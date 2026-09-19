31 Mart 2019 - Geneli Yerel Seçim İttifak Sonuçları
İstanbul
Ekrem İmamoğlu
CHP
%48,8
4.171.118 oy
Binali Yıldırım
AK Parti
%48,6
4.149.656 oy
Diğer
%2
226.300 oy
Ankara
Mansur Yavaş
CHP
%50,9
1.662.183 oy
Mehmet Özhaseki
AK Parti
%47,1
1.537.694 oy
Diğer
%2
63.532 oy
Türkiye Geneli
- Açılan sandık
- 194.678 / 194.678
- %100
Partilerin Kazandığı İl Belediye Sayısı
- Katılım oranı % 84,7
- Toplam seçmen57.093.410
- Kullanılan oy48.340.184
- Geçerli oy46.431.717
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1444.876.939
- 30 Mar 1440.058.735
- 30 Mar 1438.401.590
- Açılan sandık
- 194.678 / 194.678
- %100
Partilerin Kazandığı İl Belediye Sayısı
- Katılım oranı % 84,7
- Toplam seçmen57.093.410
- Kullanılan oy48.340.184
- Geçerli oy46.431.717
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1444.876.939
- 30 Mar 1440.058.735
- 30 Mar 1438.401.590
Tüm Şehirler
* Büyükşehir (81) sonuçlarını ve Milletvekili (600) dağılımını özet olarak gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
İstanbulEkrem İmamoğlu % 100 % 48,6 24 % 0 1 % 48,8 14 % 0 % 0 % 1,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İSTANBUL Ekrem İmamoğlu % 100 % 48,55 24 % 0 1 % 48,8 14 % 0 % 0 % 1,21 SP
- İstanbul (30 Mar 2014) Kadir Topbaş % 47,92 25 % 3,97 % 40,08 14 % 0 % 0 % 4,83 Bağımsız
-
AnkaraMansur Yavaş % 100 % 47,1 19 % 0 3 % 50,9 3 % 0 % 0 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ANKARA Mansur Yavaş % 100 % 47,12 19 % 0 3 % 50,93 3 % 0 % 0 % 1,05 SP
- Ankara (30 Mar 2014) İbrahim Melih Gökçek % 44,8 20 % 7,77 2 % 43,78 2 % 0 % 0 % 1,33 BBP
-
İzmirMustafa Tunç Soyer % 100 % 38,7 4 % 0 1 % 58,1 24 % 0 1 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İZMİR Mustafa Tunç Soyer % 100 % 38,69 4 % 0 1 % 58,1 24 % 0 1 % 0 % 1,13 SP
- İzmir (30 Mar 2014) Aziz Kocaoğlu % 35,92 6 % 7,97 2 % 49,58 22 % 0 % 0 % 3,37 Bağımsız
-
AdanaZeydan Karalar % 100 % 0 3 % 42,8 8 % 53,6 4 % 0 % 0 % 1,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ADANA Zeydan Karalar % 100 % 0 3 % 42,83 8 % 53,63 4 % 0 % 0 % 1,9 SP
- Adana (30 Mar 2014) Hüseyin Sözlü % 31,88 4 % 33,51 8 % 24,87 3 % 0 % 0 % 7,28 Bağımsız
-
AdıyamanSüleyman Kılınç % 100 % 53,2 9 % 5,4 3 % 0 7 % 11,9 1 % 0 1 % 28,1 SP 1
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ADIYAMAN Süleyman Kılınç % 100 % 53,22 9 % 5,44 3 % 0 7 % 11,87 1 % 0 1 % 28,12 SP 1
- Adıyaman (30 Mar 2014) Fehmi Hüsrev Kutlu % 56,5 7 % 12,8 % 21,81 3 % 0 % 5,29 1 % 2,31 SP 3
-
AfyonkarahisarMehmet Zeybek % 100 % 43 34 % 16,3 17 % 0 4 % 39,7 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AFYONKARAHİSAR Mehmet Zeybek % 100 % 42,96 34 % 16,27 17 % 0 4 % 39,7 % 0 % 0,58 SP
- Afyonkarahisar (30 Mar 2014) Burhanettin Çoban % 49,36 30 % 42,53 10 % 5,34 4 % 0 % 0 % 1,12 SP
-
AğrıSavcı Sayan % 100 % 55,6 4 % 0 % 1,9 % 2,6 % 37,1 3 % 2 SP 2
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AĞRI Savcı Sayan % 100 % 55,57 4 % 0 % 1,92 % 2,64 % 37,13 3 % 2,04 SP 2
- Ağrı (30 Mar 2014) Hasan Arslan % 45,76 5 % 1,87 % 0,81 % 0 % 45,55 3 % 2,9 SP
-
AksarayEvren Dinçer % 100 % 40,5 13 % 39,4 6 % 0 2 % 18,2 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AKSARAY Evren Dinçer % 100 % 40,47 13 % 39,37 6 % 0 2 % 18,22 % 0 % 0,62 SP
- Aksaray (30 Mar 2014) Haluk Şahin Yazgı % 56,89 7 % 34,27 3 % 6,51 % 0 % 0 % 1,05 BBP
-
