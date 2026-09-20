Seçim Türkiye Geneli Meclis Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim 2019

Türkiye Geneli Meclis Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Türkiye Geneli
  • Açılan sandık
  • 194.678 / 194.678
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • %42,7
  • %28,6
  • %8,1
  • %7,3
  • %5,8
  • %42,7
  • %28,6
  • %8,1
  • %7,3
  • %5,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,4
  • %25,5
  • %17,6
  • %0
  • %4,6
  • %43,4
  • %25,5
  • %17,6
  • %0
  • %4,6
Tüm Partiler
Türkiye Geneli Meclis Dağılımı
%43 %29 %8 %7 %6
Meclis Üye Dağılımı
ADN ADY AFY AĞR AMS ANK ANT ART AYD BAL BİL BNG BTL BOL BUR BRS ÇNK ÇNK ÇRM DNZ DİY EDR ELĞ ERN ERM ESK GAZ GİR GMŞ HKR HTY ISP MER İST İST İZR KRS KAS KAY KRK KIR KCL KON KTH MLT MNS MRŞ MRD MUĞ MUŞ NEV NİĞ ORD RİZ SAK SMN SRT SNP SİV TEK TOK TRB TUN ŞAN UŞK VAN YZG ZNG AKS BAY KRM KRK BAT ŞRK BRT ARD IĞD YAL KRB KLS OSM DÜZ
Adana
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Adıyaman
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Afyonkarahisar
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Ağrı
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Aksaray
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Amasya
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Ankara
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Antalya
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Ardahan
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Artvin
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Aydın
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Balıkesir
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Bartın
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Batman
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Bayburt
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Bilecik
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Bingöl
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Bitlis
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Bolu
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Burdur
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Bursa
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Çanakkale
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Çankırı
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Çorum
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Denizli
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Diyarbakır
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Düzce
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Edirne
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Elazığ
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Erzincan
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Erzurum
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Eskişehir
yukleniyor
Gaziantep
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Giresun
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Gümüşhane
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Hakkari
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Hatay
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Iğdır
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Isparta
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İstanbul
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İzmir
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Kahramanmaraş
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Karabük
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Karaman
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Kars
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Kastamonu
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Kayseri
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Kırıkkale
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Kırklareli
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Kırşehir
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Kilis
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Kocaeli
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Konya
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Kütahya
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Malatya
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Manisa
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Mardin
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Mersin
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Muğla
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Muş
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Nevşehir
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Niğde
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Ordu
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Osmaniye
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Rize
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Sakarya
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Samsun
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Siirt
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Sinop
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Sivas
yukleniyor
Şanlıurfa
yukleniyor
Şırnak
yukleniyor
Tekirdağ
yukleniyor
Tokat
yukleniyor
Trabzon
yukleniyor
Tunceli
yukleniyor
Uşak
yukleniyor
Van
yukleniyor
Yalova
yukleniyor
Yozgat
yukleniyor
Zonguldak
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti
  • HDP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

