara (30 Mar 2014) % 42,35 % 17,23 % 31,88 % 0 % 0 % 4,91 BBP
-
İzmir% 100 % 35,9 % 2,3 % 52,7 % 1,9 % 2,5 % 1,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İZMİR % 100 % 35,93 % 2,28 % 52,65 % 1,89 % 2,51 % 1,38 SP
- İzmir (30 Mar 2014) % 32,28 % 12,63 % 45,79 % 0 % 0 % 3,82 Bağımsız
-
Adana% 100 % 25,5 % 18,2 % 40,4 % 4,8 % 4,1 % 3,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ADANA % 100 % 25,5 % 18,19 % 40,35 % 4,82 % 4,11 % 3,06 SP
- Adana (30 Mar 2014) % 30,6 % 29,62 % 26,54 % 0 % 0 % 8,07 Bağımsız
-
Adıyaman% 100 % 51,6 % 8,1 % 13,6 % 5,3 % 5,6 % 14,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ADIYAMAN % 100 % 51,56 % 8,07 % 13,61 % 5,3 % 5,6 % 14,07 SP
- Adıyaman (30 Mar 2014) % 54,89 % 7,81 % 15,89 % 0 % 7,85 % 6,06 BBP
-
Afyonkarahisar% 100 % 44,7 % 21,7 % 12 % 15,7 % 0 % 3 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AFYONKARAHİSAR % 100 % 44,75 % 21,69 % 11,97 % 15,65 % 0 % 2,98 BBP
- Afyonkarahisar (30 Mar 2014) % 48,56 % 30,73 % 13,9 % 0 % 0 % 2,13 DP
-
Ağrı% 100 % 37,5 % 2,7 % 4,1 % 1 % 45,2 % 6,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AĞRI % 100 % 37,55 % 2,68 % 4,13 % 1,03 % 45,19 % 6,26 SP
- Ağrı (30 Mar 2014) % 34,65 % 1,4 % 0,94 % 0 % 43,56 % 4,96 SP
-
Aksaray% 100 % 44,4 % 33,9 % 7,3 % 11 % 0 % 1,1 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AKSARAY % 100 % 44,4 % 33,9 % 7,3 % 11,03 % 0 % 1,08 BBP
- Aksaray (30 Mar 2014) % 54,4 % 30,64 % 8,87 % 0 % 0 % 2,58 BBP
-
Amasya% 100 % 40,4 % 26,4 % 26 % 4,9 % 0,1 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AMASYA % 100 % 40,41 % 26,44 % 26,02 % 4,88 % 0,08 % 1,08 SP
- Amasya (30 Mar 2014) % 44,62 % 23,59 % 26,08 % 0 % 0 % 2,5 SP
-
Ankara% 100 % 41 % 7,1 % 37,9 % 7,2 % 1,1 % 2,1 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ANKARA % 100 % 41,01 % 7,13 % 37,87 % 7,23 % 1,12 % 2,1 BBP
- Ankara (30 Mar 2014) % 42,35 % 17,23 % 31,88 % 0 % 0 % 4,91 BBP
-
Antalya% 100 % 34,4 % 9 % 37,9 % 9,4 % 1,4 % 3,1 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ANTALYA % 100 % 34,35 % 9,02 % 37,89 % 9,41 % 1,4 % 3,12 DSP
- Antalya (30 Mar 2014) % 33,8 % 26,84 % 32,51 % 0 % 0 % 2,53 Bağımsız
-
Ardahan% 100 % 36,4 % 7,9 % 30 % 3,8 % 11,1 % 5,6 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ARDAHAN % 100 % 36,36 % 7,9 % 29,96 % 3,77 % 11,08 % 5,61 Bağımsız
- Ardahan (30 Mar 2014) % 30,56 % 12,42 % 24,58 % 0 % 16,32 % 7,64 DSP
-
Artvin% 100 % 42,7 % 4,9 % 36,4 % 11,9 % 0 % 1,6 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ARTVİN % 100 % 42,7 % 4,91 % 36,39 % 11,9 % 0 % 1,58 Bağımsız
- Artvin (30 Mar 2014) % 46,15 % 14,23 % 31,45 % 0 % 0 % 1,75 ÖDP
-
Aydın% 100 % 17,3 % 24,4 % 37,4 % 11,2 % 2,2 % 4 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AYDIN % 100 % 17,3 % 24,41 % 37,42 % 11,16 % 2,23 % 4,04 DP
- Aydın (30 Mar 2014) % 29,68 % 27,8 % 35,75 % 0 % 0 % 3,33 Bağımsız
-
Balıkesir% 100 % 40,1 % 6,2 % 37,2 % 7,2 % 0,5 % 3,3 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BALIKESİR % 100 % 40,11 % 6,2 % 37,23 % 7,16 % 0,52 % 3,27 DP