AmasyaMehmet Sarı % 100 % 34,2 3 % 47,3 3 % 17,2 2 % 0 % 0 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AMASYA Mehmet Sarı % 100 % 34,21 3 % 47,28 3 % 17,25 2 % 0 % 0 % 0,86 SP
- Amasya (30 Mar 2014) Cafer Özdemir % 43,47 4 % 36,39 % 16,71 2 % 0 % 0 % 2,72 SP 1
-
AnkaraMansur Yavaş % 100 % 47,1 19 % 0 3 % 50,9 3 % 0 % 0 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ANKARA Mansur Yavaş % 100 % 47,12 19 % 0 3 % 50,93 3 % 0 % 0 % 1,05 SP
- Ankara (30 Mar 2014) İbrahim Melih Gökçek % 44,8 20 % 7,77 2 % 43,78 2 % 0 % 0 % 1,33 BBP
-
AntalyaMuhittin Böcek % 100 % 46,3 6 % 0 2 % 50,6 8 % 0 2 % 0 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ANTALYA Muhittin Böcek % 100 % 46,27 6 % 0 2 % 50,62 8 % 0 2 % 0 % 0,96 SP
- Antalya (30 Mar 2014) Menderes Mehmet Tevfik Türel % 36,4 10 % 24,29 4 % 34,61 5 % 0 % 0 % 2,32 Bağımsız
-
ArdahanFaruk Demir % 100 % 43,1 4 % 0 % 51,2 3 % 4,9 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ARDAHAN Faruk Demir % 100 % 43,09 4 % 0 % 51,2 3 % 4,85 % 0 % 0,29 SP
- Ardahan (30 Mar 2014) Faruk Köksoy % 34,27 2 % 6,91 % 33,71 2 % 0 % 10,79 % 10,38 DP
-
ArtvinDemirhan Elçin % 100 % 43,2 2 % 0 % 51 7 % 0 % 0 % 3,6 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ARTVİN Demirhan Elçin % 100 % 43,24 2 % 0 % 50,96 7 % 0 % 0 % 3,64 Bağımsız
- Artvin (30 Mar 2014) Mehmet Kocatepe % 46,28 6 % 14,1 % 36,89 1 % 0 % 0 % 0,78 DP
-
AydınÖzlem Çerçioğlu % 100 % 43,7 5 % 0 2 % 53,9 8 % 0 2 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AYDIN Özlem Çerçioğlu % 100 % 43,74 5 % 0 2 % 53,94 8 % 0 2 % 0 % 0,83 SP
- Aydın (30 Mar 2014) Özlem Çerçioğlu % 29,15 3 % 21,55 5 % 43,8 9 % 0 % 0 % 3,11 Bağımsız
-
BalıkesirYücel Yılmaz % 100 % 47,8 10 % 0 % 0 8 % 46,5 1 % 1,3 % 1,6 DP 1
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BALIKESİR Yücel Yılmaz % 100 % 47,78 10 % 0 % 0 8 % 46,5 1 % 1,3 % 1,63 DP 1
- Balıkesir (30 Mar 2014) Ahmet Edip Uğur % 39,75 14 % 31,64 1 % 25,3 5 % 0 % 0 % 1,05 SP
-
BartınCemal Akın % 100 % 35,3 4 % 35,8 3 % 25,4 1 % 0 % 0 % 2,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BARTIN Cemal Akın % 100 % 35,33 4 % 35,76 3 % 25,44 1 % 0 % 0 % 2,68 SP
- Bartın (30 Mar 2014) Cemal Akın % 26,67 5 % 45,86 1 % 24,56 1 % 0 % 0 % 2,31 SP
-
BatmanMehmet Demir % 100 % 28,6 5 % 0,6 % 1,4 % 0,8 % 66 4 % 1,5 SP 2
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BATMAN Mehmet Demir % 100 % 28,55 5 % 0,65 % 1,42 % 0,84 % 66,03 4 % 1,49 SP 2
- Batman (30 Mar 2014) Sabri Özdemir % 30,95 3 % 0,54 % 0,73 % 0 % 55,86 3 % 8,09 HÜDA-PAR
-
BayburtHükmü Pekmezci % 100 % 35,7 2 % 56,5 3 % 1,7 % 2,7 % 0 % 2,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BAYBURT Hükmü Pekmezci % 100 % 35,75 2 % 56,49 3 % 1,7 % 2,69 % 0 % 2,95 SP
- Bayburt (30 Mar 2014) Mete Memiş % 52,1 3 % 38,28 1 % 0,95 % 0 % 0 % 8,05 SP
-
BilecikSemih Şahin % 100 % 42 4 % 0 3 % 50,6 2 % 0 % 0 % 5 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BİLECİK Semih Şahin % 100 % 42,02 4 % 0 3 % 50,64 2 % 0 % 0 % 5,02 BBP
- Bilecik (30 Mar 2014) Selim Yağcı % 39,67 5 % 30,4 3 % 27,82 2 % 0 % 0 % 1,52 SP
-
BingölErdal Arıkan % 100 % 38,6 9 % 27 1 % 1,2 1 % 0 % 30,4 % 2,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BİNGÖL Erdal Arıkan % 100 % 38,6 9 % 26,95 1 % 1,17 1 % 0 % 30,44 % 2,11 SP
- Bingöl (30 Mar 2014) Yücel Barakazi % 58,41 6 % 1,57 % 0,6 2 % 0 % 25,81 % 8,76 SP
-
BitlisNesrullah Tanğlay % 100 % 43,8 9 % 0 % 1,4 % 1,6 % 33,1 1 % 18,7 SP 1
