Seçim Ankara Seçim Sonuçları – Yerel Seçim Sonuçları Ankara Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Ankara

Mansur Yavaş

CHP
%50,9
1.662.183 oy
Mehmet Özhaseki

Mehmet Özhaseki

AK Parti
%47,1
1.537.694 oy

Diğer

%2
63.532 oy
Ankara İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 12.180 / 12.180
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %50,9
  • %47,1
  • %1
  • %0,3
  • %0,2
  • %50,9
  • %47,1
  • %1
  • %0,3
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
  • %44,8
  • %0,5
  • %0,1
  • %0
  • %43,8
  • %44,8
  • %0,5
  • %0,1
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
19 3 3
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ALT AYŞ BAL BYP ÇML ÇAN ÇBK ELM GDL HYM KLC KIZ NLH POL ŞRF GÖL KEÇ MMK SNC YMH YMH KZN AKY ETİ EVR PUR
AKYURT
yukleniyor
ALTINDAĞ
yukleniyor
AYAŞ
yukleniyor
BALA
yukleniyor
BEYPAZARI
yukleniyor
ÇAMLIDERE
yukleniyor
ÇANKAYA
yukleniyor
ÇUBUK
yukleniyor
ELMADAĞ
yukleniyor
ETİMESGUT
yukleniyor
EVREN
yukleniyor
GÖLBAŞI
yukleniyor
GÜDÜL
yukleniyor
HAYMANA
yukleniyor
KAHRAMANKAZAN
yukleniyor
KALECİK
yukleniyor
KEÇİÖREN
yukleniyor
KIZILCAHAMAM
yukleniyor
MAMAK
yukleniyor
NALLIHAN
yukleniyor
POLATLI
yukleniyor
PURSAKLAR
yukleniyor
SİNCAN
yukleniyor
ŞEREFLİKOÇHİSAR
yukleniyor
YENİMAHALLE
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mansur Yavaş CHP
  • Mehmet Özhaseki AK Parti
  • Mesut Doğan SP
  • Haydar Yılmaz DSP
  • Tülin Oygür VP
  • Katılım oranı % 85,7
  • Toplam seçmen3.925.129
  • Kullanılan oy3.362.638
  • Geçerli oy3.263.409
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.607.785
  • 30 Mar 143.284.783
  • 30 Mar 143.160.688
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 12.180 / 12.180
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %50,9
  • %50,9
  • %50,9
  • %50,9
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %47,1
  • %47,1
  • %0
  • %47,1
  • %47,1
  • %0
  • Diğer
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %1,9
  • %1
  • %0,3
  • %0,2
  • %1,9
  • %1
  • %0,3
  • %0,2
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
22 3
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ALT AYŞ BAL BYP ÇML ÇAN ÇBK ELM GDL HYM KLC KIZ NLH POL ŞRF GÖL KEÇ MMK SNC YMH YMH KZN AKY ETİ EVR PUR
AKYURT
yukleniyor
ALTINDAĞ
yukleniyor
AYAŞ
yukleniyor
BALA
yukleniyor
BEYPAZARI
yukleniyor
ÇAMLIDERE
yukleniyor
ÇANKAYA
yukleniyor
ÇUBUK
yukleniyor
ELMADAĞ
yukleniyor
ETİMESGUT
yukleniyor
EVREN
yukleniyor
GÖLBAŞI
yukleniyor
GÜDÜL
yukleniyor
HAYMANA
yukleniyor
KAHRAMANKAZAN
yukleniyor
KALECİK
yukleniyor
KEÇİÖREN
yukleniyor
KIZILCAHAMAM
yukleniyor
MAMAK
yukleniyor
NALLIHAN
yukleniyor
POLATLI
yukleniyor
PURSAKLAR
yukleniyor
SİNCAN
yukleniyor
ŞEREFLİKOÇHİSAR
yukleniyor
YENİMAHALLE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mansur Yavaş CHP
  • Mehmet Özhaseki AK Parti
  • Mesut Doğan SP
  • Haydar Yılmaz DSP
  • Tülin Oygür VP
  • Katılım oranı % 85,7
  • Toplam seçmen3.925.129
  • Kullanılan oy3.362.638
  • Geçerli oy3.263.409
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.607.785
  • 30 Mar 143.284.783
  • 30 Mar 143.160.688
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 19 20 -1
  • MHP 3 2 +1
  • CHP 3 2 +1
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 1 -1
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Ankara İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ankara ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ankara Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 12.180 / 12.180
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • %50,9
    1.662.183 oy
  • %47,1
    1.537.694 oy
  • %1
    34.175 oy
  • %50,9
    1.662.183 oy
  • %47,1
    1.537.694 oy
  • %1
    34.175 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
    1.383.786 oy
  • %44,8
    1.415.973 oy
  • %0,5
    15.208 oy
  • %43,8
    1.383.786 oy
  • %44,8
    1.415.973 oy
  • %0,5
    15.208 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • %0,3
    9.698 oy
  • %0,2
    6.764 oy
  • %0,2
    5.573 oy
  • %0,3
    9.698 oy
  • %0,2
    6.764 oy
  • %0,2
    5.573 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    1.898 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    3.344 oy
  • %0,1
    1.898 oy
  • %0
  • %0,1
    3.344 oy
  • TKP
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,1
    4.628 oy
  • %0,1
    2.694 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    4.628 oy
  • %0,1
    2.694 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    28.232 oy
  • %7,8
    245.624 oy
  • %0
  • %0,9
    28.232 oy
  • %7,8
    245.624 oy

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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