31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Osmaniye
Kadir Kara
MHP
%54,4
61.788 oy
Davut Çuhadar
İYİ Parti
%19,7
22.344 oy
Diğer
%26
29.358 oy
Osmaniye İli Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 452 / 452
- %100
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Kadir Kara MHP
- Davut Çuhadar İYİ Parti
- Alpaslan Koca Bağımsız
- Mehmet Ali Özkal HDP
- Erdinç Say BTP
- Katılım oranı % 79,8
- Toplam seçmen150.217
- Kullanılan oy119.922
- Geçerli oy113.490
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14135.153
- 30 Mar 14118.945
- 30 Mar 14114.373
- Açılan sandık
- 452 / 452
- %100
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Kadir Kara MHP
- Davut Çuhadar İYİ Parti
- Alpaslan Koca Bağımsız
- Mehmet Ali Özkal HDP
- Erdinç Say BTP
- Katılım oranı % 79,8
- Toplam seçmen150.217
- Kullanılan oy119.922
- Geçerli oy113.490
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14135.153
- 30 Mar 14118.945
- 30 Mar 14114.373
İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- ATALAN MHP %58,6 - %0
- BAHÇE AK Parti %48,9 AK Parti %54,1
- BÖCEKLİ CHP %52 MHP %61,2
- CEVDETİYE İYİ Parti %31,7 - %0
- DÜZİÇİ CHP %58,2 AK Parti %40,3
- ELLEK AK Parti %58,8 MHP %45,9
- HASANBEYLİ SP %49,4 MHP %48,7
- KADİRLİ MHP %61,2 MHP %52,6
- MEHMETLİ AK Parti %49,2 - %0
- MERKEZ MHP %54,4 MHP %47,3
- SUMBAS AK Parti %48,1 MHP %39,9
- TOPRAKKALE AK Parti %39,9 CHP %29,2
- TÜYSÜZ MHP %53,9 - -
- YARBAŞI CHP %49,6 AK Parti %60,2
Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları
- Partiler 2019 2014 Fark
- Partiler 2019 2014 Fark
- AK Parti 5 3 +2 ⚊
- MHP 4 5 -1
- CHP 3 1 +2 ⚊
- İYİ Parti 1 0 +1
- HDP 0 0 0 ⚊
- SP 1 0 +1
- DSP 0 0 0 ⚊
- BBP 0 0 0 ⚊
- VP 0 0 0 ⚊
- DP 0 0 0 ⚊
- BTP 0 0 0 ⚊
- TKP 0 0 0 ⚊
- Bağımsız 0 0 0 ⚊
- Diğer 0 0 0 ⚊
Osmaniye İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Osmaniye ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
AtalanSüleyman Yıldırım % 100 % 40,9 % 58,6 % 0 % 0 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ATALAN Süleyman Yıldırım % 100 % 40,9 % 58,61 % 0 % 0 % 0 % 0,49 SP
- ATALAN (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Bahçeİbrahim Baz % 100 % 48,9 % 48,3 % 1,4 % 1,1 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BAHÇE İbrahim Baz % 100 % 48,85 % 48,34 % 1,42 % 1,09 % 0 % 0,18 SP
- BAHÇE (30 Mar 2014) İbrahim Baz % 54,09 % 44,1 % 0,87 % 0 % 0 % 0,48 SP
-
BöcekliDoğan Öztürk % 100 % 46,6 % 1,2 % 52 % 0 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BÖCEKLİ Doğan Öztürk % 100 % 46,59 % 1,17 % 52,05 % 0 % 0 % 0,19 SP
- BÖCEKLİ (30 Mar 2014) Doğan Öztürk % 38,76 % 61,24 % 0 % 0 % 0 % 0
-
CevdetiyeMehmet Özer % 100 % 31,2 % 20 % 14,9 % 31,7 % 0 % 2,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- CEVDETİYE Mehmet Özer % 100 % 31,24 % 20,04 % 14,89 % 31,66 % 0 % 2,17 SP