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BİTLİS Nesrullah Tanğlay % 100 % 43,81 9 % 0 % 1,35 % 1,58 % 33,05 1 % 18,73 SP 1
- Bitlis (30 Mar 2014) Hüseyin Olan % 40,58 5 % 1,54 % 0,97 % 0 % 43,86 4 % 5,95 HÜDA-PAR
-
BoluTanju Özcan % 100 % 44,7 5 % 0 2 % 52,7 3 % 0 % 0,2 % 1,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BOLU Tanju Özcan % 100 % 44,73 5 % 0 2 % 52,71 3 % 0 % 0,22 % 1,58 SP
- Bolu (30 Mar 2014) Alaaddin Yılmaz % 49,6 6 % 9,94 1 % 37,74 4 % 0 % 0 % 1,76 SP
-
BurdurAli Orkun Ercengiz % 100 % 43,9 6 % 0 6 % 53,1 2 % 0 1 % 0,3 % 1,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BURDUR Ali Orkun Ercengiz % 100 % 43,95 6 % 0 6 % 53,14 2 % 0 1 % 0,32 % 1,61 SP
- Burdur (30 Mar 2014) Ali Orkun Ercengiz % 35,09 6 % 17,39 2 % 44,41 2 % 0 % 0 % 1,13 SP
-
BursaAlinur Aktaş % 100 % 49,6 13 % 0 1 % 47 3 % 0 % 0 % 1,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BURSA Alinur Aktaş % 100 % 49,62 13 % 0 1 % 47,03 3 % 0 % 0 % 1,8 SP
- Bursa (30 Mar 2014) Recep Altepe % 49,52 15 % 15,33 % 28,7 2 % 0 % 0 % 2,07 SP
-
ÇanakkaleÜlgür Gökhan % 100 % 35,6 10 % 0 % 60,7 11 % 0 2 % 0 % 1,3 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇANAKKALE Ülgür Gökhan % 100 % 35,61 10 % 0 % 60,73 11 % 0 2 % 0 % 1,3 Bağımsız
- Çanakkale (30 Mar 2014) Ülgür Gökhan % 35,91 8 % 7,34 2 % 54,36 4 % 0 % 0 % 1,11 Bağımsız
-
Çankırıİsmail Hakkı Esen % 100 % 38,2 11 % 47 4 % 4,7 % 8,6 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇANKIRI İsmail Hakkı Esen % 100 % 38,24 11 % 46,99 4 % 4,7 % 8,55 % 0 % 1,14 SP
- Çankırı (30 Mar 2014) İrfan Dinç % 54,3 11 % 41,68 3 % 1,29 % 0 % 0 % 1,37 BBP
-
ÇorumHalil İbrahim Aşgın % 100 % 43,3 11 % 16,4 3 % 36,7 1 % 1,9 1 % 0 % 1,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇORUM Halil İbrahim Aşgın % 100 % 43,28 11 % 16,36 3 % 36,73 1 % 1,9 1 % 0 % 1,17 SP
- Çorum (30 Mar 2014) Muzaffer Külcü % 50,73 8 % 11,77 3 % 34,37 2 % 0 % 0 % 1,21 SP
-
DenizliOsman Zolan % 100 % 50,6 12 % 0 2 % 0 5 % 43,9 % 1,4 % 1,1 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DENİZLİ Osman Zolan % 100 % 50,56 12 % 0 2 % 0 5 % 43,91 % 1,39 % 1,14 DP
- Denizli (30 Mar 2014) Osman Zolan % 45,21 15 % 11,86 1 % 38,65 3 % 0 % 0 % 1,14 Bağımsız
-
DiyarbakırAdnan Selçuk Mızraklı % 100 % 31 2 % 0 % 1,8 % 0 % 62,9 14 % 2 SP 1
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DİYARBAKIR Adnan Selçuk Mızraklı % 100 % 30,99 2 % 0 % 1,83 % 0 % 62,93 14 % 2,03 SP 1
- Diyarbakır (30 Mar 2014) Gültan Kışanak % 35,02 2 % 0,65 % 1,2 % 0 % 55,07 15 % 4,61 HÜDA-PAR
-
DüzceFaruk Özlü % 100 % 47,1 5 % 21,8 5 % 0 % 28 % 0 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DÜZCE Faruk Özlü % 100 % 47,14 5 % 21,75 5 % 0 % 27,97 % 0 % 0,92 SP
- Düzce (30 Mar 2014) Mehmet Keleş % 54,53 9 % 37,66 % 3,96 % 0 % 0 % 2,24 SP
-
EdirneRecep Gürkan % 100 % 40,8 7 % 0 % 44,9 8 % 0 1 % 1,2 % 7,8 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- EDİRNE Recep Gürkan % 100 % 40,81 7 % 0 % 44,87 8 % 0 1 % 1,23 % 7,77 BTP
- Edirne (30 Mar 2014) Recep Gürkan % 29,95 5 % 18,31 1 % 36,86 6 % 0 % 0 % 10,24 DSP
-
ElazığŞahin Şerifoğulları % 100 % 40,4 12 % 34,5 3 % 0 % 17,1 % 2,8 1 % 4,8 SP 1
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ELAZIĞ Şahin Şerifoğulları % 100 % 40,38 12 % 34,46 3 % 0 % 17,1 % 2,78 1 % 4,78 SP 1
- Elazığ (30 Mar 2014) Mücahit Yanılmaz % 55,83 9 % 29,14 1 % 7,03 % 0 % 2,64 1 % 3,81 SP 1
-
