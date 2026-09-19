Seçim Antalya İBRADI Seçim Sonuçları – İBRADI Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Antalya İBRADI

Serkan Küçükkuru

CHP
%49,4
1.280 oy

Hatice Sekmen

AK Parti
%46
1.192 oy

Diğer

%5
121 oy
Antalya - İBRADI İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • DP
  • DSP
  • SP
  • %49,4
  • %46
  • %3,2
  • %1
  • %0,3
  • %49,4
  • %46
  • %3,2
  • %1
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,6
  • %43,9
  • %0
  • %0
  • %1,3
  • %47,6
  • %43,9
  • %0
  • %0
  • %1,3
Tüm Partiler
ASK ALN ELM FNK GZP GND KAŞ KOR KUM MNV SRK DMR İBR KMR KPZ KNY MRT AKS DÖŞ
AKSEKİ
yukleniyor
AKSU
yukleniyor
ALANYA
yukleniyor
DEMRE
yukleniyor
DÖŞEMEALTI
yukleniyor
ELMALI
yukleniyor
FİNİKE
yukleniyor
GAZİPAŞA
yukleniyor
GÜNDOĞMUŞ
yukleniyor
İBRADI
yukleniyor
KAŞ
yukleniyor
KEMER
yukleniyor
KEPEZ
yukleniyor
KONYAALTI
yukleniyor
KORKUTELİ
yukleniyor
KUMLUCA
yukleniyor
MANAVGAT
yukleniyor
MURATPAŞA
yukleniyor
SERİK
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • DSP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Serkan Küçükkuru CHP
  • Hatice Sekmen AK Parti
  • Bülent Saylağ DP
  • Mustafa Kozanoğlu DSP
  • Muhittin Gazi Gedikoğlu SP
  • Katılım oranı % 90,2
  • Toplam seçmen3.009
  • Kullanılan oy2.714
  • Geçerli oy2.593
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.351
  • 30 Mar 142.062
  • 30 Mar 141.909
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İbradı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %49,4
  • %49,4
  • %49,4
  • %49,4
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %46
  • %46
  • %46
  • %46
  • Diğer
  • DP
  • DSP
  • SP
  • %4,7
  • %3,2
  • %1
  • %0,3
  • %4,7
  • %3,2
  • %1
  • %0,3
Tüm Partiler
ASK ALN ELM FNK GZP GND KAŞ KOR KUM MNV SRK DMR İBR KMR KPZ KNY MRT AKS DÖŞ
AKSEKİ
yukleniyor
AKSU
yukleniyor
ALANYA
yukleniyor
DEMRE
yukleniyor
DÖŞEMEALTI
yukleniyor
ELMALI
yukleniyor
FİNİKE
yukleniyor
GAZİPAŞA
yukleniyor
GÜNDOĞMUŞ
yukleniyor
İBRADI
yukleniyor
KAŞ
yukleniyor
KEMER
yukleniyor
KEPEZ
yukleniyor
KONYAALTI
yukleniyor
KORKUTELİ
yukleniyor
KUMLUCA
yukleniyor
MANAVGAT
yukleniyor
MURATPAŞA
yukleniyor
SERİK
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Serkan Küçükkuru CHP
  • Hatice Sekmen AK Parti
  • Bülent Saylağ DP
  • Mustafa Kozanoğlu DSP
  • Muhittin Gazi Gedikoğlu SP
  • Katılım oranı % 90,2
  • Toplam seçmen3.009
  • Kullanılan oy2.714
  • Geçerli oy2.593
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.351
  • 30 Mar 142.062
  • 30 Mar 141.909
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İbradı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İBRADI Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • %49,4
    1.280 oy
  • %46
    1.192 oy
  • %49,4
    1.280 oy
  • %46
    1.192 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,6
    909 oy
  • %43,9
    838 oy
  • %47,6
    909 oy
  • %43,9
    838 oy
  • DP
  • DSP
  • %3,2
    82 oy
  • %1
    26 oy
  • %3,2
    82 oy
  • %1
    26 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • SP
  • BTP
  • %0,3
    7 oy
  • %0,2
    6 oy
  • %0,3
    7 oy
  • %0,2
    6 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,3
    25 oy
  • %0,1
    2 oy
  • %1,3
    25 oy
  • %0,1
    2 oy

Antalya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Antalya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Antalya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 5.437 / 5.437
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • %50,6
    714.301 oy
  • %46,3
    652.880 oy
  • %1
    13.601 oy
  • %1
    13.477 oy
  • %50,6
    714.301 oy
  • %46,3
    652.880 oy
  • %1
    13.601 oy
  • %1
    13.477 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,6
    452.493 oy
  • %36,4
    475.897 oy
  • %0,5
    6.896 oy
  • %0,2
    2.877 oy
  • %34,6
    452.493 oy
  • %36,4
    475.897 oy
  • %0,5
    6.896 oy
  • %0,2
    2.877 oy
  • DP
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • %0,6
    8.073 oy
  • %0,3
    3.711 oy
  • %0,2
    2.135 oy
  • %0,1
    2.071 oy
  • %0,6
    8.073 oy
  • %0,3
    3.711 oy
  • %0,2
    2.135 oy
  • %0,1
    2.071 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    3.512 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.630 oy
  • %0,3
    3.512 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    1.630 oy
  • Bağımsız
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,1
    759 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    759 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,3
    30.283 oy
  • %24,3
    317.615 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,3
    30.283 oy
  • %24,3
    317.615 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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