- Balıkesir (30 Mar 2014) % 40,27 % 24,02 % 30,33 % 0 % 0 % 1,95 SP
-
Bartın% 100 % 46,2 % 22,5 % 21 % 4,5 % 0 % 4,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BARTIN % 100 % 46,19 % 22,54 % 20,96 % 4,49 % 0 % 4,29 SP
- Bartın (30 Mar 2014) % 44,3 % 28,19 % 20,68 % 0 % 0 % 3,26 SP
-
Batman% 100 % 32 % 0,9 % 2,9 % 0,9 % 58,8 % 3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BATMAN % 100 % 32,03 % 0,92 % 2,86 % 0,95 % 58,8 % 2,99 SP
- Batman (30 Mar 2014) % 32,83 % 0,58 % 1,65 % 0 % 52,45 % 6,97 HÜDA-PAR
-
Bayburt% 100 % 45,4 % 40,8 % 3,6 % 3,9 % 0 % 4,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BAYBURT % 100 % 45,37 % 40,85 % 3,64 % 3,91 % 0 % 4,27 SP
- Bayburt (30 Mar 2014) % 57,68 % 26,51 % 3,64 % 0 % 0 % 9,44 SP
-
Bilecik% 100 % 36,8 % 15,2 % 33,3 % 6,8 % 0,5 % 2,1 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BİLECİK % 100 % 36,79 % 15,23 % 33,35 % 6,83 % 0,51 % 2,07 BBP
- Bilecik (30 Mar 2014) % 40,47 % 30,93 % 21,91 % 0 % 0 % 2,07 SP
-
Bingöl% 100 % 48,4 % 18,7 % 2,6 % 1,7 % 23,7 % 3,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BİNGÖL % 100 % 48,42 % 18,72 % 2,63 % 1,66 % 23,73 % 3,22 SP
- Bingöl (30 Mar 2014) % 56,73 % 1,67 % 2,49 % 0 % 21,58 % 9,36 SP
-
Bitlis% 100 % 39 % 6,9 % 2,7 % 3,5 % 32,7 % 7,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BİTLİS % 100 % 38,95 % 6,88 % 2,75 % 3,5 % 32,75 % 7,42 SP
- Bitlis (30 Mar 2014) % 43,07 % 4,41 % 1,5 % 0 % 37,98 % 4,53 SP
-
Bolu% 100 % 45,3 % 15,4 % 29,4 % 4 % 0,2 % 2,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BOLU % 100 % 45,34 % 15,38 % 29,37 % 3,99 % 0,21 % 2,25 SP
- Bolu (30 Mar 2014) % 53,99 % 16,1 % 23,82 % 0 % 0 % 3,07 SP
-
Burdur% 100 % 42,6 % 13,8 % 22,3 % 17 % 0,3 % 1,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BURDUR % 100 % 42,64 % 13,8 % 22,35 % 17,03 % 0,29 % 1,67 SP
- Burdur (30 Mar 2014) % 40,78 % 26,12 % 24,46 % 0 % 0 % 3,53 DP
-
Bursa% 100 % 49 % 0,9 % 34 % 7,4 % 1,4 % 3,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BURSA % 100 % 49,05 % 0,92 % 33,98 % 7,41 % 1,39 % 3,23 SP
- Bursa (30 Mar 2014) % 45,32 % 20 % 25,86 % 0 % 0 % 3,36 SP
-
Çanakkale% 100 % 41,2 % 4,8 % 41,3 % 9,4 % 0,8 % 0,5 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇANAKKALE % 100 % 41,22 % 4,82 % 41,31 % 9,45 % 0,85 % 0,51 BBP
- Çanakkale (30 Mar 2014) % 38,63 % 21,19 % 35,76 % 0 % 0 % 1,55 DP
-
Çankırı% 100 % 46,8 % 36,2 % 5,4 % 5 % 0 % 3,7 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇANKIRI % 100 % 46,85 % 36,22 % 5,39 % 4,98 % 0 % 3,74 Bağımsız
- Çankırı (30 Mar 2014) % 56,21 % 30,7 % 4,31 % 0 % 0 % 3,99 BBP
-
Çorum% 100 % 45,1 % 21,5 % 22,9 % 7,8 % 0,1 % 1,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇORUM % 100 % 45,14 % 21,54 % 22,87 % 7,78 % 0,1 % 1,32 SP
- Çorum (30 Mar 2014) % 53,56 % 16,97 % 24,61 % 0 % 0 % 2,02 SP
-
Denizli% 100 % 46,4 % 1,9 % 39,9 % 5,1 % 0,8 % 1,8 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DENİZLİ % 100 % 46,43 % 1,93 % 39,92 % 5,15 % 0,8 % 1,76 DP