ErzincanBekir Aksun % 100 % 33 7 % 42,4 5 % 23,1 2 % 0 % 0 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ERZİNCAN Bekir Aksun % 100 % 33 7 % 42,36 5 % 23,08 2 % 0 % 0 % 0,98 SP
- Erzincan (30 Mar 2014) Cemalettin Başsoy % 54,71 9 % 30,14 6 % 12,21 1 % 0 % 0 % 1,08 SP 1
-
ErzurumMehmet Sekmen % 100 % 62,8 12 % 0 2 % 2,4 % 25,4 % 6 3 % 2,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ERZURUM Mehmet Sekmen % 100 % 62,8 12 % 0 2 % 2,44 % 25,45 % 6,02 3 % 2,25 SP
- Erzurum (30 Mar 2014) Mehmet Sekmen % 58,67 14 % 28,91 % 1,56 1 % 0 % 6,18 4 % 2,32 SP 1
-
EskişehirYılmaz Büyükerşen % 100 % 45,1 6 % 0 1 % 52,3 6 % 0 % 0 % 1,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ESKİŞEHİR Yılmaz Büyükerşen % 100 % 45,14 6 % 0 1 % 52,3 6 % 0 % 0 % 1,2 SP
- Eskişehir (30 Mar 2014) Yılmaz Büyükerşen % 39,05 10 % 11,18 % 45,25 4 % 0 % 0 % 1,28 BBP
-
GaziantepFatma Şahin % 100 % 54 6 % 0 1 % 0 2 % 16,4 % 0 % 26,2 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GAZİANTEP Fatma Şahin % 100 % 53,97 6 % 0 1 % 0 2 % 16,44 % 0 % 26,2 DSP
- Gaziantep (30 Mar 2014) Fatma Şahin % 54,6 8 % 11,88 1 % 21,47 % 0 % 6,19 % 2,81 SP
-
GiresunAytekin Şenlikoğlu % 100 % 48,8 13 % 0 5 % 48,4 4 % 0 % 0 % 2 SP 2
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GİRESUN Aytekin Şenlikoğlu % 100 % 48,84 13 % 0 5 % 48,39 4 % 0 % 0 % 1,99 SP 2
- Giresun (30 Mar 2014) Kerim Aksu % 39,11 16 % 11,93 2 % 46,32 1 % 0 % 0 % 1,43 SP 2
-
GümüşhaneErcan Çimen % 100 % 49,2 3 % 30 10 % 7,5 % 11,5 % 0 % 1,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÜMÜŞHANE Ercan Çimen % 100 % 49,16 3 % 30,02 10 % 7,55 % 11,47 % 0 % 1,34 SP
- Gümüşhane (30 Mar 2014) Ercan Çimen % 57,53 9 % 36,27 % 3,56 % 0 % 0 % 1,31 SP 1
-
HakkariCihan Karaman % 100 % 33,2 6 % 0 % 2,6 % 1,5 % 60 2 % 1,6 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- HAKKARİ Cihan Karaman % 100 % 33,25 6 % 0 % 2,56 % 1,52 % 59,97 2 % 1,57 Bağımsız
- Hakkari (30 Mar 2014) Dilek Hatipoğlu % 26,12 1 % 2,34 % 1,43 % 0 % 66,76 4 % 2,49 BTP
-
HatayLütfü Savaş % 100 % 42,8 8 % 0 3 % 55,2 4 % 0 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- HATAY Lütfü Savaş % 100 % 42,81 8 % 0 3 % 55,16 4 % 0 % 0 % 0,85 SP
- Hatay (30 Mar 2014) Lütfü Savaş % 40,36 10 % 15,24 1 % 41,15 4 % 0 % 0 % 1,35 Bağımsız
-
IğdırYaşar Akkuş % 100 % 0 1 % 46,7 2 % 2,3 % 0 % 50,1 3 % 0,5 SP 1
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- IĞDIR Yaşar Akkuş % 100 % 0 1 % 46,68 2 % 2,29 % 0 % 50,1 3 % 0,46 SP 1
- Iğdır (30 Mar 2014) Murat Yikit % 10,91 % 42,39 % 0,74 1 % 0 % 44,15 1 % 0,83 BTP
-
IspartaŞükrü Başdeğirmen % 100 % 38 14 % 30,8 6 % 0 1 % 28,7 1 % 0 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ISPARTA Şükrü Başdeğirmen % 100 % 38,04 14 % 30,8 6 % 0 1 % 28,68 1 % 0 % 0,89 SP
- Isparta (30 Mar 2014) Yusuf Ziya Günaydın % 39,9 10 % 44,51 5 % 9,96 2 % 0 % 0 % 2,97 SP
-
İstanbulEkrem İmamoğlu % 100 % 48,6 24 % 0 1 % 48,8 14 % 0 % 0 % 1,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İSTANBUL Ekrem İmamoğlu % 100 % 48,55 24 % 0 1 % 48,8 14 % 0 % 0 % 1,21 SP
- İstanbul (30 Mar 2014) Kadir Topbaş % 47,92 25 % 3,97 % 40,08 14 % 0 % 0 % 4,83 Bağımsız
-
İzmirMustafa Tunç Soyer % 100 % 38,7 4 % 0 1 % 58,1 24 % 0 1 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İZMİR Mustafa Tunç Soyer % 100 % 38,69 4 % 0 1 % 58,1 24 % 0 1 % 0 % 1,13 SP
- İzmir (30 Mar 2014) Aziz Kocaoğlu % 35,92 6 % 7,97 2 % 49,58 22 % 0 % 0 % 3,37 Bağımsız
