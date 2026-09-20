Seçim Samsun Seçim Sonuçları – Yerel Seçim Sonuçları Samsun Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Samsun

Mustafa Demir

AK Parti
%47,4
379.036 oy

Hayati Tekin

İYİ Parti
%26,7
213.416 oy

Diğer

%26
207.719 oy
Samsun İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 3.486 / 3.486
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • BTP
  • SP
  • %47,4
  • %26,7
  • %21,1
  • %1,7
  • %1,5
  • %47,4
  • %26,7
  • %21,1
  • %1,7
  • %1,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,8
  • %0
  • %0,2
  • %0,1
  • %1,8
  • %54,8
  • %0
  • %0,2
  • %0,1
  • %1,8
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
13 2 1 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ALÇ BAF ÇRŞ HVZ KVK LDK TRM VZR ASR SLP TKY AYV YKK ATK CNK İLK OND
19 MAYIS
yukleniyor
ALAÇAM
yukleniyor
ASARCIK
yukleniyor
ATAKUM
yukleniyor
AYVACIK
yukleniyor
BAFRA
yukleniyor
CANİK
yukleniyor
ÇARŞAMBA
yukleniyor
HAVZA
yukleniyor
İLKADIM
yukleniyor
KAVAK
yukleniyor
LADİK
yukleniyor
SALIPAZARI
yukleniyor
TEKKEKÖY
yukleniyor
TERME
yukleniyor
VEZİRKÖPRÜ
yukleniyor
YAKAKENT
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Demir AK Parti
  • Hayati Tekin İYİ Parti
  • Erhan Usta Bağımsız
  • Bekir Uslucan BTP
  • Salih Şen SP
  • Katılım oranı % 86,2
  • Toplam seçmen971.700
  • Kullanılan oy838.085
  • Geçerli oy800.171
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14906.931
  • 30 Mar 14809.807
  • 30 Mar 14769.735
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 3.486 / 3.486
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %47,4
  • %47,4
  • %0
  • %47,4
  • %47,4
  • %0
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %26,7
  • %26,7
  • %0
  • %26,7
  • %26,7
  • %0
  • Diğer
  • Bağımsız
  • BTP
  • SP
  • %26
  • %21,1
  • %1,7
  • %1,5
  • %26
  • %21,1
  • %1,7
  • %1,5
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
15 2
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ALÇ BAF ÇRŞ HVZ KVK LDK TRM VZR ASR SLP TKY AYV YKK ATK CNK İLK OND
19 MAYIS
yukleniyor
ALAÇAM
yukleniyor
ASARCIK
yukleniyor
ATAKUM
yukleniyor
AYVACIK
yukleniyor
BAFRA
yukleniyor
CANİK
yukleniyor
ÇARŞAMBA
yukleniyor
HAVZA
yukleniyor
İLKADIM
yukleniyor
KAVAK
yukleniyor
LADİK
yukleniyor
SALIPAZARI
yukleniyor
TEKKEKÖY
yukleniyor
TERME
yukleniyor
VEZİRKÖPRÜ
yukleniyor
YAKAKENT
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Demir AK Parti
  • Hayati Tekin İYİ Parti
  • Erhan Usta Bağımsız
  • Bekir Uslucan BTP
  • Salih Şen SP
  • Katılım oranı % 86,2
  • Toplam seçmen971.700
  • Kullanılan oy838.085
  • Geçerli oy800.171
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14906.931
  • 30 Mar 14809.807
  • 30 Mar 14769.735
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 13 16 -3
  • MHP 2 1 +1
  • CHP 1 0 +1
  • İYİ Parti 1 0 +1
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Samsun İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Samsun ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Samsun Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.486 / 3.486
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • BTP
  • %47,4
    379.036 oy
  • %26,7
    213.416 oy
  • %21,1
    168.474 oy
  • %1,7
    13.437 oy
  • %47,4
    379.036 oy
  • %26,7
    213.416 oy
  • %21,1
    168.474 oy
  • %1,7
    13.437 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,8
    422.199 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.512 oy
  • %0,1
    879 oy
  • %54,8
    422.199 oy
  • %0
  • %0,2
    1.512 oy
  • %0,1
    879 oy
  • SP
  • DP
  • DSP
  • VP
  • %1,5
    12.323 oy
  • %0,7
    5.334 oy
  • %0,6
    4.784 oy
  • %0,2
    1.729 oy
  • %1,5
    12.323 oy
  • %0,7
    5.334 oy
  • %0,6
    4.784 oy
  • %0,2
    1.729 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,8
    13.798 oy
  • %0,4
    3.418 oy
  • %0,1
    671 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,8
    13.798 oy
  • %0,4
    3.418 oy
  • %0,1
    671 oy
  • %0
  • TKP
  • MHP
  • CHP
  • %0,2
    1.638 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.638 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %25,2
    194.072 oy
  • %15,9
    122.177 oy
  • %0
  • %25,2
    194.072 oy
  • %15,9
    122.177 oy

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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