Seçim Antalya MURATPAŞA Seçim Sonuçları – MURATPAŞA Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Antalya MURATPAŞA

Ümit Uysal

CHP
%64,9
184.210 oy

Gökcen Özdoğan Enç

AK Parti
%33,1
93.909 oy

Diğer

%2
5.749 oy
Antalya - MURATPAŞA İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 1.066 / 1.066
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • DP
  • %64,9
  • %33,1
  • %0,8
  • %0,4
  • %0,3
  • %64,9
  • %33,1
  • %0,8
  • %0,4
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,5
  • %27,6
  • %0,4
  • %7,1
  • %0,2
  • %46,5
  • %27,6
  • %0,4
  • %7,1
  • %0,2
Tüm Partiler
ASK ALN ELM FNK GZP GND KAŞ KOR KUM MNV SRK DMR İBR KMR KPZ KNY MRT AKS DÖŞ
AKSEKİ
yukleniyor
AKSU
yukleniyor
ALANYA
yukleniyor
DEMRE
yukleniyor
DÖŞEMEALTI
yukleniyor
ELMALI
yukleniyor
FİNİKE
yukleniyor
GAZİPAŞA
yukleniyor
GÜNDOĞMUŞ
yukleniyor
İBRADI
yukleniyor
KAŞ
yukleniyor
KEMER
yukleniyor
KEPEZ
yukleniyor
KONYAALTI
yukleniyor
KORKUTELİ
yukleniyor
KUMLUCA
yukleniyor
MANAVGAT
yukleniyor
MURATPAŞA
yukleniyor
SERİK
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • DSP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ümit Uysal CHP
  • Gökcen Özdoğan Enç AK Parti
  • Ahmet Durak SP
  • Yıldıray Sapan DSP
  • Cihan Aydoğan DP
  • Katılım oranı % 81,2
  • Toplam seçmen357.018
  • Kullanılan oy289.789
  • Geçerli oy283.868
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14329.779
  • 30 Mar 14285.363
  • 30 Mar 14276.792
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Muratpaşa Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 1.066 / 1.066
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %64,9
  • %64,9
  • %64,9
  • %64,9
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %33,1
  • %33,1
  • %33,1
  • %33,1
  • Diğer
  • SP
  • DSP
  • DP
  • %2
  • %0,8
  • %0,4
  • %0,3
  • %2
  • %0,8
  • %0,4
  • %0,3
Tüm Partiler
ASK ALN ELM FNK GZP GND KAŞ KOR KUM MNV SRK DMR İBR KMR KPZ KNY MRT AKS DÖŞ
AKSEKİ
yukleniyor
AKSU
yukleniyor
ALANYA
yukleniyor
DEMRE
yukleniyor
DÖŞEMEALTI
yukleniyor
ELMALI
yukleniyor
FİNİKE
yukleniyor
GAZİPAŞA
yukleniyor
GÜNDOĞMUŞ
yukleniyor
İBRADI
yukleniyor
KAŞ
yukleniyor
KEMER
yukleniyor
KEPEZ
yukleniyor
KONYAALTI
yukleniyor
KORKUTELİ
yukleniyor
KUMLUCA
yukleniyor
MANAVGAT
yukleniyor
MURATPAŞA
yukleniyor
SERİK
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ümit Uysal CHP
  • Gökcen Özdoğan Enç AK Parti
  • Ahmet Durak SP
  • Yıldıray Sapan DSP
  • Cihan Aydoğan DP
  • Katılım oranı % 81,2
  • Toplam seçmen357.018
  • Kullanılan oy289.789
  • Geçerli oy283.868
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14329.779
  • 30 Mar 14285.363
  • 30 Mar 14276.792
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Muratpaşa Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

MURATPAŞA Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 1.066 / 1.066
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • %64,9
    184.210 oy
  • %33,1
    93.909 oy
  • %0,8
    2.336 oy
  • %64,9
    184.210 oy
  • %33,1
    93.909 oy
  • %0,8
    2.336 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,5
    128.799 oy
  • %27,6
    76.436 oy
  • %0,4
    981 oy
  • %46,5
    128.799 oy
  • %27,6
    76.436 oy
  • %0,4
    981 oy
  • DSP
  • DP
  • VP
  • %0,4
    1.230 oy
  • %0,3
    818 oy
  • %0,2
    563 oy
  • %0,4
    1.230 oy
  • %0,3
    818 oy
  • %0,2
    563 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %7,1
    19.626 oy
  • %0,2
    633 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,1
    19.626 oy
  • %0,2
    633 oy
  • %0
  • Bağımsız
  • BTP
  • %0,2
    433 oy
  • %0,1
    369 oy
  • %0,2
    433 oy
  • %0,1
    369 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,1
    5.726 oy
  • %0,1
    245 oy
  • %2,1
    5.726 oy
  • %0,1
    245 oy

Antalya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Antalya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Antalya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 5.437 / 5.437
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • %50,6
    714.301 oy
  • %46,3
    652.880 oy
  • %1
    13.601 oy
  • %1
    13.477 oy
  • %50,6
    714.301 oy
  • %46,3
    652.880 oy
  • %1
    13.601 oy
  • %1
    13.477 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,6
    452.493 oy
  • %36,4
    475.897 oy
  • %0,5
    6.896 oy
  • %0,2
    2.877 oy
  • %34,6
    452.493 oy
  • %36,4
    475.897 oy
  • %0,5
    6.896 oy
  • %0,2
    2.877 oy
  • DP
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • %0,6
    8.073 oy
  • %0,3
    3.711 oy
  • %0,2
    2.135 oy
  • %0,1
    2.071 oy
  • %0,6
    8.073 oy
  • %0,3
    3.711 oy
  • %0,2
    2.135 oy
  • %0,1
    2.071 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    3.512 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.630 oy
  • %0,3
    3.512 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    1.630 oy
  • Bağımsız
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,1
    759 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    759 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,3
    30.283 oy
  • %24,3
    317.615 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,3
    30.283 oy
  • %24,3
    317.615 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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