-
KahramanmaraşHayrettin Güngör % 100 % 67,6 9 % 0 1 % 27,3 1 % 0 % 0 % 2,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KAHRAMANMARAŞ Hayrettin Güngör % 100 % 67,6 9 % 0 1 % 27,28 1 % 0 % 0 % 2,1 SP
- Kahramanmaraş (30 Mar 2014) Fatih Mehmet Erkoç % 58,84 10 % 30,46 % 6,31 1 % 0 % 0 % 1,29 Bağımsız
-
KarabükRafet Vergili % 100 % 39 2 % 39,8 4 % 0 1 % 18,1 % 0 % 1,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KARABÜK Rafet Vergili % 100 % 38,96 2 % 39,83 4 % 0 1 % 18,09 % 0 % 1,4 SP
- Karabük (30 Mar 2014) Rafet Vergili % 42,76 5 % 51,81 1 % 2,61 % 0 % 0 % 2,17 SP
-
KaramanSavaş Kalaycı % 100 % 38,4 4 % 39,6 4 % 16,2 1 % 3,2 1 % 0 % 2,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KARAMAN Savaş Kalaycı % 100 % 38,41 4 % 39,57 4 % 16,19 1 % 3,23 1 % 0 % 2,31 SP
- Karaman (30 Mar 2014) Ertuğrul Çalışkan % 52,36 6 % 26,55 1 % 14,46 2 % 0 % 0 % 5,58 SP
-
KarsAyhan Bilgen % 100 % 0 4 % 26,6 2 % 22,1 1 % 2,2 % 29,6 2 % 18,5 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KARS Ayhan Bilgen % 100 % 0 4 % 26,57 2 % 22,14 1 % 2,23 % 29,58 2 % 18,47 DSP
- Kars (30 Mar 2014) Murtaza Karaçanta % 25,05 3 % 28,39 1 % 25,13 1 % 0 % 19,33 2 % 0,76 SP
-
KastamonuRahmi Galip Vidinlioğlu % 100 % 30,9 10 % 49,5 7 % 18,2 3 % 0 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KASTAMONU Rahmi Galip Vidinlioğlu % 100 % 30,89 10 % 49,55 7 % 18,16 3 % 0 % 0 % 0,67 SP
- Kastamonu (30 Mar 2014) Tahsin Babaş % 45,78 13 % 45,31 4 % 7,16 1 % 0 % 0 % 0,75 BBP
-
KayseriMemduh Büyükkılıç % 100 % 63,4 11 % 0 4 % 0 % 31,5 1 % 0,6 % 2,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KAYSERİ Memduh Büyükkılıç % 100 % 63,39 11 % 0 4 % 0 % 31,52 1 % 0,58 % 2,75 SP
- Kayseri (30 Mar 2014) Mehmet Özhaseki % 58,92 12 % 26,98 3 % 8,9 1 % 0 % 0 % 2,18 BBP
-
KırıkkaleMehmet Saygılı % 100 % 42 6 % 23,5 4 % 0 % 31,7 1 % 0 % 1,3 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KIRIKKALE Mehmet Saygılı % 100 % 42,03 6 % 23,47 4 % 0 % 31,72 1 % 0 % 1,32 BBP
- Kırıkkale (30 Mar 2014) Mehmet Saygılı % 44,29 7 % 29,96 1 % 2,7 % 0 % 0 % 20,34 SP 1
-
KırklareliMehmet Siyam Kesimoğlu % 100 % 0 8 % 36,9 1 % 21,1 11 % 0 % 0 % 37,5 Bağımsız 1
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KIRKLARELİ Mehmet Siyam Kesimoğlu % 100 % 0 8 % 36,94 1 % 21,11 11 % 0 % 0 % 37,48 Bağımsız 1
- Kırklareli (30 Mar 2014) Mehmet Siyam Kesimoğlu % 34,98 2 % 24,4 2 % 38,02 5 % 0 % 0 % 0,69 Bağımsız
-
KırşehirSelahattin Ekicioğlu % 100 % 38,7 5 % 15,6 2 % 44,8 3 % 0 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KIRŞEHİR Selahattin Ekicioğlu % 100 % 38,67 5 % 15,57 2 % 44,79 3 % 0 % 0 % 0,68 SP
- Kırşehir (30 Mar 2014) Yaşar Bahçeci % 42,2 3 % 30,96 5 % 23,41 % 0 % 0 % 1,82 Bağımsız
-
KilisMehmet Abdi Bulut % 100 % 47,3 4 % 32,6 % 0 % 16,9 % 0 % 2,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KİLİS Mehmet Abdi Bulut % 100 % 47,26 4 % 32,58 % 0 % 16,87 % 0 % 2,1 SP
- Kilis (30 Mar 2014) Hasan Kara % 50,82 3 % 39,56 % 3,05 % 0 % 0 % 2,68 BBP
-
KocaeliTahir Büyükakın % 100 % 55,6 11 % 0 % 0 1 % 32,7 % 3,8 % 5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KOCAELİ Tahir Büyükakın % 100 % 55,57 11 % 0 % 0 1 % 32,69 % 3,81 % 4,97 SP
- Kocaeli (30 Mar 2014) İbrahim Karaosmanoğlu % 50,59 12 % 14,05 % 26,16 % 0 % 0 % 4,96 SP
-
KonyaUğur İbrahim Altay % 100 % 70,5 24 % 0 4 % 0 1 % 20,2 % 2,2 % 4,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KONYA Uğur İbrahim Altay % 100 % 70,53 24 % 0 4 % 0 1 % 20,2 % 2,18 % 4,11 SP
