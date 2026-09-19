Seçim Aydın BOZDOĞAN Seçim Sonuçları – BOZDOĞAN Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Aydın BOZDOĞAN

Ufuk Altıntaş

AK Parti
%50,5
11.946 oy

Salim Tümer Apaydın

CHP
%47,7
11.286 oy

Diğer

%1
407 oy
Aydın - BOZDOĞAN İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 106 / 106
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • VP
  • %50,5
  • %47,7
  • %1,1
  • %0,6
  • %50,5
  • %47,7
  • %1,1
  • %0,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,8
  • %35,8
  • %1,4
  • %0
  • %31,8
  • %35,8
  • %1,4
  • %0
Tüm Partiler
BOZ ÇNE GER KRC KÇR KUŞ KUY NAZ SÖK SLT YPZ BHR İNC KRP KŞK DDM EFE
BOZDOĞAN
yukleniyor
BUHARKENT
yukleniyor
ÇİNE
yukleniyor
DİDİM
yukleniyor
EFELER
yukleniyor
GERMENCİK
yukleniyor
İNCİRLİOVA
yukleniyor
KARACASU
yukleniyor
KARPUZLU
yukleniyor
KOÇARLI
yukleniyor
KÖŞK
yukleniyor
KUŞADASI
yukleniyor
KUYUCAK
yukleniyor
NAZİLLİ
yukleniyor
SÖKE
yukleniyor
SULTANHİSAR
yukleniyor
YENİPAZAR
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ufuk Altıntaş AK Parti
  • Salim Tümer Apaydın CHP
  • Talha Kayaoğulları SP
  • Uğur Aykaç VP
  • Katılım oranı % 93,7
  • Toplam seçmen26.543
  • Kullanılan oy24.882
  • Geçerli oy23.639
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1426.641
  • 30 Mar 1425.071
  • 30 Mar 1423.141
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bozdoğan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 106 / 106
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %50,5
  • %50,5
  • %50,5
  • %50,5
  • MİLLET
  • CHP
  • %47,7
  • %47,7
  • %47,7
  • %47,7
  • Diğer
  • SP
  • VP
  • %1,7
  • %1,1
  • %0,6
  • %1,7
  • %1,1
  • %0,6
Tüm Partiler
BOZ ÇNE GER KRC KÇR KUŞ KUY NAZ SÖK SLT YPZ BHR İNC KRP KŞK DDM EFE
BOZDOĞAN
yukleniyor
BUHARKENT
yukleniyor
ÇİNE
yukleniyor
DİDİM
yukleniyor
EFELER
yukleniyor
GERMENCİK
yukleniyor
İNCİRLİOVA
yukleniyor
KARACASU
yukleniyor
KARPUZLU
yukleniyor
KOÇARLI
yukleniyor
KÖŞK
yukleniyor
KUŞADASI
yukleniyor
KUYUCAK
yukleniyor
NAZİLLİ
yukleniyor
SÖKE
yukleniyor
SULTANHİSAR
yukleniyor
YENİPAZAR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ufuk Altıntaş AK Parti
  • Salim Tümer Apaydın CHP
  • Talha Kayaoğulları SP
  • Uğur Aykaç VP
  • Katılım oranı % 93,7
  • Toplam seçmen26.543
  • Kullanılan oy24.882
  • Geçerli oy23.639
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1426.641
  • 30 Mar 1425.071
  • 30 Mar 1423.141
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bozdoğan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

BOZDOĞAN Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 106 / 106
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • %50,5
    11.946 oy
  • %47,7
    11.286 oy
  • %50,5
    11.946 oy
  • %47,7
    11.286 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,8
    7.369 oy
  • %35,8
    8.283 oy
  • %31,8
    7.369 oy
  • %35,8
    8.283 oy
  • SP
  • VP
  • %1,1
    255 oy
  • %0,6
    152 oy
  • %1,1
    255 oy
  • %0,6
    152 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,4
    328 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    328 oy
  • %0

      Aydın İlçeleri Seçim Sonuçları

      * Partilerin Aydın ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

      • CUMHUR MİLLET Diğer
      • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

      Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

      Aydın Ayrıntılı Seçim Sonuçları

      • Açılan sandık
      • 2.754 / 2.754
      • %100
      • CHP
      • AK Parti
      • SP
      • %53,9
        368.791 oy
      • %43,7
        299.056 oy
      • %0,8
        5.641 oy
      • %53,9
        368.791 oy
      • %43,7
        299.056 oy
      • %0,8
        5.641 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %43,8
        285.148 oy
      • %29,2
        189.814 oy
      • %0,4
        2.432 oy
      • %43,8
        285.148 oy
      • %29,2
        189.814 oy
      • %0,4
        2.432 oy
      • DSP
      • VP
      • TKP
      • %0,6
        4.188 oy
      • %0,4
        2.890 oy
      • %0,3
        1.836 oy
      • %0,6
        4.188 oy
      • %0,4
        2.890 oy
      • %0,3
        1.836 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %0,4
        2.840 oy
      • %0
        0 oy
      • %0
        0 oy
      • %0,4
        2.840 oy
      • %0
      • %0
      • BTP
      • MHP
      • İYİ Parti
      • %0,2
        1.302 oy
      • %0
        0 oy
      • %0
        0 oy
      • %0,2
        1.302 oy
      • %0
      • %0
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %0,1
        746 oy
      • %21,6
        140.307 oy
      • %0
        0 oy
      • %0,1
        746 oy
      • %21,6
        140.307 oy
      • %0

      Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

      belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3