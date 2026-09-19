Seçim Osmaniye TOPRAKKALE Seçim Sonuçları – TOPRAKKALE Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Osmaniye TOPRAKKALE

Mehmet Daşöz

AK Parti
%39,9
2.490 oy

Güney Akgül

MHP
%34,6
2.157 oy

Diğer

%25
1.588 oy
Osmaniye - TOPRAKKALE İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 25 / 25
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • %39,9
  • %34,6
  • %23,8
  • %1,5
  • %0,1
  • %39,9
  • %34,6
  • %23,8
  • %1,5
  • %0,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %26
  • %23,9
  • %29,2
  • %7,9
  • %0,3
  • %26
  • %23,9
  • %29,2
  • %7,9
  • %0,3
Tüm Partiler
BHÇ MER KDR DÜZ HSN SUM TPR
BAHÇE
yukleniyor
DÜZİÇİ
yukleniyor
HASANBEYLİ
yukleniyor
KADİRLİ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SUMBAS
yukleniyor
TOPRAKKALE
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Daşöz AK Parti
  • Güney Akgül MHP
  • Ali Bekirçavuşoğlu CHP
  • Oğuzhan Ulaşlı SP
  • Fazlı Başdoğan BTP
  • Katılım oranı % 90,7
  • Toplam seçmen7.088
  • Kullanılan oy6.431
  • Geçerli oy6.235
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 148.642
  • 30 Mar 148.172
  • 30 Mar 147.871
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Toprakkale Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 25 / 25
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %74,5
  • %39,9
  • %34,6
  • %74,5
  • %39,9
  • %34,6
  • MİLLET
  • CHP
  • %23,8
  • %23,8
  • %23,8
  • %23,8
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %1,7
  • %1,5
  • %0,1
  • %1,7
  • %1,5
  • %0,1
Tüm Partiler
BHÇ MER KDR DÜZ HSN SUM TPR
BAHÇE
yukleniyor
DÜZİÇİ
yukleniyor
HASANBEYLİ
yukleniyor
KADİRLİ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SUMBAS
yukleniyor
TOPRAKKALE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Daşöz AK Parti
  • Güney Akgül MHP
  • Ali Bekirçavuşoğlu CHP
  • Oğuzhan Ulaşlı SP
  • Fazlı Başdoğan BTP
  • Katılım oranı % 90,7
  • Toplam seçmen7.088
  • Kullanılan oy6.431
  • Geçerli oy6.235
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 148.642
  • 30 Mar 148.172
  • 30 Mar 147.871
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Toprakkale Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

TOPRAKKALE Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 25 / 25
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • %39,9
    2.490 oy
  • %34,6
    2.157 oy
  • %39,9
    2.490 oy
  • %34,6
    2.157 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %26
    2.046 oy
  • %23,9
    1.879 oy
  • %26
    2.046 oy
  • %23,9
    1.879 oy
  • CHP
  • SP
  • %23,8
    1.483 oy
  • %1,5
    96 oy
  • %23,8
    1.483 oy
  • %1,5
    96 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %29,2
    2.301 oy
  • %7,9
    625 oy
  • %29,2
    2.301 oy
  • %7,9
    625 oy
  • BTP
  • %0,1
    9 oy
  • %0,1
    9 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    21 oy
  • %0,3
    21 oy

Osmaniye İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Osmaniye ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Osmaniye Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 452 / 452
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • HDP
  • %54,4
    61.788 oy
  • %19,7
    22.344 oy
  • %16,9
    19.195 oy
  • %3,6
    4.125 oy
  • %54,4
    61.788 oy
  • %19,7
    22.344 oy
  • %16,9
    19.195 oy
  • %3,6
    4.125 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,3
    54.144 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,6
    3.023 oy
  • %0
    0 oy
  • %47,3
    54.144 oy
  • %0
  • %2,6
    3.023 oy
  • %0
  • BTP
  • SP
  • DP
  • DSP
  • %2,7
    3.112 oy
  • %1,8
    2.010 oy
  • %0,3
    380 oy
  • %0,3
    326 oy
  • %2,7
    3.112 oy
  • %1,8
    2.010 oy
  • %0,3
    380 oy
  • %0,3
    326 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    166 oy
  • %1,2
    1.366 oy
  • %0,4
    510 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    166 oy
  • %1,2
    1.366 oy
  • %0,4
    510 oy
  • %0
  • TKP
  • AK Parti
  • CHP
  • %0,2
    210 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    210 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %37,4
    42.830 oy
  • %9,9
    11.334 oy
  • %0
  • %37,4
    42.830 oy
  • %9,9
    11.334 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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