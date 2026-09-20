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31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Artvin

Demirhan Elçin

CHP
%51
7.162 oy

Mehmet Kocatepe

AK Parti
%43,2
6.077 oy

Diğer

%6
815 oy
Artvin İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 60 / 60
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • BTP
  • SP
  • %51
  • %43,2
  • %3,6
  • %1,1
  • %0,9
  • %51
  • %43,2
  • %3,6
  • %1,1
  • %0,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,9
  • %46,3
  • %0,2
  • %0,4
  • %0,6
  • %36,9
  • %46,3
  • %0,2
  • %0,4
  • %0,6
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
7 2
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ARD ARH MER BRÇ HOP ŞVT YSF MUR
ARDANUÇ
yukleniyor
ARHAVİ
yukleniyor
BORÇKA
yukleniyor
HOPA
yukleniyor
KEMALPAŞA
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
MURGUL
yukleniyor
ŞAVŞAT
yukleniyor
YUSUFELİ
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Demirhan Elçin CHP
  • Mehmet Kocatepe AK Parti
  • Mustafa Polat Bağımsız
  • Recep Ali Durmuş BTP
  • Gültekin Soydan SP
  • Katılım oranı % 86,4
  • Toplam seçmen16.812
  • Kullanılan oy14.526
  • Geçerli oy14.054
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1417.727
  • 30 Mar 1415.873
  • 30 Mar 1415.317
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Artvin İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 60 / 60
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %51
  • %51
  • %51
  • %51
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %43,2
  • %43,2
  • %43,2
  • %43,2
  • Diğer
  • Bağımsız
  • BTP
  • SP
  • %5,8
  • %3,6
  • %1,1
  • %0,9
  • %5,8
  • %3,6
  • %1,1
  • %0,9
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
7 2
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ARD ARH MER BRÇ HOP ŞVT YSF MUR
ARDANUÇ
yukleniyor
ARHAVİ
yukleniyor
BORÇKA
yukleniyor
HOPA
yukleniyor
KEMALPAŞA
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
MURGUL
yukleniyor
ŞAVŞAT
yukleniyor
YUSUFELİ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Demirhan Elçin CHP
  • Mehmet Kocatepe AK Parti
  • Mustafa Polat Bağımsız
  • Recep Ali Durmuş BTP
  • Gültekin Soydan SP
  • Katılım oranı % 86,4
  • Toplam seçmen16.812
  • Kullanılan oy14.526
  • Geçerli oy14.054
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1417.727
  • 30 Mar 1415.873
  • 30 Mar 1415.317
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Artvin İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 2 6 -4
  • MHP 0 0 0
  • CHP 7 1 +6
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Artvin İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Artvin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Artvin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 60 / 60
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • %51
    7.162 oy
  • %43,2
    6.077 oy
  • %51
    7.162 oy
  • %43,2
    6.077 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,9
    5.650 oy
  • %46,3
    7.089 oy
  • %36,9
    5.650 oy
  • %46,3
    7.089 oy
  • Bağımsız
  • BTP
  • %3,6
    512 oy
  • %1,1
    154 oy
  • %3,6
    512 oy
  • %1,1
    154 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    38 oy
  • %0,4
    56 oy
  • %0,2
    38 oy
  • %0,4
    56 oy
  • SP
  • DSP
  • %0,9
    120 oy
  • %0,2
    29 oy
  • %0,9
    120 oy
  • %0,2
    29 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    91 oy
  • %0,1
    17 oy
  • %0,6
    91 oy
  • %0,1
    17 oy

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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