- Denizli (30 Mar 2014) % 40,86 % 22,92 % 31,01 % 0 % 0 % 1,27 DP
-
Diyarbakır% 100 % 31,1 % 0 % 2,1 % 0 % 62,3 % 3,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DİYARBAKIR % 100 % 31,09 % 0 % 2,11 % 0 % 62,25 % 3,11 SP
- Diyarbakır (30 Mar 2014) % 33,93 % 0,66 % 1,37 % 0 % 55,1 % 5,17 HÜDA-PAR
-
Düzce% 100 % 47,7 % 28,2 % 8,1 % 12,4 % 0,2 % 1,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DÜZCE % 100 % 47,66 % 28,23 % 8,11 % 12,37 % 0,23 % 1,24 SP
- Düzce (30 Mar 2014) % 58,1 % 24,73 % 8,89 % 0 % 0 % 5,05 SP
-
Edirne% 100 % 35,2 % 5,7 % 43,2 % 9,9 % 0,9 % 2,3 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- EDİRNE % 100 % 35,16 % 5,65 % 43,18 % 9,89 % 0,89 % 2,31 BTP
- Edirne (30 Mar 2014) % 29,48 % 19,26 % 42,67 % 0 % 0 % 4,21 DSP
-
Elazığ% 100 % 42,4 % 28,2 % 4,8 % 9,8 % 5,1 % 5,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ELAZIĞ % 100 % 42,43 % 28,17 % 4,83 % 9,84 % 5,1 % 5,7 SP
- Elazığ (30 Mar 2014) % 53,63 % 20,23 % 6,91 % 0 % 5,64 % 6,87 SP
-
Erzincan% 100 % 36,3 % 30,7 % 26,6 % 2,3 % 0 % 1,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ERZİNCAN % 100 % 36,32 % 30,65 % 26,56 % 2,26 % 0 % 1,29 SP
- Erzincan (30 Mar 2014) % 46,45 % 20,87 % 25,1 % 0 % 0 % 2,75 SP
-
Erzurum% 100 % 55,9 % 2,9 % 3,7 % 19,1 % 5,9 % 7,4 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ERZURUM % 100 % 55,87 % 2,85 % 3,67 % 19,14 % 5,86 % 7,36 BBP
- Erzurum (30 Mar 2014) % 53,51 % 24,62 % 3,32 % 0 % 7,68 % 5,46 SP
-
Eskişehir% 100 % 42,7 % 1,3 % 48,3 % 2,3 % 0 % 1,7 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ESKİŞEHİR % 100 % 42,68 % 1,3 % 48,32 % 2,29 % 0 % 1,67 BBP
- Eskişehir (30 Mar 2014) % 36,98 % 16,19 % 40,44 % 0 % 0 % 2,08 BBP
-
Gaziantep% 100 % 52,7 % 1,5 % 19,1 % 12,3 % 3,1 % 6,2 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GAZİANTEP % 100 % 52,66 % 1,46 % 19,1 % 12,34 % 3,13 % 6,16 DSP
- Gaziantep (30 Mar 2014) % 52,01 % 13,5 % 21,07 % 0 % 6,3 % 3,03 SP
-
Giresun% 100 % 45,9 % 19,2 % 23,1 % 8 % 0 % 2,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GİRESUN % 100 % 45,86 % 19,2 % 23,1 % 7,95 % 0,05 % 2,18 SP
- Giresun (30 Mar 2014) % 50,19 % 19,13 % 23,13 % 0 % 0 % 3,47 SP
-
Gümüşhane% 100 % 44,8 % 33,7 % 6,8 % 7,4 % 0 % 4,3 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÜMÜŞHANE % 100 % 44,79 % 33,67 % 6,75 % 7,39 % 0 % 4,27 BBP
- Gümüşhane (30 Mar 2014) % 54,71 % 30 % 5,86 % 0 % 0 % 6,86 SP
-
Hakkari% 100 % 36,2 % 0 % 4,6 % 0,5 % 54,2 % 3,4 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- HAKKARİ % 100 % 36,19 % 0 % 4,59 % 0,48 % 54,16 % 3,45 Bağımsız
- Hakkari (30 Mar 2014) % 24,59 % 0,51 % 0,59 % 0 % 69,26 % 2,88 BBP
-
Hatay% 100 % 37,3 % 5,6 % 37,6 % 8,4 % 1,1 % 3,2 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- HATAY % 100 % 37,28 % 5,64 % 37,64 % 8,44 % 1,13 % 3,2 DSP
- Hatay (30 Mar 2014) % 39,13 % 19,32 % 34,44 % 0 % 0 % 1,72 Bağımsız
-
Iğdır% 100 % 17,6 % 27,6 % 3,6 % 1,4 % 44,5 % 4,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- IĞDIR % 100 % 17,62 % 27,59 % 3,63 % 1,41 % 44,47 % 4,6 SP
