Seçim Aydın İNCİRLİOVA Seçim Sonuçları – İNCİRLİOVA Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Aydın İNCİRLİOVA

Aytekin Kaya

İYİ Parti
%38,5
11.951 oy

Gürşat Kale

MHP
%37,4
11.614 oy

Diğer

%24
7.463 oy
Aydın - İNCİRLİOVA İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 120 / 120
  • %100
  • İYİ Parti
  • MHP
  • DSP
  • Bağımsız
  • HDP
  • %38,5
  • %37,4
  • %16,1
  • %4,7
  • %1,3
  • %38,5
  • %37,4
  • %16,1
  • %4,7
  • %1,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
  • %33,4
  • %0,1
  • %1,4
  • %0
  • %0
  • %33,4
  • %0,1
  • %1,4
  • %0
Tüm Partiler
BOZ ÇNE GER KRC KÇR KUŞ KUY NAZ SÖK SLT YPZ BHR İNC KRP KŞK DDM EFE
BOZDOĞAN
yukleniyor
BUHARKENT
yukleniyor
ÇİNE
yukleniyor
DİDİM
yukleniyor
EFELER
yukleniyor
GERMENCİK
yukleniyor
İNCİRLİOVA
yukleniyor
KARACASU
yukleniyor
KARPUZLU
yukleniyor
KOÇARLI
yukleniyor
KÖŞK
yukleniyor
KUŞADASI
yukleniyor
KUYUCAK
yukleniyor
NAZİLLİ
yukleniyor
SÖKE
yukleniyor
SULTANHİSAR
yukleniyor
YENİPAZAR
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Aytekin Kaya İYİ Parti
  • Gürşat Kale MHP
  • Ayhan Yener DSP
  • Şerif Temel Bağımsız
  • Fikret Kaya HDP
  • Katılım oranı % 88,3
  • Toplam seçmen37.150
  • Kullanılan oy32.802
  • Geçerli oy31.028
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1432.449
  • 30 Mar 1429.934
  • 30 Mar 1428.243
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İncirliova Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 120 / 120
  • %100
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %38,5
  • %38,5
  • %38,5
  • %38,5
  • CUMHUR
  • MHP
  • %37,4
  • %37,4
  • %37,4
  • %37,4
  • Diğer
  • DSP
  • Bağımsız
  • HDP
  • %24,1
  • %16,1
  • %4,7
  • %1,3
  • %24,1
  • %16,1
  • %4,7
  • %1,3
Tüm Partiler
BOZ ÇNE GER KRC KÇR KUŞ KUY NAZ SÖK SLT YPZ BHR İNC KRP KŞK DDM EFE
BOZDOĞAN
yukleniyor
BUHARKENT
yukleniyor
ÇİNE
yukleniyor
DİDİM
yukleniyor
EFELER
yukleniyor
GERMENCİK
yukleniyor
İNCİRLİOVA
yukleniyor
KARACASU
yukleniyor
KARPUZLU
yukleniyor
KOÇARLI
yukleniyor
KÖŞK
yukleniyor
KUŞADASI
yukleniyor
KUYUCAK
yukleniyor
NAZİLLİ
yukleniyor
SÖKE
yukleniyor
SULTANHİSAR
yukleniyor
YENİPAZAR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Aytekin Kaya İYİ Parti
  • Gürşat Kale MHP
  • Ayhan Yener DSP
  • Şerif Temel Bağımsız
  • Fikret Kaya HDP
  • Katılım oranı % 88,3
  • Toplam seçmen37.150
  • Kullanılan oy32.802
  • Geçerli oy31.028
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1432.449
  • 30 Mar 1429.934
  • 30 Mar 1428.243
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İncirliova Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İNCİRLİOVA Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 120 / 120
  • %100
  • İYİ Parti
  • MHP
  • DSP
  • %38,5
    11.951 oy
  • %37,4
    11.614 oy
  • %16,1
    4.982 oy
  • %38,5
    11.951 oy
  • %37,4
    11.614 oy
  • %16,1
    4.982 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %33,4
    9.434 oy
  • %0,1
    25 oy
  • %0
  • %33,4
    9.434 oy
  • %0,1
    25 oy
  • Bağımsız
  • HDP
  • BTP
  • %4,7
    1.463 oy
  • %1,3
    396 oy
  • %1
    316 oy
  • %4,7
    1.463 oy
  • %1,3
    396 oy
  • %1
    316 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,4
    389 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    36 oy
  • %1,4
    389 oy
  • %0
  • %0,1
    36 oy
  • SP
  • VP
  • TKP
  • %0,4
    139 oy
  • %0,3
    84 oy
  • %0,3
    83 oy
  • %0,4
    139 oy
  • %0,3
    84 oy
  • %0,3
    83 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    74 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    74 oy
  • %0
  • %0

Aydın İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Aydın ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Aydın Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.754 / 2.754
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • %53,9
    368.791 oy
  • %43,7
    299.056 oy
  • %0,8
    5.641 oy
  • %53,9
    368.791 oy
  • %43,7
    299.056 oy
  • %0,8
    5.641 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
    285.148 oy
  • %29,2
    189.814 oy
  • %0,4
    2.432 oy
  • %43,8
    285.148 oy
  • %29,2
    189.814 oy
  • %0,4
    2.432 oy
  • DSP
  • VP
  • TKP
  • %0,6
    4.188 oy
  • %0,4
    2.890 oy
  • %0,3
    1.836 oy
  • %0,6
    4.188 oy
  • %0,4
    2.890 oy
  • %0,3
    1.836 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    2.840 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.840 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,2
    1.302 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.302 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    746 oy
  • %21,6
    140.307 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    746 oy
  • %21,6
    140.307 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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