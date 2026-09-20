Seçim Antalya Seçim Sonuçları – Yerel Seçim Sonuçları Antalya Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Antalya

Muhittin Böcek

CHP
%50,6
714.301 oy

Menderes Türel

AK Parti
%46,3
652.880 oy

Diğer

%3
43.827 oy
Antalya İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 5.437 / 5.437
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • DP
  • %50,6
  • %46,3
  • %1
  • %1
  • %0,6
  • %50,6
  • %46,3
  • %1
  • %1
  • %0,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,6
  • %36,4
  • %0,5
  • %0,2
  • %0,3
  • %34,6
  • %36,4
  • %0,5
  • %0,2
  • %0,3
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
8 6 2 2 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ASK ALN ELM FNK GZP GND KAŞ KOR KUM MNV SRK DMR İBR KMR KPZ KNY MRT AKS DÖŞ
AKSEKİ
yukleniyor
AKSU
yukleniyor
ALANYA
yukleniyor
DEMRE
yukleniyor
DÖŞEMEALTI
yukleniyor
ELMALI
yukleniyor
FİNİKE
yukleniyor
GAZİPAŞA
yukleniyor
GÜNDOĞMUŞ
yukleniyor
İBRADI
yukleniyor
KAŞ
yukleniyor
KEMER
yukleniyor
KEPEZ
yukleniyor
KONYAALTI
yukleniyor
KORKUTELİ
yukleniyor
KUMLUCA
yukleniyor
MANAVGAT
yukleniyor
MURATPAŞA
yukleniyor
SERİK
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • DSP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muhittin Böcek CHP
  • Menderes Türel AK Parti
  • Ali Aktaş SP
  • Mustafa Reşat Oktay DSP
  • Dolunay Yelda Doğan DP
  • Katılım oranı % 85,2
  • Toplam seçmen1.708.975
  • Kullanılan oy1.456.390
  • Geçerli oy1.411.008
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.513.972
  • 30 Mar 141.361.477
  • 30 Mar 141.307.431
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 5.437 / 5.437
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %50,6
  • %50,6
  • %0
  • %50,6
  • %50,6
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %46,3
  • %46,3
  • %0
  • %46,3
  • %46,3
  • %0
  • Diğer
  • SP
  • DSP
  • DP
  • %3,1
  • %1
  • %1
  • %0,6
  • %3,1
  • %1
  • %1
  • %0,6
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
10 8 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ASK ALN ELM FNK GZP GND KAŞ KOR KUM MNV SRK DMR İBR KMR KPZ KNY MRT AKS DÖŞ
AKSEKİ
yukleniyor
AKSU
yukleniyor
ALANYA
yukleniyor
DEMRE
yukleniyor
DÖŞEMEALTI
yukleniyor
ELMALI
yukleniyor
FİNİKE
yukleniyor
GAZİPAŞA
yukleniyor
GÜNDOĞMUŞ
yukleniyor
İBRADI
yukleniyor
KAŞ
yukleniyor
KEMER
yukleniyor
KEPEZ
yukleniyor
KONYAALTI
yukleniyor
KORKUTELİ
yukleniyor
KUMLUCA
yukleniyor
MANAVGAT
yukleniyor
MURATPAŞA
yukleniyor
SERİK
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muhittin Böcek CHP
  • Menderes Türel AK Parti
  • Ali Aktaş SP
  • Mustafa Reşat Oktay DSP
  • Dolunay Yelda Doğan DP
  • Katılım oranı % 85,2
  • Toplam seçmen1.708.975
  • Kullanılan oy1.456.390
  • Geçerli oy1.411.008
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.513.972
  • 30 Mar 141.361.477
  • 30 Mar 141.307.431
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 6 10 -4
  • MHP 2 4 -2
  • CHP 8 5 +3
  • İYİ Parti 2 0 +2
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 1 0 +1
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Antalya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Antalya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Antalya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 5.437 / 5.437
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • %50,6
    714.301 oy
  • %46,3
    652.880 oy
  • %1
    13.601 oy
  • %1
    13.477 oy
  • %50,6
    714.301 oy
  • %46,3
    652.880 oy
  • %1
    13.601 oy
  • %1
    13.477 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,6
    452.493 oy
  • %36,4
    475.897 oy
  • %0,5
    6.896 oy
  • %0,2
    2.877 oy
  • %34,6
    452.493 oy
  • %36,4
    475.897 oy
  • %0,5
    6.896 oy
  • %0,2
    2.877 oy
  • DP
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • %0,6
    8.073 oy
  • %0,3
    3.711 oy
  • %0,2
    2.135 oy
  • %0,1
    2.071 oy
  • %0,6
    8.073 oy
  • %0,3
    3.711 oy
  • %0,2
    2.135 oy
  • %0,1
    2.071 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    3.512 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.630 oy
  • %0,3
    3.512 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    1.630 oy
  • Bağımsız
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,1
    759 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    759 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,3
    30.283 oy
  • %24,3
    317.615 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,3
    30.283 oy
  • %24,3
    317.615 oy
  • %0

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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