- Iğdır (30 Mar 2014) % 19,57 % 29,51 % 3,95 % 0 % 43,23 % 1,31 DP
-
Isparta% 100 % 41,8 % 24,3 % 10,3 % 20,2 % 0 % 1,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ISPARTA % 100 % 41,8 % 24,31 % 10,31 % 20,18 % 0 % 1,37 SP
- Isparta (30 Mar 2014) % 42,2 % 33,15 % 14,76 % 0 % 0 % 3,67 DP
-
İstanbul% 100 % 45,6 % 2,2 % 38,5 % 3,5 % 4 % 2,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İSTANBUL % 100 % 45,58 % 2,16 % 38,54 % 3,47 % 4,01 % 2,63 SP
- İstanbul (30 Mar 2014) % 44,99 % 7,42 % 36,5 % 0 % 0 % 5,07 Bağımsız
-
İzmir% 100 % 35,9 % 2,3 % 52,7 % 1,9 % 2,5 % 1,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İZMİR % 100 % 35,93 % 2,28 % 52,65 % 1,89 % 2,51 % 1,38 SP
- İzmir (30 Mar 2014) % 32,28 % 12,63 % 45,79 % 0 % 0 % 3,82 Bağımsız
-
Kahramanmaraş% 100 % 61,5 % 1,7 % 6 % 19 % 0,4 % 6,3 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KAHRAMANMARAŞ % 100 % 61,51 % 1,71 % 6,03 % 18,98 % 0,44 % 6,26 BBP
- Kahramanmaraş (30 Mar 2014) % 56,77 % 29,01 % 8,12 % 0 % 0 % 2,17 SP
-
Karabük% 100 % 43 % 28,2 % 15,7 % 9,2 % 0 % 2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KARABÜK % 100 % 43,04 % 28,17 % 15,69 % 9,2 % 0 % 2 SP
- Karabük (30 Mar 2014) % 49,85 % 31,49 % 12,56 % 0 % 0 % 2,95 SP
-
Karaman% 100 % 41,7 % 28,6 % 17,5 % 8,5 % 0 % 2,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KARAMAN % 100 % 41,69 % 28,62 % 17,54 % 8,5 % 0 % 2,08 SP
- Karaman (30 Mar 2014) % 53,13 % 24,48 % 16,26 % 0 % 0 % 4,54 SP
-
Kars% 100 % 30,9 % 18,3 % 15,3 % 3,5 % 26,2 % 4,6 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KARS % 100 % 30,89 % 18,27 % 15,32 % 3,47 % 26,18 % 4,55 DSP
- Kars (30 Mar 2014) % 31,9 % 18,13 % 13,61 % 0 % 25,15 % 1,49 BTP
-
Kastamonu% 100 % 43,6 % 34,5 % 13,3 % 5,9 % 0 % 1,1 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KASTAMONU % 100 % 43,56 % 34,49 % 13,33 % 5,9 % 0 % 1,07 BBP
- Kastamonu (30 Mar 2014) % 52,05 % 31,98 % 10,36 % 0 % 0 % 1,58 BBP
-
Kayseri% 100 % 58 % 2,3 % 11,6 % 16,5 % 0,3 % 5,9 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KAYSERİ % 100 % 58,02 % 2,34 % 11,57 % 16,51 % 0,27 % 5,94 BBP
- Kayseri (30 Mar 2014) % 55,49 % 28,58 % 9,71 % 0 % 0 % 2,8 BBP
-
Kırıkkale% 100 % 40 % 28,2 % 11,6 % 16,9 % 0 % 1,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KIRIKKALE % 100 % 39,98 % 28,16 % 11,64 % 16,89 % 0 % 1,43 SP
- Kırıkkale (30 Mar 2014) % 44,92 % 26,91 % 9,47 % 0 % 0 % 13,2 SP
-
Kırklareli% 100 % 24,4 % 12,1 % 49,7 % 9,4 % 0,8 % 1,4 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KIRKLARELİ % 100 % 24,4 % 12,06 % 49,65 % 9,38 % 0,82 % 1,42 DP
- Kırklareli (30 Mar 2014) % 25,55 % 23,49 % 45,18 % 0 % 0 % 2,39 DP
-
Kırşehir% 100 % 39,4 % 23,7 % 27,6 % 6,1 % 0,9 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KIRŞEHİR % 100 % 39,4 % 23,69 % 27,64 % 6,13 % 0,93 % 0,95 SP
- Kırşehir (30 Mar 2014) % 40,05 % 30,31 % 22 % 0 % 0 % 3,54 SP
-
Kilis% 100 % 47,1 % 29,4 % 4,8 % 13,3 % 0 % 1,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KİLİS % 100 % 47,08 % 29,42 % 4,78 % 13,33 % 0 % 1,92 SP
