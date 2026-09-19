Seçim Aydın Seçim Sonuçları – Yerel Seçim Sonuçları Aydın Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Aydın

Özlem Çerçioğlu

CHP
%53,9
368.791 oy

Mustafa Savaş

AK Parti
%43,7
299.056 oy

Diğer

%2
15.857 oy
Aydın İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 2.754 / 2.754
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %53,9
  • %43,7
  • %0,8
  • %0,6
  • %0,4
  • %53,9
  • %43,7
  • %0,8
  • %0,6
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
  • %29,2
  • %0,4
  • %0,4
  • %0
  • %43,8
  • %29,2
  • %0,4
  • %0,4
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
8 5 2 2
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
BOZ ÇNE GER KRC KÇR KUŞ KUY NAZ SÖK SLT YPZ BHR İNC KRP KŞK DDM EFE
BOZDOĞAN
yukleniyor
BUHARKENT
yukleniyor
ÇİNE
yukleniyor
DİDİM
yukleniyor
EFELER
yukleniyor
GERMENCİK
yukleniyor
İNCİRLİOVA
yukleniyor
KARACASU
yukleniyor
KARPUZLU
yukleniyor
KOÇARLI
yukleniyor
KÖŞK
yukleniyor
KUŞADASI
yukleniyor
KUYUCAK
yukleniyor
NAZİLLİ
yukleniyor
SÖKE
yukleniyor
SULTANHİSAR
yukleniyor
YENİPAZAR
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Özlem Çerçioğlu CHP
  • Mustafa Savaş AK Parti
  • Fatih Karahan SP
  • Süleyman Hışıroğlu DSP
  • Yalçın Büyükdağlı VP
  • Katılım oranı % 86,4
  • Toplam seçmen821.282
  • Kullanılan oy709.289
  • Geçerli oy683.704
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14752.729
  • 30 Mar 14684.183
  • 30 Mar 14651.069
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 2.754 / 2.754
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %53,9
  • %53,9
  • %0
  • %53,9
  • %53,9
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %43,7
  • %43,7
  • %0
  • %43,7
  • %43,7
  • %0
  • Diğer
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %2,3
  • %0,8
  • %0,6
  • %0,4
  • %2,3
  • %0,8
  • %0,6
  • %0,4
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
10 7
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
BOZ ÇNE GER KRC KÇR KUŞ KUY NAZ SÖK SLT YPZ BHR İNC KRP KŞK DDM EFE
BOZDOĞAN
yukleniyor
BUHARKENT
yukleniyor
ÇİNE
yukleniyor
DİDİM
yukleniyor
EFELER
yukleniyor
GERMENCİK
yukleniyor
İNCİRLİOVA
yukleniyor
KARACASU
yukleniyor
KARPUZLU
yukleniyor
KOÇARLI
yukleniyor
KÖŞK
yukleniyor
KUŞADASI
yukleniyor
KUYUCAK
yukleniyor
NAZİLLİ
yukleniyor
SÖKE
yukleniyor
SULTANHİSAR
yukleniyor
YENİPAZAR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Özlem Çerçioğlu CHP
  • Mustafa Savaş AK Parti
  • Fatih Karahan SP
  • Süleyman Hışıroğlu DSP
  • Yalçın Büyükdağlı VP
  • Katılım oranı % 86,4
  • Toplam seçmen821.282
  • Kullanılan oy709.289
  • Geçerli oy683.704
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14752.729
  • 30 Mar 14684.183
  • 30 Mar 14651.069
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 5 3 +2
  • MHP 2 5 -3
  • CHP 8 9 -1
  • İYİ Parti 2 0 +2
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Aydın İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Aydın ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Aydın Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.754 / 2.754
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • %53,9
    368.791 oy
  • %43,7
    299.056 oy
  • %0,8
    5.641 oy
  • %53,9
    368.791 oy
  • %43,7
    299.056 oy
  • %0,8
    5.641 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
    285.148 oy
  • %29,2
    189.814 oy
  • %0,4
    2.432 oy
  • %43,8
    285.148 oy
  • %29,2
    189.814 oy
  • %0,4
    2.432 oy
  • DSP
  • VP
  • TKP
  • %0,6
    4.188 oy
  • %0,4
    2.890 oy
  • %0,3
    1.836 oy
  • %0,6
    4.188 oy
  • %0,4
    2.890 oy
  • %0,3
    1.836 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    2.840 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.840 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,2
    1.302 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.302 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    746 oy
  • %21,6
    140.307 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    746 oy
  • %21,6
    140.307 oy
  • %0

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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