- Konya (30 Mar 2014) Tahir Akyürek % 64,26 26 % 18,46 3 % 5,73 1 % 0 % 1,94 % 7,47 SP 1
-
KütahyaAlim Işık % 100 % 32,2 17 % 38,7 10 % 25,6 % 1,5 % 0 % 1,4 SP 1
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KÜTAHYA Alim Işık % 100 % 32,25 17 % 38,68 10 % 25,62 % 1,46 % 0 % 1,36 SP 1
- Kütahya (30 Mar 2014) Kamil Saraçoğlu % 48,87 14 % 46,02 5 % 1,61 1 % 0 % 0 % 2,42 SP 1
-
MalatyaSelahattin Gürkan % 100 % 68,5 8 % 0 1 % 23,2 3 % 0 % 1,5 % 5,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MALATYA Selahattin Gürkan % 100 % 68,47 8 % 0 1 % 23,23 3 % 0 % 1,47 % 5,31 SP
- Malatya (30 Mar 2014) Ahmet Çakır % 61,65 11 % 7,66 % 17,75 2 % 0 % 0 % 9,89 SP
-
ManisaCengiz Ergün % 100 % 0 9 % 52,8 4 % 0 4 % 38,1 % 4,3 % 1,4 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MANİSA Cengiz Ergün % 100 % 0 9 % 52,77 4 % 0 4 % 38,05 % 4,34 % 1,39 DP
- Manisa (30 Mar 2014) Cengiz Ergün % 36,7 11 % 40,11 6 % 18,28 % 0 % 0 % 2,45 Bağımsız
-
MardinAhmet Türk % 100 % 38,5 5 % 0 % 1,8 % 1,1 % 56,2 5 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MARDİN Ahmet Türk % 100 % 38,53 5 % 0 % 1,83 % 1,1 % 56,24 5 % 1,15 SP
- Mardin (30 Mar 2014) Ahmet Türk % 37,39 2 % 0,94 % 0,92 % 0 % 0 8 % 52,19 Bağımsız
-
MersinVahap Seçer % 100 % 0 2 % 41 8 % 45,1 3 % 0 % 0 % 12 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MERSİN Vahap Seçer % 100 % 0 2 % 40,99 8 % 45,09 3 % 0 % 0 % 12,02 DP
- Mersin (30 Mar 2014) Burhanettin Kocamaz % 28,02 1 % 31,96 8 % 28,34 3 % 0 % 9,63 1 % 0,64 SP
-
MuğlaOsman Gürün % 100 % 28,4 6 % 0 1 % 36 6 % 0 % 0 % 26,7 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MUĞLA Osman Gürün % 100 % 28,42 6 % 0 1 % 36,01 6 % 0 % 0 % 26,67 Bağımsız
- Muğla (30 Mar 2014) Osman Gürün % 28,97 2 % 18,01 % 49,12 10 % 0 % 0 % 1,56 Bağımsız
-
MuşFeyat Asya % 100 % 34,8 11 % 0 % 0,8 1 % 0 3 % 33,6 4 % 27,7 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MUŞ Feyat Asya % 100 % 34,76 11 % 0 % 0,84 1 % 0 3 % 33,59 4 % 27,73 Bağımsız
- Muş (30 Mar 2014) Feyat Asya % 48,53 2 % 2,54 1 % 1,17 % 0 % 40,82 3 % 3,69 SP
-
NevşehirRasim Arı % 100 % 51,6 17 % 34,3 4 % 0 2 % 10,3 % 0 % 2,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- NEVŞEHİR Rasim Arı % 100 % 51,58 17 % 34,33 4 % 0 2 % 10,27 % 0 % 2,09 SP
- Nevşehir (30 Mar 2014) Hasan Ünver % 52,45 11 % 42,69 4 % 1,87 1 % 0 % 0 % 1,61 SP
-
NiğdeEmrah Özdemir % 100 % 37,1 18 % 18,6 9 % 14,6 2 % 28,1 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- NİĞDE Emrah Özdemir % 100 % 37,13 18 % 18,57 9 % 14,61 2 % 28,12 % 0 % 1,14 SP
- Niğde (30 Mar 2014) Faruk Akdoğan % 41,1 7 % 34,23 2 % 20,8 1 % 0 % 0 % 1,89 SP
-
OrduMehmet Hilmi Güler % 100 % 56,9 16 % 0 2 % 15,5 1 % 0 % 0 % 26,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ORDU Mehmet Hilmi Güler % 100 % 56,93 16 % 0 2 % 15,47 1 % 0 % 0 % 26,14 SP
- Ordu (30 Mar 2014) Enver Yılmaz % 54,39 19 % 8,14 % 34,13 % 0 % 0 % 1,03 SP
-
OsmaniyeKadir Kara % 100 % 0 5 % 54,4 4 % 0 3 % 19,7 1 % 3,6 % 16,9 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- OSMANİYE Kadir Kara % 100 % 0 5 % 54,44 4 % 0 3 % 19,69 1 % 3,63 % 16,91 Bağımsız
- Osmaniye (30 Mar 2014) Kadir Kara % 37,45 3 % 47,34 5 % 9,91 1 % 0 % 0 % 2,64 Bağımsız
-
RizeRahmi Metin % 100 % 73 14 % 0 3 % 13,3 1 % 6,8 % 0 % 5,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- RİZE Rahmi Metin % 100 % 72,99 14 % 0 3 % 13,34 1 % 6,76 % 0 % 5,54 SP
