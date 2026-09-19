Seçim Bilecik BOZÜYÜK Seçim Sonuçları – BOZÜYÜK Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Bilecik BOZÜYÜK

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu

CHP
%50,4
21.784 oy

Fatih Bakıcı

AK Parti
%37,9
16.387 oy

Diğer

%12
5.067 oy
Bilecik - BOZÜYÜK İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 157 / 157
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • VP
  • %50,4
  • %37,9
  • %10,6
  • %0,8
  • %0,2
  • %50,4
  • %37,9
  • %10,6
  • %0,8
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %20,8
  • %39,1
  • %36,8
  • %0,9
  • %0
  • %20,8
  • %39,1
  • %36,8
  • %0,9
  • %0
Tüm Partiler
MER BZY GLP OSM PZY SĞT YNP İNH
BOZÜYÜK
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GÖLPAZARI
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İNHİSAR
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MERKEZ
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OSMANELİ
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PAZARYERİ
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SÖĞÜT
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YENİPAZAR
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  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Talat Bakkalcıoğlu CHP
  • Fatih Bakıcı AK Parti
  • Oğuz Sertler MHP
  • Ethem Ersöz SP
  • Hürriyet Tutlu VP
  • Katılım oranı % 89,2
  • Toplam seçmen49.660
  • Kullanılan oy44.278
  • Geçerli oy43.238
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1444.106
  • 30 Mar 1441.177
  • 30 Mar 1439.831
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bozüyük Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 157 / 157
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %50,4
  • %50,4
  • %50,4
  • %50,4
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %48,5
  • %37,9
  • %10,6
  • %48,5
  • %37,9
  • %10,6
  • Diğer
  • SP
  • VP
  • BTP
  • %1,1
  • %0,8
  • %0,2
  • %0,1
  • %1,1
  • %0,8
  • %0,2
  • %0,1
Tüm Partiler
MER BZY GLP OSM PZY SĞT YNP İNH
BOZÜYÜK
yukleniyor
GÖLPAZARI
yukleniyor
İNHİSAR
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
OSMANELİ
yukleniyor
PAZARYERİ
yukleniyor
SÖĞÜT
yukleniyor
YENİPAZAR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Talat Bakkalcıoğlu CHP
  • Fatih Bakıcı AK Parti
  • Oğuz Sertler MHP
  • Ethem Ersöz SP
  • Hürriyet Tutlu VP
  • Katılım oranı % 89,2
  • Toplam seçmen49.660
  • Kullanılan oy44.278
  • Geçerli oy43.238
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1444.106
  • 30 Mar 1441.177
  • 30 Mar 1439.831
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bozüyük Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

BOZÜYÜK Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 157 / 157
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • %50,4
    21.784 oy
  • %37,9
    16.387 oy
  • %50,4
    21.784 oy
  • %37,9
    16.387 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %20,8
    8.279 oy
  • %39,1
    15.560 oy
  • %20,8
    8.279 oy
  • %39,1
    15.560 oy
  • MHP
  • SP
  • %10,6
    4.577 oy
  • %0,8
    336 oy
  • %10,6
    4.577 oy
  • %0,8
    336 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,8
    14.642 oy
  • %0,9
    355 oy
  • %36,8
    14.642 oy
  • %0,9
    355 oy
  • VP
  • BTP
  • %0,2
    99 oy
  • %0,1
    55 oy
  • %0,2
    99 oy
  • %0,1
    55 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    51 oy
  • %0
  • %0,1
    51 oy

Bilecik İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bilecik ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bilecik Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 120 / 120
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • BBP
  • SP
  • %50,6
    16.464 oy
  • %42
    13.662 oy
  • %5
    1.633 oy
  • %0,9
    299 oy
  • %50,6
    16.464 oy
  • %42
    13.662 oy
  • %5
    1.633 oy
  • %0,9
    299 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %27,8
    8.342 oy
  • %39,7
    11.894 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,5
    455 oy
  • %27,8
    8.342 oy
  • %39,7
    11.894 oy
  • %0
  • %1,5
    455 oy
  • DP
  • VP
  • BTP
  • DSP
  • %0,7
    233 oy
  • %0,3
    111 oy
  • %0,2
    49 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0,7
    233 oy
  • %0,3
    111 oy
  • %0,2
    49 oy
  • %0,1
    33 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    45 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    45 oy
  • %0
  • TKP
  • MHP
  • Bağımsız
  • %0,1
    28 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    28 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %30,4
    9.114 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %30,4
    9.114 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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