- Kilis (30 Mar 2014) % 51,88 % 33,07 % 7,08 % 0 % 0 % 2,77 BBP
-
Kocaeli% 100 % 52 % 0 % 30,3 % 5,8 % 0,6 % 7,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KOCAELİ % 100 % 51,97 % 0 % 30,34 % 5,85 % 0,61 % 7,47 SP
- Kocaeli (30 Mar 2014) % 46,78 % 12,8 % 27,9 % 0 % 0 % 8,06 SP
-
Konya% 100 % 63,2 % 1,3 % 8,7 % 13,5 % 1,1 % 5,3 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KONYA % 100 % 63,19 % 1,26 % 8,66 % 13,49 % 1,07 % 5,3 BBP
- Konya (30 Mar 2014) % 60,8 % 21,89 % 6,62 % 0 % 2,21 % 5,97 SP
-
Kütahya% 100 % 44,3 % 25,7 % 14 % 7,6 % 0 % 5,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KÜTAHYA % 100 % 44,32 % 25,66 % 14 % 7,56 % 0 % 5,41 SP
- Kütahya (30 Mar 2014) % 53,63 % 29,56 % 6,05 % 0 % 0 % 6,3 SP
-
Malatya% 100 % 59,5 % 2,3 % 17 % 8,9 % 1 % 4,8 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MALATYA % 100 % 59,55 % 2,33 % 16,96 % 8,85 % 1,02 % 4,8 BBP
- Malatya (30 Mar 2014) % 60,5 % 9,47 % 19,04 % 0 % 0 % 6,56 SP
-
Manisa% 100 % 28,6 % 18,3 % 27,1 % 15,2 % 2,2 % 5,2 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MANİSA % 100 % 28,61 % 18,34 % 27,12 % 15,21 % 2,23 % 5,23 BBP
- Manisa (30 Mar 2014) % 37,52 % 35,32 % 21,73 % 0 % 0 % 2,39 Bağımsız
-
Mardin% 100 % 36,7 % 0 % 2,3 % 1,4 % 54,7 % 2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MARDİN % 100 % 36,67 % 0 % 2,33 % 1,42 % 54,73 % 1,98 SP
- Mardin (30 Mar 2014) % 34,17 % 0,62 % 1,53 % 0 % 52,35 % 6,47 SP
-
Mersin% 100 % 8,5 % 30,5 % 37,5 % 11,1 % 6,3 % 4,2 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MERSİN % 100 % 8,51 % 30,51 % 37,48 % 11,1 % 6,28 % 4,15 DP
- Mersin (30 Mar 2014) % 26,63 % 31,08 % 28,33 % 0 % 10,88 % 0,84 SP
-
Muğla% 100 % 34,8 % 2,7 % 42,7 % 10,5 % 1,7 % 3,3 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MUĞLA % 100 % 34,78 % 2,73 % 42,66 % 10,51 % 1,67 % 3,33 DP
- Muğla (30 Mar 2014) % 27,35 % 20,43 % 43,14 % 0 % 0 % 4,68 DP
-
Muş% 100 % 35,9 % 6 % 5,8 % 3,3 % 44,4 % 3,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MUŞ % 100 % 35,88 % 5,96 % 5,81 % 3,33 % 44,43 % 3,21 SP
- Muş (30 Mar 2014) % 36,05 % 2,7 % 2,57 % 0 % 46,19 % 4,3 SP
-
Nevşehir% 100 % 47,7 % 25,7 % 14,4 % 7,5 % 0 % 2,2 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- NEVŞEHİR % 100 % 47,72 % 25,68 % 14,42 % 7,51 % 0 % 2,19 BBP
- Nevşehir (30 Mar 2014) % 51,09 % 31,29 % 12,68 % 0 % 0 % 2,44 SP
-
Niğde% 100 % 40,6 % 24,6 % 17,2 % 13,7 % 0,2 % 2,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- NİĞDE % 100 % 40,63 % 24,63 % 17,17 % 13,75 % 0,17 % 2,19 SP
- Niğde (30 Mar 2014) % 44,1 % 28,93 % 20,05 % 0 % 0 % 2,62 SP
-
Ordu% 100 % 55,5 % 2,4 % 24 % 4 % 0 % 9,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ORDU % 100 % 55,46 % 2,44 % 24,02 % 3,96 % 0 % 9,09 SP
- Ordu (30 Mar 2014) % 52,56 % 18,25 % 24,75 % 0 % 0 % 1,93 SP
-
Osmaniye% 100 % 31,7 % 34,4 % 14,9 % 13,5 % 1,5 % 1,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- OSMANİYE % 100 % 31,73 % 34,43 % 14,9 % 13,53 % 1,45 % 1,51 SP