  • Katılım oranı % 84,5
  • Toplam seçmen57.093.410
  • Kullanılan oy48.271.542
  • Geçerli oy46.259.116
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1452.695.832
  • 30 Mar 1446.883.686
  • 30 Mar 1444.834.121
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Türkiye Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 194.678 / 194.678
  • %100
Tüm Partiler
Türkiye Geneli Meclis Dağılımı
%6
Meclis Üye Dağılımı
ADN ADY AFY AĞR AMS ANK ANT ART AYD BAL BİL BNG BTL BOL BUR BRS ÇNK ÇNK ÇRM DNZ DİY EDR ELĞ ERN ERM ESK GAZ GİR GMŞ HKR HTY ISP MER İST İST İZR KRS KAS KAY KRK KIR KCL KON KTH MLT MNS MRŞ MRD MUĞ MUŞ NEV NİĞ ORD RİZ SAK SMN SRT SNP SİV TEK TOK TRB TUN ŞAN UŞK VAN YZG ZNG AKS BAY KRM KRK BAT ŞRK BRT ARD IĞD YAL KRB KLS OSM DÜZ
Adana
yukleniyor
Adıyaman
yukleniyor
Afyonkarahisar
yukleniyor
Ağrı
yukleniyor
Aksaray
yukleniyor
Amasya
yukleniyor
Ankara
yukleniyor
Antalya
yukleniyor
Ardahan
yukleniyor
Artvin
yukleniyor
Aydın
yukleniyor
Balıkesir
yukleniyor
Bartın
yukleniyor
Batman
yukleniyor
Bayburt
yukleniyor
Bilecik
yukleniyor
Bingöl
yukleniyor
Bitlis
yukleniyor
Bolu
yukleniyor
Burdur
yukleniyor
Bursa
yukleniyor
Çanakkale
yukleniyor
Çankırı
yukleniyor
Çorum
yukleniyor
Denizli
yukleniyor
Diyarbakır
yukleniyor
Düzce
yukleniyor
Edirne
yukleniyor
Elazığ
yukleniyor
Erzincan
yukleniyor
Erzurum
yukleniyor
Eskişehir
yukleniyor
Gaziantep
yukleniyor
Giresun
yukleniyor
Gümüşhane
yukleniyor
Hakkari
yukleniyor
Hatay
yukleniyor
Iğdır
yukleniyor
Isparta
yukleniyor
İstanbul
yukleniyor
İzmir
yukleniyor
Kahramanmaraş
yukleniyor
Karabük
yukleniyor
Karaman
yukleniyor
Kars
yukleniyor
Kastamonu
yukleniyor
Kayseri
yukleniyor
Kırıkkale
yukleniyor
Kırklareli
yukleniyor
Kırşehir
yukleniyor
Kilis
yukleniyor
Kocaeli
yukleniyor
Konya
yukleniyor
Kütahya
yukleniyor
Malatya
yukleniyor
Manisa
yukleniyor
Mardin
yukleniyor
Mersin
yukleniyor
Muğla
yukleniyor
Muş
yukleniyor
Nevşehir
yukleniyor
Niğde
yukleniyor
Ordu
yukleniyor
Osmaniye
yukleniyor
Rize
yukleniyor
Sakarya
yukleniyor
Samsun
yukleniyor
Siirt
yukleniyor
Sinop
yukleniyor
Sivas
yukleniyor
Şanlıurfa
yukleniyor
Şırnak
yukleniyor
Tekirdağ
yukleniyor
Tokat
yukleniyor
Trabzon
yukleniyor
Tunceli
yukleniyor
Uşak
yukleniyor
Van
yukleniyor
Yalova
yukleniyor
Yozgat
yukleniyor
Zonguldak
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

  • Katılım oranı % 84,5
  • Toplam seçmen57.093.410
  • Kullanılan oy48.271.542
  • Geçerli oy46.259.116
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1452.695.832
  • 30 Mar 1446.883.686
  • 30 Mar 1444.834.121
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Türkiye Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları

Tüm Şehirler

* İl (81) sonuçlarını özet olarak gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Türkiye Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 194.678 / 194.678
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • %42,7
    19.757.671 oy
  • %28,6
    13.216.868 oy
  • %8,1
    3.754.821 oy
  • %7,3
    3.375.467 oy
  • %5,8
    2.702.222 oy
  • %42,7
    19.757.671 oy
  • %28,6
    13.216.868 oy
  • %8,1
    3.754.821 oy
  • %7,3
    3.375.467 oy
  • %5,8
    2.702.222 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,4
    19.455.621 oy
  • %25,5
    11.443.996 oy
  • %17,6
    7.875.643 oy
  • %0
    0 oy
  • %4,6
    2.046.633 oy
  • %43,4
    19.455.621 oy
  • %25,5
    11.443.996 oy
  • %17,6
    7.875.643 oy
  • %0
  • %4,6
    2.046.633 oy
  • SP
  • BBP
  • DP
  • DSP
  • Bağımsız
  • %2,8
    1.312.652 oy
  • %1,9
    873.500 oy
  • %0,9
    415.045 oy
  • %0,8
    378.636 oy
  • %0,3
    139.067 oy
  • %2,8
    1.312.652 oy
  • %1,9
    873.500 oy
  • %0,9
    415.045 oy
  • %0,8
    378.636 oy
  • %0,3
    139.067 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,8
    1.248.481 oy
  • %1,6
    713.626 oy
  • %0,7
    327.446 oy
  • %0,3
    149.387 oy
  • %2
    905.677 oy
  • %2,8
    1.248.481 oy
  • %1,6
    713.626 oy
  • %0,7
    327.446 oy
  • %0,3
    149.387 oy
  • %2
    905.677 oy
  • BTP
  • TKP
  • VP
  • Diğer
  • %0,3
    126.915 oy
  • %0,2
    112.055 oy
  • %0,2
    93.319 oy
  • %0
    878 oy
  • %0,3
    126.915 oy
  • %0,2
    112.055 oy
  • %0,2
    93.319 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    109.435 oy
  • %0,1
    51.650 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    109.435 oy
  • %0,1
    51.650 oy
  • %0
  • %0

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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