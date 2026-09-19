Seçim Seçim 31 Mart 2019: İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

31 Mart 2019 - Geneli Yerel Seçim İttifak Sonuçları

İstanbul

Ekrem İmamoğlu

CHP
%48,8
4.171.118 oy

Binali Yıldırım

AK Parti
%48,6
4.149.656 oy

Diğer

%2
226.300 oy

Ankara

Mansur Yavaş

CHP
%50,9
1.662.183 oy
Mehmet Özhaseki

Mehmet Özhaseki

AK Parti
%47,1
1.537.694 oy

Diğer

%2
63.532 oy

İzmir

Mustafa Tunç Soyer

CHP
%58,1
1.549.693 oy
Nihat Zeybekci

Nihat Zeybekci

AK Parti
%38,7
1.032.020 oy

Diğer

%3
85.501 oy
Türkiye Geneli

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 194.678 / 194.678
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • HDP
  • %44,3
  • %30,1
  • %7,5
  • %7,3
  • %4,2
  • %44,3
  • %30,1
  • %7,5
  • %7,3
  • %4,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,5
  • %29,5
  • %0
  • %14,7
  • %3,5
  • %45,5
  • %29,5
  • %0
  • %14,7
  • %3,5
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İl Belediye Sayısı
39 21 11 8 1 1
Kazanılan Belediye Sayısı
ADN ADY AFY AĞR AMS ANK ANT ART AYD BAL BİL BNG BTL BOL BUR BRS ÇNK ÇNK ÇRM DNZ DİY EDR ELĞ ERN ERM ESK GAZ GİR GMŞ HKR HTY ISP MER İST İST İZR KRS KAS KAY KRK KIR KCL KON KTH MLT MNS MRŞ MRD MUĞ MUŞ NEV NİĞ ORD RİZ SAK SMN SRT SNP SİV TEK TOK TRB TUN ŞAN UŞK VAN YZG ZNG AKS BAY KRM KRK BAT ŞRK BRT ARD IĞD YAL KRB KLS OSM DÜZ
Adana
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Adıyaman
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Afyonkarahisar
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Ağrı
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Aksaray
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Amasya
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Ankara
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Antalya
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Ardahan
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Artvin
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Aydın
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Balıkesir
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Bartın
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Batman
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Bayburt
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Bilecik
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Bingöl
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Bitlis
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Bolu
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Burdur
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Bursa
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Çanakkale
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Çankırı
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Çorum
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Denizli
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Diyarbakır
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Düzce
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Edirne
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Elazığ
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Erzincan
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Erzurum
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Eskişehir
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Gaziantep
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Giresun
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Gümüşhane
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Hakkari
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Hatay
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Iğdır
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Isparta
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İstanbul
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İzmir
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Kahramanmaraş
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Karabük
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Karaman
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Kars
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Kastamonu
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Kayseri
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Kırıkkale
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Kırklareli
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Kırşehir
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Kilis
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Kocaeli
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Konya
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Kütahya
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Malatya
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Manisa
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Mardin
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Mersin
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Muğla
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Muş
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Nevşehir
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Niğde
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Ordu
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Osmaniye
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Rize
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Sakarya
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Samsun
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Siirt
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Sinop
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Sivas
yukleniyor
Şanlıurfa
yukleniyor
Şırnak
yukleniyor
Tekirdağ
yukleniyor
Tokat
yukleniyor
Trabzon
yukleniyor
Tunceli
yukleniyor
Uşak
yukleniyor
Van
yukleniyor
Yalova
yukleniyor
Yozgat
yukleniyor
Zonguldak
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • HDP
  • Bağımsız
  • TKP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