- Osmaniye (30 Mar 2014) % 37,59 % 43,66 % 13,14 % 0 % 0 % 1,66 SP
-
Rize% 100 % 57,5 % 20,6 % 5 % 11,1 % 0,3 % 3,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- RİZE % 100 % 57,52 % 20,64 % 5,03 % 11,11 % 0,31 % 3,59 SP
- Rize (30 Mar 2014) % 63,81 % 9,33 % 12,21 % 0 % 0 % 10,99 SP
-
Sakarya% 100 % 57,1 % 0,5 % 10,4 % 15,7 % 0,1 % 8,4 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SAKARYA % 100 % 57,12 % 0,47 % 10,35 % 15,75 % 0,11 % 8,44 BBP
- Sakarya (30 Mar 2014) % 54,39 % 29,15 % 8,51 % 0 % 0 % 4,86 SP
-
Samsun% 100 % 56,1 % 2,1 % 12,8 % 18,4 % 0 % 4,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SAMSUN % 100 % 56,14 % 2,07 % 12,82 % 18,38 % 0,04 % 4,19 SP
- Samsun (30 Mar 2014) % 50,13 % 28,28 % 15,99 % 0 % 0 % 3,01 SP
-
Siirt% 100 % 45 % 4,6 % 3,1 % 2,4 % 40 % 4,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SİİRT % 100 % 44,98 % 4,59 % 3,1 % 2,4 % 39,96 % 4,27 SP
- Siirt (30 Mar 2014) % 41,15 % 0,81 % 2,49 % 0 % 46,62 % 3,29 BBP
-
Sinop% 100 % 51,2 % 11,5 % 25,3 % 9,5 % 0,1 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SİNOP % 100 % 51,19 % 11,46 % 25,34 % 9,45 % 0,07 % 0,91 SP
- Sinop (30 Mar 2014) % 51,07 % 18,45 % 25,08 % 0 % 0 % 2,06 SP
-
Sivas% 100 % 44,7 % 14,3 % 14,4 % 2,1 % 0 % 21,4 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SİVAS % 100 % 44,66 % 14,32 % 14,42 % 2,1 % 0 % 21,38 BBP
- Sivas (30 Mar 2014) % 52,46 % 11,14 % 12,83 % 0 % 0 % 19,54 BBP
-
Şanlıurfa% 100 % 53 % 2,3 % 4 % 1,6 % 20,7 % 14 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ŞANLIURFA % 100 % 52,99 % 2,25 % 4,02 % 1,64 % 20,7 % 14,04 SP
- Şanlıurfa (30 Mar 2014) % 54,09 % 4,75 % 1,16 % 0 % 26,42 % 6,37 SP
-
Şırnak% 100 % 31,9 % 5,7 % 2,4 % 0 % 57,5 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ŞIRNAK % 100 % 31,87 % 5,74 % 2,37 % 0 % 57,53 % 1 SP
- Şırnak (30 Mar 2014) % 20,35 % 1,06 % 0,77 % 0 % 70,62 % 2,95 HÜDA-PAR
-
Tekirdağ% 100 % 40 % 2,5 % 46,9 % 4 % 2,3 % 1,6 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TEKİRDAĞ % 100 % 40,01 % 2,54 % 46,94 % 4 % 2,27 % 1,59 DSP
- Tekirdağ (30 Mar 2014) % 34,23 % 16 % 43,76 % 0 % 0 % 1,9 Bağımsız
-
Tokat% 100 % 42,6 % 27,4 % 19,5 % 6,9 % 0,1 % 1,7 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TOKAT % 100 % 42,58 % 27,41 % 19,52 % 6,87 % 0,08 % 1,75 BBP
- Tokat (30 Mar 2014) % 48,69 % 25,54 % 17,87 % 0 % 0 % 2,88 SP
-
Trabzon% 100 % 56,4 % 2,5 % 18,6 % 9,7 % 0,1 % 6,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TRABZON % 100 % 56,42 % 2,52 % 18,6 % 9,73 % 0,06 % 6,28 SP
- Trabzon (30 Mar 2014) % 54,08 % 21,79 % 15,9 % 0 % 0 % 5,77 SP
-
Tunceli% 100 % 19,6 % 5,6 % 27,6 % 0 % 23,8 % 18,4 TKP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TUNCELİ % 100 % 19,62 % 5,61 % 27,65 % 0 % 23,83 % 18,35 TKP
- Tunceli (30 Mar 2014) % 14,53 % 1,7 % 32,08 % 0 % 28,19 % 8,92 TKP
-
Uşak% 100 % 41,4 % 11,2 % 22 % 21,7 % 0,3 % 1,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- UŞAK % 100 % 41,36 % 11,18 % 22,01 % 21,7 % 0,31 % 1,24 SP
- Uşak (30 Mar 2014) % 42,2 % 27,32 % 26,21 % 0 % 0 % 1,47 BBP
-
Van% 100 % 40,2 % 0 % 2,2 % 0,9 % 53,5 % 2,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- VAN % 100 % 40,24 % 0 % 2,16 % 0,89 % 53,49 % 2,35 SP
- Van (30 Mar 2014) % 40,53 % 0,85 % 0,96 % 0 % 53,18 % 1,62 SP
-
Yalova% 100 % 42,4 % 10,1 % 33,4 % 7,1 % 1,9 % 2,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YALOVA % 100 % 42,43 % 10,07 % 33,42 % 7,05 % 1,92 % 2,16 SP
- Yalova (30 Mar 2014) % 41,92 % 13,03 % 35,19 % 0 % 0 % 3,01 Bağımsız
-
Yozgat% 100 % 44,5 % 29,9 % 9,3 % 8,5 % 0 % 5,8 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YOZGAT % 100 % 44,47 % 29,86 % 9,33 % 8,54 % 0 % 5,76 BBP
- Yozgat (30 Mar 2014) % 53,37 % 30 % 8,03 % 0 % 0 % 4,16 SP
-
Zonguldak% 100 % 43,4 % 10,5 % 34,4 % 6,8 % 0 % 1,9 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ZONGULDAK % 100 % 43,35 % 10,5 % 34,42 % 6,77 % 0 % 1,9 BBP
- Zonguldak (30 Mar 2014) % 46,34 % 11,41 % 35,34 % 0 % 0 % 2,77 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Türkiye Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 194.678 / 194.678
- %100
-
2024 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2023 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2019 İstanbul Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2019 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
- Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- Haziran 2018 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2017 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- Kasım 2015 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- Haziran 2015 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2014 Yerel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2011 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2010 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2007 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2007 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2002 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1999 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1995 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1991 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1988 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1987 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1987 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1983 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1982 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1977 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1973 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1969 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1965 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1961 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1961 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1957 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1954 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1950 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1946 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi