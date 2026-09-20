31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Bitlis
Nesrullah Tanğlay
AK Parti
%43,8
10.194 oy
Faruk İşlek
HDP
%33,1
7.691 oy
Diğer
%23
5.385 oy
Bitlis İli Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 105 / 105
- %100
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Nesrullah Tanğlay AK Parti
- Faruk İşlek HDP
- Yaşar Buhan SP
- Mehmet Piran Aslın İYİ Parti
- Burhan Küsem CHP
- Katılım oranı % 80,2
- Toplam seçmen31.004
- Kullanılan oy24.864
- Geçerli oy23.270
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1427.556
- 30 Mar 1423.055
- 30 Mar 1421.765
- Açılan sandık
- 105 / 105
- %100
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Nesrullah Tanğlay AK Parti
- Faruk İşlek HDP
- Yaşar Buhan SP
- Mehmet Piran Aslın İYİ Parti
- Burhan Küsem CHP
- Katılım oranı % 80,2
- Toplam seçmen31.004
- Kullanılan oy24.864
- Geçerli oy23.270
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1427.556
- 30 Mar 1423.055
- 30 Mar 1421.765
İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- ADİLCEVAZ AK Parti %40,2 AK Parti %40,2
- AHLAT AK Parti %48,1 AK Parti %40,3
- AYDINLAR AK Parti %56,3 AK Parti %50
- GÖLBAŞI DP %53,1 - %0
- GÜNKIRI AK Parti %45,8 - %0
- GÜROYMAK HDP %41,9 BDP %48,1
- HİZAN SP %35,6 BDP %29,7
- KAVAKBAŞI AK Parti %70,1 AK Parti %47,9
- MERKEZ AK Parti %43,8 BDP %43,9
- MUTKİ AK Parti %49,9 BDP %42,4
- OVAKIŞLA AK Parti %35,9 BDP %76,8
- TATVAN AK Parti %45,6 AK Parti %58,2
- YOLALAN AK Parti %36,6 SP %47
Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları
- Partiler 2019 2014 Fark
- Partiler 2019 2014 Fark
- AK Parti 9 5 +4
- MHP 0 0 0 ⚊
- CHP 0 0 0 ⚊
- İYİ Parti 0 0 0 ⚊
- HDP 1 4 -3
- SP 1 1 0 ⚊
- DSP 0 0 0 ⚊
- BBP 0 0 0 ⚊
- VP 0 0 0 ⚊
- DP 1 0 +1
- BTP 0 0 0 ⚊
- TKP 0 0 0 ⚊
- Bağımsız 1 0 +1 ⚊
- Diğer 0 0 0 ⚊
Bitlis İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Bitlis ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
AdilcevazNecati Gürsoy % 100 % 40,2 % 11,6 % 0,9 % 1,6 % 5,6 % 40 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ADİLCEVAZ Necati Gürsoy % 100 % 40,17 % 11,63 % 0,89 % 1,55 % 5,57 % 39,97 SP
- ADİLCEVAZ (30 Mar 2014) Necati Gürsoy % 40,18 % 15,12 % 0,62 % 0 % 12,45 % 30,06 DP
-
AhlatAbdulalim Mümtaz Çoban % 100 % 48,1 % 0 % 1,8 % 0 % 33,7 % 15,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AHLAT Abdulalim Mümtaz Çoban % 100 % 48,06 % 0 % 1,83 % 0 % 33,73 % 15,81 SP
- AHLAT (30 Mar 2014) Abdulalim Mümtaz Çoban % 40,31 % 20,95 % 0,35 % 0 % 37,57 % 0,53 SP
-
AydınlarMehmet Arif Tusun % 100 % 56,3 % 0 % 43,7 % 0 % 0 % 0
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AYDINLAR Mehmet Arif Tusun % 100 % 56,31 % 0 % 43,69 % 0 % 0 % 0
- AYDINLAR (30 Mar 2014) Mehmet Arif Tusun % 50 % 0 % 0 % 0 % 3,8 % 44,57 SP
-
GölbaşıMehmet Avunç % 100 % 45,9 % 0,6 % 0 % 0,2 % 0 % 53,1 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÖLBAŞI Mehmet Avunç % 100 % 45,9 % 0,62 % 0 % 0,23 % 0 % 53,05 DP
- GÖLBAŞI (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Günkırıİlhan Çetinsoy % 100 % 45,8 % 0,2 % 0 % 0 % 2,4 % 38,5 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÜNKIRI İlhan Çetinsoy % 100 % 45,76 % 0,16 % 0,04 % 0 % 2,43 % 38,48 DP
- GÜNKIRI (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
GüroymakHikmet Taşdemir % 100 % 28,7 % 3,3 % 0,6 % 0,5 % 41,9 % 23,1 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÜROYMAK Hikmet Taşdemir % 100 % 28,73 % 3,35 % 0,64 % 0,54 % 41,94 % 23,07 DP
- GÜROYMAK (30 Mar 2014) Mehmet Emin Özkan % 47,73 % 0,54 % 0,5 % 0 % 48,07 % 1,17 BTP
-
HizanCezail Aktaş % 100 % 33,9 % 1,8 % 0,5 % 0,4 % 25,2 % 35,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- HİZAN Cezail Aktaş % 100 % 33,89 % 1,79 % 0,5 % 0,37 % 25,22 % 35,6 SP
- HİZAN (30 Mar 2014) İhsan Uğur % 21,83 % 0,49 % 0,29 % 0 % 29,66 % 23,87 SP
-
KavakbaşıVeysi Oğuz % 100 % 70,1 % 0,2 % 0,2 % 0 % 0,3 % 28,2 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KAVAKBAŞI Veysi Oğuz % 100 % 70,15 % 0,15 % 0,23 % 0 % 0,31 % 28,15 BBP
- KAVAKBAŞI (30 Mar 2014) Ayetullah Durgun % 47,95 % 1,54 % 0 % 0 % 8,21 % 41,28 SP
-
MerkezNesrullah Tanğlay % 100 % 43,8 % 0 % 1,4 % 1,6 % 33,1 % 18,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MERKEZ Nesrullah Tanğlay % 100 % 43,81 % 0 % 1,35 % 1,58 % 33,05 % 18,73 SP
- MERKEZ (30 Mar 2014) % 40,58 % 1,54 % 0,97 % 0 % 43,86 % 5,95 HÜDA-PAR
-
MutkiVahdettin Barlak % 100 % 49,9 % 0 % 0,8 % 44,9 % 3,4 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MUTKİ Vahdettin Barlak % 100 % 49,93 % 0 % 0,8 % 44,89 % 3,38 % 0,8 SP
- MUTKİ (30 Mar 2014) Özcan Birlik % 38,43 % 0,49 % 0,9 % 0 % 42,44 % 9,89 SP
-
OvakışlaMehmet Sıddık Porsuk % 100 % 35,9 % 0 % 0,2 % 0 % 26,9 % 37,1 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- OVAKIŞLA Mehmet Sıddık Porsuk % 100 % 35,88 % 0 % 0,15 % 0 % 26,91 % 37,06 Bağımsız
- OVAKIŞLA (30 Mar 2014) Ahmet Demir % 3,97 % 1,32 % 0 % 0 % 76,82 % 17,88 Bağımsız
-
TatvanMehmet Emin Geylani % 100 % 45,6 % 4,2 % 1,4 % 1,1 % 44,7 % 2,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TATVAN Mehmet Emin Geylani % 100 % 45,61 % 4,19 % 1,37 % 1,08 % 44,74 % 2,56 SP
- TATVAN (30 Mar 2014) Fettah Aksoy % 58,17 % 1,14 % 1,01 % 0 % 36,2 % 1,2 SP
-
YolalanKerem Çabuk % 100 % 36,6 % 0 % 0,2 % 8,7 % 22,7 % 20,2 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YOLALAN Kerem Çabuk % 100 % 36,57 % 0 % 0,16 % 8,69 % 22,75 % 20,22 Bağımsız
- YOLALAN (30 Mar 2014) Kerem Çabuk % 30,05 % 0,69 % 0 % 0 % 21,79 % 47,02 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Bitlis Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 105 / 105
- %100
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