  • Katılım oranı % 84,7
  • Toplam seçmen57.093.410
  • Kullanılan oy48.340.184
  • Geçerli oy46.431.717
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1444.876.939
  • 30 Mar 1440.058.735
  • 30 Mar 1438.401.590
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Türkiye Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 194.678 / 194.678
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %51,6
  • %44,3
  • %7,3
  • %51,6
  • %44,3
  • %7,3
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %37,6
  • %30,1
  • %7,5
  • %37,6
  • %30,1
  • %7,5
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • DSP
  • %10,8
  • %4,2
  • %2,7
  • %1
  • %10,8
  • %4,2
  • %2,7
  • %1
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İl Belediye Sayısı
50 21 8 1 1
Kazanılan Belediye Sayısı
ADN ADY AFY AĞR AMS ANK ANT ART AYD BAL BİL BNG BTL BOL BUR BRS ÇNK ÇNK ÇRM DNZ DİY EDR ELĞ ERN ERM ESK GAZ GİR GMŞ HKR HTY ISP MER İST İST İZR KRS KAS KAY KRK KIR KCL KON KTH MLT MNS MRŞ MRD MUĞ MUŞ NEV NİĞ ORD RİZ SAK SMN SRT SNP SİV TEK TOK TRB TUN ŞAN UŞK VAN YZG ZNG AKS BAY KRM KRK BAT ŞRK BRT ARD IĞD YAL KRB KLS OSM DÜZ
Adana
yukleniyor
Adıyaman
yukleniyor
Afyonkarahisar
yukleniyor
Ağrı
yukleniyor
Aksaray
yukleniyor
Amasya
yukleniyor
Ankara
yukleniyor
Antalya
yukleniyor
Ardahan
yukleniyor
Artvin
yukleniyor
Aydın
yukleniyor
Balıkesir
yukleniyor
Bartın
yukleniyor
Batman
yukleniyor
Bayburt
yukleniyor
Bilecik
yukleniyor
Bingöl
yukleniyor
Bitlis
yukleniyor
Bolu
yukleniyor
Burdur
yukleniyor
Bursa
yukleniyor
Çanakkale
yukleniyor
Çankırı
yukleniyor
Çorum
yukleniyor
Denizli
yukleniyor
Diyarbakır
yukleniyor
Düzce
yukleniyor
Edirne
yukleniyor
Elazığ
yukleniyor
Erzincan
yukleniyor
Erzurum
yukleniyor
Eskişehir
yukleniyor
Gaziantep
yukleniyor
Giresun
yukleniyor
Gümüşhane
yukleniyor
Hakkari
yukleniyor
Hatay
yukleniyor
Iğdır
yukleniyor
Isparta
yukleniyor
İstanbul
yukleniyor
İzmir
yukleniyor
Kahramanmaraş
yukleniyor
Karabük
yukleniyor
Karaman
yukleniyor
Kars
yukleniyor
Kastamonu
yukleniyor
Kayseri
yukleniyor
Kırıkkale
yukleniyor
Kırklareli
yukleniyor
Kırşehir
yukleniyor
Kilis
yukleniyor
Kocaeli
yukleniyor
Konya
yukleniyor
Kütahya
yukleniyor
Malatya
yukleniyor
Manisa
yukleniyor
Mardin
yukleniyor
Mersin
yukleniyor
Muğla
yukleniyor
Muş
yukleniyor
Nevşehir
yukleniyor
Niğde
yukleniyor
Ordu
yukleniyor
Osmaniye
yukleniyor
Rize
yukleniyor
Sakarya
yukleniyor
Samsun
yukleniyor
Siirt
yukleniyor
Sinop
yukleniyor
Sivas
yukleniyor
Şanlıurfa
yukleniyor
Şırnak
yukleniyor
Tekirdağ
yukleniyor
Tokat
yukleniyor
Trabzon
yukleniyor
Tunceli
yukleniyor
Uşak
yukleniyor
Van
yukleniyor
Yalova
yukleniyor
Yozgat
yukleniyor
Zonguldak
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

  • Katılım oranı % 84,7
  • Toplam seçmen57.093.410
  • Kullanılan oy48.340.184
  • Geçerli oy46.431.717
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1444.876.939
  • 30 Mar 1440.058.735
  • 30 Mar 1438.401.590
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Türkiye Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Tüm Şehirler

* Büyükşehir (81) sonuçlarını ve Milletvekili (600) dağılımını özet olarak gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Türkiye Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 194.678 / 194.678
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • HDP
  • %44,3
    20.584.029 oy
  • %30,1
    13.983.928 oy
  • %7,5
    3.459.599 oy
  • %7,3
    3.394.477 oy
  • %4,2
    1.970.370 oy
  • %44,3
    20.584.029 oy
  • %30,1
    13.983.928 oy
  • %7,5
    3.459.599 oy
  • %7,3
    3.394.477 oy
  • %4,2
    1.970.370 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,5
    17.488.121 oy
  • %29,5
    11.342.219 oy
  • %0
    0 oy
  • %14,7
    5.632.734 oy
  • %3,5
    1.336.037 oy
  • %45,5
    17.488.121 oy
  • %29,5
    11.342.219 oy
  • %0
  • %14,7
    5.632.734 oy
  • %3,5
    1.336.037 oy
  • SP
  • DSP
  • Bağımsız
  • DP
  • BBP
  • %2,7
    1.257.482 oy
  • %1
    453.029 oy
  • %1
    450.045 oy
  • %0,7
    334.923 oy
  • %0,4
    191.224 oy
  • %2,7
    1.257.482 oy
  • %1
    453.029 oy
  • %1
    450.045 oy
  • %0,7
    334.923 oy
  • %0,4
    191.224 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,8
    679.379 oy
  • %0,2
    62.139 oy
  • %2,6
    1.015.153 oy
  • %0,2
    82.708 oy
  • %0,9
    332.107 oy
  • %1,8
    679.379 oy
  • %0,2
    62.139 oy
  • %2,6
    1.015.153 oy
  • %0,2
    82.708 oy
  • %0,9
    332.107 oy
  • BTP
  • VP
  • TKP
  • Diğer
  • %0,4
    166.977 oy
  • %0,2
    110.107 oy
  • %0,2
    74.649 oy
  • %0
    878 oy
  • %0,4
    166.977 oy
  • %0,2
    110.107 oy
  • %0,2
    74.649 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    73.754 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    11.536 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    73.754 oy
  • %0
  • %0
    11.536 oy
  • %0

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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