- Rize (30 Mar 2014) Reşat Kasap % 67,85 16 % 4,21 % 4,91 % 0 % 0 % 22,46 SP 1
-
SakaryaEkrem Yüce % 100 % 65 13 % 0 1 % 0 % 27,6 % 1 % 3,9 SP 1
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SAKARYA Ekrem Yüce % 100 % 65,04 13 % 0 1 % 0 % 27,63 % 1,03 % 3,89 SP 1
- Sakarya (30 Mar 2014) Zeki Toçoğlu % 57,9 16 % 26,75 % 9,23 % 0 % 0 % 3,08 SP
-
SamsunMustafa Demir % 100 % 47,4 13 % 0 2 % 0 1 % 26,7 1 % 0 % 21,1 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SAMSUN Mustafa Demir % 100 % 47,37 13 % 0 2 % 0 1 % 26,67 1 % 0 % 21,05 Bağımsız
- Samsun (30 Mar 2014) Yusuf Ziya Yılmaz % 54,85 16 % 25,21 1 % 15,87 % 0 % 0 % 1,79 SP
-
SiirtBerivan Helen Işık % 100 % 46 7 % 0 % 1,9 % 1,5 % 48,4 4 % 1,5 SP 1
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SİİRT Berivan Helen Işık % 100 % 46,01 7 % 0 % 1,94 % 1,47 % 48,36 4 % 1,46 SP 1
- Siirt (30 Mar 2014) Tuncer Bakırhan % 42,08 4 % 0,59 % 0,55 % 0 % 49,42 5 % 4,32 BBP
-
SinopBarış Ayhan % 100 % 40,5 7 % 0 % 56,6 2 % 0 % 0 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SİNOP Barış Ayhan % 100 % 40,49 7 % 0 % 56,63 2 % 0 % 0 % 1,04 SP
- Sinop (30 Mar 2014) Baki Ergül % 37,39 4 % 6,31 1 % 54,34 3 % 0 % 0 % 1,25 SP
-
SivasHilmi Bilgin % 100 % 49,3 10 % 4,7 10 % 7,7 2 % 0 % 0 % 36,4 BBP 1
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SİVAS Hilmi Bilgin % 100 % 49,35 10 % 4,71 10 % 7,69 2 % 0 % 0 % 36,45 BBP 1
- Sivas (30 Mar 2014) Sami Aydın % 58,25 13 % 3,77 4 % 4,7 3 % 0 % 0 % 30,85 BBP 1
-
ŞanlıurfaZeynel Abidin Beyazgül % 100 % 60,8 11 % 0 1 % 0 % 0 % 0 1 % 36,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ŞANLIURFA Zeynel Abidin Beyazgül % 100 % 60,81 11 % 0 1 % 0 % 0 % 0 1 % 36,35 SP
- Şanlıurfa (30 Mar 2014) Celalettin Güvenç % 61,65 9 % 2,38 % 0,87 % 0 % 30,51 4 % 2,27 SP
-
ŞırnakMehmet Yarka % 100 % 61,7 15 % 0 % 1,9 % 0 % 35 4 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ŞIRNAK Mehmet Yarka % 100 % 61,72 15 % 0 % 1,88 % 0 % 35,04 4 % 0,85 SP
- Şırnak (30 Mar 2014) Serhat Kadırhan % 29,29 4 % 3,18 % 1,55 % 0 % 59,55 8 % 2,63 HÜDA-PAR
-
TekirdağKadir Albayrak % 100 % 43,8 3 % 0 % 51,2 7 % 0 % 1,9 % 1,1 DSP 1
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TEKİRDAĞ Kadir Albayrak % 100 % 43,85 3 % 0 % 51,18 7 % 0 % 1,88 % 1,13 DSP 1
- Tekirdağ (30 Mar 2014) Kadir Albayrak % 37,13 % 12,67 % 45,77 11 % 0 % 0 % 1,7 Bağımsız
-
TokatEyüp Eroğlu % 100 % 48,8 19 % 28 11 % 0 7 % 20,5 % 0 % 2,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TOKAT Eyüp Eroğlu % 100 % 48,8 19 % 28,02 11 % 0 7 % 20,46 % 0 % 2,09 SP
- Tokat (30 Mar 2014) Eyüp Eroğlu % 52,02 19 % 39,04 4 % 5,19 % 0 % 0 % 2,83 SP 1
-
TrabzonMurat Zorluoğlu % 100 % 64,6 13 % 0 2 % 0 1 % 29,5 1 % 0 % 3,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TRABZON Murat Zorluoğlu % 100 % 64,61 13 % 0 2 % 0 1 % 29,53 1 % 0 % 3,26 SP
- Trabzon (30 Mar 2014) Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu % 59,4 16 % 11,14 1 % 24,89 1 % 0 % 0 % 2,79 SP
-
TunceliFatih Mehmet Maçoğlu % 98,7 % 14,1 2 % 3,5 % 20,6 5 % 0 % 28,2 1 % 32,8 TKP 1
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TUNCELİ Fatih Mehmet Maçoğlu % 98,7 % 14,06 2 % 3,49 % 20,59 5 % 0 % 28,21 1 % 32,77 TKP 1
- Tunceli (30 Mar 2014) Mehmet Ali Bul % 9,33 1 % 1,43 % 30,81 5 % 0 % 42,44 % 13,42 Bağımsız
-
UşakMehmet Çakın % 100 % 39,1 10 % 10,8 % 10,4 1 % 37,8 % 0 % 1,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- UŞAK Mehmet Çakın % 100 % 39,11 10 % 10,76 % 10,39 1 % 37,76 % 0 % 1,23 SP
