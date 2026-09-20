Seçim Isparta Seçim Sonuçları – Yerel Seçim Sonuçları Isparta Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Isparta

Şükrü Başdeğirmen

AK Parti
%38
50.394 oy

Yusuf Ziya Günaydın

MHP
%30,8
40.801 oy

Diğer

%31
41.294 oy
Isparta İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 498 / 498
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • Bağımsız
  • %38
  • %30,8
  • %28,7
  • %0,9
  • %0,5
  • %38
  • %30,8
  • %28,7
  • %0,9
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,9
  • %44,5
  • %0
  • %3
  • %0,8
  • %39,9
  • %44,5
  • %0
  • %3
  • %0,8
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
14 6 1 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ATB EĞR GLD MER KEÇ SNR SÜT ŞRK ULB YLV AKS GÖN YNB
AKSU
yukleniyor
ATABEY
yukleniyor
EĞİRDİR
yukleniyor
GELENDOST
yukleniyor
GÖNEN
yukleniyor
KEÇİBORLU
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SENİRKENT
yukleniyor
SÜTÇÜLER
yukleniyor
ŞARKİKARAAĞAÇ
yukleniyor
ULUBORLU
yukleniyor
YALVAÇ
yukleniyor
YENİŞARBADEMLİ
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Şükrü Başdeğirmen AK Parti
  • Yusuf Ziya Günaydın MHP
  • Gökmen Hakkı Gökmenoğlu İYİ Parti
  • Faruk Algınkılınç SP
  • Melih Kahveci Bağımsız
  • Katılım oranı % 82,9
  • Toplam seçmen164.209
  • Kullanılan oy136.173
  • Geçerli oy132.489
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14139.553
  • 30 Mar 14126.208
  • 30 Mar 14121.679
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Isparta İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 498 / 498
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %68,8
  • %38
  • %30,8
  • %68,8
  • %38
  • %30,8
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %28,7
  • %28,7
  • %0
  • %28,7
  • %28,7
  • %0
  • Diğer
  • SP
  • Bağımsız
  • DP
  • %2,5
  • %0,9
  • %0,5
  • %0,4
  • %2,5
  • %0,9
  • %0,5
  • %0,4
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
20 2
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ATB EĞR GLD MER KEÇ SNR SÜT ŞRK ULB YLV AKS GÖN YNB
AKSU
yukleniyor
ATABEY
yukleniyor
EĞİRDİR
yukleniyor
GELENDOST
yukleniyor
GÖNEN
yukleniyor
KEÇİBORLU
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SENİRKENT
yukleniyor
SÜTÇÜLER
yukleniyor
ŞARKİKARAAĞAÇ
yukleniyor
ULUBORLU
yukleniyor
YALVAÇ
yukleniyor
YENİŞARBADEMLİ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Şükrü Başdeğirmen AK Parti
  • Yusuf Ziya Günaydın MHP
  • Gökmen Hakkı Gökmenoğlu İYİ Parti
  • Faruk Algınkılınç SP
  • Melih Kahveci Bağımsız
  • Katılım oranı % 82,9
  • Toplam seçmen164.209
  • Kullanılan oy136.173
  • Geçerli oy132.489
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14139.553
  • 30 Mar 14126.208
  • 30 Mar 14121.679
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Isparta İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 14 10 +4
  • MHP 6 5 +1
  • CHP 1 2 -1
  • İYİ Parti 1 0 +1
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 1 -1
  • VP 0 0 0
  • DP 0 1 -1
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Isparta İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Isparta ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Isparta Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 498 / 498
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %38
    50.394 oy
  • %30,8
    40.801 oy
  • %28,7
    38.003 oy
  • %0,9
    1.177 oy
  • %38
    50.394 oy
  • %30,8
    40.801 oy
  • %28,7
    38.003 oy
  • %0,9
    1.177 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,9
    48.550 oy
  • %44,5
    54.164 oy
  • %0
    0 oy
  • %3
    3.613 oy
  • %39,9
    48.550 oy
  • %44,5
    54.164 oy
  • %0
  • %3
    3.613 oy
  • Bağımsız
  • DP
  • BBP
  • BTP
  • %0,5
    630 oy
  • %0,4
    473 oy
  • %0,3
    356 oy
  • %0,2
    200 oy
  • %0,5
    630 oy
  • %0,4
    473 oy
  • %0,3
    356 oy
  • %0,2
    200 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    966 oy
  • %0,6
    675 oy
  • %0,7
    799 oy
  • %0,1
    103 oy
  • %0,8
    966 oy
  • %0,6
    675 oy
  • %0,7
    799 oy
  • %0,1
    103 oy
  • TKP
  • DSP
  • VP
  • CHP
  • %0,1
    181 oy
  • %0,1
    177 oy
  • %0,1
    97 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    181 oy
  • %0,1
    177 oy
  • %0,1
    97 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    52 oy
  • %0
    0 oy
  • %10
    12.119 oy
  • %0
  • %0
    52 oy
  • %0
  • %10
    12.119 oy

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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