- CEVDETİYE (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
DüziçiAlper Öner % 100 % 41 % 0 % 58,2 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DÜZİÇİ Alper Öner % 100 % 41,04 % 0 % 58,15 % 0 % 0 % 0,55 SP
- DÜZİÇİ (30 Mar 2014) Ökkeş Namlı % 40,26 % 20,26 % 38,54 % 0 % 0 % 0,49 SP
-
EllekAbbas Yeşildemir % 100 % 58,8 % 7,6 % 33,4 % 0 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ELLEK Abbas Yeşildemir % 100 % 58,85 % 7,57 % 33,38 % 0 % 0 % 0,2 SP
- ELLEK (30 Mar 2014) Recep Soy % 45,68 % 45,95 % 0 % 0 % 0 % 7,98 SP
-
HasanbeyliSelahattin Denizoğlu % 100 % 46,3 % 4,2 % 0 % 0 % 0 % 49,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- HASANBEYLİ Selahattin Denizoğlu % 100 % 46,25 % 4,24 % 0 % 0 % 0 % 49,4 SP
- HASANBEYLİ (30 Mar 2014) Alpaslan Koca % 23,71 % 48,73 % 1,44 % 0 % 0 % 25,47 SP
-
KadirliÖmer Tarhan % 100 % 0 % 61,2 % 0 % 36,8 % 0 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KADİRLİ Ömer Tarhan % 100 % 0 % 61,17 % 0 % 36,81 % 0 % 0,91 SP
- KADİRLİ (30 Mar 2014) Ömer Tarhan % 39,35 % 52,58 % 6,53 % 0 % 0 % 0,51 BBP
-
MehmetliFatih Seyitoğlu % 100 % 49,2 % 19,3 % 0 % 31,4 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MEHMETLİ Fatih Seyitoğlu % 100 % 49,18 % 19,28 % 0 % 31,35 % 0 % 0,18 SP
- MEHMETLİ (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
MerkezKadir Kara % 100 % 0 % 54,4 % 0 % 19,7 % 3,6 % 16,9 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MERKEZ Kadir Kara % 100 % 0 % 54,44 % 0 % 19,69 % 3,63 % 16,91 Bağımsız
- MERKEZ (30 Mar 2014) % 37,45 % 47,34 % 9,91 % 0 % 0 % 2,64 Bağımsız
-
SumbasZeki Demiroğlu % 100 % 48,1 % 4,1 % 0 % 10,8 % 0 % 36,6 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SUMBAS Zeki Demiroğlu % 100 % 48,14 % 4,05 % 0 % 10,76 % 0 % 36,59 DP
- SUMBAS (30 Mar 2014) Mustafa Nuri Nuhoğlu % 33,31 % 39,87 % 24,72 % 0 % 0 % 1,68 BBP
-
ToprakkaleMehmet Daşöz % 100 % 39,9 % 34,6 % 23,8 % 0 % 0 % 1,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TOPRAKKALE Mehmet Daşöz % 100 % 39,94 % 34,6 % 23,79 % 0 % 0 % 1,54 SP
- TOPRAKKALE (30 Mar 2014) İbrahim Demirci % 25,99 % 23,87 % 29,23 % 0 % 0 % 11,62 BBP
-
TüysüzVeli Fidan % 100 % 41,4 % 53,9 % 0 % 0 % 0 % 4,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TÜYSÜZ Veli Fidan % 100 % 41,4 % 53,89 % 0 % 0 % 0 % 4,71 SP
- TÜYSÜZ (30 Mar 2014) - - - - - -
-
YarbaşıMustafa Kaynar % 100 % 49,4 % 1 % 49,6 % 0 % 0 % 0,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YARBAŞI Mustafa Kaynar % 100 % 49,39 % 0,97 % 49,55 % 0 % 0 % 0,08 SP
- YARBAŞI (30 Mar 2014) Mustafa Önal % 60,18 % 4,3 % 32,86 % 0 % 0 % 0,2 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Osmaniye Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 452 / 452
- %100
-
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