- Uşak (30 Mar 2014) Nurullah Cahan % 43,27 3 % 31 % 22,79 2 % 0 % 0 % 0,82 BBP
-
VanBedia Özgökçe Ertan % 100 % 40,5 4 % 0 % 1,9 % 1,1 % 53,8 9 % 1,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- VAN Bedia Özgökçe Ertan % 100 % 40,51 4 % 0 % 1,9 % 1,1 % 53,83 9 % 1,88 SP
- Van (30 Mar 2014) Bekir Kaya % 41,24 2 % 0,74 % 0,78 % 0 % 53,14 11 % 1,32 SP
-
YalovaVefa Salman % 100 % 44,9 5 % 0 3 % 45,9 4 % 0 % 0,9 % 5,9 DP 1
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YALOVA Vefa Salman % 100 % 44,93 5 % 0 3 % 45,91 4 % 0 % 0,89 % 5,87 DP 1
- Yalova (30 Mar 2014) Yakup Bilgin Koçal % 42,98 7 % 5,39 % 42,98 2 % 0 % 0 % 3,58 Bağımsız
-
YozgatCelal Köse % 100 % 40,9 22 % 15,7 8 % 0 2 % 3,6 2 % 0 % 36,9 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YOZGAT Celal Köse % 100 % 40,86 22 % 15,65 8 % 0 2 % 3,56 2 % 0 % 36,86 Bağımsız
- Yozgat (30 Mar 2014) Kazım Arslan % 56,18 30 % 38,2 1 % 1,44 % 0 % 0 % 2,66 BBP
-
ZonguldakÖmer Selim Alan % 100 % 42,5 13 % 15,1 % 39,2 11 % 0 1 % 0 % 1,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ZONGULDAK Ömer Selim Alan % 100 % 42,52 13 % 15,08 % 39,18 11 % 0 1 % 0 % 1,94 SP
- Zonguldak (30 Mar 2014) Muharrem Akdemir % 38,59 8 % 17,7 % 39,86 5 % 0 % 0 % 1,83 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Türkiye Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 194.678 / 194.678
- %100
-
2024 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2023 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2019 İstanbul Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2019 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
- Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- Haziran 2018 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2017 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- Kasım 2015 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- Haziran 2015 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2014 Yerel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2011 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2010 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2007 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2007 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2002 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1999 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1995 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1991 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1988 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1987 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1987 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1983 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1982 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1977 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1973 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1969 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1965 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1961 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1961 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1957 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1954 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1950 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1946 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi