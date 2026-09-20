Seçim Bilecik Seçim Sonuçları – Yerel Seçim Sonuçları Bilecik Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Bilecik

Semih Şahin

CHP
%50,6
16.464 oy

Nihat Can

AK Parti
%42
13.662 oy

Diğer

%7
2.386 oy
Bilecik İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 120 / 120
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • BBP
  • SP
  • DP
  • %50,6
  • %42
  • %5
  • %0,9
  • %0,7
  • %50,6
  • %42
  • %5
  • %0,9
  • %0,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %27,8
  • %39,7
  • %0
  • %1,5
  • %0
  • %27,8
  • %39,7
  • %0
  • %1,5
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
4 3 2 2
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
MER BZY GLP OSM PZY SĞT YNP İNH
BOZÜYÜK
yukleniyor
GÖLPAZARI
yukleniyor
İNHİSAR
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
OSMANELİ
yukleniyor
PAZARYERİ
yukleniyor
SÖĞÜT
yukleniyor
YENİPAZAR
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Semih Şahin CHP
  • Nihat Can AK Parti
  • Engin Muslu BBP
  • Hüseyin Hüsnü Avcı SP
  • Sezai Balta DP
  • Katılım oranı % 85,9
  • Toplam seçmen38.977
  • Kullanılan oy33.492
  • Geçerli oy32.512
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1434.040
  • 30 Mar 1430.995
  • 30 Mar 1429.983
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bilecik İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 120 / 120
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %50,6
  • %50,6
  • %50,6
  • %50,6
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %42
  • %42
  • %0
  • %42
  • %42
  • %0
  • Diğer
  • BBP
  • SP
  • DP
  • %7,3
  • %5
  • %0,9
  • %0,7
  • %7,3
  • %5
  • %0,9
  • %0,7
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
7 2 2
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
MER BZY GLP OSM PZY SĞT YNP İNH
BOZÜYÜK
yukleniyor
GÖLPAZARI
yukleniyor
İNHİSAR
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
OSMANELİ
yukleniyor
PAZARYERİ
yukleniyor
SÖĞÜT
yukleniyor
YENİPAZAR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Semih Şahin CHP
  • Nihat Can AK Parti
  • Engin Muslu BBP
  • Hüseyin Hüsnü Avcı SP
  • Sezai Balta DP
  • Katılım oranı % 85,9
  • Toplam seçmen38.977
  • Kullanılan oy33.492
  • Geçerli oy32.512
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1434.040
  • 30 Mar 1430.995
  • 30 Mar 1429.983
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bilecik İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 4 5 -1
  • MHP 3 3 0
  • CHP 2 2 0
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 2 0 +2
  • Diğer 0 0 0

Bilecik İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bilecik ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bilecik Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 120 / 120
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • BBP
  • SP
  • %50,6
    16.464 oy
  • %42
    13.662 oy
  • %5
    1.633 oy
  • %0,9
    299 oy
  • %50,6
    16.464 oy
  • %42
    13.662 oy
  • %5
    1.633 oy
  • %0,9
    299 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %27,8
    8.342 oy
  • %39,7
    11.894 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,5
    455 oy
  • %27,8
    8.342 oy
  • %39,7
    11.894 oy
  • %0
  • %1,5
    455 oy
  • DP
  • VP
  • BTP
  • DSP
  • %0,7
    233 oy
  • %0,3
    111 oy
  • %0,2
    49 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0,7
    233 oy
  • %0,3
    111 oy
  • %0,2
    49 oy
  • %0,1
    33 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    45 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    45 oy
  • %0
  • TKP
  • MHP
  • Bağımsız
  • %0,1
    28 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    28 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %30,4
    9.114 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %30,4
    9.114 oy
  • %0

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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