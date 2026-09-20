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31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Şırnak

Mehmet Yarka

AK Parti
%61,7
19.718 oy

Hişar Osal

HDP
%35
11.194 oy

Diğer

%3
1.034 oy
Şırnak İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 119 / 119
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • %61,7
  • %35
  • %1,9
  • %0,8
  • %0,2
  • %61,7
  • %35
  • %1,9
  • %0,8
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %29,3
  • %59,6
  • %1,5
  • %1,9
  • %0
  • %29,3
  • %59,6
  • %1,5
  • %1,9
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
15 4
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
BYT CZR İDL SLP MER ULD GÜÇ
BEYTÜŞŞEBAP
yukleniyor
CİZRE
yukleniyor
GÜÇLÜKONAK
yukleniyor
İDİL
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SİLOPİ
yukleniyor
ULUDERE
yukleniyor
  • AK Parti
  • HDP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Yarka AK Parti
  • Hişar Osal HDP
  • Osman Can CHP
  • Orhan Ürün SP
  • Altay Kırımlı DSP
  • Katılım oranı % 86,3
  • Toplam seçmen38.476
  • Kullanılan oy33.197
  • Geçerli oy31.946
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1432.137
  • 30 Mar 1428.509
  • 30 Mar 1427.348
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Şırnak İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 119 / 119
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %61,7
  • %61,7
  • %61,7
  • %61,7
  • MİLLET
  • CHP
  • %1,9
  • %1,9
  • %1,9
  • %1,9
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • DSP
  • %36,4
  • %35
  • %0,8
  • %0,2
  • %36,4
  • %35
  • %0,8
  • %0,2
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
15 4
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
BYT CZR İDL SLP MER ULD GÜÇ
BEYTÜŞŞEBAP
yukleniyor
CİZRE
yukleniyor
GÜÇLÜKONAK
yukleniyor
İDİL
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SİLOPİ
yukleniyor
ULUDERE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Yarka AK Parti
  • Hişar Osal HDP
  • Osman Can CHP
  • Orhan Ürün SP
  • Altay Kırımlı DSP
  • Katılım oranı % 86,3
  • Toplam seçmen38.476
  • Kullanılan oy33.197
  • Geçerli oy31.946
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1432.137
  • 30 Mar 1428.509
  • 30 Mar 1427.348
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Şırnak İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 15 4 +11
  • MHP 0 0 0
  • CHP 0 0 0
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 4 8 -4
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Şırnak İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Şırnak ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Şırnak Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 119 / 119
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • CHP
  • %61,7
    19.718 oy
  • %35
    11.194 oy
  • %1,9
    599 oy
  • %61,7
    19.718 oy
  • %35
    11.194 oy
  • %1,9
    599 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %29,3
    8.009 oy
  • %59,6
    16.286 oy
  • %1,5
    423 oy
  • %29,3
    8.009 oy
  • %59,6
    16.286 oy
  • %1,5
    423 oy
  • SP
  • DSP
  • TKP
  • %0,8
    270 oy
  • %0,2
    67 oy
  • %0,2
    54 oy
  • %0,8
    270 oy
  • %0,2
    67 oy
  • %0,2
    54 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,9
    531 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,9
    531 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • %0,1
    44 oy
  • %0,1
    44 oy
  • 30 Mar 14
  • %1,1
    310 oy
  • %1,1
    310 oy

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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