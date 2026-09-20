Seçim Osmaniye Seçim Sonuçları – Yerel Seçim Sonuçları Osmaniye Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Osmaniye

Kadir Kara

MHP
%54,4
61.788 oy

Davut Çuhadar

İYİ Parti
%19,7
22.344 oy

Diğer

%26
29.358 oy
Osmaniye İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 452 / 452
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • HDP
  • BTP
  • %54,4
  • %19,7
  • %16,9
  • %3,6
  • %2,7
  • %54,4
  • %19,7
  • %16,9
  • %3,6
  • %2,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,3
  • %0
  • %2,6
  • %0
  • %0,1
  • %47,3
  • %0
  • %2,6
  • %0
  • %0,1
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
5 4 3 1 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
BHÇ MER KDR DÜZ HSN SUM TPR
BAHÇE
yukleniyor
DÜZİÇİ
yukleniyor
HASANBEYLİ
yukleniyor
KADİRLİ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SUMBAS
yukleniyor
TOPRAKKALE
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Kadir Kara MHP
  • Davut Çuhadar İYİ Parti
  • Alpaslan Koca Bağımsız
  • Mehmet Ali Özkal HDP
  • Erdinç Say BTP
  • Katılım oranı % 79,8
  • Toplam seçmen150.217
  • Kullanılan oy119.922
  • Geçerli oy113.490
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14135.153
  • 30 Mar 14118.945
  • 30 Mar 14114.373
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Osmaniye İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 452 / 452
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %54,4
  • %54,4
  • %0
  • %54,4
  • %54,4
  • %0
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %19,7
  • %19,7
  • %0
  • %19,7
  • %19,7
  • %0
  • Diğer
  • Bağımsız
  • HDP
  • BTP
  • %25,9
  • %16,9
  • %3,6
  • %2,7
  • %25,9
  • %16,9
  • %3,6
  • %2,7
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
9 4 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
BHÇ MER KDR DÜZ HSN SUM TPR
BAHÇE
yukleniyor
DÜZİÇİ
yukleniyor
HASANBEYLİ
yukleniyor
KADİRLİ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SUMBAS
yukleniyor
TOPRAKKALE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Kadir Kara MHP
  • Davut Çuhadar İYİ Parti
  • Alpaslan Koca Bağımsız
  • Mehmet Ali Özkal HDP
  • Erdinç Say BTP
  • Katılım oranı % 79,8
  • Toplam seçmen150.217
  • Kullanılan oy119.922
  • Geçerli oy113.490
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14135.153
  • 30 Mar 14118.945
  • 30 Mar 14114.373
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Osmaniye İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 5 3 +2
  • MHP 4 5 -1
  • CHP 3 1 +2
  • İYİ Parti 1 0 +1
  • HDP 0 0 0
  • SP 1 0 +1
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Osmaniye İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Osmaniye ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Osmaniye Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 452 / 452
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • HDP
  • %54,4
    61.788 oy
  • %19,7
    22.344 oy
  • %16,9
    19.195 oy
  • %3,6
    4.125 oy
  • %54,4
    61.788 oy
  • %19,7
    22.344 oy
  • %16,9
    19.195 oy
  • %3,6
    4.125 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,3
    54.144 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,6
    3.023 oy
  • %0
    0 oy
  • %47,3
    54.144 oy
  • %0
  • %2,6
    3.023 oy
  • %0
  • BTP
  • SP
  • DP
  • DSP
  • %2,7
    3.112 oy
  • %1,8
    2.010 oy
  • %0,3
    380 oy
  • %0,3
    326 oy
  • %2,7
    3.112 oy
  • %1,8
    2.010 oy
  • %0,3
    380 oy
  • %0,3
    326 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    166 oy
  • %1,2
    1.366 oy
  • %0,4
    510 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    166 oy
  • %1,2
    1.366 oy
  • %0,4
    510 oy
  • %0
  • TKP
  • AK Parti
  • CHP
  • %0,2
    210 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    210 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %37,4
    42.830 oy
  • %9,9
    11.334 oy
  • %0
  • %37,4
    42.830 oy
  • %9,9
    11.334 oy

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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